Cara Mengidentifikasi Kekurangan dalam Dokumen Produk

Ketika Anda sudah sangat memahami produk Anda, sulit untuk mengenali apa yang masih kurang.

Alur kerja yang tampaknya jelas dan sering Anda abaikan? Pengguna Anda membutuhkan langkah-langkah tepat tersebut. Fitur yang Anda anggap semua orang sudah tahu? Setengah dari pelanggan Anda belum pernah mendengarnya.

Belajar mengidentifikasi celah dalam dokumentasi produk berarti memahami di mana pengguna mengalami kesulitan dan mengapa dokumentasi saat ini tidak menyelesaikan masalah mereka.

Untungnya, celah dalam dokumentasi meninggalkan tanda-tanda yang jelas; Anda hanya perlu tahu di mana mencarinya.

Dalam posting blog ini, kami akan mengeksplorasi sinyal-sinyal tersebut dan menunjukkan kepada Anda bagaimana ClickUp mempermudah proses analisis celah dokumentasi Anda. 📃

Mengapa Mengidentifikasi Kekurangan dalam Dokumen Sangat Penting

Anda mungkin memiliki alat terbaik dan tim yang paling cerdas, tetapi jika dokumentasi produk Anda tidak lengkap, segala sesuatunya bisa menjadi kacau.

Mendeteksi celah kinerja ini sejak dini membantu Anda:

Temukan hambatan tersembunyi yang menghambat kemajuan tetapi tidak muncul di peta jalan.

Berikan konteks yang nyata kepada karyawan baru daripada jawaban setengah-setengah dan pesan yang tersebar.

Kurangi bimbingan berulang yang menguras waktu tim

Jaga agar kerja lintas fungsi tetap terkoordinasi tanpa perlu pengecekan berkala.

Bangun kebiasaan untuk memperbarui dokumen saat terjadi perubahan, bukan setelahnya.

💡 Tips Pro: Sebelum memulai pekerjaan dokumentasi besar-besaran, lakukan analisis SWOT singkat bersama tim internal Anda. Identifikasi area yang perlu ditingkatkan dan di mana kinerja buruk dalam berbagi pengetahuan telah menghambat tim. Hal ini membantu mengklarifikasi tujuan, menyelaraskan dengan sumber daya manusia, dan menyoroti komponen fundamental yang memengaruhi generasi pendapatan.

Tanda-tanda Umum Kekurangan dalam Dokumentasi

Kekurangan dalam dokumentasi Anda dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti perilaku pengguna, data dukungan, dan gesekan tim. Kuncinya adalah menghubungkan titik-titik ini sebelum menjadi masalah yang mahal.

Berikut adalah beberapa tanda yang perlu diperhatikan:

40% dari tiket Anda menanyakan tentang integrasi yang sama.

Pengguna membuat trik rumit alih-alih menggunakan alur kerja yang Anda rancang.

Tim Anda menghabiskan setengah waktunya untuk menjelaskan hal-hal yang seharusnya sudah jelas.

Tingkat penyelesaian onboarding menurun drastis ketika pengguna secara konsisten berhenti di langkah yang sama.

Tim internal mencari klarifikasi produk yang sama setiap minggu.

Analisis pencarian mengungkapkan kueri yang gagal bahkan ketika pengguna mengetik pertanyaan yang jelas.

Fitur baru diluncurkan, tetapi adopsi produk tetap rendah.

🧠 Fakta Menarik: Kata ‘dokumentasi ’ pertama kali tercatat pada tahun 1753 dalam tulisan penulis dan penerbit Samuel Richardson. Kata ini berasal dari bahasa Latin documentātiō, yang berarti ‘pengajaran’ atau ‘pembelajaran’.

Tanda yang Anda perhatikan Apa artinya sebenarnya Kesenjangan dokumentasi di baliknya Tiket dukungan berulang tentang fitur yang sama Pengguna tidak dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. Panduan langkah demi langkah yang hilang atau tidak jelas Pengguna membuat solusi alternatif atau trik. Alur kerja yang dimaksud tidak dipahami Dokumen ini mengasumsikan pengetahuan sebelumnya tentang produk. Tim menjelaskan hal yang sama secara internal setiap minggu. Pengetahuan ada di kepala orang-orang Tidak ada referensi internal yang andal Penurunan tingkat onboarding pada langkah yang sama Pengguna menghadapi titik keputusan yang tidak jelas Kurangnya konteks tentang apa yang akan terjadi selanjutnya Pencarian di pusat bantuan tidak menghasilkan hasil apa pun. Ketidaksesuaian bahasa Dokumen menggunakan terminologi internal, bukan bahasa pengguna. Fitur diluncurkan, tetapi adopsi tetap rendah. Pengguna tidak melihat nilai Tidak ada penjelasan "mengapa ini penting" atau contoh penggunaan.

Bagaimana Dokumentasi yang Lebih Baik Meningkatkan Adopsi Produk

Dokumentasi yang baik menghilangkan hambatan antara ‘Saya ingin mencoba ini’ dan ‘Saya mendapatkan manfaat dari ini.’

Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penulisan dokumentasi teknis yang lebih baik. 🗂️

Mengurangi waktu hingga hasil pertama: Panduan langkah demi langkah yang jelas dan panduan pemula yang cepat memungkinkan pengguna mencapai hasil berharga dengan cepat.

Mengurangi tingkat pengunduran diri awal: Penjelasan fitur dalam bahasa yang mudah dipahami mencegah pengguna terjebak dan meninggalkan alat tersebut.

Meningkatkan kepercayaan pengguna: Contoh langkah demi langkah dan visualisasi membuat alur kerja baru menjadi lebih mudah dipahami.

Mendukung berbagai gaya belajar: Dokumen komprehensif menyediakan daftar periksa cepat untuk sebagian orang dan panduan mendalam untuk yang lain.

Mengurangi permintaan dukungan: FAQ yang detail dan panduan pemecahan masalah memberdayakan pengguna untuk menyelesaikan masalah secara mandiri.

🔍 Tahukah Anda? Membaca bukanlah keterampilan yang intuitif; ia bergantung pada instruksi yang eksplisit dan terstruktur. Jika dokumentasi Anda mengasumsikan pengguna akan 'mengerti sendiri,' mungkin ada langkah-langkah penting yang terlewat untuk pemahaman.

Cara Mengidentifikasi Informasi yang Hilang atau Tidak Jelas

Mengidentifikasi celah dalam dokumentasi memerlukan metode sistematis yang mengungkapkan secara tepat apa yang paling sulit bagi pengguna.

Berikut beberapa tekniknya:

1. Ikuti tim dukungan Anda selama seminggu

Wawasan terbaik diperoleh dengan mengikuti panggilan dukungan dan membaca transkrip obrolan langsung.

Anda akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat tim Anda mengeluh karena mereka terus-menerus menjawabnya. Percakapan ini mengungkap momen-momen tepat ketika pengguna menemui kendala.

Yang lebih penting, catatlah bahasa yang tepat yang digunakan oleh pelanggan. Kata-kata mereka sering kali mengungkap asumsi yang dibuat secara salah dalam dokumentasi Anda.

📌 Contoh: Jika tim dukungan Anda terus menerus menjelaskan cara menghubungkan alat pihak ketiga, tetapi dokumentasi Anda hanya menyebutkan ‘tambahkan kunci API Anda’, Anda telah menemukan celah. Pengguna sering kesulitan menemukan kunci API mereka atau menentukan izin yang benar.

2. Peta perjalanan pengguna dengan konten Anda

Inilah bagian yang menarik: buka alur kerja inti produk Anda dan ikuti langkah demi langkah menggunakan hanya dokumentasi Anda.

Saat Anda bekerja, catat setiap momen ketika Anda perlu mengisi celah dari pengetahuan internal Anda. Celah-celah ini menunjukkan bahwa dokumen Anda mengasumsikan terlalu banyak pengetahuan sebelumnya.

Untuk setiap titik keputusan, tanyakan: Apakah dokumentasi Anda menjelaskan apa yang akan terjadi selanjutnya dengan cukup jelas bagi seseorang yang belum pernah melihat produk tersebut?

📌 Contoh: Pertimbangkan proses onboarding. Dokumen Anda mungkin mengatakan ‘konfigurasikan pengaturan Anda’ tetapi tidak pernah menjelaskan apa yang terjadi jika pengguna melewatkan langkah tersebut. Apakah fitur-fiturnya rusak? Apakah mereka mendapatkan nilai default? Ketidakjelasan ini menimbulkan kebingungan yang menghentikan pengguna secara tiba-tiba.

3. Analisis pola perilaku pencarian

Analisis pencarian situs dokumentasi Anda mengungkapkan informasi yang tim konten Anda tidak pernah dengar. Cari kueri yang menghasilkan nol hasil atau membuat pengguna harus mengklik melalui lima halaman berbeda.

Tanda lain yang perlu Anda perhatikan adalah kata kunci yang diketik oleh orang-orang versus judul artikel Anda.

📌 Contoh: Anda memperhatikan bahwa pengguna sering mencari ‘hapus akun saya’ di pusat bantuan Anda, tetapi pencarian tidak menghasilkan hasil apa pun. Setelah menganalisis data pencarian, Anda menyadari bahwa artikel yang relevan berjudul ‘Mengelola Preferensi Siklus Hidup Pengguna’. Karena ketidaksesuaian ini, pengguna meninggalkan situs atau mengirimkan tiket dukungan yang tidak perlu.

4. Buat sistem inventaris celah

Setelah Anda mengumpulkan semua informasi ini, dokumentasikan setiap temuan di lokasi terpusat. Sertakan sumbernya, kebutuhan spesifik pengguna, dan status dokumentasi saat ini.

Akhirnya, urutkan setiap celah berdasarkan frekuensi dan dampak bisnis. Pendekatan sistematis ini mengubah pengamatan yang tersebar menjadi prioritas yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

📌 Contoh: Anda menemukan tiket dukungan berulang tentang ‘cara mengekspor data proyek,’ tetapi tidak ada artikel yang tersedia. Anda mencatat celah tersebut dengan sumber (tiket, obrolan tim), mendefinisikan kebutuhan pengguna, dan mencatat dokumen yang hilang. Karena hal ini menyebabkan lebih dari 50 tiket dan berdampak pada retensi, celah ini diprioritaskan tinggi untuk sprint berikutnya.

🚀 Keunggulan ClickUp: Salah satu cara tercepat untuk mengidentifikasi celah dalam dokumentasi adalah dengan langsung bertanya kepada ruang kerja Anda. ClickUp Brain dapat menganalisis tugas, catatan rilis, tiket dukungan, dan umpan balik pelanggan yang sudah ada di ruang kerja Anda. Temukan celah dalam dokumentasi Anda dan pastikan selalu diperbarui dengan ClickUp Brain Begini cara kerjanya: Tandai rilis yang diluncurkan tanpa dokumentasi pendukung.

Menghubungkan umpan balik pelanggan dan tren tiket dengan dokumen yang hilang atau lemah.

Menyoroti pola-pola yang sering terlewatkan oleh manusia selama tinjauan manual.

Ubah identifikasi celah menjadi proses yang dapat diulang dan minim usaha.

📌 Contoh Permintaan: Produk mana yang dirilis dalam 14 hari terakhir yang tidak memiliki dokumentasi yang terhubung?

🚀 Keunggulan ClickUp: Ingin terorganisir tanpa repot? Gunakan Template Analisis Celah ClickUp untuk melacak temuan Anda secara sistematis. Template analisis celah ini mencakup bagian-bagian yang sudah disiapkan untuk sumber, kebutuhan pengguna, keadaan saat ini, dan peringkat prioritas untuk mengubah pengamatan Anda menjadi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti.

Langkah-langkah untuk Melakukan Analisis Kekurangan Dokumentasi

Melakukan analisis celah dokumentasi terasa menakutkan hingga Anda membaginya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola.

Mari kita bahas proses ini menggunakan skenario nyata: Anda bekerja di perusahaan SaaS manajemen proyek di mana tim keberhasilan pelanggan terus-menerus menerima pertanyaan yang sama tentang fitur kolaborasi tim. 👥

Langkah #1: Tentukan ruang lingkup dan tujuan Anda

Sekarang, Anda tidak bisa menganalisis semuanya sekaligus tanpa merasa kewalahan. Mulailah dari yang kecil: pilih area yang paling menyulitkan dan fokuslah di sana terlebih dahulu.

Misi Anda menjadi sangat jelas di sini: kurangi tiket dukungan terkait kolaborasi dari 200 per bulan menjadi di bawah 50 dalam delapan minggu. Memiliki target spesifik ini membantu Anda menentukan celah mana yang penting versus yang hanya terlihat penting.

🚀 Keunggulan ClickUp: Tetapkan target di awal dengan ClickUp Goals. Anda dapat membuat tujuan yang dapat diukur seperti ‘Mengurangi tiket dukungan terkait kolaborasi dari 200 menjadi 50 dalam 8 minggu’ dan membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.

Langkah #2: Kumpulkan sumber data Anda

Anda perlu mengumpulkan petunjuk dari semua tempat di mana pengguna berinteraksi dengan produk dan dokumentasi Anda.

Mulailah dengan mengumpulkan tiket dukungan selama 90 hari terakhir yang diberi tag ‘kolaborasi’. Kemudian, periksa analitik dokumentasi Anda untuk melihat artikel kolaborasi mana yang mendapatkan banyak lalu lintas tetapi pengguna langsung keluar setelah membacanya.

Inilah yang mungkin Anda temukan: 40% tiket kolaborasi disebabkan oleh pengguna yang benar-benar bingung tentang pengaturan izin, 30% tidak bisa memahami berbagi file, dan 20% kewalahan oleh kekacauan notifikasi. Sementara itu, analisis kesenjangan Anda menunjukkan bahwa pengguna menghabiskan waktu hingga 30 detik di halaman 'Izin Tim' sebelum menyerah dan meninggalkan halaman tersebut.

🚀 Keunggulan ClickUp: Buat dasbor ClickUp untuk melacak tiket dukungan yang terkait dengan kolaborasi. Pisahkan berdasarkan jenis masalah dan volume sehingga Anda dapat dengan cepat mengidentifikasi area masalah yang meningkat dan memerlukan dokumentasi yang lebih kuat.

Dengarkan pengalaman pengguna nyata:

Kami menyadari bahwa kami kekurangan cara yang efektif untuk melacak tugas dan tidak memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang dilakukan tim produk, jadi kami mulai mencari platform baru. Kemudian kami menemukan ClickUp. Platform ini adalah kombinasi yang sempurna—tidak terlalu teknis dan membingungkan, dan tidak terlalu dasar. Ia memberikan fleksibilitas untuk membuat, memindahkan, dan mengatur tim dan proyek sesuai cara mereka sendiri.

Kami menyadari bahwa kami kekurangan cara yang efektif untuk melacak tugas dan tidak memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang dilakukan tim produk, jadi kami mulai mencari platform baru. Kemudian kami menemukan ClickUp. Platform ini adalah kombinasi yang sempurna—tidak terlalu teknis dan membingungkan, dan tidak terlalu dasar. Ia memberikan fleksibilitas untuk membuat, memindahkan, dan mengatur tim dan proyek sesuai cara mereka sendiri.

Langkah #3: Kategorikan dan prioritaskan temuan Anda

Baiklah, sekarang setelah Anda memiliki banyak data, saatnya untuk menganalisis semuanya. Kelompokkan masalah yang serupa dan urutkan berdasarkan seberapa sering masalah tersebut terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap bisnis Anda.

Pengaturan izin jelas menjadi masalah utama di sini.

Masalah ini menghasilkan jumlah tiket terbanyak dan menghalangi tim untuk berkolaborasi secara efektif, yang merupakan keunggulan produk Anda. Berbagi file menempati posisi kedua, sementara preferensi notifikasi memang mengganggu tetapi tidak sepenuhnya menghambat pengguna dalam menyelesaikan tugas.

💡 Tips Pro: Gunakan berbagai format untuk menyesuaikan gaya belajar. Sisipkan GIF untuk langkah-langkah visual yang cepat, video pendek untuk alur yang kompleks, FAQ yang dapat dilipat untuk pembaca yang ingin cepat, dan potongan kode atau tabel untuk pengguna tingkat lanjut. Anda bahkan dapat membuat PRD dengan kombinasi format-format ini.

Langkah #4: Buat tugas dengan penanggung jawab dan batas waktu

Inilah area di mana kebanyakan tim biasanya mengalami kesulitan. Jangan hanya berkata, ‘Ayo kita perbaiki dokumen kolaborasi. ’ Jadilah sangat spesifik tentang siapa yang melakukan apa dan kapan.

Dalam contoh kami, Anda mungkin menginstruksikan penulis teknis Anda untuk membuat panduan izin langkah demi langkah dengan tangkapan layar pada minggu ketiga.

Manajer produk Anda akan menangani bagian pemecahan masalah berbagi file yang hilang pada minggu kelima. Dan penulis UX Anda akan merevisi penjelasan pengaturan notifikasi yang membingungkan pada minggu ketujuh. Lihat betapa jelas perbedaannya?

🔍 Tahukah Anda? Saat membuat dokumentasi video, menambahkan teks terjemahan membantu pengguna dengan gangguan pendengaran. Teks terjemahan juga terbukti meningkatkan kosakata, keterampilan membaca, dan konsentrasi bagi audiens pendengar. Selain itu, studi pelacakan mata menunjukkan bahwa teks terjemahan dibaca dan diproses dengan mudah, menyarankan bahwa menambahkan teks terjemahan ke panduan langkah demi langkah atau tutorial produk meningkatkan kejelasan tanpa menambah beban kognitif.

Langkah #5: Terapkan perubahan dan ukur kepuasan pelanggan

Setelah Anda mempublikasikan konten baru yang menarik, Anda perlu memantau apakah konten tersebut efektif.

Pantau metrik keberhasilan secara terus-menerus selama minimal 30 hari, dan segmentasikan data berdasarkan artikel, tahap perjalanan pengguna, atau bahkan area produk untuk mengidentifikasi pola.

Jika sebuah artikel masih tidak perform dengan baik atau pengguna terus menanyakan pertanyaan yang sama dengan cara yang berbeda, pertimbangkan untuk mengubah judul, menambahkan contoh, atau merestrukturisasi konten. Dokumentasi tidak pernah 'selesai,' ia berkembang seiring dengan produk Anda dan model mental pengguna.

🚀 Keunggulan ClickUp: Atur otomatisasi ClickUp yang memicu tugas tindak lanjut dua minggu setelah Anda menandai dokumen sebagai ‘Diterbitkan’. Dengan begitu, Anda akan ingat untuk memeriksa apakah tiket dukungan telah berkurang atau apakah pengguna masih bingung.

Cara Mengukur Efektivitas Dokumentasi

Mengukur efektivitas dokumentasi memerlukan pemantauan metrik kuantitatif dan umpan balik kualitatif untuk memahami perilaku dan kepuasan pengguna.

Metrik kunci yang perlu dilacak untuk memantau tren pasar dalam perangkat lunak dokumentasi teknis Anda meliputi:

Analisis penggunaan: Tampilan halaman, waktu yang dihabiskan, tingkat pantulan, dan bagian yang paling/terkurang dikunjungi.

Pengurangan tiket dukungan: Lebih sedikit permintaan bantuan teknis untuk topik yang didokumentasikan dengan baik.

Pola pencarian: Apa yang dicari pengguna dan apakah mereka menemukan jawaban.

Peningkatan pengalaman pelanggan: Peningkatan skor kepuasan pelanggan (CSAT) atau skor upaya pelanggan (CES) dari survei dalam konteks.

Kumpulkan umpan balik pengguna dengan:

Survei keluar yang menanyakan ‘Apakah ini membantu Anda menyelesaikan tugas Anda?’

Tombol umpan balik tersedia di setiap halaman dokumentasi.

Wawancara pengguna untuk memahami masalah utama dan celah dalam alur kerja.

🧩 Jaring pengaman yang andal untuk menjaga keakuratan dokumen seiring perkembangan produk Anda.

Seiring dengan perubahan produk Anda, bagian tersulit dari dokumentasi bukanlah menulis—melainkan menjaga semuanya tetap sinkron. Di sinilah Super Agents ClickUp benar-benar berguna. Mereka memantau ruang kerja Anda untuk perubahan dalam tugas, rilis, atau persyaratan, lalu menampilkan dokumen atau area pengetahuan yang mungkin memerlukan pembaruan.

Alih-alih mengandalkan ingatan atau pengingat yang tersebar, Anda mendapatkan sinyal yang konsisten yang mengingatkan tim Anda sebelum informasi yang usang menjadi masalah. Bayangkan mereka sebagai sistem peringatan dini untuk pergeseran dokumentasi—cara untuk menjaga akurasi tinggi tanpa menambah proses atau beban tambahan.

Buat agen AI kustom tanpa kode dengan ClickUp

🚀 Keunggulan ClickUp: Gunakan ClickUp Forms untuk mengumpulkan umpan balik secara real-time. Buat formulir sederhana yang menanyakan kepada pengguna apakah konten tersebut bermanfaat, apa yang kurang, atau di mana mereka mengalami kesulitan. Embed formulir di akhir dokumentasi Anda dan arahkan pengiriman formulir ke tim dokumentasi Anda secara instan, sehingga perbaikan dapat dimulai segera setelah umpan balik diterima. Indikator keberhasilan: Waktu yang lebih singkat untuk mencapai nilai bagi pengguna baru

Tingkat adopsi fitur yang lebih tinggi untuk fitur yang didokumentasikan

Peningkatan tingkat penyelesaian onboarding pengguna

Sentimen positif dalam umpan balik dan ulasan pengguna

💡 Tips Pro: Tambahkan pelacak kemajuan bergaya daftar periksa pada tutorial yang lebih panjang atau panduan onboarding. Biarkan pengguna mencentang langkah-langkah saat mereka melakukannya untuk menciptakan rasa pencapaian dan mengurangi beban kognitif. Selain itu, ini akan berfungsi sebagai alat analisis celah saat memantau dampak dokumentasi.

Mengapa ClickUp Adalah Pilihan Utama Anda untuk Pengelolaan Dokumentasi yang Bebas Stres

Perangkat Lunak Manajemen Produk ClickUp mengintegrasikan dokumentasi ke dalam alur kerja yang sama dengan elemen lain. Dengan cara ini, pembaruan dilakukan seiring perkembangan produk, bukan sebagai tambalan terakhir.

Begini cara menggunakannya untuk perencanaan strategis. 🛠️

Buat panduan yang tidak tersembunyi

Buat panduan produk yang terstruktur dan kolaboratif menggunakan ClickUp Docs

ClickUp Docs memungkinkan Anda membuat panduan bantuan, panduan produk, dan FAQ internal dengan struktur bawaan: halaman bersarang, header yang dapat dilipat, tabel, dan format teks kaya.

Misalkan tim Anda sedang meluncurkan sistem notifikasi baru.

Pemimpin dokumentasi membuat dokumen berstruktur di dalam folder fitur di ClickUp: Ringkasan, Pengaturan, Aturan Pemberitahuan, dan Acara Kustom. Mereka menugaskan komentar kepada manajer produk di bagian Acara Kustom untuk validasi dan melibatkan tim dukungan untuk menambahkan masalah yang dilaporkan di versi beta. Semua umpan balik dilakukan di dalam dokumen tanpa perlu menghubungi secara langsung atau mengelola versi.

Standarisasi tanpa memperlambat

Anda tidak perlu memulai dari awal setiap kali.

Dapatkan templat gratis Jelaskan peran dan tanggung jawab sejak awal menggunakan Template Dokumen Proyek ClickUp.

Template Dokumen Proyek ClickUp memberikan sistem yang sudah siap pakai untuk mengelola semua dokumentasi produk Anda di satu tempat.

Di bagian atas, Anda dapat memasukkan nama proyek, manajer, dan tanggal pengiriman. Kemudian ada bagian tim yang memungkinkan Anda mencantumkan setiap kontributor, beserta foto, jabatan, dan tanggung jawab yang mereka emban.

Menemukan sesuatu yang tidak beres? Atur tugasnya langsung di sana

Anda tidak perlu meninggalkan dokumen, membuka alat baru, dan membuat tiket hanya untuk memperbaiki masalah kecil.

Di ClickUp Docs, Anda dapat menyoroti teks yang sudah usang dan mengubahnya menjadi Tugas ClickUp dengan deskripsi, penugas, bendera prioritas, dan subtugas.

Tugaskan perbaikan dokumentasi menggunakan ClickUp Tasks di dalam Docs

Misalkan alur penagihan baru memperkenalkan kalkulator harga yang tidak tercakup dalam dokumentasi saat ini. Seorang anggota tim CS yang meninjau alur tersebut menyoroti bagian yang hilang di ClickUp Docs, membuat tugas dari sana, dan menugaskan tugas tersebut kepada pemilik dokumen dengan catatan: ‘Tambahkan logika kalkulator + batasan penggunaan.’

Tugas tersebut kini muncul di papan sprint dokumentasi, siap untuk diprioritaskan bersama tugas pengembangan dan pengujian.

💡 Tips Pro: Gunakan templat dokumentasi teknis saat menyiapkan format yang dapat diulang seperti referensi API atau panduan konfigurasi. Hal ini akan mempercepat proses penulisan dan tinjauan, terutama dalam tim besar.

Pantau pekerjaan dokumentasi sebagai bagian dari sprint (karena memang demikian)

Dokumen biasanya ditunda hingga akhir sprint atau, lebih parah lagi, dilupakan sama sekali.

Rencanakan dan kelola dokumen yang akan diserahkan menggunakan Tampilan Daftar ClickUp

Fitur Daftar di ClickUp memungkinkan Anda mengelola pekerjaan dokumentasi dengan pemilik yang jelas, batas waktu, dan prioritas. Kemudian beralih ke Tampilan Papan di ClickUp untuk melakukan tinjauan dan memastikan pekerjaan terus berjalan.

Misalnya, Anda sedang memperbarui setiap dokumen fitur yang terpengaruh oleh kerangka antarmuka pengguna (UI) baru. Anda membuat daftar baru menggunakan templat manajemen produk, dan menandai setiap tugas berdasarkan area fitur (seperti dasbor, filter, dan ekspor).

Anda menugaskan reviewer dari tim produk dan dukungan, lalu gunakan Board View untuk menjalankan sinkronisasi dokumen mingguan, memindahkan tugas melalui tahap ‘Drafted,’ ‘Reviewed,’ dan ‘Ready to publish.’

Selain itu, dengan ClickUp Agents, Anda juga dapat mengotomatisasi pengingat tinjauan dokumen, mendeteksi dokumen yang terkait dengan rilis fitur terbaru, dan mengalihkan celah ke penulis yang tepat, tanpa perlu pengejaran manual.

⚡ Template Arsip: Gunakan Template Catatan Rilis ClickUp sebagai template analisis celah untuk dengan cepat mencatat perubahan fitur produk, perbaikan bug, dan peningkatan. Template catatan rilis ini memungkinkan Anda menghubungkan pembaruan dengan tugas, menugaskan peninjau, dan berkolaborasi dengan tim produk, QA, dan pemasaran dalam satu ruang kerja.

Bersihkan, jelaskan, dan buat lebih cepat

Dokumen sering kali dimulai dengan masukan mentah seperti catatan teknis, poin-poin, atau draf yang belum selesai. Alih-alih menghabiskan berjam-jam untuk mengedit ulang, Anda dapat menggunakan ClickUp Brain untuk membersihkan konten, mengedit bagian yang membingungkan, atau mengubah potongan-potongan menjadi langkah-langkah panduan yang lengkap.

Gunakan ClickUp Brain untuk membuat langkah-langkah panduan, panduan, dan tutorial dalam hitungan detik

Misalnya, seorang pengembang menambahkan catatan tentang bagaimana pengaturan izin memengaruhi peran lama. Catatan tersebut detail tetapi sulit dipahami. Anda menyorot blok tersebut, meminta ClickUp Brain untuk menyederhanakannya, dan hasilnya menjadi penjelasan yang jelas bagi pengguna untuk diikuti.

Contoh prompt: Sederhanakan penjelasan teknis ini untuk pengguna akhir. Jelaskan dengan jelas bagaimana pengaturan izin memengaruhi peran lama tanpa menggunakan istilah teknis.

Perbarui dokumentasi Anda dengan perintah bahasa alami menggunakan ClickUp Brain

Mungkin, Anda telah menambahkan beberapa poin penting ke dalam draf, tetapi belum bisa mengubahnya menjadi kalimat lengkap. Minta ClickUp Brain untuk menghasilkan panduan langkah demi langkah dari poin-poin tersebut.

Ini akan memberikan Anda draf awal untuk dikembangkan, menghemat waktu selama proses editing.

📮ClickUp Insight: Hanya 12% responden survei kami yang menggunakan fitur AI yang terintegrasi dalam paket produktivitas. Tingkat adopsi yang rendah ini menunjukkan bahwa implementasi saat ini mungkin kurang memiliki integrasi yang mulus dan kontekstual yang dapat mendorong pengguna untuk beralih dari platform percakapan mandiri yang mereka sukai. Misalnya, apakah AI dapat menjalankan alur kerja otomatisasi berdasarkan prompt teks biasa dari pengguna? ClickUp Brain bisa! AI ini terintegrasi secara mendalam ke setiap aspek ClickUp, termasuk namun tidak terbatas pada merangkum percakapan, menyusun atau menyempurnakan teks, mengambil informasi dari ruang kerja, menghasilkan gambar, dan banyak lagi! Bergabunglah dengan 40% pelanggan ClickUp yang telah menggantikan 3+ aplikasi dengan aplikasi serba guna kami untuk kerja!

Pastikan dokumen tetap terhubung dengan produk yang didukungnya

Jaga agar dokumentasi produk ClickUp tetap sinkron dengan menghubungkannya ke pekerjaan yang memicu pembaruan

Ketika dokumentasi terisolasi, ia menjadi usang. Fitur-fitur berubah, tetapi dokumentasi tetap sama.

Di ClickUp, Anda dapat menghubungkan Dokumen langsung ke Tugas atau Dokumen lain untuk tetap mengikuti perkembangan rilis, tinjauan, dan tidak pernah kehilangan dokumentasi Anda. Dengan cara ini, ketika suatu tugas ditutup atau tertunda, tim dokumentasi Anda akan secara otomatis mendapatkan informasi.

Misalkan tim teknik menghapus kemampuan untuk menduplikasi proyek yang diarsipkan. Tugas rilis terkait terhubung ke dokumen kebijakan internal dan panduan pengguna eksternal. Begitu tugas mencapai tahap QA, kedua penulis akan mendapat pemberitahuan dan menangani pembaruan yang ditugaskan sebelum perubahan diterapkan.

Selain itu, ClickUp Brain membantu menghubungkan ruang kerja Anda. Cukup tanyakan, Dokumen atau tugas mana lagi yang menyebutkan izin proyek yang diarsipkan? dan ia akan menampilkan item terkait seperti catatan rilis sebelumnya, FAQ internal, bahkan umpan balik pelanggan, sehingga pembaruan Anda menjadi lebih kontekstual.

Biarkan ClickUp Mengurusnya

Dokumen tidak pernah benar-benar selesai. Fitur terus berkembang, proses berubah, dan celah pun muncul.

ClickUp mengubah dokumentasi menjadi alat strategis.

Mapping proses saat ini, definisikan deskripsi celah, dan rencanakan keadaan masa depan yang diinginkan. Dengan ClickUp Brain, Anda mendapatkan semua solusi yang mungkin untuk mengungkap wawasan berharga, mengotomatisasi pembaruan, dan membuat laporan analisis celah yang dapat diulang.

Baik Anda sedang meningkatkan kepuasan pelanggan atau mendukung seluruh bisnis, analisis celah yang efektif membantu Anda mengalokasikan sumber daya ke area yang paling penting. Daftar ke ClickUp hari ini! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Analisis celah dokumentasi adalah proses mengidentifikasi konten yang hilang, usang, atau tidak jelas dalam dokumentasi produk Anda yang menghambat pengguna untuk mendapatkan nilai atau menyebabkan kebingungan internal.

Tanda-tanda umum meliputi tiket dukungan yang berulang, pengguna yang keluar selama proses onboarding, adopsi fitur yang rendah, dan kueri pencarian yang tidak menghasilkan hasil yang berguna.

Mulailah dengan data dukungan, ikuti tim dukungan Anda, ikuti alur kerja hanya dengan menggunakan dokumen Anda, dan analisis kueri pencarian internal untuk mengidentifikasi ekspektasi yang tidak terpenuhi.