10 Template Dokumentasi Teknis Gratis

Anda telah membeli penyedot debu baru-yaitu penyedot debu yang cantik, mengagumkan, memiliki fitur yang paling canggih, dan Anda tidak sabar untuk menggunakannya.

Tidak secepat itu!

Segera setelah Anda mengeluarkannya dari kotaknya, Anda tidak tahu cara menyalakannya. Anda mencari dokumentasi teknis yang disertakan dengan produk, tetapi tidak dapat memahaminya sama sekali. Kegembiraan Anda berubah menjadi keputusasaan (dan bahkan penyesalan) saat Anda mencoba membuat benda itu berfungsi. 🫣

Baik Anda membuat peralatan rumah tangga atau mengembangkan perangkat lunak, Anda tidak ingin pengguna merasa tersesat dan bingung dengan fungsionalitas produk Anda.

Menulis dokumentasi perangkat lunak teknis yang jelas dan ringkas sangat penting untuk mendukung pelanggan dan mengurangi tiket layanan. Selain itu, dokumentasi ini juga berguna secara internal, terutama untuk melatih karyawan baru, menjaga kualitas produk atau layanan, memecahkan masalah, dan membangun basis pengetahuan.

Dalam artikel ini, kami akan membahas template dokumentasi teknis terbaik untuk mendeskripsikan produk Anda secara detail dan membuat tim dan pengguna akhir Anda senang dan terinformasi.

Apa Itu Template Dokumentasi Teknis?

Dokumentasi teknis paling sering dikaitkan dengan manual yang membantu pengguna memahami cara menggunakan produk dan menawarkan detail tentang fitur-fiturnya. Namun, itu hanya salah satu tujuannya.

Dokumentasi teknis adalah alat internal yang penting, karena melayani banyak tim, mulai dari pengembangan perangkat lunak dan pemasaran hingga penjualan, jaminan kualitas, dan layanan pelanggan . Agar dokumen menjadi efektif, dokumen harus terperinci namun ringkas, dan mencapai titik yang tepat bisa menjadi tantangan, oleh karena itu Anda harus mempertimbangkan untuk menggunakan templat.

Gunakan ClickUp Docs untuk membuat dan menghubungkan dokumen, wiki, dan lainnya yang indah untuk eksekusi ide tanpa hambatan dengan tim Anda

Templat dokumentasi teknis yang hebat menyediakan kerangka kerja untuk menguraikan fitur dan penggunaan produk Anda. Ini membantu Anda tetap berada di jalur yang benar dan fokus pada informasi yang relevan dan mudah dicerna tanpa membebani pembaca.

Templat dokumentasi teknis yang berkualitas berfungsi sebagai biografi produk Anda. Anda dapat mengharapkan bagian yang ditentukan untuk menyajikan detail dan fitur produk. Jejak tertulis dapat melestarikan pengetahuan produk untuk karyawan di masa depan DAN berpotensi memberikan perlindungan hukum dan tanggung jawab.

Apa saja jenis dokumentasi teknis yang berbeda?

Terlepas dari audiens dan bidang industri Anda, berikut adalah beberapa jenis contoh dokumentasi teknis yang paling umum:

**Panduan pengguna (manual): Ditujukan untuk pengguna akhir dan bertujuan untuk menjelaskan fitur, suku cadang, dan penggunaan produk secara jelas dan metodis

**Panduan perbaikan (repair manual): Memandu pengguna melalui proses perbaikan masalah yang mungkin timbul

dokumentasi API : Menjelaskan sebuah antarmuka pemrograman aplikasi (API) secara terperinci, terutama untuk para profesional yang memiliki spesifikasi khusus. Ini berisi instruksi untuk menggunakan dan mengintegrasikan dengan API

: Menjelaskan sebuah antarmuka pemrograman aplikasi (API) secara terperinci, terutama untuk para profesional yang memiliki spesifikasi khusus. Ini berisi instruksi untuk menggunakan dan mengintegrasikan dengan API Catatan rilis : Memberikan penjelasan rinci tentang fitur produk perangkat lunak dan biasanya berisi perbaikan bug atau pembaruan

Basis pengetahuan dokumentasi : Perpustakaan online yang berisi panduan cara, jawaban atas pertanyaan umum, petunjuk pemecahan masalah, dan informasi terkait produk lainnya untuk membantu pengguna akhir menemukan data yang mereka butuhkan

: Perpustakaan online yang berisi panduan cara, jawaban atas pertanyaan umum, petunjuk pemecahan masalah, dan informasi terkait produk lainnya untuk membantu pengguna akhir menemukan data yang mereka butuhkan Manual prosedur: Garis besar langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu karyawan menyelesaikan suatu proses atau tugas

10 Template Dokumentasi Teknis Gratis

Kami telah menyisir lusinan templat untuk membuat dokumentasi teknis dan memilih 10 besar untuk membantu Anda menjelaskan detail tentang produk Anda dengan kata-kata tanpa kehilangan fokus. Lihatlah dan temukan solusi terbaik untuk Anda, baik untuk membuat dokumentasi teknis untuk penggunaan internal atau membantu pengguna akhir mengenal produk Anda. 💪

1. Templat Dokumen Ringkasan Produk ClickUp

Templat Dokumen Ringkasan Produk ClickUp

Jika Anda ingin memastikan pelayaran yang lancar melalui proses proses pengembangan produk anda harus membekali tim Anda dengan senjata untuk menjinakkan ombak. 🌊

The.. Templat Dokumen Ringkasan Produk ClickUp membantu Anda menentukan tujuan, menguraikan fitur produk Anda, dan memastikan konsistensi di seluruh bagian. Ini adalah Dokumen ClickUp siap pakai dengan bagian yang didedikasikan untuk setiap aspek produk Anda.

Apa itu ClickUp Doc ?

Ini adalah fitur unik platform yang memungkinkan Anda membuat, mengelola, berkolaborasi, dan mengedit dokumen dengan rekan kerja dan tamu Anda, sehingga Anda memusatkan informasi-dokumen teknis atau tidak! Anda dan pengguna lain (termasuk kolaborator teknis Anda) dapat mengedit Dokumen secara real time, memberikan komentar, melampirkannya ke tugas, dan mengatur proses peninjauan dalam sekejap.

Templat dokumentasi proses khusus ini dilengkapi dengan empat bagian:

2-Pager: Menunjukkan bagaimana produk Anda memecahkan masalah pelanggan dan menguraikan tujuan Anda Rencana Rilis: Memecahpeluncuran produk ke dalam tonggak-tonggak penting untuk menyesuaikan rencana peluncuran produk yang sempurna Spesifikasi Fungsional: Mendefinisikanpersona pengguna dan bagaimana produk Anda membantu mereka mengatasi masalah. Ini juga menjelaskan fitur produk secara rinci Lampiran: Mencakup info tambahan dan sumber daya berguna yang meningkatkan kolaborasi

Templat ini juga dapat berfungsi sebagai dokumen persyaratan produk berkat kemampuan penyesuaiannya. Unduh Templat Ini

2. Templat Penentuan Posisi Produk ClickUp

Templat Pemosisian Produk ClickUp

Mengetahui seluk beluk produk Anda sangat penting untuk menentukan apa yang membedakannya dari kompetitor dan bagaimana memposisikannya di pasar. The Templat Pemosisian Produk ClickUp membantu Anda menentukan keunggulan produk Anda, mengidentifikasi target pelanggan, dan mengembangkan strategi pemosisian terbaik. ✨

Mulailah menggunakan templat dengan mengisi formulir di tampilan Penilaian Posisi Produk. Kumpulkan informasi tentang nilai jual unik produk Anda dan tantangan yang dapat diatasi. Formulir dapat diedit, sehingga Anda dapat menyesuaikannya untuk menyelaraskan dengan tujuan dan bidang kerja perusahaan Anda.

Jika Anda memerlukan bantuan untuk membuat formulir, gunakan ClickUp AI -asisten penulisan kelas satu dari platform ini. Ini akan membantu Anda mendapatkan semua dokumen teknis yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Info dari formulir secara otomatis ditransfer ke tampilan Daftar Produk. Tampilan ini memberi Anda pusat terpusat untuk mengelola semua produk Anda dengan membuat tugas terpisah untuk masing-masing produk.

Tugas-tugas dikelompokkan berdasarkan statusnya- planning, in progress, in review, dsb.-tetapi Anda bisa mengubah kriteria ini dengan menekan "group by" pada pojok kanan atas layar.

Tampilan Peta Penentuan Posisi Produk adalah Papan Tulis ClickUp-sebuah kanvas digital yang cocok untuk kolaborasi dan curah pendapat . Tampilan ini adalah tempat Anda akan memvisualisasikan posisi produk Anda dibandingkan dengan pesaing.

Dengan sedikit penyesuaian, templat ini bisa menjadi dasar untuk menguraikan persyaratan proyek sebelum peluncuran produk. Unduh Template Ini

3. Templat Penetapan Harga Produk ClickUp

Templat Penetapan Harga Produk ClickUp

Menetapkan harga produk Anda bukanlah permainan tebak-tebakan-Anda tidak bisa hanya memilih harga berdasarkan berapa banyak uang yang ingin Anda hasilkan (meskipun kedengarannya mengagumkan). Anda perlu memperhatikan pesaing Anda dan menyadari nilai nyata produk Anda, dan Templat Penetapan Harga Produk ClickUp dapat membantu dalam hal ini.

Dengan templat ini, Anda akan dapat mengembangkan strategi penetapan harga yang akurat, menyesuaikan harga, dan mengelola inventaris di seluruh dokumen teknis Anda dan melalui dua tampilan ini:

tampilan Produk berdasarkan Kategori: Menampilkan semua produk Anda beserta detailnya, seperti merek, SKU (unit penyimpanan stok), jenis dokumentasi teknis, dan ukuran. Edit ini Bidang Khusus berdasarkan sifat produk Anda tampilan Produk berdasarkan Merek: Mengelompokkan produk Anda berdasarkan merek dan menampilkan harganya. Untuk mengedit tampilan ini, ubah urutan kolom dan perbarui Kolom Khusus untuk memastikan info yang diinginkan sudah tersedia

Setiap kali Anda mengubah info produk di satu tampilan, tampilan lainnya akan diperbarui secara otomatis, sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang ketidakteraturan di seluruh dokumen teknis. Unduh Templat Ini

4. Templat Dokumen Proses Perusahaan ClickUp

Template Dokumen Proses Perusahaan ClickUp

Tim Anda perlu bekerja sebagai satu kesatuan untuk mencapai hasil yang luar biasa, dan hal ini mustahil dilakukan jika proses perusahaan Anda tidak terorganisir dengan baik dan transparan. The Templat Dokumen Proses Perusahaan ClickUp menyimpan dokumentasi proses di satu tempat dan menawarkan konsistensi dan ruang untuk menemukan dan memperbaiki inefisiensi.

Ini adalah sebuah template dokumen, yang berarti tidak memiliki banyak tampilan, melainkan bagian yang sudah dibuat sebelumnya. Tugas Anda hanyalah menambahkan informasi yang relevan terkait proses perusahaan tertentu - mulai dari tujuan hingga alat dan prosedur yang diperlukan - dan membuat panduan yang jelas untuk tim Anda.

Katakanlah Anda ingin menunjukkan kepada staf Anda bagaimana cara mengajukan cuti. Prosesnya sesederhana ini:

Anda akan menambahkan detail pada persetujuan permintaan, garis pertanggungjawaban, dan platform untuk mengirimkan permintaan (jika perlu, sertakan kata sandi ke platform yang dipilih) Anda kemudian akan mendemonstrasikan prosedur langkah demi langkah untuk mengirimkan permintaan Anggota tim Anda dapat mengikuti langkah-langkah tersebut untuk mengajukan cuti dan menghindari miskomunikasi dan kesalahan

Lampirkan dokumen, gambar, atau foto terkait di bagian terakhir dan pusatkan basis pengetahuan Anda. Setelah Anda menyelesaikan templat dokumentasi proses, tambahkan anggota tim yang relevan ke dalamnya dan izinkan mereka untuk menjelajahi perbendaharaan informasi. Unduh Template Ini

5. Templat Proses dan Prosedur ClickUp

Templat Proses dan Prosedur ClickUp

Proses dan prosedur perusahaan yang mapan seperti kartu joker tim Anda-mereka meningkatkan efisiensi, menurunkan risiko kesalahpahaman, dan melakukan keajaiban untuk kolaborasi dan komunikasi tim . 🃏

The Templat Proses dan Prosedur ClickUp memungkinkan Anda membuat petunjuk langkah demi langkah untuk tugas yang berulang dan memusatkan informasi yang relevan. Menata segala sesuatunya dapat membantu Anda menunjukkan dengan tepat kemacetan dan memperbarui proses Anda.

Ini adalah template papan tulis lain dalam daftar kami - tampilan Diagram Alir Proses memungkinkan Anda menarik dan melepaskan bentuk untuk memvisualisasikan setiap tahap proses Anda. Tinggalkan catatan tempel dengan info tambahan dan jaga agar semua orang tetap berada di halaman yang sama.

Jika Anda bukan tipe orang yang suka melihat, Anda akan menyukai Tampilan Daftar Dokumentasi, yang memungkinkan Anda menguraikan semua proses dan prosedur. Secara default mengelompokkannya berdasarkan departemen, tetapi Anda bisa mengubahnya sesuai kebutuhan Anda. Tampilan ini menawarkan fitur yang fantastis, yaitu Completion Rate Custom Field, yang menunjukkan kepada Anda persentase pekerjaan yang telah diselesaikan pada dokumen. ✔️

Tampilan lain yang tersedia adalah Papan Tahap Dokumen, yang mengubah tugas-tugas Anda menjadi kartu dan mengelompokkannya berdasarkan tahapnya. Anda dapat dengan mudah berpindah kartu dari satu tahap ke tahap lainnya dengan menarik dan melepas.

Tampilan terakhir adalah Timeline - gunakan untuk memahami durasi proses dan prosedur berdasarkan hari, minggu, atau bulan. Unduh Template Ini

6. Template Pemetaan Proses ClickUp

Template Pemetaan Proses ClickUp

Dengan Template Pemetaan Proses ClickUp anda tidak akan kesulitan memahami proses, menentukan langkah-langkah, dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Templat ini adalah daftar tugas yang dapat Anda lampirkan ke templat dan tugas lain, itulah sebabnya ClickUp menyebutnya sebagai templat tugas . Daftar ini terdiri dari 22 subtugas yang memandu Anda dalam memvisualisasikan dan mendefinisikan sebuah proses untuk tim Anda.

Langkah pertama (subtugas) adalah memilih proses yang ingin Anda petakan dan yang terakhir adalah menerapkannya. Di antaranya, Anda akan menemukan langkah-langkah seperti mengidentifikasi anggota tim, membuat garis waktu, dan mengidentifikasi masalah dengan proses saat ini. Setelah Anda menyelesaikan sebuah sub-tugas, coretlah dari daftar Anda agar tetap teratur.

Anda dapat menambahkan daftar yang harus dilakukan melampirkan file, dan memberikan catatan di dalam setiap subtugas. ClickUp juga memungkinkan Anda membuat ketergantungan tugas hanya dengan beberapa klik - cukup tentukan subtugas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk mengoptimalkan alur kerja. Ada juga opsi untuk melacak waktu yang dihabiskan untuk setiap subtugas, yang sangat berguna bagi manajer proyek. Unduh Template Ini

7. Templat SOP Dokumentasi Sumber ClickUp

Template SOP Dokumentasi Sumber ClickUp

Ingin mengatur tumpukan digital dokumentasi sumber? Templat Templat SOP Dokumentasi Sumber ClickUp membantu Anda menstandarkan proses pendokumentasian sumber.

Bagian yang telah dibuat sebelumnya pada templat ini membantu Anda menguraikan langkah-langkah untuk mengumpulkan dan mengelola dokumentasi sumber, memastikan semua anggota tim mengikuti pendekatan standar. Hal ini meningkatkan efisiensi dan tidak menyisakan ruang untuk kesalahan atau kesalahpahaman.

Templat ini sangat mudah digunakan, karena Anda hanya perlu menambahkan informasi yang relevan dengan mengikuti petunjuk yang disediakan. Anda mulai dengan hal-hal umum-tujuan dan ruang lingkup prosedur operasi standar.

Bagian Prosedur adalah bagian yang paling menarik bagi Anda dan tim Anda. Bagian ini adalah tempat Anda akan menguraikan langkah-langkah untuk menstandarkan proses dokumentasi sumber. Anda juga dapat melampirkan gambar untuk memberikan contoh visual kepada anggota tim Anda tentang apa yang harus dilakukan.

Bagian Sumber Daya Terkait memungkinkan Anda melampirkan dokumen dan tautan yang relevan yang mendukung proses standarisasi dan membantu staf Anda menerapkannya dengan mudah. Unduh Templat Ini

8. Templat Artikel Basis Pengetahuan oleh Hubspot

Templat Artikel Basis Pengetahuan dari Hubspot membantu Anda membuat artikel yang relevan dan mendetail untuk pelanggan Anda dan menghilangkan beban dari tim dukungan pelanggan Anda

Artikel basis pengetahuan meringankan beban tim dukungan pelanggan Anda dan membantu pengguna Anda memecahkan masalah dalam waktu singkat. Mengingat pentingnya, menyusun artikel basis pengetahuan yang berkualitas bisa menjadi tantangan tersendiri. Untungnya, hal ini tidak perlu terjadi, berkat Templat Artikel Basis Pengetahuan dari Hubspot.

Ini Google Doc template membantu manajer produk dan penulis teknismembuat basis pengetahuan terbaik *artikel dengan informasi yang relevan dan ringkas.

Templat ini sangat mudah digunakan-bagian-bagian yang diperlukan sudah tersedia di sana, bersama dengan instruksi tentang apa yang harus disertakan di masing-masing bagian.

Sebagai contoh, bagian Penyebab/Masalah Umum memandu Anda untuk mempertimbangkan mengapa seseorang ingin membaca artikel tersebut. Pendekatan ini membantu Anda menempatkan diri pada posisi pelanggan, menulis dari sudut pandang mereka, dan memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik.

Templat ini mencakup segalanya, mulai dari menguraikan masalah hingga memberikan solusi dan ikhtisar taktis. Anda bahkan memiliki ruang untuk menyertakan video panduan dan artikel terkait dan mendapatkan pendapat pelanggan tentang apakah latihan itu bermanfaat.

Templat ini dapat disesuaikan, sehingga Anda dapat mengedit atau menghapus bagian yang sudah ada dan menambahkan bagian baru untuk menyelaraskannya dengan sifat produk atau kebijakan perusahaan Anda. Unduh Templat Ini

9. Templat Buku Pegangan Karyawan oleh Almanac.io

Template Buku Pegangan Karyawan oleh Almanac.io menguraikan panduan yang harus diikuti oleh setiap anggota staf Buku pegangan karyawan mungkin tidak dianggap sebagai dokumentasi teknis dalam pengertian tradisional, namun buku ini memberikan panduan penting bagi staf Anda dan sangat penting untuk menjaga komunikasi yang jelas dan menghindari kesalahpahaman.

Template Buku Pegangan Karyawan oleh Almanac.io membantu Anda membuat buku pegangan terperinci yang mengklarifikasi ketidakpastian dan memastikan staf Anda memahami kebijakan, strategi, dan tujuan perusahaan Anda.

Templat online ini menawarkan bagian yang membahas segala sesuatu yang perlu diketahui oleh karyawan Anda. Selain info umum seperti nilai-nilai perusahaan, struktur, dan bagan organisasi, templat ini juga menggali secara spesifik seperti kode berpakaian dan penggunaan mobil perusahaan.

Setiap bagian dilengkapi dengan petunjuk tentang cara membingkainya. Jika beberapa bagian tidak masuk akal untuk perusahaan Anda, Anda bisa menghapusnya dan menambahkan yang baru agar sesuai dengan proses dokumentasi teknis Anda sendiri.

Templat ini mendukung kolaborasi online, sehingga Anda dapat mengundang anggota tim yang relevan untuk bekerja sama dalam membuat buku panduan karyawan yang sempurna. 🤝 Unduh Templat Ini

10. Templat Dokumentasi Teknis oleh Template.net

Templat Dokumentasi Teknis dari Template.net dapat membantu Anda membuat dokumen terkait produk yang mendetail untuk tim Anda Menulis dokumentasi teknis membutuhkan perhatian terhadap detail - melewatkan satu hal yang tampaknya kecil, dan seluruh dokumen Anda bisa kehilangan tujuan. Prosesnya akan jauh lebih mudah jika Anda memiliki contoh komprehensif untuk memandu Anda, dan itulah yang dimaksud dengan Templat Dokumentasi Teknis dari Template.net!

Templat ini bukanlah sebuah templat, melainkan sebuah contoh tentang bagaimana seharusnya dokumentasi teknis terlihat. Template ini mencakup semuanya, mulai dari informasi umum seperti tujuan dan ruang lingkup hingga detail seperti dokumentasi sistem dan keberlanjutan.

Template ini mungkin tidak memiliki fitur kolaborasi yang canggih, tetapi template ini menjadi dasar untuk membuat dokumentasi teknis dan dokumentasi proyek yang akan diandalkan oleh tim Anda dengan penuh percaya diri. Unduh Template Ini

Templat Dokumentasi Teknis: Dokumen atau Itu Tidak Terjadi!

Menemukan keseimbangan yang sempurna antara dokumentasi teknis yang mendetail dan mudah dibaca bisa jadi merupakan hal yang menantang. Templat-templat yang terdaftar membantu Anda dalam hal ini-mereka memastikan konten Anda relevan dan langsung pada intinya sambil memberi Anda ruang yang lebih dari cukup untuk menguraikan kekuatan produk Anda.

Suka dengan templat kami dan contoh dokumentasi teknis ini? Masih ada lagi!

Jelajahi 1.000+ templat di perpustakaan ClickUp dan temukan yang sesuai dengan preferensi perusahaan Anda dan dinamika tim sempurna. 💗