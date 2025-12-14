Cara Menulis Laporan Uji Kelayakan Pengguna

UX yang buruk tidak hanya mengganggu pengguna—itu merugikan Anda. Pendaftaran yang terlewat. Alur kerja yang terhenti. Pelanggan yang bingung dan tidak kembali. Namun, sebagian besar tim tidak membutuhkan lebih banyak umpan balik. Mereka membutuhkan kejelasan yang lebih baik tentang apa yang salah, mengapa, dan bagaimana memperbaikinya—sekarang.

Itulah tepatnya yang disajikan oleh laporan pengujian kegunaan.

Faktanya, studi Forrester tahun 2025 menunjukkan bahwa tim yang menggunakan platform pengujian kegunaan mencapai ROI sebesar 415% dalam tiga tahun. Mengapa? Karena mereka berhenti menebak-nebak—dan mulai membangun dengan lebih cerdas.

Dengan pengaturan yang tepat, laporan usability Anda tidak hanya mendokumentasikan masalah. Ia mendorong pengambilan keputusan. Ia terhubung dengan roadmap produk Anda. Dan di dalam ClickUp, ia menjadi bagian dari alur kerja yang sama yang sudah digunakan tim Anda untuk meluncurkan fitur lebih cepat.

Template Pengujian Usability ClickUp memudahkan tim untuk merekam, mengorganisir, dan menganalisis hasil pengujian usability di satu tempat. Hal ini membantu tim produk dan UX mengidentifikasi masalah, memprioritaskan perbaikan, dan menghadirkan pengalaman pengguna yang benar-benar efektif—meningkatkan kepuasan pengguna dan pengambilan keputusan produk yang lebih cerdas.

Apa Itu Laporan Pengujian Usability?

Laporan pengujian usability mengubah umpan balik pengguna mentah menjadi peta jalan untuk meningkatkan pengalaman pengguna produk Anda. Laporan ini merangkum jam-jam pengamatan menjadi temuan yang jelas dan tindakan yang harus dilakukan—sehingga tim Anda tahu apa yang salah, mengapa hal itu penting, dan bagaimana memperbaikinya.

Laporan ini sangat penting bagi siapa pun yang terlibat dalam pengembangan produk—mulai dari tim UX dan manajer produk hingga pengembang dan pemangku kepentingan.

Faktanya, 71% perusahaan besar kini menyebut pengujian kegunaan sebagai salah satu metode penelitian utama mereka. Alih-alih membuat mereka menonton rekaman sesi berjam-jam, laporan ini memberikan poin-poin penting yang diperlukan untuk mengatasi masalah kegunaan dan memperbaiki titik-titik sakit pengguna.

Hal ini mengubah perjuangan selama 10 menit untuk menemukan tombol menjadi temuan yang jelas:

“Pengguna tidak dapat menyelesaikan tugas karena tombol ajakan bertindak utama tidak terlihat di antarmuka pengguna.”

👀 Tahukah Anda? Baymard Institute menemukan bahwa 69,82% keranjang belanja online ditinggalkan, seringkali karena masalah usability daripada harga.

Apa yang Harus Disertakan dalam Laporan Uji Kelayakan Pengguna

Contoh laporan pengujian kegunaan yang baik memiliki struktur yang jelas dan konsisten. Setiap bagian dirancang untuk menjawab pertanyaan spesifik bagi anggota tim yang berbeda. Pejabat eksekutif mungkin hanya memerlukan ringkasan tingkat tinggi, sementara desainer ingin menyelami temuan dan rekomendasi spesifik.

💡 Tips Pro: Gunakan Tampilan Kustom ClickUp—seperti Tampilan Papan, Daftar, atau Kalender—untuk mengorganisir dan memvisualisasikan temuan Anda. Misalnya, Tampilan Papan memungkinkan Anda menyeret dan meletakkan masalah usability berdasarkan tingkat keparahan, sementara Tampilan Kalender membantu Anda menjadwalkan tindak lanjut dan tanggal implementasi.

Mari kita bahas komponen inti yang dapat Anda tambahkan ke dalamnya: 📚

Ringkasan eksekutif

Ringkasan eksekutif adalah ringkasan satu halaman dari seluruh studi. Bagian ini dirancang untuk pemangku kepentingan dan pengambil keputusan yang sibuk yang perlu memahami hasil paling kritis dengan cepat. Anda harus menulis bagian ini terakhir, setelah menyelesaikan semua analisis Anda.

Ringkasan Anda harus mencakup secara ringkas:

Temuan utama: Tiga hingga lima masalah usability paling kritis yang Anda temukan.

Penilaian keseluruhan: Kesimpulan cepat dan jelas tentang pengalaman pengguna produk, seperti “Pengguna dapat menyelesaikan tugas inti tetapi kesulitan dengan fitur lanjutan.”

Rekomendasi utama: Tindakan prioritas tertinggi yang harus diambil tim Anda untuk meningkatkan produk.

Tujuan dan sasaran

Bagian ini menjelaskan tujuan dari pengujian usability yang dirancang untuk dicapai. Penting untuk membedakan antara tujuan dan sasaran.

Tujuan adalah hasil yang luas: Misalnya, tujuan mungkin adalah “Memahami cara pengguna baru menavigasi alur onboarding”.

Tujuan adalah target yang spesifik dan dapat diukur: Tujuan untuk sasaran tersebut dapat berupa “80% pengguna baru akan berhasil membuat proyek pertama mereka dalam waktu tiga menit”.

Jelaskan dengan jelas pertanyaan penelitian yang ingin Anda jawab, kriteria keberhasilan yang digunakan untuk mengukur kinerja, dan ruang lingkup pengujian—apa yang termasuk dan apa yang sengaja diabaikan.

🧠 Fakta Menarik: Penelitian menunjukkan bahwa orang membentuk kesan pertama mereka tentang sebuah situs web dalam 50 milidetik — lebih cepat dari kedipan mata. Itulah mengapa laporan usability penting: ia menunjukkan apa yang dipikirkan pengguna secara instan, sebelum mereka meninggalkan halaman tanpa suara.

Metodologi

Di sini, Anda akan menjelaskan secara rinci bagaimana Anda melakukan pengujian. Bagian ini membangun kepercayaan dan kredibilitas dengan menunjukkan bahwa proses penelitian Anda solid. Hal ini memberikan konteks yang dibutuhkan tim Anda untuk memahami dan mengevaluasi temuan Anda.

Pastikan untuk menjelaskan hal-hal berikut:

Jenis pengujian: Apakah pengujian tersebut dimoderasi atau tidak dimoderasi? Jarak jauh atau tatap muka? Menurut studi Userlytics’ 2025 State of UX, Apakah pengujian tersebut dimoderasi atau tidak dimoderasi? Jarak jauh atau tatap muka? Menurut studi Userlytics’ 2025 State of UX, 41% organisasi kini sering melakukan pengujian pengguna jarak jauh. Setiap metode memiliki kelebihannya masing-masing, dan menjelaskan pilihan Anda akan memberikan konteks.

Tugas yang diberikan: Daftar skenario tugas spesifik yang Anda minta peserta untuk selesaikan. Tugas yang baik harus realistis dan tidak mengarahkan pengguna ke jawaban.

Alat yang digunakan: Sebutkan perangkat lunak yang Anda gunakan untuk prototyping, perekaman sesi, dan survei.

Struktur sesi: Jelaskan format setiap sesi, termasuk durasinya dan cara Anda memfasilitasi sesi tersebut.

Profil peserta

Jelaskan orang-orang yang berpartisipasi dalam pengujian Anda dan mengapa Anda memilih mereka. Hal ini membantu tim Anda memahami bagaimana temuan tersebut berkaitan dengan audiens target Anda. Misalnya, umpan balik dari pengguna ahli akan sangat berbeda dengan umpan balik dari pengguna baru.

Fokus pada pola dan karakteristik yang relevan tanpa mengungkapkan informasi pribadi apa pun.

Demografi: Sertakan detail yang relevan dengan produk Anda, seperti peran peserta, industri, atau tingkat keahlian teknologi mereka.

Kriteria rekrutmen: Jelaskan bagaimana Anda menyaring dan memilih peserta untuk memastikan mereka sesuai dengan Jelaskan bagaimana Anda menyaring dan memilih peserta untuk memastikan mereka sesuai dengan persona pengguna target Anda.

Ukuran sampel: Sebutkan berapa banyak orang yang Anda uji dan jelaskan secara singkat mengapa jumlah tersebut sesuai dengan tujuan penelitian Anda.

Hasil dan temuan pengujian

Ini adalah inti dari laporan Anda. Di sini, Anda akan memandu pembaca melalui apa yang Anda amati selama sesi pengujian. Kunci utamanya adalah menyajikan temuan Anda secara terstruktur dan mudah dipahami.

Untuk setiap temuan, sertakan:

Pembagian per tugas: Jelaskan apa yang terjadi saat pengguna mencoba setiap skenario.

Perilaku yang diamati: Catat pola-pola dalam cara pengguna menavigasi antarmuka pengguna atau di mana mereka ragu-ragu.

Kutipan pengguna: Gunakan kutipan langsung dari peserta untuk menggambarkan pengalaman mereka secara hidup dan menambahkan konteks yang kuat.

Bukti visual: Tambahkan tangkapan layar, gambar, atau klip video pendek untuk menyoroti titik-titik masalah spesifik.

Hapus kebutuhan untuk menggunakan alat video terpisah dan hidupkan temuan Anda dengan merekam bukti menggunakan ClickUp Clips. Rekam layar dan audio selama sesi, dan rekaman akan secara otomatis disimpan ke Clips Hub Anda. Dari sana, Anda dapat mengorganisir, mencari, dan berbagi klip langsung di ruang kerja Anda, menjaga semua bukti Anda di satu tempat.

Rekomendasi dan tindakan yang harus dilakukan

Di sinilah Anda mengubah temuan Anda menjadi langkah-langkah konkret dan dapat ditindaklanjuti untuk tim produk. Setiap rekomendasi harus berupa saran perbaikan yang jelas dan spesifik yang langsung terkait dengan temuan tertentu. Rekomendasi yang samar seperti “perbaiki pengalaman pengguna” tidak berguna.

Saran yang baik adalah:

Prioritas: Urutkan rekomendasi Anda berdasarkan potensi dampaknya dan upaya yang diperlukan untuk mengimplementasikannya.

Ditugaskan: Sarankan tim atau individu mana yang harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang harus dilakukan.

Terikat waktu: Berikan jadwal yang diusulkan, seperti “sprint berikutnya” atau “kuartal ketiga,” untuk menciptakan rasa urgensi.

Mencegah wawasan berharga hilang dalam kekacauan konteks —ketika tim menghabiskan berjam-jam mencari informasi di aplikasi dan platform yang terputus—dengan mengubah setiap rekomendasi menjadi item tugas yang dapat dilacak menggunakan ClickUp Tasks. Sebuah tugas adalah item individu yang dapat ditindaklanjuti, dapat ditugaskan kepada anggota tim, diberi tanggal jatuh tempo, dan dilacak melalui alur kerja Anda. Ini menghubungkan penelitian Anda langsung ke peta jalan produk Anda dan memastikan penelitian Anda menghasilkan perubahan nyata.

Percepat analisis dengan ClickUp BrainGPT, Talk to Text, dan ClickUp AI Agents Penelitian UX menjadi tidak efektif ketika wawasan tersebar di berbagai tab, drive, dan file catatan. ClickUp BrainGPT membantu Anda menghubungkan semuanya dengan mengumpulkan konteks dari tugas, Dokumen, Klip, dan komentar ke dalam satu tempat. Anda bahkan dapat mengaktifkan Talk to Text selama sesi langsung dan mencatat pengamatan sebagai catatan yang rapi dan terstruktur sambil tetap fokus sepenuhnya pada pengguna. Ketika pola mulai muncul, ClickUp Agents dapat mengambil alih pekerjaan operasional. Mereka dapat mengelompokkan temuan terkait, mengidentifikasi masalah usability yang berulang, atau menandai area di mana beberapa peserta mengalami kesulitan. Alih-alih mengelola berbagai alat atau menulis ulang catatan, tim Anda akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang masalah UX yang paling penting, lebih cepat. Ruangan kerja AI ClickUp menghubungkan wawasan usability secara langsung ke tugas-tugas yang dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan produk yang lebih cepat.

Cara Menganalisis Hasil Pengujian Usability Anda

Titik kegagalan paling umum dalam proyek penelitian bukanlah pengujian—melainkan proses serah terima. Anda telah mengidentifikasi masalah nyata, mengumpulkan data, dan menulis laporan yang kuat… tetapi jika wawasan tersebut tidak diimplementasikan, tidak ada yang berubah.

Itulah di mana ClickUp melengkapi prosesnya.

Dari temuan mentah hingga tugas yang dapat dilacak sepenuhnya, ruang kerja AI terintegrasi ClickUp memberikan tim Anda sistem untuk menghubungkan wawasan pengguna dengan perbaikan produk—tanpa penyebaran konteks, alat yang terputus, atau umpan balik yang terlupakan.

Begini cara mengubah laporan usability Anda dari wawasan menjadi tindakan:

Tulis langkah-langkah selanjutnya yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.

Rekomendasi Anda harus spesifik, dapat ditugaskan, dan memiliki batas waktu. Ganti kalimat yang tidak jelas seperti “optimalkan proses onboarding” dengan tindakan yang terarah:

“Pindahkan tombol ajakan bertindak (call-to-action) ke atas lipatan (above the fold) pada layar onboarding.”

“Pindahkan tombol ajakan bertindak (call-to-action) ke atas lipatan (above the fold) pada layar onboarding.”

Kemudian, gunakan ClickUp Docs untuk menyimpan laporan lengkap Anda. Anda dapat menghubungkan tugas, menyematkan klip video, dan bahkan @menyebutkan anggota tim langsung di dalam Doc sehingga orang yang tepat melihat wawasan yang tepat—dengan cepat.

Ubah wawasan yang ditandai di dokumen ClickUp Anda menjadi tugas yang dapat dilacak dengan pemilik dan tanggal jatuh tempo secara instan.

💡 Tips Pro: Sorot bagian di dokumen Anda dan ubah secara instan menjadi tugas. Kini Anda memiliki item tindakan dengan pemilik, tanggal jatuh tempo, dan konteks yang terhubung—tanpa perlu menyalin-tempel atau mengirim email tindak lanjut.

💡 Tips Pro: Sorot bagian di dokumen Anda dan ubah secara instan menjadi tugas. Kini Anda memiliki item tindakan dengan pemilik, tanggal jatuh tempo, dan konteks yang terhubung—tanpa perlu menyalin-tempel atau mengirim email tindak lanjut.

Klasifikasikan masalah usability berdasarkan kategori

Jangan menampilkan temuan Anda sebagai daftar panjang dan tidak terstruktur dari masalah—sebaliknya, kelompokkan masalah yang terkait ke dalam kategori untuk membantu tim Anda melihat gambaran besarnya. Ketika Anda menyadari bahwa beberapa pengguna kesulitan menemukan item yang berbeda, hal ini menandakan masalah navigasi sistemik, bukan hanya beberapa titik masalah terisolasi.

Kategori umum untuk masalah usability meliputi:

Navigasi dan arsitektur informasi: Pengguna tidak dapat menemukan apa yang mereka cari atau merasa kebingungan.

Pemahaman dan kejelasan: Label, ikon, atau instruksi yang membingungkan atau menyesatkan

Interaksi dan alur kerja: Tombol, formulir, atau proses multi-langkah tidak berfungsi sesuai harapan.

Desain visual dan tata letak: Hierarki visual, spasi, atau gaya yang menyebabkan kebingungan.

Gunakan Bidang Kustom ClickUp untuk menandai setiap temuan berdasarkan tingkat keparahan, jenis pengguna, jenis masalah, atau fitur yang terpengaruh.

Anda juga dapat menggunakan kotak centang untuk menandai item yang perlu ditinjau. Dengan hingga 500 opsi untuk menu tarik-turun, Anda dapat membuat sistem yang detail untuk memberikan gambaran yang jelas dan tingkat tinggi tentang temuan Anda.

💡 Tips Pro: Selalu perhatikan "solusi sementara." Saat pengguna menemukan cara yang tidak pernah Anda rancang, produk Anda mulai menumpuk utang UX.

Prioritaskan masalah berdasarkan tingkat keparahan.

Tidak semua masalah usability sama. Beberapa merupakan hambatan kritis yang menghalangi pengguna untuk menyelesaikan tugas, sementara yang lain hanyalah gangguan kecil. Menetapkan prioritas masalah berdasarkan tingkat keparahan membantu tim Anda fokus pada perbaikan masalah yang paling berdampak terlebih dahulu.

Berikut adalah kerangka kerja sederhana yang dapat Anda gunakan untuk menilai tingkat keparahan setiap masalah:

Tingkat Keparahan Deskripsi Jadwal Aksi Kritikal Mencegah penyelesaian tugas sepenuhnya; tidak ada solusi alternatif yang tersedia. Perbaiki segera Utama Menyebabkan frustrasi atau kesulitan yang signifikan, tetapi ada solusi alternatif yang mungkin. Dibahas dalam sprint berikutnya Minor Masalah yang mencolok namun tidak menghalangi penyelesaian tugas. Tambahkan ke daftar tugas produk Kosmetik Masalah estetika minor atau preferensi pengguna Perbaikan opsional

Jadikan kemajuan terlihat bagi semua orang dan jaga agar tim tetap sejalan dengan prioritas. Gunakan Prioritas Tugas ClickUp (Urgent, High, Normal, Low) dan Status Kustom (To Review, In Progress, Ready for Dev, dll.) untuk menyelaraskan tim seputar apa yang mendesak—dan apa yang bisa ditunda.

Dengan ClickUp Automations, masalah usability kritis tidak akan terlewatkan. Tugas dapat secara otomatis ditugaskan atau status diperbarui begitu masalah dilaporkan—tanpa perlu tindak lanjut manual. Selain itu, dengan menghubungkan tugas dan fitur produk terkait melalui ClickUp Relationships dan Dependencies, tim Anda selalu tahu apa yang perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke perbaikan lainnya.

Dengan ClickUp Automations, masalah usability kritis tidak akan terlewatkan. Tugas dapat secara otomatis ditugaskan atau status diperbarui begitu masalah dilaporkan—tanpa perlu tindak lanjut manual. Selain itu, dengan menghubungkan tugas dan fitur produk terkait melalui ClickUp Relationships dan Dependencies, tim Anda selalu tahu apa yang perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke perbaikan lainnya.

📮 ClickUp Insight: Apakah daftar tugas Anda berfungsi dengan baik? Pikirkan lagi. Survei kami menunjukkan bahwa 76% profesional menggunakan sistem prioritas mereka sendiri untuk manajemen tugas. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa 65% pekerja cenderung fokus pada tugas-tugas yang mudah diselesaikan daripada tugas-tugas bernilai tinggi tanpa prioritas yang efektif. Fitur Prioritas Tugas ClickUp mengubah cara Anda memvisualisasikan dan menangani proyek kompleks, dengan menyoroti tugas-tugas kritis dengan mudah. Dengan alur kerja yang didukung AI dan bendera prioritas kustom ClickUp, Anda selalu tahu tugas mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu.

Bandingkan data kualitatif dan kuantitatif

Untuk memahami secara menyeluruh pengalaman pengguna, Anda perlu menganalisis data kualitatif dan kuantitatif. Keduanya bekerja bersama untuk menggambarkan gambaran lengkap.

Data kuantitatif berfokus pada angka: Data ini memberi tahu Anda apa yang terjadi. Contohnya meliputi tingkat penyelesaian tugas, tingkat kesalahan, dan waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan tugas.

Data kualitatif berfokus pada pengamatan: Data ini menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Contohnya meliputi kutipan pengguna, pola perilaku, dan umpan balik think-aloud.

Misalnya, data kuantitatif mungkin menunjukkan bahwa 70% pengguna meninggalkan proses checkout. Data kualitatif dari umpan balik pengguna, seperti kutipan langsung, akan mengungkapkan bahwa hal itu terjadi karena mereka “tidak bisa menemukan tempat untuk memasukkan kode diskon.”

Gunakan Dashboard ClickUp untuk memvisualisasikan temuan ini dengan baik:

Masalah apa yang masih terbuka, dalam tahap desain, atau siap untuk dirilis?

Berapa banyak rekomendasi yang masuk ke dalam sprint?

Apa yang masih tertahan di limbo backlog?

Visualisasikan kemajuan tugas dan temuan Anda dengan Dashboard ClickUp.

Anda tidak perlu lagi menebak apakah penelitian mendorong perubahan.

Fakta Menarik: Hukum Jakob menyatakan bahwa pengguna mengharapkan antarmuka Anda berfungsi seperti semua antarmuka lain yang pernah mereka gunakan. Jika Anda melanggar model mental tersebut, kebingungan akan meningkat secara instan.

Gunakan AI untuk mengubah wawasan menjadi tindakan (lebih cepat)

Anda sudah melakukan bagian yang sulit—melakukan sesi pengujian, mengumpulkan umpan balik, dan mengidentifikasi pola. Kini saatnya mengubah data mentah tersebut menjadi sesuatu yang berguna.

Biarkan ClickUp Brain yang mengurusnya.

Asisten riset AI bawaan Anda dapat membantu Anda:

Ringkas catatan sesi menjadi temuan yang jelas dan terstruktur.

Draft awal untuk setiap wawasan kunci atau masalah usability.

Sarankan tugas tindak lanjut berdasarkan masalah umum yang dihadapi pengguna.

Ubah umpan balik kualitatif menjadi rekomendasi yang dapat diimplementasikan yang dapat dijadikan landasan oleh tim Anda.

Lihat secara instan kemajuan kunci, prioritas, dan langkah selanjutnya untuk tugas tim Anda dengan ClickUp Brain.

Cukup sebutkan @Brain di dalam dokumen ClickUp atau tugas ClickUp Anda, beritahu apa yang Anda butuhkan, dan lihat bagaimana Brain mengubah observasi yang berantakan menjadi output yang rapi—lebih cepat daripada Anda bisa mengatakan “ekspor ini ke presentasi slide.”

Tidak lagi menunda-nunda antara analisis dan implementasi. Tidak lagi keputusan yang tersesat di dokumen, email, atau obrolan.

Dengan ClickUp Brain, wawasan usability Anda berubah dari “Itu menarik…” menjadi “Mari kita perbaiki ini” dalam hitungan menit.

Menemukan hambatan selama sesi? Tandai segera—jangan tunggu analisis pasca-pengujian. Dengan ClickUp Clips, rekam apa yang Anda lihat. Dengan ClickUp Chat, diskusikan hal tersebut. Dan dengan satu klik, ubah momen tersebut menjadi tugas yang dilacak. Anda bahkan dapat menugaskan tugas langsung dari pesan obrolan. → “Sepertinya pengguna melewatkan langkah ketiga?” → Klik kanan → Buat tugas → Tugaskan ke desain → Tambahkan tanggal jatuh tempo. Tidak lagi "kita harus memperbaikinya suatu hari nanti." Sekarang sudah tercatat di papan. Gabungkan percakapan dan tugas dalam ClickUp Chat

Template Laporan Pengujian Usability

Menggunakan templat adalah salah satu cara terbaik untuk menstandarkan proses pelaporan Anda. Templat yang baik memastikan konsistensi di seluruh pengujian usability Anda, yang memudahkan pemangku kepentingan untuk menemukan informasi dengan cepat. Mereka akan tahu persis di mana mencari ringkasan, temuan, dan rekomendasi setiap kali.

Template Laporan Pengujian Usability ClickUp sangat penting untuk memastikan temuan Anda jelas, dapat ditindaklanjuti, dan konsisten di semua proyek Anda. Dengan menggunakan template standar, Anda memudahkan pemangku kepentingan untuk dengan cepat menemukan informasi kunci—seperti ringkasan, temuan, dan rekomendasi—setiap kali mereka meninjau laporan.

Dapatkan templat ini Template laporan pengujian kegunaan membantu Anda menstandarkan proses pelaporan Anda.

Fitur Utama:

Bagian yang sudah disiapkan untuk semua komponen inti (tujuan, metodologi, temuan, rekomendasi, dll.)

Panduan format yang jelas untuk menyajikan hasil dan wawasan.

Kolom yang dapat disesuaikan untuk menyesuaikan templat dengan produk atau jenis pengujian yang berbeda.

Tata letak yang mudah diikuti yang menghemat waktu dan mengurangi pekerjaan berulang.

Dirancang untuk meningkatkan kejelasan dan konsistensi bagi semua pemangku kepentingan.

💡 Tips Pro: Kontrol siapa yang dapat melihat atau mengedit laporan pengujian kegunaan Anda di ClickUp dengan mengatur izin di tingkat Dokumen, Daftar, atau Folder. Anda juga dapat membagikan tautan publik dengan pemangku kepentingan eksternal, sehingga kolaborasi menjadi lancar antar tim.

Praktik Terbaik dalam Menulis Laporan Uji Kelayakan Pengguna

Membuat laporan yang benar-benar dibaca dan ditindaklanjuti oleh orang lain adalah sebuah keterampilan. Ini bukan hanya tentang mendokumentasikan apa yang terjadi; ini tentang menyampaikan temuan Anda dengan cara yang meyakinkan dan mudah diingat. Ikuti praktik terbaik ini untuk memaksimalkan dampak laporan Anda. 🙌

Mulailah dengan wawasan: Pihak berkepentingan paling peduli dengan apa yang Anda pelajari, bukan bagaimana Anda melakukannya. Letakkan ringkasan eksekutif dan temuan utama di bagian awal.

Gunakan visual secara strategis: Sebuah tangkapan layar yang dipilih dengan baik dengan anotasi atau klip video pendek seringkali lebih efektif daripada paragraf teks.

Tulis untuk audiens Anda: Sesuaikan tingkat detail untuk pembaca yang berbeda. Pejabat eksekutif membutuhkan ringkasan tingkat tinggi, sementara desainer dan insinyur membutuhkan detail yang lebih rinci.

Berpegang pada objektivitas dan konstruktif: Sampaikan temuan Anda tanpa menyalahkan pihak mana pun. Fokuslah pada pengalaman pengguna dengan produk, bukan pada kesalahan tim.

Buat rekomendasi yang spesifik: Rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti sangat penting. “Tambahkan indikator progres ke alur checkout” jauh lebih bermanfaat daripada “Perbaiki alur checkout.”

Jaga agar mudah dibaca: Gunakan judul yang jelas, poin-poin, dan tabel untuk memecah teks. Hal ini memungkinkan pembaca untuk dengan cepat menycan dokumen dan menemukan informasi yang mereka butuhkan.

Prinsip-prinsip dokumentasi yang jelas dan berorientasi pada pengguna berlaku untuk berbagai jenis komunikasi produk.

Tonton video ini untuk melihat bagaimana praktik terbaik yang serupa dapat membantu membuat catatan rilis yang meningkatkan keterlibatan pengguna dan secara jelas menyampaikan pembaruan produk.

Percepat proses penulisan Anda dan tingkatkan kualitas laporan dengan menggunakan ClickUp Brain. Gunakan Brain untuk merangkum catatan sesi yang panjang atau membantu Anda menyusun temuan awal. Cukup sebutkan Brain dalam komentar atau Dokumen, dan mintalah bantuan untuk menyempurnakan penulisan Anda atau menghasilkan ide, sehingga waktu antara pengujian dan pelaporan menjadi lebih singkat.

Pikiran Akhir: Manfaatkan Setiap Wawasan dengan Maksimal

Pengujian kegunaan bukan sekadar checklist dalam siklus pengembangan produk Anda—ini adalah peluang terbaik Anda untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar disukai pengguna. Namun, bahkan penelitian paling cerdas pun tidak berarti apa-apa jika hanya tersimpan dalam dokumen terisolasi yang mengumpulkan debu digital.

Nilai sesungguhnya terletak pada apa yang terjadi setelah pengujian.

Ketika temuan dibagikan, dibahas, dan diimplementasikan, produk Anda akan berkembang. Masalah UX berkurang, kepuasan meningkat, dan tim Anda beralih dari menebak-nebak menjadi mengetahui.

Jadi, anggaplah wawasan Anda dengan serius. Jadikan mereka jelas. Jadikan mereka dapat ditindaklanjuti. Dan yang paling penting—pastikan mereka dilihat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Rencana pengujian pengguna dibuat sebelum pengujian dan menjelaskan tujuan, metodologi, serta kriteria peserta. Laporan pengujian kegunaan dibuat setelah pengujian untuk mendokumentasikan temuan, analisis, dan rekomendasi.

Cara terbaik adalah menggunakan ruang kerja terpusat di mana semua orang dapat mengakses laporan, meninggalkan komentar, dan melihat item tindakan yang terhubung. Membagikan laporan di ClickUp Docs menjaga semua komunikasi dan tugas terkait tetap terhubung di satu tempat.

Ya, membuat templat adalah cara yang bagus untuk memastikan konsistensi dan menghemat waktu. Dengan ClickUp Docs Templates, Anda dapat membuat struktur laporan standar sekali saja, lalu menduplikasinya untuk setiap siklus penelitian baru. /