Cara Membangun Produk Minimum yang Dapat Dipasarkan (MMP)

Dalam upaya cepat untuk meluncurkan model AI baru, kita telah melihat OpenAI, Google, Microsoft, dan Amazon meluncurkan potongan nilai yang terfokus. Banyak dari peluncuran ini terlihat seperti produk minimal yang dapat dipasarkan.

Ketika waktu terbatas, mengembangkan seluruh fitur yang lengkap menjadi sulit. Meluncurkan MMP memungkinkan tim untuk memberikan manfaat yang jelas dan dapat digunakan oleh pengguna nyata sambil memberikan ruang untuk mengembangkan fungsionalitas secara bertahap.

Alih-alih menunggu produk yang "sempurna", perusahaan dapat menguji asumsi, mengumpulkan umpan balik, dan memastikan bahwa setiap pembaruan mendekatkan produk ke apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna.

Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan apa itu MMP, perbedaannya dengan MVP, dan memberikan panduan langkah demi langkah untuk membangun produk minimal yang dapat dipasarkan (MMP).

Apa Itu Produk Minimum yang Dapat Dipasarkan (MMP)?

Produk minimal yang dapat dipasarkan adalah versi terkecil dari ide Anda yang memberikan nilai nyata dan dapat ditawarkan kepada pelanggan yang bersedia membayar. Ini mencakup hanya fitur-fitur dasar yang esensial dan fungsi inti.

Tujuannya adalah untuk memberikan sesuatu yang bermakna kepada pelanggan awal daripada demo yang belum selesai.

Namun, seringkali hal ini disamakan dengan MVP (Minimum viable product), yang terdengar sangat mirip. Mari kita jelaskan perbedaannya.

Tahukah Anda: Laporan benchmark produk Pendo menunjukkan bahwa sekitar 80% fitur yang dikembangkan tidak pernah mencapai adopsi yang berarti. Ini adalah dorongan lembut untuk meluncurkan cukup fitur yang menyediakan fungsi inti yang benar-benar akan digunakan orang, lalu belajar dari apa yang mereka lakukan selanjutnya.

Mendefinisikan MMP vs. MVP

Sebuah aplikasi pemesanan kecil memungkinkan pelanggan memilih waktu, mengonfirmasi melalui email, dan membayar di dalam aplikasi. Aplikasi ini menyelesaikan seluruh proses untuk hasil yang spesifik. Itu adalah MMP karena sudah dapat dipasarkan saat ini.

Tim yang sama sebelumnya memiliki versi awal yang hanya menampilkan waktu yang tersedia dan mencatat minat pengguna. Hal itu membantu mereka memahami slot mana yang paling disukai, tetapi tidak ada yang dapat menyelesaikan pemesanan. Itu adalah MVP karena tujuannya utama adalah untuk belajar dan memahami minat pengguna.

Tujuannya berbeda. Satu dibuat untuk belajar, menguji, dan memperbaiki. Yang lain dibuat untuk memberikan nilai sekarang. Jadi, di mana perbedaannya dalam praktik? Mari kita lihat tabel sederhana.

Aspek Produk Minimum yang Layak (MVP) Produk Minimum yang Dapat Dipasarkan (MMP) Tujuan utama Validasi ide dan kurangi ketidakpastian dengan menguji asumsi inti menggunakan investasi minimal. Sediakan solusi yang dapat digunakan yang akan dibayar oleh pelanggan dan menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Ruang Lingkup Fitur minimal yang diperlukan untuk menguji asumsi paling berisiko; sengaja dibuat kasar dan tidak lengkap untuk memaksimalkan kecepatan belajar. Fitur-fitur penting yang menciptakan pengalaman pengguna yang lengkap dan memuaskan; cukup matang untuk bersaing di pasar. Audience Pengguna awal dan penguji bersedia menggunakan produk yang belum selesai sebagai imbalan atas pengaruh dan akses awal. Pelanggan awal yang mengharapkan keandalan, kualitas, dan produk yang dapat menyelesaikan masalah mereka secara menyeluruh. Tanda kesuksesan Wawasan kualitatif dari pola penggunaan, wawancara pengguna, dan umpan balik menunjukkan apakah masalah inti tersebut benar-benar ada. Metrik kuantitatif seperti konversi berbayar, tingkat retensi, rujukan, dan pendapatan menunjukkan kesesuaian pasar. Langkah selanjutnya Lakukan iterasi menuju kesesuaian produk-pasar dengan menyempurnakan fitur, mengubah arah, atau memvalidasi masalah yang berdekatan. Perluas fitur secara strategis untuk meningkatkan pangsa pasar, memperdalam nilai, dan memperluas akuisisi pelanggan.

Elemen kunci yang membuat suatu produk “dapat dipasarkan”

Pada Januari 2024, The Browser Company meluncurkan Arc Search di iPhone dengan janji yang terfokus. Ketik pertanyaan, dan fitur Browse for Me-nya akan membangun halaman hasil yang bersih sehingga Anda mendapatkan jawaban dengan cepat.

Tim kemudian memperluas ke Android setelah fase beta terbuka dan menambahkan fitur-fitur yang dipikirkan dengan matang seperti pencarian suara. Ini adalah contoh bagus dari produk minimal yang dapat dipasarkan, diikuti oleh fitur-fitur minimal yang memperdalam nilai.

Inilah yang dapat kita pelajari darinya dan cara mengaplikasikannya:

Kirimkan hasil akhir yang lengkap yang dapat berdiri sendiri dari awal hingga akhir, sehingga para pengguna awal merasa dapat mengandalkan versi awal tersebut.

Pertahankan hanya fitur yang cukup untuk mencapai hasil tersebut dengan jelas, yang memperpendek waktu pengembangan dan menjaga kualitas tetap tinggi di area yang paling penting.

Pastikan proses awal berjalan lancar, mulai dari pendaftaran hingga kesuksesan, sehingga fungsi inti mudah dipercaya dan dibagikan.

Tampilkan harga yang sederhana atau jalur pembayaran yang jelas jika Anda berencana untuk menghasilkan pendapatan, sehingga nilai menjadi keputusan tanpa hambatan.

Kumpulkan umpan balik melalui pertanyaan singkat dan analisis ringan, sehingga Anda dapat mengambil keputusan yang terinformasi tentang fitur tambahan.

Rencanakan fitur-fitur kecil dan mandiri untuk rilis mendatang , sehingga proses pengembangan produk tetap stabil dan terhindar dari pembengkakan.

Perhatikan tanda-tanda permintaan pasar, seperti penggunaan berulang, rekomendasi, dan pembaruan awal, sehingga Anda tahu kapan harus berinvestasi pada fitur-fitur kunci berikutnya.

Mengapa kerangka kerja MMP meningkatkan hasil peluncuran?

Mengembangkan MMP membantu Anda tetap jujur tentang nilai. Bagian terbaiknya adalah hal ini mengurangi pemborosan, memperpendek waktu pengembangan, dan memastikan pengembangan produk di masa depan tetap terikat pada permintaan nyata.

💚 Ini adalah cara yang lebih baik untuk membangun karena Anda menghormati baik pengguna maupun tim Anda.

Cara membaca ini:

Mulailah dengan masalah yang dihadapi dan siapa yang Anda layani. Identifikasi fitur-fitur esensial yang membentuk hasil akhir yang lengkap dengan fungsi inti. Kurangi hingga set minimal, lalu bangun versi kecil dan fungsional yang dapat digunakan oleh orang sungguhan. Luncurkan ke pengguna awal, kumpulkan umpan balik, dan perhatikan sinyal sederhana seperti aktivasi dan penggunaan berbayar. Gunakan wawasan tersebut untuk merencanakan fitur minimum yang dapat dipasarkan berikutnya dan mempersiapkan rilis di masa depan.

Mengapa Pendekatan MMP Penting dalam Pengembangan Produk?

Inilah alasan mengapa produk minimal yang dapat dipasarkan dapat mengubah ritme proses pengembangan produk Anda.

1. Mengurangi waktu hingga pendapatan

MMP mempersingkat jalur dari ide hingga pendapatan dengan meluncurkan hasil akhir yang lengkap dengan fitur yang cukup. Anda menghindari bulan-bulan membangun fitur tambahan yang jarang digunakan dan mulai belajar dari pembelian nyata lebih cepat.

Tim perangkat lunak elit mencapai pendapatan lebih cepat dengan meningkatkan frekuensi deployment dan memperpendek waktu tunggu, dua kebiasaan yang ditekankan dalam laporan DORA, yang mengaitkan praktik-praktik ini dengan kinerja pengiriman yang lebih kuat.

Selain itu, ketika Anda memperkecil cakupan menjadi bagian yang dapat dipasarkan, Anda juga mengurangi risiko kelebihan biaya peluncuran yang dapat menghambat arus kas.

Pembeli saat ini lebih selektif. Pelacakan Consumer Signals Deloitte yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa 74% responden global tetap khawatir tentang harga sehari-hari, dan banyak yang melaporkan taktik seperti hanya membeli barang-barang esensial.

Dalam situasi tersebut, kesediaan untuk membayar dibuktikan melalui tindakan, bukan survei.

MMP memungkinkan Anda menguji janji nilai yang jelas dengan jalur pembelian yang sederhana, sehingga harga dan fitur produk diverifikasi melalui perilaku nyata konsumen.

Anda akan mengetahui rencana atau paket mana yang sebenarnya dipilih orang, di mana mereka ragu-ragu, dan apa yang mereka tolak untuk dibayar. Tanda-tanda tersebut lebih dapat diandalkan daripada minat hipotetis dan menjadi panduan untuk penetapan harga, kemasan, serta fitur-fitur minimum yang dapat dipasarkan pada putaran berikutnya.

3. Memungkinkan siklus umpan balik yang lebih cepat dengan pengguna awal.

Satu-satunya cara untuk menang adalah belajar lebih cepat daripada orang lain.

Satu-satunya cara untuk menang adalah belajar lebih cepat daripada orang lain.

MMP membuat ini menjadi nyata karena menjaga lingkupnya tetap kecil dan hasilnya jelas.

Anda dapat melihat di mana orang berhasil, di mana mereka mengalami kesulitan, dan apa yang mereka minta selanjutnya tanpa gangguan dari fitur tambahan. Setiap rilis menjadi percakapan sederhana dengan pengguna awal yang menunjukkan apa yang penting melalui tindakan dan kata-kata mereka.

Misalnya, jika Anda meluncurkan produk minimum yang dapat dipasarkan (MMP) untuk pencatat catatan berbasis AI, pengguna awal mungkin menyukai ringkasan otomatis tetapi kesulitan dengan penandaan. Mereka mungkin meminta opsi ekspor selanjutnya. Tanda-tanda ini menunjukkan apa yang paling penting, memungkinkan Anda untuk meningkatkan fitur inti terlebih dahulu. Penambahan yang kurang kritis, seperti tema atau format, dapat ditunda.

Lebih suka panduan singkat tentang Dashboards? Tonton panduan singkat ini tentang cara membuat dashboard manajemen proyek yang dapat Anda gunakan untuk aktivasi, retensi, dan sinyal pendapatan sederhana:

4. Menyelaraskan tim produk, pemasaran, dan penjualan seputar tujuan peluncuran.

MMP memberikan janji sederhana yang dapat dijadikan landasan bagi setiap tim.

Manajer produk atau insinyur bertanggung jawab atas kumpulan fitur esensial minimal yang menghasilkan satu hasil. Pemasaran menyampaikan satu cerita yang jelas yang sesuai dengan apa yang ada dalam produk. Penjualan menetapkan ekspektasi yang sesuai dengan nilai saat ini, bukan peta jalan masa depan.

Intinya bukan pada label. Yang penting adalah definisi nilai yang disepakati saat peluncuran, beserta metrik yang disepakati yang mengikuti.

📌 Contoh: Aplikasi alur kerja mendefinisikan MMP-nya sebagai membuat, menugaskan, dan menyelesaikan tugas dengan satu klik untuk dibagikan. Pemasaran memusatkan situs web pada janji tunggal tersebut. Demonstrasi penjualan hanya melakukan alur tersebut dan menjadwalkan panggilan tindak lanjut untuk membahas add-on setelah pelanggan menggunakan produk secara nyata selama seminggu pertama.

Cara Membangun Produk Minimum yang Dapat Dipasarkan

Membangun produk minimal yang dapat dipasarkan (MMP) membutuhkan fokus, kejelasan, dan kecepatan.

Dan penyebaran pekerjaan memperlambat segalanya—penelitian berada di satu dokumen, tugas di aplikasi lain, dan metrik peluncuran berada di spreadsheet. Tanpa sumber kebenaran tunggal, sulit untuk mempertahankan peluncuran pertama yang jelas, terukur, dan dapat ditindaklanjuti.

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, yang menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja.

Dengan ClickUp untuk Tim Produk, Anda dapat mendefinisikan ruang lingkup, mengumpulkan umpan balik, dan melacak metrik di satu tempat—membuatnya lebih mudah untuk meluncurkan MMP yang terfokus dan fungsional yang memberikan nilai nyata.

Mari kita lihat cara membangun MMP dari awal:

Langkah 1: Jelaskan masalah dan tentukan hasil yang diinginkan

Sebelum Anda memilih fitur atau menulis kode, mulailah dengan mengidentifikasi masalah spesifik yang ingin Anda selesaikan dan siapa yang akan Anda bantu. Ini berarti berbicara dengan pengguna potensial, mengeksplorasi masalah yang mereka hadapi, dan memahami rutinitas harian mereka.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tim produk yang berfokus pada "hasil bagi pelanggan" daripada "output fitur" lebih mungkin mencapai tujuan bisnis yang berarti.

Ketika Anda mendefinisikan hasil seperti “pelanggan awal dapat memesan dan membayar dalam waktu kurang dari 30 detik,” Anda memberikan diri Anda target yang jelas. Kejelasan ini membimbing keputusan Anda tentang apa yang dianggap esensial. Hal ini juga mengurangi perluasan ruang lingkup yang mengganggu saat Anda mengembangkan MMP Anda.

Jadikan produk tersebut dapat diukur, terlihat oleh pengguna, dan selaras dengan tujuan bisnis Anda, sehingga saat diluncurkan, Anda tahu seperti apa kesuksesan itu.

Begini cara ClickUp membantu

Jaga catatan penemuan agar tetap dapat ditindaklanjuti dan terhubung dengan setiap tugas menggunakan ClickUp Docs

Gunakan ClickUp Docs untuk menyimpan catatan penemuan, kutipan wawancara, dan pernyataan masalah di satu tempat yang dapat diakses oleh semua orang. Hubungkan dokumen-dokumen tersebut langsung ke tugas, tonggak, dan fitur sehingga wawasan dapat diubah menjadi tindakan tanpa perlu serah terima tambahan. Semua orang tetap sejalan, sehingga mudah untuk memprioritaskan apa yang akan dibangun untuk MMP Anda selanjutnya.

Kemudian gunakan ClickUp Brain, asisten AI Anda, di dalam platform. Ia membaca dokumen, tugas, dasbor, dan lainnya untuk menjawab pertanyaan dengan konteks ruang kerja yang lengkap.

Hal ini dapat membantu Anda memprioritaskan fitur, mengidentifikasi celah dalam peta jalan Anda, dan dengan cepat mengumpulkan umpan balik pengguna—sehingga Anda dapat mengembangkan dan mengiterasi Produk Minimum yang Dapat Dipasarkan (MVP) Anda dengan percaya diri.

Sekarang setelah Anda memiliki pemahaman bersama tentang masalah dan hasil awal, susunlah dalam struktur yang konsisten agar semua orang menggunakan bahasa yang sama. Di sinilah Template Posisi Produk oleh ClickUp dapat membantu.

Dapatkan templat gratis Identifikasi segmen target dan tugas yang perlu diselesaikan dengan Template Penempatan Produk ClickUp.

Template ini memberikan kerangka sederhana untuk menjelaskan siapa target pasar produk, masalah apa yang diselesaikan, dan mengapa pendekatan Anda berbeda. Template ini juga mencatat bukti yang Anda miliki sejauh ini, sehingga diskusi tetap didasarkan pada bukti rather than opini.

Identifikasi apa yang membuat produk Anda unik di bidang-bidang yang terkait langsung dengan hasil pertama, lalu hubungkan dokumen dan kutipan pelanggan awal agar keputusan tetap berakar pada kebutuhan nyata.

Tambahkan segmen target dan tugas inti, hubungkan dengan Tugas untuk penelitian dan wawancara, dan jaga agar status tetap terlihat sehingga tim dapat melihat kemajuan tanpa harus mengejar pembaruan.

Simpan pernyataan posisi singkat yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh tim di Docs dan Tasks, dan gunakan untuk meninjau perubahan ruang lingkup agar hasil tetap jelas saat Anda menuju MMP.

Langkah 2: Prioritaskan fitur-fitur esensial hingga ke set minimum.

Setelah tujuan Anda ditetapkan, daftar semua hal yang dapat Anda bangun, lalu tanyakan, “Manakah di antara ini yang kita butuhkan saat ini untuk memberikan nilai dan menghasilkan pendapatan?” Tujuannya adalah sekumpulan fitur minimal, bukan semua fitur yang diinginkan. Dan Anda akan memahaminya melalui riset.

Penelitian produk harus menggabungkan sinyal kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan fitur mana yang penting. Alat prioritas, seperti nilai pengguna versus biaya dan risiko versus imbalan, sangat berguna. Tujuannya adalah membangun fungsionalitas yang memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas yang dijanjikan tanpa ketergantungan tersembunyi.

Hal ini membuat waktu pengembangan Anda singkat, cakupan proyek tetap terfokus, dan versi pertama Anda memiliki nilai yang berarti. Setiap fitur tambahan akan memperlambat waktu peluncuran ke pasar dan mempersulit kemampuan Anda untuk mengumpulkan umpan balik pengguna.

Begini cara ClickUp membantu

Seret ide-ide awal Anda ke ClickUp Whiteboards untuk mengelompokkan potongan terkecil yang masih dapat memberikan hasil lengkap. Ubah kartu yang dipilih menjadi Tugas ClickUp dengan Bidang Kustom untuk dampak, upaya, dan keyakinan sehingga kompromi menjadi jelas.

Brainstorming, merencanakan strategi, atau merancang alur kerja dengan papan tulis kolaboratif visual ClickUp.

Ketika seseorang bertanya apa yang harus disertakan sekarang, biarkan ClickUp Brain membaca bidang tugas dan menyaring hal-hal yang benar-benar esensial. “ClickUp Brain, urutkan fitur yang diberi tag MMP berdasarkan dampak dan upaya, dan kembalikan daftar tiga item yang wajib dikirimkan beserta tautannya.”

Minta ClickUp Brain untuk merangkum, mengumpulkan umpan balik pelanggan, dan menyarankan fitur inti untuk MMP Anda.

Anda kini membutuhkan struktur yang ringan untuk menjaga fokus tetap stabil saat tim bergerak. Di sinilah Template Produk Minimum yang Layak (MVP) dari ClickUp dapat membantu.

Dapatkan templat gratis Catat fitur minimal yang akan memberi Anda wawasan nyata tentang permintaan menggunakan Template Produk Minimal yang Layak (Minimum Viable Product Template) dari ClickUp.

Template ini memberikan alur dokumen sederhana untuk menangkap fitur minimal yang membuktikan permintaan tanpa terjebak dalam fitur tambahan. Template ini menghubungkan catatan penemuan dengan pelaksanaan, sehingga garis penelitian berubah menjadi tugas dengan pemilik dan tanggal.

Selain itu, dokumen ini juga mencatat tujuan pembelajaran dan risiko, yang memastikan MVP Anda secara alami mendukung MMP daripada menjadi artefak terpisah.

💡 Tips Pro: Libatkan rekan kerja dan ahli untuk berkontribusi dalam pengembangan MMP Anda. Kolaborasi lintas fungsi dapat mengidentifikasi titik buta, mempercepat pemecahan masalah, dan memastikan bahwa rilis pertama Anda benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Gunakan ClickUp Chat untuk menyimpan semua percakapan, umpan balik, dan keputusan di satu tempat untuk kerja tim yang lancar.

Langkah 3: Bangun versi fungsional dan siapkan untuk peluncuran.

Dengan daftar fitur yang disederhanakan, Anda membangun versi pertama yang dapat digunakan oleh pelanggan sungguhan, bukan demo atau prototipe. Versi fungsional ini harus bekerja dengan andal sehingga pengguna mempercayainya dan merasa nyaman untuk membayar jika model bisnis Anda mengharuskannya.

Meskipun demikian, kualitas tetap penting bahkan dalam peluncuran yang ramping. Fokus pada alur inti, pastikan proses onboarding berjalan lancar, hilangkan titik gesekan utama, uji dengan kelompok internal kecil, dan siapkan diri untuk penggunaan nyata.

Versi ini mendefinisikan MMP Anda. Produk tersebut harus dapat dijual. Kemudian siapkan rencana peluncuran Anda, termasuk penetapan harga, dukungan, dan jalur pembelian yang sederhana.

Bagian inti: pernyataan masalah, tujuan & metrik, fitur, cakupan, ketergantungan & batasan.

Cara menulis persyaratan dengan jelas agar tim tidak menafsirkan secara berlebihan.

Tips untuk meninjau, mengulang, dan menjaga PRD Anda tetap relevan.

Begini cara ClickUp membantu

Kelola pekerjaan di ClickUp Tasks agar tim teknik, desain, dan produk memiliki informasi yang sama. Gunakan otomatisasi ringan untuk tinjauan dan serah terima, lalu aktifkan tampilan Gantt saat Anda membutuhkan gambaran waktu yang sederhana.

Lihat, tambahkan, atau hapus tugas ke atau dari daftar tugas lain untuk meningkatkan visibilitas dan kolaborasi antar tim.

Simpan catatan pengujian dalam dokumen tertaut agar detail kualitas tetap terintegrasi dengan pekerjaan. Dan jika Anda membutuhkan asisten AI yang powerful, ClickUp Brain MAX siap membantu. Berikut caranya:

Dapatkan wawasan langsung dan koordinasikan pengembangan produk Anda dengan ClickUp Brain MAX

Temukan semuanya dengan cepat : Cari di seluruh ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan semua aplikasi terhubung Anda untuk menemukan riset pengguna, spesifikasi fitur, file desain, dan analisis kompetitor tanpa perlu menggali folder-folder.

AI yang memahami konteks produk Anda : Akses berbagai model AI seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini di dalam Brain MAX. Sehingga Anda mendapatkan satu ruang kerja yang memahami peta jalan produk Anda, umpan balik pengguna, prioritas fitur, dan diskusi tim, serta model bahasa besar (LLM) premium.

Bangun MMP Anda tanpa repot: Gunakan : Gunakan Talk to Text untuk menyusun dokumen persyaratan produk, memperbarui status fitur, menugaskan tugas pengembangan, atau menanyakan pertanyaan tentang umpan balik pelanggan saat Anda sedang meninjau prototipe atau dalam perjalanan antara pertemuan.

Berikut adalah prompt yang dapat Anda gunakan di Brain MAX: Buat daftar periksa peluncuran dari dokumen berjudul MMP Readiness, tambahkan tugas untuk setiap item daftar periksa, tetapkan pemilik yang kemungkinan besar berdasarkan pekerjaan sebelumnya, dan hubungkan semuanya ke proyek MMP. ”

Daftar periksa ditampilkan sebagai tugas tertaut dengan pemilik dan tanggal jatuh tempo, yang memastikan peluncuran Anda tetap berjalan lancar.

💡 Tips Pro: Anda sekarang membutuhkan cara sederhana untuk menunjukkan di mana rilis pertama berakhir dan di mana fitur minimum yang dapat dipasarkan berikutnya dimulai. Template Peta Jalan Produk ClickUp memberikan tampilan yang jelas yang menempatkan item peluncuran di samping potongan yang akan datang. Dengan cara ini, semua orang dapat melihat urutan sprint dan cakupan secara sekilas.

Langkah 4: Luncurkan ke pengguna awal dan kumpulkan umpan balik pengguna yang sebenarnya.

Sekarang Anda dapat memasarkan produk Anda kepada pengguna nyata, para pengadopsi awal yang paling penting pada tahap ini. Gunakan analitik, prompt dalam produk, dan wawancara untuk mengumpulkan umpan balik pengguna dan mengamati perilaku mereka.

Penelitian menunjukkan bahwa tim yang mengintegrasikan umpan balik awal berkinerja lebih baik di pasar yang tidak pasti. Tanyakan apakah pengguna mencapai hasil yang diinginkan, di mana mereka terhenti, fitur apa yang hilang, dan berapa yang bersedia mereka bayar.

Mengumpulkan dan menganalisis umpan balik tersebut bukanlah hal yang opsional; hal ini memvalidasi apakah MMP Anda resonan dan membantu Anda memutuskan apa yang akan dibangun selanjutnya. Tujuannya bukan hanya untuk meluncurkan, tetapi untuk belajar dengan cepat dan melakukan iterasi dengan bijak.

Begini cara ClickUp membantu

Kumpulkan umpan balik menggunakan ClickUp Forms yang membuat tugas triase, lalu simpan catatan wawancara di ClickUp Docs dan beri tag pada tugas terkait.

Ubah setiap tanggapan dan umpan balik pelanggan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dengan ClickUp Forms.

Selama panggilan, AI Notetaker ClickUp dapat mencatat keputusan dan tindakan tanpa perlu mengetik tambahan. Dengan cara ini, Anda dapat fokus sepenuhnya pada masalah pelanggan, memperhatikan bahasa tubuh mereka, dan mengajukan pertanyaan lanjutan yang tajam.

Catat wawasan dari pertemuan langsung dengan ClickUp AI Notetaker.

Ketika daftar Anda menjadi panjang, mintalah ClickUp Brain untuk meringkas dan mengarahkan informasi. Berikut adalah prompt yang dapat Anda coba: ClickUp Brain, ringkaslah tiga tema gesekan utama dari sepuluh catatan pelanggan terakhir, hubungkan tugas-tugas yang sesuai, dan sarankan satu fitur minimum yang dapat dipasarkan untuk mengatasi setiap tema.

Langkah 5: Ukur kesuksesan dan tentukan langkah selanjutnya berdasarkan data.

Setelah peluncuran, pengukuran keberhasilan sangat penting. Tentukan metrik Anda di Langkah 1, seperti tingkat konversi, waktu hingga nilai, retensi setelah minggu pertama, dan pendapatan per pengguna. Gunakan metrik tersebut untuk menilai apakah Anda telah mencapai hasil yang diinginkan.

Sumber-sumber industri menekankan pergeseran dari output, seperti jumlah fitur, ke hasil, termasuk dampak pengguna dan nilai bisnis.

Periksa data yang akurat dan tanyakan apakah orang-orang membayar, menggunakan, dan tetap setia. Tanyakan apakah mereka merekomendasikan. Jika tidak, telusuri umpan balik. Data, dikombinasikan dengan umpan balik, memberikan wawasan untuk mengambil keputusan yang terinformasi tentang fitur-fitur minimum yang dapat dipasarkan berikutnya.

Begini cara ClickUp membantu

Bangun sumber kebenaran tunggal di Dashboard ClickUp yang menampilkan aktivasi, adopsi, dan sinyal pendapatan sederhana, serta beberapa kartu untuk waktu siklus dan jumlah bug. Pantau dampak nyata MMP Anda di satu tempat, mulai dari onboarding pengguna hingga kualitas produk. Anda juga dapat mengidentifikasi tren dan mengambil keputusan cepat dan terinformasi saat Anda mengulang dan berkembang.

Dapatkan ringkasan dan pembaruan AI secara instan dengan Dashboard ClickUp.

Ketika pemimpin membutuhkan ringkasan, ClickUp Brain dapat menjawab pertanyaan berdasarkan data real-time. Tanyakan, “Kohort mana yang memiliki konversi terbaik bulan ini, dan tugas onboarding mana yang berubah pada periode yang sama? Sertakan tautan.”

Untuk dorongan mingguan yang ringan, biarkan ClickUp Agents mengirimkan pembaruan singkat tentang risiko utama, hambatan, dan keberhasilan sehingga semua orang tetap sejalan tanpa perlu rapat.

Dapatkan ringkasan mingguan tentang risiko, hambatan, dan keberhasilan, yang terintegrasi dengan mudah bersama ClickUp Agents.

Langkah 6: Rencanakan rilis mendatang dan kembangkan melalui fitur-fitur minimum yang dapat dipasarkan.

MMP Anda bukanlah akhir. Ini adalah awal dari perjalanan produk.

Berdasarkan apa yang telah Anda pelajari, Anda kini merencanakan pengembangan produk di masa depan secara bertahap, di mana setiap tahap merupakan fitur minimum yang dapat dipasarkan atau sekelompok kecil fitur yang mandiri dan memberikan nilai baru.

Pilih penambahan yang terkait dengan hasil awal Anda dan mencerminkan permintaan pengguna yang jelas. Dengan membangun secara bertahap, Anda menjaga proses tetap efisien, responsif, dan terfokus. Proses iteratif ini, didukung oleh penelitian terbaru tentang praktik agile di startup, menunjukkan bahwa tim yang terus belajar dan merilis produk lebih sering berhasil. Anda menetapkan ritme pengiriman, pembelajaran, dan penyempurnaan.

Begini cara ClickUp membantu

Gambarlah langkah berikutnya di ClickUp Whiteboards, ubah menjadi tugas yang terhubung, dan tambahkan uji keberhasilan yang sederhana.

Brainstorm fitur-fitur berikutnya untuk MMP 1.0 Anda di ClickUp Whiteboards

Selain itu, Template Pengembangan Perangkat Lunak ClickUp membantu Anda mengelola setiap fase pengembangan produk, mulai dari pengelolaan backlog hingga rilis akhir. Anda dapat dengan mudah mengatur sprint, melacak bug, dan memprioritaskan permintaan fitur dalam satu ruang kerja terpusat. Template ini ideal untuk tim yang ingin mengiterasi Produk Minimum yang Dapat Dipasarkan (MVP) mereka.

Dapatkan templat gratis Visualisasikan seluruh siklus hidup produk dengan Template Pengembangan Perangkat Lunak ClickUp.

Kesalahan Umum Saat Membangun MMP

Bahkan tim yang baik pun bisa membuat kesalahan saat terburu-buru mengembangkan produk minimal yang dapat dipasarkan. Mari kita identifikasi jebakan-jebakan umum agar Anda dapat menghindarinya.

Membangun rangkaian fitur yang luas sebelum membuktikan satu hasil yang lengkap, yang menyembunyikan bug, memperlambat proses pembelajaran, dan membuat pelanggan awal bingung tentang apa yang sebenarnya ditawarkan produk tersebut kepada mereka.

Menganggap MVP sebagai MMP dengan meluncurkan prototipe yang tidak dapat menyelesaikan tugas, lalu mencoba menjualnya tetap, yang merusak kepercayaan dan membuat penetapan harga dan kemasan di masa depan menjadi lebih sulit.

Mengabaikan percakapan pengguna yang sebenarnya dan hanya mengandalkan pendapat internal, yang mengakibatkan cakupan yang terlihat rapi di atas kertas tetapi melewatkan kebutuhan pelanggan dan menambahkan pekerjaan yang tidak digunakan oleh siapa pun.

Mengukur output daripada hasil, misalnya, menghitung jumlah kasus yang diselesaikan daripada melacak aktivasi, waktu hingga nilai, retensi, dan sinyal sederhana yang menunjukkan apakah set minimum tersebut benar-benar berfungsi.

Melupakan langkah selanjutnya setelah peluncuran dan membiarkan permintaan menumpuk, alih-alih mengolahnya menjadi peningkatan kecil dan mandiri sehingga setiap rilis menambahkan nilai yang jelas tanpa pembengkakan.

Contoh Produk Minimum yang Dapat Dipasarkan yang Sukses

Berikut adalah beberapa peluncuran terbaru yang menunjukkan produk minimal yang dapat dipasarkan yang dilakukan dengan baik, masing-masing dimulai dari skala kecil, membuktikan nilai nyata, dan kemudian berkembang dengan penambahan yang hati-hati.

Google memperkuat NotebookLM dengan Gemini 1.5 Pro dan jenis sumber baru seperti situs web dan Google Slides, mengubah prototipe penelitian menjadi sesuatu yang dapat diandalkan oleh pengguna sehari-hari.

Pembaruan ini berfokus pada beberapa kemampuan bernilai tinggi daripada sekumpulan alat yang luas. Media menggambarkannya sebagai lebih berguna dan lebih serbaguna, yang tepat menggambarkan transisi dari pembelajaran MVP ke produk minimal yang dapat dipasarkan.

Dengan fokus pada alur kerja membaca dan merangkum yang lebih terstruktur, Google membuat produk ini terasa siap untuk tugas-tugas belajar dan kerja sehari-hari.

2. Prototipe OpenAI SearchGPT dan ChatGPT Search

OpenAI memperkenalkan prototipe kecil dan terbatasi waktu bernama SearchGPT untuk menguji jawaban pencarian web dengan kutipan yang jelas. Prototipe ini pertama kali diperkenalkan kepada kelompok terbatas, memungkinkan OpenAI untuk memahami kualitas pertanyaan dan kebutuhan penerbit tanpa perlu merombak seluruh produk ChatGPT.

Bulan-bulan kemudian, OpenAI mengintegrasikan ide-ide terbaik ke dalam ChatGPT Search dan memperluas aksesnya. Itulah siklus produk minimal yang dapat dipasarkan secara publik: luncurkan bagian yang terfokus, pelajari dari penggunaan nyata, lalu integrasikan bagian yang berfungsi ke dalam produk utama.

3. Asisten Belanja Amazon Rufus

Amazon meluncurkan Rufus sebagai asisten dalam aplikasi yang menjawab pertanyaan belanja dan memandu penemuan produk, dimulai dalam versi beta dan di pasar tertentu.

Fitur tersebut terintegrasi dalam pengalaman yang sudah digunakan pelanggan, yang mengurangi hambatan dan membuat nilai produk menjadi jelas. Amazon kemudian memperluas peluncuran dan menyoroti keterlibatan yang kuat, sebagai indikasi bahwa bagian awal produk tersebut diterima dengan baik.

Memulai dari skala kecil memungkinkan tim untuk menyempurnakan jawaban, kategori, dan saran sebelum memperluas jangkauan.

Cara Memperluas Pasar Setelah Meluncurkan MMP Anda

Setelah produk minimal yang dapat dipasarkan Anda sampai ke pengguna nyata, tantangan berikutnya adalah tumbuh tanpa kehilangan fokus. Berikut beberapa tips untuk membantu Anda.

1. Analisis data keterlibatan pelanggan

Tanda-tanda pertumbuhan pertama Anda terdapat dalam data penggunaan. Perhatikan seberapa sering pengguna kembali, jalur mana yang mereka ikuti, dan di mana mereka berhenti.

Pantau waktu hingga nilai dan fitur yang paling sering digunakan. Pola di sini menunjukkan apa yang terasa alami dan apa yang masih terasa seperti pekerjaan. Memeriksa data keterlibatan secara teratur membantu Anda melihat apakah Anda telah melampaui pengguna awal dan masuk ke penggunaan yang stabil dan dapat diulang.

Banyak tim sukses melakukan tinjauan analitik singkat setiap minggu untuk tetap dekat dengan angka-angka ini. 💯

2. Prioritaskan perbaikan setelah peluncuran

Tidak setiap masukan dari pelanggan layak untuk diperbaiki secara langsung. Setelah peluncuran, tim sering kali kewalahan dengan permintaan—tetapi skalabilitas tentang memilih apa yang memperdalam adopsi.

Mulailah dengan memisahkan masalah yang menghambat penggunaan dari ide-ide yang hanya memperbaikinya. Kemudian urutkan perbaikan berdasarkan seberapa besar mereka membantu pengguna mencapai hasil asli lebih cepat.

Anda mungkin akan melihat bahwa beberapa perubahan yang terfokus dapat memberikan peningkatan terbesar dalam keterlibatan.

3. Perbaiki pesan dan proses onboarding

Sebuah MMP yang solid bertujuan untuk membantu pengguna baru memahami masalah apa yang diselesaikan oleh produk Anda dan bagaimana produk tersebut memudahkan kehidupan mereka.

Memperbaiki proses onboarding dan pesan setelah peluncuran memastikan bahwa pengguna segera merasakan nilai yang tepat. Periksa kembali teks situs web, email selamat datang, dan tur dalam aplikasi untuk memastikan semuanya sesuai dengan cara pengguna nyata saat ini mendeskripsikan produk Anda.

Sederhanakan setiap kesan pertama hingga hasil utama menjadi jelas!

4. Perluas peta jalan Anda menuju kesesuaian pasar yang penuh.

Memperluas produk berarti mengubah traksi awal Anda menjadi kesesuaian pasar yang berkelanjutan. Jadi, perhatikan di mana pengguna secara alami berkumpul—berdasarkan industri, peran, atau alur kerja—dan sesuaikan fitur yang lebih mendalam untuk kelompok-kelompok tersebut terlebih dahulu.

Selain itu, perkenalkan kemampuan pelengkap hanya ketika mereka memperkuat proposisi nilai utama. Kunci untuk merancang peta jalan produk yang tepat adalah terus memvalidasi setiap perluasan dengan peluncuran kecil sebelum peluncuran penuh.

Siapkan Semua Komponen Sebelum Produk Siap Diluncurkan

Berikut ringkasan singkatnya: Kami mendefinisikan hasil yang diinginkan, memangkas fitur menjadi set minimal yang esensial, meluncurkan versi pertama yang berfungsi, dan belajar dari pengguna awal.

Rahasia kemajuan yang sesungguhnya adalah menjaga versi pertama tetap sederhana, dengan fitur-fitur minimal yang membuktikan nilai dan mendekatkan Anda pada kesesuaian produk dengan pasar. Setelah fitur-fitur inti tersebut memberikan hasil yang konsisten, setiap langkah berikutnya menjadi lebih jelas dan didasarkan pada permintaan yang nyata.

Sekarang, inilah alasan mengapa ClickUp adalah tempat yang tepat untuk pekerjaan ini. ClickUp menyimpan dokumen, tugas, peta jalan, dan hasil Anda di satu tempat yang terorganisir, sehingga proses pengembangan produk Anda tetap sederhana. ClickUp Docs menyimpan riset dan spesifikasi Anda.

ClickUp Tasks mengubah setiap keputusan menjadi tindakan dengan penanggung jawab dan tanggal. ClickUp Brain memahami ruang kerja Anda dan memberikan jawaban dengan konteks, sementara ClickUp Brain MAX menyusun rencana dan daftar periksa yang dapat Anda gunakan segera.

Lebih sedikit serah terima. Lebih banyak kemajuan. Jika ini terdengar seperti cara Anda ingin membangun, daftarkan diri Anda untuk ClickUp.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Produk Minimum Viable (MVP) dibuat untuk menguji asumsi dan memvalidasi ide produk dengan pengguna awal. Produk ini seringkali masih mentah, terbatas dalam fungsionalitasnya, dan terutama digunakan untuk belajar. Di sisi lain, Produk Minimum yang Dapat Dijual (MMP) adalah versi pertama produk Anda yang siap dijual. Produk ini mengandung fitur-fitur yang cukup matang dan esensial untuk memberikan nilai kepada pelanggan yang membayar, sementara Anda terus meningkatkan produk tersebut.

Bagi startup, MMP memperpendek jarak antara ide dan pendapatan. Hal ini memungkinkan tim untuk meluncurkan produk lebih cepat, mengumpulkan umpan balik pengguna yang nyata, dan membuktikan permintaan tanpa harus berinvestasi berlebihan dalam pengembangan skala penuh. Dengan fokus pada versi terkecil yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan menghasilkan pendapatan, startup dapat memvalidasi model bisnis mereka lebih awal dan mengelola arus kas secara bertanggung jawab.

Mulailah dengan uji coba terbatas atau beta tertutup bersama pelanggan target. Kumpulkan umpan balik awal dari pengguna untuk melihat apakah mereka dapat menyelesaikan tugas utama dan merasa puas dengan pengalaman tersebut. Jika pengguna bersedia membayar, merekomendasikannya kepada orang lain, atau kembali secara konsisten, MMP Anda telah lolos validasi. Terus sempurnakan berdasarkan sinyal yang dapat diukur seperti tingkat konversi, frekuensi penggunaan, dan retensi.

Tim dapat mempermudah seluruh proses dengan alat manajemen kerja terintegrasi yang menggabungkan dokumentasi, perencanaan, dan analisis. Dengan menggunakan alat seperti ClickUp Docs untuk spesifikasi produk, ClickUp Tasks untuk pelaksanaan, dan ClickUp Dashboards untuk memantau kinerja, semua orang memiliki sumber informasi yang sama. Dengan ClickUpBrain, tim dapat merangkum umpan balik pengguna dan menghasilkan wawasan untuk memprioritaskan fitur minimum yang dapat dipasarkan berikutnya tanpa kehilangan konteks.

Ukur kesuksesan dengan fokus pada hasil, bukan hanya output. Perhatikan metrik keterlibatan (pengguna aktif, tingkat retensi, tingkat churn), metrik bisnis (tingkat konversi, pendapatan), dan sinyal sentimen (kepuasan pelanggan atau NPS). Jika MMP Anda secara konsisten memecahkan masalah inti pelanggan, mendapatkan penggunaan berulang, dan menghasilkan pendapatan yang membenarkan pengembangan lebih lanjut, Anda telah mencapai tahap pertama keselarasan produk-pasar.