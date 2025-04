15 Blog Manajemen Produk Terbaik untuk Wawasan Industri

Manajemen produk bergerak cepat. Suatu hari, Anda menyempurnakan peta jalan Anda; di hari berikutnya, Anda mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan-semua sambil mengikuti tren, alat bantu, dan praktik terbaik yang sedang berkembang.

Dengan begitu banyak hal yang harus ditangani, tetap mendapatkan informasi bisa terasa sangat berat, namun sumber daya yang tepat akan membuat perbedaan.

Mulai dari mempertajam strategi hingga meningkatkan komunikasi, blog terbaik memberikan wawasan ahli, saran yang dapat ditindaklanjuti, dan studi kasus dunia nyata untuk membantu Anda tumbuh sebagai PM.

Baik Anda seorang profesional berpengalaman atau baru memulai, kami telah mengumpulkan blog manajemen produk terbaik yang harus dimiliki oleh setiap PM dalam daftar bacaan mereka.

Inilah kesempatan Anda untuk belajar dari para pemikir terbaik di industri teknologi!

Newsletter Lenny: Terbaik untuk saran mingguan dalam membangun produk, mendorong pertumbuhan, dan mempercepat karier Anda

Manajer Produk: Terbaik untuk panduan langkah demi langkah dan praktik terbaik untuk keterampilan inti PM

Roman Pichler: Terbaik untuk wawasan tentang strategi produk dan metodologi Agile

SVPG: Terbaik untuk perspektif ahli tentang kepemimpinan dan strategi produk

The Product Folks: Terbaik untuk wawasan yang digerakkan oleh komunitas dan pengetahuan PM yang dikurasi

Pikirkan Produk: Terbaik untuk wawasan produk komprehensif yang didukung oleh studi kasus dunia nyata

Ulasan Putaran Pertama: Terbaik untuk pelajaran tingkat pendiri tentang manajemen produk, kepemimpinan, dan meningkatkan skala perusahaan rintisan

Departemen Produk: Terbaik untuk mendapatkan wawasan tentang sisi teknis rekayasa produk

Tanya Gib: Terbaik untuk saran yang jujur tentang manajemen produk

Inside Intercom: Terbaik untuk strategi manajemen produk yang berpusat pada pelanggan

Bawalah Donat: Terbaik untuk pelajaran kepemimpinan dari manajer produk yang berpengalaman

Koalisi Produk: Terbaik untuk beragam perspektif dari komunitas produk

Pendo: Terbaik untuk wawasan berbasis data tentang keputusan produk

Bincang Produk: Terbaik untuk strategi penemuan berkelanjutan dan riset pengguna

15 Blog Manajemen Produk Teratas untuk Diikuti pada Tahun 2025

1. ClickUp

Blog Manajemen Produk ClickUp adalah sumber daya yang harus diikuti oleh semua manajer produk. Mulai dari menjelajahi dasar-dasar manajemen produk hingga memberikan kiat lanjutan tentang penyelarasan tim dan manajemen pemangku kepentingan, ClickUp menawarkan artikel terperinci yang mencakup berbagai topik.

Baik Anda baru mengenal manajemen produk atau ingin mempertajam kemampuan Anda, Anda akan menemukan wawasan tentang tema-tema utama, termasuk:

Menemukan momen AHA produk Anda

Mengelola perjalanan produk

Kerangka kerja prioritas

Menentukan kriteria penerimaan yang jelas

Memahami dan menerapkan metodologi Agile, Scrum, dan SAFe

Sederhanakan siklus sprint dengan menyatukan semua komunikasi dan pengetahuan tim di satu tempat dengan ClickUp

Selain blognya yang penuh wawasan, ClickUp menawarkan serangkaian alat bantu canggih yang dirancang untuk merampingkan proses manajemen produk.

Dengan Software Manajemen Produk ClickUp, yang secara khusus dibuat untuk meningkatkan efisiensi manajer produk, Anda dapat dengan mudah mengelola alur kerja tim Anda, memprioritaskan fitur, menyederhanakan manajemen sprint, dan menjaga pemangku kepentingan agar tetap selaras-semuanya dalam satu platform terpusat.

Inilah caranya:

Manajemen sprint yang disederhanakan: Sprint ClickUp memfasilitasi organisasi sprint yang efisien, pelacakan kemajuan, dan manajemen limpahan, yang mendukung loop umpan balik pemangku kepentingan yang efektif

Peta jalan produk yang terorganisir: Struktur hirarkis alat ini memungkinkan pengorganisasian peta jalan produk yang jelas, memusatkan manajemen proyek dan komunikasi untuk item tindakan yang terfokus

Manajemen epik dan subtugas yang fleksibel: Subtugas memungkinkan perincian tugas secara terperinci dalam Epik, sehingga memungkinkan penugasan sprint yang fleksibel tanpa merelokasi seluruh Epik, sehingga meningkatkan perencanaan cerita pengguna

Pembuatan ringkasan produk terpusat: ClickUp Docs mendukung pembuatan ringkasan produk yang komprehensif, mengkonsolidasikan persyaratan untuk meningkatkan komunikasi dengan tim teknisi dan pemangku kepentingan

Visibilitas data yang ditingkatkan: Bidang Khusus di Dasbor ClickUp dan ClickUp menawarkan manajemen data terperinci untuk pengujian, pengembangan, dan poin scrum, memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk kemajuan sprint dan stand-up harian

Komunikasi yang lancar: Dari komentar yang diberikan dalam tugas hingga perpesanan terintegrasi melalui ClickUp Chat, platform ini memungkinkan Anda memusatkan semua pekerjaan dan percakapan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam satu platform

Saat tiba waktunya untuk merampingkan peta jalan produk Anda, Templat Peta Jalan Produk ClickUp memungkinkan Anda memvisualisasikan epos, sprint, dan prioritas dalam ruang bersama.

Dapatkan Template Gratis Rencanakan, lacak, dan kelola pengembangan produk dengan Templat Peta Jalan Produk ClickUp

Alat bantu ini sangat berguna untuk menjaga agar pemangku kepentingan tetap mendapatkan informasi tentang pencapaian atau menyesuaikan prioritas seiring dengan perubahan jadwal.

Teknisi dan manajer produk kami sibuk dengan pembaruan status secara manual antara Jira dan alat lainnya. Dengan ClickUp, kami telah mendapatkan kembali waktu berjam-jam yang terbuang untuk tugas-tugas yang berulang-ulang. Lebih baik lagi, kami telah mempercepat rilis produk dengan meningkatkan handoff kerja antara QA, penulisan teknis, dan pemasaran

Blog manajemen produk teratas dari ClickUp: Peta Jalan Produk: Contoh & Cara Membuatnya

Cara Melakukan Analisis SWOT Produk untuk Wawasan Strategis

Cara Mengelola Siklus Hidup Produk untuk Kesuksesan Jangka Panjang

Cara Menemukan Momen Aha Produk Anda (+Contoh)

2. Buletin Lenny

melalui Buletin Lenny

Blog Substack ini merupakan gagasan Lenny Rachitsky, seorang angel investor aktif dan konsultan produk yang sebelumnya pernah bekerja di Airbnb dan Neustar. Newsletter Lenny mencakup berbagai topik, seperti:

Kiat akuisisi pelanggan

Contoh peta jalan produk

Strategi kesesuaian produk dengan pasar

Kolaborasi rekayasa produk

Wawasan yang dibagikan berbasis data, mengubah tantangan manajemen produk yang paling kompleks sekalipun menjadi hal yang dapat ditindaklanjuti.

Rachitsky juga menjadi pembawa acara Lenny's Podcast, di mana ia mewawancarai pendiri startup dan manajer produk, menyaring pengalaman dan pelajaran mereka menjadi nasihat praktis bagi pendengarnya.

Selain menulis dan membuat podcast, dia mengelola komunitas Slack 'The Friends of Lenny's Newsletter', sebuah ruang eksklusif untuk pelanggan berbayar. Komunitas ini menawarkan:

Siaran Langsung AMA

Klub buku

Program bimbingan

Lokakarya interaktif

🌟 USP: Buletin Lenny adalah tambang emas untuk berjejaring dan pembelajaran berkelanjutan. Newsletter ini melampaui teori untuk menawarkan strategi dan kerangka kerja konkret berbasis data yang dapat langsung diterapkan pada tantangan manajemen produk di dunia nyata.

3. Manajer Produk

melalui Manajer Produk

Jika Anda menghadapi tantangan dalam menskalakan produk SaaS yang telah divalidasi, Manajer Produk adalah sumber daya yang Anda butuhkan. Didirikan oleh Hannah Clark, platform ini lebih dari sekadar konten PM pemula, melayani para pemimpin produk digital yang ingin mempercepat pertumbuhan setelah mencapai kesesuaian produk dengan pasar.

Blog Manajer Produk menawarkan konten yang penuh wawasan dan dapat ditindaklanjuti untuk manajer produk di semua tingkatan, yang mencakup topik-topik seperti:

Tren UX dan AI yang sedang berkembang

Metodologi Scrum dan Agile

Pertumbuhan SaaS dan strategi penetapan harga

Dengan fokus yang kuat pada penskalaan produk yang tervalidasi, blog ini menyediakan alat, kerangka kerja, dan wawasan untuk membantu PM menyempurnakan MVP mereka, mengoptimalkan strategi produk, dan menavigasi pendanaan Seri B dan seterusnya dengan percaya diri.

4. Roman Pichler

via Roman Pichler

Blog Roman Pichler adalah sumber daya utama di bidang manajemen produk, yang menawarkan keahlian mendalam dalam strategi produk, pengalaman pengguna, dan manajemen backlog. Sebagai penulis Strategize: Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age, Pichler dikenal dengan wawasan praktis dan dapat ditindaklanjuti yang membantu manajer produk menyempurnakan pendekatan mereka dan mendorong pengembangan produk yang berdampak. *

Blognya mencakup spektrum yang luas dari topik manajemen produk, termasuk:

Manajemen yang efektif untuk berbagai jenis manajer produk

Membangun dan memupuk empati di dalam tim produk

Membuat papan visi siklus hidup produk yang kuat

Mengamankan dukungan dan keselarasan pemangku kepentingan

Pichler juga berbagi praktik terbaik untuk menghadapi tantangan di era digital, dengan menekankan perlunya ketangkasan, komunikasi yang jelas, dan strategi produk yang kuat.

Bagi mereka yang lebih menyukai konten audio-visual, Pichler menawarkan rekaman video dan podcast-membuat keahliannya mudah diakses dalam berbagai format. Dan bagian terbaiknya? Semua kontennya yang berharga tersedia secara gratis

5. Grup Produk Lembah Silikon (SVGP)

melalui SVPG

Artikel SVPG wajib dibaca oleh setiap profesional manajemen produk. Didirikan oleh Marty Cagan, legenda manajemen produk sejati yang memiliki peran penting di perusahaan seperti HP, Netscape, dan eBay, SVPG berdiri di garis depan dalam kepemimpinan manajemen produk.

SVPG dikenal karena menawarkan konten yang sangat praktis dan strategis yang sangat beresonansi dengan manajer produk yang menavigasi kompleksitas dunia produk digital, terutama saat mereka meningkatkan tim dan proyek. Blog ini mencakup berbagai topik penting, termasuk:

Transformasi proyek: Memahami perjalanan penskalaan dan perkembangan tim produk

Pengujian model produk: Cara membuat dan mengulang model produk untuk memvalidasi asumsi bisnis

Operasi produk: Praktik terbaik untuk membangun kerangka kerja operasional yang mendukung tim berkinerja tinggi

Dengan lebih dari 50 tahun pengalaman gabungan dari para pendiri dan kontributornya, SVPG memberikan panduan penting bagi mereka yang memiliki berbagai peran produk, baik Anda seorang CEO, pimpinan produk, atau seseorang yang bekerja di garis depan produk.

Untuk wawasan yang lebih dalam, Anda dapat menjelajahi 'PRODUCT IS HARD: SVPG Box Set,', serangkaian empat buku berwawasan yang ditulis oleh Marty Cagan dan tim di SVPG. Buku-buku ini menawarkan wawasan tentang hal-hal berikut ini: Mengelola tim produk

Memasarkan produk teknologi

Bertransisi ke model operasi yang berpusat pada produk

📮Klik Wawasan: Sementara 60% pekerja membalas pesan instan dalam waktu kurang dari 10 menit, 15% memerlukan waktu lebih dari 2 jam untuk merespons. Perpaduan antara balasan secepat kilat dan tanggapan yang tertunda dapat menciptakan kesenjangan komunikasi dan memperlambat kolaborasi. Dengan ClickUp, semua pesan, tugas, dan pembaruan Anda ada di satu tempat, memastikan tidak ada percakapan yang menggantung, dan semua orang tetap sinkron, tidak peduli seberapa cepat - atau lambat - mereka membalas.

6. Orang-orang Produk

melalui The Product Folks

The Product Folks adalah komunitas PM yang digerakkan oleh sukarelawan. Didirikan di Bengaluru, komunitas ini memiliki lebih dari 100.000 anggota dan menjangkau sekitar 1 juta orang dengan kontennya.

Blog ini, pusat informasi yang penuh nilai bagi para profesional produk yang bercita-cita tinggi dan pemula, menghadirkan perspektif yang unik dan mengutamakan orang ke dunia manajemen produk. Blog ini tidak terlalu banyak teori dan memberikan konten praktis untuk membantu Anda membangun keterampilan.

Organisasi ini telah memfasilitasi lebih dari 500 transisi karier dan menyelenggarakan lebih dari 200 acara, didukung oleh tim yang terdiri atas 50+ sukarelawan.

Tema-tema utama di sini meliputi:

Studi kasus PM dan panduan pekerjaan

Strategi manajemen produk

Peta jalan karier

🌟 USP: Dapatkan wawasan yang telah teruji, jalur pembelajaran terstruktur, dan pendekatan tanpa basa-basi untuk menguasai manajemen produk.

7. Pikirkan Produk

melalui Pikirkan Produk

Mind the Product adalah salah satu komunitas manajemen produk terbesar di dunia, dan blognya merupakan bacaan penting bagi siapa pun yang serius tentang PM. Dengan daftar kontributor ahli dan pendalaman mendalam tentang kepemimpinan produk, blog ini menawarkan perpaduan wawasan taktis dan strategis.

Namun, ini bukan hanya tentang konten. Acara Mind the Product merupakan landasan kontribusi mereka terhadap komunitas manajemen produk, dengan acara andalan mereka, #mtpcon, yang menjadi pertemuan utama. Diadakan di pusat-pusat global seperti London dan San Francisco, #mtpcon menarik audiens yang beragam, mulai dari manajer produk pemula hingga veteran yang berpengalaman, menyediakan platform untuk belajar dan berjejaring.

Topik-topik utama yang dibahas:

Teknik pertumbuhan dan eksperimen

Tren manajemen produk

Penetapan tujuan dalam produk

🌟 USP: Blog ini juga memiliki seri wawancara virtual, Product Unplugged, yang mengeksplorasi strategi, pelajaran, dan proses kreatif yang membentuk tim produk yang sukses.

8. Ulasan Putaran Pertama

melalui Ulasan Putaran Pertama

First Round Review, divisi konten dari First Round Capital (perusahaan ventura tahap awal), telah memantapkan diri sebagai sumber daya tepercaya bagi para pendiri startup dan manajer produk.

Didirikan dengan misi untuk menjadi 'Sekolah Bisnis Harvard untuk Startup,' menyatukan para PM, pendiri, dan investor untuk berbagi kisah pribadi dan pengalaman berharga tentang topik-topik seperti:

Penggalangan dana

Perencanaan PR perusahaan rintisan

Analisis SWOT produk

Membangun empati dalam tim

Beberapa blog terkenal dari First Round Review termasuk " Give Away Your Legos " oleh Molly Graham, yang menyoroti pentingnya pendelegasian dalam meningkatkan tim; " How Superhuman Built an Engine to Find Product-Market Fit " oleh Rahul Vohra, yang memperkenalkan pendekatan berbasis data untuk PMF; atau strategi penskalaan dari Figma.

🌟 USP: First Round Review menonjol dengan berfokus pada sisi manusia dalam manajemen produk, membantu individu untuk tumbuh dan sukses dalam perusahaan mereka.

9. Departemen Produk

melalui Departemen Produk

Blog Departemen Produk adalah sumber berita, penjelasan, dan wawasan rekayasa produk.

Dipercaya oleh lebih dari 45.000 manajer produk, desainer, insinyur, dan VC dari perusahaan seperti Spotify, Netflix, Apple, dan Amazon, Anda akan menemukan konten di sini:

Kiat pemosisian produk dan pemasaran

Manajemen tugas berbasis energi

Perencanaan asinkron

Ini adalah perpaduan sempurna antara kepemimpinan pemikiran dan saran yang dapat ditindaklanjuti.

USP: Blog ini mencakup webhook, layanan mikro, dokumentasi API, dan izin desain SaaS, sehingga sangat bermanfaat bagi PM yang memerlukan pemahaman yang lebih teknis.

10. Tanya Gib

via Ask Gib

Ask Gib adalah blog khas dari Gibson Biddle, mantan Wakil Presiden Manajemen Produk di Netflix.

Apa yang membuatnya unik?

Blog ini tidak terlalu banyak berisi saran terstruktur dan lebih banyak berisi refleksi yang menarik, sesi tanya jawab yang menarik, serta renungan dan anekdot pribadi Biddle mengenai lanskap manajemen produk yang terus berubah. Dia juga menggunakan judul yang ringkas dan komunikatif yang membuat blognya menyenangkan untuk dibaca.

Biddle tidak segan-segan menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit:

Pengembangan dan strategi produk

Cara memberi dan menerima umpan balik yang membangun

Kolaborasi antara tim produk dan desain

🌟 USP: Membaca Ask Gib terasa seperti bercakap-cakap dengan seorang mentor yang ramah dan berwawasan luas - lengkap dengan humor dan kebijaksanaan. Blog ini gratis untuk diakses oleh semua orang.

11. Di dalam Interkom

melalui Intercom

Sebagai pemimpin dalam dunia produk SaaS, blog Intercom, Inside Intercom, telah menjadi sumber daya utama bagi manajer produk, tim kesuksesan pelanggan, dan siapa pun yang bekerja dengan produk teknologi.

Mengikuti perubahan industri, blog ini telah memperluas fokusnya dengan menyertakan implikasi produk ML, agen AI, dan otomatisasi, untuk memastikan blog ini tetap menjadi yang terdepan dalam inovasi.

Ingin membaca tentang manajemen produk berbasis AI? Intercom siap membantu Anda. Mencari prinsip-prinsip produk? Ada blog tentang itu juga.

Topik-topik utama lainnya meliputi:

Pertumbuhan dan penskalaan SaaS

Kerangka kerja proses pengembangan produk

Masa depan dukungan dan kesuksesan pelanggan

🌟 USP: Inside Intercom didedikasikan untuk membantu Anda membangun produk yang benar-benar memecahkan masalah pengguna dengan tulisan yang menggugah pikiran dan berwawasan luas.

12. Bawalah Donat

melalui Bring the Donuts

Bring the Donuts, blog manajemen produk oleh Ken Norton-yang memimpin inisiatif produk untuk Google Docs, Google Calendar, dan Google Mobile Map-menawarkan perspektif baru:

Mengapa manajer produk yang hebat berfokus pada komunikasi daripada proses

Cara memimpin tanpa otoritas dan mendapatkan dukungan dari tim

Mengapa kesadaran diri adalah keuntungan karier terbesar Anda

Oh, dan jika Anda bertanya-tanya tentang namanya? Nama ini merujuk pada nasihat terkenal Norton: 'Selalu bawa donat'-karena gerakan kecil sangat membantu dalam membangun kepercayaan.

🌟 USP: Norton tidak hanya membahas kerangka kerja dan strategi; dia juga membahas apa yang sebenarnya diperlukan untuk memimpin, bagaimana menavigasi realitas manajemen produk, dan bagaimana membangun kepercayaan dengan tim Anda sambil menangani percakapan yang sulit dan mengelola diri Anda sendiri serta produk Anda.

13. Koalisi Produk

melalui Koalisi Produk

Product Coalition adalah publikasi Substack dan Medium oleh Jay Stansell, salah satu pakar manajemen produk terbaik di dunia. Misi blog ini adalah untuk membuat pengetahuan manajemen produk dapat diakses di seluruh dunia.

Blog ini menawarkan perpustakaan besar berisi artikel-artikel berwawasan yang ditulis oleh PM berpengalaman dan para pemimpin industri:

Orientasi untuk PM

Teknik pengujian pengguna

Diagram proses operasional

Bagi mereka yang ingin memperdalam pengetahuan mereka, Product Coalition menawarkan kursus singkat yang mengarah pada Sertifikat Kelulusan untuk pelanggan berbayar. Stansell juga menyelenggarakan podcast dan acara langsung secara teratur.

14. Pendo

melalui Pendo

Pendo, sebuah platform pengalaman produk, meningkatkan pengalaman digital melalui analisis yang kuat, pengulangan sesi, dan panduan dalam aplikasi. Seperti yang Anda duga, blog Pendo memberikan wawasan berharga bagi PM yang ingin memanfaatkan data dan umpan balik pengguna.

Blog-blog tersebut membahas topik-topik utama seperti:

Personalisasi dan tata kelola produk

Peta jalan AI untuk CPO

Tolok ukur produk

Selain itu, artikel tentang tolok ukur produk memberikan perbandingan yang berguna, membantu PM mengukur posisi produk mereka di pasar.

🌟 USP: Pendo menggabungkan strategi yang kuat dan berbasis data dengan wawasan praktis. Blog ini lebih dari sekadar fitur produk dengan menerbitkan whitepaper mendalam dan studi kasus tentang merek-merek terkemuka, seperti Thomson Reuters dan LexisNexis, yang memungkinkan para PM untuk belajar dari aplikasi dunia nyata dan hasil yang telah terbukti. Perpaduan antara kedalaman analitik dan pembelajaran berbasis studi kasus ini menjadikan blog Pendo sebagai platform utama bagi para PM yang tertarik dengan analitik produk dan meningkatkan pengalaman pengguna.

15. Pembicaraan Produk

melalui Pembicaraan Produk

Product Talk, yang didirikan oleh Teresa Torres, adalah sumber daya yang sangat berharga bagi PM, desainer UX, dan pendiri yang ingin meningkatkan proses pembuatan produk mereka. Torres mengeksplorasi kompleksitas dalam membangun produk teknologi yang hebat dan menawarkan panduan yang jelas dalam menggunakan data dan eksperimen.

Anda akan menemukan konten yang bermanfaat:

Teknik pengujian asumsi

Menerapkan penemuan berkelanjutan pada UX

Melakukan wawancara pelanggan yang efektif

🌟 USP: Torres juga mengelola Product Talk Academy, yang menawarkan kursus dan lokakarya perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan tim produk.

Sebutan Terhormat

Sehari dalam kehidupan manajer produk penuh dengan pengalaman yang berbeda. Anda tahu bahwa hal ini tidak pernah linier - selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Meskipun Anda memiliki daftar blog manajemen produk yang mencakup berbagai perspektif, sebagai seorang profesional kreatif, Anda tahu bahwa Anda membutuhkan lebih banyak lagi.

Anda ingin mencetuskan ide-ide baru, membuat kreativitas Anda mengalir, dan melakukan pendekatan yang berbeda. Jadi, mengapa tidak memperluas wawasan? Berikut ini dua blog tambahan yang dapat mengguncang Anda.

1. Farnam Street

via Farnam Street

Yang pertama adalah Farnam Street.

Blog ini merupakan permata tersembunyi bagi para pemimpin yang ingin membuat keputusan yang lebih baik secara konsisten. Blog ini gratis dan membahas topik-topik yang tak lekang oleh waktu seperti pengambilan keputusan, pembelajaran berkelanjutan, meningkatkan kebiasaan membaca, dan menemukan tujuan.

Tulisan-tulisan yang ada mudah dicerna dan penuh dengan wawasan berharga yang bisa Anda terapkan dengan segera.

2. Strategi

melalui Stratechery

Berikutnya adalah Stratechery.

Blog ini merupakan perpaduan antara strategi bisnis, teknologi, dan manajemen produk, yang dipandang sebagai sumber terpercaya untuk memahami model bisnis teknologi, strategi kompetitif, dan dinamika pasar produk.

Didirikan oleh analis Ben Thompson, blog ini membantu PM berpikir seperti eksekutif dan investor dan tidak hanya berfokus pada kerangka kerja dan eksekusi. Sebagai permulaan, Anda akan memahami bagaimana perusahaan seperti Apple, Google, Microsoft, dan perusahaan rintisan bersaing, membedakan, dan mempertahankan bisnis mereka.

Stratechery juga menguraikan pergeseran besar dalam AI, SaaS, pasar, dan media dari perspektif yang ramah PM.

Miliki Sumber Daya yang Tepat di Ujung Jari Anda Dengan ClickUp

Manajemen produk yang hebat adalah tentang belajar dan membangun.

Jika Anda menemukan blog yang sesuai dengan Anda, jangan ragu untuk berlangganan, membaca, dan menerapkan wawasannya. Ada banyak sekali pengetahuan, kerangka kerja, dan inspirasi yang dapat membantu Anda meningkatkan keahlian Anda.

Blog ClickUp jelas merupakan salah satu harta karun yang tidak boleh Anda lewatkan. Karena alat ini dibuat untuk para profesional produk yang ingin bekerja lebih cerdas dan meningkatkan produktivitas sehari-hari, Anda akan menemukan wawasan berharga dan saran ahli tentang berbagai topik. Untuk memulainya, cukup kunjungi di sini.

Namun jika Anda sudah siap untuk mulai membangun produk terobosan, daftarlah ke ClickUp, aplikasi untuk segala pekerjaan.