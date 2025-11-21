Kasus Penggunaan ChatGPT Teratas dalam Pengadaan untuk Pengadaan yang Lebih Cerdas

Tim pengadaan berada di bawah tekanan untuk melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang terbatas—di tengah pasar yang fluktuatif, gangguan pasokan, dan pemotongan biaya yang terus-menerus.

Menggunakan ChatGPT untuk kasus penggunaan pengadaan memungkinkan tim Anda merespons lebih cepat terhadap perubahan pasar dan ekspektasi. ChatGPT dapat mensimulasikan skenario pemasok, menganalisis paparan risiko, menyusun RFP, dan bahkan menyarankan cara untuk mengoptimalkan strategi pengadaan.

Dalam blog ini, kami akan membagikan beberapa kasus penggunaan utama ChatGPT untuk tim pengadaan. Untuk setiap kasus penggunaan, kami akan membagikan prompt ChatGPT yang dirancang khusus.

Untuk memulai, cukup salin dan tempel prompt-prompt ini ke dalam konteks Anda. Silakan sesuaikan prompt-prompt ini untuk mendapatkan wawasan yang lebih spesifik.

Mengapa Menggunakan ChatGPT dalam Pengadaan?

Tim pengadaan dibebani dengan beban kerja yang besar—mengelola kontrak, data pemasok, kepatuhan, dan dokumentasi yang luas.

Tantangan ini sangat kritis: laporan terbaru dari Hackett Group memperkirakan bahwa sementara beban kerja pengadaan akan meningkat sebesar 10%, anggaran tim hanya akan tumbuh sebesar 1%, menciptakan selisih efisiensi sebesar 9%.

ChatGPT mengatasi kompleksitas ini. Dengan memanfaatkan pemrosesan bahasa alami (NLP), ChatGPT bertindak sebagai mitra pemikiran untuk menganalisis data yang terpisah, menyusun konten penting, dan mengungkap wawasan dalam hitungan menit而不是hari, mempercepat pengambilan keputusan dan menutup kesenjangan efisiensi.

Begini cara ChatGPT membantu:

Fokus strategis: Mengotomatisasi penelitian dan dokumentasi untuk membantu profesional pengadaan, sehingga waktu dapat dialokasikan untuk negosiasi dan pengadaan strategis.

Efisiensi yang lebih tinggi: Mempercepat Mempercepat proses pengadaan manual seperti penelitian pemasok dan analisis kontrak, serta mengotomatisasi pembuatan draf awal untuk kontrak, Perjanjian Tingkat Layanan (SLA), Permintaan Penawaran (RFQ), kebijakan pengadaan, dan ringkasan rapat menggunakan alat kecerdasan buatan (AI).

Analisis kompleks: Membandingkan profil pemasok, syarat, dan pasar sambil memperkuat manajemen risiko dengan ringkasan skenario dan Membandingkan profil pemasok, syarat, dan pasar sambil memperkuat manajemen risiko dengan ringkasan skenario dan peringatan—tantangan pengadaan yang mungkin terlewatkan oleh pengawasan manusia.

Pengurangan kesalahan manusia : Karena ChatGPT mengotomatisasi analisis dan pengumpulan data, hal ini menghilangkan kesalahan yang disebabkan oleh entri data manual dan format yang tidak konsisten.

Kepemimpinan dan pemberdayaan: Memberikan wawasan real-time kepada pemimpin pengadaan dan membantu spesialis untuk lebih cepat beradaptasi dengan prompt yang dipandu dan templat yang dapat digunakan ulang untuk meningkatkan pelacakan kinerja pemasok.

Keunggulan operasional: Mencatat pelajaran yang dipetik dan menutup siklus untuk perbaikan berkelanjutan sepanjang siklus pengadaan.

👀 Tahukah Anda? 90% profesional pengadaan sudah merencanakan untuk menggunakan agen AI guna mengoptimalkan operasi pengadaan mereka.

Kasus Penggunaan ChatGPT dalam Pengadaan

Mungkin Anda adalah profesional pengadaan yang ingin menggunakan ChatGPT untuk menyusun dokumen pengadaan. Atau seorang manajer pengadaan yang ingin menggunakan ChatGPT untuk mengoptimalkan alur kerja multi-langkah.

Mungkin Anda adalah pemimpin pengadaan atau CPO yang bertujuan menggunakan AI untuk perencanaan strategis dan dukungan pengambilan keputusan.

Kami telah mengembangkan kasus penggunaan ChatGPT untuk setiap tingkat pengguna. Lihatlah.

Kasus penggunaan ChatGPT dalam pengadaan untuk dokumentasi dasar

1. ChatGPT untuk menyusun RFP (permintaan proposal)

Menyusun RFP secara manual mengharuskan tim untuk memulai dari awal atau menggunakan kembali templat yang sudah usang.

Membutuhkan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk menyelaraskan ruang lingkup, spesifikasi teknis, jadwal, kriteria evaluasi, dan klausul kepatuhan.

Masukan yang hilang sering kali muncul terlambat, memaksa klarifikasi dengan vendor dan memperpanjang siklus, sehingga memperpanjang jadwal pengadaan.

Dengan ChatGPT, Anda hanya perlu memasukkan konteks proyek—kategori, volume, lokasi, kebijakan, dan batas waktu. Secara instan, Anda akan menerima draf RFP lengkap dengan bagian-bagian terstruktur: tujuan, ruang lingkup, spesifikasi, format pengajuan, bobot evaluasi, dan catatan kepatuhan.

ChatGPT bahkan mengidentifikasi celah dan mengubahnya menjadi pertanyaan untuk vendor. Tim Anda dapat menghemat waktu untuk fokus pada tugas-tugas bernilai tinggi, seperti evaluasi pemasok dan negosiasi.

🤖 Prompt draf RFP umum: “Buat draf RFP untuk [proyek/kategori]. Sertakan: tujuan, ruang lingkup, spesifikasi teknis, jadwal, kriteria evaluasi dengan bobot, format pengajuan, dan persyaratan kepatuhan yang sesuai dengan [kebijakan/standar]. Soroti masukan yang hilang sebagai pertanyaan vendor.” melalui ChatGPT

2. ChatGPT untuk daftar periksa onboarding vendor

Mulai dari mengumpulkan dokumen, menyiapkan sistem, mendapatkan persetujuan, hingga segala hal di antaranya—banyak hal yang perlu dilakukan dalam proses onboarding vendor baru.

Dengan menggunakan ChatGPT, Anda dapat membuat alur kerja onboarding yang disesuaikan dengan persyaratan khusus perusahaan Anda. Hal ini menghemat waktu tim Anda dari harus mengulang proses yang sama setiap kali ada pemasok baru yang di-onboarding.

🤖 Daftar periksa onboarding umum: “Buat daftar periksa onboarding vendor untuk [industri/jenis perusahaan]. Sertakan bagian untuk dokumen hukum, sertifikasi kepatuhan, pengaturan keuangan, akses IT/keamanan, KPI kinerja, dan tahap persetujuan.” Daftar periksa onboarding melalui ChatGPT

3. ChatGPT untuk menyusun email komunikasi dengan pemasok

Mengelola email pemasok secara manual dapat menyebabkan kemacetan yang serius.

Dengan setiap pembeli menggunakan gaya komunikasi mereka sendiri, ketidakhadiran standar menyebabkan kebingungan pemasok, detail yang terlewat, dan respons yang lambat.

Puluhan email bolak-balik secara manual (RFP, klarifikasi, pengingat) berarti informasi kritis mudah hilang, memaksa tim untuk membuang waktu mengejar detail dasar yang seharusnya sudah jelas sejak awal.

ChatGPT dapat membantu dengan menjadi asisten penulisan Anda. Masukkan informasi yang diperlukan, dan ChatGPT akan memberikan email profesional untuk pemasok dalam hitungan detik.

Dari tahap awal komunikasi hingga pengingat tenggat waktu dan tindak lanjut setelah pertemuan, hal ini memastikan pesan yang konsisten.

🤖 Prompt ChatGPT untuk komunikasi dengan pemasok Pendekatan awal kepada pemasok: “Tulis email mengundang [Nama Pemasok] untuk berpartisipasi dalam RFQ untuk [kategori/proyek]. Sertakan ruang lingkup proyek, batas waktu pengajuan, dan detail kontak untuk klarifikasi. Pertahankan nada formal namun ramah.” Permohonan klarifikasi: “Tulis email klarifikasi kepada [Nama Pemasok] mengenai detail yang hilang dalam tanggapan RFP mereka. Tanyakan secara spesifik tentang harga per unit, jadwal pengiriman, dan syarat garansi. Minta tanggapan paling lambat pada [tanggal]. ” Pengingat batas waktu: “Buat email pengingat untuk [Nama Pemasok] bahwa tanggapan RFP mereka untuk [ID] harus dikirimkan paling lambat pada [tanggal]. Pastikan email tersebut sopan, singkat, dan profesional, serta sertakan kembali instruksi pengiriman.” Tindak lanjut setelah pertemuan: “Tulis email tindak lanjut kepada [Nama Pemasok] setelah panggilan negosiasi hari ini. Ringkas poin-poin yang disepakati, klarifikasi yang masih tertunda, dan langkah-langkah selanjutnya dengan pemilik tugas yang ditugaskan dan batas waktu.”

4. ChatGPT untuk membuat formulir pendaftaran

Tim pengadaan Anda menerima permintaan pengadaan melalui berbagai saluran, termasuk email, obrolan, dan catatan informal.

Tanpa proses penerimaan standar, detail penting seperti anggaran, spesifikasi, dan tenggat waktu sering terlewatkan. Anda mungkin bahkan perlu mengirimkan beberapa permintaan untuk mendapatkannya.

Gunakan ChatGPT untuk membuat formulir langkah demi langkah yang mengumpulkan semua informasi yang diperlukan di awal—rincian pemohon, justifikasi bisnis, kode anggaran, pemeriksaan kepatuhan, dan jadwal.

Dengan cara ini, setiap permintaan masuk ke dalam pipeline dengan data yang lengkap dan terstandarisasi, mengurangi proses bolak-balik dan mempercepat proses persetujuan.

🤖 Prompt untuk membuat formulir pendaftaran: “Buat formulir pendaftaran pengadaan untuk [jenis perusahaan/industri]. Sertakan kolom untuk detail pemohon, deskripsi proyek, kategori pengeluaran, anggaran perkiraan, tanggal pengiriman yang diperlukan, pemeriksaan kepatuhan, dan rute persetujuan. Formatnya sebagai daftar periksa terstruktur atau kerangka formulir web.”

Kasus penggunaan ChatGPT dalam pengadaan untuk manajemen menengah

5. ChatGPT untuk tinjauan kontrak dan penilaian risiko

Analisis kontrak merupakan salah satu hambatan terbesar dalam pengadaan. Anda harus bergantung pada departemen hukum yang sudah overload untuk mengidentifikasi istilah non-standar, celah kepatuhan, atau risiko tersembunyi.

Meskipun ChatGPT tidak dapat menggantikan tim hukum, ia berfungsi sebagai peninjau awal dalam proses manajemen kontrak.

Anda dapat meminta ChatGPT untuk memindai kontrak guna menyoroti pemicu harga yang tidak biasa, klausul perpanjangan otomatis, batasan tanggung jawab, dan persyaratan kepatuhan. ChatGPT juga dapat mengidentifikasi masalah yang memerlukan perhatian hukum lebih lanjut.

🤖 Prompt untuk meninjau kontrak pemasok: “Tinjau kontrak pemasok ini untuk [kategori/proyek]. Ekstrak semua klausul yang berkaitan dengan penyesuaian harga, perpanjangan otomatis, hak pembatalan, batasan tanggung jawab, perlindungan data, dan kredit layanan. Untuk masing-masing, klasifikasikan sebagai Standar atau Non-standar berdasarkan praktik pengadaan yang umum. Berikan catatan risiko singkat (Rendah/Sedang/Tinggi) beserta alasannya, dan daftar pertanyaan klarifikasi yang harus diajukan oleh tim pengadaan sebelum dikirim ke tim hukum. Akhiri dengan ringkasan satu halaman untuk pimpinan yang menguraikan lima risiko utama dan langkah-langkah selanjutnya yang direkomendasikan.”

📚 Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak Manajemen Inventaris Terbaik (Dengan Template Gratis)

6. ChatGPT untuk dukungan negosiasi

Bayangkan Anda memiliki simulasi negosiasi sebelum menghadiri pertemuan penting. Mirip dengan negosiator pribadi Anda yang akan menguji argumen Anda, mengidentifikasi kelemahan, dan mempertajam tanggapan Anda.

ChatGPT berfungsi sebagai mitra latihan negosiasi. Anda dapat mensimulasikan percakapan dengan pemasok, menguji argumen balasan, dan mengantisipasi penolakan sebelum pertemuan sebenarnya. Anda bahkan dapat menggunakan percakapan ini untuk menyiapkan skrip penanganan keberatan dan meningkatkan keterampilan negosiasi Anda.

🤖 Prompt peran untuk negosiasi dengan pemasok: “Saya perlu berlatih bernegosiasi dengan pemasok sebelum pertemuan sebenarnya. Anda akan berperan sebagai pemasok dan saya sebagai pembeli. Berikut situasinya: Produk/Layanan: [tentukan apa yang Anda beli] Syarat saat ini: [harga saat ini, syarat pembayaran, jadwal pengiriman] Apa yang ingin saya ubah: [istilah baru yang Anda cari] Kekhawatiran potensial pemasok: [arus kas, margin, kapasitas, dll.] Mulai negosiasi dengan menanggapi permintaan awal saya dengan tanggapan penolakan yang umum dari pemasok. Gunakan batasan dan kekhawatiran industri yang realistis. Jadilah menantang tetapi adil – seperti yang akan dilakukan oleh pemasok sungguhan. Setelah kita selesai berdiskusi, berikan umpan balik jujur Anda tentang: Manakah argumen saya yang paling kuat/lemah?

Objeksi apa yang saya tangani dengan baik atau buruk

Pendekatan alternatif yang bisa saya coba

Poin-poin penting yang terlewatkan yang dapat memperbaiki posisi saya. Siap untuk memulai? Berikut adalah pernyataan pembuka saya: [masukkan pernyataan negosiasi pembuka Anda]”

7. ChatGPT untuk menganalisis pola pengeluaran

Sebagai profesional pengadaan tingkat menengah, Anda sering kali menjadi orang pertama yang menyelami data pengeluaran mentah—ekstrak CSV dari sistem ERP, spreadsheet dengan riwayat pesanan pembelian (PO), atau faktur pemasok.

Anda harus dapat mengidentifikasi tren, kebocoran, atau pengeluaran yang tidak terkendali dengan cepat untuk menyajikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti kepada pimpinan. Namun, membersihkan dan memproses data secara manual memakan waktu berjam-jam.

ChatGPT mempercepat proses ini dengan menginterpretasikan berkas data dan merangkum informasi yang terkandung di dalamnya. Ia dapat menyoroti kategori utama berdasarkan pengeluaran, mengidentifikasi pemasok ganda, mengungkapkan variasi harga satuan, dan mengidentifikasi peluang untuk konsolidasi atau negosiasi ulang.

Hasilnya adalah narasi yang siap untuk presentasi.

🤖 Prompt untuk menganalisis pola pengeluaran: “Analisis data pengeluaran pengadaan ini dan identifikasi peluang pengurangan biaya: [tempelkan data pengeluaran Anda]. Saya membutuhkan Anda untuk: Identifikasi pola pengeluaran yang tidak biasa atau anomali yang memerlukan perhatian.

Identifikasi kategori di mana kita kemungkinan besar mengeluarkan biaya lebih tinggi dibandingkan dengan standar industri.

Temukan peluang untuk mengonsolidasikan pemasok atau menegosiasikan diskon volume.

Soroti pembelian di luar vendor yang disetujui yang terjadi di luar vendor yang disetujui.

Hitung potensi penghematan dari setiap rekomendasi.

Prioritaskan peluang berdasarkan dampak dan kemudahan implementasi. Sajikan temuan dalam ringkasan yang jelas dengan jumlah dolar yang spesifik jika memungkinkan, serta langkah-langkah tindak lanjut yang dapat dilaksanakan untuk setiap peluang. ” melalui ChatGPT

📚 Baca Juga: Alat Analisis Pengadaan Terbaik untuk Pengadaan yang Lebih Cerdas

8. ChatGPT untuk mengotomatisasi pesanan pembelian (POs)

Saat Anda membuat PO, setiap PO memerlukan Anda untuk memeriksa kode anggaran, memverifikasi detail pemasok, menyelaraskan item baris, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan.

Proses manual rentan terhadap kesalahan, karena bahkan SKU yang salah atau harga yang tidak sesuai dapat menyebabkan masalah yang lebih besar. Hal ini tidak hanya akan menimbulkan perselisihan antara tim pengadaan, keuangan, dan pemasok, tetapi juga membuang-buang waktu mereka untuk koreksi dan persetujuan ulang. Dalam skenario terburuk, hal ini dapat menyebabkan denda.

ChatGPT dapat mengotomatisasi draf awal pesanan pembelian dengan mengambil masukan terstruktur seperti data permintaan, detail pemasok, dan syarat harga.

Ini menghasilkan format PO lengkap dengan item baris, total, alamat pengiriman, dan syarat yang sudah terisi. Dengan proses yang melibatkan manusia (human-in-the-loop), Anda dapat memvalidasi dan menyetujui PO tersebut.

Selain itu, ChatGPT dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian (seperti ketidaksesuaian harga dengan tarif yang tercantum dalam kontrak) sebelum pesanan pembelian (PO) dikirim.

🤖 Prompt tingkat menengah untuk mengotomatisasi pesanan pembelian: “Buat pesanan pembelian untuk [Nama Pemasok] berdasarkan data permintaan ini: [tempel tabel atau detail]. Sertakan nomor PO, detail pemasok, item baris (dengan SKU, harga satuan, dan jumlah), total biaya, alamat pengiriman, syarat pembayaran, dan bagian persetujuan. Tandai harga yang tidak sesuai dengan tarif kontrak dan sorot bidang yang hilang yang memerlukan validasi.” melalui ChatGPT

9. ChatGPT untuk manajemen vendor

Manajemen vendor memerlukan sumber daya yang besar karena data yang terfragmentasi: laporan kinerja, SLA, dan pembaruan kepatuhan tiba dalam format yang berbeda-beda (lembaran kerja, PDF, email). Mengonsolidasikan informasi ini secara manual memakan waktu dan tenaga yang signifikan, meningkatkan risiko masalah kritis (pelanggaran SLA, kedaluwarsa sertifikasi) yang dapat menyebabkan penundaan dan denda finansial.

Tanpa data yang terstandarisasi, siklus perpanjangan menjadi lambat, dan bukti kinerja pemasok tetap bersifat anekdotal.

ChatGPT membantu Anda mengintegrasikan masukan yang terfragmentasi menjadi skor vendor yang terstruktur, dashboard risiko, dan ringkasan kinerja triwulanan. Ia dapat mengekstrak detail penting dari laporan atau email, mengidentifikasi masalah berulang, dan bahkan menghasilkan rencana tindakan korektif untuk pemasok yang kinerjanya kurang memuaskan.

🤖 Prompt ChatGPT untuk membuat skor vendor dan ringkasan risiko: “Konsolidasikan data vendor untuk [Nama Pemasok] dari masukan berikut: laporan kinerja, catatan SLA, dan dokumen kepatuhan. Ringkas kepatuhan SLA, kinerja pengiriman, stabilitas harga, dan frekuensi masalah. Klasifikasikan risiko berdasarkan kategori (keuangan, operasional, kepatuhan) dan berikan peringkat (Rendah/Sedang/Tinggi). Kemudian buat kartu skor vendor satu halaman dengan indikator visual dan rencana perbaikan 90 hari, termasuk tindakan korektif spesifik dan pemicu eskalasi.”

Prediksi risiko pemasok: Identifikasi pola seperti pelanggaran SLA berulang atau pengiriman terlambat sebelum menjadi masalah sistemik.

Generate tindakan perbaikan: Rekomendasikan tindakan korektif atau buat tugas CAPA (Tindakan Korektif dan Pencegahan) secara otomatis.

Escalate secara cerdas: Rute masalah ke pemilik pengadaan atau manajer kategori berdasarkan tingkat keparahan dan tingkatan pemasok.

Kasus penggunaan ChatGPT dalam pengadaan untuk para pemimpin

10. ChatGPT untuk perencanaan strategi pengadaan

Seorang Kepala Pengadaan (CPO) memerlukan kejelasan strategis. Misalnya, bagaimana menyeimbangkan pengurangan biaya dengan ketahanan pemasok dan prioritas ESG. Perencanaan tradisional memerlukan minggu-minggu workshop lintas fungsi dan presentasi PowerPoint.

ChatGPT mempercepat siklus tersebut menjadi hitungan jam dengan menggabungkan data pemasok, analisis pengeluaran, laporan pasar, dan tujuan internal menjadi narasi strategi yang kohesif.

ChatGPT dapat menghasilkan panduan pengadaan yang mencakup tonggak transformasi, enabler teknologi, dan metrik kinerja yang selaras dengan OKR korporat. Pemimpin dapat menggunakan draf yang didukung AI ini untuk langsung terjun ke pembahasan strategis tanpa perlu membuatnya dari awal.

🤖 Prompt ChatGPT untuk perencanaan strategi pengadaan: “Bertindak sebagai Kepala Strategi Pengadaan. Menggunakan masukan di bawah ini, buat strategi pengadaan 3 tahun dengan (a) tujuan & KPI utama, (b) panduan kategori, (c) strategi portofolio pemasok, (d) model operasional & peran, (e) peta jalan data/teknologi, (f) risiko & mitigasi, (g) tonggak pencapaian 12 bulan.” Masukan: Industri = [ ], Pendapatan = [ ], Komposisi biaya dasar = [persentase langsung/persentase tidak langsung], 8 kategori teratas = [ ], Tingkat kematangan saat ini (S2C/CLM/SRM/P2P/Analytics 1–5) = [ ], Target penghematan = [%], Target ketahanan = [persentase sumber ganda, waktu pemulihan], Prioritas ESG = [ ]. Batasan: Anggaran ≤ [ ], pertumbuhan jumlah karyawan ≤ [ ], kewajiban regulasi = [ ]. Hasil: Ringkasan eksekutif 1 halaman, tabel strategi kategori, jadwal transformasi (per kuartal), pohon KPI (leading/lagging), peta panas risiko, dan jadwal tata kelola. ”

11. ChatGPT untuk peramalan pengeluaran prediktif

Pasar yang fluktuatif membuat ketidakpastian pengeluaran menjadi salah satu titik buta terbesar bagi jajaran eksekutif.

Para Kepala Rantai Pasokan (CSCO) dan Kepala Keuangan (CFO) terpaksa mengandalkan rata-rata historis atau anggaran statis dalam ketidakhadiran perkiraan yang andal.

ChatGPT dapat menggabungkan data intelijen pasar, indeks komoditas, fluktuasi mata uang, dan data kinerja pemasok dengan pengeluaran internal untuk menghasilkan perkiraan yang memprediksi tren masa depan.

Ini mengidentifikasi tanda peringatan dini untuk pengeluaran berlebihan dan memodelkan skenario mitigasi, seperti konsolidasi volume atau negosiasi ulang dengan pemasok.

🤖 Prompt ChatGPT untuk peramalan pengeluaran prediktif: “Analisis data S2P selama 24 bulan (PO/faktur) untuk menghasilkan peramalan pengeluaran kuartal berikutnya berdasarkan kategori dengan skenario Dasar/Tinggi/Rendah.” Lakukan: Faktor-faktor yang memengaruhi (volume, biaya per unit, musiman, kurs valuta asing, indeks komoditas [spesifikasikan]) Mengukur sensitivitas pengeluaran terhadap setiap faktor (elastisitas) Kategori yang kemungkinan melebihi anggaran lebih dari [x]% Rekomendasikan tindakan yang ditargetkan (misalnya, konsolidasi volume, lindung nilai, penawaran ulang) dengan dampak finansial dan waktu yang terkait Hasil: Ringkasan eksekutif (≤12 poin), tabel kategori (perkiraan, rentang, faktor pendorong, risiko), narasi diagram waterfall (‘apa yang memengaruhi angka’), rencana aksi 30/60/90 hari dengan penanggung jawab. Asumsi: Dokumentasikan celah kualitas data dan tingkat kepercayaan per kategori. ” melalui ChatGPT

📚 Baca Lebih Lanjut: Cara Mengelola Proses Pengadaan SaaS

12. ChatGPT untuk intelijen risiko pemasok

Satu pemasok yang terganggu dapat menghentikan pendapatan jutaan dolar. Namun, banyak CPO baru menyadari risiko setelah hal itu terjadi.

ChatGPT dapat bertindak sebagai analis real-time. Ia dapat memindai berita publik, daftar sanksi, pengungkapan ESG, dan laporan keuangan untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal ketidakstabilan.

Ia dapat mengkorelasikan indikator eksternal (perubahan kepemilikan, pemogokan, kebangkrutan) dengan KPI internal (keterlambatan pengiriman, masalah kualitas) dan menyarankan panduan mitigasi.

🤖 Prompt ChatGPT untuk intelijen risiko pemasok: “Buat Laporan Risiko Pemasok untuk [Nama Pemasok] menggunakan sumber data berikut: KPI internal (tingkat pengiriman, cacat, pelanggaran SLA), berita terbaru, dan laporan kredit.” Evaluasi risiko di berbagai dimensi keuangan, operasional, dan kepatuhan.

Berikan skor risiko kuantitatif (1–10)

Identifikasi 5 tanda peringatan utama dan tindakan mitigasi yang direkomendasikan.

Ringkas dalam ringkasan eksekutif satu halaman dengan peringkat berwarna (Rendah/Sedang/Tinggi)”

13. ChatGPT untuk dasbor eksekutif dan laporan

ChatGPT dapat menganalisis skor pemasok, data pesanan pembelian (PO), dan laporan penghematan untuk menghasilkan ringkasan naratif untuk tinjauan bisnis triwulanan atau rapat dewan direksi.

Ia dapat menyoroti penyimpangan KPI, menjelaskan perbedaan, dan bahkan merekomendasikan tindakan selanjutnya—mengubah metrik menjadi wawasan manajemen yang dapat ditindaklanjuti.

🤖 Prompt ChatGPT untuk menyiapkan dashboard eksekutif: “Ubah data kinerja pengadaan kuartalan ini menjadi laporan yang siap disajikan kepada dewan direksi. Sertakan: Total pengeluaran dan penghematan yang terealisasi

Tren risiko pemasok dan insiden kunci

Persentase kepatuhan kontrak

Waktu siklus pengadaan rata-rata

Ringkasan inisiatif transformasi digital Format yang mudah dibaca oleh eksekutif dengan lima rekomendasi kunci untuk kuartal berikutnya. ”

14. ChatGPT untuk pelaporan keberlanjutan dan ESG

Pengadaan bertanggung jawab atas 60–90% jejak keberlanjutan suatu perusahaan, namun mengumpulkan data ESG dari pemasok memakan waktu dan terfragmentasi.

ChatGPT dapat mengekstrak pengungkapan ESG, laporan emisi, dan temuan audit, memetakan mereka ke kerangka kerja CSRD atau GRI, dan mengidentifikasi celah kepatuhan.

ChatGPT juga dapat merekomendasikan rencana perbaikan pemasok dan menghasilkan ringkasan kepemimpinan untuk tinjauan keberlanjutan.

🤖 Prompt ChatGPT untuk menyiapkan ringkasan kepatuhan ESG: “Susun paket kinerja pemasok ESG yang sesuai dengan [CSRD/GRI] untuk 20 pemasok teratas berdasarkan pengeluaran.” Masukan: Pengungkapan ESG pemasok (disediakan), catatan audit, tingkatan risiko kategori. Tugas: Ekstrak metrik yang relevan dengan Lingkup 3, statistik keragaman, insiden keselamatan, dan pernyataan kepatuhan kebijakan. Identifikasi kesenjangan dibandingkan dengan kriteria kerangka kerja; usulkan permintaan pengumpulan data. Hasil: Peta panas berdasarkan pemasok/kategori, tingkatan kematangan (Dasar/Berkembang/Pemimpin), tindakan perbaikan selama 6 bulan dengan bukti yang diperlukan, dan leverage kontrak (klausa pelaporan, bobot skor). Peringatan: Sebutkan sumber untuk setiap metrik; tandai perkiraan dengan tingkat kepercayaan. ” melalui ChatGPT

15. ChatGPT untuk total biaya kepemilikan dan rekayasa nilai

CPOs dan CFOs ingin melampaui "penghematan biaya per unit" menuju penciptaan nilai total.

ChatGPT dapat memodelkan faktor-faktor biaya end-to-end. Hal ini mencakup akuisisi, logistik, energi, pemeliharaan, pembuangan, dan premi risiko, serta menyarankan cara untuk merancang ulang spesifikasi atau model pengadaan.

ChatGPT juga dapat membandingkan proposal pemasok dengan standar pasar untuk mengungkap wawasan tentang biaya layanan yang sering tersembunyi di balik harga dasar.

🤖 Prompt ChatGPT untuk memodelkan skenario TCO (Total Cost of Ownership) untuk kategori utama: “Buat model total biaya kepemilikan (TCO) untuk [kategori/produk].” Termasuk faktor-faktor biaya langsung dan tidak langsung (bahan baku, logistik, garansi, pemeliharaan, risiko, dan waktu henti). Bandingkan 3 pemasok teratas berdasarkan biaya siklus hidup, bukan hanya harga. Sarankan 3 perubahan desain atau proses yang dapat mengurangi biaya total setidaknya 8% tanpa mengorbankan kualitas. ”

📚 Baca Lebih Lanjut: Alat Perangkat Lunak Manajemen Operasional Terbaik

Batasan Penggunaan ChatGPT dalam Pengadaan

ChatGPT memberikan nilai tambah yang signifikan bagi operasi pengadaan, tetapi bukan merupakan perangkat lunak manajemen pengadaan. Ini adalah alat mandiri dengan batasan-batasan yang perlu Anda ketahui.

Kurangnya kesadaran konteks

ChatGPT tidak memahami perusahaan Anda. Anda harus menjelaskan strategi pengadaan Anda dan memberikan data spesifik, bahan, situs web, dan persyaratan organisasi untuk mendapatkan rekomendasi yang relevan.

Tanpa konteks yang mendalam, Anda akan mendapatkan rekomendasi generik yang tidak memperhitungkan batasan internal atau prioritas strategis Anda.

Kurangnya integrasi

ChatGPT tidak dapat secara otomatis mengambil data dari alat manajemen pesanan atau perangkat lunak logistik Anda secara real-time. Anda perlu mengekspor data secara manual dari berbagai platform dan memasukkannya ke ChatGPT untuk analisis. Tidak hanya proses ini memakan waktu, tetapi juga menimbulkan masalah akurasi ketika data menjadi usang antara proses ekspor dan analisis.

👀 Tahukah Anda? Hanya 21% perusahaan yang menyimpan kurang dari 70% data pengeluaran mereka di satu tempat, artinya sebagian besar tim pengadaan bekerja tanpa data yang terorganisir dengan baik.

Masalah kerahasiaan dan keamanan

Saat Anda menggunakan ChatGPT untuk pengadaan, Anda akan membagikan informasi pemasok yang sensitif, syarat kontrak, dan data harga kompetitif. Hal ini mungkin melanggar kebijakan perusahaan Anda yang melarang pembagian informasi rahasia dengan layanan AI pihak ketiga.

Karena proses standar ChatGPT memproses permintaan melalui server OpenAI, di mana karyawan mungkin meninjau percakapan Anda untuk meningkatkan sistem. Tanpa kontrol privasi tingkat perusahaan, data Anda mungkin terkompromi, yang dapat menyebabkan masalah hukum.

❗ Perhatian: Menurut studi KPMG “Trust in AI”, 44% karyawan menggunakan AI dengan cara yang bertentangan dengan kebijakan perusahaan, seperti mengunggah data korporat sensitif ke alat AI publik. Yang lebih mengkhawatirkan, 57% mengakui bahwa mereka telah membuat kesalahan kerja akibat kesalahan AI.

Tidak ada eksekusi alur kerja otomatis

ChatGPT membantu dalam perencanaan dan analisis organisasi, tetapi tidak dapat secara otomatis melaksanakan tugas pengadaan. AI ini tidak akan mengirim permintaan pembelian, memperbarui catatan pemasok, atau memicu proses persetujuan.

Anda masih memerlukan sistem terpisah untuk menerapkan strategi dan templat tersebut. Kesenjangan antara perencanaan pengadaan dan implementasinya menyebabkan pekerjaan manual tambahan.

Tantangan akurasi dan verifikasi data

ChatGPT cenderung memberikan respons yang terdengar otoritatif, bahkan ketika data dasarnya salah atau dibuat-buat. Ini adalah peringatan umum dalam menggunakan kecerdasan buatan generatif untuk tugas-tugas pengadaan.

Profesional pengadaan harus memeriksa ulang semua informasi pemasok, data harga, dan detail kepatuhan sebelum mengambil keputusan. Langkah verifikasi ini menambah waktu pada proses penelitian yang diharapkan tim untuk dipercepat.

❗ Perhatian: Deloitte Australia mengembalikan sebagian dari AU$440.000 setelah laporan yang dibantu AI yang diserahkan kepada pemerintah Australia ditemukan mengandung konten palsu—kutipan pengadilan palsu, kutipan palsu, dan referensi yang salah. Episode ini menjadi peringatan bagi tim korporat dan keuangan: alat AI tidak boleh dipercaya secara buta, dan pengawasan manusia, terutama dalam pelaporan berisiko tinggi atau negosiasi kontrak, tetap menjadi hal yang esensial.

Pemantauan real-time

ChatGPT tidak terintegrasi dengan basis data pemasok atau sistem pemantauan untuk memberikan pembaruan terkini tentang kinerja pemasok. Anda harus mengumpulkan data kinerja dari berbagai sumber untuk mendapatkan penilaian pemasok yang akurat.

Hal ini menghambat pemantauan berkelanjutan dan menciptakan titik buta yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan strategis dan manajemen risiko dalam hubungan dengan vendor.

Alternatif ChatGPT untuk Pengadaan

Batasan ChatGPT sebagai alat mandiri membuatnya tidak praktis untuk operasi pengadaan end-to-end.

Sebenarnya, jika Anda benar-benar ingin mengoptimalkan proses pengadaan, Anda memerlukan alat pengadaan berbasis AI yang terintegrasi dengan infrastruktur manajemen proyek yang sudah ada.

Untuk memulai otomatisasi proses pengadaan Anda, daftar di ClickUp secara gratis.