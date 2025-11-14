Whereby vs. ClickUp SyncUp: Manakah Alat Pertemuan Video yang Lebih Baik?

Pada tahun 1964, AT&T memperkenalkan Picturephone di Pameran Dunia. Perangkat yang besar dan berat ini dijanjikan akan mengubah komunikasi selamanya. Anda akhirnya dapat melihat orang yang Anda ajak bicara, asalkan Anda tidak keberatan membayar biaya panggilan kecil untuk kemewahan tersebut!

Seiring waktu, kami telah mengganti perangkat yang kaku ini dengan aplikasi yang elegan yang menghubungkan tim dan klien (meskipun keheningan canggung tetap ada).

Dalam posting blog ini, kami akan membandingkan dua alat tersebut: Whereby vs. ClickUp SyncUp, masing-masing dirancang untuk momen yang sangat berbeda dalam hari kerja Anda.

Mari kita lihat mana yang cocok untuk toolkit Anda. ☎️

Perbandingan ClickUp vs. Whereby secara Singkat

Aspek ClickUp Whereby Tujuan utama Manajemen proyek, pelacakan tugas, kolaborasi tim, manajemen pengetahuan Rapat video, konferensi berbasis browser, panggilan yang dapat diintegrasikan. Hierarki dan organisasi Fitur Lanjutan: Ruang, Folder, Daftar, Tampilan Semua untuk organisasi skala besar. Tidak memiliki hierarki organisasi Manajemen tugas Tugas, subtugas, daftar periksa, bidang kustom, otomatisasi status, pemilik tugas, prioritas, pengingat Kurang dalam manajemen tugas Tampilan proyek Daftar, Papan, Kalender, Gantt, Garis Waktu, Beban Kerja, dan lainnya Tidak menyediakan tampilan proyek Otomatisasi Otomatisasi berbasis AI, otomatisasi berbasis waktu, dan otomatisasi berbasis pemicu. API hooks/webhooks untuk sesi video Kolaborasi dokumen Dokumen yang dapat diedit secara real-time, wiki, format kaya, pengaitan dokumen ke tugas, basis pengetahuan. Obrolan langsung, emoji, berbagi file selama pertemuan Komunikasi Percakapan kontekstual dengan obrolan terhubung, tugas, dan dokumen, email bawaan, komentar tugas, notifikasi, komentar yang ditugaskan, klip suara, dan video. Video, audio, obrolan dalam panggilan, reaksi, berbagi file Kolaborasi dan berbagi Papan tulis real-time, berbagi dengan tamu, berbagi tautan eksternal, alat pengecekan. Papan tulis virtual (Miro), teks terjemahan langsung, ruang diskusi terpisah Penjadwalan dan manajemen waktu Kalender terintegrasi, pelacakan waktu, perkiraan, integrasi dengan Outlook/Google Calendar. Integrasi Google Calendar, timer ruang rapat, undangan kalender Fitur AI ClickUp Brain (Pencarian AI, penulisan, otomatisasi, ringkasan, transkrip, pembangkitan label, pelaporan lanjutan), Agen AI Transkripsi langsung, ringkasan sesi Integrasi Lebih dari 1.000 integrasi aplikasi (termasuk Outlook, Slack, Drive, GitHub, Zapier), API/add-ons Miro, Google Docs, streaming RTMP, SDK pengembang, React/Flutter/embed mobile Keamanan/kepatuhan Peran lanjutan, izin, catatan audit, keamanan perusahaan, ISO 27001, GDPR, SSO, SOC2, dan sesuai dengan HIPAA. Enkripsi end-to-end (ruang kecil P2P), ISO 27001, GDPR, HIPAA-ready, ruang terkunci Kapasitas pertemuan Hingga 200 peserta dalam SyncUps Hingga 200 peserta (aktif), 400 penonton (mode tampilan saja) Penyimpanan file Tanpa batas (dengan paket berbayar), lampirkan/tautkan file di mana saja dalam alur kerja. Bagikan file kecil dalam panggilan; penyimpanan file jangka panjang terbatas, unduh obrolan.

Apa Itu ClickUp?

Kelola proyek-proyek multiple dengan ClickUp Buat ruang kerja terpusat untuk mengelola kolaborasi hybrid di ClickUp.

Pekerjaan saat ini tidak efisien.

Proyek, pengetahuan, dan komunikasi kami tersebar di berbagai alat yang terputus-putus, yang menghambat produktivitas kami.

ClickUp memecahkan masalah ini dengan aplikasi all-in-one untuk kerja yang menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan dalam satu tempat—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Fitur ClickUp

Di sini, kami akan menguraikan fitur-fitur utama yang membuat alat ini menonjol sebagai alternatif Whereby.

Fitur #1: Komunikasi real-time

ClickUp Chat mengumpulkan semua percakapan dan pekerjaan Anda dalam satu tempat dengan Channels dan Direct Messages.

Sentralisasikan semua saluran komunikasi internal dan eksternal Anda dengan ClickUp Chat

Buat saluran khusus topik seperti #MarketingUpdates atau #ClientFeedback untuk menjaga diskusi tetap terfokus. Butuh obrolan cepat sekali saja? Pesan langsung memungkinkan Anda menghubungi individu atau grup tanpa membanjiri saluran utama.

Arahkan kursor ke pesan apa pun di ClickUp Chat untuk langsung membuat tugas

Lebih baik lagi, Anda dapat menghubungkan pesan langsung ke Tugas ClickUp, sehingga pesan santai seperti ‘Hey, bisa tolong perbaiki ini?’ menjadi tindakan yang tercatat. Selain itu, dengan notifikasi yang dapat disesuaikan, Anda hanya akan menerima pemberitahuan untuk hal-hal yang penting.

Pilih dari berbagai jenis Posting di Chat Anda untuk memastikan pembaruan penting sampai ke semua anggota tim

Ketika sebuah pesan membutuhkan perhatian lebih, buatlah Posts. Daripada membiarkan informasi penting tersesat di antara percakapan, Anda dapat membuat Post untuk menyoroti pengumuman, pembaruan, atau diskusi.

Cukup ketik pesan Anda, pilih dari Pengumuman, Diskusi, Ide, dan Pembaruan dari menu dropdown, dan voilà, pesan Anda menonjol di saluran, memastikan semua orang memperhatikan.

Pelajari cara memanfaatkan platform obrolan secara maksimal:

💡 Tips Pro: Tambahkan kartu di bagian atas saluran obrolan tim Anda untuk dengan cepat menampilkan bookmark, catatan, dan lainnya. Anda dapat menambahkan grafik baterai kustom dengan data apa pun, tautan ke sumber daya penting di ruang kerja Anda, dan bahkan menghitung jumlah, rata-rata, dan lainnya untuk tugas-tugas Anda.

Fitur #2: Panggilan video dan audio

Dengan ClickUp SyncUps, Anda dapat memulai panggilan audio atau video secara instan langsung dari ruang kerja Anda, memastikan kolaborasi yang lancar.

Memulai SyncUp sesederhana mengklik ikon SyncUp di saluran mana pun atau pesan langsung.

Ketuk ikon ClickUp SyncUps untuk memulai panggilan audio atau video instan

Selama SyncUp, Anda dapat membagikan layar Anda untuk memberikan konteks visual, seperti menampilkan draf desain, mempresentasikan analisis, atau meninjau jadwal proyek.

Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk menghubungkan tugas secara langsung dalam panggilan! Misalnya, jika Anda sedang membahas perbaikan bug dalam pesan langsung, Anda dapat menghubungkan tugas yang relevan ke percakapan tersebut.

Hubungkan tugas ke ClickUp SyncUp Anda

Tidak bisa menghadiri SyncUp secara langsung? Jangan khawatir. Anda dapat merekam sesi SyncUp Anda dan mengaksesnya nanti.

Ini sangat berguna bagi anggota tim yang berada di zona waktu berbeda atau untuk meninjau diskusi agar tidak ada yang terlewat. Anda dapat menambahkan komentar pada rekaman dan membagikannya secara eksternal.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Clips untuk mengubah pembaruan cepat, umpan balik, atau panduan singkat menjadi pesan video singkat. Lampirkan ke saluran Chat Anda untuk menunjukkan kepada tim hybrid Anda persis apa yang Anda maksud.

Fitur #3: Produktivitas didukung AI

Terintegrasi langsung ke dalam Chat, ClickUp Brain membantu Anda membuat dan menugaskan tugas, menemukan tugas atau saluran terkait, serta merangkum percakapan. Anda bahkan dapat mengajukan pertanyaan tentang suatu saluran dalam bahasa alami dan ClickUp Brain akan menampilkan konteksnya dalam hitungan detik.

Minta ClickUp Brain untuk mengirim pesan di saluran tim Anda, sehingga Anda tidak perlu meninggalkan apa yang sedang Anda lakukan

Misalnya, setelah melakukan SyncUp dengan tim Anda, ClickUp Brain merangkum semua pembicaraan dalam 24 jam terakhir, menyoroti tindakan yang perlu dilakukan, dan membuat tugas yang terhubung dengan beberapa proyek.

Fitur Catch Me Up adalah penyelamat bagi tim jarak jauh. Jika Anda melewatkan satu atau dua hari percakapan, cukup klik Catch Me Up untuk mendapatkan ringkasan semua hal dari 24 jam terakhir hingga 14 hari.

Beritahu saya di ClickUp Chat

✅ Coba prompt berikut untuk menggunakan AI dalam panggilan video: Ringkaskan SyncUp hari ini dan buat tugas untuk semua item tindakan.

Temukan tugas yang terkait dengan pembahasan di #MarketingUpdates

Berikan pesan ‘Bagus sekali!’ kepada @MyTeammate

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp Brain MAX, asisten AI desktop, mengintegrasikan seluruh ekosistem kerja Anda, termasuk tugas, dokumen, rapat, aplikasi, dan obrolan, ke dalam pusat cerdas. Anda dapat dengan mudah mencari di seluruh ruang kerja, web, dan aplikasi terhubung. Selain itu, fitur Talk-to-Text di ClickUp memungkinkan Anda mendikte pesan dan pembaruan saat bepergian, meningkatkan produktivitas hingga 4 kali lipat dibandingkan dengan mengetik tradisional.

Harga ClickUp

Inilah yang dikatakan Samantha Dengate, Manajer Proyek Senior di Diggs, tentang penggunaan ClickUp untuk komunikasi:

Sebelum ClickUp, rapat dan komunikasi email bolak-balik menyebabkan situasi di mana item-item penting terlewatkan dan tidak ditangani. Akibatnya, tugas-tugas tidak direview tepat waktu, dan tidak ada yang tahu bagaimana perkembangan kreatif berjalan. Sekarang, semua anggota tim dapat dengan jelas melihat kapan tugas-tugas harus diselesaikan, bercakap-cakap, dan berkolaborasi langsung dalam tugas-tugas tersebut.

Samantha Dengate, Manajer Proyek Senior di Diggs

Sebelum ClickUp, rapat dan komunikasi email bolak-balik menyebabkan situasi di mana item-item penting terlewatkan dan tidak ditangani. Akibatnya, tugas-tugas tidak direview tepat waktu, dan tidak ada yang tahu bagaimana perkembangan kreatif berjalan.

Sekarang, semua anggota tim dapat dengan jelas melihat kapan tugas-tugas harus diselesaikan, bercakap-cakap, dan berkolaborasi langsung dalam tugas-tugas tersebut.

📮 ClickUp Insight: Menurut survei efektivitas pertemuan kami, hampir 40% responden menghadiri antara 4 hingga 8+ pertemuan per minggu, dengan setiap pertemuan berlangsung hingga satu jam. Hal ini berarti jumlah waktu kolektif yang luar biasa yang dihabiskan untuk pertemuan di seluruh organisasi Anda. Bagaimana jika Anda bisa mengembalikan waktu tersebut? Fitur AI Notetaker terintegrasi ClickUp dapat membantu meningkatkan produktivitas hingga 30% melalui ringkasan pertemuan instan—sementara ClickUp Brain membantu dalam pembuatan tugas otomatis dan alur kerja yang terorganisir—mengubah jam-jam pertemuan menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Apa Itu Whereby?

melalui Whereby

Whereby adalah platform konferensi video berbasis browser yang memungkinkan Anda untuk mengadakan dan bergabung dalam panggilan video yang aman dan andal dari perangkat apa pun yang mendukung browser web modern.

Pengguna dapat membuat ruang pertemuan virtual dan berbagi tautan permanen dengan orang lain. Platform ini juga menyediakan solusi yang dapat diintegrasikan bagi pengembang untuk menyematkan fungsi panggilan video langsung ke produk atau layanan mereka melalui API dan SDK untuk komunikasi ruang kerja hibrida.

🧠 Fakta Menarik: Pembicaraan santai melalui video (hanya berbagi hal-hal non-kerja) dapat mengurangi rasa canggung akibat jarak. Tim yang ikut serta dalam studi ini mengatakan bahwa obrolan tersebut membantu mereka merasa lebih terhubung, meskipun mereka bekerja secara remote.

Fitur Whereby

Berikut adalah beberapa fitur yang unik dari perangkat lunak berbagi layar ini:

Fitur #1: Pertemuan berbasis browser dengan branding kustom

Sesuaikan latar belakang ruangan agar terlihat profesional dalam pertemuan

Whereby dapat digunakan langsung dari browser Anda. Tamu dapat bergabung secara instan dengan tautan pertemuan yang tetap, baik dari desktop maupun perangkat seluler.

Selain itu, Anda dapat menjaga konsistensi merek dengan menyesuaikan pertemuan Anda menggunakan logo, warna ruangan, latar belakang virtual, dan efek blur. Bahkan URL pertemuan Anda dapat disesuaikan, sehingga setiap sesi klien terasa terencana dan profesional.

Buat ruang obrolan terpisah di Whereby untuk diskusi kecil dan kolaborasi yang lebih baik

Terkadang Anda membutuhkan diskusi yang lebih kecil. Whereby memungkinkan tuan rumah membuat ruang diskusi terpisah untuk pekerjaan yang lebih fokus, lalu membawa semua orang kembali ke sesi utama dengan lancar.

Selain itu, tuan rumah dapat mengunci ruang, mengelola izin, mengizinkan tamu dari ruang tunggu, serta membisukan atau mengeluarkan peserta untuk pertemuan yang aman dan terstruktur.

Anda juga dapat:

Luncurkan papan tulis digital interaktif langsung di dalam panggilan dengan integrasi Miro Whiteboard.

Kirim dokumen, gambar, dan tautan secara instan selama panggilan.

Tetaplah berinteraksi di samping jendela video untuk pertanyaan cepat, tanggapan, atau transfer file melalui obrolan langsung.

Fitur #3: Berbagi layar dan perekaman

Bagikan layar Anda untuk presentasi kepada klien dengan Whereby

Bagikan seluruh layar Anda atau hanya jendela aplikasi tertentu. Gabungkan dengan mode picture-in-picture, dan Anda akan mendapatkan presentasi dan demo yang bebas gangguan.

Dan jika Anda ingin meninjau panggilan nanti, Whereby memungkinkan Anda merekam secara lokal atau ke cloud (jika Anda adalah pemilik ruang). Teks langsung dan transkrip membuat konten dapat diakses nanti.

Selain itu, Whereby dirancang untuk inklusif:

Teks langsung dan ringkasan transkrip AI untuk konten yang diucapkan.

Navigasi keyboard dan pintasan untuk mereka yang memiliki mobilitas terbatas

Penyorotan pembicara aktif sehingga semua orang tahu siapa yang sedang berbicara.

Harga Whereby

Rapat

Gratis (termasuk satu host)

Pro: $8,99/bulan (termasuk satu host)

Bisnis: $11,99/bulan per host

Terintegrasi

Uji coba gratis

Build: $9,99/bulan (Bayar sesuai penggunaan)

Enterprise: Harga kustom

🔍 Tahukah Anda? Bahkan latar belakang Anda dapat memengaruhi otak Anda. Sebuah studi menunjukkan bahwa latar belakang animasi atau virtual menyebabkan kelelahan lebih besar daripada dinding polos. Otak Anda terus memproses gerakan-gerakan kecil, jadi pemandangan tropis yang keren itu mungkin justru membuat Anda lelah.

ClickUp vs. Whereby: Perbandingan Fitur

Saat Anda mengelola tim yang tersebar, setiap pertemuan memiliki karakteristik yang berbeda. Panggilan klien memerlukan presentasi yang rapi, branding yang konsisten, dan akses yang mudah. Pertemuan internal membutuhkan konteks yang jelas, pertanggungjawaban, dan tindak lanjut yang terstruktur.

Whereby cocok untuk pertemuan eksternal, sementara ClickUp mengubah kolaborasi di ruang kerja menjadi hasil yang dapat ditindaklanjuti, dengan menghubungkan diskusi langsung ke tugas, tujuan, dan dokumen proyek.

Berikut ini perbandingan detail untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai. 🎯

Fitur #1: Pengalaman konferensi video

Mari kita mulai dengan cara masing-masing alat AI untuk rapat menangani panggilan video Anda, mulai dari cek cepat hingga rapat tim penuh.

ClickUp

ClickUp menghubungkan pekerjaan dan percakapan. Dengan ClickUp Meetings, tim dapat mengadakan, mengatur, dan melacak diskusi langsung di samping pekerjaan mereka.

Buat agenda dan daftar periksa untuk menjaga segala sesuatunya tetap terkendali, bagikan layar Anda selama panggilan untuk komunikasi yang mudah, dan gunakan AI untuk dengan cepat menghasilkan poin-poin penting dari diskusi.

ClickUp AI Notetaker secara otomatis merekam, menerjemahkan, dan merangkum pertemuan, mengidentifikasi poin-poin tindakan kunci dan langkah selanjutnya.

Pelajari lebih lanjut di sini:

Namun, Anda tidak memerlukan pertemuan untuk setiap komunikasi. Saat Anda membutuhkan pembaruan cepat atau umpan balik asinkron, ClickUp Clips membantu merekam dan berbagi pesan video dalam tugas atau obrolan.

Whereby

Alat ini menjaga kesederhanaan. Pertemuan video berbasis browser tanpa unduhan dirancang untuk panggilan klien yang cepat dan pengalaman yang dibranding. Anda dapat menyesuaikan ruang pertemuan dengan logo dan warna Anda, serta membagi diskusi dengan grup terpisah.

Tamuan dapat bergabung secara instan, sehingga sangat cocok untuk kolaborasi eksternal.

🏆 Pemenang: Seri! Gunakan ClickUp untuk sinkronisasi internal dan eksternal serta ubah percakapan menjadi tindakan. Whereby paling cocok untuk pertemuan klien yang sesuai dengan merek.

📖 Baca Juga: Template Catatan Gratis untuk Organisasi yang Lebih Baik

Fitur #2: Kolaborasi dan interaksi real-time

Mari juga bandingkan bagaimana keduanya memungkinkan Anda bekerja sama secara real-time.

ClickUp

Dibangun untuk kolaborasi real-time. Tim dapat mengedit bersama ClickUp Docs, berdiskusi di ClickUp Whiteboards, berkomunikasi secara instan di ClickUp Chat, atau memberikan komentar langsung pada tugas dan subtugas. Setiap komentar dapat ditindaklanjuti.

Dengan izin tingkat tugas, mention, dan integrasi dengan alat lain, hal ini membuat kolaborasi menjadi lancar dari perencanaan hingga penyelesaian.

Whereby

Whereby berfokus pada kolaborasi real-time selama pertemuan. Tim dapat membuka papan tulis Miro selama panggilan, berbagi layar, membagikan tautan, atau bercakap-cakap secara langsung. Pengalaman ini cepat, ramah, dan intuitif, sangat cocok untuk workshop, demonstrasi klien, dan sesi kreatif.

Namun, setelah pertemuan berakhir, kolaborasi seringkali terhenti. Tidak ada cara bawaan untuk melanjutkan pekerjaan pada tugas atau konten secara asinkron.

🏆 Pemenang: ClickUp unggul! Aplikasi pesan all-in-one ini menggabungkan kolaborasi real-time dan asinkron untuk mengubah ide menjadi langkah-langkah konkret.

Fitur #3: Skalabilitas dan kesiapan untuk perusahaan

Tentu saja, Anda juga harus mengevaluasi seberapa baik mereka dapat berskala dan berkinerja saat tim atau organisasi Anda berkembang lebih besar, dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan.

ClickUp

ClickUp menawarkan skalabilitas yang kuat dan fitur tingkat perusahaan, menjadikannya cocok untuk organisasi besar. Anda mendapatkan izin kustom, peran pengguna yang detail, dan alat manajemen admin untuk memastikan kontrol dan tingkat akses yang presisi di seluruh ruang kerja.

Selain itu, ClickUp mendukung Single Sign-On (SSO), SAML, dan Two-Factor Authentication (2FA), sesuai dengan standar keamanan perusahaan.

Platform ini juga dilengkapi dengan catatan audit, pemantauan 24/7, dan pengujian penetrasi untuk melindungi data sepanjang waktu.

Whereby

Whereby, di sisi lain, dirancang terutama untuk kolaborasi video dan tidak menawarkan skalabilitas yang luas atau fitur khusus untuk perusahaan. Platform ini tidak dilengkapi dengan kontrol admin lanjutan, izin pengguna, dan alat pelaporan.

Meskipun mendukung integrasi dengan alat seperti Google Calendar dan Miro, platform ini tidak menyediakan fitur-fitur yang siap untuk perusahaan dengan tingkat kedalaman yang memadai.

🏆 Pemenang: ClickUp! Dirancang untuk menyesuaikan dengan tim besar, menawarkan kontrol admin penuh, keamanan, dan fitur tingkat perusahaan.

ClickUp vs. Whereby di Reddit

Kami mengunjungi Reddit untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana pengguna nyata merasa tentang ClickUp dan Whereby. Meskipun tidak ada thread khusus yang membahas kedua platform ini, berikut adalah pendapat pengguna tentang kedua alat tersebut:

Inilah yang dikatakan seorang pengguna Reddit tentang kemudahan penggunaan Whereby:

Saya telah menggunakan Whereby. Sangat praktis untuk mengadakan panggilan video sederhana dan menarik untuk terhubung dengan siapa pun, di mana pun, hanya dengan sebuah tautan. Tidak perlu mengunduh apa pun…

Saya telah menggunakan Whereby. Sangat praktis untuk mengadakan panggilan video sederhana dan menarik untuk terhubung dengan siapa pun, di mana pun, hanya dengan sebuah tautan. Tidak perlu mengunduh apa pun…

Seorang pengguna ClickUp mengatakan:

Kami telah berhasil menggunakan ClickUp untuk perusahaan dari berbagai ukuran (mulai dari wirausaha tunggal hingga tim besar) dan di berbagai industri, banyak di antaranya menghasilkan pendapatan jutaan dolar. Ya, ClickUp memiliki masalah seperti platform lain di luar sana, tetapi kemampuannya luar biasa, terutama untuk tim besar… Pemimpin tim kemungkinan akan menyukainya karena memberikan pandangan menyeluruh tentang apa yang terjadi tanpa terasa seperti mengawasi secara berlebihan bawahan langsung mereka.

Kami telah berhasil menggunakan ClickUp untuk perusahaan dari berbagai ukuran (mulai dari wirausaha tunggal hingga tim besar) dan di berbagai industri, banyak di antaranya menghasilkan pendapatan jutaan dolar. Ya, ClickUp memiliki masalah seperti platform lain di luar sana, tetapi kemampuannya luar biasa, terutama untuk tim besar… Pemimpin tim kemungkinan akan menyukainya karena memberikan pandangan menyeluruh tentang apa yang terjadi tanpa terasa seperti mengawasi secara berlebihan bawahan langsung mereka.

Seorang pengguna lain tampaknya lebih menyukai ClickUp (dan mereka akan senang mengetahui bahwa SyncUps kini juga berfungsi):

Saya beralih ke SyncUp untuk bisnis kecil saya yang terdiri dari 3 orang, dan kami puas dengan hasilnya. Satu-satunya kelemahan nyata adalah fitur obrolan video SyncUp tidak berbunyi seperti Slack. Jadi terkadang orang melewatkan notifikasi. Semoga mereka memperbaikinya. Selain itu, menyenangkan bisa merujuk tugas langsung di dalam aplikasi.

Saya beralih ke SyncUp untuk bisnis kecil saya yang terdiri dari 3 orang, dan kami puas dengan hasilnya. Satu-satunya kelemahan nyata adalah fitur obrolan video SyncUp tidak berbunyi seperti Slack. Jadi terkadang orang melewatkan notifikasi. Semoga mereka memperbaikinya. Selain itu, menyenangkan bisa merujuk tugas langsung di dalam aplikasi.

🔍 Tahukah Anda? Sebuah studi menemukan bahwa hampir 70% orang mengatakan bahwa menggunakan panggilan video secara sering/selalu untuk rapat tim membantu mereka merasa lebih produktif. Hal ini terutama karena mengurangi kesalahpahaman dan memungkinkan pertanyaan dijawab secara real time.

Manakah Alat Pertemuan Video yang Terbaik?

Hasil voting sudah keluar, dan kita punya pemenangnya! 👑

Meskipun Whereby sangat baik untuk panggilan klien yang cepat dan pertemuan berbasis browser yang profesional, Whereby kurang optimal dalam menghubungkan percakapan dengan hasil yang dapat ditindaklanjuti.

ClickUp SyncUps mengubah diskusi menjadi tindakan yang dapat dilaksanakan, dengan AI Notetaker, Clips, integrasi tugas, dan sinkronisasi yang mulus dengan alur kerja Anda. Setiap pertemuan menjadi kesempatan untuk mendorong proyek kompleks ke depan, menjaga tim tetap sinkron, dan tidak pernah kehilangan jejak keputusan penting.

Selain itu, dengan semua tugas, percakapan kontekstual, dan pengetahuan Anda digabungkan ke dalam satu platform ClickUp yang didukung AI, penyebaran pekerjaan akan hilang, dan hidup Anda menjadi jauh lebih mudah.

Jadi, apa yang Anda tunggu? Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅