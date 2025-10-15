Alternatif Opsgenie Terbaik untuk Beralih Sebelum April 2027

Pernahkah Anda sedang makan malam ketika ponsel Anda bergetar dengan "peringatan kritis" yang ternyata hanyalah log rutin? Itu sangat menjengkelkan, tetapi setidaknya Anda tahu Opsgenie selalu siap membantu.

Sekarang datang tantangan sesungguhnya: Atlassian telah menghentikan penjualan Opsgenie, dan segera, dukungan penuh akan berakhir. Bagi tim yang mengandalkan Opsgenie untuk penjadwalan piket, eskalasi, dan pemberitahuan, ini adalah peringatan yang tidak diinginkan oleh siapa pun.

Hal baiknya, Anda tidak perlu menunggu sampai menit terakhir. Memberikan diri Anda waktu untuk menjelajahi opsi lain sekarang berarti tim Anda dapat beradaptasi dengan rutinitas baru tanpa tekanan dari keputusan yang terburu-buru.

Dalam artikel ini, kami akan membahas alternatif terbaik Opsgenie, membandingkan kelebihan masing-masing, dan menunjukkan mengapa ClickUp menawarkan cara kerja yang lebih tenang dan terhubung bagi tim Anda.

⭐ Template Terpilih Izinkan tim IT Anda mencatat insiden dengan akurat dan mengidentifikasi tren yang dapat digunakan untuk perbaikan jangka panjang. Template Laporan Insiden IT ClickUp membantu Anda mencatat detail insiden dalam format yang konsisten dan andal. Dapatkan templat gratis Buat laporan insiden IT yang terorganisir dan efisien dengan mudah menggunakan Template Laporan Insiden IT ClickUp.

Alternatif Opsgenie dalam Sekilas

Berikut ini perbandingan singkat antara opsi alternatif Opsgenie terbaik untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai berdasarkan fitur utama, harga, dan ulasan pengguna.

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* Peringkat ClickUp Manajemen kerja all-in-one dengan alur kerja insiden, perencanaan sumber daya, dan otomatisasi untuk tim dari segala ukuran. Pemberitahuan yang dapat disesuaikan, otomatisasi untuk eskalasi, tugas dan daftar insiden, status kustom, obrolan real-time, dasbor untuk tinjauan pasca-insiden, lebih dari 1.000 integrasi. Rencana gratis tersedia; penyesuaian untuk perusahaan. G2: 4.7/5 (10.500+) Capterra: 4.6/5 (4.500+) PagerDuty Pemberitahuan insiden real-time dan otomatisasi skala besar untuk perusahaan besar Pemberitahuan multi-saluran, kebijakan eskalasi, penjadwalan piket, AIOps untuk pengurangan kebisingan, integrasi dengan lebih dari 600 alat. Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $25/bulan per pengguna G2: 4.5/5 (900+) Capterra: 4.6/5 (200+) xMatters Pengelolaan insiden yang efisien dan otomatisasi alur kerja untuk tim yang sedang berkembang. Alur kerja otomatis, manajemen insiden adaptif, penjadwalan piket, intelijen sinyal, lebih dari 200 integrasi. Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $9/bulan per pengguna G2: 4,5/5 (670+) Capterra: 4,6/5 (140+) AlertOps Pengurangan kebisingan yang didukung AI dan respons cepat untuk tim kecil hingga menengah. Pengurangan kebisingan AI OpsIQ, eskalasi fleksibel, cakupan piket, otomatisasi alur kerja tanpa kode, lebih dari 200 integrasi. Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $10/bulan per pengguna G2: 4.7/5 (150+) Capterra: 4.7/5 (20+) Splunk On-Call Mempermudah penjadwalan piket dan mengurangi kelelahan bagi tim besar. Escalasi otomatis, aplikasi seluler, penyeimbangan beban kerja, rekomendasi ML, jejak audit Harga kustom G2: 4.6/5 (50+) Capterra: 4.5/5 (30+) Datadog Pengawasan end-to-end dengan pemantauan keamanan untuk perusahaan Pemantauan infrastruktur + log + aplikasi, keamanan cloud, deteksi anomali dengan AI, lebih dari 900 integrasi Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $15/bulan per pengguna G2: 4.4/5 (660+) Capterra: 4.6/5 (320+) Squadcast Perencanaan piket dan respons insiden terintegrasi dengan harga terjangkau untuk tim berukuran menengah Jadwal otomatis, pengurangan duplikasi, panduan operasional, halaman status, dan analisis pasca-insiden Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $12/bulan per pengguna G2: 4.4/5 (300+) Capterra: Belum cukup ulasan FireHydrant Runbook otomatis dan kepemilikan layanan untuk perusahaan Runbooks, Penjadwalan piket Signals, Katalog Layanan, Kolaborasi Slack/Teams, Retrospeksi yang diperkaya AI Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $9.600/tahun per pengguna G2: 4.5/5 (130+) Capterra: Belum cukup ulasan TaskCall Pengelolaan insiden yang terjangkau dengan otomatisasi untuk tim berukuran menengah hingga besar Penjadwalan piket dinamis, rute otomatis berbasis AI, pemberitahuan multi-saluran, cakupan DevOps + BizOps Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $9/bulan per pengguna G2: Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan ilert Pengelolaan insiden berbasis AI dengan fokus pada privasi untuk tim yang berkembang Pemberitahuan multi-saluran, asisten AI Responder, penjadwalan piket, halaman status otomatis, integrasi dengan alat ITSM dan pemantauan Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $24/bulan per pengguna G2: Tidak cukup ulasan Capterra: 4.7/5 (60+) Zenduty Respons insiden berbasis AI secara skala untuk tim kecil hingga besar ZenAI manajemen insiden, penjadwalan piket canggih, playbook otomatis, lebih dari 150 integrasi Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $6/bulan per pengguna G2: 4.6/5 (135+) Capterra: Belum cukup ulasan Incident. io Respons insiden yang terintegrasi dengan Slack untuk perusahaan menengah hingga besar Insiden end-to-end di Slack, AI SRE, penjadwalan piket, halaman status otomatis, dasbor wawasan Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $19/bulan per pengguna G2: 4.8/5 (180+) Capterra: Belum cukup ulasan

Kriteria Utama untuk Mengevaluasi Alternatif Opsgenie

Saya tahu kita masih punya hampir 2 tahun sebelum mereka benar-benar menghentikannya, tapi saya tidak melihat alasan untuk menunda 😛

Saya tahu kita masih punya hampir 2 tahun sebelum mereka benar-benar menghentikannya, tapi saya tidak melihat alasan untuk menunda 😛

Komentar dari pengguna Reddit tersebut menggambarkan kenyataan yang dihadapi oleh banyak tim PMO IT. Ya, Opsgenie telah menjadi mitra yang baik selama bertahun-tahun, tetapi mengandalkan Opsgenie hanya karena sudah familiar tidak akan membantu ketika dukungan berakhir.

Hal yang bijaksana untuk dilakukan saat ini adalah melihat apa yang membuat Opsgenie berguna sejak awal dan menggunakan kualitas yang sama sebagai panduan saat memilih platform manajemen insiden berikutnya.

Berikut adalah beberapa karakteristik yang patut diperhatikan:

Kirim pemberitahuan tepat waktu melalui berbagai saluran seperti telepon, email, SMS, atau notifikasi push

Pastikan pemberitahuan ditargetkan sehingga orang yang tepat mendapat informasi tanpa membebani anggota tim lainnya

Terapkan kebijakan eskalasi yang memastikan insiden kritis tidak pernah diabaikan

Sentralisasikan pembaruan insiden sehingga tim dapat melihat gambaran lengkap saat mengelola insiden

Lakukan tinjauan pasca-insiden untuk belajar dari insiden serupa dan terus meningkatkan kinerja

Menawarkan kemampuan integrasi dengan alat yang sudah diandalkan oleh tim IT Anda

Opsgenie membangun reputasinya dengan membantu tim DevOps mengurangi kelelahan akibat pemberitahuan, menjaga jadwal piket tetap jelas, dan menyelesaikan insiden tanpa kebingungan. Saat Anda menjelajahi setiap alternatif Opsgenie, jadikan nilai-nilai ini sebagai prioritas.

📖 Baca Juga: Alat Perangkat Lunak Manajemen Insiden Terbaik untuk Tim IT

12 Alternatif Opsgenie Terbaik

Opsgenie mungkin akan dihentikan, tetapi itu tidak berarti tim Anda harus kehilangan momentum. Berikut adalah beberapa pengganti yang cocok yang akan memberikan kepercayaan diri kepada tim operasional Anda selama momen kritis.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Terbaik untuk mengelola alur kerja insiden bersama dengan manajemen proyek yang lebih luas)

Pastikan pengelolaan sumber daya IT yang efisien dengan solusi IT & PMO ClickUp

Saat beralih dari Opsgenie, tim lebih sedikit khawatir tentang kehilangan pemberitahuan dan lebih fokus pada penyesuaian dengan alur kerja manajemen insiden yang baru.

Masalah utama adalah Work Sprawl, di mana pembaruan, jadwal, dan kebijakan tersebar di berbagai aplikasi, email, dan dokumen. Fragmentasi ini menguras energi dan memaksa tim untuk memulai dari awal setiap kali terjadi insiden.

Penelitian menunjukkan bahwa karyawan menghabiskan 117 menit untuk memeriksa email dan 153 menit untuk pesan Microsoft Teams setiap hari kerja, dengan gangguan setiap beberapa menit.

ClickUp hadir sebagai alternatif Opsgenie dengan mengintegrasikan semua pekerjaan yang terpisah ke dalam satu ruang kerja terpadu. Berikut adalah cara fitur-fiturnya mengatasi tantangan tersebut secara mendalam.

Alur kerja respons otomatis

Dengan pemberitahuan yang datang dari alat pemantauan, alat obrolan, dan email, sulit untuk menentukan apa yang penting dan siapa yang harus merespons.

Dengan ClickUp Automations dan AI Agents, pemberitahuan menjadi tindakan yang bermakna. Pemberitahuan masuk dapat secara otomatis membuat dan menugaskan tugas kepada insinyur piket, memberitahu orang yang tepat tanpa mengganggu anggota tim lainnya.

Jika tidak ada tanggapan dalam waktu yang ditentukan, sistem secara otomatis menaikkan tingkat masalah sesuai dengan prosedur standar Anda.

📌 Contoh: Gangguan server prioritas tinggi dilaporkan. ClickUp Automations membuat tugas baru di daftar Insiden Anda, menandainya sebagai mendesak, menugaskan ke insinyur piket, dan mengirim pemberitahuan push seluler. Pada saat yang sama, Agen AI kustom Anda memposting pesan singkat di saluran insiden di ClickUp Chat sehingga tim mendapat informasi tanpa kewalahan.

Kejelasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan tugas

Organisir proyek Anda dan kerjakan dengan ClickUp Tasks

Ketika insiden terjadi, tim sering membuang waktu untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan langkah selanjutnya. ClickUp Tasks memberikan kejelasan pada proses manajemen insiden Anda.

Setiap tugas dapat memiliki pemilik yang jelas, prioritas, dan batas waktu. Di dalam setiap tugas, Anda dapat menambahkan daftar periksa, tautan runbook, dan tangkapan layar. Bidang Kustom menangkap tingkat keparahan, layanan yang terpengaruh, atau tahap eskalasi, sementara Status Tugas Kustom ClickUp dan daftar menghilangkan ketidakpastian dengan memetakan proses respons menjadi urutan yang jelas.

Bagikan perubahan status secara instan ke seluruh tim Anda dengan ClickUp Custom Status dan pemberitahuan perubahan status

📌 Contoh: Sebuah insiden yang dilaporkan akan berpindah ke status 'Sedang Diselidiki' begitu insinyur membuka tugas tersebut. Langkah-langkah mitigasi dilacak dalam daftar periksa, dengan catatan dan log ditambahkan dalam deskripsi. Setiap perubahan status hanya memberitahu orang-orang yang relevan, sehingga insinyur dapat bekerja sementara pemimpin tetap terinformasi.

Pembaruan yang tidak mengganggu alur kerja

Jaga percakapan insiden dalam satu obrolan bersama dengan ClickUp Chat

Selama insiden kritis, pembaruan untuk pemangku kepentingan tidak boleh mengganggu upaya tanggap insiden. ClickUp Chat mengatasi hal ini dengan menghubungkan percakapan langsung ke tugas insiden. Anggota tim dan pemimpin dapat mengikuti percakapan, melihat keputusan yang diambil, dan menambahkan komentar secara real-time.

ClickUp juga terintegrasi dengan Slack dan Microsoft Teams, memungkinkan pembaruan muncul di saluran yang sudah diikuti oleh pengguna.

Mencari tips terbaik untuk kolaborasi real-time? Berikut panduannya:

Evaluasi pasca-insiden yang menghasilkan perubahan yang berkelanjutan

Visualisasikan jadwal piket dan beban kerja insiden dengan jelas menggunakan Dashboard ClickUp

Seringkali, tinjauan pasca-insiden ditulis tetapi dilupakan. ClickUp Docs menjaga agar tinjauan tersebut tetap relevan dengan menyimpan tinjauan pasca-insiden yang terstandarisasi langsung di samping tugas insiden.

Sementara itu, Dashboard ClickUp menampilkan metrik seperti waktu rata-rata penyelesaian, frekuensi insiden, dan pola berulang. Visibilitas ini membantu tim IT dan DevOps beralih dari tanggap darurat reaktif ke perbaikan proaktif.

💡 Tips Pro: Tinjauan pasca-insiden dapat memakan waktu berjam-jam untuk menulis, mengedit, dan mencari konteks. ClickUp Brain mengubah hal itu dengan mengumpulkan catatan, garis waktu, dan tindakan secara otomatis. Ia dapat merangkum tugas insiden, menyusun laporan pasca-insiden di ClickUp Docs, dan bahkan menyarankan langkah selanjutnya berdasarkan insiden serupa. Mulailah menghemat waktu dalam tinjauan insiden dengan mengotomatiskannya menggunakan ClickUp Brain Dengan ClickUp Brain Max, Anda mendapatkan kecepatan tambahan dari fitur Talk to Text ClickUp — ucapkan pikiran Anda secara real-time dan lihatlah mereka berubah menjadi catatan yang rapi dan siap dibagikan. Bersama-sama, mereka membantu tim menghemat hampir satu hari penuh setiap minggu dengan menghilangkan pekerjaan rutin menulis dan mencari, sehingga Anda dapat fokus pada pencegahan insiden berikutnya daripada mengulang insiden sebelumnya.

Bawa struktur dan hemat waktu dengan templat

Dapatkan templat gratis Pastikan proses yang konsisten dan dapat diulang untuk keadaan darurat dengan Template Rencana Tindakan Insiden ClickUp

Dalam situasi darurat, Anda benar-benar menyadari betapa berharganya proses yang jelas dan bertahap.

Template Rencana Tindakan Insiden ClickUp tepat seperti itu. Template ini menjelaskan secara rinci apa yang perlu dilakukan, siapa yang harus melakukannya, dan urutannya. Template ini memastikan semua pihak tetap sejalan, mengurangi risiko, dan memastikan tidak ada langkah yang terlewat.

Tantangan lain dalam IT adalah mendokumentasikan insiden secara efektif agar pola-pola dapat diidentifikasi dan dicegah di masa depan. Template Laporan Insiden IT ClickUp memudahkan pelaporan, mengubah setiap masalah menjadi titik data yang berharga.

Fitur terbaik ClickUp

Kurangi kelelahan akibat pemberitahuan dengan pemberitahuan ClickUp yang dapat disesuaikan, memastikan hanya orang yang tepat yang menerima pemberitahuan

Otomatiskan pembuatan, penugasan, dan pelaporan tugas insiden dengan ClickUp Automations dan AI Agents

Bangun alur kerja insiden yang jelas dengan ClickUp Tasks, Lists, dan Statuses, serta templat laporan insiden untuk memandu setiap tahap respons

Aktifkan kolaborasi tim dengan ClickUp Chat dan ClickUp Docs, sehingga percakapan, pembaruan, dan kesimpulan tetap terhubung dengan insiden

Pantau status tugas dan laporan insiden melalui Dashboard ClickUp

Generate wawasan dari insiden dan tugas yang telah diselesaikan, dan buat atau perbarui SOP untuk perbaikan di masa depan dengan ClickUp Brain

Batasan ClickUp

Fleksibilitas platform ini dapat terasa membingungkan bagi tim kecil yang hanya membutuhkan pemberitahuan dasar dan manajemen piket

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Pengguna G2 ini melaporkan:

Bekerja sama dalam proyek menjadi jauh lebih mudah sejak implementasi ClickUp, karena tugas dapat dengan mudah ditugaskan kepada anggota tim dan Anda dapat memantau kemajuan melalui obrolan. Bahkan, ClickUp memberikan notifikasi email dan peringatan tugas yang terlambat jika ada tugas yang belum diselesaikan.

Bekerja sama dalam proyek menjadi jauh lebih mudah sejak implementasi ClickUp, karena tugas dapat dengan mudah ditugaskan kepada anggota tim dan Anda dapat memantau kemajuan melalui obrolan. Bahkan, ClickUp memberikan notifikasi email dan peringatan tugas yang terlambat jika ada tugas yang belum diselesaikan.

📖 Baca Juga: Cara Menulis Laporan Insiden di Tempat Kerja

2. PagerDuty (Terbaik untuk pemberitahuan insiden real-time dan otomatisasi skala besar)

melalui PagerDuty

Jika Anda meninggalkan Opsgenie, kekhawatiran utama Anda sederhana. Apakah orang yang tepat akan menerima pemberitahuan, pada waktu yang tepat, melalui saluran yang tepat?

PagerDuty dirancang untuk menghilangkan stres tersebut. Anda dapat mendefinisikan layanan, jadwal, dan kebijakan eskalasi yang jelas sehingga tanggung jawab tidak pernah diragukan. Sinyal dari CloudWatch, Prometheus, Datadog, Jira, ServiceNow, Slack, Zoom, dan lainnya dikumpulkan di satu tempat dan digabungkan menjadi satu insiden, bukan 15 pemberitahuan terpisah.

Event Intelligence mengurangi duplikasi dan mengkorelasikan masalah terkait, yang mengurangi kelelahan notifikasi tanpa mengabaikan masalah nyata. Tim respons dapat mengonfirmasi atau menaikkan tingkat insiden langsung dari aplikasi seluler atau langsung dari Slack atau Teams, dengan ruang insiden dan jembatan yang dibuat secara otomatis.

Setelah penyelesaian, analisis menampilkan waktu untuk menanggapi, waktu untuk menyelesaikan, dan titik panas berulang sehingga Anda dapat memperbaiki akar masalah daripada mengejar gejala.

Fitur terbaik PagerDuty

Izinkan individu untuk menyesuaikan pemberitahuan melalui SMS, telepon, email, notifikasi push, dan Slack untuk mengurangi gangguan tanpa melewatkan insiden kritis

Jadikan pengaturan menjadi mudah dengan pemberitahuan uji coba, integrasi layanan, dan desain kebijakan eskalasi yang sederhana

Dukung penjadwalan piket dan eskalasi yang memberitahu orang yang tepat dan terus berlanjut hingga dikonfirmasi

Aktifkan tindakan insiden berbasis Slack seperti mengonfirmasi, menyelesaikan, dan menaikkan tingkat langsung di obrolan

Kurangi kelelahan notifikasi dengan AIOps yang mengelompokkan duplikat dan menyoroti insiden darurat

Batasan PagerDuty

Pemimpin tim tidak dapat sepenuhnya menyesuaikan metode pengiriman pemberitahuan di tingkat tim, yang membatasi fleksibilitas saat manajer ingin menerapkan aturan eskalasi yang konsisten

Pemberitahuan email tidak memiliki kemampuan tanggapan langsung, memaksa responden untuk mengklik ke platform alih-alih mengelola langsung dari kotak masuk

Fitur canggih seperti AIOps dan lisensi komunikasi pemangku kepentingan dikenakan biaya tambahan yang cukup tinggi

Harga PagerDuty

Gratis

Profesional: $25/bulan per pengguna

Bisnis: $49/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian PagerDuty

G2: 4.5/5 (900+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang PagerDuty

Pengguna G2 ini menyebutkan:

Saya suka bahwa pager duty memiliki beberapa peringatan suara yang berbeda, beberapa di antaranya sangat lucu. Sejak menggunakan pager duty, saya dapat merespons insiden dan berkolaborasi dengan tim secara lebih efisien.

Saya suka bahwa pager duty memiliki beberapa peringatan suara yang berbeda, beberapa di antaranya sangat lucu. Sejak menggunakan pager duty, saya dapat merespons insiden dan berkolaborasi dengan tim secara lebih efisien.

3. xMatters (Terbaik untuk manajemen insiden yang efisien dan otomatisasi)

melalui xMatters

Seorang pengguna Reddit merangkumnya dengan baik:

Anda mendapatkan apa yang Anda bayar, tapi Anda membayar lebih sedikit. Memiliki semua fitur yang Anda inginkan, meski tentu saja tidak se-mewah PagerDuty.

Anda mendapatkan apa yang Anda bayar, tapi Anda membayar lebih sedikit. Memiliki semua fitur yang Anda inginkan, meski tentu saja tidak se-mewah PagerDuty.

Kalimat tersebut menggambarkan posisi xMatters—terjangkau, andal, dan kuat di bidang-bidang yang paling penting.

Jika Anda meninggalkan Opsgenie, masalah Anda biasanya dua kali lipat. Terlalu banyak notifikasi yang membangunkan orang yang salah, dan ketidakpastian tentang siapa yang bertanggung jawab atas langkah selanjutnya. xMatters mengatasi keduanya dengan memungkinkan Anda memetakan layanan dan jadwal piket, lalu mengarahkan notifikasi dengan konteks yang tepat sehingga orang yang tepat dihubungi melalui saluran yang tepat.

Pengguna menghargai pemberitahuan yang ditargetkan dengan detail berguna, ditambah jejak audit lengkap yang menunjukkan siapa yang dihubungi, siapa yang mengonfirmasi, dan kapan. Catatan tersebut memudahkan tinjauan pasca-insiden dan pemeriksaan kepatuhan.

Pembuat alur kerja low-code mengubah sinyal dari Datadog, Prometheus, atau ServiceNow menjadi urutan tindakan yang jelas.

Dengan otomatisasi alur kerja dan manajemen proyek DevOps yang adaptif sebagai inti utamanya, xMatters membantu tim bekerja lebih cepat dan mengurangi kebisingan notifikasi.

fitur terbaik xMatters

Otomatiskan alur kerja insiden dengan integrasi tanpa kode dan kode rendah yang mempercepat penyelesaian dan mengurangi tugas manual

Kelola jadwal piket dan eskalasi dengan lancar sehingga orang yang tepat selalu menerima pemberitahuan pada waktu yang tepat

Terapkan manajemen insiden adaptif untuk meminimalkan dampak pada pelanggan dan mengidentifikasi pelajaran berharga dari setiap peristiwa

Saring kebisingan dengan intelijen sinyal, korelasi peringatan, dan pemberitahuan yang diperkaya untuk konteks yang lebih jelas

Akses analisis yang dapat ditindaklanjuti untuk mengidentifikasi ketidakefisienan dan meningkatkan kolaborasi antar tim

batasan xMatters

Antarmuka dan pengalaman pengguna terasa kurang halus dibandingkan dengan pesaing

Fitur pelaporan dan analitik lanjutan terbatas pada paket tingkat bawah

Cakupan dukungan global bervariasi tergantung pada paket yang dipilih

harga xMatters

Gratis

Starter (Essentials) : $9/bulan per pengguna

Base (Standard) : $39/bulan per pengguna

Lanjutan: Harga kustom

ulasan dan peringkat xMatters

G2 : 4.5/5 (670+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (140+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang xMatters

Ulasan Capterra ini menampilkan:

Ketika terjadi insiden keamanan data di perusahaan, Xmatters langsung mengaktifkan protokol respons: ia mengatur protokol tindakan tim sesuai dengan fungsi masing-masing. Pemberitahuan dikirim melalui berbagai saluran.

Ketika terjadi insiden keamanan data di perusahaan, Xmatters langsung mengaktifkan protokol respons: ia mengatur protokol tindakan tim sesuai dengan fungsi masing-masing. Pemberitahuan dikirim melalui berbagai saluran.

📮 ClickUp Insight: 28% karyawan mengatakan pekerjaan mengikuti mereka setelah jam kerja, dan delapan persen lainnya sering kesulitan untuk berhenti bekerja. Itu berarti lebih dari sepertiga membawa stres pulang. Gunakan Pengingat ClickUp untuk melindungi rutinitas malam Anda. Atur pengingat ringkasan harian, notifikasi tenang di luar jam kerja, dan sisihkan waktu pribadi di kalender Anda. Mematikan perangkat seharusnya menjadi pilihan yang Anda buat. 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat sekitar satu jam per orang setiap hari dengan otomatisasi ClickUp, yang menghasilkan peningkatan efisiensi sebesar 12%.

4. AlertOps (Terbaik untuk pengurangan kebisingan berbasis AI dan respons insiden yang cepat)

melalui AlertOps

Volume peringatan terus meningkat, dengan 88% tim melaporkan peningkatan dalam setahun terakhir dan hampir setengah dari mereka mengatakan lonjakan tersebut melebihi 25%. Jenis kebisingan konstan ini menyebabkan kelelahan peringatan, yang kini disebut sebagai tantangan utama oleh 76% SOC (Pusat Operasi Keamanan).

Itulah realitas yang Anda bawa ke dalam pengganti Opsgenie apa pun. Alat berikutnya yang Anda pilih harus mampu menilai mana peringatan yang memerlukan tindakan. AlertOps mengandalkan OpsIQ, inti AI yang menyaring duplikat, mengkorelasikan sinyal terkait, merangkum konteks, dan menyarankan langkah selanjutnya sehingga tim respons melihat satu insiden yang jelas daripada umpan yang terus bergulir.

Anda dapat memulai dengan jadwal piket default atau membuat jadwal sendiri, lalu rute pemberitahuan melalui telepon, SMS, aplikasi seluler, obrolan, atau email dengan aturan eskalasi yang terus berlanjut hingga ada yang bertanggung jawab atas masalah tersebut. Rute panggilan langsung mengarahkan pelanggan ke staf piket saat ini berdasarkan jadwal real-time, dan kebijakan berdasarkan SLA akan mengeskalasi sebelum pelanggaran terjadi daripada setelahnya.

Selain itu, platform ini terintegrasi dengan lebih dari 200 alat, mulai dari pemantauan dan pengelolaan tiket hingga O365 dan Slack, sehingga proses triase tidak terhambat oleh kurangnya konteks.

Fitur terbaik AlertOps

Saring dan hapus peringatan duplikat dengan pengurangan kebisingan berbasis AI yang didukung oleh OpsIQ™, yang merangkum peringatan dan menyarankan solusi secara otomatis

Kelola jadwal piket dengan aturan eskalasi fleksibel, cakupan 24/7, dan rute panggilan langsung untuk masalah pelanggan kritis.

Otomatiskan triase dan alur kerja menggunakan templat IT tanpa kode untuk mempercepat respons dan memastikan insiden ditangani secara konsisten.

Integrasikan dengan lebih dari 200 alat secara langsung, termasuk Slack, O365, Jira, Dynatrace, dan ConnectWise, serta integrasi kustom untuk aplikasi internal.

Batasan AlertOps

Pengaturan penjadwalan mungkin terasa tidak intuitif pada awalnya dan mungkin memerlukan percobaan dan kesalahan.

Antarmuka pengguna (UI) memiliki beberapa kekurangan, dengan beberapa fitur lanjutan yang memerlukan langkah tambahan untuk dikonfigurasi.

Penundaan sinkronisasi kalender telah dilaporkan dengan sistem eksternal seperti Outlook

Harga AlertOps

Starter : Gratis

Standar : $10/bulan per pengguna

Premium : $22/bulan per pengguna

Enterprise: $34/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian AlertOps

G2 : 4.7/5 (150+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang AlertOps

Ulasan G2 ini menjelaskannya dengan jelas:

Kami menghabiskan sebagian besar kuartal ketiga tahun lalu untuk menguji coba alat penjadwalan/pemberitahuan untuk salah satu tim IT kami. Setelah menemukan AlertOps, saya berhenti mencari. Alat ini terjangkau, tim mereka sangat membantu dan sabar dalam proses pengaturan dan implementasi, dan sejak semuanya terpasang dan berjalan dengan baik, kami tidak mengalami masalah sama sekali!

Kami menghabiskan sebagian besar kuartal ketiga tahun lalu untuk menguji alat penjadwalan/pemberitahuan untuk salah satu tim IT kami. Setelah menemukan AlertOps, saya berhenti mencari. Alat ini terjangkau, tim mereka sangat membantu dan sabar dalam proses pengaturan dan implementasi, dan sejak semuanya terpasang dan berjalan dengan baik, kami tidak mengalami masalah sama sekali!

5. Splunk On-Call (Terbaik untuk menyederhanakan penjadwalan piket dan mengurangi kelelahan)

Jika Anda pernah menonton rutinitas klasik Abbott dan Costello “Siapa yang Bertanggung Jawab?”, Anda tahu kebingungan yang timbul saat mencoba menentukan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas apa. Jadwal piket dapat terasa sama membingungkannya jika tidak ada sistem yang jelas.

Di situlah Splunk On-Call berperan. ✨

Anda cukup memetakan tim dan jadwal sekali, lalu peringatan akan tiba dengan konteks di perangkat apa pun. Tim respons dapat mengonfirmasi, mengalihkan, atau menunda peringatan melalui aplikasi iOS atau Android, dan platform dapat membuka ruang kolaborasi serta memulai tinjauan pasca-insiden tanpa langkah tambahan.

Mesin aturan menghubungkan runbook dan dashboard ke insiden sehingga orang pertama yang dihubungi tidak perlu memulai dari nol. Pembelajaran mesin menyarankan responden yang tepat berdasarkan insiden serupa, yang membantu mempercepat waktu untuk mengakui dan menyelesaikan insiden.

Fitur terbaik Splunk On-Call

Otomatiskan eskalasi dan alur kerja respons insiden untuk pengakuan dan penyelesaian yang lebih cepat.

Gunakan aplikasi iOS dan Android untuk menerima, menunda, mengalihkan, atau menyelesaikan pemberitahuan langsung dari perangkat seluler.

Sederhanakan penjadwalan dengan rotasi, penyesuaian, dan kebijakan eskalasi yang dirancang untuk menyeimbangkan beban kerja secara adil.

Dapatkan konteks insiden dan jejak audit historis untuk mendukung triase yang lebih cepat dan analisis pasca-insiden.

Gunakan rekomendasi machine learning untuk mengidentifikasi responden yang tepat berdasarkan data penyelesaian insiden sebelumnya.

Batasan Splunk On-Call

Antarmuka mungkin terasa rumit pada awalnya, dan navigasi memerlukan penyesuaian.

Penundaan sesekali selama periode lalu lintas tinggi memengaruhi respons real-time.

Opsi lisensi dan manajemen pengguna lebih terbatas dibandingkan dengan beberapa pesaing.

Harga Layanan Piket Splunk

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Splunk On-Call

G2 : 4.6/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Splunk On-Call

Ulasan G2 ini mencatat:

Kemampuan untuk membuat tim dan mengatur shift di antara mereka adalah salah satu sumber daya paling berguna yang tersedia di platform ini. Splunk On-Call menyediakan integrasi yang mudah dengan beberapa alat, sehingga konfigurasinya sangat mudah untuk disetel.

Kemampuan untuk membuat tim dan mengatur shift di antara mereka adalah salah satu sumber daya paling berguna yang tersedia di platform ini. Splunk On-Call menyediakan integrasi yang mudah dengan beberapa alat, sehingga konfigurasinya sangat mudah untuk disetel.

6. Datadog (Terbaik untuk observabilitas penuh dengan pemantauan keamanan terintegrasi)

melalui Datadog

Bagi pengguna Opsgenie, masalahnya adalah konteks. Sebuah peringatan muncul, tetapi Anda masih harus mencari log, jejak, metrik, dan sinyal keamanan untuk mengetahui apa yang sebenarnya rusak.

Datadog menggabungkan semua tampilan tersebut ke dalam satu garis waktu. Infrastruktur, kontainer, serverless, basis data, dan aplikasi berada di samping log, jejak, dan RUM sehingga tim respons tidak perlu menebak-nebak.

Watchdog dan kemampuan AI baru menyoroti anomali, mengelompokkan sinyal terkait, dan merangkum dampak yang mungkin terjadi, yang mengurangi perdebatan selama proses triase. Jika Anda sudah memiliki alat paging, Anda dapat mengintegrasikan peringatan Datadog ke dalamnya.

Jika Anda ingin tetap berada di dalam Datadog, Incident Management memungkinkan Anda mengelola pemilik insiden, garis waktu, pembaruan pemangku kepentingan, dan tindak lanjut tanpa perlu meninggalkan platform.

Manfaat praktisnya terlihat dengan cepat. Lebih sedikit notifikasi yang mengganggu karena duplikat digabungkan. Analisis akar masalah lebih cepat karena setiap notifikasi dilengkapi dengan metrik dan log yang menjelaskannya. Postur keamanan yang lebih kuat karena konfigurasi yang salah dan kerentanan terdeteksi bersamaan dengan data kinerja.

Dengan lebih dari 900 integrasi, tujuan tingkat layanan (SLO) yang jelas, dan dasbor, tim Anda dapat menangani insiden dari awal hingga penyelesaian di satu tempat tanpa perlu berpindah-pindah tab. Ini adalah pilihan yang tepat untuk migrasi Opsgenie yang juga ingin menutup celah observabilitas.

Fitur terbaik Datadog

Monitoring infrastruktur, log, aplikasi, basis data, dan beban kerja serverless dari satu platform

Lindungi lingkungan cloud dengan manajemen kerentanan bawaan, pemetaan kepatuhan, dan manajemen hak akses

Gunakan pemantauan sintetis dan pemantauan pengguna nyata untuk mendeteksi masalah sebelum pelanggan menyadarinya

Otomatiskan alur kerja dengan lebih dari 900 integrasi dan dasbor yang sudah siap pakai

Gunakan fitur kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (machine learning) seperti Watchdog dan LLM Observability untuk deteksi anomali dan wawasan cerdas

Batasan Datadog

Harga dapat meningkat dengan cepat seiring dengan jumlah host yang tinggi dan penambahan fitur tambahan

Antarmuka dan dasbor mungkin terasa membingungkan bagi pengguna baru

Beberapa fitur keamanan lanjutan hanya tersedia di paket berlangganan tingkat atas

Harga Datadog

Gratis

Pro : $15/bulan per host

Enterprise : $23/bulan per host

DevSecOps Pro : $22/bulan per host

DevSecOps Enterprise: $34/bulan per host

Ulasan dan peringkat Datadog

G2 : 4.4/5 (660+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (320+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Datadog

Ulasan Capterra ini menyebutkan:

Secara keseluruhan, setelah beberapa pasang surut, mereka telah menjadi mitra yang baik. Alat mereka sangat powerful dan memfasilitasi banyak praktik terbaik dalam hal observabilitas, tetapi Anda harus membayarnya.

Secara keseluruhan, setelah beberapa pasang surut, mereka telah menjadi mitra yang baik. Alat mereka sangat powerful dan memfasilitasi banyak praktik terbaik dalam hal observabilitas, tetapi Anda harus membayarnya.

📖 Baca Juga: Cara Mengurangi Risiko Keamanan Siber dalam Manajemen Proyek

7. Squadcast (Pilihan terbaik untuk penjadwalan piket dan respons insiden terintegrasi dengan nilai yang kuat)

melalui Squadcast

Saat Anda menangani beberapa jadwal piket dan aturan jam kerja di luar jam kerja yang spesifik untuk klien, Anda membutuhkan pemberitahuan yang dapat mematuhi aturan tersebut tanpa perlu pengawasan manual.

Itulah bidang di mana Squadcast memperoleh kepercayaan. 🌟

Pengguna telah mencatat bahwa jadwal dan pengecualian mudah diatur, dan aplikasi seluler akan terus menaikkan tingkat peringatan jika penanggap pertama tidak merespons, sehingga masalah kritis tidak terlewatkan.

Bagi MSP dan tim dengan banyak pelanggan, fitur ini memungkinkan Anda mengatur cakupan 24/7 untuk klien tertentu sambil membiarkan klien lain hanya memicu pemberitahuan di luar jam kerja untuk insiden kritis. Antarmuka pengguna memudahkan untuk melihat insiden aktif dan siapa yang bertanggung jawab.

Ada lebih dari sekadar paging di balik layar. Otomatisasi keandalan mengelola insiden melalui alur kerja yang konsisten dengan panduan operasional dan pembaruan status, pelacakan SLO dan garis waktu menampilkan pola yang dapat Anda tindak lanjuti, dan harga yang transparan sehingga tim kecil tidak merasa terhalang.

Fitur terbaik Squadcast

Otomatiskan penjadwalan piket dengan eskalasi fleksibel dan opsi penundaan

Kurangi kelelahan notifikasi dengan mengonsolidasikan dan menghilangkan duplikasi notifikasi

Selesaikan insiden lebih cepat dengan panduan operasional dan alur kerja

Tetap informasikan pemangku kepentingan melalui halaman status yang dapat disesuaikan

Catat postmortem dan wawasan untuk membangun budaya pembelajaran

Batasan Squadcast

Tampilan jadwal dapat menjadi ramai saat banyak jadwal piket aktif, yang membuatnya lebih sulit untuk melihat siapa yang sedang bertugas dengan sekilas

Terkadang terjadi keterlambatan dalam sinkronisasi pemberitahuan dari beberapa integrasi telah dilaporkan

Rencana gratis terbatas untuk tim yang ingin halaman status dan analisis yang lebih mendalam

Harga Squadcast

Pro : $12/bulan per pengguna

Premium : $19/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Squadcast

G2 : 4.4/5 (300+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Squadcast

Ulasan G2 ini menyebutkan:

Squadcast dapat menerima masukan dari berbagai alat pemantauan yang kami miliki dan mudah untuk mengatur jadwal piket dan pengaturan prioritas untuk menentukan siapa yang harus menerima pemberitahuan untuk berbagai jenis masalah.

Squadcast dapat menerima masukan dari berbagai alat pemantauan yang kami miliki dan mudah untuk mengatur jadwal piket dan pengaturan prioritas untuk menentukan siapa yang harus menerima pemberitahuan untuk berbagai jenis masalah.

📖 Baca Juga: Manajemen Risiko Keamanan Siber

8. FireHydrant (Terbaik untuk runbook otomatis dan pengelolaan layanan)

melalui FireHydrant

Perangkat lunak manajemen insiden ini menawarkan proses yang terstruktur dengan baik untuk memastikan layanan berjalan lancar.

FireHydrant mengorganisir respons sekitar runbook, katalog layanan, dan ruang kerja bersama. Deklarasikan insiden, dan platform akan membuat saluran di Slack atau Teams, melampirkan runbook yang tepat, mengambil kepemilikan dari katalog layanan, dan memulai garis waktu yang dapat diaudit.

Sementara itu, AI-nya menjaga beban kerja tetap rendah dengan ringkasan insiden instan, pembaruan pemangku kepentingan yang disarankan, dan transkrip rapat langsung, sehingga tim dapat fokus pada mitigasi daripada mencatat.

Tim juga menyoroti dukungan responsif dan pendekatan API-first dengan Terraform yang memungkinkan pemimpin operasional mengintegrasikan FireHydrant ke dalam alur kerja yang sudah ada tanpa hambatan.

Fitur terbaik FireHydrant

Otomatiskan respons insiden dengan runbook yang mengkodifikasi praktik terbaik

Kelola jadwal piket dan pemberitahuan dengan Signals, dilengkapi dengan kebijakan eskalasi

Sentralisasikan tanggung jawab melalui Katalog Layanan sehingga insinyur yang tepat dapat merespons secara langsung

Bekerja sama langsung di Slack atau Teams dengan saluran dan pembaruan yang dihasilkan secara otomatis

Gunakan retrospeksi dan analitik yang diperkaya AI untuk menangkap wawasan dan meningkatkan keandalan seiring waktu

Batasan FireHydrant

Fitur otomatisasi lanjutan memerlukan paket berlangganan tingkat atas

Kurva pembelajaran untuk mengatur alur kerja kustom dan integrasi

Jumlah responden dan runbook terbatas pada paket entry-level

Harga FireHydrant

Gratis : Uji coba selama dua minggu

Platform Pro : $9.600/tahun per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat FireHydrant

G2 : 4.5/5 (130+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang FireHydrant

Pengguna G2 ini mencatat:

Bekerja sepenuhnya di Slack atau alat obrolan/kolaborasi lainnya, FireHydrant terintegrasi dan memungkinkan Anda membuka/mengupdate/menyelesaikan insiden tanpa harus meninggalkan tempat di mana tindakan respons insiden berlangsung.

Bekerja sepenuhnya di Slack atau alat obrolan/kolaborasi lainnya, FireHydrant terintegrasi dan memungkinkan Anda membuka/mengupdate/menyelesaikan insiden tanpa harus meninggalkan tempat di mana tindakan respons insiden berlangsung.

9. TaskCall (Pilihan terbaik untuk manajemen insiden yang terjangkau dengan otomatisasi)

melalui TaskCall

Dalam studi risiko siber terbaru, respons insiden diidentifikasi sebagai salah satu kontrol utama yang harus diperkuat oleh organisasi untuk mengurangi paparan risiko.

Hal ini menyoroti betapa pentingnya alur kerja insiden yang cepat dan andal saat ini.

Tim biasanya mengalami kesulitan bukan pada peringatan itu sendiri, tetapi pada kekacauan yang terjadi setelahnya. Siapa yang benar-benar bertanggung jawab saat ini? Apakah peringatan tersebut terkait dengan aplikasi, infrastruktur, atau operasi pelanggan? Bagaimana cara menjaga agar pemimpin tetap terinformasi tanpa mengganggu proses perbaikan?

TaskCall menangani situasi tersebut secara langsung. Jadwal piket ditentukan berdasarkan konten insiden, sehingga pengalihan tugas diarahkan ke penanggap yang tepat, dan eskalasi otomatis menutupi celah. Pemberitahuan dikirim melalui telepon, SMS, notifikasi push, email, atau obrolan.

Untuk mengurangi kebisingan, kecerdasan peristiwa mengkorelasikan duplikat dan menekan notifikasi bernilai rendah. Konteks disatukan dengan mengumpulkan sinyal dari alat seperti AWS, Datadog, Slack, Jira, dan Zendesk, artinya insinyur melihat dampak dan tanggung jawab alih-alih aliran notifikasi mentah.

Fitur terbaik TaskCall

Otomatiskan penjadwalan piket dengan rotasi dinamis dan eskalasi berjenjang

Kurangi kebisingan dengan kecerdasan peristiwa berbasis AI dan rute kondisional

Tangani insiden di seluruh DevOps, IT-Ops, dan BizOps dalam satu platform terpadu

Integrasikan dengan alat pemantauan, pencatatan, dan dukungan seperti AWS, Jira, Zendesk, dan Slack

Berikan cakupan penuh dengan aplikasi seluler, pemberitahuan push, SMS, dan pemberitahuan suara

Batasan TaskCall

Rencana gratis dibatasi hingga lima pengguna, yang mungkin tidak cukup untuk tim yang berkembang

Sebagian besar analitik dan dasbor hanya tersedia di paket yang lebih mahal

Harga TaskCall

Gratis

Starter : $9/bulan per pengguna

Bisnis : $19/bulan per pengguna

Operasi Digital: $29/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian TaskCall

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

10. ilert (Terbaik untuk manajemen insiden berbasis AI dengan fokus pada privasi)

melalui ilert

ilert adalah platform manajemen piket dan pemberitahuan insiden yang berfokus pada keandalan dan privasi data. Platform ini membantu tim memastikan bahwa pemberitahuan kritis dari sistem pemantauan sampai ke insinyur piket yang tepat dengan cepat.

Platform ini menawarkan penjadwalan piket yang fleksibel, kebijakan eskalasi berlapis, dan pemberitahuan melalui berbagai saluran, termasuk notifikasi push, SMS, dan panggilan suara.

Rute yang menghormati jadwal saat ini dan jalur eskalasi memastikan panggilan pelanggan sampai ke orang yang tepat, bukan berputar-putar di sistem telepon.

Di Slack atau Teams, tim respons insiden bekerja di obrolan sementara Ilert mencatat konteks, garis waktu, dan tindak lanjut.

Agen Suara AI menjawab panggilan hotline Anda, mengumpulkan detail yang tepat, dan memberitahu insinyur piket secara langsung. Responder menganalisis metrik, log, dan perubahan terbaru di seluruh sistem Anda, mengidentifikasi penyebab utama yang mungkin, menyarankan siapa lagi yang perlu dilibatkan, dan bahkan mengusulkan jalur rollback untuk mitigasi yang lebih cepat.

Anda tetap mengontrol setiap langkahnya.

fitur terbaik ilert

Berikan pemberitahuan multi-saluran yang andal melalui suara, SMS, push, dan obrolan

Otomatiskan pengelolaan piket dengan penjadwalan dan jalur eskalasi

Berikan pembaruan cepat melalui halaman status yang didukung AI dan komunikasi dengan pemangku kepentingan

Gunakan ilert Responder AI untuk menganalisis insiden, mengidentifikasi penyebab utama, dan menyarankan tindakan

Integrasikan dengan alat pemantauan dan ITSM seperti Prometheus, Datadog, Jira, dan Slack

batasan ilert

Harga mungkin terasa mahal untuk tim yang lebih kecil

Beberapa integrasi memerlukan upaya pengaturan tambahan

Aplikasi seluler dapat diuntungkan dengan fitur-fitur yang lebih canggih

ilert pricing

Gratis

Pro : $24/bulan per pengguna

Scale : $49/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

ilert ulasan dan peringkat

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.7/5 (60+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ilert

Ulasan Capterra ini melaporkan:

Saya menemukan alat ini sangat intuitif dan efektif untuk mengelola shift piket dalam tim IT. Alat ini menawarkan fleksibilitas dengan memungkinkan respons langsung melalui aplikasi, SMS, atau panggilan telepon, yang membuatnya sangat praktis dalam situasi nyata.

Saya menemukan alat ini sangat intuitif dan efektif untuk mengelola shift piket dalam tim IT. Alat ini menawarkan fleksibilitas dengan memungkinkan respons langsung melalui aplikasi, SMS, atau panggilan telepon, yang membuatnya sangat praktis dalam situasi nyata.

11. Zenduty (Terbaik untuk respons insiden berbasis AI skala besar)

melalui Zenduty

Zenduty membantu tim teknik dan DevOps tetap fokus pada sinyal yang penting, mengurangi MTTR (Mean Time To Resolution), dan memberikan organisasi platform tunggal yang andal untuk mengelola insiden.

Pengguna secara konsisten memuji pemberitahuan yang cepat dan andal, dengan pemberitahuan push, panggilan, dan SMS tiba tanpa penundaan, sehingga insinyur piket dapat menanggapi pemberitahuan dan kembali bekerja. Tim juga menyukai bahwa mereka dapat menyesuaikan pemberitahuan berdasarkan tingkat keparahan, layanan, atau jenis insiden, sehingga orang yang tepat dihubungi pada waktu yang tepat daripada semua orang sekaligus.

Platform ini mendukung respons insiden kolaboratif, dengan peran insiden, templat tugas, dan saluran komunikasi terintegrasi. Fitur utama adalah pendekatan berbasis Sistem Komando Insiden (ICS), yang menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk mengelola insiden berskala besar.

Jika Anda ingin beralih dari Opsgenie, Zenduty adalah pilihan yang baik, dengan dukungan migrasinya yang mendapat ulasan positif.

Fitur terbaik Zenduty

Sediakan manajemen insiden yang didukung AI dengan ZenAI

Dukung penjadwalan piket canggih dengan rotasi dan eskalasi yang dapat disesuaikan.

Otomatiskan panduan tanggap insiden sehingga tugas dan tindak lanjut dilacak secara konsisten.

Integrasikan dengan mulus dengan lebih dari 150 alat seperti Slack, Teams, Jira, Datadog, dan Grafana.

Kirimkan pemberitahuan seluler real-time di iOS, Android, dan bahkan smartwatch.

Batasan Zenduty

Fungsi pencarian dapat mencampur beberapa insiden, sehingga menyulitkan pelacakan.

Beberapa fitur lanjutan hanya tersedia di paket berlangganan tingkat atas.

Tumpang tindih pemberitahuan dalam konfigurasi kompleks dapat menyebabkan pemberitahuan ganda.

Harga Zenduty

Gratis

Starter : $6 per bulan per pengguna

Pertumbuhan : $16/bulan per pengguna

Enterprise: $25/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Zenduty

G2 : 4.6/5 (135+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Zenduty

Ulasan G2 ini mencatat:

Yang paling saya sukai dari Zenduty adalah wawasan berbasis analitiknya. Dengan menganalisis insiden, kita dapat melacak tren – seperti hari, layanan, atau shift mana yang mengalami lebih banyak masalah, mengidentifikasi apa yang salah, dan menentukan area yang perlu ditingkatkan.

Yang paling saya sukai dari Zenduty adalah wawasan berbasis analitiknya. Dengan menganalisis insiden, kita dapat melacak tren – seperti hari, layanan, atau shift mana yang mengalami lebih banyak masalah, mengidentifikasi apa yang salah, dan menentukan area yang perlu ditingkatkan.

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Manajemen Operasi IT Terbaik

12. Incident. io (Terbaik untuk respons insiden yang terintegrasi dengan Slack)

Bayangkan kita sedang dalam tengah insiden. Pager berbunyi. Orang-orang terbangun. Di Opsgenie, Anda mengonfirmasi, lalu mencari ruang yang tepat, lalu menyalin konteks ke tempat lain agar semua orang dapat melihat apa yang sedang terjadi.

Momen itulah yang paling ingin diperbaiki oleh sebagian besar tim. Di sinilah incident. io terasa berbeda.

Anda dapat membuat pengumuman langsung di Slack, dan ruang kerja yang rapi akan muncul dengan peran, garis waktu, dan langkah-langkah berikutnya yang sudah disiapkan. Anda dapat menelepon, mengirim pesan teks, email, atau cukup ketuk untuk mengonfirmasi. Pekerjaan dimulai segera dan tetap terlihat.

Pengguna terus menggambarkan ritme yang sama setelah beralih. Sebuah saluran dibuat dengan hanya informasi yang Anda butuhkan. Aplikasi ini mengingatkan Anda untuk mengikuti perkembangan dan menyusun ringkasan yang jelas sementara Anda masih menangani masalah. Pembaruan status untuk pelanggan siap dikirim tanpa harus meninggalkan obrolan. Hal ini saja sudah memotong percakapan yang biasanya beredar di ruang obrolan samping dan pesan pribadi.

Penerapan telah berjalan lancar untuk tim dengan ukuran yang sangat berbeda-beda. Tim kecil melaporkan bahwa mereka dapat mengintegrasikannya dengan Linear dan New Relic dalam beberapa minggu dan mendapatkan nilai nyata sejak hari pertama. Organisasi yang lebih besar berbagi bahwa mereka meluncurkannya di beberapa tim dalam waktu sekitar sebulan dan tidak menunda pekerjaan roadmap untuk melakukannya.

Fitur terbaik Incident. io

Tangani insiden secara end-to-end langsung di Slack atau Microsoft Teams

Gunakan AI SRE untuk menyarankan perbaikan, menyelidiki masalah, dan menyusun komunikasi.

Kelola jadwal piket dengan pengurangan kebisingan yang didukung AI.

Otomatiskan pembaruan halaman status untuk pelanggan dan pemangku kepentingan.

Dapatkan wawasan tentang tren, garis waktu, dan metrik MTTx dengan dasbor.

Batasan Incident. io

Antarmuka dapat terasa ramai dengan banyak notifikasi Slack

Konfigurasi lanjutan (seperti jalur eskalasi) mungkin memerlukan penyesuaian lebih lanjut.

Beberapa fitur AI hanya tersedia dalam bahasa Inggris.

Harga Incident. io

Basic : Gratis

Tim : $19/bulan per pengguna

Pro : $25/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Incident.io

G2 : 4.8/5 (180+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Incident. io

Ulasan G2 ini berbagi:

Bagi saya, incident.io menemukan keseimbangan yang tepat antara tidak mengganggu sambil tetap menyediakan struktur, proses, dan pengumpulan data untuk manajemen insiden.

Bagi saya, incident.io menemukan keseimbangan yang tepat antara tidak mengganggu sambil tetap menyediakan struktur, proses, dan pengumpulan data untuk manajemen insiden.

💡Tips Pro: Gunakan Agen Pra-bangun untuk menjawab pertanyaan tim atau berbagi pembaruan, atau konfigurasikan Agen AI ClickUp kustom untuk memantau status tugas dan tenggat waktu, mengirim pengingat, menaikkan tingkat masalah, atau memperbarui status sesuai kebutuhan, untuk mempercepat proses. Video ini menunjukkan kepada Anda cara melakukannya:

Apa yang Harus Diharapkan Selama dan Setelah Migrasi dari Opsgenie

Beralih dari Opsgenie mungkin terasa seperti pindah rumah yang telah Anda tinggali selama bertahun-tahun. Setiap jadwal, aturan eskalasi, dan integrasi memiliki tempatnya masing-masing, dan pikiran untuk memindahkan semuanya ke tempat baru bisa terasa menakutkan.

Atlassian menyediakan alat migrasi dalam aplikasi untuk berpindah ke Jira Service Management atau Compass. Prosesnya terstruktur, dapat diprediksi, dan dirancang untuk meminimalkan gangguan.

Jika Anda memutuskan untuk menggunakan salah satu dari alat ini, Anda dapat meninjau rencana Anda, menetapkan tanggal migrasi, dan biarkan alat tersebut menangani pekerjaan beratnya. Mari kita lihat bagaimana cara kerjanya, dan nilai apakah ini pilihan yang tepat untuk organisasi Anda.

Alur migrasi secara sekilas

Langkah 1 → Tinjau dan pilih jalur Anda

Evaluasi rencana Opsgenie Anda dan tentukan apakah Jira Service Management (berfokus pada ITSM) atau Compass (berfokus pada pengembang) adalah pilihan yang tepat.

Langkah 2 → Jadwalkan tanggal migrasi Anda

Pilih jadwal yang sesuai dengan siklus penagihan dan kesiapan tim Anda.

Langkah 3 → Setujui penagihan

Administrator penagihan Atlassian Anda mengonfirmasi rencana tersebut agar produk baru dapat diaktifkan.

Langkah 4 → Migrasi data di latar belakang

Data Opsgenie mulai disinkronkan sementara tim Anda tetap bekerja seperti biasa.

Langkah 5 → Transisi dan penutupan

Anda memiliki 120 hari untuk menyelesaikan migrasi sebelum Opsgenie dinonaktifkan.

Singkatnya, inilah yang dapat Anda harapkan:

Gunakan alat migrasi terarah untuk mengotomatisasi proses yang rumit

Tetap memiliki akses penuh ke Opsgenie selama dan setelah migrasi hingga penutupan

Ikuti panduan migrasi yang disesuaikan di Jira Service Management atau Compass

Sesuaikan alur kerja dan ubah pengaturan selama jendela transisi 120 hari

Pastikan kelancaran pemberitahuan, jadwal, dan integrasi tanpa gangguan

Kelebihan dan kekurangan migrasi dari Opsgenie ke Jira Service Management

Keuntungan:

Ia dapat menciptakan alur kerja yang mulus dan terintegrasi

Bagi tim yang sudah terintegrasi secara mendalam dengan ekosistem Atlassian, ini bisa menjadi keputusan yang praktis dan hemat biaya

Analisis pasca-insiden yang efektif dari Jira memudahkan proses pelacakan tindakan tindak lanjut

Menggabungkan data insiden ke dalam JSM memungkinkan pelaporan yang lebih kuat dan holistik

Kekurangan:

Beberapa fitur canggih Opsgenie yang berdiri sendiri mungkin tidak langsung tersedia di JSM

Beralih ke lingkungan JSM yang lebih luas dapat meningkatkan kompleksitas dan kebisingan

Tim perlu dilatih ulang pada antarmuka dan alur kerja baru di JSM

Berikut beberapa pendapat dari pengguna Reddit tentang topik ini

Pengguna Reddit ini merasa langkah tersebut telah berhasil bagi mereka secara keseluruhan:

Tidak terlalu buruk bagi kami. Saya harus memeriksa pengaturan Peran dan izin lagi, tetapi semuanya tampaknya beralih dengan cukup baik, kecuali jika Anda memiliki nama Tim Jira yang sama persis dengan nama Tim OpsGenie. Mereka tidak tergabung dengan baik dan merusak beberapa di antaranya. Disarankan untuk memastikan Anda mengubahnya jika Anda melakukannya.

Tidak terlalu buruk bagi kami. Saya harus memeriksa pengaturan Peran dan izin lagi, tetapi semuanya tampaknya beralih dengan cukup baik, kecuali jika Anda memiliki nama Tim Jira yang sama persis dengan nama Tim OpsGenie. Mereka tidak tergabung dengan baik dan merusak beberapa di antaranya. Disarankan untuk memastikan Anda mengubahnya jika Anda melakukannya.

Ini adalah contoh lain yang jelas-jelas belum memiliki pengalaman terbaik:

Jika ada yang mempertimbangkan opsi ini: kami beralih ke Jira Service Management, yang merupakan bagian dari paket yang sudah kami bayar (perusahaan sedang berhemat secara agresif). Ini sangat buruk, saya bahkan tidak bisa menjelaskannya. Jangan pertimbangkan ini sebagai opsi.

Jika ada yang mempertimbangkan opsi ini: kami beralih ke Jira Service Management, yang merupakan bagian dari paket yang sudah kami bayar (perusahaan sedang berhemat secara agresif). Sangat buruk, saya bahkan tidak bisa menjelaskannya. Jangan pertimbangkan opsi ini.

Dan ada lagi yang sudah berencana beralih lagi setelah enam bulan menggunakan JSM:

JSM sangat buruk. Sama sekali tidak sebanding dengan PagerDuty, Rootly, atau Incident.io. Kami juga beralih ke JSM sekitar 6 bulan lalu di tempat kerja dan sudah mulai mencari alternatif. JSM sangat kaku, hampir tidak memiliki integrasi, tidak memiliki dukungan Slack yang baik, dan pemberitahuan piket serta pesan darurat sering terlewat oleh insinyur dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi (kami tidak pernah mengalami masalah ini di OpeGenie).

JSM sangat buruk. Sama sekali tidak sebanding dengan PagerDuty, Rootly, atau Incident.io. Kami juga beralih ke JSM sekitar 6 bulan lalu di tempat kerja dan sudah mulai mencari alternatif. JSM sangat kaku, hampir tidak memiliki integrasi, tidak memiliki dukungan Slack yang baik, dan pemberitahuan piket serta pesan darurat sering terlewat oleh insinyur dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi (kami tidak pernah mengalami masalah ini di OpeGenie).

Alternatif lain yang ditawarkan oleh Atlassian, Compass, bukanlah alternatif langsung untuk Opsgenie. Sebaliknya, ini adalah platform pengalaman pengembang yang dirancang untuk memetakan dan mengelola komponen, layanan, dan ketergantungan dalam arsitektur perangkat lunak yang kompleks.

Kami menyarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini sebelum memutuskan alternatif Opsgenie terbaik untuk tim Anda.

Opsgenie Berbunyi, ClickUp Menjawab

Beralih dari Opsgenie mungkin terasa seperti langkah besar, tetapi anggaplah ini sebagai kesempatan untuk mempermudah pekerjaan tim Anda.

Anda telah melihat bagaimana alat-alat lain dibandingkan, masing-masing dengan kelebihannya sendiri, tetapi juga dengan keterbatasannya.

Namun, ClickUp secara diam-diam memenangkan hati. 🤗

Inilah alasannya: ClickUp mengintegrasikan tugas, komunikasi, dan alur kerja Anda dalam satu platform. Anda tidak perlu berpindah-pindah antar layar atau menggabungkan berbagai alat terpisah. Sebaliknya, tim Anda tetap terhubung, jelas tentang prioritas, dan yakin tentang langkah selanjutnya yang perlu diambil.

Memilih solusi manajemen insiden yang tepat bukan hanya tentang pemberitahuan—tetapi tentang menciptakan kerangka kerja manajemen insiden yang kokoh untuk mendukung efisiensi operasional jangka panjang. Dengan ClickUp, tim Anda dapat mengelola insiden secara proaktif sambil mengurangi gangguan dan membangun konsistensi dalam setiap tanggapan. 😌

Jika Anda siap untuk mengurangi masalah dan mendapatkan kejelasan yang lebih baik, inilah saatnya untuk mendaftar ke ClickUp!

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Migrasi Opsgenie harus dijadwalkan sebelum April 2027. Setelah tanggal tersebut, data Opsgenie tidak akan lagi dapat diakses.

Beberapa alternatif terkuat termasuk Jira Service Management, PagerDuty, FireHydrant, TaskCall, ilert, Zenduty, dan incident. io. Masing-masing menawarkan keseimbangan yang berbeda dalam manajemen piket, otomatisasi, dan integrasi. Namun, jika Anda menginginkan platform all-in-one yang didukung AI untuk mengelola alur kerja, komunikasi, dan dokumentasi dalam satu tempat, pilih ClickUp.

Jira Service Management mencakup sebagian besar fitur inti Opsgenie seperti pemberitahuan, penjadwalan piket, dan alur kerja insiden, tetapi beberapa fungsi lanjutan mungkin berbeda. Compass adalah opsi untuk tim pengembangan yang berfokus pada katalog layanan dan pelacakan komponen.

Ya. Atlassian menyediakan alat migrasi dalam aplikasi yang secara otomatis memindahkan pemberitahuan, jadwal, dan kebijakan eskalasi. Anda bahkan dapat menguji migrasi di akun demo sebelum memutuskan.

Ya. Alat seperti Cabot, OpenDuty, dan Alertmanager dapat disesuaikan sebagai pengganti open source, meskipun mungkin memerlukan lebih banyak pengaturan dan pemeliharaan.

Biaya tergantung pada platform yang Anda pilih. Jira Service Management, Compass, dan alternatif lainnya menawarkan struktur harga berjenjang, biasanya per pengguna per bulan. Beberapa alat sumber terbuka gratis untuk digunakan tetapi memerlukan biaya infrastruktur dan dukungan.

Ya. Tim Anda dapat terus menggunakan Opsgenie selama periode migrasi, dan integrasi tetap aktif hingga Opsgenie dinonaktifkan secara permanen. Setelah itu, integrasi tersebut perlu dikonfigurasi ulang di platform baru Anda.