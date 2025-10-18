10 Template Papan Mood Notion Terbaik untuk Memicu Kreativitas

Kreativitas adalah kecerdasan yang sedang bersenang-senang.

Namun, bagi banyak desainer, pemasar produk, dan profesional kreatif, kesenangan itu sering berubah menjadi frustrasi ketika ide-ide tidak terorganisir.

Desainer berpikir dalam wireframe, pemasar berpikir dalam pesan, dan manajer produk berpikir dalam roadmap. Hal ini menghambat kemajuan dan membuat proyek terasa belum selesai.

Template papan mood Notion memudahkan tim lintas fungsi untuk menyelaraskan dan beralih dari inspirasi ke implementasi.

Berikut adalah templat Notion terbaik untuk mengubah visi kreatif Anda menjadi hasil yang konkret.

Template Papan Mood Terbaik Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan untuk templat papan suasana Notion dan ClickUp terbaik:

Apa yang Membuat Template Papan Mood Notion yang Baik?

Template papan mood Notion yang tepat akan menjaga ide-ide Anda tetap terorganisir sambil tetap fleksibel untuk berkembang seiring proyek Anda. Papan mood atau inspirasi terbaik sebenarnya membuat proses kreatif Anda lebih lancar. Berikut hal-hal yang perlu Anda perhatikan: 👇

Bagian inspirasi visual : Pilih templat yang memungkinkan Anda mengorganisir visual dalam bagian-bagian terpisah, memudahkan Anda untuk menggabungkan gambar, warna, font, dan tekstur menjadi suasana yang kohesif. Templat ini berguna untuk mengumpulkan suasana atau inspirasi menjadi satu tema yang konsisten.

Kategorisasi yang jelas : Pilih templat Notion yang mengelompokkan ide ke dalam bagian-bagian khusus sehingga referensi Anda tetap terorganisir dan mudah dinavigasi—terutama berguna saat membuat papan inspirasi untuk acara atau kampanye.

Blok warna dan font : Template Notion Anda harus menyediakan ruang untuk mencatat warna merek dan pilihan font agar arah desain tetap konsisten dan menginspirasi kreativitas sepanjang proyek.

Catatan dan pencatatan ide : Gunakan templat yang memungkinkan Anda mencatat konteks tertulis bersama dengan visual sehingga setiap ide didukung oleh catatan atau referensi. Hal ini membantu Anda mendapatkan wawasan dengan cepat tanpa kehilangan cerita di balik pilihan Anda.

Opsi kolaborasi : Undang rekan tim atau klien Anda untuk memberikan umpan balik langsung di papan. Halaman Notion Anda menjadi ruang diskusi dan penyempurnaan yang dinamis.

Fleksibilitas penyesuaian : Template Notion harus memungkinkan Anda menyesuaikan tata letak sesuai dengan alur kerja Anda, memperluas atau menyederhanakan bagian-bagian hingga template terasa disesuaikan dengan gaya Anda.

Integrasi alur kerja : Pastikan templat Notion yang Anda pilih terhubung dengan portal klien dan alat lain dalam stack teknologi Anda untuk aliran data yang lancar.

Pelacakan versi : Untuk melacak bagaimana ide berkembang seiring waktu, templat Notion Anda harus memiliki kontrol versi.

Blok pra-bangun : Anda akan menghemat waktu pengaturan dengan memilih templat Notion yang sudah dilengkapi dengan galeri, grid, daftar toggle, dan fitur lainnya.

Aksesibilitas: Inspirasi bisa datang kapan saja, itulah mengapa Anda ingin templat papan mood Notion dapat diakses dengan mudah di desktop dan perangkat seluler.

💡 Tips Pro: Menurut The State of Fashion, desain dan pengembangan produk termasuk di antara pendorong nilai utama untuk kecerdasan buatan generatif, dengan sekitar seperempat dari nilai potensialnya di industri fashion berasal dari kasus penggunaan desain. Artinya, papan mood mungkin segera didukung oleh kecerdasan buatan (AI), dengan sistem yang mampu menyarankan arah kreatif baru untuk memicu ide-ide segar bagi tim Anda.

Template Papan Mood Notion Gratis

Berikut adalah template papan suasana Notion terbaik yang menggabungkan estetika dengan fungsionalitas.

Mari kita lihat apa saja yang termasuk dalam setiap templat, fitur unggulannya, dan kasus penggunaan idealnya, untuk membantu Anda menemukan pilihan yang tepat untuk proyek kreatif Anda.

1. Template Papan Mood Desain Sederhana

melalui Notion

Template Papan Suasana Hati Desain Sederhana Notion memberikan kanvas visual yang bersih untuk mengumpulkan dan menampilkan ide-ide suasana hati Anda di satu tempat yang praktis. Anda dapat menambahkan gambar yang menggambarkan emosi dan suasana hati Anda untuk membentuk suasana keseluruhan. Selain visual, Anda juga dapat menambahkan contoh tipografi yang membantu menentukan kepribadian dan nada proyek Anda.

Dan untuk memastikan semuanya sesuai dengan palet warna yang konsisten, Anda bahkan dapat menambahkan swatch warna ke templat Notion.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Aktifkan tampilan galeri sebagai default, sehingga semua gambar dan visual Anda ditampilkan dalam grid yang dapat Anda gulir.

Gunakan penyaringan berdasarkan tag untuk dengan cepat menampilkan item berdasarkan tema (misalnya, 'gelap', 'vintage', 'minimal').

Dukungan unggah gambar langsung (dari komputer Anda atau melalui URL) sehingga Anda tidak perlu berpindah-pindah antar alat.

Tambahkan bidang catatan per kartu untuk menyimpan komentar, tautan, atau ide yang terkait dengan setiap visual.

✅ Ideal untuk: Tim branding, atau desainer kreatif yang sedang membangun proyek identitas visual dengan warna, font, dan gaya yang konsisten

💡 Tips Pro: Saat menata gambar di papan mood, jangan menempatkannya secara acak. Letakkan gambar yang terkait lebih dekat dan geser ide yang kurang kuat ke tepi. Sebuah studi berjudul “Composing Mood Board with User Feedback in Concept Space” menunjukkan bahwa alat dapat belajar dari cara pengguna menata gambar untuk menyarankan kombinasi yang lebih baik. Bahkan tanpa AI, kebiasaan ini membantu papan Anda berkembang menjadi arah kreatif yang lebih jelas.

2. Template Papan Mood

melalui Notion

Ingin memanfaatkan integrasi Unsplash bawaan Notion? Template Papan Mood ini membuatnya mungkin. Pilih dari ribuan foto berkualitas tinggi dan tambahkan langsung ke papan Anda. Gunakan kapan saja Anda membutuhkan ruang visual untuk membentuk arah kreatif, baik untuk proyek, produk, atau kampanye. Tata letak visual-first dan bagian yang rapi menjaga fokus pada kurasi suasana yang sempurna tanpa gangguan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Cari perpustakaan bawaan Unsplash yang berisi lebih dari 950.000 gambar gratis langsung di halaman Notion Anda

Organisasikan visual ke dalam kategori (lokasi, tema, atau gaya) untuk menjaga ide-ide tetap terstruktur

Sesuaikan tata letak dengan tampilan galeri atau daftar, tergantung pada cara Anda ingin menampilkan aset

Berikan label pada entri untuk penyaringan cepat dan navigasi yang mudah antar proyek

✅ Ideal untuk: Tim pemasaran atau manajer merek yang mempersiapkan visual kampanye atau konsep acara yang membutuhkan gambar yang kohesif

⚡ Arsip Template: Setelah Anda mengatur papan mood Notion Anda, padukan dengan template brainstorming untuk mengubah inspirasi menjadi ide dan rencana yang terstruktur. Inilah yang dapat Anda lakukan dengan templat tersebut: Catat pikiran yang berantakan selama proses ideasi dan atur secara visual

Hubungkan visual papan mood dengan peta pikiran atau diagram alur untuk konteks yang lebih mendalam

Ubah ide-ide kreatif menjadi konsep yang dapat diimplementasikan untuk kampanye pemasaran atau desain

3. Template Papan Mood Pribadi

melalui Notion

Bayangkan Template Papan Mood Pribadi dari Notion sebagai buku catatan digital Anda untuk mengorganisir ide-ide inspiratif yang muncul secara acak. Anda dapat menyimpan gambar atau menyimpan ide-ide Anda, seperti catatan singkat, konsep, atau sketsa, yang membantu Anda melacak pemikiran di balik inspirasi Anda.

Dan saat Anda menemukan konten web menarik (artikel, tautan, atau sumber daya online), Anda juga dapat menambahkannya, mengubah papan tersebut menjadi perpustakaan yang terus berkembang berisi suasana dan gaya. Seiring waktu, papan ini akan menjadi arsip pribadi yang dapat Anda kunjungi kapan saja saat membutuhkan inspirasi segar.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan galeri yang dikategorikan untuk mengatur inspirasi berdasarkan tema, suasana hati, atau jenis proyek

Potong visual langsung dari web dengan Notion Web Clipper untuk penyimpanan yang mudah

Sortir entri berdasarkan tag, tanggal, atau filter kustom untuk dengan cepat menemukan ide-ide spesifik

Ubah ukuran kartu atau sembunyikan judul untuk menciptakan tampilan papan yang lebih visual dan minimalis

✅ Ideal untuk: Freelancer, mahasiswa, atau hobiis yang mengumpulkan inspirasi kreatif sehari-hari untuk proyek pribadi, atau jurnal visual

⭐ Bonus: Tingkatkan penangkapan inspirasi Anda dengan fitur Talk to Text dari ClickUp Brain MAX. Terkadang ide muncul saat Anda jauh dari layar. Dengan fitur Talk to Text di ClickUp Brain Max, Anda dapat langsung mendiktekan pikiran, mendeskripsikan ide desain, atau membahas suasana yang baru saja Anda perhatikan di dunia nyata. Alih-alih kehilangan inspirasi, kata-kata yang Anda ucapkan akan diubah menjadi teks dan langsung ditambahkan ke ruang kerja Anda. Dari sana, Anda dapat menghubungkan catatan tersebut ke papan mood pribadi atau ruang proyek Anda.

4. Template Papan Mood Pemasaran

melalui Notion

Setiap kampanye yang kuat dimulai dengan visi yang jelas. Template Papan Mood Pemasaran Notion memberikan para pemasar tempat yang sempurna untuk mendefinisikannya. Template ini mengintegrasikan semua hal, mulai dari referensi visual dan petunjuk desain hingga tema utama, menjadi satu pusat yang terorganisir.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kumpulkan semua referensi kreatif Anda dalam galeri yang terkategori sehingga ide pemasaran dan aset merek tetap terorganisir

Saring inspirasi berdasarkan tema seperti lokasi, produk, atau jenis konten

Percepat kolaborasi dengan memungkinkan rekan tim menambahkan ide dan catatan ke galeri bersama

✅ Ideal untuk: Tim pemasaran atau strategis kreatif yang membuat papan mood atau inspirasi untuk acara, produk, kampanye merek, dan lainnya.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alat Perangkat Lunak Kolaborasi Visual

5. Template Papan Visi Tahun Baru

melalui Notion

Tahun baru berarti tujuan baru, dan templat Papan Visi Tahun Baru membantu mengubah resolusi Anda menjadi kenyataan. Templat ini menggabungkan pelacakan tujuan dengan visual yang menginspirasi, memudahkan Anda untuk menetapkan prioritas seperti kesehatan, keuangan, atau pertumbuhan pribadi.

Gunakan tag bawaan untuk menandai kemajuan dan mengidentifikasi pola dengan lebih jelas. Garis waktu kemudian menampilkan bagaimana setiap tujuan berkembang dari minggu ke minggu, membantu Anda mempertahankan momentum yang konsisten. Bersama-sama, fitur-fitur ini menjaga tujuan pribadi Anda tetap terlihat dan menarik, mengubah resolusi menjadi papan interaktif yang memotivasi Anda sepanjang tahun.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tetapkan tujuan di berbagai kategori seperti kesehatan fisik, kesehatan mental, dan keuangan pribadi

Tambahkan catatan detail pada setiap tujuan untuk mencatat ide atau langkah tindakan yang menjaga kemajuan Anda tetap jelas

Tambahkan pelacak atau papan visi mini untuk memantau tonggak pencapaian secara visual dan tetap termotivasi dengan arah yang jelas

✅ Ideal untuk: Individu yang ingin membuat papan visi berorientasi tujuan untuk melacak resolusi kesehatan, gaya hidup, dan keuangan sepanjang tahun

👀 Tahukah Anda? Papan mood bukan hanya alat bantu visual. Dalam pendidikan desain, mereka juga digunakan sebagai alat penelitian untuk: Uji resonansi emosional dengan menunjukkan apakah visual tersebut mampu memicu perasaan yang diinginkan pada penonton

Memicu diskusi, memberikan siswa dan tim titik referensi bersama untuk mendiskusikan ide dan menantang asumsi

Tambahkan tema kluster, sehingga pola menjadi lebih jelas, dan arah desain menjadi lebih mudah didefinisikan Singkatnya, mereka adalah alat yang kreatif dan analitis.

6. Template Papan Visi untuk Manifestasi Tujuan dan Kehidupan

melalui Notion

Template Vision Board untuk Manifestasi Tujuan dan Kehidupan dirancang sebagai pusat motivasi di mana mimpi berubah menjadi langkah-langkah konkret. Template ini melampaui visual statis dengan menyisipkan afirmasi kuat yang memperkuat keyakinan dan fokus setiap kali Anda mengunjungi papan Anda.

Anda juga dapat menambahkan kutipan yang memicu motivasi di saat-saat sulit dan menjaga pikiran tetap positif.

Selain itu, ruang untuk visi pribadi membantu Anda merencanakan seperti apa kesuksesan terlihat di berbagai aspek kehidupan, memberikan kejelasan pada gambaran besar Anda. Untuk memastikan semuanya dapat diimplementasikan, templat ini menghubungkan inspirasi dengan langkah-langkah praktis, menciptakan keseimbangan antara motivasi dan tanggung jawab.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Organisir visi Anda ke dalam kategori yang jelas, mencakup karier, gaya hidup, atau pertumbuhan pribadi

Pantau kemajuan dengan tata letak berbasis tujuan yang menampilkan perkembangan menuju tonggak pencapaian

Sesuaikan papan dengan gambar yang mencerminkan aspirasi atau kebiasaan harian Anda

✅ Ideal untuk: Individu yang sedang berlatih menetapkan tujuan dan manifestasi, yang ingin memiliki ruang harian untuk memvisualisasikan impian mereka, dan menyelaraskan kebiasaan harian dengan kesuksesan jangka panjang

👀 Tahukah Anda? Penelitian menggunakan penilaian momen ekologis selama 14 hari menemukan bahwa orang yang melaporkan rasa tujuan hidup yang lebih kuat mengalami stres sesaat yang lebih rendah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Papan visi yang selaras dengan tujuan dan tujuan Anda tidak hanya menginspirasi Anda, tetapi juga dapat membantu menciptakan pikiran yang lebih tenang dan terfokus.

7. Template Papan Catatan Tempel

melalui Notion

Warna cerah, pemikiran cepat, dan kejelasan instan; itulah suasana yang akan Anda dapatkan dengan templat papan catatan tempel Notion. Templat ini mengubah catatan tempel sederhana menjadi papan digital di mana setiap detail menemukan tempatnya.

Ide-ide dapat ditangkap begitu muncul, memberikan ruang aman untuk mengeksplorasi kreativitas Anda. Anda dapat menggunakan templat sederhana ini untuk penggunaan pribadi maupun profesional. Setiap catatan terasa seperti kartu tugas mini yang dapat dipindahkan, menjadikannya praktis dan menarik secara visual.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Buat catatan tempel tak terbatas untuk mencatat segala hal, mulai dari tugas harian hingga pengingat cepat dan ide-ide yang terlintas

Organisir catatan Anda berdasarkan kategori seperti tugas, belanja, tautan, atau ide pribadi

Berikan kode warna pada setiap catatan untuk pengenalan yang mudah dan kejelasan visual yang lebih baik

Atur ulang catatan dengan fungsi seret dan lepas untuk menyesuaikan prioritas yang berubah

✅ Ideal untuk: Profesional sibuk, mahasiswa, atau tim yang mengelola tugas harian, atau sesi brainstorming secara visual

💡 Tips Pro: Menuliskan ide hanyalah langkah pertama. Pelaksanaan adalah di mana keajaiban terjadi. Dengan ClickUp Brain, Anda dapat langsung mengubah catatan kasar menjadi tindakan konkret. Cukup sorot ide dalam gaya catatan tempel di dokumen atau tugas Anda, lalu minta Brain untuk mengembangkannya menjadi daftar tugas, menambahkan tanggal jatuh tempo, atau bahkan merinci langkah-langkah selanjutnya. Ide-ide kreatif Anda akan menjadi tugas yang terorganisir dan dapat dilacak, yang dapat Anda tindak lanjuti dengan mudah. Buat daftar tugas di samping catatan Anda dengan ClickUp Brain

8. Template Daftar Periksa Perencanaan Storyboard

melalui Notion

Cerita yang hebat bukanlah hasil kebetulan. Mereka direncanakan, dirancang, dan disempurnakan sebelum satu pun adegan direkam.

Template Daftar Periksa Perencanaan Storyboard berfungsi sebagai panduan produksi, membimbing Anda melalui setiap tahap pembuatan storyboard, mulai dari merancang alur cerita hingga memetakan persyaratan teknis. Dengan daftar periksa terperinci dan bagian yang terstruktur, template ini membantu mengubah ide kreatif abstrak menjadi rencana yang jelas dan dapat dilaksanakan, siap untuk diimplementasikan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tentukan dasar proyek Anda dengan daftar periksa pra-produksi yang terarah

Organisir tugas-tugas sepanjang proses penceritaan sehingga penulisan, pengembangan karakter, dan detail desain berjalan secara bersamaan

Rencanakan semua yang dibutuhkan untuk produksi Anda secara mendetail, mulai dari sumber daya esensial hingga langkah-langkah kepatuhan, sehingga proses berjalan lancar

Dukung proses pasca-produksi dengan langkah-langkah terstruktur untuk penyempurnaan dan distribusi

✅ Ideal untuk: Pembuat konten, produser video, dan tim pemasaran yang mengelola storyboarding untuk film atau kampanye video bermerek

📮 ClickUp Insight: 11% responden kami memanfaatkan AI terutama untuk brainstorming dan pengembangan ide. Tapi apa yang terjadi dengan ide-ide brilian ini setelahnya? Di sinilah Anda membutuhkan asisten bertenaga AI, seperti ClickUp Brain, yang membantu Anda mengubah ide-ide dari sesi brainstorming menjadi tugas-tugas yang dapat dieksekusi secara instan. Dan jika Anda kesulitan menjelaskan suatu konsep, cukup minta generator gambar AI untuk membuat visual berdasarkan prompt Anda. Ini adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang memudahkan Anda untuk berkreasi, memvisualisasikan, dan mengeksekusi ide lebih cepat!

9. Template Jurnal Harian

melalui Notion

Template Daily Journal dari Notion adalah ruang sederhana untuk mencatat pikiran dan refleksi Anda setiap hari. Template ini dilengkapi dengan pertanyaan panduan yang membantu Anda menulis dan memudahkan proses jurnal harian.

Misalnya, prompt rasa syukur mendorong Anda untuk berhenti sejenak dan mengenali hal-hal positif dalam hidup Anda, sekecil apa pun. Prompt afirmasi membantu Anda menetapkan nada yang percaya diri dan membangkitkan semangat untuk hari yang akan datang. Bagian sorotan harian memberikan ruang untuk mencatat momen penting, keberhasilan, atau pencapaian produktif, mengubah hari-hari biasa menjadi catatan yang bermakna.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pantau suasana hati seiring waktu untuk mengidentifikasi pola emosional dan tren kesejahteraan

Organisir daftar tugas Anda berdasarkan hari, minggu, atau bulan untuk kebiasaan jurnal yang terstruktur

Buat laporan berdasarkan kategori atau timeline untuk memvisualisasikan pertumbuhan dan kemajuan

✅ Ideal untuk: Individu yang ingin membangun kebiasaan jurnal reflektif untuk menyeimbangkan dan meningkatkan produktivitas melalui refleksi diri dan kesadaran emosional

💡 Tips Pro: Meskipun templat Jurnal Harian memberikan cara terstruktur untuk mencatat pikiran dan melacak kemajuan, Anda juga dapat menjelajahi aplikasi jurnal digital khusus jika menginginkan fleksibilitas lebih. Aplikasi-aplikasi ini sering kali dilengkapi dengan fitur seperti pelacakan kebiasaan, catatan suasana hati, pengingat, dan bahkan panduan tertulis untuk memudahkan penulisan jurnal.

10. Template Moodboard 2.0

melalui Notion

Template Moodboard 2.0 Notion membawa konsep mood board ke level berikutnya dengan menggabungkan inspirasi visual dengan konteks proyek. Template ini memberikan ruang untuk mengumpulkan referensi kreatif sambil juga mendefinisikan untuk siapa pekerjaan ini ditujukan, apa tujuannya, dan bagaimana semuanya terhubung.

Hasilnya adalah papan yang tidak hanya menangkap tampilan dan nuansa proyek, tetapi juga menghubungkannya langsung dengan strategi, sehingga memudahkan untuk mengubah ide menjadi tindakan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kumpulkan semua referensi kreatif Anda di satu tempat, mulai dari visual dan warna hingga petunjuk desain

Catat catatan tambahan, referensi, dan inspirasi yang memperkuat arah Anda

Lihat sisi kreatif dan briefing strategis secara bersamaan untuk pandangan yang lengkap

✅ Ideal untuk: Tim kreatif, atau pemimpin proyek yang membutuhkan papan visual yang menggabungkan inspirasi dengan strategi proyek

⚡ Arsip Template: Terkadang papan mood saja tidak cukup. Anda juga perlu menghubungkan ide, tema, dan konsep secara terstruktur. Di situlah template peta konsep dapat membantu Anda: Visualisasikan hubungan antara ide-ide, bukan hanya mengumpulkannya

Organisasikan pikiran Anda ke dalam kelompok yang mengungkapkan hubungan tersembunyi

Bangun dasar yang jelas untuk brainstorming, strategi, atau penelitian

Batasan Notion

Notion memang powerful dan fleksibel, namun banyak pengguna menyoroti kelemahan nyata dari platform ini. Berikut adalah beberapa batasan yang paling sering disebutkan, yang dikumpulkan dari G2, Trustpilot, Reddit, SoftwareAdvice, dan platform ulasan lainnya:

Kinerja lambat atau lag pada halaman dengan basis data besar, terutama saat bekerja dengan AI atau menyematkan konten berat

Kurva pembelajaran yang curam* saat mencoba menguasai pengaitan dan tata letak kompleks sebagai pemula

Masalah spreadsheet* karena dukungan untuk rumus dan dataset besar terbatas dibandingkan dengan Excel atau Google Sheets

Akses offline yang terbatas karena banyak fitur tidak berfungsi dengan andal tanpa koneksi internet

Kurangnya integrasi karena konektivitas aplikasi pihak ketiga tidak sekomprehensif beberapa pesaing

Menurut seorang pengguna Notion, hambatan kustomisasi adalah:

Notion bisa menjadi rumit bagi pengguna yang tidak memiliki kesabaran untuk mengkodekan. Meskipun ada templat yang tersedia, tetap diperlukan pemikiran kritis untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda.

Notion bisa menjadi rumit bagi pengguna yang tidak memiliki kesabaran untuk mengkodekan. Meskipun ada templat yang tersedia, tetap diperlukan pemikiran kritis untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda.

Dan jika kita berbicara tentang kompleksitas template, seorang pengguna Reddit mencatat:

Sebagian besar templat terlalu sederhana sehingga Anda bisa membuatnya sendiri, atau terlalu rumit sehingga Anda akhirnya menghapus setengah fiturnya.

Sebagian besar templat terlalu sederhana sehingga Anda bisa membuatnya sendiri, atau terlalu rumit sehingga Anda akhirnya menghapus setengah fiturnya.

Template Notion Alternatif

Salah satu frustrasi terbesar yang sering diungkapkan desainer dalam survei adalah 'kebocoran alur kerja ', yaitu kehilangan konteks saat berpindah antar alat atau harus mengimpor ulang aset hanya untuk menjaga proyek tetap berjalan.

Di situlah ClickUp menonjol sebagai solusi terbaik.

Sering kali masuk dalam daftar alternatif Notion terbaik, ClickUp tidak hanya mengatasi masalah alur kerja ini tetapi juga mengembangkan papan mood lebih jauh dengan mengintegrasikannya langsung ke dalam perencanaan proyek, manajemen tugas, dan kolaborasi.

Seorang pengulas G2 merangkumnya sebagai:

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah seberapa fleksibel dan dapat disesuaikan platform ini. Saya dapat mengaturnya sesuai keinginan, baik itu menggunakan daftar tugas sederhana atau membangun alur kerja detail dengan otomatisasi, ketergantungan, dan dasbor. Semua hal terpusat di satu tempat—proyek, dokumen, komunikasi, bahkan pelacakan waktu—sehingga saya tidak perlu berpindah-pindah antar alat.

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah seberapa fleksibel dan dapat disesuaikan platform ini. Saya dapat mengaturnya sesuai keinginan, baik itu menggunakan daftar tugas sederhana atau membangun alur kerja detail dengan otomatisasi, ketergantungan, dan dasbor. Semua hal terpusat di satu tempat—proyek, dokumen, komunikasi, bahkan pelacakan waktu—sehingga saya tidak perlu berpindah-pindah antar alat.

Berikut adalah templat papan suasana ClickUp terbaik, yang berfungsi sebagai alternatif praktis dan terorganisir untuk templat Notion.

1. Template Papan Mood ClickUp

Dapatkan templat gratis Visualisasikan antarmuka pengguna (UI/UX), ikon, warna, dan font dengan templat papan mood ClickUp

Berbeda dengan papan statis, Template Papan Mood ClickUp menciptakan ruang interaktif di mana ide-ide dapat berkembang menjadi rencana nyata. Dibangun di dalam ClickUp Whiteboards, template ini melampaui sekadar menempelkan visual. Anda dapat menggabungkan ikon, warna, situs web, dan font di kanvas digital untuk menciptakan panduan visual yang jelas.

Yang membuatnya istimewa adalah bagaimana ia menghubungkan kreativitas dengan tindakan dengan mulus. Papan ini berfungsi sebagai pusat inspirasi Anda, tetapi juga terhubung langsung ke fitur manajemen proyek desain ClickUp, memungkinkan Anda mengubah keputusan menjadi tugas tanpa mengganggu alur kerja.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan peta pikiran, blok teks, dan referensi langsung di papan untuk menghubungkan ide-ide yang tersebar menjadi arah kreatif yang terpadu

Beralih dengan lancar dari brainstorming ke pelaksanaan proyek dengan ClickUp Tasks untuk penugasan tugas, prioritas, dan batas waktu

Susun inspirasi dalam bagian-bagian yang rapi untuk memudahkan kesepakatan mengenai pilihan desain sebelum proyek masuk ke tahap produksi

✅ Ideal untuk: Desainer grafis, atau tim produk yang sedang membentuk identitas visual yang dapat beralih dengan mulus dari konsep hingga implementasi

⚡ Arsip Template: Papan mood di ClickUp menjadi hidup di dalam Whiteboards, memberikan ruang untuk brainstorming, memetakan ide, dan berkolaborasi secara real-time. Jika Anda ingin melampaui visual, templat whiteboard ini termasuk tata letak siap pakai untuk: Mapping perjalanan pengguna atau alur kreatif langsung di kanvas bersama

Bekerja sama dengan rekan tim menggunakan catatan tempel, bentuk, dan penghubung

Ubah ide-ide yang dihasilkan dari brainstorming menjadi tugas-tugas ClickUp yang dapat dieksekusi secara instan ▶️ Ingin melihatnya dalam aksi? Tonton video ini untuk mempelajari cara kerja ClickUp Whiteboards dan rasakan langsung bagaimana membangun dan berkolaborasi secara visual.

📚 Baca Lebih Lanjut: Cara Menggunakan Bullet Journal untuk Manajemen Proyek agar Tetap Terarah

2. Template Papan Visi ClickUp

Dapatkan templat gratis Jadikan pasar sasaran Anda lebih mudah dipahami dengan memetakan pasar tersebut menggunakan templat papan visi ClickUp

Kejelasan seringkali menjadi hal tersulit untuk dicapai saat membangun produk, dan di situlah templat Papan Visi ClickUp berperan. Templat ini memberikan tim pandangan bersama tentang gambaran besar, mengubah kriteria keberhasilan menjadi tanggung jawab yang jelas, sehingga tujuan bisnis selalu menjadi fokus.

Hasilnya adalah peta jalan visual yang menyatukan semua pihak dan memberikan keyakinan kepada pengambil keputusan untuk melangkah maju.

Untuk membuatnya lebih powerful, Anda dapat menggabungkan papan tersebut dengan ClickUp Docs. Ruang kolaboratif ini memungkinkan Anda mengembangkan visi Anda secara detail dengan menambahkan banner, menggunakan pembatas, dan bahkan menghubungkan tugas langsung dalam dokumen. Bersama-sama, keduanya memastikan visi Anda tidak hanya visual tetapi juga terdokumentasi dan siap untuk ditindaklanjuti oleh seluruh tim.

Buat pernyataan visi yang berdampak secara kolaboratif di dalam ClickUp Docs

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Ubah konsep-konsep tingkat tinggi menjadi kategori yang jelas untuk memudahkan kolaborasi, mulai dari merumuskan visi hingga mendefinisikan tujuan dan kebutuhan audiens

Biarkan tim Anda bekerja langsung di papan dengan mengelola tugas, berbagi pembaruan, dan menambahkan media

Gunakan fitur prioritas bawaan untuk mengevaluasi ide produk mana yang paling penting, memprioritaskan pekerjaan Anda , dan memutuskan mana yang harus dilanjutkan

Hubungkan papan visi Anda dengan alat perencanaan ClickUp, seperti Docs dan Whiteboards, sehingga brainstorming secara alami berkembang menjadi eksekusi

✅Ideal untuk: Tim produk dan wirausahawan yang ingin menyelaraskan visi, tujuan komunikasi, dan pelaksanaan

📚 Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak Papan Tulis Terbaik untuk Kolaborasi

3. Template Papan Tulis Visi ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan dengan jelas dan tentukan arah yang tepat untuk proyek Anda berikutnya menggunakan templat papan visi ClickUp

Template Papan Tulis Visi ClickUp dirancang untuk tim yang lebih menyukai pendekatan visual dan interaktif dalam brainstorming dan perencanaan.

Berbeda dengan Template Papan Visi ClickUp, yang menyediakan peta visual terstruktur untuk menyelaraskan tujuan dan tanggung jawab, Template Papan Tulis adalah kanvas kosong yang memungkinkan ide-ide mengalir secara bebas.

Anda dapat memetakan ide, memindahkan elemen, dan menyempurnakannya bersama anggota tim Anda. Template ini juga mencakup bagian untuk visi, audiens, kebutuhan, produk, dan tujuan. Meskipun memberikan petunjuk tentang apa yang perlu ditambahkan, template ini juga memberikan ruang untuk kreativitas dan iterasi.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Bekerja sama secara real-time, baik secara langsung maupun jarak jauh, untuk memfasilitasi diskusi yang dinamis

Tambahkan atau sesuaikan ikon, gambar, dan gaya untuk mencerminkan identitas unik merek Anda

Bagikan umpan balik langsung di papan untuk menangkap perspektif setiap departemen

Ekspor sebagai PDF atau poster fisik untuk sesi brainstorming offline dan workshop tim

✅ Ideal untuk: Tim yang ingin menggabungkan kreativitas dengan penetapan tujuan yang terstruktur dan menghargai fleksibilitas papan tulis digital

⭐ Bonus: Otomatiskan alur kerja desain dengan Agen Autopilot Pra-bangun ClickUp. Mengelola umpan balik dan persetujuan dapat memakan waktu lebih lama daripada pekerjaan desain itu sendiri. Dengan Agen Autopilot Bawaan ClickUp, Anda dapat mengotomatiskan langkah-langkah berulang—seperti memindahkan tugas ke "Revisi" saat umpan balik ditambahkan, memberi tahu pemangku kepentingan saat mockup disetujui, atau membuat tugas tindak lanjut setelah peluncuran. Jaga papan desain Anda tetap aktif tanpa perlu pembaruan manual yang terus-menerus. Biarkan tim Anda fokus pada kreativitas. Untuk mengatur Agent pertama Anda, tonton video ini.

4. Template Storyboard ClickUp

Dapatkan templat gratis Ubah konsep mentah menjadi cerita yang kuat melalui templat papan cerita ClickUp

Secara sederhana, storyboard adalah mood board dengan struktur. Tidak hanya menangkap tampilan dan nuansa ide Anda, tetapi juga bagaimana ide tersebut mengalir dari satu momen ke momen berikutnya. Template Storyboard ClickUp memberikan kanvas visual untuk memetakan konsep Anda frame demi frame, memudahkan Anda menyelaraskan nuansa kreatif dengan urutan aksi atau peristiwa yang sebenarnya.

Selain itu, dengan kemudahan seret dan lepas serta bingkai yang beragam, template ini mengubah proses kreatif menjadi sesuatu yang kolaboratif dan mudah dikelola.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Bagi narasi atau proyek Anda menjadi adegan atau langkah yang terpisah, sehingga ide-ide kompleks menjadi lebih mudah dipahami

Catat catatan skrip, dialog karakter, dan aksi di layar langsung di setiap frame

Atur ulang atau duplikat adegan untuk menyempurnakan ritme dan menyesuaikan alur narasi Anda seiring perkembangannya

Bagikan storyboard dengan tim Anda untuk mendapatkan umpan balik secara real-time, memastikan keselarasan di setiap tahap

✅ Ideal untuk: Pembuat film, pemasar, dan tim bisnis yang membutuhkan storyboard terstruktur untuk menyelaraskan visi dan pelaksanaan proyek

⚡ Arsip Template: Gunakan template storyboard gratis ini untuk mengatur ide-ide Anda. Template ini membantu inspirasi papan mood Anda mengalir ke dalam urutan yang jelas yang dapat diikuti dengan mudah oleh seluruh tim.

5. Template Outline Cerita ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan, atur, dan lacak setiap bab cerita Anda dengan templat garis besar cerita ClickUp

Papan mood dapat menangkap suasana proyek Anda, tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Template Outline Cerita ClickUp adalah tempat Anda mengubah energi visual tersebut menjadi alur cerita atau peta jalan yang konkret. Ia berfungsi sebagai jembatan antara inspirasi dan pelaksanaan.

Misalnya, jika papan mood Anda menyoroti tema untuk kampanye merek, Anda dapat mengorganisir ide-ide tersebut ke dalam bab, adegan, atau fase menggunakan templat ini, memastikan tidak ada detail yang terlewat.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Buat papan karakter atau persona bersama dengan visual, sangat cocok untuk kampanye pemasaran atau proyek storytelling

Gunakan tampilan Kanban Board untuk melihat narasi Anda berkembang dari berbagai sudut pandang

Gunakan pelacakan kemajuan dengan kode warna untuk melihat bagian mana dari kampanye atau cerita Anda yang sudah selesai dan apa yang masih perlu dikembangkan

✅ Ideal untuk: Pencipta konten dan strategis yang ingin mengubah inspirasi papan mood menjadi kampanye terstruktur, atau rencana eksekusi langkah demi langkah

6. Template Peta Cerita Pengguna ClickUp

Dapatkan templat gratis Visualisasikan cara pengguna berinteraksi dengan produk Anda menggunakan templat ClickUp User Story Mapping

Saat brainstorming ide atau memetakan alur kreatif, mudah untuk kehilangan gambaran bagaimana semuanya terhubung. Template Pemetaan Cerita Pengguna ClickUp mengubah pikiran yang tidak terorganisir menjadi perjalanan visual yang terstruktur. Dengan template ini, Anda dapat mengelompokkan ide-ide Anda secara bertahap, mirip dengan menyusun papan mood, tetapi dengan fokus pada jalur pengguna. Hal ini memudahkan untuk melihat bagaimana fitur, ide, atau pilihan desain memengaruhi pengalaman keseluruhan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pecah proyek kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola menggunakan ClickUp Custom Fields untuk persona, tujuan, atau masalah

Gunakan sebagai sumber informasi utama dengan menyimpan semua cerita dan ide dalam satu tampilan terpusat

Visualisasikan dampak fitur atau elemen kreatif secara bertahap dalam tampilan Story Map View

✅ Ideal untuk: Tim, manajer, atau pemasar yang ingin ruang bergaya papan mood untuk memetakan perjalanan pengguna dan menghubungkan ide desain dengan perilaku pelanggan yang sebenarnya

7. Template Papan Desain ClickUp

Dapatkan templat gratis Gunakan templat Papan Desain ClickUp untuk melacak tahap desain, persetujuan, prioritas, dan revisi sepanjang garis waktu proyek Anda

Proyek desain jarang berjalan lurus; ide berkembang, umpan balik mengubah arah, dan inspirasi terus berubah. Template Papan Desain ClickUp dirancang untuk menangkap alur tersebut dan menjaga agar tetap terorganisir.

Anda dapat mengumpulkan referensi kreatif sambil melacak bagaimana mereka bergerak melalui setiap tahap proses desain. Visual merek, mockup, umpan balik, dan persetujuan semuanya terhubung dalam satu papan, sehingga setiap langkah mudah diikuti.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Bagi proses desain menjadi tahap-tahap: briefing, branding, desain, peluncuran, dan umpan balik

Lacak persetujuan dan revisi dengan penanda status yang jelas (menunggu, disetujui, revisi)

Gunakan papan bergaya Kanban untuk mengelompokkan tugas desain dan memvisualisasikan kemajuan

Tambahkan komentar, tautan, dan berkas media langsung ke tugas untuk kolaborasi yang lancar

✅ Ideal untuk: Tim kreatif, manajer merek, dan desainer lepas yang ingin sistem papan mood terstruktur untuk mengelola dan melacak proyek desain dari awal hingga akhir

Ubah Inspirasi Papan Mood menjadi Proyek Nyata dengan ClickUp

Template papan suasana Notion sangat berguna saat Anda hanya ingin membuat papan suasana sederhana untuk mengumpulkan ide. Namun, kompleksitas kustomisasi bisa menjadi masalah.

Di situlah templat ClickUp menonjol. Mereka ramah pemula. Cukup masukkan informasi Anda untuk memulai.

Template ini menggabungkan kreativitas dengan struktur, sehingga papan mood Anda tidak hanya menjadi sumber inspirasi, tetapi juga berkembang menjadi rencana yang dapat dilaksanakan. Dengan tampilan fleksibel, papan siap pakai, dan fitur kolaborasi, ClickUp membantu Anda beralih dari brainstorming ke eksekusi—dengan mudah.

Jika Anda ingin alat papan mood yang komprehensif yang juga mengelola pekerjaan di baliknya, daftarlah ke ClickUp hari ini!