3 Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik yang Mengirimkan Pengingat dan Peringatan

Deadline terlewat. Follow-up klien tertimbun di antara pesan-pesan lain. Seorang rekan tim melewatkan pembaruan status karena pengingat berada di kotak masuk yang salah.

Kesalahan kecil ini dapat menumpuk menjadi keterlambatan, hilangnya kepercayaan, dan stres yang tidak perlu.

Perangkat lunak manajemen proyek yang mengirimkan pengingat dan peringatan memastikan seluruh tim tetap bertanggung jawab, menyesuaikan prioritas saat rencana berubah, dan mencegah tugas-tugas terlewatkan.

Dalam posting blog ini, kami akan membahas tiga alat terbaik yang memenuhi janji tersebut. 🎯

Perangkat Lunak Manajemen Proyek yang Mengirimkan Pengingat dan Peringatan: Sekilas

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang tiga perangkat lunak manajemen proyek terbaik yang mengirimkan pengingat dan peringatan yang dapat Anda gunakan untuk rencana proyek Anda:

Alat Terbaik untuk Fitur utama Kelebihan & kekurangan Harga* ClickUp Manajemen proyek dan kolaborasi berbasis AI untuk individu, startup, dan perusahaan Pengingat, ClickUp Brain (penugasan tugas AI, pembaruan, dan peringatan), Agen Autopilot AI, Otomatisasi, Kalender (penjadwalan cerdas dan penjadwalan ulang) Keunggulan: 🌟 Ruang Kerja AI Terintegrasi untuk semua pekerjaan Anda 🌟 Memungkinkan Anda menunda, menjadwal ulang, mendelegasikan, atau mengubah pengingat menjadi tugas 🌟 Dilengkapi dengan alat AI untuk penulisan, perencanaan, dan otomatisasi tugas 🌟 Menyediakan tampilan proyek yang fleksibel, termasuk Daftar, Papan, Kalender, Gantt, dan Garis WaktuKekurangan:🧐 Kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna baru karena fiturnya yang luas 🧐 Aplikasi seluler belum memiliki semua fitur yang ada di aplikasi desktop Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Asana Manajemen proyek yang fleksibel dan lintas fungsi untuk startup dan tim proyek berukuran menengah Pengingat dan notifikasi tugas (melalui email, push, atau desktop), ketergantungan dan subtugas, otomatisasi untuk pembaruan tugas dan peringatan, tampilan garis waktu dan kalender, integrasi dengan Slack/Google Calendar Kelebihan: 🌟 Mengingatkan tim tentang tugas rutin dan pengecekan🌟 Membantu manajer mengurangi tindak lanjut 🌟 Menjaga semua orang tetap terinformasi terlepas dari zona waktuKekurangan:🧐 Akses eksternal terbatas untuk kolaborator 🧐 Fitur lanjutan terkunci di balik paywall🧐 Sulit bagi tim kecil untuk mengatur Gratis; Paket berbayar mulai dari $13,49 per bulan per pengguna Trello Pengelolaan tugas visual dan prioritas untuk individu dan tim kecil Peringatan tenggat waktu, pengingat penugasan kartu, pembaruan aktivitas, papan Kanban, otomatisasi Butler (pengingat berbasis aturan), lebih dari 200 integrasi melalui Power-Ups Kelebihan: 🌟 Mendukung akses mobile dan desktop untuk bekerja di mana saja 🌟 Mengatur pengingat di Google Calendar dan alat lain melalui integrasi via Power-UpsKekurangan:🧐 Fitur pelaporan dan dashboard terbatas tanpa Power-Ups🧐 Batasan jumlah proyek yang dapat dilacak sekaligus🧐 Tidak cocok untuk tim besar atau proyek kompleks Gratis; Paket berbayar mulai dari $6 per bulan per pengguna

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Manajemen Proyek yang Mengirimkan Pengingat dan Peringatan?

Perangkat lunak manajemen proyek terbaik memastikan pengingat dikirim tepat waktu, relevan dengan konteks, dan dapat beradaptasi dengan alur kerja Anda. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilihnya:

Mengirimkan pengingat ke berbagai perangkat (desktop, mobile, browser, aplikasi chat) sehingga Anda tidak akan pernah melewatkan tenggat waktu saat sedang bepergian

Mengotomatiskan peringatan berdasarkan pemicu seperti perubahan status, ketergantungan, atau ketidakaktifan, mengurangi kebutuhan untuk mengikuti secara manual

Membedakan tenggat waktu mendesak dari pemeriksaan rutin , memastikan pekerjaan kritis selalu mendapatkan prioritas utama

Melacak respons terhadap peringatan , sehingga Anda tahu apakah tugas telah diakui, ditunda, atau diselesaikan

Mengintegrasikan peringatan ke dalam alur kerja , misalnya, mengubah komentar atau notifikasi menjadi pengingat email tindak lanjut

Menggunakan AI untuk memprioritaskan ulang pengingat , merangkum tugas yang tertunda, dan secara otomatis menindaklanjuti hambatan

Sinkronisasi dengan kalender eksternal (Google, Outlook, iCal) untuk mencegah penjadwalan ganda dan menjaga jadwal tetap selaras

🧠 Fakta Menarik: Sistem pengingat tertua yang digunakan manusia adalah dengan mengikat simpul pada tali. Budaya kuno, termasuk Suku Inca dengan sistem Khipu mereka, menggunakan tali bersimpul untuk melacak tugas, angka, dan kewajiban.

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik yang Mengirimkan Pengingat dan Peringatan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Mari kita lihat 3 perangkat lunak manajemen proyek (PM) terbaik yang mengirimkan pengingat dan peringatan.

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek dan kolaborasi yang didukung AI)

Tetap terorganisir dengan pengingat di ClickUp Tekan tombol 'R' di mana saja di ruang kerja Anda untuk membuat pengingat ClickUp yang disesuaikan

ClickUp for Project Management adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, dokumentasi, dan komunikasi tim dalam satu platform—didorong oleh otomatisasi AI generasi terbaru dan fitur pencarian canggih.

ClickUp Reminders mengumpulkan semua pengingat dan notifikasi tugas di satu tempat melalui ClickUp Home. Tidak peduli apakah Anda bekerja dari browser, desktop, atau perangkat seluler; pengingat Anda selalu terlihat dan dapat ditindaklanjuti.

Misalkan seorang pendiri startup sedang mengoordinasikan peluncuran produk di beberapa tim. Mereka dapat membuat pengingat untuk panggilan penting dengan klien, melampirkan dokumen terkait, dan bahkan menugaskan tugas tersebut kepada anggota tim.

Komentar di Tugas ClickUp atau notifikasi juga dapat diubah menjadi Pengingat. Selain itu, dengan opsi untuk menunda, menjadwal ulang, atau mendelegasikan, Pengingat memastikan semua orang tetap bertanggung jawab.

Jaga proyek Anda tetap berjalan dengan AI

ClickUp Brain menambahkan lapisan kecerdasan buatan (AI) ke dalam manajemen proyek, menghemat waktu Anda sekitar satu hari per minggu dengan mengotomatisasi tugas rutin dan rapat. Saat diminta, ia secara otomatis menugaskan tugas berdasarkan ketersediaan, melacak kemajuan, dan menyesuaikan prioritas secara dinamis.

Minta ClickUp Brain untuk membagikan pembaruan tentang tugas yang tertunda

Misalnya, seorang manajer proyek yang mengoordinasikan peluncuran aplikasi baru meminta ClickUp Brain untuk: ‘Rencanakan tugas-tugas peluncuran untuk dua minggu ke depan, tugaskan kepada pengembang, QA, dan pemasaran, dan tandai penundaan secara otomatis. ’

AI secara instan membuat tugas untuk setiap tim, menugaskan pemilik berdasarkan keahlian, menetapkan batas waktu, dan memantau kemajuan. Jika tugas QA tertinggal, Brain memperbarui prioritas dan mengirimkan peringatan kepada anggota tim yang relevan.

📌 Coba prompt berikut: Atur pengingat untuk tim desain agar mengirimkan wireframe pada hari Jumat pukul 3 sore.

Buat pengingat berulang setiap Senin agar tim dapat memperbarui kemajuan proyek mereka

Beritahu saya jika tugas pengembangan tidak selesai 24 jam sebelum batas waktu

Otomatiskan ruang kerja Anda tanpa perlu coding

ClickUp Automations, didukung oleh kecerdasan buatan (AI), memungkinkan Anda menggambarkan alur kerja dalam bahasa Inggris yang sederhana untuk mengaturnya secara instan.

Buat pemicu 'jika ini, maka itu' untuk mengotomatisasi alur kerja Anda menggunakan ClickUp Automations

Misalnya, ketika seorang desainer menandai tugas sebagai ‘Selesai,’ otomatisasi dapat memindahkannya ke daftar ‘Review.’ Sistem juga memberitahu manajer proyek dan menugaskan tugas tersebut ke tim QA.

Buat jadwal cerdas

ClickUp Calendar mengintegrasikan semua tugas, acara, dan tenggat waktu ke dalam tampilan cerdas dan dinamis untuk mengelola jadwal Anda secara aktif.

Rencanakan hari, minggu, dan bulan Anda dengan Kalender ClickUp yang didukung AI

Berbeda dengan kalender statis, ClickUp Calendar secara otomatis memblokir waktu fokus, menyesuaikan prioritas tugas saat rencana berubah, dan sinkronisasi dengan Google Calendar atau Outlook untuk menghindari penjadwalan ganda.

Dengan ClickUp Brain, Anda bahkan dapat menemukan waktu rapat, mengirim undangan, dan menghasilkan transkrip yang dapat dicari dengan tindakan yang ditugaskan.

Berikut cara menggunakannya untuk penjadwalan yang optimal:

Fitur utama ClickUp

Alat AI terpadu: Akses kumpulan alat AI yang kuat untuk otomatisasi yang lebih mendalam, kecerdasan proyek, dan pengelolaan tugas yang lebih cerdas dengan Akses kumpulan alat AI yang kuat untuk otomatisasi yang lebih mendalam, kecerdasan proyek, dan pengelolaan tugas yang lebih cerdas dengan ClickUp Brain MAX

Ubah percakapan menjadi tugas: Catat ide, tindakan, atau pembaruan cepat saat bepergian dengan hanya mengucapkannya menggunakan Catat ide, tindakan, atau pembaruan cepat saat bepergian dengan hanya mengucapkannya menggunakan fitur Talk-to-Text di ClickUp

Buat konten yang rapi: Gunakan ClickUp Brain’s AI Writer for Work untuk menyusun email, agenda rapat, laporan, atau pembaruan proyek

Temukan jawaban dalam hitungan detik: Temukan informasi yang tepat yang Anda butuhkan di seluruh tugas, dokumen, obrolan, dan proyek dengan Temukan informasi yang tepat yang Anda butuhkan di seluruh tugas, dokumen, obrolan, dan proyek dengan ClickUp Enterprise Search

Catat rapat dengan mudah: Rekam, transkrip, dan ringkas pembicaraan, lalu ubah poin penting menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dengan Rekam, transkrip, dan ringkas pembicaraan, lalu ubah poin penting menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dengan ClickUp AI Notetaker

Delegasikan pekerjaan rutin: Gunakan Gunakan agen AI ClickUp Autopilot yang dapat disesuaikan untuk memantau tugas, memperbarui status, dan mengirimkan peringatan sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda

Keunggulan ClickUp

Mengintegrasikan tugas, dokumen, obrolan, papan tulis, dasbor, dan tujuan dalam satu ruang kerja

Memungkinkan Anda untuk menunda, menjadwal ulang, mendelegasikan, atau mengubah pengingat menjadi tugas dengan satu klik

Menyediakan alat AI yang komprehensif untuk penulisan, perencanaan, dan otomatisasi tugas

Menyediakan tampilan proyek yang fleksibel, termasuk Daftar, Papan, Kalender, Gantt, dan Garis Waktu

ClickUp cons

Kurva pembelajaran yang lebih curam bagi pengguna baru karena fiturnya yang sangat lengkap

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.300+ ulasan)

Mengapa ini sangat berguna untuk mengelola prioritas yang beragam

Paket fitur lengkap ClickUp membantu individu dan tim mengorganisir, memvisualisasikan, dan memprioritaskan tugas dengan efisien.

Perangkat lunak ini menyediakan empat bendera prioritas yang jelas, termasuk Urgent, High, Normal, dan Low. Dengan cara ini, semua anggota tim dapat langsung mengetahui tugas mana yang memerlukan perhatian segera dan mana yang dapat dijadwalkan untuk nanti.

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Dari ulasan G2:

Yang paling saya sukai adalah aliran fitur baru dan pembaruan yang terus menerus. ClickUp bukan hanya alat manajemen proyek, tetapi platform produktivitas lengkap. Saya menggunakannya setiap hari sebagai sistem tiket, untuk komunikasi dengan klien, dan untuk mengorganisir alur kerja yang kompleks. Fitur AI-nya benar-benar menonjol – membantu saya menemukan konten lebih cepat, memprioritaskan tugas, dan menjaga konteks antar proyek. Fleksibilitas untuk menyesuaikan segala hal, mulai dari tampilan hingga otomatisasi, membuatnya sempurna sesuai dengan cara kerja saya.

Yang paling saya sukai adalah aliran fitur baru dan pembaruan yang terus menerus. ClickUp bukan hanya alat manajemen proyek, tetapi platform produktivitas lengkap. Saya menggunakannya setiap hari sebagai sistem tiket, untuk komunikasi dengan klien, dan untuk mengorganisir alur kerja yang kompleks. Fitur AI-nya benar-benar menonjol – membantu saya menemukan konten lebih cepat, memprioritaskan tugas, dan menjaga konteks antar proyek. Fleksibilitas untuk menyesuaikan segala hal, mulai dari tampilan hingga otomatisasi, membuatnya sempurna sesuai dengan cara kerja saya.

📮 ClickUp Insight: 50% orang mengatur waktu mereka dengan mengalokasikan hari tertentu untuk tugas administratif versus pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi, tetapi hanya 22% yang mengatakan mereka mengotomatisasi atau mendelegasikan tugas. Pengelolaan waktu manual memang membantu, tetapi tidak menghilangkan tugas-tugas berulang yang masih mengganggu pekerjaan mendalam. ✔️ Kalender ClickUp, Time Blocking, dan AI Agents bekerja sama untuk melindungi waktu Anda. Jadwalkan pekerjaan berulang secara otomatis, pindahkan tugas berdasarkan prioritas, dan aktifkan pengingat—sehingga minggu Anda berjalan dengan sendirinya. 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations—mengakibatkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

2. Asana (Terbaik untuk manajemen proyek yang fleksibel dan lintas fungsi)

melalui Asana

Asana adalah perangkat lunak manajemen tugas yang memungkinkan Anda mengatur notifikasi melalui email, notifikasi push seluler, atau notifikasi desktop. Sesuaikan kapan dan seberapa sering notifikasi ini dikirim, baik itu pengingat tenggat waktu sekali saja atau notifikasi berulang untuk tugas rutin.

Anda dapat memberitahu anggota tim tertentu, mengatur pengingat berdasarkan fase proyek, atau memicu notifikasi saat ketergantungan berubah. Sistem ini terintegrasi dengan alur kerja Anda melalui papan proyek visual, garis waktu, dan tampilan kalender.

Fitur otomatisasinya mempermudah proses ini dengan aturan kustom yang dapat mengalokasikan tugas, memperbarui status, atau mengirim peringatan. Perangkat lunak ini terintegrasi dengan alat seperti Microsoft Teams dan Google Calendar, sehingga notifikasi dapat mengalir ke ruang kerja Anda tanpa perlu beralih konteks.

Fitur utama Asana

Atur ketergantungan tugas dan subtugas untuk memecah pekerjaan yang kompleks dan mengelola urutan tugas

Tetapkan peran, tanggal jatuh tempo, dan prioritas untuk tugas dengan bidang yang dapat disesuaikan untuk efektivitas

Kelola beban kerja dan alokasi sumber daya secara dinamis dengan kemudahan seret dan lepas

Buat templat yang dapat digunakan ulang untuk proyek dan tugas guna mengstandarkan praktik terbaik

Bangun alur kerja AI atau atur agen AI berbasis templat untuk menangani tugas-tugas berulang

Keunggulan Asana

Mendorong konsistensi dengan mengingatkan tim tentang tugas rutin dan pengecekan berkala

Membantu manajer mengurangi tindak lanjut karena pengingat menangani sebagian besar pengingat

Mendukung tim jarak jauh dan tersebar dengan memastikan semua anggota tetap terinformasi meskipun berada di zona waktu yang berbeda

Asana

Akses eksternal terbatas; kolaborator hanya dapat melihat tugas, tidak dapat memasukkan data atau melacak jam kerja

Fitur canggih terkunci di balik paywall, berbeda dengan alternatif Asana

Sulit bagi tim kecil untuk mengaturnya

Harga Asana

Gratis

Starter: $13,49/bulan per pengguna

Advanced: $30,49/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Enterprise+: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Asana

G2: 4. 4/5 (12.300+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (13.500+ ulasan)

Mengapa ini sangat berguna untuk mengelola prioritas yang beragam

Asana sangat andal untuk mengelola proyek-proyek multiple. Aplikasi ini menyediakan ruang kerja untuk mengorganisir dan memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi, pentingnya, dan tenggat waktu. Selain itu, matriks prioritas yang dapat disesuaikan dan pengingat otomatisnya membantu Anda menyeimbangkan beban kerja dan menghindari melewatkan tenggat waktu.

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Asana?

Sebuah ulasan G2 berbagi:

Bagian terbaik dari Asana adalah fitur kolaborasinya, penggunaan AI-nya, layanan pelatihan gratisnya, antarmuka penggunanya, tim dukungannya, kesederhanaannya, dan kemudahan penggunaannya… Bagian terburuk dari Asana adalah kecepatan implementasi pembaruan dan fitur yang berarti, fitur otomatisasi yang sangat terbatas, dan ketidakpraktisannya saat berbagi pekerjaan antar perusahaan.

Bagian terbaik dari Asana adalah fitur kolaborasinya, penggunaan AI-nya, layanan pelatihan gratisnya, antarmuka penggunanya, tim dukungannya, kesederhanaannya, dan kemudahan penggunaannya… Bagian terburuk dari Asana adalah kecepatan implementasi pembaruan dan fitur yang berarti, fitur otomatisasi yang sangat terbatas, dan ketidakpraktisannya saat berbagi pekerjaan antar perusahaan.

🔍 Tahukah Anda? Studi menunjukkan bahwa orang lebih cenderung menindaklanjuti tujuan mereka ketika mereka menetapkan pengingat berbasis waktu (‘ingatkan saya pukul 7 pagi’) daripada pengingat yang samar (‘ingatkan saya besok’). Ketepatan waktu membuat otak memperlakukannya seperti batas waktu.

3. Trello (Terbaik untuk manajemen tugas visual dan prioritas)

melalui Trello

Trello adalah perangkat lunak manajemen proyek gratis yang dibangun berdasarkan papan Kanban visual untuk memudahkan pelacakan tugas. Anda dapat membuat kartu untuk tugas, memindahkannya melalui daftar yang dapat disesuaikan (To Do, In Progress, Done), dan melihat status keseluruhan tugas.

Platform ini mengelola notifikasi melalui peringatan tenggat waktu, penugasan kartu, dan pembaruan aktivitas, sehingga anggota tim tetap terinformasi.

Bagi tim yang membutuhkan lebih banyak fitur, Trello menawarkan tampilan Kalender dan Garis Waktu dalam paket berbayar. Trello juga menyediakan perpustakaan Power-Up yang luas, yang terintegrasi dengan alat seperti Slack, Google Drive, dan berbagai aplikasi pelacak waktu.

Butler, alat otomatisasi Trello, dapat mengatur tindakan berdasarkan aturan untuk mengurangi pekerjaan manual. Misalnya, ia dapat secara otomatis memindahkan kartu saat kondisi tertentu terpenuhi atau mengirim pengingat berdasarkan prioritas proyek.

Fitur utama Trello

Organisir tugas dengan membuat kartu detail yang dilengkapi dengan tanggal jatuh tempo, lampiran, daftar periksa, dan penanggung jawab

Manfaatkan fitur kolaborasi lintas fungsi , termasuk komentar, mention, dan catatan aktivitas real-time

Tambahkan label dan filter kustom untuk memudahkan pengorganisasian dan prioritas pada papan tugas yang besar

Manfaatkan berbagai templat pelacakan proyek dari perpustakaannya yang luas untuk mengstandarkan tugas-tugas berulang

Keunggulan Trello

Dukungan akses mobile dan desktop untuk bekerja di mana saja dengan pembaruan real-time

Mengatur pengingat di Google Calendar dan alat lain melalui integrasi yang luas (lebih dari 200) melalui Power-Ups

Trello

Fitur pelaporan dan dashboard terbatas kecuali Anda menambahkan Power-Ups

Batasan jumlah proyek yang dapat Anda lacak sekaligus; sulit untuk beralih antara proyek-proyek tersebut

Ini bukanlah solusi ideal untuk tim yang menangani proyek besar atau kompleks

Harga Trello

Gratis

Standar: $6 per bulan per pengguna

Premium: $12,5 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Trello

G2: 4.5/5 (13.700+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (23.600+ ulasan)

Mengapa ini sangat berguna untuk mengelola prioritas yang beragam

Trello menyediakan tampilan visual yang jelas tentang tugas-tugas menggunakan papan Kanban yang dapat disesuaikan, memungkinkan Anda untuk mengatur ulang dan memprioritaskan pekerjaan berdasarkan urgensi dan pentingnya.

Selain itu, Butler dan integrasi memfasilitasi eksekusi proyek yang didukung AI, membantu tim tetap fokus pada tugas-tugas paling kritis.

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Trello?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna Capterra:

Kemudahan dan fleksibilitas. Mudah untuk memulai, dan dapat mendukung berbagai skenario mulai dari manajemen proyek hingga basis pengetahuan hingga kalender… Manajemen akun pengguna bisa menjadi tantangan. Saya sering menemukan pengguna klien lupa cara mereka mendaftar, sehingga tidak dapat login atau menerima notifikasi.

Kemudahan dan fleksibilitas. Mudah untuk memulai, dan dapat mendukung berbagai skenario mulai dari manajemen proyek hingga basis pengetahuan hingga kalender… Manajemen akun pengguna bisa menjadi tantangan. Saya sering menemukan pengguna klien lupa cara mereka mendaftar, sehingga tidak dapat login atau menerima notifikasi.

🔍 Tahukah Anda? Pengingat digital pertama kali muncul pada akhir tahun 1980-an dengan perangkat asisten digital pribadi (PDA) awal seperti Psion Organizer dan kemudian PalmPilot. Orang-orang terkesan bahwa perangkat genggam dapat mengingat janji temu untuk mereka.

Mention Lain yang Menonjol

Meskipun alat-alat ini tidak masuk dalam tiga besar aplikasi pengingat, Anda dapat menggunakannya untuk meningkatkan manajemen proyek:

Monday: Menyediakan fitur otomatisasi untuk mengatur pengingat peringatan berdasarkan pemicu tertentu, seperti tenggat waktu yang mendekat

Wrike: Menyediakan Menyediakan pengingat otomatis untuk lembar waktu , membantu tim mengirimkan catatan mereka tepat waktu, memastikan pembayaran gaji, penagihan, dan pelaporan tepat waktu

Hive: Menyediakan pemberitahuan audio untuk pengingat rapat, pesan, penugasan tindakan, dan @mentions, menambahkan lapisan urgensi ekstra pada komunikasi penting

💡 Tips Pro: Mengapa harus mengurus tugas-tugas rutin sehari-hari sendiri jika Anda bisa memprogram Agen Autopilot AI di ClickUp untuk melakukannya untuk Anda? Aktifkan Agen Autopilot Pra-bangun, seperti Agen Laporan Mingguan atau Agen Rapat Tim, atau buat Agen Autopilot Kustom Anda sendiri dengan pembuat tanpa kode kami. Video ini akan menunjukkan cara memulainya!

Cara Mengelola Prioritas Ganda dengan Efektif (Tips + Praktik Terbaik)

Ketika segalanya terasa mendesak, sulit untuk mengetahui apa yang layak mendapat perhatian Anda terlebih dahulu. Berikut beberapa praktik terbaik untuk membantu Anda mencapainya.

Gunakan pengingat pre-mortem: Atur peringatan yang terikat dengan titik risiko. Misalnya, Anda dapat membuat pengingat yang aktif jika setiap ketergantungan terlambat lebih dari 24 jam

Terapkan metode 'penumpukan peringatan': Lanjutkan menumpuk peringatan untuk tiga titik pemeriksaan kritis: saat tugas dibuat, saat sudah setengah selesai, dan saat mendekati batas waktu

Manfaatkan kerangka kerja delegasi yang andal: Pasangkan tugas dengan pemberitahuan otomatis yang memberitahu Anda jika kemajuan terhenti (misalnya, status tidak berubah dalam dua hari)

Gunakan sistem peringatan dua saluran: Pisahkan peringatan mendesak (push notifikasi mobile) dari yang tidak mendesak (email atau dalam aplikasi) dalam daftar tugas Anda

🧠 Fakta Menarik: Pengingat digital bahkan telah diuji dalam bidang kedokteran. Dalam uji klinis, pasien yang menerima pengingat SMS harian untuk mengonsumsi obat mereka dua kali lebih mungkin untuk mematuhi rencana pengobatan mereka.

