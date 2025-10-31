10 Alternatif Terbaik ChatGPT Projects

Bagian hukum di perusahaan Anda bekerja sangat berbeda dari tim penjualan. Demikian pula, tim pemasaran memiliki sedikit tumpang tindih dengan tim keuangan dibandingkan, misalnya, tim hukum. Namun, ada satu elemen yang menghubungkan setiap departemen: konteks—terutama saat terintegrasi dengan layanan Google.

Seperti yang dikatakan oleh pelukis Amerika Kenneth Noland ,

Bagi saya, konteks adalah kunci. Dari situlah pemahaman tentang segala hal berasal.

ChatGPT Projects dibangun berdasarkan prinsip ini. Ia menyediakan ruang proyek khusus di mana Anda dapat mengelompokkan file, percakapan, dan instruksi yang terkait.

Banyak alat AI kini menawarkan kemampuan serupa atau bahkan lebih canggih, termasuk pembangkitan konten, analisis data, pencarian web real-time, dan pembangkitan gambar.

Dalam artikel ini, kami akan mengulas alternatif terbaik ChatGPT Projects yang saat ini tersedia di pasaran, termasuk opsi yang menawarkan versi gratis untuk tim yang ingin menguji kemampuan AI sebelum melakukan upgrade.

Alternatif Terbaik ChatGPT Projects Sekilas

Berikut ini perbandingan singkat antara alternatif terbaik untuk ChatGPT Projects untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai berdasarkan beberapa fitur kunci, termasuk fitur tambahan seperti analisis data canggih, harga, dan ulasan pengguna.

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* Peringkat ClickUp Lingkungan Kerja AI Terintegrasi dengan penjadwalan fleksibel, perencanaan sumber daya, AI ambient, dan otomatisasi. ClickUp Brain, tampilan Beban Kerja & Garis Waktu, bidang kustom, pelacakan waktu bawaan, templat penjadwalan, lebih dari 1.000 integrasi. Rencana gratis; penyesuaian untuk perusahaan. G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Google Gemini Produktivitas berbasis AI di Google Workspace Laporan penelitian mendalam, pembangkitan gambar dan video, otomatisasi Gmail dan Docs, serta penalaran multimodal. Rencana gratis; rencana berbayar mulai dari $19,99 per bulan per pengguna. G2: 4.4/5 Capterra: Tidak cukup ulasan Perplexity AI Penelitian real-time dan wawasan multi-model. Pencarian real-time dengan kutipan, beberapa model AI, unggahan file, kolaborasi Spaces, integrasi API. Rencana gratis; rencana berbayar mulai dari $20/bulan per pengguna G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Microsoft Copilot Peningkatan produktivitas AI di aplikasi Microsoft. Pembuatan laporan, ringkasan rapat, analisis Excel, mode Think Deeper, masukan multimodal. Rencana gratis; rencana berbayar mulai dari $20 per bulan per pengguna. G2: 4.4/5 Capterra: Tidak cukup ulasan Claude Percakapan AI yang mirip manusia dan penalaran canggih. Tiga model AI, dukungan kode, penalaran berformat panjang, analisis data gambar, dan integrasi alur kerja. Rencana gratis; rencana berbayar mulai dari $20/bulan per pengguna G2: 4.4/5 Capterra: 4.6/5 Hugging Face Pengembangan AI sumber terbuka dan berbagi model. Lebih dari 100.000 model yang telah dilatih sebelumnya, pusat kolaborasi, perpustakaan penyesuaian, Spaces, dan API Inferensi. Paket berbayar mulai dari $9 per bulan per pengguna G2: Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan Notion Ruang kerja produktivitas yang didukung AI Ringkasan dokumen, terjemahan, perbaikan tata bahasa, prompt brainstorming, dan otomatisasi tugas. Rencana gratis; rencana berbayar mulai dari $12 per bulan per pengguna. G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Trello Organisasi proyek visual dan kolaborasi tim Papan Kanban, otomatisasi Butler, label dan filter, Power-Ups, pembaruan real-time Rencana gratis; rencana berbayar mulai dari $5 per bulan per pengguna. G2: 4.4/5 Capterra: 4.5/5 Slite Membangun basis pengetahuan tim yang terfokus dan bebas dari kekacauan. Dokumen tak terbatas, jawaban berbasis AI, analisis keterlibatan, panel pengetahuan, integrasi. Paket berbayar mulai dari $10 per bulan per pengguna. G2: 4.6/5 Capterra: 4.7/5 Coda Alur kerja dokumen dan spreadsheet yang disesuaikan dalam satu tempat Dokumen interaktif, integrasi Packs, otomatisasi tanpa kode, blok penulisan AI, berbagi secara granular. Rencana gratis; rencana berbayar mulai dari $12 per bulan per pengguna. G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Mengapa Memilih Alternatif ChatGPT Projects?

Meskipun ChatGPT Projects membantu mengorganisir obrolan dan file terkait untuk respons kontekstual, ia masih mewarisi banyak keterbatasan inti ChatGPT.

Banyak pengguna menyalahkan perubahan baru yang diperkenalkan:

Sebelum saya dapat memberikan tugas-tugas di bidang saya seperti menghitung NPV, IRR, ARR, dll (keuangan), ChatGPT memberikan jawaban yang tepat, tetapi sekarang saya mendapatkan banyak jawaban yang salah. Bahkan setelah menjelaskan di mana kesalahannya, ChatGPT tetap menghasilkan jawaban yang salah.

Pertimbangkan celah-celah berikut yang mendorong banyak tim untuk beralih ke alternatif ChatGPT terbaik:

Kemampuan terbatas untuk merujuk percakapan sebelumnya secara akurat dalam proyek yang sama, menyebabkan konteks hilang selama tugas yang panjang atau kompleks.

Kemampuan visual dan pembangkitan gambar yang terbatas dibandingkan dengan platform AI generatif lainnya yang dapat langsung menciptakan gambar dan aset desain.

Batasan penggunaan pada unggahan file, panjang percakapan, dan panggilan API, yang dapat mengganggu proyek berskala besar atau lintas departemen.

Ketiadaan integrasi bawaan dengan aplikasi Google populer seperti Google Docs, Google Sheets, dan Google Workspace, sehingga kolaborasi antar alat menjadi lebih manual.

10 Alternatif ChatGPT Projects Terbaik yang Dapat Digunakan

Jika Anda mencari platform yang melampaui ChatGPT Projects dengan model AI yang fleksibel dan fitur kolaborasi yang lebih luas, Anda berada di tempat yang tepat. Berikut adalah 10 alternatif terbaik ChatGPT Projects yang patut dieksplorasi:

1. ClickUp (Terbaik untuk Manajemen Proyek AI dan Alur Kerja)

Minta jawaban instan yang didukung AI di seluruh alat dan file Anda menggunakan ClickUp Brain

Salah satu tantangan terbesar dengan ChatGPT adalah betapa terpisahnya ia dari alur kerja Anda yang lain. Ia tidak memiliki ekosistem bawaan untuk merujuk dan hanya bergantung pada data yang Anda berikan, seringkali menyebabkan kesalahan atau informasi yang tidak lengkap. Hal ini tidak hanya berarti Anda terus berpindah dari ChatGPT ke alat AI lain, tetapi juga berarti Anda harus bolak-balik antara tempat proyek Anda berada. Maaf harus memberitahu Anda, tetapi Anda terjebak dalam jaringan AI yang berantakan dan alur kerja yang berantakan. ClickUp mengatasi masalah alur kerja yang terputus dengan solusi AI yang lengkap. Pengguna mendapatkan akses ke platform manajemen proyek berbasis AI yang menggabungkan perencanaan tugas, otomatisasi, kolaborasi, dan analisis real-time dalam satu tempat.

Penjadwalan dan prioritas tugas berbasis AI dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain menyediakan penjadwalan cerdas, prioritas, dan wawasan prediktif untuk proyek-proyek kompleks. Ini berarti Anda akhirnya dapat mengucapkan selamat tinggal pada penyebaran pekerjaan, menghemat waktu yang signifikan, dan mengelola semuanya dalam satu ruang kerja terhubung. Mari kita telusuri lebih dalam.

Buat ringkasan instan dari sprint yang telah selesai untuk menjaga kepemimpinan tetap terinformasi dengan mudah menggunakan ClickUp Brain

Bayangkan seorang manajer pemasaran yang menangani peluncuran produk multiple. Alih-alih merencanakan kampanye secara manual, ClickUp Brain secara otomatis memprioritaskan tugas, menetapkan tenggat waktu berdasarkan kapasitas tim, dan mengidentifikasi potensi hambatan.

Tingkatkan produktivitas ke level berikutnya dengan ClickUp Brain

Setelah setiap sprint, sistem ini menghasilkan ringkasan instan, sehingga pimpinan tetap terinformasi tanpa perlu pekerjaan pelaporan tambahan.

Seorang manajer proyek dapat dengan mudah bertanya, “Apa yang menghambat redesign situs web kita?” dan ClickUp Brain akan merespons dengan hambatan dan tindakan yang direkomendasikan.

🎥 Berikut ini video singkat yang memandu Anda melalui proses mengajukan pertanyaan AI terkait pekerjaan Anda:

Saat merencanakan acara, ia dapat secara otomatis menghasilkan daftar periksa terperinci, menugaskan pemilik, dan menjadwalkan tugas tanpa pengaturan manual.

💡 Tips Pro: Upgrade ke Brain MAX untuk mengakses fitur produktivitas canggih. Dengan akses ke berbagai model AI premium (Brain M1, Gemini, OpenAI, Claude, DeepSeek, dan lainnya), Anda dapat menangani pemikiran kompleks, pemrograman, dan penulisan kreatif tanpa perlu berganti alat. Pengguna Brain MAX melaporkan penghematan 1,1 hari per minggu, bekerja 4 kali lebih cepat menggunakan fitur Talk to Text yang didukung AI, dan mengurangi biaya hingga 88% dibandingkan dengan menggunakan beberapa aplikasi produktivitas. Kemampuan pencarian mendalamnya memindai alat dan file yang terhubung untuk memberikan jawaban cerdas dan kaya konteks, sementara fitur pembangkitan gambar bawaan dan pencarian web membantu tim berkolaborasi, menyusun konten, dan melakukan riset tanpa perlu meninggalkan ClickUp. Tonton video ini untuk informasi lebih lanjut:

Nikmati kolaborasi yang efisien dengan ClickUp Docs dan Whiteboards

Buat draf ringkasan kampanye secara kolaboratif dan ubah umpan balik menjadi tugas secara instan menggunakan ClickUp Docs

Proyek sering terhenti karena informasi tersembunyi dalam email atau terpisah di berbagai alat.

ClickUp Docs memungkinkan tim untuk membuat dan mengedit dokumen dinamis seperti ringkasan kampanye, spesifikasi produk, atau basis pengetahuan dengan tugas dan komentar terintegrasi untuk tindakan instan.

Perencanaan visual sama pentingnya. Dengan ClickUp Whiteboards, tim dapat memetakan alur kerja selama perencanaan sprint atau merancang kampanye pemasaran, lalu mengubah catatan tempel langsung menjadi tugas yang dapat dieksekusi tanpa perlu memasukkan data ulang.

Rencanakan sprint secara visual dan ubah catatan tempel menjadi tugas yang dapat dieksekusi menggunakan ClickUp Whiteboards

Bagi pengambil keputusan, Dashboard ClickUp menggabungkan KPI, data beban kerja, dan pelacakan kemajuan secara real-time.

📌 Contoh: Seorang manajer penjualan dapat melihat aliran transaksi, kuota, dan kinerja tim dalam satu tampilan, sehingga lebih mudah untuk mengalokasikan ulang sumber daya sebelum batas waktu terlewati.

Otomatiskan pelacakan kemajuan pada tujuan dengan ClickUp Tasks

Melacak kemajuan secara manual seringkali menyebabkan laporan yang usang dan respons yang tertunda. Tetapkan tujuan sebagai Tugas dan subtugas ClickUp, dan hubungkan masing-masing dengan tujuan yang dapat diukur, di mana persentase penyelesaian diperbarui secara otomatis seiring berjalannya pekerjaan.

Sebuah startup yang bekerja menuju OKR kuartalan, misalnya, dapat segera mengidentifikasi proyek yang berisiko dan menyesuaikan fokus.

Tindakan berulang seperti memberi tahu prospek, menaikkan tiket dukungan, atau mengelola persetujuan rutin dapat sepenuhnya diotomatisasi. Dengan ClickUp Automations, proses-proses berulang ini berjalan tanpa intervensi manusia.

Seiring waktu, ClickUp Brain mempelajari pola alur kerja ini dan merekomendasikan otomatisasi manajemen proyek baru, seperti penugasan otomatis tugas tinjauan berulang.

Otomatiskan tindakan berulang seperti eskalasi tiket dan penugasan tugas dengan bantuan ClickUp Automations

Fitur terbaik ClickUp

Penjadwalan dan prioritas tugas berbasis AI dengan ClickUp Brain

Analisis prediktif yang mengidentifikasi risiko proyek dan menyarankan alokasi ulang sumber daya.

Dokumen, Papan Tulis, dan Dashboard untuk kolaborasi dan pelaporan secara real-time.

Pelacakan tujuan yang terhubung langsung dengan tugas dan memperbarui kemajuan secara otomatis.

Otomatisasi yang menangani tindakan berulang seperti pembaruan status dan penugasan tugas.

Brain Max dengan berbagai model AI premium untuk penalaran canggih, konversi suara ke teks, dan pencarian mendalam.

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran yang lebih curam bagi pengguna baru karena banyaknya fitur yang tersedia.

Pengaturan otomatisasi yang kompleks mungkin memerlukan waktu untuk disesuaikan.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Ulasan G2 ini mencakup:

Brain MAX baru telah sangat meningkatkan produktivitas saya. Kemampuan untuk menggunakan berbagai model AI, termasuk model penalaran canggih, dengan harga terjangkau memudahkan untuk mengintegrasikan semuanya dalam satu platform. Fitur seperti konversi suara ke teks, otomatisasi tugas, dan integrasi dengan aplikasi lain membuat alur kerja menjadi lebih lancar dan cerdas.

📖 Baca Juga: Ruang Kerja AI Terintegrasi, seperti ClickUp, menggabungkan semua alat kerja dan platform AI yang Anda butuhkan untuk menjalankan proyek dengan lancar, merencanakan waktu, melacak tujuan, mengelola (dan membuat) pengetahuan, serta selalu memiliki konteks lengkap tentang pekerjaan Anda.

2. Google Gemini (Pilihan terbaik untuk produktivitas berbasis AI di dalam Google Workspace)

melalui Google Gemini

Banyak tim yang menggunakan Gmail, Docs, dan Drive menghadapi masalah umum: terlalu banyak pergantian konteks.

Meneliti ide, menyusun konten, dan menganalisis data seringkali berarti berpindah-pindah antara berbagai alat dan tab, termasuk pencarian Google. Hal ini memperlambat proyek dan menciptakan celah dalam kolaborasi. Google Gemini bertujuan untuk mengatasi hal ini dengan membawa kecerdasan buatan canggih langsung ke dalam Google Workspace.

Ini membantu tim melakukan riset lebih cepat, menulis dengan lebih cerdas, dan bahkan menghasilkan gambar atau video tanpa perlu meninggalkan aplikasi yang mereka kenal.

Fitur terbaik Google Gemini

Tangani penelitian kompleks dengan laporan Deep Research yang merangkum jam-jam membaca web menjadi temuan yang dapat ditindaklanjuti.

Buat gambar dan video dengan Imagen 4 dan Veo 3 untuk membuat visual kampanye atau video penjelasan tanpa alat eksternal.

Otomatiskan penulisan dokumen dan balasan email langsung di Gmail dan Docs dengan AI Pro, mengurangi ketik berulang dan meningkatkan kecepatan respons.

Integrasikan dengan Google Workspace (Docs, Sheets, Calendar, Drive) untuk mengelola proyek, menjadwalkan pertemuan, dan menampilkan file yang relevan secara instan.

Aktifkan pemrosesan multimodal untuk memproses teks, gambar, audio, dan kode secara bersamaan.

Batasan Google Gemini

Ketidakakuratan sesekali dalam respons memerlukan verifikasi manual.

Pembuatan gambar dapat merusak detail dan kesulitan dalam menggambarkan diagram teknis.

Referensi penelitian mendalam dapat sulit dilacak.

Harga Google Gemini

Gratis

Google AI Pro : $19,99/bulan per pengguna

Google AI Ultra: $249,99 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Google Gemini

G2 : 4.4/5 (250+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Google Gemini

Ulasan Capterra ini mencatat:

Saya senang memiliki alat yang dapat membantu saya menemukan opsi desain atau saran yang mungkin ingin saya gunakan. Saya bisa bertanya tentang harga jual suatu barang, seperti lampu botol saya. Alat ini cepat memberikan bantuan yang saya butuhkan saat saya membutuhkannya. Tampaknya lebih up-to-date dan lebih mudah digunakan dibandingkan dengan alat lain yang pernah saya coba. Saya bahkan bisa mengatur pengingat melalui alat ini.

Saya senang memiliki alat yang dapat membantu saya menemukan opsi desain atau saran yang mungkin ingin saya gunakan. Saya bisa menanyakan berapa harga jual suatu barang, seperti lampu botol saya. Alat ini cepat memberikan bantuan yang saya butuhkan saat saya membutuhkannya. Tampaknya lebih up-to-date dan lebih mudah digunakan dibandingkan dengan alat lain yang pernah saya coba. Saya bahkan bisa mengatur pengingat melalui alat ini.

📮 ClickUp Insight: Jumlah orang yang mengejutkan mengatakan bahwa tugas-tugas berulang mendominasi hari kerja mereka—21% menghabiskan lebih dari 80% waktu mereka untuk tugas-tugas tersebut, sementara 20% lainnya mengatakan tugas-tugas ini memakan setidaknya 40% waktu mereka. Itu hampir setengah minggu yang dihabiskan untuk pekerjaan yang tidak memerlukan pemikiran mendalam atau kreativitas. Dengan ClickUp AI Agents, Anda dapat mengurangi pekerjaan rutin ini secara drastis. Mulai dari membuat tugas dan mengirim pengingat hingga menyusun email, mencatat hasil rapat, dan bahkan mengatur alur kerja lengkap—ClickUp mengotomatiskan semuanya dalam hitungan menit. 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat satu jam setiap hari untuk setiap karyawan yang menggunakan ClickUp Automations, meningkatkan efisiensi keseluruhan sebesar 12%.

3. Perplexity AI (Terbaik untuk penelitian real-time dan wawasan multi-model)

melalui Perplexity AI

Tim yang mengandalkan mesin pencari atau alat penelitian yang tersebar sering membuang waktu berjam-jam untuk mengumpulkan informasi yang dapat diandalkan. Secara spesifik, pekerja membuang 59 menit setiap hari untuk mencari informasi yang tersebar di penyimpanan cloud dan thread percakapan.

Perplexity AI mengatasi masalah tersebut dengan menggabungkan antarmuka pencarian dengan beberapa model AI, penelusuran web real-time, dan kutipan untuk setiap respons.

Hal ini menjadikannya ideal bagi peneliti, konsultan, dan analis yang membutuhkan jawaban yang dapat diandalkan dan didukung sumber tanpa harus secara manual menyortir ratusan tautan.

Fitur terbaik Perplexity AI

Lakukan pencarian real-time dengan sumber yang dikutip untuk konten yang didukung oleh penelitian yang andal.

Beralih antara berbagai model AI (GPT-4 Omni, Claude, Grok, DeepSeek, dan Sonar) untuk pendekatan penalaran yang beragam.

Unggah file PDF, CSV, gambar, dan teks untuk merangkum data atau mengekstrak wawasan secara otomatis.

Bekerja sama dengan tim melalui Spaces, di mana anggota dapat berbagi file, meminta bantuan AI, dan membangun basis pengetahuan internal.

Integrasikan API Perplexity dengan lebih dari 800 alat produktivitas melalui platform pihak ketiga seperti Albato atau Boost Space.

Batasan Perplexity AI

Kesulitan dalam mempertahankan konteks pada pertanyaan lanjutan.

Kemampuan multibahasa yang terbatas, terutama untuk bahasa-bahasa yang kurang umum.

Masalah keamanan dilaporkan terkait URL gambar yang diunggah tetap dapat diakses secara publik.

Harga Perplexity AI

Gratis

Perplexity Pro : $20 per bulan per pengguna

Perplexity Enterprise Pro: $40/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Perplexity AI

G2 : 4.7/5 (45+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Perplexity AI

Ulasan G2 ini berbagi:

Saya suka cara Perplexity mengubah pertanyaan sederhana menjadi percakapan cepat dan bermanfaat yang mengambil informasi nyata dari web, lengkap dengan tautan untuk diperiksa sendiri. Sangat mudah digunakan, tanpa menu yang membingungkan atau terlalu banyak opsi, dan ia mengingat apa yang telah kita bicarakan sebelumnya, sehingga pertanyaan lanjutan terasa alami.

Saya suka cara Perplexity mengubah pertanyaan sederhana menjadi percakapan cepat dan bermanfaat yang mengambil informasi nyata dari web, lengkap dengan tautan untuk diperiksa sendiri. Sangat mudah digunakan, tanpa menu yang membingungkan atau terlalu banyak opsi, dan ia mengingat apa yang telah kita bicarakan sebelumnya, sehingga pertanyaan lanjutan terasa alami.

👀 Fakta Menarik: Lukisan pertama yang dibuat oleh AI terjual seharga $432.500. Sebuah potret berjudul “Edmond de Belamy”, yang dihasilkan oleh algoritma, dilelang di Christie’s, menandai tonggak sejarah dalam seni yang didorong oleh AI.

4. Microsoft Copilot (Terbaik untuk produktivitas berbasis AI di seluruh aplikasi Microsoft)

melalui Microsoft

Microsoft Copilot terintegrasi langsung ke dalam Word, Excel, Outlook, dan Teams, membantu pengguna menghindari penulisan manual dan format berulang.

Alih-alih bolak-balik antara email dan spreadsheet untuk membuat laporan atau presentasi, Copilot dapat merangkum pertemuan, menghasilkan slide, dan menyarankan rumus. Hal ini menjadikannya pilihan praktis bagi bisnis yang sudah sangat bergantung pada ekosistem Microsoft.

Fitur terbaik Microsoft Copilot

Buat laporan, presentasi, dan email langsung di dalam Word, PowerPoint, dan Outlook.

Ringkas rapat, usulkan tindakan yang perlu dilakukan, dan kelola tugas di Teams.

Analisis lembar kerja, sarankan rumus, dan buat grafik visual di Excel.

Sediakan mode Think Deeper untuk penalaran kompleks, bantuan pemrograman, dan wawasan penelitian.

Sediakan interaksi multimodal dengan masukan suara, teks, dan gambar.

Batasan Microsoft Copilot

Respons yang lebih lambat selama jam sibuk untuk pengguna gratis.

Kontrol komputer yang terbatas dibandingkan dengan asisten tradisional

Kesalahan teknis sesekali dalam perbaikan kode.

Harga Microsoft Copilot

Microsoft Copilot : Gratis

Microsoft Copilot Pro: $20 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Microsoft Copilot

G2 : 4.4/5.0 (85+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Microsoft Copilot

Ulasan G2 ini mencatat:

Hal terbaik tentang Copilot adalah ia memberikan hasil yang didukung oleh penelitian yang mendalam dengan referensi dan sangat rinci. Saya juga telah menggunakan platform AI lain dan membandingkan jawabannya, tetapi sejauh ini Copilot sangat baik dalam menghasilkan jawaban.

Hal terbaik tentang Copilot adalah ia memberikan hasil yang didukung oleh penelitian yang mendalam dengan referensi dan sangat rinci. Saya juga telah menggunakan platform AI lain dan membandingkan jawabannya, tetapi sejauh ini Copilot sangat bagus dalam menghasilkan jawaban.

5. Claude (Terbaik untuk percakapan AI yang mirip manusia dan penalaran canggih)

melalui Claude

Claude dari Anthropic menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk membuat interaksi AI terasa lebih alami dan sadar konteks daripada chatbot tradisional.

Berbeda dengan respons robotik atau terlalu teknis, pengguna mendapatkan respons percakapan yang menyesuaikan dengan nada dan niat. Model Opus Claude dapat menangani tugas penalaran kompleks seperti debugging kode atau analisis multi-langkah, sementara model Sonnet dan Haiku mendukung pertanyaan cepat dan ringan.

📌 Contoh: Seorang manajer pemasaran yang sedang menyiapkan analisis kompetitif dapat mengunggah catatan riset dan meminta Claude untuk mengorganisirnya menjadi laporan detail. Alih-alih hanya menyalin informasi, Claude mendiskusikan sudut pandang potensial, memverifikasi fakta, dan menyusun narasi yang terdengar seolah-olah ditulis oleh ahli manusia.

Fitur terbaik Claude

Sediakan tiga model AI (Haiku, Sonnet, Opus) yang dioptimalkan untuk kecepatan, akurasi, dan penalaran kompleks.

Dukungan untuk pembangkitan kode, debugging, dan rekomendasi arsitektur.

Analisis gambar statis, ekstrak data, dan berikan wawasan kontekstual.

Aktifkan percakapan berformat panjang yang sadar konteks dengan retensi memori yang kuat.

Tawarkan integrasi dengan ribuan aplikasi pihak ketiga untuk otomatisasi alur kerja.

Batasan Claude

Tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan gambar dan video.

Terkadang hanya menyelesaikan tugas sebagian sebelum meminta konfirmasi.

Tidak sekomprehensif ChatGPT dalam merangkum tautan.

Harga Claude

Gratis

Pro : $20 per bulan per pengguna

Max: $100 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Claude

G2 : 4.4/5 (55+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Claude

Ulasan Capterra ini menampilkan:

Membantu saya dalam kehidupan pribadi dan profesional dengan meningkatkan pengetahuan saya, menunjukkan jalur pembelajaran yang nyata, membuat rutinitas, atau mengotomatisasi tugas-tugas saya.

Membantu saya dalam kehidupan pribadi dan profesional dengan meningkatkan pengetahuan saya, menunjukkan jalur pembelajaran yang nyata, menciptakan rutinitas, atau mengotomatisasi tugas-tugas saya.

6. Hugging Face (Terbaik untuk pengembangan AI sumber terbuka dan berbagi model)

melalui Hugging Face

Bayangkan Anda sedang mengembangkan chatbot fintech yang perlu menangani beberapa bahasa, mendeteksi sentimen dalam pesan pelanggan, dan memberikan wawasan keuangan secara real-time.

Alih-alih menghabiskan berbulan-bulan melatih model dari awal, Anda dapat menggunakan Hugging Face untuk dengan cepat memilih transformer yang telah dilatih sebelumnya, menyesuaikannya dengan data Anda sendiri, dan mengimplementasikannya melalui Inference API.

Platform open-source ini memberikan akses kepada pengembang dan organisasi ke ribuan model, alat AI untuk pelatihan dan deployment model, serta komunitas kolaboratif untuk berbagi dan meningkatkan aplikasi AI. Hugging Face memudahkan pembangunan solusi NLP, penglihatan, dan AI generatif canggih tanpa infrastruktur berat atau kurva pembelajaran yang curam.

Fitur terbaik Hugging Face

Berikan akses ke lebih dari 100.000 model yang telah dilatih sebelumnya untuk pemrosesan bahasa alami (NLP), penglihatan komputer, dan kecerdasan buatan generatif.

Aktifkan kolaborasi melalui Model Hub dan Hugging Face Hub untuk hosting dan berbagi model.

Dukung penyesuaian dan implementasi dengan perpustakaan sumber terbuka seperti Transformers, Datasets, dan Tokenizers.

Sediakan ruang untuk membangun dan berbagi aplikasi AI interaktif tanpa perlu mengelola infrastruktur.

Sediakan inferensi real-time melalui Hugging Face Inference API untuk integrasi produksi yang mulus.

Batasan Hugging Face

Membutuhkan sumber daya komputasi yang signifikan untuk model transformer besar.

Mengandung potensi bias dataset dan model yang memerlukan mitigasi.

Menyediakan kurva pembelajaran bagi pemula saat mengimplementasikan fitur-fitur canggih.

Harga Hugging Face

Pro : $9 per bulan per pengguna

Tim : $20/bulan per pengguna

Enterprise: $50 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Hugging Face

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Hugging Face

Ulasan G2 ini mengungkapkan:

Hal terbaik yang pernah terjadi bagi komunitas AI. Komunitas ini menambahkan dan menggunakan kembali model-model. Bantu kami mendapatkan model-model terbaik yang terverifikasi untuk kami coba.

Hal terbaik yang pernah terjadi bagi komunitas AI. Komunitas ini menambahkan dan menggunakan kembali model-model. Bantu kami mendapatkan model-model terbaik yang terverifikasi untuk kami coba.

👀 Fakta Menarik: IBM’s Watson menciptakan trailer yang menegangkan untuk film horor Morgan, memilih adegan dan menyusunnya sepenuhnya secara mandiri.

7. Notion (Pilihan terbaik untuk ruang kerja all-in-one dan produktivitas berbasis AI)

melalui Notion

Bayangkan Anda duduk di meja kerja dengan secangkir kopi, melihat daftar panjang tugas yang harus diselesaikan sebelum besok. Anda harus merangkum laporan, menyusun email, dan tim yang menunggu pembaruan.

Alih-alih berpindah-pindah antar aplikasi, buka Notion. Dalam hitungan menit, catatan Anda terorganisir, laporan disingkat menjadi ringkasan singkat, dan draf pertama email Anda siap dibagikan.

Inilah yang membuat Notion berguna. Rasanya seperti buku catatan yang familiar, tetapi dengan asisten yang tenang dan cerdas di dalamnya. Ia membantu Anda menerjemahkan dokumen untuk rekan tim di luar negeri, memperbaiki kalimat yang kaku dalam proposal Anda, dan bahkan memicu ide saat Anda merasa buntu.

Fitur terbaik Notion

Ringkas laporan panjang dan catatan rapat untuk menghemat waktu.

Terjemahkan dokumen untuk kolaborasi yang lebih lancar dengan tim global.

Perbaiki tata bahasa dan gaya penulisan untuk komunikasi yang lebih jelas.

Brainstorming dan menyusun postingan, email, dan rencana menggunakan prompt cepat.

Otomatiskan pembaruan dalam daftar tugas dan basis data untuk pelacakan yang mudah.

Batasan Notion

Bekerja paling baik jika Anda memanfaatkan sepenuhnya ruang kerja Notion.

Diperlukan langganan berbayar untuk penggunaan AI yang lebih luas.

Akses offline terbatas

Harga Notion

Gratis

Plus : $12 per bulan per pengguna

Bisnis : $24/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Notion

G2 : 4.7/5 (6.700+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Notion

Ulasan G2 ini menyoroti:

Notion AI, terutama fitur catatan rapat barunya, merupakan terobosan bagi siapa pun yang memulai usaha sendiri. Ini seperti memiliki asisten atau koordinator yang duduk di samping Anda dalam rapat untuk mencatat semua detail penting dan tindakan yang perlu dilakukan, sementara Anda dapat fokus sepenuhnya pada peserta rapat.

Notion AI, terutama fitur catatan rapat barunya, merupakan terobosan bagi siapa pun yang memulai usaha sendiri. Ini seperti memiliki asisten atau koordinator yang duduk di samping Anda dalam rapat untuk mencatat semua detail penting dan tindakan yang perlu dilakukan, sementara Anda dapat fokus sepenuhnya pada peserta rapat.

8. Trello (Terbaik untuk organisasi proyek visual dan kolaborasi tim)

melalui Trello

Trello adalah alat manajemen proyek berbasis Kanban yang populer, yang membantu tim mengorganisir tugas dan melacak kemajuan secara visual. Dengan sistem kartu dan papan, Trello dirancang untuk kesederhanaan, memudahkan perencanaan proyek, penugasan tanggung jawab, dan pemantauan alur kerja.

Tim dapat menyesuaikan papan sesuai dengan proses mereka, mengotomatisasi tindakan rutin, dan mengintegrasikan Trello dengan alat favorit mereka, sambil tetap menjaga kolaborasi tetap sederhana dan transparan.

Fitur terbaik Trello

Organisir tugas dengan papan, daftar, dan kartu untuk gambaran proyek yang jelas.

Otomatiskan tindakan berulang menggunakan otomatisasi Butler.

Sesuaikan alur kerja dengan label, filter, dan Power-Ups.

Aktifkan kolaborasi dengan komentar, lampiran file, dan pembaruan real-time.

Akses Trello di desktop dan mobile untuk manajemen proyek yang fleksibel di mana saja.

Batasan Trello

Kekurangan fitur pelaporan canggih dan pelacakan waktu bawaan.

Skalabilitas terbatas untuk proyek besar dan kompleks.

Fungsi offline yang dibatasi

Harga Trello

Gratis

Standar : $5 per bulan per pengguna

Premium : $10 per bulan per pengguna

Enterprise: $17,50/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Trello

G2 : 4.4/5 (13.700+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (23.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Trello

Ulasan G2 ini berbagi:

Trello telah membantu saya mengatur urusan pribadi dengan lebih baik. Misalnya, seorang blogger membagikan papan Trello AI mereka. Saya menghemat banyak waktu dengan menggunakan papan ini; memang, ini adalah usaha orang tersebut, tetapi Trello memungkinkan mereka membagikan karya luar biasa mereka.

Trello telah membantu saya mengatur urusan pribadi dengan lebih baik. Misalnya, seorang blogger membagikan papan Trello AI mereka. Saya menghemat banyak waktu dengan menggunakan papan ini; memang, ini adalah usaha orang tersebut, tetapi Trello memungkinkan mereka membagikan karya luar biasa mereka.

9. Slite (Terbaik untuk membangun basis pengetahuan tim yang terfokus dan bebas dari kekacauan)

melalui Slite

Saat tim berkembang, begitu pula kekacauan dokumen yang tersebar dan percakapan yang terputus-putus. Slite menawarkan alternatif yang tenang. Ini adalah ruang bersama di mana tim Anda dapat menulis, mengorganisir, dan menemukan informasi tanpa tenggelam dalam kekacauan.

Berbeda dengan alat kolaborasi AI yang mencoba melakukan segalanya, Slite berfokus pada satu hal yang dilakukan dengan baik—membantu tim mengelola pengetahuan dan mengambil keputusan bersama.

Desainnya yang bersih dan tegas membuat sulit untuk membuat dokumen yang berantakan, artinya tim Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk formatting dan lebih banyak waktu untuk berbagi hal-hal yang penting.

Fitur terbaik Slite

Buat dan atur dokumen tanpa batas dalam ruang kerja kolaboratif.

Gunakan jawaban berbasis AI dan bantuan pengeditan untuk menjaga pengetahuan tetap up-to-date.

Pantau keterlibatan dengan analisis dokumen dan ruang kerja.

Kelola pengetahuan perusahaan secara menyeluruh dengan panel khusus.

Hubungkan dengan alat seperti Slack dan Google Drive untuk alur kerja yang lebih lancar.

Batasan Slite

Tidak ada API publik untuk integrasi kustom.

Fitur database yang lebih sedikit dibandingkan dengan perangkat lunak manajemen tugas seperti Notion.

Harga Slite

Standar : $10 per bulan per pengguna

Premium : $15 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Slite

G2 : 4.6/5 (260+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Slite

Ulasan G2 ini menampilkan:

Fitur pencarian berbasis AI-nya tampak sangat menjanjikan dan diimplementasikan dengan baik. Desainnya yang menarik membuat penulisan dokumentasi dan pembaruan menjadi "menyenangkan". Dokumentasi yang dibuat dengan sangat baik.

Fitur pencarian berbasis AI-nya tampak sangat menjanjikan dan diimplementasikan dengan baik. Desainnya yang menarik membuat penulisan dokumentasi dan pembaruan menjadi "menyenangkan". Dokumentasi yang dibuat dengan sangat baik.

10. Coda (Terbaik untuk membangun alur kerja dokumen-lembar kerja kustom dalam satu tempat)

melalui Coda

Beberapa tim bekerja paling baik ketika mereka tidak perlu memilih antara dokumen dan spreadsheet. Coda memberikan keduanya—tanpa meminta Anda untuk beralih tab.

Alat ini adalah dokumen serba guna yang fleksibel, di mana penulisan, perencanaan, perhitungan, dan otomatisasi berjalan berdampingan secara real-time. Baik Anda sedang membuat kalender konten dengan pembaruan status real-time atau melacak permintaan fitur produk dalam satu ruang bersama, Coda menyesuaikan diri dengan gaya Anda, bukan sebaliknya.

Ini sangat berguna bagi tim yang bergerak cepat yang membutuhkan lebih dari sekadar dokumen statis tetapi tidak ingin beban dari alat manajemen proyek tradisional.

Fitur terbaik Coda

Gabungkan dokumen, tabel, dan tampilan interaktif dalam satu kanvas.

Gunakan Packs untuk terhubung dengan alat seperti Gmail, Slack, dan Jira.

Bangun aturan otomatisasi alur kerja dengan logika tanpa kode yang sederhana.

Tambahkan blok AI untuk bantuan penulisan, ringkasan, dan pengembangan ide.

Kontrol berbagi dengan penguncian dokumen, halaman tersembunyi, dan peran ruang kerja.

Batasan Coda

Bagi pengguna baru, proses pengaturannya bisa terasa rumit.

Akses offline terbatas

Harga Coda

Gratis

Pro : $12 per bulan per pengguna

Tim : $36 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Coda

G2 : 4.7/5 (470+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Coda

Ulasan Capterra ini mencatat:

Kemudahan dalam mengajak rekan tim untuk berkolaborasi secara langsung pada basis pengetahuan, pengembangan perangkat lunak, atau konten pemberdayaan penjualan telah membawa dukungan nyata terhadap sistem pengetahuan untuk pertama kalinya di perusahaan kami.

Kemudahan dalam mengajak rekan tim untuk berkolaborasi secara langsung pada basis pengetahuan, pengembangan perangkat lunak, atau konten pemberdayaan penjualan telah membawa penerimaan yang nyata terhadap sistem pengetahuan di perusahaan kami untuk pertama kalinya.

👀 Fakta Menarik: Institut Smithsonian menggunakan AI untuk menyortir jutaan artefak yang telah didigitalkan, membuat harta karun tersembunyi dapat dicari, dan bahkan secara otomatis menandai foto-foto historis.

Mention terhormat: Alternatif Proyek ChatGPT Lainnya yang Berguna

Selain alternatif ChatGPT Projects teratas yang telah kami bahas, terdapat platform AI lainnya yang dapat membantu dalam pembuatan konten dan otomatisasi.

Misalnya, memilih alat penulisan AI yang tepat dapat mempercepat penulisan salinan iklan, email, dan artikel panjang sambil menjaga konsistensi merek.

Berikut adalah tiga alat tambahan yang mungkin berguna bagi Anda:

Jasper : Dirancang untuk tim pemasaran dan pembuat konten yang ingin menyusun salinan iklan, email, dan posting blog dengan cepat.

Writesonic : Membantu tim menghasilkan artikel ramah SEO, deskripsi produk, dan konten media sosial.

Copy.ai : Menyediakan templat AI untuk brainstorming ide produk, menghasilkan judul, dan menyusun pesan kampanye.

ClickUp adalah Alternatif Terbaik yang Anda Tunggu-tunggu

Setiap tim bekerja dengan cara yang berbeda, dan meskipun ChatGPT Projects memberikan organisasi dan konteks yang berharga untuk pekerjaan yang didukung AI, hal itu tidak selalu cukup untuk mengelola proyek-proyek kompleks saat ini.

Tim modern membutuhkan lebih dari sekadar obrolan terpisah: mereka membutuhkan visibilitas bersama. ClickUp menyediakan hal itu! Alih-alih berpindah-pindah antara obrolan dan dokumen proyek, ClickUp menggabungkan manajemen tugas berbasis AI, kolaborasi, dan pelaporan real-time dalam satu platform.

Ini memberikan tim konteks yang mereka butuhkan sambil mengotomatisasi tugas-tugas berulang, melacak tujuan, dan menawarkan pemikiran canggih dengan ClickUp Brain Max.

Jika Anda siap untuk membawa manajemen proyek AI ke level berikutnya dan menjaga setiap departemen tetap terhubung, daftarkan diri Anda di ClickUp hari ini.