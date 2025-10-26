10 Alternatif Visio Gratis untuk Mac yang Layak Digunakan pada Tahun 2025

Dengan diagram alur, diagram organisasi, diagram jaringan, dan visual lainnya, Microsoft Visio telah menjadi alat diagraming andalan bagi insinyur, desainer, dan manajer proyek. Alat ini powerful, fleksibel, dan sangat baik untuk mengubah ide-ide kompleks menjadi visual yang jelas.

Namun, ada satu kelemahan besar—Visio tidak dirancang untuk macOS. Jika Anda pengguna Mac, menggunakannya berarti harus berurusan dengan solusi alternatif seperti pengaturan dual-boot, desktop jarak jauh, atau plugin eksternal. Tidak ideal.

Lalu, apa yang bisa dilakukan pengguna Mac? Banyak alternatif Visio gratis untuk Mac yang menawarkan fitur serupa (atau bahkan lebih baik). Dalam postingan ini, kami telah mengumpulkan alternatif Visio terbaik untuk Mac untuk membuat diagram, membuka file Visio, dan bekerja dengan lancar.

Baik Anda sedang merancang arsitektur sistem yang kompleks atau sekadar membuat diagram alur tim, ada alternatif Visio untuk Mac di sini yang sesuai dengan alur kerja Anda (tanpa perlu instalasi tambahan).

10 Alternatif Visio Terbaik untuk Mac dalam Sekilas

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang harga, fitur, dan struktur alternatif Visio terbaik untuk Mac:

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Semua ukuran tim yang membutuhkan papan tulis kolaboratif bertenaga AI, peta pikiran, dan templat diagram dalam satu tempat Papan tulis, Peta Pikiran, templat desain dan prototipe, serta kecerdasan buatan bawaan dengan ClickUp Brain dan Brain Max Rencana gratis, Penyesuaian untuk perusahaan OmniGraffle Perusahaan yang membutuhkan prototipe cepat dan alur kerja otomatis Pengeditan grafik vektor, templat yang dapat disesuaikan, otomatisasi alur kerja, prototipe cepat Uji coba gratis; Berlangganan mulai dari $149,99 Diagrams. net Perusahaan perangkat lunak skala menengah hingga besar yang mencari alat diagram berbasis web dengan fitur kolaboratif Alat kolaborasi, templat desain untuk diagram UML, diagram jaringan, dan diagram organisasi Gratis; Berbayar mulai dari $37 per bulan ConceptDraw DIAGRAM Perusahaan perangkat lunak berskala besar yang membutuhkan alat visualisasi kompleks Konektor dinamis, visualisasi kompleks, dan integrasi dengan alat ConceptDraw Office Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $199 Lucidchart Perusahaan yang membutuhkan diagram teknis dan visualisasi infrastruktur Pembuatan diagram dan peta pikiran AI, kolaborasi real-time, dan visualisasi infrastruktur Gratis; Berbayar mulai dari $10 per pengguna LibreOffice Draw Freelancer dan usaha kecil yang menangani tata letak teknis dan skema detail ilustrasi 3D, kolaborasi lintas platform, konektor, dan fitur lapisan Gratis selamanya Edraw Max Tim desain dan startup yang bekerja pada ilustrasi ilmiah Analisis SWOT, analisis grafik, diagram, dan pembangkitan peta pikiran Dibayar mulai dari $45,99 MindNode Perorangan dan usaha kecil hingga menengah yang membutuhkan pemetaan pikiran yang kompleks dan brainstorming kolaboratif Tag visual, cabang yang dapat dilipat, dan mode fokus Rencana gratis tersedia; Berbayar mulai dari $2,99/bulan Creately Agen pemasaran dan kreatif yang menggunakan alur kerja tanpa kode untuk memvisualisasikan beberapa kampanye pemasaran Otomatisasi alur kerja tanpa kode, aturan dan rumus yang dapat disesuaikan, serta organisasi cerdas dengan panel folder Rencana gratis tersedia; Berbayar mulai dari $8 per pengguna per bulan Flying Logic Perusahaan manufaktur otomotif dan mesin yang membutuhkan pemodelan canggih dan prototipe Modeling hubungan sebab-akibat, simulasi sistem dinamis, dan gerbang logika dan operator bawaan Berlangganan mulai dari $24 per bulan

📖 Baca Juga: Tips Penting untuk MacBook agar Produktivitas Anda Meningkat

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Visio untuk Mac?

Memilih alternatif Visio untuk Mac bukan hanya soal kompatibilitas dengan macOS—Anda membutuhkan alat yang memenuhi semua kriteria penting dalam hal fungsionalitas, kemudahan penggunaan, dan kolaborasi.

Berikut adalah fitur-fitur yang wajib dimiliki untuk memastikan alat diagram Anda tetap sejalan dengan visi Anda:

Antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna : Cari alternatif Visio untuk Mac dengan antarmuka yang bersih dan drag-and-drop, yang memudahkan pembuatan diagram, alur kerja, dan diagram organisasi—tanpa memerlukan panduan manual atau gelar IT

Perpustakaan template yang kaya dan contoh diagram: Template bawaan dan Template bawaan dan contoh diagram siap pakai (seperti diagram alur, peta pikiran, diagram organisasi, dan diagram jaringan) membantu Anda memulai lebih cepat dan menjaga konsistensi visual Anda

Kompatibilitas penuh dengan file Visio : Pastikan alat Anda mendukung format .vsd dan .vdx sehingga Anda dapat membuka, mengedit, dan mengekspor file Visio tanpa masalah format yang aneh

Fitur kolaborasi real-time : Pilih platform di mana beberapa pengguna dapat memberikan komentar, mengedit bersama, dan memperbarui diagram secara bersamaan—sangat cocok untuk tim jarak jauh dan momen “baru saja menghubungi Anda”

Fitur visualisasi cerdas: Cari alat yang menawarkan grid otomatis, penyelarasan otomatis, dan panduan cerdas—alat bantu pemformatan ini menjaga semuanya rapi dan siap untuk presentasi

Keamanan yang tangguh dan kontrol akses : Alternatif Visio untuk Mac Anda harus mencakup berbagi yang dienkripsi, izin pengguna, dan kepatuhan terhadap standar privasi seperti GDPR, terutama jika Anda bekerja dengan informasi sensitif

Rencana gratis yang melimpah: Temukan versi gratis dengan fitur inti yang solid seperti diagram tak terbatas, alat ekspor, dan opsi desain utama—sehingga Anda dapat membuat dan berbagi tanpa langsung menemui dinding pembayaran

👀 Tahukah Anda? 30% karyawan berpendapat bahwa kolaborasi jarak jauh lebih baik daripada tatap muka, sementara 50% tidak melihat perbedaan. Perubahan ini menunjukkan betapa kuatnya alat digital telah membuat lokasi menjadi kurang relevan, memungkinkan tim untuk berkomunikasi dan mengelola tugas visual seperti pemetaan proses dengan efektif dari mana saja.

Alternatif Terbaik untuk Visio di Mac

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Baiklah, sekarang mari kita jelajahi fitur, batasan, dan segala hal di antaranya untuk membantu Anda memilih alternatif Visio yang tepat untuk Mac. Ingatlah kualitas esensial yang telah kita sebutkan sebelumnya!

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek dan pembuatan diagram kolaboratif)

Brainstorming dan visualisasikan ide-ide Anda melalui diagram alur dan peta pikiran dengan ClickUp

Mencari alternatif Visio untuk pengguna Mac yang menggabungkan alat diagram yang kuat dengan fitur manajemen proyek yang komprehensif?

ClickUp , aplikasi serba guna untuk kerja, membantu Anda membuat peta pikiran dari ide, menggambarkan alur kerja, membuat diagram alur yang akurat, dan merancang proses dalam lingkungan kolaboratif yang ramah pengguna.

Alih-alih berpindah-pindah antar aplikasi, Anda dapat berkreasi, membangun, dan mengeksekusi langsung di tempat tim Anda bekerja.

Cepat, visual, dan dirancang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Anda, baik Anda sedang merancang sistem yang kompleks atau menggambar sketsa ide besar Anda berikutnya.

Brainstorm ide dengan ClickUp Whiteboard

Bayangkan memiliki kanvas digital yang dapat Anda sesuaikan, desain, rencanakan, dan kolaborasikan secara real-time. Itulah ClickUp Whiteboards untuk Anda.

Gunakan Whiteboards untuk membuat diagram alur, diagram organisasi, peta sistem, dan peta pikiran dari awal, atau gunakan bentuk dan templat yang sudah jadi. Dengan mudah seret, lepas, dan hubungkan item untuk menggambarkan proses, menggambar ide, atau merencanakan prototipe secara visual.

🎥 Tonton cara menggunakan Whiteboards untuk berkolaborasi dengan tim Anda:

Berbeda dengan Visio yang statis dan terpisah, ClickUp Whiteboards memungkinkan Anda menghubungkan elemen papan tulis dengan Tugas ClickUp, mengubah sesi brainstorming langsung menjadi tindakan.

👉 Misalnya, Anda sedang merencanakan proses onboarding baru. Buka ClickUp Whiteboard dan gambarkan setiap langkah menggunakan bentuk diagram alur. Tambahkan catatan tempel untuk umpan balik tim dan hubungkan langkah-langkah dengan panah untuk menunjukkan alur kerja. Anda bahkan dapat mengubah setiap langkah menjadi Tugas dan menugaskan kepada tim Anda.

Organisir dan buat koneksi dengan Mind Maps

Setelah sesi brainstorming Anda selesai di Whiteboard, Anda dapat melangkah lebih jauh dengan ClickUp Mind Maps untuk mengorganisir dan menyempurnakan ide-ide Anda.

Berbeda dengan diagram Visio yang statis, peta-peta ini dinamis, interaktif, dan sepenuhnya terintegrasi dengan alur kerja Anda.

Visualisasikan alur kerja dan konsep dengan ClickUp Mind Maps

Anda dapat memulai dengan peta pikiran kosong untuk brainstorming secara bebas atau menggunakan mode berbasis tugas untuk memvisualisasikan proyek yang sudah ada. Ini sempurna untuk memetakan fitur produk, merencanakan alur kerja konten, membuat prototipe, dan merinci seluruh fase proyek.

Seret dan hubungkan node, tambahkan ketergantungan, dan bahkan ubah cabang langsung menjadi tugas yang dapat dieksekusi.

Template Diagram Jaringan Proyek ClickUp

Jika Anda tidak tahu dari mana harus memulai untuk memvisualisasikan ide dan rencana Anda, ClickUp menawarkan templat kustom yang dapat disesuaikan secara gratis.

Misalnya, templat Diagram Jaringan Proyek ClickUp memungkinkan Anda memetakan koneksi, ide, dan ketergantungan proyek untuk alur kerja proyek.

Dapatkan templat gratis Identifikasi ketergantungan dan koneksi dalam tugas desain dengan Diagram Jaringan Proyek ClickUp

Anda dapat memvisualisasikan tugas-tugas yang saling bergantung di tempat yang sama, memantau tenggat waktu dan kemajuan, serta mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan. Dengan fitur kolaboratif ClickUp, Anda dapat dengan mudah berbagi dan memperbarui diagram jaringan Anda secara real-time.

Coba ClickUp AI untuk merancang dan menghasilkan diagram

Selain itu, Anda juga dapat membuat diagram langsung dengan ClickUp Brain.

Anda dapat mengubah titik data sederhana, hubungan, atau deskripsi proses menjadi diagram profesional seperti diagram alur, diagram jaringan, dan peta pikiran—menghemat berjam-jam kerja desain manual dan memastikan akurasi serta konsistensi.

Gunakan ClickUp Brain untuk membuat mindmap di mana saja

Aplikasi ini juga dapat mengidentifikasi celah dalam prototipe Anda, merangkum kemajuan tugas, dan menawarkan rapat harian otomatis, generator subtugas, serta tanya jawab kontekstual. Keren, kan?

Sekarang, pertanyaan besarnya adalah, apakah Anda dapat menggunakan ClickUp di MacBook Anda dengan semua fiturnya?

Ya!

Anda dapat mengunduh ClickUp di Mac atau perangkat iOS atau Windows apa pun dan mengakses pekerjaan Anda dari mana saja. Gunakan di perangkat seluler atau desktop, tambahkan sebagai ekstensi Chrome atau add-on email. Terlepas dari cara Anda menggunakannya, fungsionalitas ClickUp akan tetap lancar dan fleksibel.

💡 Bonus: Jika Anda ingin: Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan semua aplikasi terhubung Anda—serta web—untuk diagram, berkas proyek, atau dokumentasi proses

Gunakan Talk to Text untuk mengajukan pertanyaan, mendikte catatan, dan mengelola alur kerja Anda dengan suara—tanpa menggunakan tangan, dari mana saja

Manfaatkan puluhan alat AI yang terpisah seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dengan solusi tunggal, kontekstual, dan siap untuk perusahaan untuk kolaborasi visual dan produktivitas Coba ClickUp Brain MAX — aplikasi AI kontekstual super untuk Mac yang benar-benar memahami pekerjaan Anda, karena terintegrasi langsung ke ruang kerja Anda. Ucapkan selamat tinggal pada penggunaan beberapa alat AI: gunakan suara Anda untuk brainstorming ide diagram, menghasilkan peta proses, membuat dokumentasi, menugaskan tugas, dan lebih banyak lagi—semua dalam satu tempat.

Fitur terbaik ClickUp

Pecah proyek besar menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola, visualisasikan ketergantungan, dan atur pemikiran secara hierarkis

Pilih dari berbagai kanvas diagram, elemen seret dan lepas, serta alat menggambar bebas tangan untuk membuat diagram yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda

Bekerja secara real-time dengan tim Anda, beri anotasi pada desain, tinggalkan komentar, dan tugaskan tugas langsung dari diagram atau papan tulis

Integrasikan dengan alat seperti Figma dan Canva untuk alur kerja desain yang efisien

Hubungkan diagram dengan Tugas, ClickUp Docs , dan elemen proyek lainnya untuk pengelolaan alur kerja yang lancar

Visualisasikan garis waktu proyek, ketergantungan, dan kemajuan menggunakan diagram Gantt interaktif, yang membantu dalam perencanaan proyek dan alokasi sumber daya

Bekerja sama dengan tim Anda di ClickUp Chat untuk mengubah percakapan menjadi Tugas secara instan, merangkum diskusi dengan AI, dan mendapatkan pembaruan proyek tanpa meninggalkan ruang kerja diagram atau pemetaan proses Anda

Batasan ClickUp

Beberapa pengguna mungkin merasa fitur yang sangat lengkap ini sedikit membingungkan

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pelanggan nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan TrustRadius mengatakan:

Dari proyek desain besar hingga daftar tugas sederhana, kami menggunakan ClickUp untuk menyelesaikan pekerjaan. Aplikasi ini digunakan secara luas di seluruh perusahaan dan mengatasi masalah manajemen tugas untuk memantau kemajuan dan tugas-tugas yang sedang berjalan yang perlu dilaksanakan.

Dari proyek desain besar hingga daftar tugas sederhana, kami menggunakan ClickUp untuk menyelesaikan pekerjaan. Aplikasi ini digunakan secara luas di seluruh perusahaan dan mengatasi masalah manajemen tugas untuk memantau kemajuan dan tugas-tugas yang sedang berjalan yang perlu dilaksanakan.

💡 Tips pro: Tambahkan deskripsi tugas untuk setiap tugas, jelaskan secara detail apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikannya. Ketik tanda garis miring (/) di kotak deskripsi tugas dan pilih tabel, banner, templat, dan lainnya untuk merinci instruksi dengan cepat.

2. OmniGraffle (Terbaik untuk prototipe cepat)

melalui OmniGraffle

Butuh prototipe cepat untuk peluncuran mendesak? OmniGraffle, yang dirancang khusus untuk pengguna Apple, adalah alternatif Visio yang kuat dan perangkat lunak diagramming yang memungkinkan Anda mendesain diagram alur, wireframe, diagram alur data, dan peta pikiran dengan kendali kreatif penuh.

Anda dapat membuat tata letak yang presisi, menyesuaikan templat prototipe, dan mengakses perpustakaan bentuk untuk diagram cepat. Perangkat lunak diagram alur ini untuk Mac juga dilengkapi dengan fitur canggih seperti pengeditan vektor, penggabungan bentuk, dan otomatisasi alur kerja dengan skrip.

Fitur terbaik OmniGraffle

Otomatiskan tugas desain melalui AppleScript dan JavaScript

Akses dokumen terbaru serta koleksi lengkap stensil dan templat Anda

Seret dan lepas elemen dengan mudah menggunakan antarmuka intuitif yang mendukung panduan pintar, penyesuaian otomatis, dan penyelarasan untuk diagram yang rapi

Edit grafik vektor, konektor, dan lapisan dengan alat canggih seperti kurva Bézier, penggabungan bentuk, dan pengeditan titik

Gunakan sebagai alat pemetaan pikiran dengan node seret-dan-lepas, konektor, dan kanvas bertingkat

Batasan OmniGraffle

Antarmuka pengguna tidak seintuitif alternatif Visio lainnya

Alat diagram ini hanya mendukung Mac, yang bisa menjadi masalah jika Anda beralih ke Windows di kemudian hari

Harga OmniGraffle

Lisensi Standar v7: $149,99

Lisensi v7 Pro: $249,99

Ulasan dan penilaian OmniGraffle

G2: 4. 1/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pelanggan nyata tentang OmniGraffle?

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

Aplikasi ini memiliki kontrol yang sangat baik atas tipografi, dan diagram berorientasi objeknya sangat powerful untuk membuat versi berbeda dari diagram yang sama untuk situasi yang berbeda. Aplikasi ini juga memiliki opsi impor dan ekspor yang baik, dan sangat cocok untuk bekerja di Mac, iPhone, dan iPad. OmniGraffle adalah alat diagramming yang powerful, tetapi memiliki beberapa kelemahan yang mencolok untuk alur kerja yang kompleks. Aplikasi ini tidak mendukung sumber data langsung, dan kemampuannya dalam membuat grafik cukup lemah. Selain itu, OmniGraffle tidak dapat mengimpor atau mengekspor struktur data hierarkis atau relasional, yang dapat menjadi batasan besar untuk pekerjaan informasi yang kompleks.

Aplikasi ini memiliki kontrol yang sangat baik atas tipografi, dan pemodelan berorientasi objeknya sangat powerful untuk membuat versi berbeda dari diagram yang sama untuk situasi yang berbeda. Aplikasi ini juga memiliki opsi impor dan ekspor yang baik, dan sangat cocok untuk bekerja di Mac, iPhone, dan iPad. OmniGraffle adalah alat pemodelan yang powerful, tetapi memiliki beberapa kelemahan yang signifikan untuk alur kerja yang kompleks. Aplikasi ini tidak mendukung sumber data langsung, dan kemampuannya dalam membuat grafik cukup lemah. Selain itu, OmniGraffle tidak memiliki kemampuan untuk mengimpor dan mengekspor struktur data hierarkis atau relasional, yang dapat menjadi batasan besar untuk pekerjaan informasi yang kompleks.

🧠 Fakta menarik: Sebuah MacBook modern lebih dari satu juta kali lebih cepat daripada Apollo Guidance Computer yang digunakan dalam pendaratan di bulan! Sementara komputer Apollo beroperasi pada kecepatan 0,043 MHz dengan hanya 4KB RAM, Mac modern dilengkapi dengan prosesor multi-core berkecepatan 3+ GHz dan hingga 128GB RAM—membuatnya cukup powerful untuk menjalankan model AI, simulasi 3D, atau bahkan merender film secara utuh.

3. Diagrams. net (Terbaik untuk pembuatan diagram berbasis web)

Meskipun Visio terintegrasi dengan mulus ke dalam ekosistem teknologi Microsoft, menyinkronkannya dengan alat lain seperti Google Workspace menjadi tantangan. Anda memerlukan ekstensi dan add-on, yang menghilangkan faktor kemudahan yang seharusnya ada.

Namun, Diagrams.net (sebelumnya Draw.io) mendukung hampir semua jenis diagram dan grafik yang bisa Anda bayangkan. Anda dapat memilih untuk menyimpan file di cloud atau mengunduhnya langsung ke perangkat Anda dan membagikannya secara eksternal.

Aplikasi ini sangat ringan dan dapat digunakan langsung di browser Anda. Anda juga dapat mengunduhnya ke Mac Anda.

Fitur terbaik Diagrams.net

Buat berbagai jenis diagram , termasuk diagram alur, diagram UML, diagram jaringan, dan diagram organisasi

Akses diagram Anda dari mana saja dengan opsi penyimpanan berbasis cloud, yang terintegrasi dengan mulus dengan platform seperti Google Drive, OneDrive, Dropbox, dan GitHub

Desain diagram organisasi dengan efisien menggunakan fungsi seret dan lepas yang intuitif, dilengkapi dengan bentuk dan konektor yang dapat disesuaikan

Gali ide secara efektif dengan fitur mind mapping dan alat visualisasi data lainnya untuk menggambarkan konsep dan hubungan antar konsep

Bekerja sama dengan rekan tim pada diagram alur dan desain melalui kursor bersama

Batasan Diagrams.net

Alternatif MS Visio ini tidak memiliki cukup simbol yang diperlukan untuk menggambar diagram EER

Antarmuka pengguna (UI) lebih kaku dibandingkan perangkat lunak diagram lainnya

Harga Diagrams.net

Cloud: Standard: Gratis Advanced: $37/bulan

Standar: Gratis

Lanjutan: $37/bulan

Data Center: Hingga 500 pengguna: $6.250 Hingga 1.000 pengguna: $9.500 Hingga 2.000 pengguna: $13.000 Hingga 3.000 pengguna: $13.500 Hingga 4.000 pengguna: $13.750

Hingga 500 pengguna: $6.250

Hingga 1000 pengguna: $9.500

Hingga 2000 pengguna: $13.000

Hingga 3.000 pengguna: $13.500

Hingga 4.000 pengguna: $13.750

Standar: Gratis

Lanjutan: $37/bulan

Hingga 500 pengguna: $6.250

Hingga 1000 pengguna: $9.500

Hingga 2000 pengguna: $13.000

Hingga 3.000 pengguna: $13.500

Hingga 4.000 pengguna: $13.750

Peringkat dan ulasan Diagrams.net

G2: 4. 4/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pelanggan nyata tentang Diagrams.net?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya menggunakannya sebagai alat portabel untuk membuat prototipe perangkat lunak apa pun. Ini adalah alat termudah dengan banyak fitur berguna dan tidak memerlukan instalasi. Itulah mengapa alat ini ramah pengguna bagi saya dan sangat bermanfaat. Saya menyukai tujuannya dan manfaatnya.

Saya menggunakannya sebagai alat portabel untuk membuat prototipe perangkat lunak apa pun. Ini adalah alat termudah dengan banyak fitur berguna dan tidak memerlukan instalasi. Itulah mengapa alat ini ramah pengguna bagi saya dan sangat bermanfaat. Saya menyukai tujuannya dan manfaatnya.

4. ConceptDraw DIAGRAM (Terbaik untuk pengembang perangkat lunak dan tim IT)

melalui ConceptDraw DIAGRAM

Sekitar 71% proyek IT gagal, bukan karena kode yang buruk, tetapi karena tim tidak dapat memperkirakan jadwal dengan akurat atau mengantisipasi hambatan.

Alat diagram dan mind-mapping yang andal seperti ConceptDraw membantu Anda memetakan fase pengembangan, membuat diagram alur kerja, dan mengidentifikasi masalah potensial sejak dini.

Dirancang khusus untuk profesional IT yang membutuhkan lebih dari sekadar visual dasar. Dengan alat untuk diagram jaringan, arsitektur perangkat lunak, dan alur kerja sistem, aplikasi ini terintegrasi langsung dengan suite ConceptDraw Office, menggabungkan pembuatan diagram, pemetaan pikiran, dan perencanaan proyek dalam satu tempat.

Aplikasi ini berjalan dengan lancar di macOS dan Windows, menjadikannya alternatif Visio terbaik untuk tim teknologi lintas platform.

Fitur terbaik ConceptDraw DIAGRAM

Desain visualisasi kompleks seperti diagram alur, diagram jaringan, dan skema teknik dengan kontrol yang presisi

Ekspor dan impor berkas Visio serta format lain seperti PDF, SVG, dan berkas gambar untuk kompatibilitas yang lancar

Integrasikan dengan alat ConceptDraw Office (MINDMAP dan PROJECT) untuk alur kerja yang terintegrasi dalam brainstorming, perencanaan, dan pelaksanaan

Sesuaikan diagram dengan opsi gaya lanjutan, konektor dinamis, lapisan, dan objek cerdas untuk kejelasan dan dampak visual yang optimal

Batasan ConceptDraw DIAGRAM

Tidak semua templat mendukung penggambaran silang atas atau silang bawah

Perangkat lunak ini tidak berbasis cloud atau web, jadi Anda harus mengunduhnya ke perangkat Anda

Harga ConceptDraw DIAGRAM

ConceptDraw OFFICE 11: $499

ConceptDraw DIAGRAM 18: $199

ConceptDraw MINDMAP 16: $199

ConceptDraw PROJECT 15: $299

ConceptDraw MINDMAP 16 & PROJECT 15: $399

Ulasan dan penilaian ConceptDraw DIAGRAM

G2: 4. 4/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4. 3/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pelanggan nyata tentang ConceptDraw DIAGRAM?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Memiliki alternatif Visio untuk Mac yang mampu membuat diagram yang bagus, serta denah lantai dan grafik lainnya. Beberapa bagian antarmuka pengguna tidak seintuitif yang saya terbiasa di Visio. Selain itu, produk ini memerlukan pembaruan setiap kali ada versi baru sistem operasi Mac.

Memiliki alternatif Visio untuk Mac yang mampu membuat diagram yang bagus, serta denah lantai dan grafik lainnya. Beberapa bagian antarmuka pengguna tidak seintuitif yang saya terbiasa di Visio. Selain itu, produk ini memerlukan pembaruan setiap kali ada versi baru sistem operasi Mac.

👀 Tahukah Anda? 64% karyawan kehilangan setidaknya tiga jam seminggu akibat kolaborasi yang buruk, dan bagi 1 dari 5 karyawan, angka tersebut melonjak menjadi enam jam! Meskipun Visio terintegrasi dengan Microsoft Teams, fitur kolaborasinya yang terbatas seringkali tidak memadai untuk proyek-proyek kreatif yang bergerak cepat dan membutuhkan masukan real-time serta fleksibilitas.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik Microsoft Visio yang Layak Dicoba

5. Lucidchart (Terbaik untuk pembuatan diagram teknis dan visualisasi infrastruktur)

melalui Lucidchart

Sekitar 33% orang lebih memilih macOS untuk pekerjaan profesional seperti pengembangan produk dan proyek teknis lainnya, berkat kecepatan dan arsitektur berbasis Unix-nya. Lucidchart memberikan itu dengan kompatibilitas yang baik dengan perangkat Windows dan Apple.

Anda dapat berkolaborasi secara real-time di semua perangkat, integrasi yang mulus dengan alat seperti AWS, Azure, Jira, dan Google Workspace, serta kemampuan untuk mengimpor dan mengedit diagram Visio tanpa hambatan.

Selain itu, fitur pembangkitan diagram berbasis AI dan perpustakaan template yang luas dari Lucidchart menjadikannya platform ideal bagi para ahli teknis maupun pemikir visual.

Fitur terbaik Lucidchart

Buat diagram dengan perintah AI, menciptakan diagram alur cepat, diagram urutan, diagram kelas, dan diagram hubungan entitas.

Bekerja sama secara real-time dengan anggota tim melalui pengeditan bersamaan, komentar, dan berbagi untuk meningkatkan produktivitas dan kerja tim.

Lihat berkas Visio dan integrasikan dengan mulus ke platform populer seperti Google Workspace, MS Office, Jira, Salesforce, GitHub, dan Slack, memastikan alur kerja yang lancar antar alat.

Buat peta tenaga kerja dan diagram alir di Excel , lalu impor ke dalam perangkat lunak.

Impor dan ekspor file dari berbagai sumber, termasuk Microsoft Visio, draw.io, Gliffy, dan OmniGraffle, memudahkan transisi dan kolaborasi antar alat diagram yang berbeda.

Sesuaikan diagram dengan perpustakaan bentuk dan templat yang luas untuk diagram alur, diagram jaringan, diagram UML, dan diagram organisasi.

Batasan Lucidchart

Alat tindakan cepat terkadang membuat pemindahan objek menjadi sedikit sulit.

Anda tidak dapat membuat profil alur kerja bermerk dengan alternatif Microsoft Visio ini.

Harga Lucidchart

Gratis

Perorangan: $9

Tim : $10 per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Lucidchart

G2: 4.5/5 (lebih dari 6.000 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (2.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pelanggan nyata tentang Lucidchart?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya menghargai antarmuka seret dan lepas yang intuitif, beragam templat, dan fitur kolaborasi real-time yang mulus—hal ini memudahkan brainstorming dan desain sistem, bahkan di tim yang tersebar. Integrasi dengan alat seperti Google Drive, Jira, dan Microsoft 365 juga sangat mempermudah alur kerja.

Saya menghargai antarmuka seret dan lepas yang intuitif, beragam templat, dan fitur kolaborasi real-time yang mulus—hal ini memudahkan brainstorming dan desain sistem, bahkan di tim yang tersebar. Integrasi dengan alat seperti Google Drive, Jira, dan Microsoft 365 juga sangat mempermudah alur kerja.

6. LibreOffice Draw (Terbaik untuk desainer grafis lepas dan usaha kecil)

melalui LibreOffice Draw

Yang membedakan LibreOffice Draw dari Visio adalah bahwa LibreOffice Draw sepenuhnya gratis dan open-source, namun tetap mendukung berbagai format, termasuk file VSD, dan berjalan secara native di macOS, Windows, dan Linux.

Dengan alat untuk objek 3D, konektor, lapisan, dan bentuk kustom, Draw menawarkan performa yang luar biasa untuk sebuah alat yang gratis. Jika Anda seorang mahasiswa, freelancer, atau siapa pun yang membutuhkan kemampuan diagramming dasar hingga menengah tanpa terikat pada ekosistem proprietary, ini adalah alat ideal untuk menggantikan Visio.

Fitur terbaik LibreOffice Draw

Buat segala sesuatu mulai dari sketsa cepat hingga diagram kompleks menggunakan antarmuka seret dan lepas yang intuitif, cocok untuk tata letak teknis dan skema detail.

Desain diagram alur, diagram organisasi, dan ilustrasi 3D menggunakan bentuk bawaan, konektor, dan fitur lapisan.

Impor dan ekspor desain dalam berbagai format, termasuk file dari Microsoft Visio dan aplikasi lain, untuk kolaborasi lintas platform yang lancar.

Edit elemen dengan presisi menggunakan alat untuk mengubah ukuran, menggabungkan, menyesuaikan kurva, dan membuat objek kustom.

Batasan LibreOffice Draw

Antarmukanya agak kaku dan sedikit ketinggalan zaman.

Alat diagram tidak menawarkan banyak bentuk yang sudah ditentukan sebelumnya

Harga LibreOffice Draw

Gratis Selamanya

Ulasan dan penilaian LibreOffice Draw

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.3/5 (2.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pelanggan nyata tentang LibreOffice Draw?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Ini adalah perangkat lunak menggambar gratis dan sumber terbuka, yang dapat diunduh dan digunakan tanpa biaya. Perangkat lunak ini kompatibel dengan format file menggambar lainnya, yang memudahkan kolaborasi dan pertukaran informasi. Perangkat lunak ini dilengkapi dengan sejumlah besar alat efektif untuk menggambar, membuat grafik, diagram, bagan alur, dan gambar lainnya. Perangkat lunak ini merupakan bagian dari paket produktivitas LibreOffice, yang terintegrasi dengan mudah dengan program lain dalam paket tersebut, seperti Writer dan Calc. Perangkat lunak ini mudah diakses dan digunakan, dengan antarmuka yang intuitif dan banyak sumber daya serta tutorial yang tersedia secara online.

Ini adalah perangkat lunak menggambar gratis dan sumber terbuka, yang dapat diunduh dan digunakan tanpa biaya. Perangkat lunak ini kompatibel dengan format file menggambar lainnya, yang memudahkan kolaborasi dan pertukaran informasi. Perangkat lunak ini dilengkapi dengan sejumlah besar alat efektif untuk menggambar, membuat grafik, diagram, bagan alur, dan gambar lainnya. Perangkat lunak ini merupakan bagian dari paket produktivitas LibreOffice, yang terintegrasi dengan mudah dengan program lain dalam paket tersebut, seperti Writer dan Calc. Perangkat lunak ini mudah diakses dan digunakan, dengan antarmuka yang intuitif dan banyak sumber daya serta tutorial yang tersedia secara online.

📖 Baca Juga: Alternatif LibreOffice untuk Pembuatan Dokumen

🧠 Fakta menarik: Jauh sebelum Visio, Apple memperkenalkan MacPaint dan HyperCard pada tahun 1980-an, memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengorganisir konten visual. Alat-alat ini menjadi dasar bagi banyak aplikasi diagramming yang ada saat ini.

7. Edraw Max (Terbaik untuk proyek desain dan ilustrasi ilmiah)

melalui Edraw Max

Selain ketidakkompatibilitasnya dengan Mac, Visio memiliki keterbatasan dalam hal variasi template dan kemudahan penggunaan. Edraw Max menawarkan pembuatan diagram berbasis AI, antarmuka yang menyenangkan dan intuitif, serta dukungan yang mulus untuk macOS dan Windows.

Alat AI dari perangkat lunak diagram alur kerja ini membantu menghasilkan struktur secara otomatis, mengekstrak teks, dan bahkan menyarankan tata letak, menghemat berjam-jam kerja manual. Anda mendapatkan akses ke berbagai templat dan simbol siap pakai, memudahkan Anda untuk langsung memulai kerja tanpa peduli industri apa yang Anda geluti.

Fitur terbaik Edraw Max

Buat diagram dan peta pikiran dengan mudah menggunakan alat bertenaga AI yang dapat menganalisis grafik dan mengekstrak teks.

Lakukan analisis SWOT dan buat garis waktu proyek dengan alat visualisasi dan diagram Gantt

Bekerja sama secara real-time dengan anggota tim di ruang kerja berbasis cloud, memudahkan kolaborasi dan pembuatan bersama di kanvas tak terbatas.

Impor dan ekspor file dalam berbagai format, termasuk VSDX, PDF, Word, Excel, dan lainnya, memastikan kompatibilitas dan kemudahan berbagi.

Akses berbagai templat dan simbol untuk membuat diagram cepat dan profesional.

Batasan Edraw Max

Diagram kabel menjadi berantakan dan memerlukan penyesuaian manual saat Anda menangani ketergantungan yang kompleks.

Harga Edraw Max

Rencana Semi-Tahunan Pribadi: $79

Paket Perpetual Individu: $245

Paket Bundel Berlangganan: $390

Untuk tim: $119/tahun per pengguna (dibayar secara tahunan)

Untuk bisnis: Harga kustom

Untuk mahasiswa: Mulai dari $68

Untuk pendidik: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Edraw Max

G2: 4.5/5 (130+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (200+ ulasan)

📮 ClickUp Insight: Hanya 10% manajer yang menggunakan matriks keterampilan untuk mengalokasikan pekerjaan, namun 44% mengatakan mereka berusaha mencocokkan tugas dengan kekuatan dan tujuan. Tanpa alat yang tepat untuk mendukungnya, kebanyakan manajer terpaksa membuat keputusan berdasarkan konteks langsung, bukan data. Inilah tepatnya saat Anda membutuhkan asisten cerdas! ClickUp Brain dapat merekomendasikan penugasan tugas dengan menganalisis pekerjaan historis, keterampilan yang ditandai, dan bahkan tujuan pembelajaran. Dengan fitur ini, Anda dapat menemukan kekuatan tersembunyi dan mengidentifikasi orang terbaik untuk pekerjaan tersebut, bukan hanya yang tersedia. 💫 Hasil Nyata: Atrato mengalami peningkatan kecepatan pengembangan produk sebesar 30% dan penurunan beban kerja pengembang sebesar 20% berkat manajemen beban kerja ClickUp.

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Lucidchart untuk Diagram

8. MindNode (Terbaik untuk brainstorming dan merencanakan itinerary)

melalui MindNode

Microsoft Visio dirancang untuk struktur. Namun, jika Anda membutuhkan alat yang serbaguna untuk mendukung pekerjaan kreatif dan perencanaan pribadi, MindNode adalah alternatif ideal untuk Anda. Ini adalah alternatif yang lebih fleksibel dan intuitif, dirancang untuk membantu Anda menangkap dan menghubungkan ide-ide untuk sesi brainstorming, perencanaan proyek, bahkan itinerari perjalanan.

Anda dapat mengubah ide-ide bebas menjadi rencana terstruktur dengan fitur seret dan lepas, gunakan Mode Fokus untuk menghilangkan gangguan, dan bahkan sinkronkan tugas dengan Apple Reminders.

Fitur terbaik MindNode

Ubah ide menjadi tindakan dengan menambahkan tugas, prioritas, dan pengingat langsung ke dalam peta pikiran Anda

Tangkap ide secara visual dengan pemetaan pikiran yang intuitif, brainstorming, dan atur serta sempurnakan pemikiran secara kolaboratif

Gunakan tag visual untuk mengkategorikan dan menambahkan konteks lebih lanjut pada pemikiran Anda

Sembunyikan bagian-bagian dari peta pikiran Anda saat strukturnya menjadi terlalu rumit

Sesuaikan alur kerja Anda dengan tema, stiker, dan cabang yang dapat dilipat

Batasan MindNode Draw

Anda tidak dapat mengatur tombol pintasan sendiri, dan tombol pintasan yang tersedia cukup terbatas

Nodes hanya dapat ditambahkan secara horizontal

Harga MindNode Draw

Gratis

MindNode Plus: $2,99/bulan

Ulasan dan penilaian MindNode Draw

G2: 4. 3/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pelanggan nyata tentang MindNode?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Menyusun pikiran dan kerangka kerja saya sangat mudah, dan karena sepenuhnya terintegrasi melalui iCloud, saya dapat mengakses dan meninjau kerangka kerja mental saya di semua perangkat pribadi saya untuk menjaga kelancaran. Tampilan visual MindNode minimalis dan saya suka bahwa tampilan layar tidak berantakan, menawarkan templat visual yang mempermudah pengorganisasian ide.

Menyusun pikiran dan kerangka kerja saya sangat mudah, dan karena sepenuhnya terintegrasi melalui iCloud, saya dapat mengakses dan meninjau kerangka kerja mental saya di semua perangkat pribadi saya untuk menjaga kelancaran. Tampilan visual MindNode minimalis dan saya suka bahwa tampilan layar tidak berantakan, menawarkan templat visual yang mempermudah pengorganisasian ide.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik MindNode untuk Mind Mapping

9. Creately (Terbaik untuk merancang kampanye pemasaran dan kampanye kreatif lainnya)

melalui Creately

Creately dirancang untuk kolaborasi tim yang lancar. Berbeda dengan pendekatan Visio yang hanya mendukung Windows, Creately dapat digunakan dengan mudah di Mac, Windows, dan di browser apa pun. Aplikasi ini mendukung impor dan ekspor file Visio, sehingga memudahkan kolaborasi dengan rekan kerja yang masih menggunakan Microsoft Visio.

Selain fitur diagramming yang kuat dan kolaborasi, Anda juga dapat menyesuaikan basis data Anda, menghasilkan visual yang spesifik konteks, dan mengakses tampilan yang disesuaikan dengan klien. Fitur kolaborasi real-time dan pemutar Visio gratisnya menjadikannya alternatif Visio yang serbaguna untuk Mac.

Fitur terbaik Creately

Atur otomatisasi alur kerja tanpa kode untuk menyederhanakan proses kompleks tanpa perlu pemrograman

Gunakan templat untuk diagram alur yang kompleks maupun sederhana, peta pikiran, diagram organisasi, dan banyak lagi

Sesuaikan aturan dan rumus untuk alur tugas multiple, OKR, penyelarasan tujuan, dan akses berdasarkan peran

Nikmati organisasi yang rapi dengan panel folder dan penempatan konektor yang mudah untuk diagram yang jelas dan profesional

Integrasikan Slack, Google Drive, Confluence, dan aplikasi produktivitas untuk Mac

Batasan Creately

Meskipun Creately dapat menangani proyek kompleks, kecepatan pemrosesan yang lambat menjadi kendala

Pengguna melaporkan bahwa antarmuka tidak dioptimalkan dengan baik untuk ponsel

Harga Creately

Gratis

Pribadi: $8 per bulan per pengguna

Tim: $8 per bulan per pengguna

Bisnis: $149/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Creately

G2: 4. 4/5 (1.300+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pelanggan nyata tentang Creately?

Seorang pengulas Capterra menulis:

Antarmuka Creately sangat intuitif, sehingga membuat diagram dan konten visual menjadi mudah bahkan bagi pemula. Saya menyukai berbagai templat yang disediakan Creately, yang menghemat banyak waktu saya. Hal lain yang saya sukai adalah integrasinya dengan berbagai alat. Meskipun banyak templat tersedia, hanya sedikit kustomisasi yang dapat dilakukan untuk masing-masing templat, yang menurut saya merupakan masalah besar. Saya juga kadang-kadang mengalami lag kecil, yang mungkin disebabkan oleh jaringan saya.

Antarmuka Creately sangat intuitif, sehingga membuat diagram dan konten visual menjadi mudah bahkan bagi pemula. Saya menyukai berbagai templat yang disediakan Creately, yang menghemat banyak waktu saya. Hal lain yang saya sukai adalah integrasinya dengan berbagai alat. Meskipun banyak templat tersedia, hanya sedikit kustomisasi yang dapat dilakukan untuk masing-masing templat, yang menurut saya merupakan masalah besar. Saya juga kadang-kadang mengalami lag kecil, yang mungkin disebabkan oleh jaringan saya.

10. Flying Logic (Terbaik untuk prototipe mekanik)

melalui Flying Logic

Visio kurang memadai untuk prototipe mekanis. Ia tidak mampu memodelkan logika real-time, mensimulasikan hubungan sebab-akibat, atau menyesuaikan diagram secara dinamis seiring perkembangan ide. Untuk kasus penggunaan semacam itu, Flying Logic adalah alternatif yang lebih baik.

Ini membantu Anda memodelkan proses, menganalisis hasil, dan mensimulasikan efek berantai dari keputusan secara real-time. Selain dukungan yang mulus untuk macOS, pendekatan uniknya terhadap diagram kausal dan berbasis ketergantungan menjadikannya ideal untuk pemecahan masalah kompleks, perencanaan, dan analisis akar masalah.

Fitur terbaik Flying Logic

Model hubungan sebab-akibat menggunakan diagram berbasis logika yang beradaptasi saat Anda membangunnya

Simulasikan sistem dinamis dengan pembaruan real-time, perhitungan aliran visual secara otomatis, dan kemampuan untuk menguji ide secara interaktif

Dukung pemikiran dan perencanaan tingkat lanjut untuk tugas-tugas seperti analisis akar masalah, perencanaan proyek, dan prototipe mekanik

Ekspor diagram ke format seperti PDF, PNG, dan OPML untuk berbagi dan mendokumentasikan dengan mudah

Gunakan gerbang logika dan operator bawaan untuk membuat alur kerja terstruktur dan berbasis keputusan

Integrasikan dengan metodologi perencanaan seperti Teori Kendala dan Manajemen Proyek Rantai Kritis

Batasan Flying Logic

Platform ini memiliki kurva pembelajaran yang lebih curam karena pendekatan berbasis logika yang digunakannya

Antarmuka terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan alat modern yang secara visual lebih rapi

Harga Flying Logic

Individu: $10/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Flying Logic

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pelanggan nyata tentang Flying Logic?

Seorang pengulas Reddit mengatakan:

Saya SANGAT menyukai Flying Logic untuk Mac (tidak yakin apakah mereka memiliki versi PC). Aplikasi ini mendukung CRTs dan alat pemikiran lainnya. Saya tidak perlu menghabiskan waktu untuk memindahkan semuanya secara manual, jadi semuanya menjadi jelas.

Saya SANGAT menyukai Flying Logic untuk Mac (tidak yakin apakah mereka memiliki versi PC). Aplikasi ini mendukung CRTs dan alat pemikiran lainnya. Saya tidak perlu menghabiskan waktu untuk memindahkan semuanya secara manual, jadi semuanya menjadi jelas.

Ganti diagram yang berantakan dan alur kerja yang kaku, visualisasikan dengan lebih baik menggunakan ClickUp

Meskipun semua alternatif Visio yang kami bahas menawarkan fitur kuat untuk membuat diagram di Mac, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa sangat bagus untuk diagram alur tetapi kurang dalam integrasi tugas. Yang lain unggul dalam pemetaan pikiran tetapi kurang fleksibel dalam kolaborasi. Beberapa menawarkan templat yang solid tetapi tidak skalabel dengan kebutuhan tim.

Jika Anda mencari solusi diagram yang kuat, cepat, fleksibel, dan terintegrasi dengan alur kerja Anda, pilihlah ClickUp.

Dari brainstorming di papan tulis hingga mengorganisir ide dengan mind map dan mengubah visual menjadi tugas yang dapat dieksekusi, ClickUp memberikan semua yang Anda butuhkan dalam satu tempat.

Anda dapat memetakan sistem kompleks, merencanakan prototipe, menyelesaikan tugas, dan berkolaborasi secara real-time tanpa perlu beralih alat.

Daftar dengan ClickUp hari ini dan wujudkan ide-ide Anda dengan kerja visual yang lebih cerdas dan sederhana.