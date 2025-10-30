ChatGPT vs. Google AI Mode: Mana yang Lebih Baik untuk Produktivitas & Penelitian?

Terkadang, rasanya otak Anda sedang berlari maraton. Berpindah dari menyusun laporan ke mencari fakta, sambil berusaha tidak kehilangan fokus pada pekerjaan sebenarnya.

Di situlah AI dapat memberikan Anda sedikit kelonggaran. Namun, apakah Anda memilih ChatGPT, asisten AI generatif yang mengingat konteks dan membantu membentuk ide-ide Anda, atau Google AI Mode, asisten pencarian informasi dengan jawaban terkini?

Dalam posting blog ini, kami akan membandingkan ChatGPT vs. Google AI Mode untuk melihat bagaimana keduanya dapat diintegrasikan ke dalam alur kerja Anda, dampaknya terhadap produktivitas dan penelitian, serta bagaimana ClickUp menggabungkan kekuatan keduanya, dan lebih banyak lagi, di bawah satu atap. 💪

ChatGPT vs. Google AI Mode Sekilas

Berikut ini adalah tabel perbandingan mesin pencari AI ini:

Kemampuan ChatGPT Google AI Mode (Gemini di Workspace) Fungsi utama AI percakapan untuk menulis, brainstorming, pemrograman, dan tanya jawab. Asisten AI yang terintegrasi ke dalam aplikasi Google Pengelolaan tugas Tidak ada manajer tugas bawaan, tetapi dapat menghasilkan daftar tugas/daftar periksa. Dapat secara otomatis menghasilkan item tindakan dari email/Dokumen, tetapi tidak memiliki manajer tugas lengkap. Penjadwalan Menyarankan jadwal tetapi tidak terhubung langsung ke kalender. Terintegrasi dengan Google Calendar untuk menyarankan waktu pertemuan, mengatur pengingat, dan menjadwalkan acara secara otomatis. Kolaborasi Obrolan dan dokumen yang dapat dibagikan, tetapi tidak ada fitur kolaborasi real-time atau fitur kerja tim bawaan. Kolaborasi yang mendalam di dalam Workspace; pengeditan real-time, balasan yang disarankan, dan catatan tim. Integrasi Plugin dan API untuk alat eksternal; memerlukan pengaturan. Terintegrasi secara native dengan Gmail, Kalender, Drive, Meet, dan Dokumen; integrasi eksternal terbatas. Kemampuan AI Unggul dalam generasi kreatif (konten, kode, brainstorming) dengan berbagai model AI. Bantuan kontekstual di dalam Google Workspace (ringkasan, penulisan draf, catatan rapat, balasan cerdas) Harga* Versi gratis, versi berbayar mulai dari $20/bulan per pengguna Versi gratis, versi berbayar mulai dari $19,99 per bulan per pengguna.

Apa itu ChatGPT?

ChatGPT adalah kecerdasan buatan percakapan canggih yang dikembangkan oleh OpenAI, dilatih untuk memahami dan menghasilkan teks yang mirip manusia menggunakan deep learning dan teknik AI lainnya.

melalui ChatGPT

Ia dapat menjawab pertanyaan, membantu menyusun konten, mengemukakan ide, menyederhanakan topik yang kompleks, bahkan menulis kode atau menerjemahkan antara bahasa, menjadikannya asisten serbaguna untuk produktivitas dan kreativitas.

Ditenagai oleh model seperti GPT-4o dan GPT-5, sistem ini beradaptasi dengan konteks dan nada untuk memberikan respons yang terasa alami dan cerdas.

Fitur ChatGPT

Mari kita jelajahi tiga fitur paling unik dan menonjol dari ClickUp.

Fitur #1: Masukan dan keluaran multimodal

Analisis file dan interpretasi visual dengan ChatGPT

ChatGPT memungkinkan pengguna untuk mengetik, mengunggah gambar, file seperti PDF dan CSV, atau berbicara langsung dengan antarmuka. Ia dapat menginterpretasikan grafik, mengekstrak informasi dari dokumen, menganalisis spreadsheet, serta membuat atau menjelaskan konten visual.

Kemampuan multimodal ini terbukti sangat berguna dalam aplikasi seperti menyajikan laporan komprehensif, menyederhanakan presentasi yang kaya data, dan membantu dalam sesi analisis data dinamis.

Fitur #2: Memori, GPT kustom, dan suara yang dipersonalisasi

Gunakan memori ChatGPT di seluruh percakapan Anda

ChatGPT menyesuaikan diri dengan gaya kerja Anda. Memori ChatGPT dapat melacak preferensi Anda, mengingat nama-nama, dan menyimpan detail tentang proyek yang sedang berjalan sehingga responsnya sesuai dengan konteks Anda.

Anda juga dapat membuat GPT kustom yang berfungsi sebagai asisten khusus untuk tugas-tugas tertentu, seperti panduan penulisan atau dukungan pemrograman. Jika Anda menggunakan aplikasi seluler, masukan dan keluaran suara membuat percakapan terasa lebih alami dan memberikan cara bebas tangan untuk berinteraksi.

Fitur #3: Penjelajahan web, penalaran, dan integrasi alat

Pilih mode pencarian yang berbeda untuk menyempurnakan jawaban di dalam ChatGPT

Gunakan ChatGPT untuk penelitian dengan mengakses informasi terkini dan meminta sumber serta referensi. Anda juga dapat mengandalkannya untuk tugas-tugas seperti penalaran logis, ringkasan, dan terjemahan bahasa.

Selain itu, fitur canggih seperti eksekusi kode dan kemampuan untuk bekerja dengan berbagai alat memungkinkan Anda menangani alur kerja yang lebih kompleks.

🔍 Tahukah Anda? Sebuah studi berskala besar menunjukkan bahwa peneliti yang menggunakan AI menerbitkan 67% lebih banyak artikel, mendapatkan 3 kali lebih banyak kutipan, dan menjadi pemimpin tim sekitar 4 tahun lebih awal dibandingkan rekan-rekan yang tidak menggunakan alat AI.

Harga ChatGPT

Rencana gratis

Plus: $20/bulan per pengguna

Tim: $30/bulan per pengguna

Pro: $200/bulan per pengguna

Apa Itu Google AI Mode?

Google AI Mode adalah mesin pencari cerdas yang terintegrasi ke dalam Google, dirancang untuk menangani pertanyaan berlapis dan kaya konteks dengan kemudahan percakapan.

melalui Google

Ditenagai oleh versi canggih Gemini, fitur ini memecah pertanyaan kompleks, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, dan menyajikan jawaban yang disintesis dan akurat langsung di antarmuka pencarian, tanpa memaksa Anda untuk mengklik melalui halaman-halaman.

Tersedia melalui Search Labs di berbagai wilayah, fitur ini mendukung masukan suara, gambar, dan teks untuk membuat pencarian terasa lebih lancar, cerdas, dan responsif.

Fitur Google AI Mode

Berikut adalah fitur terbaiknya.

Fitur #1: AI Multimodal dan penalaran adaptif

Lihat sumber referensi langsung dengan hasil pencarian Anda

Bicara, ketik, atau arahkan kamera, dan Mode AI akan memproses semuanya. Baik Anda bertanya melalui teks, suara, atau gambar (atau mengunggah PDF), Mode AI memahami dan mensintesis informasi dari berbagai format.

Dengan memanfaatkan kemampuan multimodal Google Gemini dan strategi 'query fan-out', sistem ini membagi prompt kompleks menjadi sub-pertanyaan, mencarinya secara paralel, dan menyatukan hasilnya dalam ringkasan.

💡 Tips Pro: Gunakan rentang waktu spesifik untuk menjaga relevansi jawaban. Tanyakan apa yang berubah antara tahun 2019 dan 2023 atau spesifikasikan perkembangan pasca-pandemi. Hal ini mencegah model mencampurkan informasi lama dan baru tanpa pembedaan.

Fitur #2: Canvas dan ruang kerja yang persisten

Lampirkan file untuk kemampuan pencarian yang lebih spesifik

Panel samping 'Canvas' di AI Mode berfungsi sebagai ruang kerja dinamis, menjadikannya ideal untuk perencanaan, tugas bertahap, atau riset pasar dengan AI. Buat draf rencana, unggah dokumen, sempurnakan ide dengan pertanyaan lanjutan, dan kembali nanti untuk melanjutkan dari tempat Anda berhenti.

Ini secara efektif mengubah pencarian Google dari sekadar pencarian sekali pakai menjadi sesi kolaboratif yang terus berkembang seiring waktu.

Fitur #3: Pencarian langsung dan integrasi Chrome

Kirimkan pertanyaan pencarian melalui Google Lens yang terintegrasi

Butuh bantuan untuk memahami apa yang ada di depan Anda? Mode AI mengintegrasikan Google Lens dengan AI real-time melalui 'Search Live'. Cukup arahkan kamera ponsel Anda ke objek atau diagram untuk menanyakan tentangnya.

Di desktop, opsi baru Chrome 'Tanyakan Google tentang halaman ini' memungkinkan Anda menjelajahi konten halaman dalam sidebar yang sensitif terhadap konteks.

Harga Google AI Mode

Rencana gratis

Google AI Pro: $19,99/bulan per pengguna

Google AI Ultra: $249,99 per bulan per pengguna

🔍 Tahukah Anda? AI dapat mengotomatisasi sekitar 57% tugas pembangkitan ide. Para peneliti terkemuka memanfaatkan hal ini untuk fokus pada penilaian dan penyempurnaan saran, yang menghasilkan 44% penemuan lebih banyak, 39% paten lebih banyak, dan 17% produk baru lebih banyak.

💡 Tips Pro: Setiap kali Anda bertanya, tambahkan kalimat seperti ‘dan jelaskan mengapa hal itu penting bagi bisnis’ atau ‘dan apa implikasi nyata di dunia nyata.’ Ini mendorong mesin pencari LLM melampaui pengetahuan permukaan.

ChatGPT vs. Google AI Mode: Perbandingan Fitur

ChatGPT menonjol dengan kemampuan input/output multimodal yang sesungguhnya, fitur memori, agen otonom, dan alat produktivitas yang kaya.

Sementara itu, Google AI Mode dan AI Overviews menonjol karena kemampuan penalaran adaptif, integrasi mulus dengan Chrome/Search, alat perencanaan canggih seperti Canvas, dan integrasi mendalam dengan ekosistem.

Mari kita bandingkan keduanya secara langsung:

Fitur #1: Kustomisasi dan fleksibilitas

Baik Google AI Mode maupun ChatGPT memungkinkan pengguna menyesuaikan pengalaman, tetapi keduanya memiliki pendekatan yang berbeda.

ChatGPT

ChatGPT memberikan lebih banyak ruang untuk menyesuaikan pencarian Anda. Anda dapat membuat Custom GPT tanpa perlu coding, menyesuaikan model dengan data Anda sendiri, dan mengintegrasikan dengan alat pihak ketiga seperti Canva, Notion, dan HubSpot.

Bagi pengembang, ChatGPT menyediakan API dan konektor, memungkinkan otomatisasi yang lebih mendalam dan solusi yang disesuaikan untuk industri tertentu.

Mode AI Google

Google AI Mode, di sisi lain, memfokuskan kustomisasinya melalui AI Studio, di mana pengembang dapat membuat prototipe menggunakan model Gemini dan mengekspor karya mereka ke dalam aplikasi. Meskipun ini berguna bagi tim teknis, pengguna biasa tidak mendapatkan fleksibilitas plug-and-play yang sama seperti yang ditawarkan oleh Custom GPTs ChatGPT.

🏆 Pemenang: ChatGPT, karena membuat personalisasi dapat diakses oleh individu maupun bisnis.

Fitur #2: Alat dan otomatisasi yang fleksibel

Otomatisasi adalah area di mana keduanya paling jelas berbeda.

ChatGPT

ChatGPT telah meluncurkan agen yang dapat melakukan tugas-tugas kompleks secara mandiri, seperti melakukan riset, menulis kode, membuat presentasi, atau menavigasi antarmuka web.

Fitur seperti ChatGPT Agent dan Deep Research tool tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga dapat mengeksekusi tugas, menghemat waktu bagi tim yang membutuhkan bantuan proaktif.

Mode AI Google

Google AI Mode lebih berfokus pada mendukung penelitian dan organisasi daripada otomatisasi.

Canvas membantu Anda membuat rencana belajar terstruktur, mengorganisir catatan, atau merangkum PDF. Ini adalah asisten perencanaan yang kuat, tetapi tidak sebanding dengan kemampuan ChatGPT untuk bertindak dan mengotomatisasi alur kerja secara mandiri.

🏆 Pemenang: ChatGPT, berkat kemampuannya dalam otomatisasi yang tidak memerlukan intervensi manual dan personalisasi.

💡 Tips Pro: Gunakan loop prompt: tanyakan, perbaiki, bantah, dan ringkas. Pada putaran keempat atau kelima, Anda akan mendapatkan respons yang terasa lebih mendekati sintesis tingkat ahli daripada output permukaan.

Fitur #3: Privasi dan pengendalian memori

Platform-platform ini terus meningkatkan personalisasi sambil menangani masalah data, namun dengan filosofi yang berbeda.

ChatGPT

ChatGPT memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan memori, menambahkan instruksi kustom, dan mengontrol cara data Anda disimpan. Meskipun menawarkan transparansi, fitur memori ChatGPT masih dalam tahap pengembangan dan terkadang memerlukan pengelolaan manual.

Mode AI Google

Mesin pencari intranet ini mengambil sikap yang lebih tegas dalam hal privasi yang ramah pengguna.

Fitur ini menawarkan obrolan sementara yang otomatis terhapus setelah 72 jam, memori konteks pribadi yang dapat diaktifkan, dan kontrol aktivitas yang lebih jelas. Fitur-fitur ini memastikan personalisasi tanpa kekhawatiran data jangka panjang dan memberikan pengaturan privasi yang lebih sederhana bagi pengguna.

🏆 Pemenang: Google AI Mode, karena menyediakan opsi memori yang lebih intuitif dan berfokus pada privasi.

📮 Wawasan ClickUp: Hanya 10% responden survei kami yang menggunakan asisten suara (4%) atau agen otomatis (6%) untuk aplikasi AI, sementara 62% lebih memilih alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Rendahnya adopsi asisten dan agen mungkin karena alat-alat ini sering dioptimalkan untuk tugas-tugas spesifik, seperti operasi tanpa tangan atau alur kerja tertentu. ClickUp memberikan yang terbaik dari kedua dunia. ClickUp Brain berfungsi sebagai asisten AI percakapan yang dapat membantu Anda dengan berbagai kasus penggunaan ChatGPT. Di sisi lain, Agen AI di saluran obrolan ClickUp dapat menjawab pertanyaan, menangani masalah, atau bahkan mengelola tugas-tugas spesifik!

💡 Tips Pro: Jika model tersebut menggunakan istilah yang tidak Anda ketahui, tantanglah. Tanyakan dari mana asalnya, apakah istilah tersebut diterima secara luas, atau apakah ada perdebatan seputar istilah tersebut. Anda akan tetap tajam dan menghindari membangun argumen berdasarkan informasi yang tidak akurat.

ChatGPT vs. Google AI Mode di Reddit

Kami telah menganalisis fitur-fitur dan membandingkan kemampuannya, tetapi apa pendapat pengguna nyata tentang ChatGPT vs. Google AI Mode?

Untuk mendapatkan pandangan yang tidak terfilter, kami mengacu pada Reddit, di mana para pengguna awal berbagi pengalaman praktis mereka dengan kedua alat tersebut.

Inilah yang dikatakan oleh pengguna Reddit tentang ChatGPT:

Bagi saya, ChatGPT unggul di segala hal. Saya sudah mencoba menggunakan LLM lain berkali-kali, tetapi ChatGPT selalu unggul. ChatGPT memiliki basis pengguna terbesar, dan LLM membutuhkan hal itu untuk terus belajar. Saya merasa ChatGPT memberikan paket lengkap. Setiap kali saya mencari sesuatu atau membutuhkan bantuan, ChatGPT memberikan jawaban terbaik, dengan penjelasan yang jelas dan urutan ide yang logis. Saya mencoba Gemini 2.5 Pro (yang terbaik saat ini), tetapi cara ia berbicara dan menjelaskan hal-hal terasa aneh.

Dan apa yang pengguna perhatikan tentang Mode AI Google:

Mode AI baru ini jauh lebih mirip dengan ChatGPT atau Gemini daripada hasil pencarian tradisional (SERPs). Tidak ada halaman yang diurutkan berdasarkan SEO, hanya tautan ke sumber yang diambil oleh LLM… Tingkat klik rata-rata (CTR) pencarian tradisional Google sekitar 8-9%, sementara mesin pencari AI melaporkan 3%-7%. Pengguna tampaknya jauh lebih enggan mengklik tautan dalam hasil pencarian AI.

Beberapa ahli menambahkan bahwa kedua alat ini masih berada pada tahap awal dalam perjalanan AI dan pencarian:

AI dan pencarian adalah industri baru yang menjanjikan… OpenAI saat ini setara dengan AskJeeves. Google sedang menuju ke arah IBMifikasi.

💡 Tips Pro: Cobalah memberikan prompt dengan mempertimbangkan kontradiksi. Misalnya, setelah mendapatkan definisi, tanyakan: ‘Di mana definisi ini akan gagal dalam praktik?’ Hal ini memaksa model untuk berpikir di luar buku teks.

Kenali ClickUp: Alternatif Terbaik untuk ChatGPT vs. Mode AI Google

ChatGPT sangat cocok untuk pembuatan konten multimodal, sementara Google AI Mode bermanfaat untuk penalaran adaptif dan integrasinya dengan Chrome.

Namun, kedua alat ini memiliki keterbatasan penting: keduanya berfungsi sebagai asisten mandiri. Mereka tidak secara langsung mengelola proyek, mengonsolidasikan pengetahuan, atau mengubah wawasan menjadi alur kerja. Hal ini menyebabkan penyebaran pekerjaan, di mana pengguna harus berpindah dari satu alat, aplikasi, atau halaman web ke yang lain, hanya untuk menyelesaikan pekerjaan mereka.

ClickUp mengambil pendekatan yang berbeda dengan mengintegrasikan AI langsung ke dalam ruang kerja Anda. Ini adalah AI kerja paling lengkap di dunia.

Tanyakan ClickUp Brain untuk pembaruan progres dari seluruh ruang kerja Anda

Dengan ClickUp Brain, Anda dapat menggabungkan pembuatan konten, pencarian perusahaan, manajemen pengetahuan, dan otomatisasi dalam satu tempat. Alih-alih berpindah antar alat terpisah, Anda memiliki asisten AI yang terhubung dengan tugas, dokumen, dan proyek Anda, sehingga secara alami terintegrasi ke dalam alur kerja Anda.

Selain itu, pengguna ClickUp Brain mendapatkan akses ke model AI eksternal premium seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude, langsung dari Workspace mereka, sehingga respons selalu kontekstual dan sepenuhnya aman.

Berikut ini adalah tinjauan lebih dekat tentang apa yang membedakan perangkat lunak pencarian perusahaan ini.

Keunggulan ClickUp #1: AI dan otomatisasi

ClickUp Brain memahami konteks ruang kerja Anda, artinya konten yang dihasilkannya terhubung langsung dengan proyek yang sedang berjalan.

Minta ClickUp Brain untuk memetakan kampanye promosi

Ketika Anda meminta untuk membuat ringkasan peluncuran kampanye, ChatGPT akan mengambil hasil kerja dari tugas, panduan gaya dari ClickUp Docs, dan tenggat waktu dari roadmap. Draft tersebut muncul di dalam ruang kerja tempat tim sudah berkolaborasi, sehingga informasi tetap akurat dan dapat ditindaklanjuti.

Ambil contoh seorang manajer pemasaran yang sedang mengerjakan peluncuran produk. Alih-alih memulai dari nol, AI yang terintegrasi menghasilkan siaran pers yang sudah mencakup catatan produk, bahasa yang disetujui dari basis pengetahuan, dan tenggat waktu yang telah disepakati oleh tim. Manajer tersebut menghabiskan waktu untuk menyempurnakan narasi daripada mengumpulkan informasi.

Tonton video ini untuk melihat bagaimana ClickUp AI terintegrasi dengan setiap aspek pekerjaan Anda:

Tetap fokus selama proyek yang kompleks

Beralih antara ClickUp Brain, Gemini, dan ChatGPT di Brain MAX untuk menyelesaikan tugas

ClickUp Brain MAX memperluas kemampuan tersebut menjadi aplikasi desktop yang lengkap. Ia mengintegrasikan data ClickUp, aplikasi terhubung, dan hasil pencarian web ke dalam satu ruang AI.

Fokusnya adalah dukungan yang lebih mendalam untuk proyek-proyek kompleks, menjadikannya lebih dari sekadar alat penulisan on-demand.

Perbedaan utama adalah fleksibilitas: pengguna dapat beralih antara ClickUp Brain, ChatGPT, Gemini, Claude, dan model bahasa besar lainnya yang didukung tanpa perlu meninggalkan aplikasi. Artinya, Anda tidak terikat pada satu model AI; Anda dapat memilih mesin terbaik untuk tugas yang sedang dikerjakan.

Bayangkan seorang manajer proyek yang sedang menyiapkan penilaian risiko untuk pimpinan. Brain MAX menganalisis jadwal tugas, mencatat ketergantungan, dan mengidentifikasi hambatan yang ditandai dalam pembaruan terbaru. Kemudian, ia menghasilkan laporan terstruktur lengkap dengan file pendukung. Laporan ini mencerminkan keadaan proyek yang aktual, bukan ringkasan statis.

Lebih baik lagi? Brain MAX mendukung masukan suara melalui fitur Talk to Text, sehingga cocok untuk alur kerja yang membutuhkan interaksi tanpa menggunakan tangan. Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang keajaiban Brain MAX:

Menjaga proyek tetap berjalan tanpa hambatan

Pilih dari lebih dari 100 templat otomatisasi ClickUp untuk menyederhanakan alur kerja Anda

Otomatisasi ClickUp menghilangkan langkah-langkah berulang yang sering menghambat tim. Otomatisasi memicu tindakan berdasarkan kondisi seperti perubahan status, tanggal jatuh tempo, atau bidang kustom, memastikan proyek berjalan tanpa intervensi manual.

Misalnya, ketika tim pengembangan menyelesaikan sebuah fitur dan memindahkan tugas ke 'Siap untuk QA,' sebuah otomatisasi dapat menugaskan tugas tersebut kepada pemimpin QA, menetapkan batas waktu pengujian, dan memberitahu penguji. Jika QA menemukan hambatan, otomatisasi yang sama dapat membuka kembali tugas, menandai pengembang, dan memberi tahu manajer produk. Alur kerja berlanjut secara lancar, mengurangi risiko tugas terlewat atau terhenti dalam perangkat lunak manajemen pengetahuan.

ClickUp’s One Up #2: Pencarian Perusahaan

Temukan jawaban lebih cepat dengan ClickUp Enterprise Search

ClickUp Enterprise Search menyediakan fungsi pencarian terpadu yang didukung AI di seluruh ekosistem Anda, termasuk Drive, Notion, Slack, Gmail, serta dokumen dan tugas internal.

Berikut adalah beberapa fitur spesifik dari pencarian basis pengetahuan ini:

Pencarian terhubung: Mengambil informasi di luar nama file untuk memberikan jawaban lengkap, tindakan yang dapat dilakukan, dan ringkasan detail.

Pencarian mendalam: Jelajahi konten yang sulit ditemukan di dalam ClickUp—tugas, dokumen, obrolan—bahkan yang tersembunyi atau sudah bertahun-tahun.

Pertanyaan dan Jawaban Kontekstual serta Ringkasan: Tinjau konteks lengkap untuk merangkum pertemuan, mengekstrak wawasan dari tugas dan komentar, dan menampilkannya secara instan.

Pencarian web memperluas kueri ke internet, sehingga penelitian dan wawasan kompetitif muncul dalam tampilan yang sama dengan pengetahuan internal Anda.

📣 Suara pelanggan: Victoria Berryman dari Seequent berbagi: Memiliki dokumentasi proses tim dan manajemen tugas dalam satu tempat membantu kami menghemat waktu dalam mencari informasi. Hal ini juga memberikan kami satu sumber informasi yang akurat dan terpercaya Memiliki dokumentasi proses tim dan manajemen tugas dalam satu tempat membantu kami menghemat waktu dalam mencari informasi. Hal ini juga memberikan kami satu sumber informasi yang akurat dan terpercaya

ClickUp’s One Up #3: Manajemen pengetahuan

Ubah dokumen yang tersebar menjadi jawaban instan dengan Manajemen Pengetahuan AI ClickUp

ClickUp AI Knowledge Management memungkinkan tim untuk membuat wiki, membangun basis pengetahuan, dan menghubungkannya langsung ke tugas. Ini berarti output yang didukung AI mengambil informasi dari sumber yang disetujui perusahaan, bukan informasi yang terputus-putus.

Misalnya, tim layanan pelanggan yang mengelola panduan di Docs dapat menghubungkannya dengan tiket dukungan. Saat ClickUp Brain menghasilkan tanggapan untuk klien, tanggapan tersebut secara otomatis merujuk pada panduan tersebut. Tanggapan tetap konsisten dengan standar perusahaan, dan pembaruan pada panduan akan meningkatkan hasil di masa depan.

Integrasi ClickUp menjaga platform eksternal tetap terhubung dan memudahkan untuk membawa pengetahuan historis ke dalam ruang kerja.

Impor pengetahuan tim dari alat lain menggunakan integrasi ClickUp

Importer bawaan memungkinkan tim untuk mengimpor spreadsheet dan dokumen dari alat lain secara aman. Semua data dipindahkan dalam format yang sama, sehingga pengetahuan berharga tidak hilang selama proses migrasi.

Misalkan sebuah tim mengelola persyaratan produk di Google Sheets dan menyimpan kebijakan di Confluence. Dengan menggunakan importer ClickUp, mereka dapat memindahkan keduanya ke ClickUp dan tetap menghubungkannya dengan tugas-tugas aktif. Dengan cara ini, saat fitur otomatisasi atau AI berjalan, mereka memanfaatkan pengetahuan yang sebelumnya tersebar di berbagai alat. Dikombinasikan dengan integrasi seperti Slack atau Figma, hal ini memastikan baik pekerjaan baru maupun pengetahuan lama berada dalam satu ruang yang terhubung.

⚙️ Bonus: Untuk membantu tim memulai dengan cepat, ClickUp menyediakan templat basis pengetahuan yang menawarkan struktur siap pakai untuk kasus penggunaan umum.

Hapus Silo Pencarian dengan ClickUp

ChatGPT menonjol dengan jawaban yang jelas dan terstruktur dengan baik, sementara Google AI Mode mengguncang dunia pencarian dengan ringkasan, namun belum sepenuhnya berhasil dalam hal keterlibatan pengguna.

Keduanya berguna, tetapi masih terasa seperti 'alat tambahan' daripada bagian dari pekerjaan sehari-hari Anda.

ClickUp, di sisi lain, adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan, menggabungkan tugas, dokumen, tujuan, dan kolaborasi dalam satu tempat.

Dan dengan ClickUp Brain dan Brain Max, AI terintegrasi langsung ke dalam alur kerja Anda, mencari informasi di seluruh alat Anda, memberikan jawaban yang relevan, dan mengotomatisasi tanpa batasan.

Daftar ke ClickUp dan rasakan bagaimana bekerja saat AI benar-benar menjadi bagian dari ruang kerja Anda.