20 Template Daftar Keinginan untuk Hadiah, Tujuan, dan Lainnya di 2025

Tidak semua daftar perlu ditulis di secarik kertas atau tersimpan dalam aplikasi catatan.

Template daftar keinginan yang bersih dan visual tidak hanya membantu mengorganisir ide—tetapi juga membuatnya terlihat, dapat dibagikan, dan mudah untuk diikuti.

Baik Anda sedang merencanakan hadiah Natal, perlengkapan kelas, atau hadiah tim, memiliki daftar fleksibel yang dapat disesuaikan kapan saja membantu menghemat waktu dan mengurangi bolak-balik.

🧠 Fakta Menarik: Lebih dari setengah konsumen (55%) di Inggris menggunakan daftar keinginan untuk mendapatkan penawaran terbaik dari merek favorit mereka, menunggu penurunan harga atau notifikasi diskon.

Blog ini menyediakan templat daftar keinginan, memungkinkan Anda untuk mengedit, berbagi, dan melacak pembaruan dari mana saja. Templat ini sama efektifnya untuk penggunaan pribadi maupun perencanaan kelompok. Ayo mulai!

Apa Itu Template Daftar Keinginan?

Template daftar keinginan adalah tata letak yang sudah dirancang sebelumnya yang memudahkan pengguna untuk mengatur dan menampilkan barang-barang yang ingin mereka terima, beli, atau capai. Sumber daya template ini biasanya disusun sebagai daftar yang dapat diedit dengan tempat untuk teks, gambar, kotak centang, atau prioritas.

Misalnya, seorang guru dapat menggunakan template untuk membuat daftar perlengkapan kelas yang dibutuhkan untuk semester, sementara orang tua dapat melacak hadiah untuk ulang tahun atau hari raya. Berbeda dengan daftar biasa, template daftar keinginan juga menawarkan format visual dan terkategori yang menghemat waktu dan menjaga konsistensi informasi.

Apa yang Membuat Template Daftar Keinginan yang Baik?

Template daftar keinginan yang baik tidak hanya soal tampilan—tetapi juga memudahkan pengorganisasian dan berbagi item daftar dengan cepat, jelas, dan tanpa frustrasi. Baik untuk perencanaan liburan, tujuan pribadi, atau koordinasi tim, tata letak yang tepat harus memudahkan pelacakan, pembaruan, dan berbagi.

Berikut adalah fitur-fitur yang perlu Anda perhatikan:

Desain bersih: Pilih templat daftar keinginan yang menghindari kerumitan dan membuat item daftar mudah dilihat sekilas

Bagian yang dapat diedit: Pilih templat yang memungkinkan Anda menambahkan, menghapus, atau mengatur ulang item tanpa perlu memformat ulang dengan cepat

Format yang dapat dibagikan: Jelajahi templat yang dapat Anda kirimkan kepada orang lain secara instan melalui alat seperti Google Slides atau ekspor PDF

Opsi daftar periksa: Pilih templat dengan daftar periksa untuk menandai item yang sudah selesai dan melacak kemajuan dengan jelas

Tempat penempatan media: Pilih templat daftar keinginan yang memungkinkan Anda menambahkan foto atau video produk untuk saran atau referensi agar daftar Anda lebih visual

Label kustom: Cari templat yang memungkinkan Anda mengganti nama kolom sesuai tujuan spesifik Anda (misalnya, “prioritas,” “harga,” “tanggal jatuh tempo”)

Siap untuk kolaborasi: Pilih templat daftar keinginan di mana orang lain dapat menyarankan, berkomentar, atau memperbarui secara real-time

Bagian berwarna: Pilih templat yang menampilkan kategori terpisah secara visual atau tingkat urgensi yang diwarnai untuk akses lebih cepat ke koleksi Anda

20 Template Daftar Keinginan yang Harus Anda Ketahui

Template daftar keinginan yang dirancang dengan baik memudahkan Anda untuk tetap terorganisir, baik saat mengumpulkan ide hadiah, melacak kebutuhan kelompok, atau merencanakan pembelian di masa depan.

Kami telah mengumpulkan beberapa template daftar keinginan terbaik untuk membantu Anda.

1. Template Daftar Tugas ClickUp

Dapatkan template gratis Atur dan sesuaikan item daftar keinginan Anda dengan templat Daftar Tugas ClickUp

Template Daftar Tugas ClickUp dirancang untuk memudahkan pelacakan, baik Anda mengelola tugas harian maupun menyusun daftar keinginan hadiah di berbagai kategori. Ini adalah ruang digital fleksibel di mana Anda dapat membuat daftar keinginan menggunakan tugas seret dan lepas, label status, dan bidang kustom.

Yang membuatnya menonjol adalah kecepatannya: template ini langsung terbuka sebagai dokumen siap pakai, sehingga Anda dapat mulai menambahkan item daftar secara instan. Anda bahkan dapat menyisipkan tautan, mengunggah gambar produk, atau menugaskan item ke pengguna berbeda, menjadikannya pilihan yang solid untuk perencanaan kelompok. Selain itu, struktur ClickUp memungkinkan daftar keinginan Anda berkembang menjadi sistem yang lebih kompleks tanpa perlu beralih ke platform lain.

⭐Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Prioritaskan berdasarkan urgensi, pentingnya, atau batas waktu dengan label berwarna

Grupkan tugas ke dalam kategori seperti ‘Pribadi’, ‘Belanja’, atau ‘Hadiah’

Tambahkan item daftar dengan tanggal jatuh tempo, tag, atau Bidang Kustom

Tugaskan item tertentu kepada anggota keluarga atau rekan tim

🔑Ideal untuk: Merencanakan alur kerja liburan, termasuk belanja, pertukaran hadiah tim, atau daftar keinginan keluarga yang dibagikan.

Inilah yang dikatakan Darya Krakovyak, Kepala Komunikasi di HYPERVSN, tentang penggunaan ClickUp:

Tim Penjualan, Pemasaran, Desain, Logistik, Teknik, dan Dukungan perlu menyelesaikan tugas mereka dalam urutan tertentu agar proyek pelanggan berhasil—hal ini dulu sangat merepotkan sebelum ClickUp. Tanpa kemampuan untuk melacak jadwal proyek, tujuan, dan tugas tim global di satu tempat, kami kesulitan untuk menyelesaikan semua persiapan acara tepat waktu.

Tim Penjualan, Pemasaran, Desain, Logistik, Teknik, dan Dukungan perlu menyelesaikan tugas mereka dalam urutan tertentu agar proyek pelanggan berhasil—hal ini dulu sangat merepotkan sebelum ClickUp. Tanpa kemampuan untuk melacak timeline proyek, tujuan, dan tugas tim global di satu tempat, kami kesulitan untuk menyelesaikan semua persiapan acara tepat waktu.

2. Template Daftar Tier ClickUp

Dapatkan templat gratis Urutkan item daftar keinginan berdasarkan prioritas dengan templat Daftar Tier ClickUp

Mengorganisir daftar keinginan berdasarkan nilai atau urgensi? Template Daftar Tier ClickUp dirancang untuk pengambilan keputusan dengan cepat. Alih-alih daftar cek dasar, template ini memungkinkan Anda mengelompokkan item daftar keinginan ke dalam kategori yang diurutkan—sangat cocok untuk merencanakan pembelian besar, daftar sumber daya proyek, atau pesanan hadiah dalam jumlah besar.

Anda dapat menyeret item ke tingkat kustom, menggunakan pelacakan status bawaan, dan bahkan menetapkan peringkat berdasarkan urgensi atau biaya. Ini sangat berguna saat Anda perlu membandingkan atau memprioritaskan beberapa item sebelum melakukan pembelian. Penyortiran visual menjaga daftar Anda tetap rapi, sementara Dashboard ClickUp memungkinkan Anda melacak apa yang termasuk Tier 1 dan apa yang bisa ditunda.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Urutkan item daftar keinginan berdasarkan prioritas menggunakan fitur seret dan lepas ke tingkat yang diinginkan

Lacak status dan pergerakan item di kategori kustom

Gunakan dashboard untuk membandingkan kemajuan di berbagai tingkatan

Bekerja sama dalam daftar tier bersama untuk pengambilan keputusan kelompok atau pertukaran hadiah

🔑 Ideal untuk: Mengorganisir daftar hadiah besar, membandingkan prioritas item, atau mengurutkan pembelian untuk perencanaan anggaran.

📮 ClickUp Insight: Kurang dari 5% orang dalam survei terbaru kami secara aktif bekerja menuju tujuan hidup yang signifikan, seperti membeli rumah, traveling keliling dunia, atau memulai bisnis. Mengapa? Karena mimpi-mimpi besar seringkali terasa terlalu menakutkan atau jauh untuk mulai direncanakan. 🔭 Namun, dengan templat Rencana Hidup atau Templat Tujuan Tahunan ClickUp, Anda dapat mengubah impian jangka panjang menjadi langkah-langkah konkret. Bagi tujuan Anda menjadi tonggak pencapaian, visualisasikan kemajuan Anda selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dengan Tampilan Garis Waktu, dan tetap fokus dengan batas waktu yang jelas. Ubah "suatu hari nanti" menjadi rencana aksi!

3. Template Daftar Tugas Kalender ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan tenggat waktu dan jadwal wishlist dengan templat Daftar Tugas Kalender ClickUp

Ketika item daftar keinginan Anda memiliki batas waktu, templat Daftar Tugas Kalender ClickUp dapat membantu. Templat ini menyediakan tampilan terstruktur dari tugas-tugas Anda sepanjang hari, minggu, dan bulan, memungkinkan Anda menghubungkan item daftar keinginan dengan batas waktu spesifik.

Baik Anda sedang mengkoordinasikan daftar perlengkapan kelas atau merencanakan pembelian hadiah sesuai tanggal pengiriman, templat ini membantu Anda memvisualisasikan dan bertindak sesuai prioritas waktu. Fitur kalender bawaan, penjadwalan, dan pembaruan status memastikan semua tugas berjalan lancar tanpa melewatkan tenggat waktu penting. Tampilan multiple seperti ‘Berdasarkan Peran’ dan ‘Berdasarkan Kategori’ memungkinkan Anda menyortir daftar sesuai kebutuhan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Visualisasikan item daftar keinginan dalam kalender harian, mingguan, atau bulanan

Sortir dan lacak item daftar menggunakan tampilan dan filter kustom

Integrasikan dengan pengingat agar tidak pernah melewatkan tujuan Anda

Pantau progres dengan opsi status "Belum Selesai" dan "Sudah Selesai" yang jelas

🔑 Ideal untuk: Mengelola daftar keinginan dengan batas waktu, seperti belanja liburan, kebutuhan kelas, atau perencanaan barang untuk proyek.

💡 Tips Pro: Bagi daftar keinginan Anda menjadi empat kategori: Harus Punya, Sebaiknya Punya, Bisa Punya, dan Tidak Akan Punya (untuk saat ini). Awalnya merupakan teknik manajemen proyek, metode ini membantu Anda menetapkan ekspektasi yang realistis dan menghindari daftar keinginan yang membengkak, sehingga sangat berguna saat merencanakan anggaran atau memberikan hadiah liburan.

Ingin membawa perencanaan ke level berikutnya? Tandai di Kalender ClickUp!

4. Template Daftar Impian ClickUp

Dapatkan templat gratis Ubah impian daftar keinginan Anda menjadi tujuan yang tercatat dengan templat ClickUp Bucket List

Dari terjun payung hingga memulai klub buku, Template Daftar Impian ClickUp dirancang untuk para pemimpi yang memiliki rencana. Anda tidak hanya mencatat impian—Anda merencanakannya dalam tata letak yang terstruktur dan inspiratif.

Dilengkapi dengan bidang kustom untuk lokasi, orang, tingkat kepuasan, dan lainnya, template ini menambahkan kedalaman pada setiap entri. Anda dapat mengelompokkan item berdasarkan benua, menugaskan tugas, atau melihat progres berdasarkan status. Berbeda dengan catatan sederhana, template ini memberikan kerangka kerja visual yang rapi untuk membuat setiap ide terasa dapat dicapai dan layak untuk dilacak.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Atur tujuan daftar keinginan berdasarkan benua, kategori, atau teman

Gunakan tampilan seperti Daftar, Peringkat, dan Berdasarkan Orang untuk menyortir ide-ide

Gunakan tugas berulang untuk mengingat kembali tujuan musiman seperti traveling atau liburan

Tambahkan foto, tag lokasi, atau tautan topik untuk inspirasi

🔑 Ideal untuk: Pecinta petualangan, penentu tujuan, dan pembelajar seumur hidup, untuk memvisualisasikan dan mengatur tujuan daftar keinginan seumur hidup, rencana perjalanan, atau pencapaian pribadi yang membawa kebahagiaan.

📚 Baca Juga: Cara Mengoptimalkan Alur Kerja Anda Selama Liburan

5. Template Daftar Periksa ClickUp

Dapatkan template gratis Lacak item daftar keinginan langkah demi langkah dengan templat daftar periksa ClickUp

Template Daftar Periksa ClickUp sangat ideal untuk membagi daftar keinginan menjadi langkah-langkah sederhana dan dapat ditindaklanjuti. Alih-alih mengelola daftar tunggal yang berantakan, format ini memungkinkan Anda mengelompokkan item terkait di bawah judul yang jelas, sehingga lebih mudah mengelola pembelian berkelanjutan, merencanakan paket hadiah, atau mengatur persediaan di berbagai kategori.

Setiap daftar periksa dapat digunakan untuk orang yang berbeda, acara, atau tema. Karena berbasis ClickUp Docs, daftar ini mudah diedit, dapat diduplikasi dengan cepat, dan cocok untuk alur kerja pribadi maupun tim.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Buat daftar periksa terpisah untuk kategori daftar keinginan yang berbeda atau penerima yang berbeda

Centang item yang sudah selesai untuk tetap mengikuti perkembangan

Tambahkan konteks atau catatan di bawah setiap item untuk kejelasan

Tetapkan tanggal jatuh tempo, lampiran, atau pengingat untuk setiap item

🔑 Ideal untuk: Membuat daftar keinginan yang terorganisir dan dikategorikan untuk perencanaan pribadi, acara, atau belanja bersama.

6. Template Daftar Tugas Mingguan ClickUp

Dapatkan template gratis Tetap konsisten dalam perencanaan daftar keinginan dengan menggunakan Template Daftar Periksa Mingguan ClickUp

Ingin mengubah daftar keinginan mingguan menjadi rencana yang membentuk kebiasaan? Template Daftar Periksa Mingguan ClickUp adalah pilihan yang tepat untuk siapa pun yang mengelola kebutuhan daftar keinginan berulang, terutama saat item berubah setiap minggu. Baik Anda melacak hadiah untuk acara yang sedang berlangsung, mengganti kebutuhan persediaan, atau hanya membagi daftar keinginan menjadi bagian mingguan, template ini menawarkan fleksibilitas dan struktur yang dibutuhkan.

Termasuk tampilan tugas seperti Kalender Mingguan dan Tugas yang Sudah Selesai, sehingga Anda tidak perlu menebak apa yang harus dilakukan selanjutnya. Gunakan Bidang Kustom seperti ‘Merasa Baik’ atau ‘Rentetan’ untuk membuat daftar tetap menarik dan menyenangkan. Ini bukan sekadar membuat daftar tugas—ini adalah ritme yang menjaga daftar keinginan Anda tetap berjalan tanpa kehilangan fokus pada prioritas.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Buat item daftar keinginan yang berulang untuk setiap hari dalam seminggu

Tetapkan tema berbeda untuk setiap hari (misalnya, Fitness Friday, Gift Monday)

Kategorikan dan prioritaskan tugas dengan label dan filter kustom

Pantau kemajuan menggunakan status visual dan pengingat berulang

🔑 Ideal untuk: Pengguna yang menetapkan tujuan mingguan, perencana, dan pengguna yang fokus pada produktivitas yang mengelola tugas daftar keinginan yang berkelanjutan atau berbasis waktu, seperti belanja mingguan, hadiah bergilir untuk tim, atau pelacakan tujuan.

Punya daftar keinginan untuk diri sendiri atau orang terkasih—hadiah, pengalaman, atau tujuan besar? Cukup tambahkan ke ClickUp Brain, dan semuanya akan diorganisir menjadi tugas-tugas yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Anda dapat mengatur pengingat, melacak kemajuan, dan bahkan membagi keinginan besar menjadi langkah-langkah kecil, sehingga tidak ada yang terlewat. Dengan Brain MAX, semuanya menjadi lebih mudah. Ucapkan daftar keinginan Anda dengan suara keras—baik itu liburan impian, kejutan ulang tahun, atau gadget baru yang Anda idamkan—dan Brain MAX akan mencatat setiap detailnya. Aplikasi ini dapat membantu Anda menetapkan tenggat waktu, membuat daftar belanja, merencanakan anggaran, dan menjadwalkan tindak lanjut, mengubah keinginan Anda menjadi rencana nyata yang dapat dilacak. Tidak ada lagi ide yang terlupakan atau kebingungan di menit-menit terakhir—Brain dan Brain MAX memastikan daftar keinginan Anda benar-benar terwujud.

7. Template Manajemen Tugas ClickUp

Dapatkan templat gratis Sortir, atur, dan prioritaskan item daftar keinginan dengan templat manajemen tugas ClickUp

Template Manajemen Tugas ClickUp dirancang untuk pengguna yang membutuhkan lebih dari sekadar daftar dasar. Jika daftar keinginan Anda melibatkan beberapa kontributor, tenggat waktu, atau kategori, ini adalah pilihan yang tepat. Template ini dilengkapi dengan enam tampilan berbeda, termasuk Daftar, Papan, Kotak, dan Kalender, sehingga Anda dapat merencanakan tugas daftar keinginan dari berbagai sudut pandang.

Anda dapat menugaskan item ke orang, melampirkan file, menetapkan prioritas, dan membuat alur kerja lengkap dari 'Ide' hingga 'Selesai'. Bidang Kustom memungkinkan Anda mencatat segala hal mulai dari detail anggaran hingga tautan produk. Sistem ini kokoh namun mudah disesuaikan dengan alur daftar keinginan Anda.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Atur item daftar keinginan berdasarkan status, urgensi, atau orang yang ditugaskan

Lacak belanja hadiah, tujuan hidup, dan proyek musiman dalam format yang rapi dan terstruktur

Dukungan untuk penandaan, ketergantungan, bidang kustom, dan dasbor untuk memantau kemajuan dengan mudah

Bekerja sama dengan teman atau keluarga untuk mencapai tujuan daftar keinginan bersama

🔑 Ideal untuk: Pengguna tingkat lanjut, daftar keinginan berbasis tim, dan perencana proyek yang mengelola daftar keinginan berbasis tim, perencanaan kolaboratif, atau pelacakan item bertahap.

8. Template Papan Tulis Virtual Gajah Putih ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan dan selenggarakan pertukaran daftar keinginan yang meriah dengan templat papan tulis virtual ClickUp White Elephant

Template Virtual White Elephant ClickUp adalah versi yang menyenangkan dari perencanaan daftar keinginan. Dirancang sebagai papan tulis interaktif, template ini menyediakan tampilan tunggal bagi semua orang untuk berbagi ide hadiah perusahaan, mendaftar untuk berpartisipasi, dan mengikuti aturan permainan.

Dirancang untuk keseruan bersama, namun tetap terstruktur untuk menjaga segala sesuatunya tetap terorganisir. Baik Anda mengoordinasikan tim jarak jauh atau merencanakan pertemuan keluarga digital, templat ini membantu menghindari kebingungan dan memastikan semua orang tetap terinformasi. Seret, lepas, tukar, dan tertawa—tanpa perlu aplikasi tambahan atau daftar kertas.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan kumpulan hadiah, lacak item yang telah diambil, dan acak urutan giliran dengan mudah

Atur pertukaran hadiah sepenuhnya virtual dengan kolaborasi langsung

Tambahkan nama, pilihan hadiah, dan catatan langsung ke papan

Lacak pertukaran, aturan, dan alur permainan dalam satu tempat

🔑 Ideal untuk: Mengadakan pertukaran hadiah digital, ide hadiah liburan, atau permainan daftar keinginan grup secara jarak jauh.

10. Template Proposal Proyek Pemberian Hadiah ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan setiap detail daftar keinginan hadiah Anda dengan templat Proposal Proyek Pemberian Hadiah ClickUp

Template Proposal Proyek Pemberian Hadiah ClickUp sangat ideal untuk merencanakan daftar keinginan dengan struktur yang jelas, terutama saat melibatkan beberapa penerima, anggaran, atau batas waktu. Alih-alih mencatat ide-ide secara acak, template ini membantu Anda merencanakan setiap langkah, mulai dari menetapkan anggaran hingga membagikan tugas seperti penelitian, pembelian, dan pengiriman.

Anda dapat melacak pengeluaran, menambahkan preferensi penerima, dan berkolaborasi dengan orang lain dalam satu dokumen. Fitur tampilan proposal dan perencanaan bawaan membantu mengorganisir daftar keinginan Anda seperti proyek skala besar, bukan sekadar catatan singkat.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Sesuaikan ide hadiah dengan anggaran, batas waktu, dan preferensi penerima

Tugaskan tugas terkait hadiah kepada orang lain dan lacak kemajuan secara real-time

Gunakan tampilan proposal dan panduan untuk merencanakan dan melaksanakan setiap detail

Rencanakan dengan vendor dan sukarelawan menggunakan penugasan tugas

🔑 Ideal untuk: Tim CSR, organisasi nirlaba, dan perencana proyek musiman yang mengorganisir rencana pemberian hadiah detail untuk liburan, ulang tahun, acara, atau pemberian hadiah korporat.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Hadiah Produktivitas Terbaik untuk Teman-Teman Anda yang Sangat Produktif

11. Template Penetapan Tujuan untuk Individu ClickUp

Dapatkan templat gratis Ubah tujuan daftar keinginan menjadi tindakan dengan Template Penetapan Tujuan ClickUp untuk Individu

Mulailah tahun baru—atau momen penting lainnya—dengan visi yang personal, dapat dilacak, dan menginspirasi. Template Penentuan Tujuan ClickUp untuk Individu dirancang untuk mengubah harapan yang kabur menjadi tujuan yang jelas dan terdefinisi. Dirancang untuk pengembangan pribadi yang terfokus, template ini menyediakan bagian-bagian yang dikategorikan untuk tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Template ini mendukung tujuan SMART, pelacakan kemajuan, dan penilaian usaha pribadi—semua dalam format yang membantu Anda tetap bertanggung jawab. Anda dapat memvisualisasikan garis waktu tujuan, menetapkan prioritas, dan membagi setiap target menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola. Dengan tampilan bawaan dan pembaruan status, Anda akan tahu persis apa yang sedang dikerjakan, apa yang ditunda, dan apa yang sudah selesai.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Bagi tujuan daftar keinginan Anda menjadi langkah-langkah dengan lembar kerja tujuan SMART

Lacak tingkat motivasi, tantangan, dan pencapaian milestone

Tambahkan catatan bergaya jurnal untuk refleksi dan tinjauan bulanan

Gunakan tampilan visual untuk memantau perkembangan dan tetap fokus

🔑 Ideal untuk: Orang yang mandiri, pelajar, dan siapa pun yang sedang membangun pelacak tujuan gaya "kedua otak" yang terhubung dengan pertumbuhan, pengalaman, atau pencapaian.

12. Template Tujuan Tahunan ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisir dan capai tujuan daftar keinginan Anda dengan templat Tujuan Tahunan ClickUp

Template Tujuan Tahunan ClickUp dirancang untuk siapa saja yang ingin mengelola tujuan daftar keinginan dengan struktur jangka panjang. Mulai dari menabung untuk pembelian besar hingga merencanakan tahun penuh pengalaman bermakna, template ini membantu Anda membagi tujuan besar menjadi tindakan yang dapat dikelola dan dilacak.

Anda dapat menetapkan batas waktu, mengelompokkan item terkait, dan memantau kemajuan menggunakan tampilan seperti Daftar, Kalender, dan Gantt. Kemajuan mudah dilacak dengan status tugas dan dasbor visual, sehingga Anda tidak hanya menetapkan tujuan—tetapi juga bergerak menuju tujuan tersebut dengan jelas.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tetapkan dan lacak tujuan daftar keinginan Anda sepanjang tahun kalender

Gunakan tampilan dan dasbor untuk memvisualisasikan tenggat waktu dan tonggak pencapaian

Atur otomatisasi untuk ulasan berkala atau ringkasan bulanan

Bagi tujuan jangka panjang menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dicapai

🔑 Ideal untuk: Perencana tahunan, penggemar produktivitas pribadi, dan pembuat peta kehidupan yang merencanakan tujuan daftar keinginan yang memerlukan perencanaan, anggaran, atau konsistensi sepanjang tahun.

📚 Baca Juga: Ide Daftar Tugas Estetis untuk Produktivitas

13. Template Pengelolaan Ide Inovasi ClickUp

Dapatkan templat gratis Kumpulkan dan prioritaskan ide-ide wishlist dengan templat Pengelolaan Ide Inovasi ClickUp

Tangkap ide sebelum hilang. Template Manajemen Ide Inovasi ClickUp adalah pilihan sempurna untuk menyimpan ide wishlist untuk perbaikan pribadi atau profesional. Baik Anda merencanakan pembelian masa depan, pembaruan wishlist, atau ide hadiah grup, template ini menyediakan ruang untuk brainstorming, mengkategorikan, dan menyempurnakan setiap konsep.

Template ini dilengkapi dengan Bidang Kustom untuk biaya, dampak, dan jenis ide, memudahkan Anda untuk menyortir dan membandingkan. Anda dapat memindahkan ide melalui tahap-tahap seperti Baru, Penilaian, dan Disetujui, sementara alat kolaborasi membantu tim memberikan masukan sebelum keputusan akhir diambil.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kirim dan simpan ide daftar keinginan Anda dalam formulir input khusus

Catat dan sempurnakan ide dengan pelacakan kategori dan tahap

Saring ide berdasarkan harga, relevansi, atau kategori untuk perbandingan yang mudah

Lacak setiap ide mulai dari proposal hingga tinjauan dan persetujuan

🔑 Ideal untuk: Inovator, wirausahawan, dan tim yang sedang brainstorming dan mengelola ide daftar keinginan di seluruh tim, musim, atau proyek bersama.

💡 Tips Pro: Lakukan tes 10/10/10 pada setiap item: Apakah saya masih ingin ini dalam 10 menit, 10 hari, atau 10 bulan? Hal ini memaksa Anda untuk berpikir jangka panjang.

14. Template Donasi ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak kontribusi daftar keinginan dengan templat Donasi ClickUp

Ingin mengelola kampanye donasi atau daftar keinginan untuk tujuan amal? Template Donasi ClickUp menyediakan ruang yang terintegrasi untuk membuat daftar, melacak, dan melaksanakan tujuan donasi, terutama untuk acara kelompok, kampanye penggalangan dana, atau upaya donasi komunitas. Template ini memungkinkan Anda melacak siapa yang berdonasi, berapa banyak yang telah dijanjikan, dan apa yang masih perlu dipenuhi.

Berguna untuk individu yang merencanakan pemberian hadiah komunitas atau tim yang mengoordinasikan inisiatif berdampak sosial, templat ini dirancang untuk mendukung tampilan kustom, seperti Kalender dan Prioritas, membantu Anda tetap terorganisir dengan tenggat waktu, konfirmasi, dan penugasan tugas.

Setiap entri donasi dapat mencakup kolom untuk informasi donatur, jenis donasi, jumlah, dan status, memastikan tidak ada yang terlewat.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Catat kontribusi wishlist dari individu, kelompok, atau mitra

Pantau tenggat waktu, tindak lanjut donatur, dan target anggaran di satu tempat

Gunakan tampilan kalender dan daftar untuk melacak status dan langkah selanjutnya

Dukungan pembaruan real-time, pelaporan, dan logistik kolaboratif

🔑 Ideal untuk: Organisasi nirlaba, sekolah, dan relawan yang mengelola upaya donasi berulang untuk kampanye liburan, kebutuhan kelas, acara komunitas, atau kampanye berbasis hadiah.

15. Template Perencana Liburan ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan item daftar keinginan, perjalanan, dan detail pemberian hadiah dengan templat Perencana Liburan ClickUp

Template Perencana Liburan ClickUp membantu Anda mengatur kekacauan liburan. Lebih dari sekadar daftar periksa liburan, template ini membantu Anda merencanakan acara musiman, pertukaran daftar keinginan, perjalanan, dan anggaran—semua dalam satu tempat. Baik itu pembelian hadiah, pelacakan dekorasi, perencanaan menu, atau koordinasi RSVP, setiap detail direncanakan dengan cermat untuk musim liburan yang bebas stres.

Dengan bidang kustom untuk jenis liburan, lokasi, dan tanggal, Anda dapat menugaskan tugas, melacak daftar hadiah, dan merencanakan perjalanan tanpa kehilangan detail penting. Tampilan seperti Kalender dan Cuti Liburan membantu Anda tetap sesuai jadwal, sementara pembaruan status menjaga semua orang tetap terkoordinasi.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak daftar keinginan liburan, tugas belanja, dan jadwal perjalanan

Bagi perencanaan ke dalam tema seperti perjalanan, hadiah, makanan, dan dekorasi

Lampirkan file seperti undangan, menu, dan informasi pengiriman

Pantau anggaran dengan fitur pelacakan keuangan bawaan

🔑 Ideal untuk: Tuan rumah liburan, keluarga, dan koordinator acara kantor yang merencanakan tugas daftar keinginan selama musim liburan, mengelola perjalanan kelompok, atau mengkoordinasikan logistik hadiah.

16. Template Daftar Keinginan Ulang Tahun untuk Instagram Story oleh Canva

melalui Canva

Template Instagram Story Daftar Keinginan Ulang Tahun oleh Canva adalah cara yang bersih dan menarik untuk mengatur dan berbagi rencana ulang tahun Anda. Dengan latar belakang netral bertekstur, template ini menyediakan bagian-bagian yang jelas untuk semua hal yang Anda butuhkan, inginkan, dan ingin lakukan—mulai dari hadiah, pakaian, makanan, hingga tempat acara.

Setiap item ditampilkan dalam gelembung bergaya modern yang digambar tangan dengan sentuhan pastel lembut, memberikan kesan playful namun tetap personal. Desainnya dirancang untuk pengeditan cepat dan berbagi instan, baik untuk memberi petunjuk tentang daftar keinginan Anda atau sekadar menangkap suasana untuk hari spesial.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Sorot item daftar keinginan berdasarkan kategori dengan font tulisan tangan yang stylish

Edit teks, warna, dan tata letak langsung di antarmuka Canva yang ramah seluler

Bagikan langsung ke Instagram Stories atau unduh sebagai undangan digital

🔑 Ideal untuk: Membuat postingan daftar keinginan ulang tahun pribadi, undangan digital, atau teaser acara santai untuk media sosial.

17. Daftar Keinginan Tahun Baru untuk Instagram Story oleh Canva

melalui Canva

Ungkapkan niat yang melampaui hadiah dengan Template Cerita Instagram Daftar Keinginan Tahun Baru dari Canva. Dengan desain bersih dan minimalis, latar belakang netral yang dihiasi bayangan lembut, template ini memungkinkan Anda fokus pada nilai-nilai seperti kedamaian, kreativitas, dan cinta diri. Dirancang untuk mencerminkan awal yang segar, template ini memberikan kejernihan visual untuk resolusi, pembelian, atau harapan milestone.

Setiap kata ditampilkan dalam tata letak kotak centang, memungkinkan pembaca untuk secara mental mencentang apa yang ingin mereka wujudkan di tahun baru. Sesuaikan bagian untuk pertumbuhan pribadi, pengalaman, dan barang-barang yang wajib dimiliki untuk membimbing tahun Anda dengan sentuhan yang dapat dibagikan.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Buat daftar item wishlist berdasarkan niat dengan gaya visual yang tenang dan estetis

Tambahkan filter, afirmasi, dan kutipan favorit Anda

Gunakan font stylish dan preset tata letak untuk konsistensi

🔑 Ideal untuk: Berbagi tujuan pertumbuhan pribadi atau item daftar keinginan yang berfokus pada mindset di awal tahun baru.

💡 Tips Pro: Alih-alih hanya mencantumkan apa yang Anda inginkan, tuliskan hal-hal yang dulu Anda inginkan tetapi sekarang bersyukur tidak membelinya atau melakukannya. Hal ini memberikan perspektif dan membantu menyempurnakan daftar Anda saat ini dengan menghilangkan item-item yang sudah tidak relevan atau tidak lagi Anda inginkan.

18. Template Daftar Keinginan Natal untuk Sekolah oleh Template. net

Template Daftar Keinginan Natal untuk Sekolah oleh Template.net adalah visual siap bagikan yang membantu pendidik menyoroti kebutuhan kelas dalam format yang meriah.

Desainnya mirip halaman buku catatan dengan latar belakang hijau dan grafis bertema liburan. Daftar ini membagi item ke dalam tiga bagian yang jelas: Kebutuhan Kelas, Hadiah untuk Siswa, dan Pilihan Guru. Hal ini memudahkan donatur atau komunitas sekolah untuk mengidentifikasi apa yang paling dibutuhkan. Desain yang dapat diedit juga memungkinkan guru untuk menyesuaikan item berdasarkan tingkat kelas atau prioritas musiman dengan cepat.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kumpulkan detail daftar keinginan dari beberapa siswa dengan cepat

Edit langsung untuk menyesuaikan dengan kebutuhan real-time dan bagikan secara digital atau cetak

Gunakan selama kegiatan pengumpulan donasi di kelas atau kampanye donasi musiman

🔑 Ideal untuk: Guru, orang tua murid, atau panitia sekolah yang mengelola donasi musiman atau kampanye hadiah.

19. Template Daftar Keinginan Natal oleh Template. net

Template Daftar Keinginan Natal dari Template.net dilengkapi dengan ilustrasi yang ceria dan format yang jelas, memudahkan Anda untuk mencatat preferensi hadiah dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami.

Hadiah hijau besar di tengah, dihiasi lampu tali, langsung menarik perhatian, sementara daftar keinginan itu sendiri ditampilkan dengan rapi, menggunakan titik bintang untuk sentuhan tema liburan. Gaya yang santai dan personal ini sempurna untuk anak-anak, remaja, atau siapa pun yang ingin berbagi ide hadiah dengan klien, keluarga, atau teman tanpa membuatnya terlalu rumit.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tambahkan bagian daftar keinginan untuk orang yang berbeda-beda

Unduh secara instan dalam format DOC, PDF, atau Google Drive untuk dibagikan kepada audiens yang tepat

Tata letak yang dapat diedit memungkinkan Anda untuk menyesuaikan teks, font, dan ide hadiah untuk klien

🔑 Ideal untuk: Daftar keinginan Natal pribadi untuk individu, anak-anak, atau anggota keluarga.

20. Daftar Keinginan Pembaca Buku oleh Plan Print Land

melalui Plan Print Land

Daftar Keinginan Pembaca Buku dari Plan Print Land adalah templat minimalis bergaya daftar periksa yang dirancang untuk pembaca serius yang membutuhkan cara sederhana dan andal untuk melacak buku yang ingin dibeli. Templat ini mencakup ruang untuk mencatat judul, penulis, harga, dan bahkan kotak centang untuk menandai buku yang sudah dibeli.

Template dengan desain bersih ini mencakup kolom untuk judul, penulis, genre, dan catatan. Gunakan template ini untuk merencanakan pembelian buku, permintaan pinjaman, atau diskusi klub buku.

⭐ Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tambahkan judul buku beserta harga, penulis, dan pelacakan pembelian

Termasuk delapan warna cerah dan dua ukuran yang ramah cetak

Gunakan dalam buku perencanaan, map, atau catatan bacaan

🔑 Ideal untuk: Pecinta buku, anggota klub buku, atau siapa pun yang ingin mengatur pembelian buku mereka

Rencanakan, lacak, dan bagikan setiap daftar keinginan dengan ClickUp

Baik Anda sedang mengatur pertukaran hadiah keluarga, menetapkan tujuan pribadi, atau mengumpulkan perlengkapan kelas, templat daftar keinginan yang tepat dapat menyederhanakan proses Anda dan memudahkan kolaborasi.

Template ClickUp tidak hanya dapat diedit—tetapi juga dapat disesuaikan untuk berbagai tujuan, mulai dari perencanaan hadiah hingga pelacakan tujuan dan segala hal di antaranya.

Daripada harus bolak-balik antara aplikasi atau catatan yang tersebar, gunakan ClickUp untuk mengumpulkan semua templat daftar keinginan Anda ke dalam satu ruang yang terorganisir. Tetapkan tugas, atur pengingat, visualisasikan jadwal, dan bahkan lacak kontribusi—tanpa perlu beralih tab.

Siap untuk menyederhanakan perencanaan daftar keinginan Anda di rumah, kantor, atau sekolah? Daftar gratis sekarang untuk mulai menggunakan templat daftar keinginan gratis ClickUp hari ini!