10 Platform Komunikasi Klinis Teratas pada Tahun 2025

Terlalu banyak rumah sakit masih mengandalkan pesan grup yang tidak teratur, pager yang sudah ketinggalan zaman, dan kotak masuk yang penuh dengan informasi yang tidak penting. Hal ini memperlambat semua orang: perawat yang mengejar persetujuan, dokter yang ketinggalan pembaruan, dan staf administrasi yang terjebak sebagai perantara.

Tim medis membutuhkan satu tempat untuk berkomunikasi, melacak, dan bertindak tanpa kebingungan akibat informasi yang tumpang tindih. Platform komunikasi klinis memastikan pembaruan tetap jelas, cepat, dan tepat di tempat yang seharusnya.

Berikut adalah 10 alat perangkat lunak komunikasi klinis yang dirancang untuk menangani ritme, tekanan, dan realitas pekerjaan klinis serta meningkatkan hasil perawatan pasien. 🩺

Perangkat Lunak Komunikasi Klinis Terbaik Sekilas

Inilah solusi perangkat lunak manajemen klinik terbaik untuk membantu Anda memberikan perawatan pasien yang lebih baik. 📄

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Mengelola tugas perawatan, pesan, dan protokol dalam satu ruang kerja yang sesuai dengan HIPAAUkuran tim: Ideal untuk tim klinis lintas fungsi dan sistem rumah sakit Chat dan Brain MAX yang didukung AI, percakapan terhubung dengan tugas, pembaruan real-time, pencarian dengan suara, kontrol versi protokol, pengingat, tampilan kustom, dan otomatisasi alur kerja yang siap digunakan Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan TigerConnect Menjaga pesan klinis tetap aman dan dapat dilacak dengan pemberitahuan real-timeUkuran tim: Ideal untuk rumah sakit, jaringan dokter, dan pusat perawatan akut Alur kerja otomatis, timer penghancuran pesan otomatis, integrasi umum dengan EHR, templat pesan pra-setel, dan rute peringatan prioritas Harga khusus PerfectServe Otomatisasi jadwal piket dan rute dokter selama keadaan daruratUkuran tim: Ideal untuk rumah sakit dan kelompok medis multispesialis Pohon panggilan otomatis, direktori dokter, analisis respons, dan penjadwalan liburan Harga khusus Emitrr Menjalankan kampanye otomatis untuk mengingatkan, memberi informasi, dan mengikuti perkembangan pasienUkuran tim: Ideal untuk klinik kecil dan praktik rawat jalan Kampanye SMS/email/suara, penanganan preferensi pasien, dasbor keterlibatan, dan survei yang sesuai dengan HIPAA Harga khusus Symplr Mengintegrasikan kepatuhan dan pelacakan audit ke dalam komunikasi sehari-hariUkuran tim: Ideal untuk organisasi kesehatan skala besar dan organisasi yang membutuhkan kepatuhan tinggi Fitur bawaan seperti penandaan kebijakan, catatan audit, templat regulasi, dan peringatan risiko Harga khusus OnPage Memberikan pemberitahuan berkelanjutan untuk keadaan darurat dan pembaruan yang sensitif waktuUkuran tim: Ideal untuk tim darurat dan rumah sakit yang membutuhkan rute pemberitahuan kritis Rantai eskalasi, peringatan keras/pengambilalihan, dan integrasi pemantauan perangkat Mulai dari $13,99 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan) Rocket. Chat Menyesuaikan pesan aman untuk tim kesehatan dengan kontrol sumber terbuka penuhUkuran tim: Ideal untuk tim IT rumah sakit dan jaringan besar dengan dukungan pengembangan internal Self-hosting, saluran tak terbatas, akses kode penuh, pesan aman. Gratis; Paket Pro mulai dari $4 per bulan per pengguna. Klara Memungkinkan pasien untuk mengirim pesan langsung ke tim perawatan tanpa hambatan onboardingUkuran tim: Ideal untuk praktik yang memprioritaskan komunikasi pasien yang cepat dan sesuai peraturan. Rute pesan teks pasien, riwayat obrolan terhubung dengan EHR, riwayat percakapan. Harga khusus Spok Menghubungkan pager lama dengan sistem pesan aman modernUkuran tim: Ideal untuk rumah sakit yang ingin memodernisasi sistem lama tanpa harus memulai dari awal Routing berbasis saluran, integrasi panggilan perawat, analisis respons, dan pesan yang kompatibel dengan pager. Harga khusus Vocera (Stryker) Memungkinkan komunikasi tanpa tangan, berbasis suara di lingkungan klinisUkuran tim: Ideal untuk tim bedah dan unit perawatan dengan mobilitas tinggi Lencana suara yang dapat dikenakan, perintah suara, dan integrasi dengan sistem panggilan perawat. Harga khusus

Apa itu Platform Komunikasi Klinis?

Platform komunikasi klinis adalah alat kolaborasi aman yang membantu profesional kesehatan mengelola pesan, peringatan, tugas, berkas pasien, dan pembaruan di satu tempat.

Platform ini menggantikan saluran komunikasi yang terpisah, seperti pager, email, dan pesan pribadi, dengan sistem yang dirancang untuk komunikasi cepat dan jelas antar shift dan departemen.

Cara Memilih Perangkat Lunak Komunikasi Klinis yang Tepat

Platform komunikasi klinis terbaik dirancang sesuai dengan cara tim Anda bekerja. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

Antarmuka yang mudah: Memungkinkan anggota staf untuk mulai menggunakan tanpa pelatihan atau dukungan teknis.

Akses seluler: Berfungsi dengan lancar di semua perangkat, bahkan saat melakukan kunjungan pasien.

Kepatuhan HIPAA: Melindungi data pasien dengan kontrol keamanan bawaan.

Pelacakan tugas: Menugaskan tanggung jawab dengan jelas dan menjaga pembaruan tetap terlihat untuk Menugaskan tanggung jawab dengan jelas dan menjaga pembaruan tetap terlihat untuk komunikasi asinkron

Dukungan responsif: Menyelesaikan masalah dengan cepat melalui opsi bantuan real-time.

Akses berdasarkan peran: Memungkinkan Anda berbagi informasi yang tepat dengan orang yang tepat.

Pemberitahuan real-time: Memberikan peringatan tentang pembaruan kritis tanpa penundaan atau gangguan.

Integrasi EHR: Terhubung secara mulus dengan sistem kesehatan yang sudah ada.

Alat serah terima shift: Memastikan transisi berjalan lancar dengan konteks yang dibagikan.

Catatan audit: Melacak riwayat komunikasi untuk transparansi dan pertanggungjawaban.

Pesan grup: Mencapai departemen atau tim perawatan dalam satu kali kirim.

Opsi suara dan video: Menambah fleksibilitas untuk Menambah fleksibilitas untuk komunikasi terpusat saat obrolan tidak cukup.

🔍 Tahukah Anda? Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA) disahkan pada 21 Agustus 1996. Undang-undang ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan dan cakupan asuransi. Namun, Aturan Privasi yang terkenal ditambahkan setelah dorongan pada tahun 1990-an untuk menstandarkan cara informasi kesehatan elektronik dikirimkan guna melindungi informasi pasien.

Perangkat Lunak Komunikasi Klinis Terbaik

Mari kita lihat pilihan kami untuk perangkat lunak komunikasi klinis terbaik untuk manajemen proyek kesehatan. 👇

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk kolaborasi dan manajemen tugas all-in-one bagi tim perawatan)

Berkomunikasi lebih baik di ClickUp Chat Hapus biaya beralih dengan ClickUp Chat

ClickUp’s Healthcare Project Management Software adalah platform komunikasi klinis all-in-one yang menggabungkan pelacakan tugas, pesan tim, dokumentasi, dan dukungan AI dalam satu hub yang sesuai dengan HIPAA.

Berkomunikasi dengan lancar melalui Chat

Ketika komunikasi staf terjadi di berbagai aplikasi dan percakapan di koridor, tidak ada yang memiliki gambaran lengkap, dan semua orang harus berpindah-pindah antara alat dan obrolan untuk mendapatkan konteks dan mencapai sumber kebenaran. Itu adalah contoh penyebaran pekerjaan yang berlebihan, dan hal ini dapat menjadi penghambat produktivitas dan potensi.

ClickUp Chat menyatukan semua itu dalam satu tempat, langsung di dalam ruang kerja, proyek, dan bahkan tugas ClickUp individu Anda.

Misalkan seorang pemimpin shift melaporkan adanya peralatan yang hilang saat serah terima selama transfer pasca operasi. Alih-alih mengirim pesan di samping atau menambahkan thread email lain, mereka dapat menandai manajer inventaris langsung di obrolan tugas tersebut. Pesan tetap terikat pada tugas tepat di mana masalah terjadi, sehingga tidak ada yang bingung nanti.

Anda dapat mengubah pesan apa pun menjadi tugas secara manual atau menggunakan AI untuk menghasilkan nama tugas, deskripsi, dan tautan. Misalnya, jika seorang koordinator menyebutkan pembaruan protokol pemulangan, AI dapat membuat tugas yang sudah diisi sebelumnya dan menghubungkannya ke thread asli dalam hitungan detik.

Bagikan informasi secara real-time dengan SyncUps dan Clips

ClickUp SyncUps memungkinkan tenaga medis untuk mengadakan pertemuan singkat dan terstruktur, seperti stand-up meetings atau huddles harian, memastikan semua pihak sejalan dalam hal perawatan pasien, pergantian shift, dan pembaruan mendesak.

Bicaralah secara langsung dengan staf Anda dalam hitungan detik menggunakan ClickUp SyncUps

Dengan ringkasan otomatis dan daftar tindakan, tidak ada yang terlewat, dan tim dapat tetap fokus pada hal yang paling penting.

Jika Anda ingin berbagi informasi secara asinkron, daripada menggunakan email panjang atau catatan tertulis, Anda dapat merekam klip video singkat untuk menjelaskan instruksi dan menjawab pertanyaan mendesak. Di sinilah ClickUp Clips membantu. Platform ini memungkinkan dokter, perawat, dan administrator untuk merekam dan berbagi video panduan, menjelaskan kasus kompleks, atau mendemonstrasikan prosedur secara visual.

Dapatkan jawaban cepat dari Brain

Operasional rumah sakit berjalan dengan cepat menggunakan ClickUp Brain. Brain berfungsi sebagai asisten AI on-demand yang memahami ruang kerja Anda dan memberikan jawaban yang relevan dengan konteks.

Dapatkan pembaruan proyek dalam hitungan detik menggunakan ClickUp Brain

Misalnya, seorang pemimpin operasional klinis dapat mengetik: ‘Apa protokol pengendalian infeksi terbaru dalam proyek NICU?’ ClickUp Brain akan menampilkan dokumen terbaru, menandai tugas-tugas yang masih tertunda yang terkait dengannya, dan menunjukkan siapa yang terakhir kali mengeditnya dalam hitungan detik.

Tips Berguna: Jika Anda perlu mengirim pengingat janji temu untuk beberapa departemen sekaligus, koordinator penjadwalan dapat meminta Brain MAX untuk membuat draf terpisah untuk radiologi, kardiologi, dan konsultasi umum. Sistem ini menggunakan data ruang kerja dan preferensi gaya penulisan Anda untuk menciptakan pesan yang rapi dan spesifik untuk masing-masing departemen, siap untuk dikirim. Bagian terbaiknya, Anda dapat menggunakan fitur Talk to Text-nya untuk memberikan instruksi atau mencatat catatan saat bepergian. Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut:

Jadikan protokol lebih mudah dikelola

Buat dan kelola protokol klinis secara langsung di ClickUp Docs untuk visibilitas penuh

Protokol yang usang, file PDF yang tersebar, dan dokumen Word yang tidak terkelola dengan baik membuang waktu berharga. ClickUp Docs membantu tim Anda membuat dan memperbarui dokumentasi real-time yang terhubung langsung dengan tugas dan anggota tim.

Misalnya, jika petugas kepatuhan memperbarui kebijakan transfusi darah, mereka dapat melakukan perubahan di dokumen bersama, menandai kepala departemen kedokteran dan koordinator hematologi untuk tinjauan, dan menghubungkannya dengan daftar periksa audit kualitas Anda, semuanya dalam platform tersebut.

Fitur terbaik ClickUp

Tetap teratur dalam tindak lanjut: Atur Atur Pengingat ClickUp untuk tinjauan pasien, batas waktu dokumentasi, dan tugas-tugas yang sensitif waktu di seluruh shift

Tambahkan konteks yang tepat ke Tugas: Sesuaikan setiap tugas dengan Sesuaikan setiap tugas dengan ClickUp Custom Fields untuk jenis pasien, status eskalasi, atau pelacakan peralatan

Bekerja sesuai preferensi tim Anda: Beralih antara Beralih antara tampilan ClickUp seperti diagram Gantt, papan, atau tabel untuk mengelola jadwal, audit, dan alur kerja klinis

Rencanakan dengan lebih cerdas tanpa usaha manual: Jadwalkan tugas secara otomatis menggunakan Jadwalkan tugas secara otomatis menggunakan ClickUp Calendar berdasarkan urgensi, beban kerja, dan ketersediaan

Jaga agar alat Anda terhubung: Sinkronkan ClickUp dengan kalender, ekspor EHR, penyimpanan file, dan aplikasi komunikasi untuk mempermudah pembaruan

Kejar ketinggalan setelah absen: Ringkas pembaruan dan keputusan penting secara instan menggunakan AI CatchUp di Ringkas pembaruan dan keputusan penting secara instan menggunakan AI CatchUp di aplikasi pesan all-in-one

Tampilkan pembaruan penting dengan jelas: Posting pengumuman, perubahan SOP, atau pembaruan untuk seluruh tim di Chat menggunakan Posts untuk visibilitas yang mudah

Batasan ClickUp

Proses onboarding dapat memakan waktu jika Anda memerlukan opsi penyesuaian yang luas

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan Reddit ini mengatakannya dengan jelas:

ClickUp benar-benar worth it! Maksud saya, selain sebagai alat manajemen proyek, platform ini memiliki begitu banyak kegunaan. Favorit saya adalah tampilan kalender. Tidak ada yang bisa mengalahkan kemampuan melihat semua pekerjaan dan komitmen saya dalam satu tempat. Jadi, tugas kerja saya? Cek. Janji kopi? Cek. Ulang tahun ibu? Juga sudah! Ada satu hal yang lebih hebat dari itu. ClickUp Brain. Teman-teman, saya bisa bertanya kapan saya bisa menjadwalkan pertemuan atau apakah anggota tim saya bisa mengambil lebih banyak pekerjaan, dan semuanya ada di sana! Pikiran? Terpesona.

ClickUp benar-benar worth it! Maksud saya, selain sebagai alat manajemen proyek, platform ini memiliki begitu banyak kegunaan. Favorit saya adalah tampilan kalender. Tidak ada yang bisa mengalahkan kemampuan melihat semua pekerjaan dan komitmen saya dalam satu tempat. Jadi, tugas kerja saya? Cek. Janji kopi? Cek. Ulang tahun ibu? Juga sudah! Ada satu hal yang lebih hebat dari itu. ClickUp Brain. Teman-teman, saya bisa bertanya kapan saya bisa menjadwalkan pertemuan atau apakah anggota tim saya bisa mengambil lebih banyak pekerjaan, dan semuanya ada di sana! Pikiran? Terpesona.

🎥 Tonton: Khawatir melewatkan detail penting dalam laporan klinis harian Anda? Tonton cara menggunakan Pengingat ClickUp?

2. TigerConnect (Terbaik untuk pesan tim yang aman)

melalui TigerConnect

TigerConnect menghubungkan celah dalam kolaborasi klinis dengan pesan terenkripsi yang terintegrasi secara mulus dengan alur kerja yang sudah ada. Staf kesehatan dapat berbagi foto pasien, hasil laboratorium, dan pembaruan perawatan tanpa khawatir tentang pelanggaran kepatuhan atau kebocoran keamanan.

Platform ini secara otomatis melacak pengiriman pesan dan konfirmasi pembacaan. Jadi, saat Anda mengirim peringatan darurat tentang tekanan darah pasien yang menurun, Anda tahu persis kapan dokter yang bertugas melihatnya.

Template pesan kustom memudahkan komunikasi rutin, sementara aturan eskalasi otomatis memastikan informasi kritis tidak terlewatkan.

Fitur terbaik TigerConnect

Jadwalkan pesan untuk dihapus secara otomatis setelah jangka waktu yang telah ditentukan, melindungi data pasien yang sensitif.

Terhubung dengan sistem EHR yang sudah ada untuk mengakses data demografi pasien dan riwayat medis.

Konfigurasikan alur kerja eskalasi yang secara otomatis meneruskan pesan darurat ke dokter cadangan ketika kontak utama tidak merespons.

Pantau status pengiriman pesan secara real-time untuk memastikan koordinasi perawatan.

Batasan TigerConnect

Pilihan penyesuaian notifikasi yang terbatas untuk pesan darurat dan rutin.

Aplikasi seluler dapat mengalami lag selama periode sibuk, terutama saat staf perawat menggunakannya secara bersamaan.

Harga TigerConnect

Harga khusus

Ulasan dan peringkat TigerConnect

G2: 4.5/5 (190+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (45+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TigerConnect?

Seorang pengguna di G2 berbagi:

Platform TigerConnect telah terbukti menjadi sumber daya yang andal yang memungkinkan komunikasi dua arah dengan individu dan kelompok… Satu-satunya kelemahan yang saya pikirkan adalah fakta bahwa begitu banyak proses kami (termasuk tim panggilan di dalam rumah sakit) telah beralih ke platform ini, sehingga jika platform ini offline karena suatu alasan, kami akan sangat terkendala, karena tidak ada cara mudah untuk menyiapkan cadangan

Platform TigerConnect telah terbukti menjadi sumber daya yang andal yang memungkinkan komunikasi dua arah dengan individu dan kelompok… Satu-satunya kelemahan yang saya pikirkan adalah fakta bahwa begitu banyak proses kami (termasuk tim panggilan di dalam rumah sakit) telah beralih ke platform ini, sehingga jika platform ini offline karena suatu alasan, kami akan sangat terkendala, karena tidak ada cara mudah untuk menyiapkan cadangan

📮 ClickUp Insight: 30% pekerja percaya bahwa otomatisasi dapat menghemat 1–2 jam per minggu, sementara 19% memperkirakan hal itu dapat membebaskan 3–5 jam untuk pekerjaan yang mendalam dan terfokus. Bahkan penghematan waktu yang kecil pun dapat berdampak besar: hanya dua jam yang dihemat setiap minggu setara dengan lebih dari 100 jam per tahun—waktu yang dapat dialokasikan untuk kreativitas, pemikiran strategis, atau pengembangan pribadi. 💯 Dengan AI Agents dan ClickUp Brain dari ClickUp, Anda dapat mengotomatisasi alur kerja, menghasilkan pembaruan proyek, dan mengubah catatan rapat menjadi langkah-langkah tindakan yang dapat dilaksanakan—semua dalam satu platform. Tidak perlu alat tambahan atau integrasi—ClickUp menyatukan semua yang Anda butuhkan untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan hari kerja Anda dalam satu tempat. 💫 Hasil Nyata: RevPartners berhasil mengurangi 50% biaya SaaS mereka dengan menggabungkan tiga alat ke dalam ClickUp—mendapatkan platform terpadu dengan fitur lebih banyak, kolaborasi yang lebih erat, dan sumber kebenaran tunggal yang lebih mudah dikelola dan diskalakan.

📖 Baca Juga: Template Rencana Komunikasi Proyek Gratis

3. PerfectServe (Terbaik untuk penjadwalan panggilan dokter)

melalui PerfectServe

Pernah mencoba menghubungi dokter spesialis jantung yang bertugas jaga pada pukul 2 pagi? Ya, itu sangat menjengkelkan. PerfectServe memudahkan hidup Anda dengan melacak jadwal, spesialisasi, dan metode kontak favorit setiap dokter dalam sistem terpusat.

Saat terjadi keadaan darurat, platform komunikasi klinis secara otomatis mengikuti pohon panggilan yang telah Anda atur. Platform ini bahkan belajar dari pola respons. Jadi, jika dokter onkologi yang bertugas tidak menjawab pagernya, tetapi merespons pesan teks, platform ini akan menyesuaikan diri secara otomatis.

Fitur terbaik PerfectServe

Buat urutan panggilan otomatis yang beralih ke dokter cadangan ketika kontak utama tidak tersedia atau tidak merespons.

Hasilkan analisis rinci tentang waktu respons dokter dan pola komunikasi untuk mengidentifikasi hambatan dalam situasi perawatan darurat.

Sesuaikan jadwal liburan dan permintaan cuti yang secara otomatis menyesuaikan jadwal piket.

Batasan PerfectServe

Pengaturan awal memerlukan penginputan data dan konfigurasi yang luas, yang dapat memakan waktu berminggu-minggu untuk diselesaikan dengan benar.

Fungsi mobile yang terbatas membatasi akses bagi dokter yang bekerja utama menggunakan tablet atau smartphone.

Harga PerfectServe

Harga khusus

Ulasan dan peringkat PerfectServe

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Kata "hospital" berasal dari bahasa Latin hospes, yang berarti baik "tamu" maupun "tuan rumah". Awalnya, rumah sakit adalah tempat keramahan, menyediakan tempat tinggal dan perawatan bagi para pelancong, bukan hanya bagi yang sakit.

4. Emitrr (Terbaik untuk alur kerja perawatan pasien yang ditingkatkan dan keterlibatan pasien)

melalui Emitrr

Pasien sering lupa janji temu, mengabaikan instruksi pasca rawat inap, dan tidak mengonsumsi obat sesuai resep. Emitrr mengatasi tantangan kesehatan universal ini melalui kampanye komunikasi terstruktur yang menghasilkan hasil konkret dan kritis.

Bayangkan ini seperti pemasaran email, tetapi untuk perawatan pasien. Berdasarkan pemicu, Anda dapat mengatur urutan otomatis untuk pengingat janji temu, survei pasca kunjungan, dan pengecekan kepatuhan obat.

Perangkat lunak yang sesuai dengan HIPAA melacak pesan mana yang dibuka dan dibalas oleh pasien, memberikan wawasan tentang siapa yang mungkin memerlukan perhatian ekstra. Selain itu, perangkat lunak ini mengelola berbagai preferensi komunikasi, termasuk pesan teks dan panggilan telepon.

Fitur terbaik Emittr

Gunakan urutan pengingat otomatis melalui SMS, email, dan pesan suara untuk mengurangi

Kumpulkan data kepuasan pasien melalui survei yang dapat disesuaikan dan terintegrasi langsung dengan inisiatif peningkatan kualitas

Pantau metrik keterlibatan pasien, termasuk tingkat pembukaan pesan, waktu respons, dan preferensi komunikasi dengan dasbor real-time

Batasan Emittr

Kemampuan integrasi terbatas dengan sistem EHR yang lebih kecil dan perangkat lunak manajemen praktik khusus

Fitur portal pasien kurang mendalam, sehingga membatasi organisasi kesehatan yang memiliki persyaratan alur kerja yang kompleks

Harga Emittr

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Emittr

G2: 4.8/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (140+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Emitrr?

Sebuah ulasan di Capterra menyebutkan:

Saya mencari selama berbulan-bulan sistem komunikasi untuk pesan massal dan email yang sesuai dengan HIPAA yang dapat saya gunakan untuk pasien, klien, teman, kenalan, dll. Emitrr adalah sistem pertama yang saya temukan yang "terjangkau" baik untuk praktik psikoterapi kecil maupun penggunaan pribadi... Saya berharap mereka mengembangkan pelatihan video tentang cara menggunakan sistem ini secara lebih mendalam yang dapat saya terapkan dalam praktik dan rencana pemasaran saya.

Saya mencari selama berbulan-bulan sistem komunikasi untuk pesan massal dan email yang sesuai dengan HIPAA yang dapat saya gunakan untuk pasien, klien, teman, kenalan, dll. Emitrr adalah sistem pertama yang saya temukan yang "terjangkau" untuk praktik psikoterapi kecil dan penggunaan pribadi secara bersamaan… Saya berharap mereka mengembangkan pelatihan video tentang cara menggunakan sistem ini secara lebih mendalam yang dapat saya terapkan dalam praktik dan rencana pemasaran saya.

5. Symplr (Terbaik untuk integrasi manajemen kepatuhan)

melalui Symplr

Symplr mengintegrasikan pemantauan kepatuhan langsung ke dalam alur kerja komunikasi Anda, memastikan bahwa setiap pesan, peringatan, dan percakapan tercatat. Sistem ini secara otomatis mengidentifikasi potensi pelanggaran kebijakan dan membuat jejak audit, memungkinkan tim manajemen risiko untuk mendeteksi masalah sebelum escalasi.

Perangkat lunak manajemen kepatuhan ini sangat berguna bagi organisasi yang kesulitan memenuhi persyaratan dokumentasi. Perangkat lunak ini mencatat data komunikasi yang mungkin terlewatkan selama shift yang sibuk.

Fitur terbaik Symplr

Tetapkan proses persetujuan berjenjang untuk komunikasi sensitif yang memerlukan tinjauan supervisor sebelum dikirimkan

Buat dokumentasi audit dengan catatan berstempel waktu dari semua aktivitas komunikasi

Aktifkan peringatan risiko otomatis ketika pola komunikasi menunjukkan potensi masalah keamanan pasien

Akses templat kepatuhan yang telah dikonfigurasi sebelumnya, yang dirancang khusus untuk standar Joint Commission dan persyaratan CMS

Batasan Symplr

Antarmuka dapat terasa membingungkan bagi staf klinis yang hanya ingin mengirim pesan sederhana

Layanan profesional seringkali diperlukan untuk integrasi yang tepat dengan sistem kesehatan yang sudah ada

Harga Symplr

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Symplr

G2: 4/5 (20+ ulasan)

Capterra: 3. 6/5 (115+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Symplr?

Berdasarkan ulasan Capterra:

Produk ini mudah digunakan setelah Anda menguasainya. Proses integrasi memakan waktu satu bulan karena diperlukan pelatihan intensif tentang sistem tersebut. Awalnya sulit, tapi mudah setelah Anda memahaminya.

Produk ini mudah digunakan setelah Anda menguasainya. Proses integrasi memakan waktu satu bulan karena diperlukan pelatihan intensif tentang sistem tersebut. Awalnya sulit, tapi mudah setelah Anda memahaminya.

🔍 Tahukah Anda? Rumah sakit pertama di Amerika, Pennsylvania Hospital, didirikan pada tahun 1751 oleh Benjamin Franklin dan Dr. Thomas Bond untuk merawat orang miskin secara gratis. Rumah sakit ini juga memimpin upaya awal dalam perawatan kesehatan mental dan kemudian menjadi bagian dari Sistem Kesehatan Universitas Pennsylvania.

6. OnPage (Terbaik untuk manajemen peringatan kritis)

melalui OnPage

Ketika seseorang mengalami serangan jantung, Anda membutuhkan peringatan yang menarik perhatian. OnPage spesialis dalam notifikasi yang terus berdering hingga ada yang mengonfirmasi.

Namun, jangan khawatir; perangkat lunak komunikasi klinis membedakan antara pesan rutin dan keadaan darurat yang sebenarnya dengan menggunakan nada peringatan yang berbeda dan pola eskalasi yang berbeda.

Jika dokter onkologi utama tidak merespons hasil laboratorium kritis dalam waktu sepuluh menit, sistem secara otomatis memberitahu dokter cadangan. Sistem ini juga terintegrasi dengan peralatan pemantauan pasien, memicu peringatan segera kepada tim perawatan yang sesuai saat tanda vital abnormal terdeteksi.

Fitur terbaik OnPage

Buat rantai eskalasi otomatis yang memberitahu kontak sekunder dan tersier ketika penerima utama tidak merespons dalam jangka waktu yang ditentukan

Integrasikan langsung dengan sistem pemantauan pasien dan perangkat medis untuk memicu peringatan berdasarkan pelanggaran ambang batas kritis

Analisis metrik waktu respons terperinci dan pola konfirmasi untuk mengidentifikasi celah komunikasi di tempat kerja

Sesuaikan tingkat prioritas pemberitahuan dengan suara notifikasi yang berbeda, pola getaran, dan indikator visual untuk jenis darurat yang berbeda

Batasan OnPage

Kelelahan akibat notifikasi menjadi masalah serius ketika terlalu banyak pesan non-urgent dikategorikan sebagai kritis

Opsi penyesuaian suara untuk kategori peringatan yang berbeda relatif terbatas

Harga OnPage

OnPage: $13,99 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Enterprise Silver: $22,99 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Enterprise Gold: $28,99/bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian OnPage

G2: 4. 3/5 (280+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (65+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang OnPage?

Menurut ulasan G2:

Saya adalah Perawat Praktisi dan Direktur Medis di klinik estetika medis, dan saya perlu dapat dihubungi 24/7 untuk keadaan darurat. Saya senang bisa memberikan nomor kontak terpisah kepada klien dan staf saya, bukan nomor telepon pribadi saya. Saya juga senang bahwa aplikasi ini dapat menembus mode DND saya, jadi selama telepon saya menyala, saya bisa dihubungi!…Saya berharap bisa mengubah nada dering pemberitahuan saat menerima panggilan – mungkin ada cara, tapi saya belum menemukannya.

Saya adalah Perawat Praktisi dan Direktur Medis di klinik estetika medis, dan saya perlu dapat dihubungi 24/7 untuk keadaan darurat. Saya senang bisa memberikan nomor kontak terpisah kepada klien dan staf saya, bukan nomor telepon pribadi saya. Saya juga senang bahwa aplikasi ini dapat menembus mode DND saya, jadi selama telepon saya menyala, saya bisa dihubungi!…Saya berharap bisa mengubah nada dering pemberitahuan saat menerima panggilan – mungkin ada cara, tapi saya belum menemukannya.

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Kolaborasi Dokumen Terbaik untuk Tim

7. Rocket. Chat (Terbaik untuk kustomisasi sumber terbuka)

melalui Rocket.Chat

Dengan Rocket. Chat, Anda dapat menyesuaikan platform Anda agar sesuai dengan operasional organisasi Anda. Karena bersifat open-source, tim IT Anda memiliki akses penuh ke kode sumber untuk penyesuaian dan audit keamanan.

Fleksibilitas ini sangat berguna saat Anda perlu mengintegrasikan dengan sistem rumah sakit yang eksklusif atau membuat alur kerja yang tidak didukung oleh platform komersial.

Anda dapat menghosting semua layanan di server Anda sendiri, yang memberikan Anda kendali penuh atas data pasien yang sensitif. Perangkat lunak komunikasi klinis ini dapat diskalakan dari klinik kecil hingga jaringan rumah sakit besar tanpa biaya lisensi per pengguna yang menguras anggaran Anda.

Fitur terbaik Rocket. Chat

Buat saluran dan grup pengguna tanpa batas tanpa biaya lisensi berulang atau batasan pengguna

Kembangkan integrasi API kustom dengan sistem kesehatan yang sudah ada menggunakan dokumentasi pengembang dan sumber daya dukungan

Lakukan audit keamanan menyeluruh dengan akses penuh ke kode sumber untuk memastikan kepatuhan

Batasan Rocket. Chat

Persyaratan keahlian teknis yang signifikan diperlukan untuk pengaturan awal, pemeliharaan berkelanjutan, dan proyek pengembangan kustom

Fitur khusus untuk bidang kesehatan memerlukan pengembangan khusus daripada tersedia secara langsung

Harga Rocket. Chat

Gratis

Pro: $4 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Rocket. Chat

G2: 4. 2/5 (330+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (155+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Rocket. Chat?

Sebuah ulasan G2 mencatat:

Penggunaan thread untuk komunikasi dan kemampuan untuk membuat diskusi sehingga orang yang tertarik pada topik tersebut dapat berpartisipasi dengan cepat dan mudah merupakan fasilitator yang sangat baik untuk membantu komunikasi. […] Terkadang, layanan tidak meneruskan notifikasi, dan juga sering offline, yang pada akhirnya menghambat dalam beberapa kasus. Saya percaya bahwa bagian pencarian global, meskipun menarik, juga dapat ditingkatkan agar dapat menyesuaikan frasa dan menampilkan percakapan secara lengkap.

Penggunaan thread untuk komunikasi dan kemampuan untuk membuat diskusi sehingga orang yang tertarik pada topik tersebut dapat berpartisipasi dengan cepat dan mudah merupakan fasilitator yang sangat baik untuk membantu komunikasi. […] Terkadang, layanan tidak meneruskan notifikasi, dan juga sering offline, yang pada akhirnya menghambat dalam beberapa kasus. Saya percaya bahwa bagian pencarian global, meskipun menarik, juga dapat ditingkatkan agar dapat menyesuaikan frasa dan menampilkan percakapan secara lengkap.

🧠 Fakta Menarik: Pada abad ke-14, Para Bruder Alexian di Jerman merawat korban Wabah Hitam. Mereka dianggap sebagai salah satu tim tanggap darurat pertama dalam sejarah.

8. Klara (Terbaik untuk pesan teks antara pasien dan penyedia layanan kesehatan)

melalui Klara

Pasien ingin mengirim pesan teks kepada dokter mereka dengan cara yang sama seperti mereka mengirim pesan teks kepada orang lain, menggunakan nomor telepon biasa dan aplikasi pesan. Klara membuat ini mungkin sambil tetap mematuhi peraturan HIPAA.

Pasien dapat mengirim pesan teks ke nomor praktik Anda, dan pesan mereka akan secara otomatis diteruskan ke anggota tim perawatan yang sesuai. Platform ini dapat mengenali jenis pesan dan membedakan antara permintaan janji temu dan masalah medis darurat.

Semua percakapan secara otomatis tercatat dalam EHR Anda, menghilangkan kebutuhan untuk menyalin dan menempelkan komunikasi penting antara pasien dan penyedia layanan kesehatan ke dalam catatan medis secara manual.

Fitur terbaik Klara

Integrasikan riwayat percakapan teks secara mulus ke dalam catatan medis elektronik (EHR) pasien untuk menjaga dokumentasi komunikasi.

Implementasikan pengingat janji temu otomatis dan urutan pesan tindak lanjut yang diaktifkan berdasarkan jenis kunjungan dan rencana perawatan pasien.

Akses konteks pasien yang lengkap dan riwayat percakapan selama setiap interaksi teks untuk memberikan respons yang personal dan terinformasi.

Batasan Klara

Kompleksitas pesan dibatasi, sehingga tidak cocok untuk diskusi medis yang detail.

Volume pesan dapat membebani praktik kecil yang tidak menetapkan batasan yang jelas terkait ketersediaan komunikasi teks.

Harga Klara

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Klara

G2: 4.5/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (210+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Klara?

Ulasan di G2 menyebutkan:

Klara benar-benar meningkatkan kemampuan kami dalam berkomunikasi dengan pasien. Hal ini secara signifikan mengurangi panggilan keluar kami. Kami juga menggunakannya untuk penjadwalan mandiri, termasuk pemeriksaan mata rutin dengan optometris kami… Klara perlu diizinkan akses ke Mod Med. Selain itu, ketika pasien membatalkan atau meminta penjadwalan ulang, sistem akan menghapus pasien dari jadwal – yang sangat membantu. Namun, jika pasien kemudian membatalkan janji temu dan mengubahnya menjadi "Konfirmasi", sistem akan mengembalikan pasien ke slot tersebut. Hal ini terkadang menyebabkan pemesanan ganda karena slot tersebut mungkin sudah terisi.

Klara benar-benar meningkatkan kemampuan kami dalam berkomunikasi dengan pasien. Hal ini secara signifikan mengurangi panggilan keluar kami. Kami juga menggunakannya untuk penjadwalan mandiri, termasuk pemeriksaan mata rutin dengan optometris kami… Klara perlu diizinkan akses ke Mod Med. Selain itu, ketika pasien membatalkan atau meminta penjadwalan ulang, sistem akan menghapus pasien dari jadwal – yang sangat membantu. Namun, jika pasien kemudian membatalkan janji temu dan mengubahnya menjadi "Konfirmasi", sistem akan mengembalikan pasien ke slot tersebut. Hal ini terkadang menyebabkan pemesanan ganda karena slot tersebut mungkin sudah terisi.

9. Spok (Terbaik untuk modernisasi sistem lama)

melalui Spok

Sebagian besar fasilitas kesehatan masih menggunakan sistem paging yang telah beroperasi dengan andal selama bertahun-tahun. Alih-alih melihat ini sebagai masalah yang perlu diselesaikan, Spok menganggapnya sebagai aset yang dapat dikembangkan.

Platform ini pada dasarnya berfungsi sebagai penerjemah antara jaringan pager yang sudah ada dan kemampuan pesan aman modern. Artinya, staf klinis dapat terus menggunakan alur kerja paging yang sudah mereka kenal, tetapi kini mereka memiliki fitur tambahan yang berharga seperti threading pesan dan konfirmasi pengiriman.

Fitur terbaik Spok

Rute pesan melalui saluran komunikasi yang disukai berdasarkan status ketersediaan penerima dan preferensi individu.

Pantau analitik komunikasi, termasuk waktu respons, tingkat pengiriman pesan, dan efektivitas saluran di seluruh departemen.

Integrasikan dengan sistem panggilan perawat dan peralatan pemantauan klinis untuk memicu peringatan yang sesuai berdasarkan perubahan status pasien.

Kelola preferensi komunikasi yang kompleks untuk peran staf yang berbeda, departemen, dan jadwal shift dari panel administrasi terpusat.

Batasan Spok

Kompleksitas konfigurasi memerlukan investasi pelatihan yang signifikan bagi staf administratif yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem.

Pilihan penyesuaian yang terbatas untuk suara notifikasi dan preferensi pemberitahuan.

Harga Spok

Gratis

Profesional: $19,90/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Spok

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1992, Catatan Kesehatan Elektronik (EHR) terutama terbatas pada pusat akademik dan sistem hibrida. Namun, pada tahun 2015, penggunaannya telah meluas ke panti jompo, rumah sakit paliatif, dan bahkan fasilitas pemasyarakatan.

10. Vocera (Stryker) (Terbaik untuk komunikasi suara tanpa menggunakan tangan)

melalui Stryker

Tangan yang dibersihkan, lingkungan steril, dan aktivitas perawatan pasien tidak cocok dengan perangkat layar sentuh. Vocera mengatasi masalah ini melalui komunikasi berbasis suara, memungkinkan staf klinis berkomunikasi tanpa perlu menyentuh apa pun.

Staf dapat melakukan panggilan, mengirim pesan, dan menerima pemberitahuan menggunakan perintah suara sederhana, seperti ‘Hubungi Dr. Martinez.’ Sistem ini mengenali pola ucapan alami dan menghubungkan pengguna dengan orang yang tepat berdasarkan peran dan ketersediaan saat ini.

Selain itu, perangkat wearable ringan ini tidak mengganggu prosedur klinis atau protokol pengendalian infeksi.

Fitur terbaik Vocera

Hubungkan secara otomatis ke anggota tim yang sesuai menggunakan pengenalan suara cerdas yang memahami peran, departemen, dan status ketersediaan saat ini.

Akses informasi pasien secara real-time dan pembaruan sistem melalui perintah suara yang terintegrasi dengan sistem informasi rumah sakit yang sudah ada.

Integrasikan kemampuan komunikasi suara dengan sistem panggilan perawat yang sudah ada dan peralatan pemantauan pasien.

Batasan Vocera

Umur baterai pada perangkat wearable memerlukan siklus pengisian daya yang sering, yang dapat mengganggu selama shift kerja yang panjang.

Masalah konektivitas nirkabel di beberapa area rumah sakit dapat membatasi fungsionalitas dan mengurangi keandalan komunikasi.

Harga Vocera

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Vocera

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Joseph Lister dikenal sebagai bapak bedah modern karena memperkenalkan teknik antiseptik pada tahun 1860-an. Sebelum karyanya, bedah seringkali mematikan akibat infeksi; alat-alat tidak disterilkan, dan rumah sakit mempertimbangkan untuk melarang bedah sama sekali. Terinspirasi oleh karya Louis Pasteur tentang kuman, Lister mulai menggunakan asam karbolik untuk membersihkan luka dan alat-alat bedah.

Bantu Tim Kesehatan Berada di Halaman yang Sama dengan ClickUp

Operasi klinis tidak terganggu karena informasi tersebar di terlalu banyak tempat.

Platform komunikasi klinis ClickUp mengatasi hal itu.

Dalam satu platform, Anda dapat melacak tugas terkait pasien, bercakap-cakap secara real-time, mendokumentasikan protokol, dan mengotomatisasi tindak lanjut. Platform ini aman, fleksibel, dan dirancang untuk mendukung komunikasi tim perawatan di seluruh departemen dan shift.

Jika tim Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengoordinasikan pekerjaan daripada melakukannya, ClickUp dapat membantu Anda mengubah situasi tersebut. Daftar gratis hari ini! ✅