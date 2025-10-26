10 Alternatif Terbaik Journey untuk Menulis Jurnal & Kesehatan Mental

Seorang pengguna Reddit berbagi pemikirannya tentang jurnal:

Saya mulai melakukannya karena alasan kesehatan mental saat saya menjalani terapi pada tahun 2010! Seiring waktu, hal itu berubah menjadi cara untuk menuangkan pikiran saya ketika saya merasa tidak ada orang di sekitar yang mendengarkan…

Saya mulai melakukannya karena alasan kesehatan mental saat saya menjalani terapi pada tahun 2010! Seiring waktu, hal itu berubah menjadi cara untuk menuangkan pikiran saya ketika saya merasa tidak ada orang di sekitar yang mendengarkan…

Pesan pertama mereka benar-benar membekas di benak kami. Menulis jurnal telah menjadi salah satu alat paling ampuh untuk refleksi diri, pemantauan kesehatan mental, dan pemrosesan emosi, terutama di dunia yang sering bergerak terlalu cepat untuk duduk dan merenungkan pikiran sendiri.

Platform seperti Journey membantu membuat jurnal menjadi lebih mudah diakses dan konsisten bagi ribuan orang. Namun, jika Anda berada di sini, Anda mungkin mencari sesuatu yang berbeda. Mungkin Journey terasa terlalu kaku, Anda khawatir tentang privasi, atau Anda hanya mencari alat yang lebih sesuai dengan ritme pribadi Anda.

Baik Anda sedang melacak suasana hati, merenungkan hari-hari sulit, atau baru memulai dengan fitur dasar jurnal digital, kami telah mengumpulkan alat-alat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Anda!

Alternatif Journey dalam Sekilas

Jika Journey tidak lagi cocok untuk Anda, ada banyak produk serupa yang menawarkan privasi lebih, alat kesehatan mental yang lebih mendalam, atau pengalaman menulis yang lebih lancar. ⤵️

Alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp – Dokumen, tugas, pengingat, kebiasaan– Template jurnal– Wawasan AI (ClickUp Brain)– Pelacakan mood– Dashboard tujuan Individu yang menginginkan jurnal all-in-one, pelacakan kebiasaan, manajemen tugas, dan produktivitas Rencana gratis; Harga kustom tersedia Day One – Jurnal pribadi dengan enkripsi– Pengingat kenangan "On This Day"– Dukungan untuk entri audio, foto, dan kalender Pengguna yang mencari jurnal yang dirancang dengan indah, aman, dan reflektif dengan fitur multimedia Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $2,92 per bulan Penzu – Fitur Time Capsule– Mode Menulis Zen– Tag untuk melacak pola emosional Penulis yang menginginkan jurnal yang aman, mengutamakan privasi, dan refleksi diri jangka panjang Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $19,99 per tahun Diarium – Garis waktu & penandaan memori– Entri yang kaya media– Integrasi cuaca, lokasi, dan kebugaran Pengguna yang ingin melacak kehidupan secara mendalam dengan jurnal yang sadar lokasi dan emosi Rencana gratis tersedia; Harga kustom Grid Diary – Jurnal berbasis prompt– Tata letak Mandala 9-grid– Sistem pelacakan kebiasaan yang dapat disesuaikan Pemula dan penulis reflektif yang mencari jurnal berbasis pertanyaan yang terstruktur Paket berbayar mulai dari $2,99 per bulan Reflectly – Prompt yang dihasilkan oleh AI– Grafik suasana hati– Tantangan kesadaran Pengguna yang ingin melakukan pengecekan emosional harian dan penulisan reflektif yang dibantu oleh kecerdasan buatan (AI) Rencana gratis tersedia; Pembelian dalam aplikasi Daylio – Pencatatan mood dengan ikon– Laporan visual ‘Year in Pixels’– Penulisan minimalis dengan pelacakan tujuan Orang yang menginginkan jurnal visual ultra-minimalis dan pelacakan kebiasaan Gratis Travel Diaries – Peta perjalanan dan catatan foto– Jurnal cetak– Bab online yang dapat dibagikan Para pelancong yang ingin mendokumentasikan perjalanan reflektif dengan narasi visual dan kenang-kenangan fisik Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $13,99 per bulan Dabble Me – Menulis jurnal melalui email– Melihat kembali entri lama– Integrasi dengan Spotify Pengguna yang lebih menyukai jurnal berbasis email, sederhana, dan kaya akan kenangan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $4 per bulan Evernote – Pencarian catatan berbasis AI– Pengambil kliping web– Transkripsi media– Hybrid produktivitas + jurnal Penulis yang menggabungkan jurnal dengan penelitian, produktivitas, dan refleksi yang kaya akan media Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $14,99 per bulan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

🧠 Fakta Menarik: Pada akhir tahun 1980-an, psikolog James Pennebaker memperkenalkan penulisan ekspresif — sebuah teknik di mana Anda bebas mencatat pikiran dan perasaan terdalam Anda tanpa khawatir tentang ejaan, tata bahasa, atau penyempurnaan. Ini adalah pelepasan emosi yang murni dan tanpa filter

Mengapa Memilih Alternatif Journey?

Jika Anda telah menggunakan Journey untuk sementara waktu, Anda mungkin merasakan beberapa batasan umum ini 👇

Kontrol privasi terbatas: Journey menyimpan data melalui Google Drive, yang tidak ideal jika Anda mencari penyimpanan lokal, enkripsi end-to-end, atau kendali penuh atas entri jurnal Anda

Antarmuka pengguna yang kaku: Aplikasi ini terasa sedikit ketinggalan zaman atau berantakan, yang mengganggu alur menulis dan tidak cocok dengan berbagai gaya jurnal

Pembatasan akses pada fitur penting: Fitur inti seperti sinkronisasi, cadangan data, dan unggahan media dibatasi oleh langganan, sehingga versi gratis terasa lebih seperti versi uji coba

Kurangnya kedalaman kesehatan mental: Journey tidak menyediakan fitur seperti prompt berbasis CBT, pelacakan mood, atau analisis kesehatan mental yang mulai disertakan oleh aplikasi lain

Tidak ada kustomisasi mendalam: Anda tidak dapat mengubah gaya font, tema, atau tata letak secara signifikan. Jika Anda ingin jurnal Anda terasa benar-benar milik Anda, ini bisa menjadi faktor penentu

Dukungan offline minimal: Akses ke entri Anda tanpa koneksi internet terbatas, yang tidak ideal jika Anda ingin mencatat di mana saja

👀 Tahukah Anda? Sekitar 2.000 tahun yang lalu, seorang pria bernama Ma Dubo menulis diary perjalanan saat ia mendaki Gunung Tai untuk melakukan ritual bagi kaisar. Pada masa itu, hanya kaisar yang diizinkan untuk ‘menulis sejarah’, namun jurnal Ma memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari di Tiongkok kuno!

📘 Baca Juga: Bagaimana Jurnal Produktivitas Dapat Meningkatkan Fokus Anda

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Journey?

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat menjelajahi aplikasi jurnal lain yang menjanjikan sebagai diary digital baru Anda 👇

Kontrol data : Cari opsi yang memungkinkan Anda menyimpan data secara lokal atau memilih layanan cloud favorit Anda, sehingga Anda memiliki kendali penuh atas informasi Anda

Akses offline : Pastikan aplikasi memungkinkan penulisan jurnal secara offline, sehingga Anda dapat menulis tanpa koneksi internet dan menyinkronkan nanti

Voice-to-text : Untuk jurnal tanpa menggunakan tangan, cari aplikasi dengan fungsi speech-to-text yang andal

Pelacakan mood dan kebiasaan : Cari aplikasi yang menawarkan fitur pelacakan mood terintegrasi dan alat : Cari aplikasi yang menawarkan fitur pelacakan mood terintegrasi dan alat pembentukan kebiasaan , yang dapat bermanfaat untuk refleksi diri dan pertumbuhan pribadi

Ekspor data: Pastikan aplikasi memungkinkan Anda mengekspor entri Anda dalam berbagai format seperti PDF, DOCX, atau Markdown untuk tujuan cadangan atau migrasi

🧠 Seni dan ilmu jurnal: Zeb Evans, pendiri ClickUp, berbagi bagaimana jurnal membantunya menjadi lebih tenang, sadar, dan tangguh: Saya telah menulis jurnal sejak masa remaja awal, tetapi menjadikannya kebiasaan harian selama dekade terakhir. Saya menulis di jurnal dua kali sehari untuk menetapkan tujuan, niat, dan area fokus baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Hal ini terbukti sangat berharga bagi saya. Setiap pagi saat menulis jurnal, saya terlebih dahulu membaca ulang catatan hari sebelumnya untuk mengingat apa yang terjadi dan merefleksikan pelajaran yang saya dapatkan. Saya menemukan bahwa saya dapat mengatur pikiran dengan lebih baik, membuat keputusan, dan secara umum hidup dengan niat melalui menulis di jurnal setiap hari. Saya telah menulis jurnal sejak masa remaja awal, tetapi menjadikannya kebiasaan harian selama dekade terakhir. Saya menulis di jurnal dua kali sehari untuk menetapkan tujuan, niat, dan area fokus baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Hal ini terbukti sangat berharga bagi saya. Setiap pagi saat menulis jurnal, saya terlebih dahulu membaca ulang catatan hari sebelumnya untuk mengingat apa yang terjadi dan merefleksikan pelajaran yang saya dapatkan. Saya menemukan bahwa saya dapat mengatur pikiran dengan lebih baik, membuat keputusan, dan secara umum hidup dengan niat melalui menulis di jurnal setiap hari.

📚 Baca Lebih Lanjut: Cara Menjadi Produktif Setelah Bekerja

Alternatif Terbaik untuk Journey

Meskipun Journey menawarkan pengalaman jurnal yang baik, beberapa aplikasi lain menyediakan fitur dan manfaat unik yang mungkin lebih sesuai dengan tujuan Anda. Mari kita jelajahi fitur-fiturnya secara detail.

1. ClickUp (Terbaik untuk jurnal, pelacakan kebiasaan, dan perencanaan harian dalam satu ruang kerja yang dapat disesuaikan)

Tulis entri jurnal yang sangat dapat disesuaikan dengan ClickUp Docs

Jika Anda adalah seseorang yang ingin menggunakan satu aplikasi untuk mengatur pikiran, melacak kebiasaan, dan mengelola rutinitas sehari-hari, ClickUp adalah tempat yang tepat untuk memulai dan seringkali menjadi pilihan terbaik!

Tuliskan pikiran dan perasaan Anda dengan bebas di Docs dan Notepad.

Di balik fleksibilitas ini terdapat ClickUp Docs. Aplikasi ini memungkinkan Anda membuat entri jurnal dalam ruang menulis yang bersih dan bebas gangguan. Anda dapat menggunakannya untuk mencatat refleksi harian, menjaga jurnal rasa syukur, atau menulis entri yang lebih panjang saat Anda perlu memproses sesuatu secara mendalam.

Organisir entri jurnal dengan daftar periksa, header, dan format teks kaya tanpa batas di ClickUp Docs.

Yang membuat Docs menonjol adalah Anda dapat mengatur tulisan Anda sesuai keinginan. Misalnya, Anda dapat membuat folder untuk suasana hati yang berbeda, tag untuk tema yang berulang, dan bahkan menghubungkan entri jurnal dengan tugas atau acara kalender.

🎯 Tips Cepat: Ingin mempercepat pengaturan format di ClickUp Docs? Klik pegangan seret (⋮⋮) di sebelah kiri blok mana pun untuk membuka menu opsi blok. Format konten dengan cepat menggunakan ClickUp Docs Dari sana, Anda dapat langsung: Ubah menjadi → Judul, daftar, kutipan, banner, atau blok kode

Warna Blok → Tambahkan warna ke teks atau latar belakang Anda

Duplicate → Kloning blok dengan satu klik

Salin Tautan Blok → Bagikan atau tautkan langsung ke blok

Hapus → Hapus seluruh blok tanpa repot.

Tulis jurnal dengan lancar menggunakan Notepad

Kenalkan ClickUp Notepad — tempat favorit baru Anda untuk mencatat pikiran, ide, dan refleksi!

Rencanakan pesta atau jurnal bersama, ClickUp Notepad mencakup semuanya.

Begini caranya:

Tulis apa saja, kapan saja: Catat dengan cepat kemenangan harian Anda, kekhawatiran, atau ide-ide liar—tanpa perlu catatan tempel.

Organisir dengan mudah: Buat catatan terpisah untuk setiap hari atau topik, sehingga pikiran Anda tidak tersesat di antara yang lain.

Sinkronisasi antar perangkat: Mulai entri jurnal di laptop Anda dan selesaikan di ponsel Anda—catatan Anda akan tersinkronisasi di mana pun Anda berada.

Ubah catatan menjadi tindakan: Dengan mudah ubah refleksi Anda menjadi tugas atau pengingat, membantu Anda mengubah wawasan menjadi kemajuan nyata.

Ubah kebiasaan menjadi tugas

Selain itu, ClickUp Tasks menambahkan fitur yang sempurna untuk pelacakan kebiasaan dan rutinitas pribadi. Anda dapat mengatur tugas berulang untuk aktivitas seperti jurnal, meditasi, hidrasi, dan pelacakan mood, menjadikan ClickUp sebagai planner digital yang ideal.

Lacak kebiasaan dan rutinitas harian dengan ClickUp Tasks

Setiap tugas dapat dilengkapi dengan ClickUp Custom Fields, sehingga Anda dapat menilai suasana hati, tingkat energi, atau tingkat stres setiap hari dan mulai melihat pola-pola yang muncul seiring waktu. Anda dapat melihat tugas-tugas Anda di kalender, dalam daftar, atau bahkan sebagai garis waktu, yang memudahkan Anda untuk melihat seberapa konsisten Anda. Jika Anda merasa puas saat mencentang daftar tugas, pengaturan ini dapat menjadi sangat motivatif.

Minta AI untuk memberikan ide-ide jurnal.

Menambah kekuatan platform ini adalah ClickUp Brain, asisten berbasis AI yang terintegrasi langsung ke dalam platform.

Anda dapat meminta ClickUp Brain untuk menghasilkan pertanyaan reflektif, merangkum entri Anda, atau bahkan membantu Anda mengidentifikasi tren di jurnal dan tugas Anda. Anda bahkan dapat memindahkan respons ke dokumen atau membuat tugas.

Buat pertanyaan reflektif dan analisis tren jurnal dengan ClickUp Brain

ClickUp dengan mudah menggabungkan pertumbuhan pribadi dengan produktivitas harian. Alih-alih berpindah-pindah antara berbagai aplikasi daftar tugas, jurnal digital, pelacak tujuan, dan kebiasaan, Anda mendapatkan satu tempat di mana semuanya terhubung.

💡 Bonus: Menulis jurnal tidak harus monoton. Jika Anda ingin mencatat pikiran saat bepergian, atau berbicara jika Anda bisa mengetik, Anda bisa melakukannya dan lebih dari itu. Begini caranya: Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan SEMUA aplikasi terhubung Anda + web untuk menemukan file, dokumen, dan lampiran.

Gunakan Talk to Text untuk bertanya, mendikte, dan mengendalikan jurnal Anda dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja.

Manfaatkan model AI premium eksternal seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dengan solusi tunggal yang kontekstual. Coba ClickUp Brain MAX —aplikasi AI super yang benar-benar memahami Anda, karena ia memahami pekerjaan Anda. Tinggalkan kerumitan alat AI, gunakan suara Anda untuk jurnal, buat catatan, dan lebih banyak lagi. Catat ide dan bagikan perasaan Anda dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX

Mulailah dengan templat jurnal

Anda juga dapat menggunakan templat ClickUp yang sudah jadi atau dapat disesuaikan jika Anda menemukan struktur yang disukai, seperti cek rutin pagi atau refleksi malam.

Misalnya, templat ClickUp Daily Notes membantu Anda mencatat pikiran, catatan, melacak kemajuan, dan mengubah refleksi menjadi tindakan. Gunakan tampilan kalender untuk merencanakan kehidupan sehari-hari Anda dengan tenggat waktu dan jadwal yang terlihat jelas.

Dapatkan template gratis Tambahkan catatan singkat, lacak kemajuan, dan renungkan hari Anda dengan Template Catatan Harian ClickUp

Fitur terbaik ClickUp

Catatan cepat: Tuliskan pikiran singkat dan aksesnya di mana saja, kapan saja dengan Tuliskan pikiran singkat dan aksesnya di mana saja, kapan saja dengan ClickUp Notepad

Refleksi diri yang aman: Buat ruang pribadi dengan tugas berulang otomatis untuk membangun kebiasaan jurnal yang konsisten

Pelacakan pertumbuhan pribadi: Pantau perjalanan kesehatan mental Anda dengan menetapkan target yang dapat diukur di Pantau perjalanan kesehatan mental Anda dengan menetapkan target yang dapat diukur di ClickUp Goals

Pengingat tepat waktu: Tetap up-to-date dengan refleksi Anda melalui notifikasi untuk momen penting dalam jurnal dengan Tetap up-to-date dengan refleksi Anda melalui notifikasi untuk momen penting dalam jurnal dengan ClickUp Reminders

Pelacakan kemajuan visual: Pantau tujuan kesehatan mental Anda dengan Pantau tujuan kesehatan mental Anda dengan Dashboard ClickUp , yang menampilkan analisis beban kerja visual terperinci dan pemeriksaan kesehatan

Batasan ClickUp

Alat ini mungkin memerlukan kurva pembelajaran awal bagi pengguna baru

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 mengatakan,

Saya mulai menggunakan ClickUp di tempat kerja beberapa tahun lalu dan sejak itu mengimplementasikannya di tempat kerja berikutnya. Saya juga menggunakannya untuk keperluan pribadi—sebagai jurnal, pelacak kesehatan, dan hampir segala hal. Setelah terbiasa menggunakannya, kemungkinan yang bisa dilakukan tak terbatas dan ini adalah alat yang luar biasa.

Saya mulai menggunakan ClickUp di tempat kerja beberapa tahun lalu dan sejak itu mengimplementasikannya di pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Saya juga menggunakannya untuk keperluan pribadi—sebagai jurnal, pelacak kesehatan, dan hampir segala hal. Setelah terbiasa menggunakannya, kemungkinan yang bisa dilakukan tak terbatas dan ini adalah alat yang luar biasa.

🎥 Tonton: Cara menggunakan ClickUp sebagai jurnal bullet Anda

⚡ Arsip Template: Template Penulisan Konten Gratis untuk Pembuatan Konten yang Lebih Cepat

2. Day One (Terbaik untuk jurnal pribadi dengan peningkatan memori kontekstual)

melalui Day One

Diluncurkan pada tahun 2011 oleh Bloom Built, Day One telah berkembang menjadi aplikasi jurnal yang mendukung kesehatan mental melalui refleksi terstruktur dan pribadi. Fitur ‘On This Day’nya menampilkan kembali entri masa lalu dengan foto, audio, atau data lokasi, mendorong pengguna untuk merenungkan pertumbuhan emosional dan pola hidup. Hal ini menjadikannya alternatif yang baik untuk Journey bagi mereka yang mencari ruang refleksi yang aman dan mendalam untuk mencatat dan mengulang momen-momen hidup dengan kedalaman.

Fitur transkripsi suara alat ini memungkinkan Anda mengubah pikiran yang diucapkan menjadi entri teks secara langsung. Anda dapat memperkaya jurnal Anda dengan entri tak terbatas, foto, video, rekaman audio, catatan tulisan tangan, atau gambar.

Fitur terbaik Day One

Buat Ringkasan Hari Ini yang menggabungkan acara kalender dan media untuk praktik kesadaran harian yang holistik

Catat entri suara ke teks atau audio untuk menyimpan pikiran yang singkat, ideal untuk memproses emosi saat bepergian

Dapatkan pertanyaan yang disusun secara khusus seperti ‘Apa pelajaran yang Anda pelajari minggu ini?’ untuk memicu penulisan reflektif

Batasan Day One

Pengguna sering mengalami pembaruan lokasi yang tidak konsisten, di mana lokasi yang diatur secara manual bergeser ke satu titik tertentu seiring waktu

Harga Day One

Gratis

Premium: $2,92/bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Day One

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Day One?

Sebuah ulasan G2 mengatakan,

Mudah untuk memulainya dan ada entri yang siap digunakan. Tulis sedikit atau banyak, dan voilà! Selain itu, aplikasi ini melacak 'streak' jurnal (saya sudah 67 hari berturut-turut!)

Mudah untuk memulainya dan ada entri yang siap digunakan. Tulis sedikit atau banyak, dan voilà! Selain itu, aplikasi ini melacak 'streak' jurnal (saya sudah 67 hari berturut-turut!)

🌷 Tips Kesadaran: Saat Anda merasa terjebak dalam pikiran atau ditarik oleh emosi, berhentilah sejenak dan W. A. K. E. : W: Saksi (‘Apa yang sedang terjadi di dalam diriku saat ini?’)

A: Izinkan (‘Bolehkah saya membiarkan ini ada di sini sebentar?’)

K: Ketahui (‘Apa yang benar di balik kebisingan?’)

E: Berinteraksi (‘Apa langkah sadar berikutnya yang paling tepat?’)

3. Penzu (Pilihan terbaik untuk jurnal dengan riwayat versi untuk meninjau kembali wawasan kesehatan mental)

melalui Penzu

Sebagai platform jurnal online yang mengutamakan privasi, Penzu menyediakan ruang aman untuk memproses emosi dan mengurangi stres melalui penulisan yang konsisten. Fitur ‘Time Capsule’ memungkinkan pengguna mengirimkan entri jurnal ke diri mereka di masa depan, mendorong refleksi jangka panjang tentang pertumbuhan pribadi dan membedakannya dari fokus jurnal yang lebih segera pada Journey.

Untuk pengalaman yang lebih dapat disesuaikan dan reflektif, alat ini mendukung penandaan jurnal dan entri, format teks kaya, filter pencarian, dan navigasi terstruktur untuk entri-entri sebelumnya. Ada juga fitur 'Looking Glass', yang mengirimkan entri-entri sebelumnya melalui email (misalnya, 'Ini yang Anda tulis 3 tahun yang lalu'), untuk sekilas melihat perjalanan jurnal Anda.

Di Penzu, semua jurnal bersifat pribadi secara default, dengan opsi Basic Lock (kata sandi ganda) untuk pengguna gratis dan enkripsi AES 256-bit tingkat militer untuk akun Pro.

Fitur terbaik Penzu

Aktifkan Mode Zen untuk ruang menulis tanpa gangguan, meningkatkan fokus selama penulisan jurnal emosional

Sesuaikan jurnal Anda dengan foto pribadi, sampul jurnal, tema, font, dan warna

Atur pengingat email kustom (harian/mingguan) untuk membiasakan kebiasaan jurnal yang konsisten

Batasan Penzu

Alat ini memiliki opsi penyesuaian yang terbatas, seperti pengubahan ukuran foto dan warna halaman

Harga Penzu

Gratis selamanya

Pro: $19,99 per tahun

Pro+: $4,16 per tahun

Ulasan dan penilaian Penzu

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Penzu?

Sebuah ulasan di Trustpilot mengatakan:

Penzu sangat bagus untuk meluapkan perasaan dan menulis tentang hari saya, serta mencatat hal-hal tanpa orang lain tahu.

Penzu sangat bagus untuk meluapkan perasaan dan menulis tentang hari saya, serta mencatat hal-hal tanpa orang lain tahu.

📮 ClickUp Insight: Hanya 12% orang yang menggunakan jurnal fisik untuk melacak tujuan mereka, dan yang mengejutkan, 38% sama sekali tidak melacak tujuan mereka. Tapi bagaimana jika Anda bisa melacak tujuan dengan lebih presisi dan mudah? Kenalkan ClickUp, di mana struktur sebuah planner bertemu dengan kekuatan otomatisasi. Dari menetapkan tugas dan tenggat waktu hingga melacak kemajuan dengan dashboard visual, ClickUp membantu Anda tetap terorganisir dan fokus. Dengan pengingat yang didukung AI dan alur kerja otomatis, Anda tidak akan pernah melewatkan tenggat waktu lagi. 💫 Hasil Nyata: Pengguna ClickUp melaporkan peningkatan produktivitas hingga 2 kali lipat

4. Diarium (Terbaik untuk jurnal berbasis lokasi dengan pelacakan memori mendalam)

melalui Diarium

Sejak 2017, Diarium telah berkembang menjadi platform jurnal lintas perangkat yang kuat, memungkinkan Anda menambahkan berbagai format media, gaya penulisan yang beragam, dan menggunakan input teks tanpa tangan.

Anda dapat mengimpor data secara otomatis dari layanan seperti acara kalender, cuaca, Fitbit, Strava, Untappd, GitHub, Trakt, Facebook, Last.fm, untuk memperkaya entri jurnal dengan konteks. Selain itu, Anda dapat mendiktekan pikiran Anda menggunakan fitur suara ke teks untuk jurnal tanpa tangan yang mudah menggunakan pengenalan suara.

Fitur terbaik Diarium

Desain Tracker Tags kustom untuk memantau kebiasaan unik, seperti kualitas tidur atau ledakan kreativitas, dengan grafik yang disesuaikan

Rayakan Hari-Hari Spesial dalam Setahun dengan prompt khusus dan tambahkan konteks unik pada entri harian Anda

Kunci aplikasi menggunakan kata sandi, PIN, sidik jari, Touch ID, Face ID, atau Windows Hello untuk privasi tambahan

Batasan Diarium

Pengguna terkadang mengalami masalah dengan pengunggahan file di Chrome, yang mengharuskan pembaruan manual pada ponsel meskipun ada klaim dukungan lintas platform premium

Harga Diarium

Gratis selamanya

Pro: Harga kustom (tersedia sebagai pembelian dalam aplikasi)

Ulasan dan penilaian Diarium

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Diarium?

Seorang pengguna Reddit mengatakan,

Saya telah menggunakan Diarium selama setahun dan saya menyukainya. Saya beralih ke aplikasi ini setelah mencoba aplikasi jurnal lain seperti Journey dan Journalit. Aplikasi ini yang terbaik. Saya suka bahwa Anda dapat membeli aplikasi ini daripada membayar langganan tahunan. Saya menyimpan data saya dengan mengunduh semua catatan audio ke ponsel saya dan mengekspor entri saya sebagai file Word di akhir setiap bulan.

Saya telah menggunakan Diarium selama setahun dan saya menyukainya. Saya beralih ke aplikasi ini setelah mencoba aplikasi jurnal lain seperti Journey dan Journalit. Aplikasi ini yang terbaik. Saya suka bahwa Anda dapat membeli aplikasi ini daripada membayar langganan tahunan. Saya menyimpan data saya dengan mengunduh semua catatan audio ke ponsel saya dan mengekspor entri saya sebagai file Word di akhir setiap bulan.

📚 Baca Juga: Cara Menguasai Mindset Produktif dan Mencapai Lebih Banyak

5. Grid Diary (Terbaik untuk jurnal terarah untuk mengatasi blok penulis)

melalui Grid Diary

Tata letak grid 3×3 Grid Diary (dengan tanggal/suasana hati di sel tengah) ideal untuk mengatur delapan prompt terpisah per entri dalam format ringkas untuk membantu mengurangi blok penulis dan menjaga entri tetap fokus.

Dirancang sebagai perpaduan antara jurnal dan planner, aplikasi ini memungkinkan Anda melacak kemajuan seiring waktu dengan templat entri harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, serta ritual harian.

Aplikasi ini menyesuaikan diri dengan gaya jurnal Anda yang unik, mulai dari jurnal rasa syukur pagi dan catatan kesuksesan hingga bullet journaling, jurnal manifestasi, dan lainnya. Anda bahkan dapat mencatat suasana hati, cuaca, data aktivitas (melalui HealthKit), serta langkah atau metrik energi untuk menambahkan konteks kehidupan nyata pada setiap entri.

Fitur terbaik Grid Diary

Desain tata letak Mandala dengan struktur 9 kotak untuk memetakan pikiran Anda seperti peta pikiran guna refleksi yang lebih mendalam

Gunakan jurnal terarah dengan perpustakaan pertanyaan untuk memicu kreativitas dan melacak pertumbuhan pribadi

Buat sistem pengecekan harian untuk memantau kebiasaan dan rutinitas harian , meningkatkan konsistensi, kesadaran, dan perawatan diri

Batasan Grid Diary

Beberapa pengguna melaporkan sering kehilangan entri karena penyimpanan yang tidak andal, termasuk jurnal lama, tanpa respons dukungan yang efektif

Harga Grid Diary

Pro: $2,99/bulan, uji coba gratis 3 hari

Premium: $22,99/tahun, uji coba gratis 14 hari

Ulasan dan penilaian Grid Diary

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Grid Diary?

Sebuah ulasan di Google Play mengatakan,

Sangat bagus. Sangat bagus untuk jurnal rasa syukur. Versi gratisnya memiliki cukup fitur untuk tidak mengurangi pengalaman menggunakan aplikasi. Prompt yang bisa dipilih sangat membantu. Formatnya sangat bagus untuk memberi Anda perasaan bahwa Anda sedang mengatur pikiran Anda. Akan sempurna jika grid-nya bisa diubah urutannya, sehingga saya bisa mengaturnya sesuai urutan yang saya inginkan. Tapi itu tidak terlalu mengganggu. Saya pasti akan merekomendasikannya.

Sangat bagus. Sangat bagus untuk jurnal rasa syukur. Versi gratisnya memiliki cukup fitur untuk tidak mengurangi pengalaman menggunakan aplikasi. Prompt yang dapat Anda pilih sangat membantu. Formatnya sangat bagus untuk memberi Anda perasaan bahwa Anda sedang mengatur pikiran Anda. Akan sempurna jika grid-nya dapat diubah urutannya, sehingga saya dapat mengaturnya sesuai urutan yang saya inginkan. Tapi hal itu tidak terlalu mengganggu. Saya pasti akan merekomendasikannya.

🧠 Fakta Menarik: Sebuah studi yang dipimpin oleh Hans S. Schroder menggunakan EEG untuk mengamati aktivitas otak. Mereka menemukan bahwa menulis tentang kekhawatiran secara signifikan mengurangi sinyal "error-related negativity" otak—penurunan listrik tajam yang dipicu oleh kekhawatiran atau gangguan—dibandingkan dengan menulis tentang topik netral.

⚡ Arsip Template: Template Catatan Harian Gratis untuk Melacak Aktivitas dengan Efisien

6. Reflectly (Terbaik untuk pelacakan suasana hati berbasis AI untuk meningkatkan kesadaran diri)

melalui Reflectly

Reflectly adalah aplikasi jurnal yang berfungsi seperti teman AI yang ramah di ponsel atau tablet Anda, membantu Anda menulis tentang perasaan Anda setiap hari dengan prompt dan pertanyaan yang disarankan oleh AI. Aplikasi ini melacak suasana hati Anda seiring waktu dan menyediakan grafik visual yang menarik serta data tren untuk membantu Anda memahami pola emosional dan pemicu.

Aplikasi ini juga mengintegrasikan unsur-unsur psikologi positif, seperti latihan harian yang berfokus pada rasa syukur dan kesadaran, kutipan, afirmasi, dan tips self-help untuk mendukung perjalanan kesehatan mental Anda dan memperkuat pola pikir positif.

Untuk mendorong kebiasaan jurnal yang konsisten, aplikasi ini menawarkan elemen gamifikasi, seperti streak dan hadiah, untuk membantu Anda tetap konsisten dalam kebiasaan jurnal Anda.

Fitur terbaik Reflectly

Dapatkan prompt AI yang dipersonalisasi berdasarkan entri Anda sebelumnya untuk eksplorasi emosional yang lebih dalam

Lihat grafik korelasi mood untuk mengidentifikasi tren yang menghubungkan aktivitas dan emosi selama beberapa minggu

Lengkapi tantangan kesadaran harian, seperti afirmasi, untuk membangun pola pikir positif

Batasan Reflectly

Pengguna melaporkan bahwa aplikasi sering mengalami crash dan kegagalan biometrik setelah pembaruan, dengan profil menampilkan data nol meskipun telah dilakukan beberapa entri

Harga Reflectly

Gratis (dengan pembelian dalam aplikasi)

Ulasan dan penilaian Reflectly

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Reflectly?

Seorang pengguna Google Play mengatakan,

Secara keseluruhan sangat baik. Ada pengalaman jurnal dasar yang gratis dan menanyakan berbagai pertanyaan tentang setiap hari, serta dapat memberikan tips untuk tetap positif. Pengalaman premium memungkinkan lebih dari 100 karakter di bagian utama jurnal (yang lain tidak) dan memberikan wawasan pribadi yang lebih mendalam. Secara keseluruhan, saya tidak berpikir Anda membutuhkan versi premium, dan aplikasi ini tidak terus-menerus meminta Anda untuk membelinya. Saya menyukainya!

Secara keseluruhan sangat baik. Ada pengalaman jurnal dasar yang gratis dan menanyakan berbagai pertanyaan tentang setiap hari, serta dapat memberikan tips untuk tetap positif. Pengalaman premium memungkinkan lebih dari 100 karakter di bagian utama jurnal (yang lain tidak) dan memberikan wawasan pribadi yang lebih mendalam. Secara keseluruhan, saya tidak berpikir Anda membutuhkan versi premium, dan aplikasi ini tidak terus-menerus meminta Anda untuk membelinya. Saya menyukainya!

Tips Ramah: Jika Anda tidak ingin berbagi pikiran Anda dengan siapa pun secara langsung, Anda dapat mengandalkan AI. Cukup tanyakan, ‘Saya merasa [emosi]. Bisakah Anda membantu saya memahami apa yang mungkin terjadi di balik permukaan, tanpa penilaian?’

📚 Baca Juga: Cara Menggunakan Teori Pengurangan Dorongan untuk Penetapan Tujuan

7. Daylio (Terbaik untuk pelacakan mood dengan penulisan minimal)

melalui Daylio

Daylio menggunakan antarmuka visual berbasis ikon untuk jurnal. Alih-alih menulis entri lengkap, Anda dapat mencatat suasana hati dan memilih aktivitas yang sudah ditentukan. Hal ini mengubah pencatatan suasana hati menjadi permainan yang menyenangkan dengan ikon dan tantangan beruntun di ponsel Anda.

Anda dapat membuat tujuan kustom (seperti 'Tidur 8 jam' atau 'Berjalan-jalan') dan melacaknya dengan streak harian dan pengingat. Aplikasi ini secara otomatis melacak pola antara suasana hati dan aktivitas harian Anda dengan grafik dan statistik yang mudah dibaca untuk membantu mengidentifikasi bagaimana kebiasaan individu memengaruhi kesejahteraan mental Anda.

Fitur terbaik Daylio

Lihat ringkasan tahun Anda dengan tampilan peta panas 'Year in Pixels'

Lacak tujuan dan kebiasaan dengan fitur streak dan pengingat untuk membangun konsistensi seiring waktu

Buat laporan suasana hati tahunan dengan ringkasan emosional terperinci untuk dibagikan dengan terapis

Batasan Daylio

Beberapa pengguna melaporkan kehilangan progres beruntun karena entri yang disimpan setelah tengah malam tidak tercatat

Harga Daylio

Gratis

Ulasan dan penilaian Daylio

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Daylio?

Seorang pengguna Reddit mengatakan,

Saya mulai menggunakannya pada tahun 2018 dan mencatat beberapa kali sehari. Sekarang saya menggunakannya lebih seperti jurnal. Saya mencatat semua hal, lalu mungkin menulis sedikit ulasan atau menyertakan foto. Saya suka ketika kenangan itu muncul kembali nanti dan saya bisa melihat seberapa jauh saya telah berkembang sejak saat itu.

Saya mulai menggunakannya pada tahun 2018 dan mencatat beberapa kali sehari. Sekarang saya menggunakannya lebih seperti jurnal. Saya mencatat segala hal, lalu mungkin menulis ringkasan singkat atau menyertakan foto. Saya suka ketika kenangan-kenangan itu muncul kembali nanti dan saya bisa melihat seberapa jauh saya telah berkembang sejak saat itu.

🧠 Tips berguna: Mengapa pemimpin perlu mencatat jurnal? Penelitian telah menunjukkan bahwa pemimpin yang luar biasa meluangkan waktu untuk merenung. Kesuksesan mereka bergantung pada kemampuan untuk mengakses perspektif unik mereka dan menerapkannya dalam pengambilan keputusan dan pemahaman situasi setiap hari.

8. Travel Diaries (Pilihan terbaik untuk cerita perjalanan dengan kenang-kenangan cetak)

melalui Travel Diaries

Berbeda dengan aplikasi jurnal umum, Travel Diaries dirancang khusus untuk mendokumentasikan perjalanan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna membuat jurnal perjalanan terstruktur dengan entri yang diorganisir berdasarkan tanggal, tujuan, atau itinerary.

Entri-entri dirancang seperti majalah perjalanan sungguhan, menggabungkan teks, foto, dan peta menjadi diary digital yang elegan dan dapat digulir, sehingga jurnal Anda terasa seperti cerita perjalanan yang dikurasi. Anda bahkan dapat menyimpan karya Anda secara online dan memilih untuk mengubahnya menjadi buku fisik yang dikirimkan ke rumah Anda.

Tambahkan geo-tag dan tandai lokasi pada peta interaktif untuk melacak rute Anda secara visual dan memberikan konteks spasial yang kaya pada setiap entri untuk menunjukkan di mana hal itu terjadi. Anda dapat menjaga jurnal Anda tetap pribadi, membagikannya dengan teman atau anggota keluarga terpilih, atau mempublikasikannya secara publik sebagai blog perjalanan jika Anda adalah influencer perjalanan.

Fitur terbaik Travel Diaries

Tandai rute perjalanan Anda di peta interaktif dengan fitur penanda perjalanan untuk menandai setiap tempat yang pernah Anda kunjungi

Bagikan cerita perjalanan Anda secara selektif dengan mempublikasikan seluruh jurnal atau bab-bab individu sebagai blog online

Ubah jurnal digital Anda menjadi buku cetak profesional dan buat kenang-kenangan fisik dari petualangan Anda

Batasan Travel Diaries

Beberapa pengguna melaporkan ketidakmampuan menggunakan aplikasi secara offline tanpa opsi sinkronisasi saat kembali online

Harga Travel Diaries

Gratis selamanya

Basic : $13,99/bulan per pengguna

Online : $39,99/bulan per pengguna

Cetak: $69,99 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Travel Diaries

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Travel Diaries?

Seorang pengguna Trustpilot mengatakan,

Saya telah memesan lima buku harian melalui perusahaan ini. Ukuran buku-buku tersebut kecil dengan sampul mengkilap, yang merupakan ukuran yang sempurna untuk rak buku saya. Mereka terlihat sangat elegan. Saya akan terus memesan seiring bertambahnya koleksi buku harian saya.

Saya telah memesan lima buku harian melalui perusahaan ini. Ukuran buku-buku tersebut kecil dengan sampul mengkilap, yang merupakan ukuran yang sempurna untuk rak buku saya. Mereka terlihat sangat elegan. Saya akan terus memesan seiring bertambahnya koleksi buku harian saya.

📚 Baca Juga: Alternatif Terbaik Wanderlog untuk Perencanaan Perjalanan & Manajemen Itinerary

9. Dabble Me (Pilihan terbaik untuk jurnal berbasis email untuk menyimpan kenangan)

melalui Dabble Me

Dabble Me adalah aplikasi jurnal open-source yang mengirimkan email harian ke kotak masuk Anda, meminta Anda untuk merenungkan hari Anda dengan balasan sederhana.

Aplikasi ini menawarkan cara yang ringan untuk mencatat peristiwa hidup tanpa perlu aplikasi khusus, cocok untuk mereka yang lebih suka menggunakan email. Anda juga dapat menyesuaikan frekuensi email, dari harian hingga bulanan, sehingga Anda dapat mengontrol ritme penulisan jurnal Anda.

Anda akan mendapatkan kenangan indah dari entri sebelumnya pada tanggal yang sama untuk membantu Anda merefleksikan pertumbuhan, perubahan, dan pola seiring waktu, serta menambahkan koneksi emosional yang nostalgia. Alat ini mengikuti filosofi minimalis, jadi tidak menekankan pada streak, tujuan, atau dashboard yang mencolok. Dirancang lebih untuk refleksi diri yang tenang daripada untuk melacak produktivitas.

Fitur terbaik Dabble Me

Sematkan lagu Spotify ke dalam entri Anda, menambahkan dimensi musik pada refleksi Anda

Impor entri lama dari layanan seperti OhLife, Ahhlife, dan Trailmix. life, menggabungkan riwayat jurnal Anda

Tandai entri dengan kata kunci seperti ‘perjalanan’ atau ‘keluarga’ untuk mengorganisir dan mencari jurnal Anda dengan mudah

Batasan Dabble Me

Fitur kustomisasi sangat terbatas, yang berpotensi membatasi personalisasi bagi pengguna yang menginginkan kontrol lebih besar

Harga Dabble Me

Gratis selamanya

Pro: $4/bulan

Ulasan dan penilaian Dabble Me

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

💡 Tips Pro: Atur timer selama 10-15 menit dan tuliskan segala hal yang berkeliaran di pikiran Anda. Jangan mengatur, mengedit, atau khawatir tentang ejaan. Sertakan pikiran acak, kekhawatiran, tugas, ide, frustrasi, hal-hal yang perlu Anda ingat, dan orang-orang yang Anda pikirkan, secara harfiah segala hal yang mungkin dalam sebuah brain dump. Tujuannya adalah untuk memindahkan beban mental dari pikiran Anda ke kertas.

10. Evernote (Terbaik untuk pencatatan canggih untuk meningkatkan produktivitas)

melalui Evernote

Evernote memperkaya pengalaman jurnal dengan fitur pencarian cerdas dan manajemen tugas, memudahkan Anda untuk tetap fokus pada tujuan kesehatan mental dan meningkatkan produktivitas seiring waktu. Anda dapat menulis jurnal dalam berbagai format—mengetik, merekam suara, melampirkan file, memindai catatan tulisan tangan, atau menyisipkan foto—untuk membuat entri jurnal Anda lebih dinamis.

Jika Anda suka menjaga jurnal terpisah, seperti jurnal pribadi, jurnal rasa syukur, jurnal perjalanan, jurnal kerja, dll., Evernote memungkinkan Anda mengorganisir entri jurnal Anda menggunakan notebook, tag, dan stack untuk kategorisasi yang detail.

Fitur pencarian yang kuat pada alat ini memudahkan Anda menemukan entri jurnal lama, bahkan di catatan tulisan tangan, PDF, dan gambar.

Fitur terbaik Evernote

Gunakan Pencarian Bertenaga AI untuk mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami dan mendapatkan jawaban yang diambil dari catatan, PDF, gambar, dan tulisan tangan Anda

Transkrip file media secara otomatis menjadi teks yang dapat diedit dengan AI Transcribe, yang mendukung lebih dari 50 bahasa

Sesuaikan catatan Anda dengan opsi format yang kaya, termasuk tabel, daftar periksa, dan blok kode

Batasan Evernote

Beberapa pengguna melaporkan munculnya pop-up versi gratis yang sering mendorong upgrade berbayar dan batasan sinkronisasi satu perangkat

Harga Evernote

Gratis selamanya

Pribadi : $14,99 per bulan per pengguna

Profesional : $17,99/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Evernote

G2: 4. 4/5 (2.000+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (8.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Evernote?

Seorang pengguna G2 mengatakan,

Saya dapat menyimpan hampir segala sesuatu ke akun Evernote saya, termasuk catatan tertulis, potongan situs web, file PDF, dan gambar. Fitur Web Clipper dan 'email ke Inbox' sangat berguna bagi saya.

Saya dapat menyimpan hampir segala sesuatu ke akun Evernote saya, termasuk catatan tertulis, potongan situs web, file PDF, dan gambar. Fitur Web Clipper dan 'email ke Inbox' sangat berguna bagi saya.

📚 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Evernote

Berikan Tempat Aman untuk Pikiran Anda dengan ClickUp

Keindahan jurnal adalah bahwa ia tidak meminta Anda untuk sempurna; ia hanya meminta Anda untuk hadir. Dan jika Anda telah mencari ruang yang benar-benar mendukung kehadiran itu, ClickUp mungkin menjadi pilihan Anda.

Dengan ClickUp Docs, Anda mendapatkan ruang yang bersih dan dapat disesuaikan untuk merenung—baik itu daftar rasa syukur, cek harian, atau curahan pikiran yang panjang dan tanpa filter.

ClickUp Tasks membantu Anda mengintegrasikan jurnal ke dalam rutinitas Anda, dengan pelacakan mood dan siklus kebiasaan yang membantu Anda tetap pada jalur yang benar.

Dan saat Anda merasa buntu, ClickUp Brain menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, refleksi, dan bahkan ringkasan untuk membantu Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi. Untuk catatan singkat saat bepergian, ClickUp Notepad adalah ruang tenang Anda untuk mencatat dan bernafas.

Satu platform untuk semua kebutuhan jurnal Anda. Daftar sekarang di ClickUp!