10 Alternatif Terbaik SavvyCal untuk Penjadwalan yang Lebih Cerdas &amp; Produktivitas

Mengapa Memilih 10 Alternatif Ini?

SavvyCal adalah alat penjadwalan yang andal, tetapi jauh dari sempurna. Berikut adalah alasan utama mengapa tim mulai mencari alternatif ini:

Penjadwalan real-time yang lambat: Terjadi lag saat mengakses atau menjadwalkan pertemuan, yang memperlambat tim yang bergerak cepat yang membutuhkan pengalaman pemesanan yang cepat

Skalabilitas menjadi mahal: Dengan harga per pengguna dan tidak ada rencana gratis selamanya, SavvyCal dapat dengan cepat menjadi mahal seiring pertumbuhan tim Anda, terutama jika Anda berusaha menjaga biaya operasional tetap rendah

Integrasi asli terbatas: Meskipun mencakup fitur dasar seperti Google Calendar, opsi integrasi langsung SavvyCal mungkin terlihat terbatas atau terbatas. Bagi tim yang sering bergantung pada aplikasi niche, solusi alternatif yang rumit menjadi satu-satunya pilihan

Fitur penjadwalan tim yang kaku: Mengadopsi overlay kalender SavvyCal meningkatkan fleksibilitas Anda, tetapi tidak terlalu signifikan. Fitur-fitur seperti penjadwalan round-robin, ketersediaan terpusat, atau tautan pemesanan dinamis yang esensial untuk alur kerja produktif tidak tersedia

Tidak ideal untuk tim dengan penggunaan rendah atau tim kecil: SavvyCal memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan pesaing dengan fitur serupa, sehingga kurang efisien untuk bisnis kecil. Selain itu, SavvyCal tidak menawarkan rencana gratis untuk profesional yang hanya menjadwalkan secara sporadis—membuatnya kurang ideal untuk solopreneur atau konsultan independen.

🧠 Fakta Menarik: Studi menunjukkan bahwa tim Anda mungkin membuang dua hari kerja penuh setiap minggu akibat ketidak efisienan dalam rapat dan balasan email.

Alternatif SavvyCal Sekilas

Alat Fitur Terbaik Kasus Penggunaan Utama Harga ClickUp – Menggabungkan kalender, tugas, dokumen, dan obrolan– Penjadwalan AI, pencatatan, dan ringkasan– Beragam templat Tim yang ingin mengelola proyek dan rapat secara end-to-end dalam satu platform Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Calendly – Tautan pemesanan yang disesuaikan– Logika rute untuk undangan– Deteksi ketersediaan cerdas Konsultan, perekrut, dan tim penjualan yang mengotomatisasi pertemuan klien Gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per bulan per pengguna Gerakan – AI secara otomatis menjadwalkan rapat dan tugas– Blok kerja fokus dinamis– Penyesuaian kalender secara real-time Profesional sibuk yang membutuhkan perencanaan harian otomatis Paket berbayar mulai dari $49 per bulan per pengguna Doodle – Polling grup untuk slot waktu– Opsi voting anonim– Dashboard admin untuk pelacakan respons HR, perencana acara, kelompok akademik yang mengoordinasikan pertemuan besar atau fleksibel Gratis; Paket berbayar mulai dari $14,95 per bulan per pengguna SimplyMeet. me – Pemesanan melalui kode QR– Dukungan janji temu berbayar– Dashboard sederhana dan ramah seluler Pelatih, terapis, dan profesional mandiri yang menjadwalkan pertemuan dengan klien Gratis; Paket berbayar mulai dari $11,99 per bulan per pengguna Acuity – Halaman penjadwalan kustom– Formulir pendaftaran + penagihan– Alur kerja pembayaran klien Bisnis berbasis layanan seperti salon, klinik, dan konsultan Paket berbayar mulai dari $20 per bulan per pengguna Zoho Bookings – Integrasi mendalam dengan Zoho CRM– Jenis acara kustom + otomatisasi ringan– Portal layanan mandiri untuk klien Tim yang menggunakan ekosistem Zoho untuk siklus hidup lead-to-meeting Gratis; Paket berbayar mulai dari $8 per bulan per pengguna OneCal – Sinkronisasi multi-kalender– Penyembunyian judul dan penyesuaian merek– Pemesanan cerdas berdasarkan zona waktu Profesional yang mengelola beberapa akun pribadi dan kerja Paket berbayar mulai dari $6 per bulan per pengguna Cal. com – Sumber terbuka sepenuhnya + hosting mandiri– Pasar plugin modular– Pengalihan kontak dengan API asli Pengembang dan tim teknologi yang menginginkan kendali penuh atas penjadwalan Gratis; Paket berbayar mulai dari $15 per bulan per pengguna YouCanBookMe – Saran pemesanan cerdas– Logika kondisional dalam formulir– Integrasi mendalam dengan kalender + CRM Tim yang membutuhkan sinkronisasi kalender, pemesanan otomatis, dan logika formulir yang disesuaikan Gratis; Paket berbayar mulai dari $9 per bulan per pengguna

Alternatif Terbaik SavvyCal yang Dapat Digunakan

Siap untuk mengatasi batasan SavvyCal dan mencapai keunggulan dalam penjadwalan? Berikut adalah alternatif terbaik yang tersedia di pasaran:

1. ClickUp (Terbaik untuk produktivitas dan penjadwalan all-in-one)

Mencari solusi untuk menghindari pengejaran konfirmasi rapat, kebingungan zona waktu, dan email yang tak kunjung berakhir dengan tautan penjadwalan tim? Kenalkan ClickUp —aplikasi serba bisa untuk kerja yang mengubah masalah penjadwalan menjadi perencanaan yang lancar dan terorganisir.

Rencanakan dengan lebih cerdas menggunakan Kalender ClickUp

Rencanakan jadwal sempurna berdasarkan tugas, acara, dan tujuan Anda dengan Kalender ClickUp

ClickUp Calendar adalah alat perencanaan visual andalan Anda untuk mengatur rapat seperti profesional. Tampilan yang dinamis memudahkan Anda menemukan (dan mengingat) acara. Bagian terbaiknya? Ia secara otomatis memblokir waktu untuk setiap tugas yang Anda buat, sehingga jadwal Anda mulai bekerja untuk Anda—tanpa perlu terus-menerus mengutak-atik.

Rencanakan proyek, jadwalkan acara berulang, dan lihat semuanya dalam format harian, mingguan, atau garis waktu.

Seret dan lepas untuk menjadwal ulang, filter berdasarkan tim, dan buat tugas yang dapat ditindaklanjuti—semua dalam satu tampilan. Ini langsung menambah momentum pada setiap pertemuan online.

💡 Tips Pro: Hemat waktu dengan menyiapkan beberapa rencana jadwal yang sudah didesain sebelumnya di pusat sumber daya Anda. Dengan begitu, Anda bisa langsung memulai proyek baru tanpa penundaan dalam pengaturan jadwal.

Apakah Anda ingin mengoptimalkan tugas-tugas Anda bersamaan dengan rapat? ClickUp juga memiliki solusi khusus untuk itu!

Ubah rapat menjadi tindakan dengan ClickUp Tasks

Ubah permintaan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dengan kepemilikan yang jelas dan pelacakan kemajuan setelah rapat menggunakan ClickUp Tasks

ClickUp Tasks adalah alat untuk mengubah pembicaraan menjadi tindakan, sebelum, selama, dan setelah pertemuan apa pun.

Dilengkapi dengan prioritas yang dapat disesuaikan, tenggat waktu, dan ketergantungan sehingga hasil kerja Anda tetap menjadi prioritas utama. Lampirkan dokumen, hubungkan subtugas, dan tambahkan komentar langsung ke tugas yang dijadwalkan untuk konteks yang maksimal.

Jika bisnis Anda bergantung pada tagihan dan jam proyek, fitur Pelacakan Waktu ClickUp dapat mengukur setiap detik usaha Anda. Selain itu, otomatisasi cerdas seperti pembaruan status kondisional, pemindahan file, dan pemberitahuan instan memastikan segala sesuatunya berjalan lancar tanpa perlu repot.

Gunakan AI untuk merencanakan rapat lebih cepat dengan ClickUp Brain

Buat ringkasan rapat, ambil dokumen penting, tetapkan poin tindakan, dan lebih banyak lagi dengan ClickUp Brain

Jika yang Anda butuhkan hanyalah tautan pemesanan, SavvyCal adalah pilihan cerdas. Namun, jika Anda bosan dengan penjadwalan yang terpisah dari semua hal lain yang Anda lakukan di tempat kerja, ClickUp Brain adalah pilihan yang lebih cerdas.

ClickUp bukan hanya alat penjadwalan—ini adalah ruang kerja AI lengkap untuk rapat Anda. Dengan ClickUp Brain, Anda dapat membuat agenda, mengakses dokumen relevan, menugaskan tugas, dan merangkum diskusi secara otomatis—semua dari ruang kerja yang sama tempat tim Anda sudah mengelola proyek dan tugas.

Baik Anda sedang merencanakan sinkronisasi cepat atau mempersiapkan presentasi untuk klien, ClickUp Brain siap membantu Anda dalam hitungan detik. Aplikasi ini memahami konteks ruang kerja Anda, mengumpulkan catatan dari pertemuan sebelumnya, dan bahkan menyarankan pertanyaan yang tepat untuk diajukan—tanpa perlu menyalin-tempel atau beralih aplikasi.

Jika Anda membutuhkan pemecah kebekuan atau tips produktivitas sebelum rapat, Brain juga bisa mengatasinya dalam hitungan detik.

Brainstorming dan buat pertanyaan yang bermanfaat sebelum rapat dengan ClickUp Brain

💡 Tips Pro: Selain komunikasi tim, Brain dapat membuat, mendelegasikan, dan menjadwalkan tugas dari catatan rapat penting dalam satu langkah. Cukup tanyakan, dan ClickUp Brain akan secara otomatis menugaskan tindak lanjut dan menjaga proyek Anda tetap berjalan.

Dan dengan Brain MAX, pengalaman menjadi berbasis suara. Dengan fitur Talk to Text, Anda dapat mendiktekan tugas, mencatat pengingat, atau memicu tindakan AI hanya dengan suara Anda. Ini bukan sekadar pengenalan suara—ini cerdas konteks, memahami alur kerja, dan siap bertindak. Bayangkan sebagai asisten AI pribadi yang menghubungkan ide Anda langsung ke eksekusi.

Anda juga mendapatkan akses aman dan terintegrasi ke semua alat Anda—ClickUp, Gmail, Slack, Docs, dan lainnya—tanpa berbagi data dengan pihak ketiga atau membuka 10 tab sekaligus. Ini adalah AI tanpa kerumitan.

🔍 Tidak perlu lagi bolak-balik antara kalender, aplikasi catatan, dan pengelola tugasClickUp menggabungkan penjadwalan, dokumentasi, dan tindakan tindak lanjut di satu tempat—didukung oleh model AI terbaru seperti GPT-4.1, Claude, dan Gemini.

Di situlah ClickUp unggul dibandingkan SavvyCal. Sementara SavvyCal berfokus pada tautan pemesanan dan fleksibilitas kalender, ClickUp menghilangkan beban administrasi rapat. Anda tidak hanya memesan waktu—Anda mengembalikannya.

Butuh bantuan awal? Gunakan Template Perencana Kalender

Mulai dari nol? Anda tidak perlu. ClickUp menawarkan templat yang ramah pengguna untuk segala hal–mulai dari daftar tugas hingga kalender konten.

Dapatkan template gratis Atur jadwal tim, hindari konflik penjadwalan, dan selesaikan tugas tepat waktu dengan Template Kalender Perencana ClickUp

Template Kalender Perencana ClickUp adalah solusi siap pakai untuk tim yang ingin meningkatkan penjadwalan mereka. Template ini menawarkan enam status kustom dan tampilan ringkasan yang praktis untuk memetakan dan melacak semua tugas dengan efisien.

Fitur Bidang Kustom pada templat, seperti catatan waktu, tujuan, alamat, dan anggaran, juga membantu mengorganisir informasi ke setiap poin tindakan. Setelah tanggal jatuh tempo diperbarui, tampilan kalender dan garis waktu default akan diperbarui secara real-time untuk menampilkan beban kerja setiap tim dan potensi hambatan.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Beberapa tampilan kustom belum dioptimalkan untuk perangkat seluler

Menggunakan semua fiturnya akan membutuhkan waktu belajar yang sedikit lebih lama

Harga ClickUp:

Ulasan dan penilaian ClickUp:

G2: 4.7/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Nathan G., seorang Programmer Crestron, mengatakan:*

Kemampuan untuk membuat formulir, mengelola tugas, item kalender, dan rapat menjadikan ClickUp sebagai alat yang wajib dimiliki bagi setiap bisnis kecil yang sedang berkembang. Selain itu, fitur obrolan baru membuat aplikasi obrolan eksternal seperti Slack atau Teams menjadi usang dan tidak diperlukan bagi mereka yang ingin mengurangi jumlah aplikasi yang digunakan.

2. Calendly (Terbaik untuk penjadwalan sederhana dan profesional)

melalui Calendly

Ingin menghindari tanya-jawab berulang tentang ketersediaan? Calendly dirancang untuk menyederhanakan pemesanan rapat. Fitur pemesanan yang disesuaikan memungkinkan Anda mengirim tautan rapat. Kemudian, undangan Anda dapat melihat slot waktu yang tersedia dan memesan waktu yang diinginkan.

Alat ini juga sangat fleksibel dengan opsi jenis acara kustom. Dengan begitu, pertemuan singkat dan tinjauan strategi mendalam dapat ditangani dengan lancar. Selain itu, fitur seperti buffer panggilan membantu Anda mengatur ulang antara pertemuan tanpa mengganggu alur kerja Anda.

Calendly juga mendukung formulir pengalihan untuk mengarahkan undangan ke anggota tim yang tepat berdasarkan respons mereka—membuatnya menjadi pilihan populer untuk alur kerja penjualan, perekrutan, dan onboarding klien.

Calendly terintegrasi dengan Google Calendar, Outlook, Zoom, Slack, Salesforce, HubSpot, dan aplikasi besar lainnya untuk mempermudah konfirmasi, pengingat, dan penjadwalan ulang. Anda bahkan dapat menyematkan halaman pemesanan langsung ke situs web atau kampanye email Anda untuk mengurangi tingkat pembatalan dan meningkatkan konversi.

Kemampuan AI: Dengan asisten penjadwalan berbasis AI yang baru (tersedia di paket premium), Calendly menganalisis preferensi dan riwayat pertemuan untuk menyarankan waktu optimal, mengurangi konflik kalender dan penyesuaian manual.

Fitur terbaik Calendly

Sebarkan beban kerja secara merata di antara anggota grup Anda dengan penjadwalan bergiliran

Rute undangan rapat ke batch yang relevan dengan sistem rute berdasarkan kuesioner pra-rapat

Atur jadwal yang tidak biasa, seperti jam kerja liburan atau acara khusus, dengan pengaturan tanggal khusus

Sematkan widget pemesanan di halaman arahan, buletin, atau pusat bantuan

Integrasi yang mulus dengan alat seperti Salesforce, Zoom, HubSpot, dan Slack

Batasan Calendly

Banyak fitur canggih, seperti round-robin, SSO, branding, dan routing, hanya tersedia di paket berlangganan tingkat atas

Kurang memiliki integrasi yang kuat dengan sistem produktivitas dan CRM, sehingga hanya terbatas pada pembuatan rapat

Harga Calendly

Gratis

Standar: $12 per bulan per pengguna

Tim: $20 per bulan per pengguna

Enterprise: Mulai dari $15.000 per tahun

Ulasan dan penilaian Calendly

G2: 4.7/5 (2.200+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Calendly?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Hal paling berguna tentang Calendly adalah kemampuannya untuk mencegah konflik penjadwalan berdasarkan ketersediaan Anda dan pengguna di sisi lain layar, sehingga lebih baik untuk menjadwalkan sesuai dengan kesesuaian mutual.

Hal paling berguna tentang Calendly adalah kemampuannya untuk mencegah konflik penjadwalan berdasarkan ketersediaan Anda dan pengguna di sisi lain layar, sehingga lebih baik untuk menjadwalkan sesuai dengan kesesuaian mutual.

📖 Baca Juga: Integrasi Calendly Terbaik yang Perlu Anda Ketahui

3. Motion (Terbaik untuk tugas berbasis AI dan penjadwalan rapat)

melalui Motion

Motion layak masuk dalam daftar ini berkat integrasi AI yang mulus ke dalam penjadwalan harian. Dirancang untuk acara kompleks, kalender AI- nya menganalisis beban kerja Anda untuk membuat rencana harian yang optimal. Jika ada panggilan klien mendadak atau tenggat waktu berubah, Motion akan menyesuaikan jadwal harian Anda agar semuanya terakomodasi.

Setelah rapat dikonfirmasi, waktu persiapan akan secara otomatis diblokir sebelum setiap rapat. AI Motion juga akan mengalokasikan slot fokus mendalam berdasarkan tugas-tugas terjadwal terbaru dan pola kerja Anda. Selain itu, semua kalender terintegrasi Anda disatukan dalam tampilan tunggal, dan sistem akan menyesuaikan jadwal Anda secara otomatis jika tugas memakan waktu lebih lama atau diprioritaskan ulang.

Anda dapat menetapkan batasan rapat untuk menghindari penjadwalan berturut-turut, memblokir waktu tertentu untuk pekerjaan mendalam, atau menandai hari-hari tertentu sebagai bebas rapat. Fitur prioritas otomatis Motion sangat berguna bagi freelancer, eksekutif, dan profesional dengan kebutuhan neurologis yang berbeda yang ingin tetap fokus tanpa harus terus-menerus menjadwal ulang secara manual.

Kemampuan AI: AI Motion menciptakan dan secara terus-menerus menyesuaikan rencana harian yang dipersonalisasi—berdasarkan urgensi, sensitivitas waktu, preferensi rapat, dan ritme produktivitas Anda.

Fitur terbaik Motion

Buat jadwal dinamis yang dapat beradaptasi dengan perubahan berkat optimasi berbasis kecerdasan buatan (AI)

Hindari panggilan berturut-turut atau jaga agar hari-hari tertentu bebas dari rapat dengan preferensi yang telah ditentukan sebelumnya

Buat jadwal harian berdasarkan prioritas dan pola kerja Anda dengan otomatisasi cepat

Jadwal ulang tugas yang belum selesai secara otomatis berdasarkan batas waktu dan prioritas

Sinkronkan semua kalender Google dan Outlook ke dalam tampilan terpadu

Batasan gerakan

Beberapa pengguna merasa antarmuka pengguna (UI) SavvyCal rumit untuk digunakan, terutama bagi mereka yang bekerja dengan jendela kerja dinamis

Tidak memiliki opsi berbagi untuk melibatkan tamu eksternal dalam tugas dan panggilan

Kurva pembelajaran cukup tinggi meskipun fitur otomatisasi dan fungsionalitasnya relatif sederhana

Harga dinamis

Pro AI: Mulai dari $49/bulan per pengguna

Business AI: Mulai dari $69 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian pengguna

G2: 4. 1/5 (110+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (70+ ulasan)

4. Doodle (Terbaik untuk penjadwalan grup dan jajak pendapat)

melalui Doodle

Jika Anda sedang menjadwalkan pertemuan besar yang melibatkan zona waktu yang berbeda, Doodle bisa menjadi solusi praktis untuk proses yang bebas repot. Dengan fitur polling grupnya, anggota tim dapat menandai ketersediaan mereka, dan Doodle secara otomatis menyarankan opsi terbaik.

Fitur ini juga meningkatkan fleksibilitas dengan opsi pemungutan suara 'Jika diperlukan', memungkinkan tim mengusulkan slot waktu cadangan. Selain itu, Doodle menawarkan undangan 1:1 yang cepat, daftar pendaftaran, dan halaman pemesanan yang disesuaikan dengan zona waktu lokal. Admin dapat menggunakan dashboard tim Doodle untuk melacak respons, mengatur pengingat, dan mengelola ketersediaan untuk beberapa anggota tim.

Doodle terintegrasi dengan baik dengan alat seperti Google Calendar, Outlook, Microsoft Teams, dan Zoom, membantu tim berkoordinasi bahkan saat menggunakan platform yang berbeda. Polling rapat juga dapat diekspor atau diembed dalam portal perusahaan atau email untuk akses yang lebih luas.

Kemampuan AI: Asisten penjadwalan cerdas Doodle menyarankan slot pertemuan yang paling efisien berdasarkan analisis respons polling dan preferensi zona waktu, membantu tim mencapai kesepakatan lebih cepat.

Fitur terbaik Doodle

Buat rapat dan jajak pendapat tanpa batas untuk berkoordinasi dengan jumlah peserta berapa pun

Hemat waktu dengan menjadwalkan langsung ke kalender orang lain menggunakan fitur ‘Book-on-Behalf’

Dukung ketersediaan yang jujur tanpa tekanan dari rekan dengan batasan suara, informasi peserta yang disembunyikan, dan pemilihan slot waktu secara anonim

Ekspor data jajak pendapat atau sisipkan tautan di platform berbagi untuk koordinasi yang lebih luas

Terintegrasi dengan Microsoft 365, Google Workspace, Slack, dan Zoom

Batasan Doodle

Beberapa pengguna merasa antarmuka sulit dinavigasi dan tidak intuitif

Integrasi aplikasi kalender mungkin tidak dapat diandalkan dan dapat menyebabkan konflik akibat pembaruan yang terlewat atau kesalahan sinkronisasi

Harga Doodle

Gratis

Pro: $14,95 per bulan per pengguna

Tim: $19,95 per bulan per pengguna (minimal dua pengguna diperlukan)

Ulasan dan penilaian Doodle

G2: 4.4/5 (2.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Doodle?

Sebuah ulasan Capterra menyebutkan:

Saya suka cara Anda dapat memberikan opsi kepada tim Anda dengan mengirimkan Doodle.

Saya suka cara Anda dapat memberikan opsi kepada tim Anda dengan mengirimkan Doodle.

5. SimplyMeet. me (Terbaik untuk pemesanan janji temu yang mudah dan tanpa ribet)

SimplyMeet. me adalah alat penjadwalan rapat yang mengutamakan kesederhanaan. Meskipun mirip dengan Calendly, alat ini menonjol dengan pengaturan yang hampir instan—bahkan dengan integrasi multiple.

Namun, jangan biarkan kesederhanaannya menipu Anda. SimplyMeet. me juga menawarkan fitur pemesanan grup yang ideal untuk workshop dan webinar, di mana kelompok besar membutuhkan slot waktu yang sama. Bahkan ada opsi berbagi kode QR agar klien dapat memindai dan memesan langsung dari ponsel mereka.

Aplikasi ini mendukung integrasi dengan Stripe dan PayPal untuk pemesanan berbayar, dan pengguna dapat menyesuaikan pengaturan ketersediaan untuk jadwal berulang atau penawaran musiman. SimplyMeet.me juga menyediakan opsi white-labeling untuk pengalaman penjadwalan yang dibranding, menjadikannya sangat berguna bagi profesional yang berinteraksi langsung dengan klien.

Kemampuan AI: Meskipun tidak sepenuhnya berbasis AI, SimplyMeet. me menggunakan logika cerdas untuk mengotomatisasi penyesuaian zona waktu dan menyarankan slot waktu optimal berdasarkan preferensi pertemuan sebelumnya dan lokasi klien.

Fitur terbaik SimplyMeet. me

Organisir dan kelola semua komitmen dengan dasbor terpusat yang menampilkan semua janji temu yang dijadwalkan, pertemuan sebelumnya, dan informasi klien

Sederhanakan penagihan untuk konsultasi selama pertemuan yang sama dengan integrasi pembayaran yang beragam

Kelola semua diskusi dan acara di mana saja dengan aplikasi admin khusus untuk perangkat mobile dan desktop

Batasan SimplyMeet. me

Menawarkan jangkauan integrasi asli yang terbatas dan bergantung pada Zapier untuk otomatisasi, sehingga membuat pengaturan yang kompleks menjadi lebih sulit

Kurang memiliki fitur pelaporan yang kuat dan analitik real-time untuk wawasan mendalam tentang pola rapat atau produktivitas

Bagikan tautan pemesanan melalui kode QR untuk akses lebih cepat di acara atau toko fisik

Menyediakan integrasi dengan Zapier, Microsoft 365, dan Google untuk sinkronisasi kalender

Harga SimplyMeet. me

Perorangan: Gratis

Profesional: $11,99 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian SimplyMeet. me

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: 4.7/5 (80+ ulasan)

📮 ClickUp Insight: Seorang pekerja pengetahuan rata-rata harus terhubung dengan 6 orang untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini berarti harus menghubungi 6 koneksi inti setiap hari untuk mengumpulkan konteks penting, menyelaraskan prioritas, dan mendorong proyek maju. Masalahnya nyata—pengingat berulang, kebingungan versi, dan ketidakjelasan informasi merusak produktivitas tim. Platform terpusat seperti ClickUp, dengan Connected Search dan AI Knowledge Manager, mengatasi hal ini dengan langsung menyediakan konteks yang dibutuhkan di ujung jari Anda.

6. Acuity Scheduling (Terbaik untuk bisnis berbasis layanan)

melalui Acuity Scheduling

Mencari alat penjadwalan fleksibel yang sesuai dengan model bisnis Anda? Acuity Scheduling adalah pilihan yang tepat berkat fokusnya pada alur kerja berbasis layanan. Solusi ini mendalam dalam jenis janji temu yang berorientasi pada klien dan durasi layanan yang unik.

Acuity juga dilengkapi dengan opsi format yang kaya untuk menyesuaikan tema merek Anda. Anda dapat menggunakan pengaturan konfigurasi untuk menyesuaikan detail kecil, langganan kustom, dan harga berdasarkan volume sesuai dengan jadwal pengguna layanan. Dengan fitur white-labeling dan kontrol branding, Acuity memungkinkan salon, klinik, dan konsultan untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang mulus dari pemesanan hingga penagihan.

Fiturnya mencakup formulir pendaftaran, janji temu berulang, kelas grup, dan konfirmasi melalui email atau SMS. Selain itu, SavvyCal terintegrasi dengan Stripe, Square, Google Calendar, Zoom, QuickBooks, dan lebih dari 500 alat lain melalui Zapier—membuatnya ideal untuk bisnis yang ingin mengotomatisasi seluruh siklus hidup klien.

Kemampuan AI: Acuity dilengkapi dengan logika penjadwalan cerdas yang merekomendasikan jendela waktu janji temu ideal berdasarkan durasi layanan, ketersediaan praktisi, dan zona waktu klien. Sistem ini juga dapat secara otomatis menyesuaikan ketersediaan selama jam sibuk berdasarkan volume pemesanan.

Fitur terbaik Acuity Scheduling

Kuasai teknik upselling dengan opsi add-on yang disesuaikan di halaman penjadwalan

Optimalkan beban kerja janji temu Anda dan lacak janji temu berdasarkan lokasi dengan akses ke berbagai sumber daya dan alamat toko

Buat dan kirim faktur dengan detail layanan dan klien yang terisi otomatis dalam format yang sudah didesain sebelumnya

Tawarkan sertifikat hadiah, kode diskon, dan rencana pembayaran kustom

Sinkronkan kalender secara otomatis antar anggota tim dan ruang layanan

Batasan Acuity Scheduling

Beberapa pengguna melaporkan bahwa situs web mengalami gangguan saat mengekspor janji temu

Kurang kustomisasi di portal, terutama di halaman landing penjadwalan klien

Akses ke sumber daya dan ruang tambahan hanya tersedia di paket dengan harga lebih tinggi

Fitur pelaporan terbatas untuk operasi skala besar dengan banyak lokasi

Harga Acuity Scheduling

Baru: $20 per bulan per pengguna

Berlangganan: $34 per bulan per pengguna

Powerhouse: $61 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Acuity Scheduling

G2: 4.7/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (5.700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Acuity Scheduling?

*Sebuah ulasan G2 berbintang dua berbunyi

Anda bisa memulai tanpa pengalaman CRM atau CS sama sekali dan menggunakan ini, dan Anda akan menguasainya dengan mudah. Ini adalah solusi sempurna bagi saya untuk penjadwalan, pemesanan, pengelolaan kalender, dan pemantauan janji temu klien.

Anda bisa memulai tanpa pengalaman CRM atau CS sama sekali dan menggunakan ini, dan Anda akan menguasainya dengan mudah. Ini adalah solusi sempurna bagi saya untuk penjadwalan, pemesanan, pengelolaan kalender, dan melacak janji temu klien.

7. Zoho Bookings (Terbaik untuk tim yang menggunakan ekosistem Zoho)

melalui Zoho Bookings

Zoho Bookings adalah pilihan utama bagi tim yang ingin tetap berada dalam ekosistem yang sama, dan fiturnya juga cukup mumpuni. Antarmuka terpadu memudahkan perencanaan harian, sementara ruang kerja khusus mempermudah kolaborasi.

Solusi ini juga menyarankan berbagai jenis pertemuan yang disesuaikan dengan industri Anda selama proses pengaturan. Dan jika tim Anda memiliki panggilan khusus, admin dapat menambahkan jenis acara kustom untuk berbagai keperluan, mulai dari tinjauan keuntungan hingga perayaan ulang tahun.

Selain itu, manajer dapat menambahkan otomatisasi ringan dengan pemicu spesifik dalam satu klik untuk semua rapat internal yang mengikuti panggilan klien. Zoho Bookings terintegrasi dengan Zoho CRM, Zoho Desk, Zoho SalesIQ, dan sistem pembayarannya, memungkinkan otomatisasi lengkap siklus hidup dari prospek hingga rapat hingga tindak lanjut.

Kemampuan AI: Saat digunakan dalam ekosistem Zoho, Zoho Bookings dapat memanfaatkan asisten AI Zoho, Zia, untuk mengisi otomatis data formulir, menganalisis tren pemesanan, dan merekomendasikan tindakan tindak lanjut berdasarkan perilaku pelanggan dan frekuensi janji temu.

Fitur terbaik Zoho Bookings

Atur jadwal harian Anda sesuai keinginan dengan aturan sederhana seperti menonaktifkan penjadwalan ulang atau menetapkan batas waktu pemberitahuan minimum

Izinkan klien untuk memperbarui janji temu mereka dan mengakses riwayat janji temu mereka sendiri melalui portal pelanggan khusus

Integrasikan secara instan dengan seluruh ekosistem Zoho, termasuk Zoho CRM, SalesIQ, Zohodesk, dan platform pembayaran bawaan

Tugaskan layanan yang berbeda kepada anggota tim yang berbeda dan sinkronkan jadwal secara real-time

Gunakan webhooks dan API untuk memicu alur kerja eksternal atau pembaruan CRM

Batasan Zoho Bookings

Dilengkapi dengan rencana gratis yang sangat terbatas, sehingga lebih cocok untuk bisnis besar dan tim

Mengaturnya tanpa ekosistem Zoho yang sudah ada adalah proses yang rumit, tidak intuitif, dan memerlukan keahlian khusus

Opsi antarmuka dan penyesuaian terbatas di luar ekosistem Zoho

Harga Zoho Bookings

Selamanya Gratis

Basic: $8 per bulan per pengguna

Premium: $12 per bulan per pengguna

Flex: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Zoho Bookings

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: 4.5/5 (40+ ulasan)

8. OneCal (Terbaik untuk sinkronisasi kalender dan personalisasi)

melalui OneCal

Untuk mengelola semua kalender tanpa perlu beralih tab, OneCal sering muncul sebagai pilihan teratas. Desain yang mengutamakan privasi memungkinkan Anda mengontrol detail apa saja yang disinkronkan antar kalender, mulai dari judul hingga daftar peserta. Jika Anda ingin menjaga janji pribadi tetap privat, OneCal dapat langsung memblokir waktu tersebut sebagai ‘Sibuk’.

Selain sinkronisasi, halaman pemesanan OneCal dilengkapi dengan fitur seperti tautan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan dan menonjolkan merek Anda. Anda juga dapat menambahkan URL kustom yang mengarahkan undangan ke halaman sumber daya atau halaman ucapan terima kasih setelah pemesanan dilakukan. Pengguna dapat menyesuaikan bahasa dan format undangan, sehingga pengalaman pengguna terasa lebih sesuai dengan audiens global atau niche.

OneCal juga terintegrasi dengan Outlook, Microsoft 365, dan Google Workspace, serta menawarkan sinkronisasi multidirectional antara kalender-kalender yang berbeda, sehingga rapat tidak akan bertabrakan, bahkan antara akun kerja dan pribadi.

Kemampuan AI: OneCal menggunakan aturan sinkronisasi cerdas untuk mendeteksi potensi konflik dan memperbarui secara otomatis acara yang tumpang tindih di berbagai platform—memastikan ketersediaan Anda selalu mencerminkan input terbaru, bahkan di zona waktu atau akun yang berbeda.

Fitur terbaik OneCal

Kontrol apa yang disinkronkan di kalender pribadi, kerja, dan klien individu Anda dengan fitur sinkronisasi multidirectional yang dimilikinya

Sembunyikan judul dan detail sesuai preferensi Anda dengan otomatisasi, warna yang telah ditentukan, balasan email, dan fitur lainnya

Ubah bahasa undangan yang ditampilkan dan sesuaikan dengan tim global Anda dengan fitur terjemahan tautan penjadwalan OneCal

Sesuaikan halaman pemesanan dengan branding, tautan pengalihan, dan bidang interaksi

Terintegrasi dengan kalender Google, Microsoft, dan Apple untuk pengelolaan yang lancar

Batasan OneCal

Beberapa pengguna merasa kesulitan untuk membagikan ketersediaan tim mereka atau mengoordinasikan acara dengan rekan tim

Hanya mendukung integrasi kalender populer dan tidak menyinkronkan file atau media antar platform

Laporan atau analisis terbatas untuk melacak tren penjadwalan atau ketidakhadiran

Harga OneCal

Starter: $6 per bulan per pengguna

Esensial: $12 per bulan per pengguna

Premium: $20 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian OneCal

G2: 4.8/5 (20+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang OneCal?

Sebuah ulasan G2 berbunyi:

Sangat mudah digunakan, dukungan luar biasa, mudah diintegrasikan dan diimplementasikan. Gunakan setiap hari. Fungsi sinkronisasi kalender saja sudah sepadan dengan harganya, dan antarmuka pengguna (UI) sangat bagus.

Sangat mudah digunakan, dukungan luar biasa, mudah diintegrasikan dan diimplementasikan. Gunakan setiap hari. Fungsi sinkronisasi kalender saja sudah sepadan dengan harganya, dan antarmuka pengguna (UI) sangat bagus.

9. Cal. com (Terbaik untuk fleksibilitas penjadwalan open-source)

Cal. com adalah pengelola rapat yang dirancang untuk memberikan kendali penuh atas penjadwalan. Sebagai solusi open-source, Anda dapat menghosting server Anda sendiri dan menyesuaikan semuanya sesuai merek Anda—tanpa logo Cal. com, hanya gaya Anda.

Sekarang, bukan hanya tentang penyesuaian pribadi. Solusi ini menyediakan fitur-fitur penting seperti penjadwalan bergiliran, pemesanan kalender grup, dan undangan pribadi untuk mengelola pertemuan klien atau tim dengan efisien.

Selain itu, platform ini dilengkapi dengan API khusus untuk memenuhi kebutuhan kompleks, seperti mengirim pengingat janji temu, memperbarui catatan CRM, atau mengotomatisasi penugasan prospek. Pasar plugin platform ini mencakup alat pembayaran, formulir persetujuan, sinkronisasi CRM, dan banyak lagi—memberikan Anda kendali modular atas sistem penjadwalan Anda.

Kemampuan AI: Meskipun terutama ditujukan untuk pengembang, Cal.com dapat terintegrasi dengan layanan AI eksternal melalui API—misalnya, untuk secara otomatis menghasilkan konfirmasi pemesanan, menganalisis pola ketersediaan, atau merekomendasikan slot pertemuan berdasarkan perilaku historis.

💡 Tips Pro: Gunakan aplikasi open-source jika bisnis Anda sudah menggunakan penyedia cloud yang mendukung deployment self-hosted. Ini akan mengurangi biaya infrastruktur dengan cepat dan membebaskan anggaran untuk kustomisasi yang lebih mendalam.

Fitur terbaik Cal. com

Mengarahkan pemesan langsung ke tim yang tepat berdasarkan detail mereka, seperti industri dan ukuran perusahaan, dengan perangkat lunak pengalihan lead bawaan

Kurangi peluang yang terlewat dengan kalkulator zona waktu bawaan

Tambahkan fitur penting seperti pembayaran, panggilan video, pengingat, dan formulir persetujuan dalam hitungan detik dengan pasar plugin Cal.com

Hosting sendiri di domain Anda dengan dukungan white-labeling penuh

Buat alur kerja modular dengan API pengembang Cal.com dan plugin komunitas

Batasan Cal. com

Pengaturan dan pemeliharaan memerlukan keahlian teknis

Penggunaan fitur API dapat menjadi cukup mahal

Pilihan plug-and-play yang lebih sedikit untuk pengguna non-teknis

Harga Cal. com:

Perorangan: Gratis

Tim: Mulai dari $15 per bulan per pengguna

Organisasi: $37 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Cal. com:

G2: 4.3/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

10. YouCanBookMe (Terbaik untuk integrasi dengan kalender)

melalui YouCanBookMe

Jika tim Anda menangani proyek-proyek yang sensitif terhadap waktu, mengadopsi YouCanBookMe adalah langkah cerdas. Selain sinkronisasi real-time dan blok waktu cadangan, platform ini menonjol dengan integrasi mendalam, mulai dari Mailchimp dan WordPress hingga Google Analytics dan Pixel.

YouCanBookMe juga mendukung ketersediaan bersama antar anggota dan aturan ketersediaan detail, ideal untuk mengelola proyek lintas fungsi atau liburan. Anda tidak perlu melakukan tindak lanjut manual dengan konfirmasi otomatis, opsi penjadwalan ulang, atau urutan pengingat. Formulir pemesanan juga dapat mencakup logika kondisional—membiarkan Anda secara instan menyaring calon pelanggan, mengelola permintaan dukungan, atau mengarahkan pertemuan internal ke rekan tim yang tepat.

Platform yang sangat dapat disesuaikan ini memungkinkan tim untuk mengontrol pesan, branding, pengelolaan zona waktu, dan perilaku pengalihan setelah pemesanan. Anda juga dapat mengintegrasikan webhooks, Zapier, atau skrip kustom untuk memicu tindakan di CRM, basis data, atau sistem internal lainnya.

Kemampuan AI: YouCanBookMe baru-baru ini memperkenalkan saran pemesanan cerdas yang secara otomatis menyesuaikan waktu buffer dan durasi pertemuan berdasarkan jenis janji temu, tingkat urgensi, dan perilaku pemesanan sebelumnya.

Fitur terbaik YouCanBookMe

Pra-seleksi prospek dan prioritaskan panggilan dukungan dengan formulir pemesanan yang didorong oleh logika kondisional

Lakukan pertemuan kelompok besar dalam satu slot waktu dengan konfigurasi kapasitas sesi

Percepat pemesanan dengan formulir otomatis yang diisi secara personal dan mengambil data dari tautan URL

Integrasikan dengan Google Calendar, Microsoft Outlook, Mailchimp, dan webhooks

Sesuaikan branding, konfirmasi, tindak lanjut, dan halaman pengalihan untuk setiap jenis pemesanan

Batasan YouCanBookMe

Beberapa pengguna melaporkan bahwa waktu respons dukungan pelanggan sedikit lebih lama

Perubahan tertentu perlu diperbarui secara manual ke setiap kalender yang terhubung

Koneksi kalender yang diizinkan pada paket gratis dan Individual terbatas

Harga YouCanBookMe

Gratis

Individu: $9 per bulan per pengguna

Profesional: $13 per bulan per pengguna

Tim: $18 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian YouCanBookMe

G2: 4.7/5 (1.900+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (340+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang YouCanBookMe?

*Sebuah ulasan Capterra berbunyi

Saya sangat menyukai cara YouCanBook.me sinkronisasi dengan kalender saya dan secara otomatis memblokir waktu yang tidak tersedia untuk menjadwalkan pertemuan dengan pengguna baru. Saya juga menyukai kemudahan penggunaan bagi saya dan orang yang melakukan pemesanan di situs web saya.

Saya sangat menyukai cara YouCanBook.me sinkronisasi dengan kalender saya dan secara otomatis memblokir waktu yang tidak tersedia untuk menjadwalkan pertemuan dengan pengguna baru. Saya juga menyukai kemudahan penggunaan bagi saya dan orang yang melakukan pemesanan di situs web saya.

