Template Catatan Rapat Klien Gratis untuk Mencatat Tindakan yang Harus Dilakukan

Pernah panik karena ingat poin tindakan tepat sebelum panggilan tindak lanjut dengan klien? Atau berhasil membangun hubungan baik dengan klien baru, tapi lupa mencatat kustomisasi spesifik yang mereka minta?

Mengelola setiap diskusi, permintaan, dan tindak lanjut klien dapat dengan cepat menjadi membingungkan.

Baik Anda mengelola beberapa akun atau mengatur rapat dewan sekali saja, templat catatan rapat klien yang tepat dapat memberikan struktur dan rasa percaya diri "saya bisa mengatasinya" yang disukai semua orang.

Untuk memudahkan, blog ini menyediakan templat gratis untuk segala hal, mulai dari panggilan singkat hingga interaksi klien berturut-turut.

Apa itu Template Catatan Rapat Klien?

Template catatan pertemuan klien adalah kerangka kerja siap pakai yang dirancang untuk mencatat percakapan klien dengan jelas dan ringkas. Template ini dilengkapi dengan bagian khusus untuk mencatat poin pembahasan, permintaan klien, dan tindakan tindak lanjut, mengubah catatan acak menjadi ringkasan pertemuan yang terstruktur.

Dengan templat yang tepat, Anda dapat:

Mulailah mencatat, mendokumentasikan detail penting, dan umpan balik klien secara instan

Buat dan kelola tugas yang mendorong langkah selanjutnya, tindakan yang harus dilakukan, dan kemajuan

Dengan cepat akses poin pembahasan sebelumnya untuk tindak lanjut

Bagikan ringkasan pertemuan yang profesional tanpa usaha ekstra

Apakah Anda memiliki asisten atau scrum master yang lebih cocok untuk pekerjaan prioritas tinggi?

Template catatan pertemuan klien memungkinkan seseorang untuk fokus pada tugas-tugas strategis. Template ini ideal untuk manajer akun, pemimpin proyek, konsultan, dan freelancer yang ingin semua poin penting disampaikan dengan jelas dan cepat.

Apa yang Membuat Template Catatan Rapat Klien yang Baik?

Template catatan pertemuan klien yang dirancang dengan baik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pencatatan Anda dan memperkaya diskusi dengan klien. Berikut lima komponen kunci untuk memastikan template Anda praktis, terstruktur, dan efektif:

Bagian yang jelas dan terdefinisi: Sertakan area khusus untuk peserta, tujuan, dan langkah selanjutnya. Selain itu, cari poin-poin penting dan keputusan yang diambil jika Sertakan area khusus untuk peserta, tujuan, dan langkah selanjutnya. Selain itu, cari poin-poin penting dan keputusan yang diambil jika klien baru memerlukan konteks

Daftar periksa tindakan: Sediakan ruang untuk secara jelas menguraikan tugas, penanggung jawab, dan batas waktu, sehingga tindak lanjut menjadi mudah dan dapat dipertanggungjawabkan

Fleksibilitas dan penyesuaian: Pilih templat yang memungkinkan penyesuaian judul dan bidang konten untuk menyesuaikan dengan berbagai jenis pertemuan, durasi, dan tujuan

Area referensi cepat: Sertakan bidang-bidang ringkas yang memudahkan akses ke poin-poin penting seperti detail kontak atau sorotan pertemuan sebelumnya

Format yang ramah ekspor: Pilih templat yang mudah dibagikan sebagai PDF, Google Docs, atau file yang dapat diedit. Templat ini memungkinkan tim dan klien untuk dengan cepat mengakses atau mengarsipkan catatan

Integrasi yang beragam: Pilih templat yang terintegrasi dengan Pilih templat yang terintegrasi dengan alat pengelola pertemuan , CRM, dan sistem perencanaan yang sudah ada

11 Template Catatan Rapat Klien

Menyelenggarakan pertemuan yang efektif bukan hanya tentang mengakhiri catatan tempel yang kusut atau dokumen yang berserakan. Ini tentang memulai panggilan dengan efisien dan mengakhirinya dengan langkah-langkah selanjutnya yang jelas.

Berikut ini 11 templat catatan pertemuan gratis yang, dengan beberapa klik cepat, memungkinkan Anda menghadiri setiap panggilan klien seperti seorang profesional.

1. Template Catatan Rapat Klien ClickUp

Dapatkan templat gratis Catat, peta, dan wujudkan setiap permintaan klien dan peluang bisnis dengan Template Catatan Pertemuan Klien ClickUp

Butuh catatan yang juga berfungsi sebagai panduan rapat? Template Catatan Rapat Klien ClickUp mencakup bagian agenda, poin penting, tindakan yang harus dilakukan, dan peserta rapat. Anda dapat menyisipkan tautan rapat, membagikannya dengan mudah, dan memungkinkan peserta untuk meninjau atau mengusulkan perubahan secara real-time.

Dengan beberapa subhalaman, templat ini juga berfungsi dengan baik sebagai pusat informasi utama untuk diskusi klien yang sedang berlangsung. Singkatnya, templat catatan rapat formal ini memastikan catatan Anda tetap ringkas, terfokus, dan komprehensif.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Buat dan delegasikan poin tindakan sebagai tugas terperinci dengan manajer tugas bawaan

Diskusikan ide proyek bersama klien dan sempurnakan bahasa catatan rapat Anda secara instan dengan ClickUp Brain yang didukung AI

Format dan sesuaikan seluruh konten Anda dengan banner, font, dan tema yang didukung oleh bahasa markdown

🔑 Ideal untuk: Tim yang berinteraksi langsung dengan klien, konsultan, dan pemimpin proyek yang membutuhkan dokumentasi pertemuan yang cepat dan konsisten.

💡 Tips Pro: Menghadiri pertemuan virtual tanpa asisten catatan AI? Pikirkan lagi. Mengapa membuang waktu berharga untuk mencatat pertemuan secara manual, sementara melewatkan bagian penting dari percakapan? Dengan ClickUp’s AI Notetaker, Anda tetap fokus pada klien Anda, sementara asisten praktis Anda mencatat, menetapkan tugas, merangkum poin pembicaraan, dan lebih banyak lagi.

2. Template Catatan Rapat ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola pembaruan status harian dan tinjauan proyek mingguan dengan mudah menggunakan Templat Catatan Rapat ClickUp

Template Catatan Pertemuan ClickUp adalah pilihan populer jika Anda perlu mengorganisir pertemuan tinjauan. Template ini memudahkan hal tersebut dengan subhalaman pertemuan harian dan mingguan yang sudah didesain sebelumnya. Setiap pertemuan mingguan memiliki subhalaman untuk membantu tim Anda fokus pada hasil kerja spesifik tanpa kehilangan konteks.

Template ini juga memungkinkan Anda menunjuk pemilik untuk setiap catatan pertemuan dan menambahkan kontributor. Hal ini memudahkan Anda mendelegasikan pembahasan proyek kepada anggota tim yang relevan yang dapat memimpin dengan keahlian khusus mereka.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Dapatkan perhatian departemen terkait dengan efisien menggunakan fitur mention bawaan ClickUp

Dapatkan wawasan instan tentang hambatan, risiko, dan prioritas tim Anda dengan StandUps otomatis

Buat konteks visual dalam setiap catatan dengan peta pikiran terintegrasi, diagram, dan tautan tugas

🔑 Ideal untuk: Pemimpin tim, manajer proyek, dan profesional yang berinteraksi langsung dengan klien yang ingin memiliki catatan terpusat untuk setiap klien.

🧠 Fakta menarik: Sebelum istilah 'pertemuan' ada, orang Yunani Kuno sudah berkumpul di Agora untuk mendengarkan pembaruan kerajaan dan diskusi dewan. Pertemuan rutin hari Senin sudah ada sejak abad ke-4 SM. Saat itu, pertemuan tersebut lebih mirip pesta toga yang serius.

3. Template Catatan Rapat Berkala ClickUp

Dapatkan templat gratis Jaga agar tim Anda tetap sejalan dan rapat Anda produktif dengan Template Catatan Rapat Berulang ClickUp

Ingin mengubah pertemuan berikutnya yang kacau menjadi sprint yang cepat dan terfokus? Coba gunakan Template Catatan Pertemuan Berulang ClickUp. Semua poin agenda memiliki judul masing-masing dan membantu mengarahkan percakapan yang sensitif waktu.

Anda dapat mengaksesnya sebagai tampilan khusus di mana catatan rapat secara instan dapat diubah menjadi tugas, kartu Kanban, atau diagram garis waktu. Perlu menetapkan tanggal rapat berikutnya? Ada ruang untuk itu juga.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Tetapkan urutan yang telah ditentukan sebelumnya untuk semua pembahasan dengan bagian struktur pertemuan

Publish ringkasan proyek, kolaborasi dengan klien melalui pengeditan real-time, dan ubah umpan balik menjadi tindakan secara instan dengan ClickUp Docs

Catat sudut pandang dan finalisasi poin tindakan dengan tabel terintegrasi yang menampilkan hasil voting dan status tugas

🔑 Ideal untuk: Manajer keberhasilan klien, tim agensi, atau konsultan CRM yang mengadakan pertemuan status berkala untuk pengambilan keputusan, umpan balik, dan tindak lanjut.

4. Template Catatan Rapat ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat catatan rapat yang menakjubkan dengan agenda, tautan rekaman, dan transkrip yang didukung AI menggunakan Template Catatan Rapat ClickUp

Template Catatan Rapat ClickUp adalah kerangka kerja yang sudah dirancang sebelumnya untuk mengintegrasikan dan menyederhanakan semua catatan rapat klien Anda. Template ini dilengkapi dengan satu subhalaman yang ideal untuk rapat proyek mendalam yang membutuhkan ruang khusus. Selain itu, terdapat halaman yang cocok untuk pengecekan cepat yang memerlukan kesinambungan yang konsisten dan terlihat.

Setiap halaman panggilan mencatat agenda, peserta, tautan sumber daya, dan tabel poin tindakan. Cukup duplikat subhalaman sebelum pertemuan Anda, dan Anda siap untuk memulai.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Tambahkan tautan Zoom, konten yang diformat dengan baik, dan daftar periksa satu klik dengan ClickUp Meetings

Lompat ke momen penting secara instan dengan garis besar dokumen yang kaya emoji di panel sebelah kanan

Akses semua catatan rapat klien Anda dengan hierarki proyek yang mulus di platform ini

🔑 Ideal untuk: Manajer proyek, tim yang berinteraksi langsung dengan klien, dan konsultan yang mengelola diskusi strategi jangka panjang maupun rapat tim yang cepat dan dinamis.

📮 ClickUp Insight: Lebih dari 60% waktu tim dihabiskan untuk mencari konteks, informasi, dan tindakan yang perlu dilakukan. Terjemahan? Agenda rapat yang jelas berpotensi mempercepat upaya dan tindakan semua orang di bisnis Anda. Ketika ClickUp Brain dan ClickUp AI Notetaker digunakan di sini, bahkan pembuatan agenda pun menjadi otomatis, cerdas, dan disesuaikan dengan prioritas proyek Anda. ClickUp Brain menyarankan langkah selanjutnya berdasarkan pertemuan sebelumnya, prioritas, dan tugas, sementara AI Notetaker mencatat diskusi, menetapkan tindakan, dan memperbarui status secara real-time 💫 Hasil Nyata: ClickUp AI Notetaker dapat meningkatkan produktivitas rapat Anda hingga 30%.

5. Template Pertemuan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lakukan setiap poin tindakan dan visualisasikan setiap wawasan setelah pertemuan klien dengan Template Pertemuan ClickUp

Template Pertemuan ClickUp adalah pilihan terbaik jika Anda ingin mencatat wawasan secara real-time. Dirancang sebagai template folder, template ini secara rapi membagi pertemuan 1:1, pertemuan tim, dan panggilan rutin, sehingga daftar tugas dan catatan Anda tetap terorganisir.

Tampilan kalender terintegrasi menampilkan beban kerja Anda untuk seluruh bulan. Template ini juga membantu Anda memahami kapan harus mendengarkan dan kapan harus bertindak, dengan status yang berubah dari 'Belum Jadwal' menjadi 'Tindakan Pasca-Pertemuan'.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Tambahkan sentuhan profesional pada pertemuan Anda dan hubungkan presentasi yang siap digunakan oleh klien dengan tampilan Google Slides mereka

Hubungkan panggilan langsung ke tugas dalam templat dan otomatis generate transkrip, ringkasan, dan tindakan yang perlu dilakukan dengan ClickUp AI Notetaker

Tetap berfokus pada hasil dan ikuti pertemuan dengan konteks dan tujuan yang jelas, dengan tampilan papan yang mengorganisir pertemuan berdasarkan tema dan topik

Setiap catatan rapat akan memiliki tugas yang telah ditugaskan, diprioritaskan, dan siap untuk dilaksanakan sebelum Anda bahkan menutup telepon

🔑 Ideal untuk: Manajer akun dan pemimpin tim yang mengadakan beberapa pertemuan rutin setiap minggu dan membutuhkan otomatisasi untuk melacak percakapan, keputusan, dan langkah selanjutnya.

💡 Bonus: Jika Anda ingin: Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan web

Gunakan Talk to Text untuk bertanya, mendikte, dan mengendalikan pekerjaan Anda dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja

Menggantikan puluhan alat AI terpisah seperti ChatGPT, Claude, dan Perplexity dengan satu solusi tunggal yang netral terhadap LLM dan siap untuk perusahaan Coba ClickUp Brain MAX —aplikasi AI Super yang benar-benar memahami Anda, karena ia memahami pekerjaan Anda. Ini bukan sekadar alat AI lain yang perlu Anda tambahkan ke koleksi Anda. Ini adalah aplikasi AI Kontekstual pertama yang menggantikan semuanya.

6. Template Agenda Pertemuan ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat konteks, bagikan poin pembahasan, dan susun alur pertemuan klien Anda sebelumnya dengan Template Agenda Pertemuan ClickUp

Ingin menguasai seni menyiapkan konteks sebelum panggilan? Lihat templat Agenda Pertemuan ClickUp. Solusi ini memulainya dengan tabel singkat untuk merencanakan jenis pertemuan, lokasi, tautan panggilan, dan waktu.

Bagian-bagian yang jelas dalam templat ini mengorganisir topik agenda pertemuan yang akan dibahas dan poin-poin tindakan yang diharapkan. Templat ini diakhiri dengan tindak lanjut pasca-pertemuan, seperti jadwal panggilan berikutnya dan rekaman pertemuan.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Fokus pada mengarahkan diskusi yang produktif dengan peran peserta yang jelas, seperti fasilitator, pencatat, dan peserta

Hindari pertukaran email bolak-balik dengan tautan berbagi publik dan pribadi yang dapat disesuaikan dan terenkripsi

Atur urutan otomatis untuk setiap poin tindakan yang menunggu, mengikuti, dan menghalangi dengan ClickUp Dependencies

🔑 Ideal untuk: Penyelenggara, pemimpin proyek, dan perencana acara penjualan yang ingin menetapkan agenda sebelumnya dan memberikan wawasan konstruktif melalui pencatatan mereka.

7. Template Rapat Kickoff Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Selaraskan tim dan pemangku kepentingan Anda sejak hari pertama dengan Template Pertemuan Kickoff Proyek ClickUp

Punya rencana strategis yang hebat tapi ingin menyoroti diskusi awal proyek? Template Rapat Awal Proyek ClickUp dirancang khusus untuk itu. Template ini mengatasi kekacauan pra-peluncuran dengan daftar periksa 10 langkah yang detail, mencakup segala hal mulai dari penugasan peran hingga identifikasi tonggak tinjauan.

Template ini juga dilengkapi dengan bilah kemajuan real-time yang diperbarui setiap kali Anda mencentang sesuatu.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Ubah daftar periksa diskusi awal yang telah selesai menjadi SOP yang komprehensif dengan bidang lampiran bawaan dan opsi ekspor cepat

Lacak semua perubahan, bagikan komentar, dan pantau riwayat versi dengan bagian aktivitasnya

Memicu langkah selanjutnya, seperti memindahkan proyek ke GoLive atau menugaskan ke bagian akuntansi, setelah tugas awal selesai dengan ClickUp Automations

🔑 Ideal untuk: Tim perangkat lunak, penjualan, dan produksi yang mencari awal pertemuan yang lebih rapi dan jalur peluncuran yang lebih jelas.

8. Template Catatan Rapat ClickUp (MOM)

Dapatkan templat gratis Catat status proyek, pembaruan eskalasi, dan gunakan Template Catatan Rapat (MOM) ClickUp

Template Catatan Rapat ClickUp (MoM) adalah pilihan utama Anda saat perlu berbagi wawasan sebelum pesan langsung (DM) mulai berdatangan. Template ini memandu setiap panggilan dengan subtugas yang jelas, mulai dari kehadiran hingga agenda rapat berikutnya.

Solusi ini juga dilengkapi dengan beberapa Bidang Kustom untuk mencatat jenis pertemuan, departemen yang bertanggung jawab, fasilitator, dan pencatat waktu.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Perbaiki cara Anda melakukan panggilan klien dengan daftar periksa umpan balik pasca-pertemuan

Tambahkan poin tindakan yang relevan dan kontekstual ke dalam notulen rapat dengan saran subtugas yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI)

Laksanakan pertemuan dengan lebih efisien dan ukur berapa lama setiap poin tindakan pertemuan klien memakan waktu dengan fitur pelacakan waktu

🔑 Ideal untuk: Tim, konsultan, dan manajer klien yang ingin mengadakan pertemuan yang terfokus, mencatat tindakan yang perlu dilakukan, dan meningkatkan cara diskusi ditangani.

👀 Tahukah Anda? Istilah “minutes” dalam MoM tidak ada hubungannya dengan waktu. Sebenarnya, istilah ini berasal dari bahasa Latin ‘minuta scriptura ’, yang berarti ‘tulisan singkat’ atau ‘catatan ringkas’.

9. Template Pertemuan 1:1 ClickUp

Dapatkan templat gratis Jaga percakapan dengan klien tetap tajam, strategis, dan terpusat di satu tempat dengan Template Pertemuan 1:1 ClickUp

Apakah Anda akan mengadakan pertemuan rutin kuartalan dengan klien? Template Pertemuan 1:1 ClickUp akan membuat pertemuan satu lawan satu Anda terasa lebih terorganisir dan strategis. Template ini dimulai dengan emoji lampu lalu lintas sederhana—karena bertanya “Bagaimana perasaan Anda?” seharusnya cepat dan bermakna.

Dari sana, templat ini masuk ke bidang teks untuk membahas prioritas utama, menyoroti keberhasilan, dan merencanakan langkah selanjutnya. Singkatnya, templat ini secara sempurna menggabungkan hubungan baik dengan klien dan penilaian klinis.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Sertakan tautan ke hasil kerja, eskalasi, atau pembahasan penting dengan referensi tugas yang tertanam

Lacak setiap pertemuan 1:1, sinkronisasi kuartalan, atau tinjauan strategis untuk hubungan yang lebih terstruktur dengan halaman bertingkat dan format yang kaya

Tambahkan kejelasan, tunjukkan nada, dan buat umpan balik yang sulit pun lebih mudah diproses dengan akses satu klik ke elemen visual, reaksi, dan emoji

🔑 Ideal untuk: Manajer akun dan konsultan yang ingin mengadakan pertemuan 1:1 yang rapi, personal, dan produktif dengan setiap klien.

10. Template Pelacak Pertemuan ClickUp

Dapatkan templat gratis Tingkatkan konsistensi, kejelasan, dan pertanggungjawaban dalam setiap panggilan klien dengan Template Pelacak Pertemuan ClickUp

Template Pelacak Pertemuan ClickUp dirancang untuk tim dan manajer yang ingin meningkatkan kualitas percakapan dengan klien secara konsisten. Dengan tampilan papan Kanban, template ini menampilkan tema pertemuan yang akan datang, dan format kartu flash memudahkan penyesuaian agenda secara fleksibel.

Solusi ini juga dilengkapi dengan tampilan kalender dan garis waktu untuk membantu pemimpin tim dan Scrum Masters merencanakan beban kerja dan kapasitas selama panggilan.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Minimalkan kurva pembelajaran bagi pengguna baru dengan panduan templat langkah demi langkah yang disediakan

Catat hasil, kehadiran, dan tindak lanjut dengan tampilan pertemuan yang terstruktur

Buat laporan, perbarui basis pengetahuan, dan luncurkan integrasi setelah pertemuan menggunakan fitur AI Agent

🔑 Ideal untuk: Pemimpin tim, manajer proyek, dan tim yang berinteraksi langsung dengan klien yang bertujuan untuk pertemuan yang lebih lancar, efisien, dan otomatis.

👀 Tahukah Anda? Robert’s Rules of Order lahir ketika seorang insinyur militer terjebak dalam pertemuan gereja yang kacau tanpa pemberitahuan sebelumnya lebih dari 140 tahun yang lalu, dan praktik-praktik tersebut masih menjadi standar emas untuk pertemuan yang terorganisir!

11. Template Daftar Periksa Pertemuan ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetap fokus dan jangan lewatkan detail apa pun, bahkan dalam panggilan klien yang sibuk dengan Template Daftar Periksa Pertemuan ClickUp

Selanjutnya: Template Daftar Periksa Pertemuan ClickUp adalah dokumen all-in-one yang dirancang untuk tim yang menangani panggilan klien berturut-turut. Template ini dilengkapi dengan poin-poin penting yang membantu Anda mempersiapkan pertemuan dengan lebih cerdas, menjalankan pertemuan dengan lebih efisien, dan tidak pernah ketinggalan hal penting.

Dari konfirmasi penjadwalan hingga perencanaan manajemen, daftar periksa ini mencakup semuanya. Bayangkan ini sebagai ritual pra-pertemuan ultimate yang menjaga percakapan dengan klien tetap rapi, profesional, dan siap memukau. Ini seperti memiliki pelatih pertemuan yang siap sedia!

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya

Tetapkan dan bagikan pedoman pertemuan dengan bagian Aturan Dasar yang terintegrasi

Simpan dan rujuk proses pertemuan Anda, serta hubungkan wawasan sebagai standar untuk semua catatan pertemuan klien di masa depan dengan fitur 'Mark as Wiki' yang terintegrasi

Dengan mudah bagi tugas-tugas sebelum, selama, dan setelah pertemuan menjadi daftar periksa

🔑 Ideal untuk: Manajer akun, tim keberhasilan klien, dan pemimpin layanan yang ingin memastikan setiap panggilan klien terorganisir dengan baik, dapat ditindaklanjuti, dan didokumentasikan dengan baik.

🧠 Fakta menarik: Jeff Bezos berpendapat bahwa jika dua pizza tidak cukup untuk memberi makan semua orang dalam pertemuan, kelompok tersebut terlalu besar. Aturan dua pizza membantu mengontrol jumlah peserta dan memastikan hanya anggota tim yang relevan yang menginvestasikan waktunya.

Ubah Panggilan Klien Menjadi Peluang Pertumbuhan dengan ClickUp

Pertemuan klien adalah cara yang efektif untuk mendorong perubahan dan menjaga transparansi. Catatan rapat yang efektif memudahkan pemahaman arah proyek dan mengidentifikasi kebutuhan klien yang belum ditekankan.

Kami telah mengeksplorasi templat yang dapat disesuaikan untuk hampir semua jenis pertemuan, dan jika Anda membutuhkan sesuatu yang unik, opsi-opsi tersebut mudah untuk disesuaikan.

Ingat, templat yang sempurna harus komprehensif dan dilengkapi dengan fitur seperti kecerdasan buatan (AI), manajemen tugas, dan visualisasi. ClickUp menyediakan semua itu dan lebih banyak lagi.

Fitur ini juga mencakup templat instan, alat panggilan video bawaan, transkripsi langsung, dan analitik. Siap untuk mengakhiri pembaruan fitur berdasarkan catatan tempel yang tersebar?

Daftar sekarang di ClickUp!