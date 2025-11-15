7 Fungsi Pemasaran (Dengan Contoh)

Ketika Anda masuk ke kedai kopi favorit Anda dan sudah tahu apa yang akan Anda pesan, itulah pemasaran yang bekerja secara diam-diam.

Itulah alasan mengapa merek terasa familiar, suasananya terasa tepat, dan Anda tanpa sadar mengikuti mereka di Instagram tanpa berpikir dua kali.

Namun, pemasaran jauh lebih luas daripada sekadar iklan yang cerdas atau logo yang bagus.

Ini adalah segala hal yang membuat audiens Anda tidak hanya mengetahui apa yang Anda jual, tetapi juga benar-benar antusias tentangnya.

Karena pemasaran melibatkan banyak aspek dalam sebuah bisnis, disiplin ini dibagi menjadi tujuh fungsi inti—masing-masing fungsi tersebut sangat penting dalam membentuk cara sebuah merek hadir di dunia.

Baik Anda seorang pemasar yang sedang menyempurnakan strategi Anda atau seorang pendiri yang berusaha berkembang dengan sumber daya terbatas, ketujuh pilar ini merupakan fondasi yang Anda bangun.

Dalam posting ini, kami akan menguraikan ketujuh fungsi pemasaran, menampilkan contoh nyata, membahas saluran terbaik untuk mengaktifkannya, dan berbagi cara menjalankan semuanya dengan lebih efektif.

Apa Saja 7 Fungsi Pemasaran?

Tujuh fungsi pemasaran merupakan fondasi yang membantu bisnis Anda menghubungkan produk yang tepat dengan orang yang tepat dan membuat mereka terus kembali.

Berikut adalah tujuh tahap dalam pengelolaan kampanye pemasaran 👇

Promosi: Mencakup segala hal mulai dari iklan dan hubungan masyarakat hingga media sosial, pemasaran email, dan kampanye influencer. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian, membangun kesadaran, dan mendekatkan orang-orang ke keputusan pembelian.

Penjualan: Melibatkan berkomunikasi dengan calon pelanggan, menonjolkan nilai tambah produk Anda, dan membantu mereka memutuskan untuk membeli.

Manajemen produk atau layanan: Berfokus pada memastikan produk atau layanan Anda memenuhi kebutuhan pelanggan. Hal ini mencakup riset, pembaruan, dan perbaikan berdasarkan apa yang diinginkan pelanggan dan apa yang dilakukan pesaing Anda.

Manajemen informasi pemasaran: Mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang audiens Anda, pesaing, dan tren industri.

Penetapan Harga: Menemukan keseimbangan yang tepat antara apa yang pelanggan bersedia bayar, apa yang dibebankan oleh pesaing Anda, dan apa yang membantu Anda tetap menguntungkan.

Pembiayaan: Menjelaskan cara Anda menganggarkan dan membiayai upaya pemasaran Anda. Mulai dari menyisihkan dana untuk iklan hingga berinvestasi dalam alat atau pengembangan produk, pembiayaan memastikan Anda memiliki sumber daya untuk mewujudkan Menjelaskan cara Anda menganggarkan dan membiayai upaya pemasaran Anda. Mulai dari menyisihkan dana untuk iklan hingga berinvestasi dalam alat atau pengembangan produk, pembiayaan memastikan Anda memiliki sumber daya untuk mewujudkan strategi komunikasi pemasaran Anda.

Distribusi: Memastikan produk Anda benar-benar sampai ke pelanggan, baik secara online, di toko, atau dikirim langsung; tujuannya adalah untuk memudahkan, efisien, dan nyaman bagi audiens Anda.

Dengan ClickUp untuk Tim Pemasaran, Anda memiliki akses ke templat siap pakai, dasbor, otomatisasi, asisten AI bawaan, dan formulir. Bersama-sama, mereka membantu Anda mengintegrasikan semua fungsi pemasaran lainnya selain yang berikut ini.

1. Promosi

Pada tahap promosi dalam manajemen produk dan layanan, Anda menyampaikan pesan yang tepat pada waktu yang tepat melalui berbagai saluran dengan strategi pemasaran yang sukses.

Merek menggunakan kampanye pemasaran promosi untuk menarik minat seputar peluncuran produk baru. Mereka juga menggunakannya untuk mempertahankan antusiasme setelah peluncuran.

🌸 Studi kasus singkat: Kampanye Nike “So Win” pada Super Bowl LIX berhasil menciptakan buzz besar, meraih Penghargaan Super Clio, dan menjangkau jutaan penonton selama siaran pertandingan. Kampanye tersebut menampilkan 60 detik video hitam-putih dengan atlet wanita, membantu Nike memanfaatkan pertumbuhan 20% tahun ke tahun dalam penonton olahraga wanita.

Berikut adalah beberapa saluran yang dapat Anda gunakan dalam strategi promosi Anda.

Periklanan: Iklan berbayar di platform seperti Google, YouTube, Instagram, TV, atau bahkan iklan cetak sangat efektif untuk memperluas jangkauan dengan cepat.

Media sosial: Posting organik, Reels, Stories, dan Live di Instagram, TikTok, LinkedIn, dan platform lain di mana audiens Anda beraktivitas setiap hari.

Pemasaran influencer: Bekerja sama dengan suara-suara tepercaya, seperti kreator niche atau tokoh besar, yang sudah memiliki perhatian audiens Anda.

Pemasaran konten: Blog, video, tutorial, dan studi kasus yang edukatif dan menarik, yang secara halus mempromosikan sambil memberikan nilai tambah.

Email marketing: Komunikasi langsung melalui buletin, penawaran eksklusif, pengumuman produk, dan tips bermanfaat.

Acara: Webinar, peluncuran produk, toko pop-up, atau booth pameran dagang tempat orang dapat mengalami merek Anda secara langsung.

Hubungan masyarakat: Liputan media, wawancara podcast, dan siaran pers untuk mendapatkan kredibilitas dari pihak ketiga dan perhatian yang lebih luas.

Promosi penjualan: Strategi promosi seperti diskon, penawaran terbatas, kode referensi, atau program loyalitas yang mendorong orang untuk bertindak.

📌 Contoh: Anda akan meluncurkan fitur otomatisasi bertenaga AI baru di platform produktivitas SaaS Anda. Berikut cara meluncurkannya: Anda mempublikasikan posting blog berjudul “5 Cara AI Dapat Memangkas Beban Rapat Mingguan Anda Setengah”

Anda menjalankan iklan YouTube yang menampilkan demo produk dari alur kerja otomatisasi baru.

Anda berkolaborasi dengan seorang kreator produktivitas di LinkedIn untuk membagikan hasil mereka menggunakan platform Anda.

Anda membagi daftar email Anda dan mengirim undangan akses awal kepada pengguna aktif.

Anda dapat menyimpan semua data ini dalam spreadsheet atau mengonsolidasikannya di ClickUp untuk Manajemen Proyek.

ClickUp memberikan tim pemasaran Anda sistem yang dapat diskalakan untuk kolaborasi, visibilitas, eksekusi, dan pelacakan. Mari kita lihat bagaimana caranya.

Bayangkan ClickUp Tasks sebagai platform manajemen tugas yang Anda gunakan untuk mengelola setiap aspek kampanye pemasaran Anda.

Tambahkan deskripsi tugas, penanggung jawab, dan bendera prioritas ke tugas ClickUp Anda.

Saat menjalankan promosi multi-saluran, setiap tugas, seperti ‘Mulai iklan Instagram’ atau ‘Finalisasi teks email’, dapat dibagi menjadi bagian-bagian dengan deskripsi yang jelas, pemilik tugas, batas waktu, dan subtugas. Anda bahkan dapat melacak waktu yang dihabiskan, melampirkan aset penting, dan menambahkan label prioritas sehingga tim pemasaran Anda selalu tahu apa yang mendesak.

Ketika Anda perlu melihat gambaran besar, tonggak pencapaian, dan tugas-tugas selanjutnya untuk kemajuan proyek, Anda dapat menggunakan ClickUp Views. Fitur ini memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan tugas-tugas Anda dalam format Daftar, Papan, Kalender, atau Gantt.

Manfaatkan ClickUp Views untuk merencanakan kampanye pemasaran Anda dan menjaga visibilitas.

✅ Coba Ini: Gunakan alat seperti Google Analytics, Meta Audience Insights, atau jajak pendapat Instagram untuk memahami audiens target Anda, di mana mereka berkumpul, dan apa yang mereka pedulikan. Anda kemudian dapat merencanakan campuran promosi Anda seperti sebuah kampanye. Gabungkan saluran dengan jangkauan luas (seperti iklan berbayar) dengan saluran yang dipercaya (seperti email, liputan berita, atau dukungan influencer) untuk membangun kredibilitas. Ingin belajar cara membuat panduan pemasaran dari awal? Tonton tutorial ini:

2. Penjualan

Pada tahap penjualan, tugas pemasar adalah membimbing calon pelanggan dari "ini terlihat menarik" menjadi "saya butuh ini." Salah satu dari tujuh fungsi pemasaran, penjualan melibatkan pemahaman demografi pelanggan, komunikasi nilai, dan pembentukan kepercayaan sepanjang proses.

🌸 Studi kasus singkat: Aplikasi pengenalan wajah Sephora menghasilkan peningkatan 25% dalam pembelian dan peningkatan 15% dalam konversi di toko. Dengan memungkinkan pengguna mencoba produk secara virtual, Sephora menjembatani kesenjangan antara ritel digital dan fisik, mendorong peningkatan yang terukur dalam penjualan.

Strategi penjualan yang umum digunakan adalah:

Penjualan langsung: Percakapan satu lawan satu yang dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon, di mana perwakilan penjualan menyesuaikan pesan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan.

Demonstrasi produk: Tur langsung untuk membantu orang melihat secara tepat bagaimana produk bekerja dan bagaimana produk tersebut menyelesaikan masalah mereka.

Penjualan konsultatif: Bertanya, memahami masalah utama, dan menawarkan solusi, bukan hanya mempromosikan fitur.

Penanganan keberatan: Menanggapi dengan jujur terhadap keraguan umum seperti harga, waktu, atau fitur.

CRM follow-ups: Menggunakan platform seperti ClickUp atau Salesforce untuk menjalankan Menggunakan platform seperti ClickUp atau Salesforce untuk menjalankan kampanye CRM dalam mengelola prospek dan melacak percakapan.

📌 Contoh: Startup SaaS Anda yang menawarkan perangkat lunak produktivitas menggunakan ClickUp Forms untuk mengumpulkan prospek dari webinar gratis dan mengelolanya di ruang kerja terpusat menggunakan ClickUp CRM (lebih lanjut tentang ini nanti). Tim penjualan meninjau respons formulir dan mendorong komunikasi dua arah dalam proses penjualan mereka untuk mendidik calon pelanggan.

Dengan ClickUp Automations dan AI Agents, Anda dapat mengotomatisasi proses penyaringan prospek.

Buat otomatisasi ClickUp yang disesuaikan untuk menjaga alur penjualan Anda tetap berjalan.

Misalnya, setelah seorang prospek mengisi formulir, Anda dapat secara otomatis membuat tugas, menugaskan tugas tersebut kepada seorang tenaga penjualan tertentu, dan menetapkan tanggal jatuh tempo berdasarkan prioritas.

Setelah panggilan demo ditandai sebagai selesai, Anda dapat memicu tugas otomatis untuk mengirim email tindak lanjut dan melampirkan studi kasus yang relevan.

Anda dapat membuat otomatisasi untuk mengubah status tugas saat kesepakatan bergerak melalui funnel (seperti dari 'Lead Qualified' ke 'Demo Scheduled'), atau memberi tahu tim Anda melalui email saat ada lead panas yang memerlukan perhatian.

Jika tim pemasaran Anda masih ragu-ragu, video ini akan membantu Anda memahami manfaat ClickUp Automations.

⚡ Arsip Template: Template Kampanye Pemasaran Gratis untuk Memudahkan Perencanaan dan Pelaksanaan Kampanye

3. Manajemen produk atau layanan

Pengembangan produk atau layanan berfokus pada memastikan bahwa apa yang Anda jual benar-benar memenuhi kebutuhan audiens Anda, baik saat ini maupun di masa depan. Fungsi ini melampaui tahap peluncuran, dengan fokus pada pengumpulan umpan balik, perbaikan penawaran yang ada, dan terkadang menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Jika Anda tidak berkembang, pesaing Anda akan melakukannya.

🌸 Studi kasus singkat: Kampanye "Real Beauty AI" Dove menjangkau lebih dari 50 juta pengguna dalam bulan pertamanya, menggunakan AI untuk menunjukkan dampak filter kecantikan. Kampanye ini memicu peningkatan 40% dalam mention media sosial tentang Dove dan memperkuat reputasinya sebagai merek yang autentik.

Berikut adalah beberapa strategi manajemen produk dan layanan yang layak untuk diterapkan:

Siklus umpan balik pasar: Buat saluran komunikasi pemasaran yang terbuka untuk umpan balik pelanggan, seperti survei, skor NPS, tiket dukungan, dan ulasan pengguna, untuk memahami apa yang berhasil.

Pengujian dan validasi: Lakukan pengujian secara menyeluruh sebelum peluncuran besar-besaran. Jalankan program beta, pengujian A/B, atau peluncuran soft untuk memastikan apa yang Anda bangun sesuai dengan kebutuhan pengguna nyata.

Pembaruan dan peningkatan fitur: Gunakan umpan balik dan data untuk melakukan perbaikan produk secara rutin. Hal ini bisa berupa memperbaiki bug, meningkatkan kemudahan penggunaan, atau menambahkan fitur.

Penelitian pengguna dan pasar: Keseimbangan antara tren pasar yang luas (apa yang dilakukan industri) dengan wawasan langsung dari pengguna (apa yang diminta pelanggan Anda) untuk mengarahkan keputusan yang lebih cerdas.

📌 Contoh: Misalkan Anda sedang membuat peta jalan produk atau pemasaran untuk platform produktivitas Anda. Inilah cara ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, dapat membantu Anda bergerak lebih cepat dari strategi ke implementasi.

Ubah ide menjadi tugas dalam peta jalan

Minta Brain untuk ‘Buat peta jalan konten untuk kuartal 3 (Q3) terkait SEO, pemasaran influencer, dan kampanye email untuk produk SaaS saya. ’ Anda akan mendapatkan tugas atau subtugas, lengkap dengan batas waktu, pemilik, dan prioritas.

Menggunakan ClickUp Brain untuk merencanakan peta jalan konten produk

Bertanya tentang rencana yang sudah ada

Tidak yakin apa yang sudah direncanakan? Tanyakan kepada Brain:

Fitur apa saja yang direncanakan untuk September? Apa saja aktivitas Product Hunt yang direncanakan untuk peluncuran produk?

Menggunakan ClickUp Brain untuk mengumpulkan jawaban dari tugas, Dokumen, dan bidang.

Ringkas rencana produk atau kampanye

Saat Anda bekerja pada dokumen roadmap yang kompleks, Anda dapat meminta Brain untuk merangkum informasi penting. Hal ini berguna untuk pembaruan eksekutif, sinkronisasi pemangku kepentingan, atau buletin internal.

Gunakan ClickUp Brain untuk merangkum email dan laporan.

Brain MAX adalah asisten desktop bertenaga AI yang mengubah pemasaran dengan menggabungkan integrasi mendalam, otomatisasi, dan kekuatan berbagai model AI terkemuka. Dengan Brain MAX, Anda dapat menghemat hingga 1,1 hari per minggu dan mencapai penghematan biaya hingga 86% dengan mengoptimalkan perencanaan kampanye, pembuatan konten, dan analisis—semua dalam satu tempat. Gunakan fitur talk-to-text untuk dengan cepat mengumpulkan ide, menyusun postingan, atau merancang strategi, dan biarkan rangkaian model AI Brain MAX (seperti GPT, Claude, dan Gemini) menghasilkan konten kreatif, menganalisis data kampanye, dan mengidentifikasi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Sistem ini dapat secara otomatis melacak metrik kinerja, mengidentifikasi tren, dan merekomendasikan optimasi, sehingga Anda dapat menargetkan audiens yang tepat dan memaksimalkan ROI. Dari otomatisasi penjadwalan media sosial hingga mengorganisir umpan balik tim, Brain MAX menjaga alur kerja pemasaran Anda efisien, berbasis data, dan selalu di depan kurva.

📚 Baca Lebih Lanjut: Bagaimana Menggunakan AI untuk Pemasaran?

4. Manajemen Informasi Pemasaran (MIM)

MIM adalah fungsi kunci dalam pemasaran karena memastikan pemasar menggunakan informasi yang tepat waktu, relevan, dan akurat untuk mengembangkan produk, tetap kompetitif di pasar, dan memantau kinerja kampanye.

🌸 Studi kasus singkat: Pada tahun 2024, Tombras menjadi sorotan dengan kampanye "Impossibly Smart Billboard" yang disesuaikan dengan cuaca untuk PODS, dengan mengerahkan lebih dari 6.000 iklan AI-powered, hyperlocal di truk-truk di seluruh Kota New York yang beradaptasi secara real-time dengan cuaca, lokasi, dan lalu lintas. Pendekatan inovatif ini mendorong lonjakan 60% dalam sesi situs web dan peningkatan 33% dalam permintaan penawaran untuk PODS di NYC, menandai pertumbuhan mingguan tahunan terkuat perusahaan dalam beberapa tahun terakhir.

Inilah yang dapat Anda gunakan untuk MIM:

Platform analitik: Gunakan alat seperti Google Analytics, Mixpanel, atau Meta Insights untuk melihat konten mana yang efektif, di mana orang-orang berhenti, dan bagaimana mereka berinteraksi di berbagai saluran.

Penelitian pasar dan pesaing: Tetap terinformasi dengan laporan industri, ulasan pelanggan, dan audit pesaing untuk mengidentifikasi tren dan menyesuaikan posisi Anda dalam Tetap terinformasi dengan laporan industri, ulasan pelanggan, dan audit pesaing untuk mengidentifikasi tren dan menyesuaikan posisi Anda dalam strategi penjualan dan pemasaran

Segmentasi data: Bagi audiens Anda berdasarkan lokasi, perilaku, atau riwayat pembelian agar Anda dapat mempersonalisasi email, penawaran, dan iklan dengan lebih efektif.

Dashboard dan laporan: Buat dashboard real-time untuk membantu tim Anda dengan cepat memahami apa yang berhasil.

Alat CRM: Anda juga dapat menggunakan platform CRM seperti ClickUp untuk membantu menyimpan dan mengelola data pelanggan, melacak aktivitas penjualan, serta mempersonalisasi upaya pemasaran berdasarkan perilaku sebelumnya.

📌 Contoh: Anda sedang memasarkan platform produktivitas SaaS dan ingin meningkatkan kampanye email untuk pengguna freemium.

Dalam perangkat lunak manajemen proyek CRM ClickUp, Anda dapat menetapkan tindak lanjut, melacak tahap transaksi, dan berkolaborasi dengan tim Anda untuk manajemen pemasaran yang efektif.

Lacak, segmentasikan, dan kelola interaksi pelanggan dengan perangkat lunak manajemen proyek ClickUp CRM.

Pertama, untuk membantu tim Anda menyortir dan menyaring kontrak berdasarkan persona, perilaku, atau tahap funnel, gunakan ClickUp List View. Anda dapat menambahkan bidang kustom seperti sumber lead, data interaksi terakhir, segmen pelanggan, tahap pembelian, dan lain-lain.

Selain itu, Anda bahkan dapat membangun basis pelanggan untuk menyimpan dan menganalisis kontrak, pelanggan, dan transaksi. Untuk melacak pekerjaan terkait, pertimbangkan untuk menambahkan tautan antara tugas dan dokumen Anda. Tidak perlu bolak-balik antara berbagai alat. Dengan CRM ini, Anda mendapatkan semua 7 fungsi pemasaran dalam satu alat.

📚 Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak Operasional Pemasaran untuk Tim

5. Penetapan Harga

Tahap penetapan harga adalah saat Anda menentukan berapa harga yang seharusnya untuk produk atau layanan Anda (tentu saja), dan mengapa harganya sepadan.

Ini adalah keseimbangan yang rumit: mencakup biaya, tetap kompetitif, dan mencerminkan nilai yang dirasakan pelanggan. Lakukan dengan benar, dan strategi penetapan harga Anda akan mendukung pertumbuhan pasar dan margin keuntungan yang sehat.

🌸 Studi kasus singkat: Pop-up guerrilla Chili’s di Manhattan menarik lebih dari 10.000 orang dalam satu akhir pekan dan menghasilkan 6 miliar impresi media. Kampanye tersebut menyoroti kenaikan harga makanan cepat saji dan mempromosikan burger baru Chili’s Big QP, yang menghasilkan lonjakan penjualan sebesar 12% pada minggu peluncuran.

Berikut adalah beberapa strategi penetapan harga produk yang dapat Anda gunakan:

Penetapan harga berdasarkan nilai: Tentukan harga berdasarkan apa yang pelanggan anggap bernilai, bukan hanya berdasarkan biaya Anda atau harga pesaing. Pendekatan ini sangat efektif untuk produk unik atau premium di mana nilai yang dirasakan oleh pelanggan menjadi faktor utama.

Penetapan harga cost-plus: Tambahkan margin tetap di atas biaya produksi produk Anda. Metode ini sederhana dan andal, tetapi Anda perlu waspada terhadap perubahan pasar.

Penetration pricing: Luncurkan dengan harga lebih rendah untuk membangun pangsa pasar sejak awal, lalu naikkan harganya setelah Anda berhasil menarik pelanggan dengan Luncurkan dengan harga lebih rendah untuk membangun pangsa pasar sejak awal, lalu naikkan harganya setelah Anda berhasil menarik pelanggan dengan alat penetapan harga

Penetapan harga yang kompetitif: Tetapkan harga produk Anda secara serupa dengan produk sejenis di pasaran. Hal ini ideal untuk kategori yang menargetkan konsumen yang sensitif terhadap harga.

Harga paket: Gabungkan produk atau layanan menjadi paket penawaran untuk nilai yang lebih baik daripada membeli secara terpisah.

Harga dinamis: Sesuaikan harga secara real-time berdasarkan permintaan, persediaan, atau waktu hari; perusahaan seperti maskapai penerbangan atau aplikasi ride-sharing sering melakukan ini.

📌 Contoh: Di ClickUp, kami menggunakan model harga berjenjang berbasis nilai + freemium. Setiap jenjang disesuaikan dengan skala, kompleksitas, dan kebutuhan pengguna yang berbeda. Model ini juga mendukung pertumbuhan land-and-expand: mulailah dari skala kecil, tingkatkan penggunaan, dan upgrade saat tim dan kompleksitas alur kerja Anda bertambah. Uji coba gratis tidak efektif. Dan kebanyakan pendiri SaaS enggan mengakuinya. Jika produk Anda membutuhkan timer hitung mundur untuk memaksa keputusan, Anda sedang menyelesaikan masalah yang salah. Inilah yang sebenarnya terjadi dengan uji coba gratis:Hari 1-3: Pengguna mendaftar, menjelajahi sedikit, lalu teralihkan. Hari 4-10: Tidak ada aktivitas. Mungkin mereka login sekali. Hari 11-13: Email panik. “Uji coba Anda akan segera berakhir!”Hari 14: Waktu keputusan. Kecuali mereka sebenarnya tidak pernah menggunakannya. Ini adalah paksaan untuk membuat keputusan yang tidak siap dibuat oleh siapa pun. Kami membangun ClickUp sebagai Free Forever sejak hari pertama. Orang-orang mengira kami gila. “Anda tidak akan pernah menghasilkan uang.”“Pengguna akan tetap di versi gratis selamanya.”“Anda butuh urgensi untuk konversi.”Salah. Gratis Selamanya menghilangkan tekanan buatan yang membuat pengguna terburu-buru melalui produk Anda. Mereka mengambil waktu untuk membangun alur kerja yang nyata dan mengalami nilai yang sejati. Kemudian ketika mereka mencapai batas gratis, mereka meng-upgrade karena mereka ingin, bukan karena timer memaksa mereka. Konversi gratis ke berbayar kami lebih baik dari standar industri, dan pelanggan kami bertahan lebih lama karena mereka memilih untuk membayar setelah mengalami nilai yang sejati. Uji coba gratis tidak efektif. Dan kebanyakan pendiri SaaS enggan mengakuinya. Jika produk Anda membutuhkan timer hitung mundur untuk memaksa keputusan, Anda sedang menyelesaikan masalah yang salah. Inilah yang sebenarnya terjadi dengan uji coba gratis:Hari 1-3: Pengguna mendaftar, menjelajahi sedikit, lalu teralihkan. Hari 4-10: Tidak ada aktivitas. Mungkin mereka login sekali. Hari 11-13: Email panik. “Uji coba Anda akan segera berakhir!”Hari 14: Waktu keputusan. Kecuali mereka sebenarnya tidak pernah menggunakannya. Ini adalah paksaan untuk membuat keputusan yang tidak siap dibuat oleh siapa pun. Kami membangun ClickUp sebagai Free Forever sejak hari pertama. Orang-orang mengira kami gila. “Anda tidak akan pernah menghasilkan uang.”“Pengguna akan tetap di versi gratis selamanya.”“Anda butuh urgensi untuk konversi.”Salah. Gratis Selamanya menghilangkan tekanan buatan yang membuat pengguna terburu-buru melalui produk Anda. Mereka mengambil waktu untuk membangun alur kerja yang nyata dan mengalami nilai yang sejati. Kemudian ketika mereka mencapai batas gratis, mereka meng-upgrade karena mereka ingin, bukan karena timer memaksa mereka. Konversi gratis ke berbayar kami lebih baik dari standar industri, dan pelanggan kami bertahan lebih lama karena mereka memilih untuk membayar setelah mengalami nilai yang sejati.

👀 Tahukah Anda? Model penetapan harga berdasarkan penggunaan sedang menggantikan model penetapan harga berdasarkan jumlah pengguna di industri SaaS. Menurut survei OpenView, 39% perusahaan menerapkan model penetapan harga berdasarkan penggunaan. Hal ini karena model ini memungkinkan pelanggan untuk memulai dengan skala kecil dan mencoba produk, dan seiring pelanggan semakin terikat pada produk, hal ini memudahkan ekspansi yang lancar.

6. Pembiayaan

Dalam pemasaran, keuangan memainkan peran strategis yang penting, mengarahkan alokasi sumber daya, prioritas kampanye, dan pengukuran ROI.

Ambil contoh eksperimen dalam manajemen produk. Setiap tim pertumbuhan ingin menguji saluran baru atau strategi kreatif. Namun, tanpa batasan yang jelas, uji A/B dapat dengan cepat berubah menjadi tebak-tebakan yang mahal.

Bagian keuangan menetapkan batas pengeluaran yang aman dan telah disetujui sebelumnya—sehingga tim dapat bereksperimen dengan bebas, tanpa risiko melebihi anggaran pada rencana pemasaran.

Begini cara keuangan mendukung pemasaran:

Masukan harga : Pemasaran dan produk mungkin mengusulkan harga, tetapi tim keuangan menganalisis dampak margin, periode pengembalian modal, dan strategi bundling.

Model atribusi : Tim keuangan bekerja sama dengan tim operasional pemasaran untuk memastikan pendapatan yang dikreditkan ke kampanye akurat.

Cerita tentang efisiensi modal : Di startup dan perusahaan yang sedang berkembang, tim keuangan dan pemasaran bersama-sama menceritakan kisah pertumbuhan yang efisien (misalnya, “Kami berhasil meningkatkan pipeline 2 kali lipat dengan biaya akuisisi pelanggan (CAC) turun 20%”).

Pengawasan vendor kreatif: Tim keuangan meninjau kontrak retainer, kontrak perangkat lunak, dan perjanjian freelance—memastikan pengeluaran sesuai dengan dampaknya.

Di sini, agar semua pihak berada di halaman yang sama, tim pemasaran dan departemen pemasaran keuangan, Anda memerlukan satu sumber kebenaran.

📌 Contoh: Anda sedang merencanakan sprint pertumbuhan kuartal keempat (Q4) untuk platform SaaS Anda dan perlu mengalokasikan $75K untuk pencarian berbayar, konten kepemimpinan pemikiran, dan webinar yang berfokus pada produk. Anda akan menggunakan templat anggaran pemasaran untuk merencanakan KPI keuangan dan pemasaran.

📮ClickUp Insight: Kami baru-baru ini menemukan bahwa sekitar 33% pekerja pengetahuan mengirim pesan kepada 1 hingga 3 orang setiap hari untuk mendapatkan konteks yang mereka butuhkan. Tapi bagaimana jika semua informasi tersebut sudah didokumentasikan dan mudah diakses? Dengan ClickUp Brain’s AI Knowledge Manager di sisi Anda, pergantian konteks menjadi hal yang masa lalu. Cukup ajukan pertanyaan langsung dari ruang kerja Anda, dan ClickUp Brain akan menampilkan informasi dari ruang kerja Anda dan/atau aplikasi pihak ketiga yang terhubung!

7. Distribusi

Tahap distribusi adalah saat Anda menyebarkan produk atau pesan Anda kepada audiens melalui saluran yang tepat, pada waktu yang tepat. Hal ini bisa berarti menyebarkan konten digital, mengelola kemitraan, memperluas jangkauan influencer, atau mengoordinasikan logistik ritel.

🌸 Studi kasus singkat: Kampanye pemasaran film Barbie 2023 menetapkan standar baru untuk promosi film blockbuster, menghasilkan lebih dari $1,4 miliar pendapatan box office global dan menjadi film dengan pendapatan tertinggi yang pernah disutradarai oleh seorang wanita. Didukung oleh lebih dari 100 kemitraan merek, alat digital viral seperti Barbie Selfie Generator (yang meningkatkan jangkauan global Mattel sebesar 279%), dan acara pengalaman seperti Barbie Dreamhouse Challenge, kampanye ini menghasilkan 179 juta impresi organik dan 4,6 miliar tampilan hashtag. daya tariknya sangat kuat di kalangan Gen Z, dengan 93% menganggap pemasaran ini menarik dan 81% penonton akhir pekan pembukaan berusia di bawah 35 tahun, sambil memicu tren global "Barbiecore".

Saat merancang strategi distribusi, Anda mempertimbangkan saluran yang paling banyak menghasilkan interaksi. Anda juga menjawab pertanyaan kritis: apakah langkah masuk pasar kami selaras di seluruh tim penjualan, pemasaran, dan operasional?

Berikut adalah komponen inti dari tahap ini:

Pengiriman dan logistik: Mengelola pergerakan produk fisik, mulai dari penyimpanan hingga pintu rumah. Pertimbangkan pelacakan pesanan, pengemasan, mitra pengiriman, dan tingkat persediaan.

Pengiriman digital: Untuk perangkat lunak, e-book, kursus online, dan produk digital lainnya, saluran distribusi bersifat instan dan global.

Penempatan ritel: Menempatkan produk Anda di rak fisik, baik itu di supermarket, butik, atau toko pop-up sementara.

Direct-to-Consumer (D2C): Menjual langsung kepada pelanggan target Anda melalui situs web atau aplikasi Anda, tanpa perantara.

Omnichannel: Menciptakan pengalaman yang mulus di seluruh toko online, aplikasi seluler, platform media sosial, dan toko fisik.

📌 Contoh: Anda meluncurkan fitur baru—otomatisasi berbasis AI—kepada pengguna dalam tiga fase: pengguna awal, pengguna aktif, dan basis pengguna umum.

Anda menggunakan Dashboard ClickUp untuk melacak kinerja peluncuran ini melalui email pemasaran, pengumuman dalam aplikasi, dan keterlibatan komunitas. Dashboard real-time mengubah distribusi dari proses yang tidak transparan menjadi alur kerja yang terkendali dan didorong oleh data.

Dashboard ClickUp memantau kinerja kampanye pemasaran Anda di berbagai saluran.

ClickUp menghubungkan pemasaran, penjualan, operasional, dan logistik dalam satu ruang kerja. Dashboard memberikan sumber informasi yang sama bagi semua orang, mulai dari manajer pemasaran hingga manajer penjualan, tentang bagaimana distribusi berjalan.

👀 Tahukah Anda? Beberapa studi yang telah direview oleh rekan sejawat menunjukkan bahwa konteks saluran memengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai dan kepercayaan. Misalnya, barang mewah yang dijual di platform diskon seperti Amazon mungkin mengalami penurunan kualitas yang dirasakan, meskipun barang tersebut asli.

Mengapa Fungsi-Fungsi Ini Masih Penting

Alat-alat mungkin telah berubah—TikTok menggantikan TV, AI menggantikan magang.

Namun, dasar-dasar pemasaran tetap sama. Tujuh fungsi pemasaran tetap relevan karena mewakili tanggung jawab inti yang diperlukan untuk menghubungkan produk dengan audiens yang tepat secara bermakna dan menguntungkan.

Setiap fungsi menjawab pertanyaan bisnis yang kritis.

Fungsi Pertanyaan inti Promosi Bagaimana kita mendapatkan perhatian dan mendorong tindakan? Penjualan Apakah kita berhasil mengubah minat menjadi pendapatan? Manajemen produk atau layanan Apakah kita sedang membangun sesuatu yang benar-benar diinginkan oleh orang-orang? Manajemen informasi pemasaran Apa wawasan yang menjadi dasar keputusan kita? Penetapan Harga Apakah kita menangkap nilai tanpa mengorbankan permintaan? Pembiayaan Bisakah kita membuktikan ROI-nya? Distribusi Apakah orang dapat mengakses produk kami kapan dan di mana mereka membutuhkannya?

Tujuh Fungsi Pemasaran: Dari Strategi hingga Pelaksanaan dengan ClickUp

Sekarang setelah Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang 7 fungsi pemasaran, saatnya untuk mengubah strategi menjadi tindakan.

Dan di situlah ClickUp berperan. Jika Anda sedang merencanakan peta jalan produk, melacak prospek, menganalisis data kampanye, atau mengoordinasikan peluncuran berikutnya di berbagai kanal, ClickUp memberikan tim Anda satu tempat untuk merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan setiap bagian dari proses pemasaran.

Dari otomatisasi dan ClickUp Brain hingga CRM dan dasbor kustom, Anda memiliki semua yang Anda butuhkan untuk memasarkan dengan lebih cerdas.

Daftar di ClickUp secara gratis hari ini! ✅