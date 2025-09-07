Template Anggaran Startup Gratis untuk Merencanakan, Memantau, dan Mengoptimalkan Keuangan

Lebih dari dua pertiga startup tidak pernah memberikan keuntungan positif kepada investor. Dan hal ini tidak selalu disebabkan oleh ide atau model bisnis yang buruk. Terkadang, masalahnya terletak pada pengelolaan keuangan.

Biasanya dimulai dari hal-hal kecil. Beberapa pengeluaran bisnis yang tidak terduga. Pengeluaran untuk perekrutan yang melebihi anggaran. Tagihan pemasaran yang datang terlalu cepat. Sebelum Anda menyadarinya, saldo Anda mulai menipis tanpa ada cara yang jelas untuk menghentikannya.

Di situlah template anggaran startup yang solid berperan. Template ini membantu Anda merencanakan pengeluaran, pendapatan, dan apa yang diperlukan untuk terus beroperasi. Anda tidak perlu membuatnya dari nol, dan Anda tidak perlu menebak-nebak.

Dalam panduan ini, Anda akan menemukan templat anggaran startup gratis dan mudah digunakan terbaik untuk melacak pengeluaran, merencanakan pertumbuhan, dan tetap selangkah lebih maju dari kekacauan.

🧠 Fakta Menarik: Kata "anggaran" berasal dari kata Latin "bulga", yang berarti "kantong kecil". Hal ini mengarah pada kata Prancis Kuno "bougette", bentuk kecil dari "bouge", yang berarti "kantong kulit".

Apa Itu Template Anggaran Startup?

Template anggaran startup adalah format untuk mengorganisir biaya startup Anda, meramalkan pendapatan, dan melacak pengeluaran aktual. Template ini mencakup item-item umum seperti sewa, perangkat lunak, gaji, dan pemasaran. Anda dapat menggunakan template anggaran startup untuk membantu membangun anggaran bisnis yang mencerminkan prioritas Anda.

Bagi pendiri startup tahap awal, ini adalah cara praktis untuk memperkirakan tingkat pembakaran dana, memantau biaya operasional, dan tetap sejalan dengan tujuan keuangan jangka panjang.

Banyak templat juga mendukung pembuatan laporan laba rugi dan mengidentifikasi celah sebelum menjadi masalah.

Baik Anda berada dalam tahap pra-peluncuran atau sedang berkembang pesat, anggaran memberikan disiplin bagi startup Anda untuk tumbuh dengan fokus. Dan dengan templat yang tepat, Anda dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk membuat spreadsheet dan lebih banyak waktu untuk membangun bisnis Anda.

Apa yang Membuat Template Anggaran Startup yang Baik?

Untuk memaksimalkan penggunaan templat anggaran startup Anda, pastikan templat yang Anda pilih memiliki fitur-fitur berikut:

Item utama : Sertakan kategori penting seperti sewa, gaji, perangkat lunak, penjualan, dan pemasaran untuk mencakup semua biaya startup yang umum

Rincian biaya startup : Pisahkan biaya startup satu kali yang diperkirakan dari biaya berulang yang krusial untuk kejelasan yang lebih baik dan perencanaan jangka panjang

Proyeksi pendapatan : Perkirakan pendapatan yang diharapkan dari berbagai sumber untuk memantau potensi pertumbuhan

Perbandingan aktual vs. proyeksi : Tampilkan data secara berdampingan untuk mengevaluasi akurasi keuangan dan menyesuaikan rencana dengan cepat

Bagian Laporan Laba Rugi : Ringkas pendapatan, pengeluaran, dan hasil bersih untuk memahami kesehatan keuangan secara sekilas

Pelacak arus kas : Pantau kapan uang masuk dan keluar untuk menghindari kekurangan dana

Opsi penyesuaian : Edit kategori dan bidang untuk mencerminkan model bisnis dan prioritas unik Anda

Ringkasan gambaran besar: Berikan gambaran bulanan atau triwulanan yang jelas sehingga Anda dapat mengidentifikasi tren dan mengambil keputusan yang terinformasi

👀 Tahukah Anda? Kurangnya modal adalah salah satu alasan utama kegagalan startup. Oleh karena itu, saat membuat anggaran startup, jangan hanya fokus pada jumlah barang yang terjual—perluas pandangan dan pertimbangkan gambaran besarnya. Pertimbangkan pinjaman, biaya operasional, dan cara mengalokasikan sumber daya seiring waktu. Memastikan Anda memiliki akses ke pendanaan fleksibel dan pemahaman yang jelas tentang jangka waktu arus kas adalah kunci untuk bertahan dan berkembang secara cerdas.

Template Anggaran Startup

Template-template berikut akan membantu Anda melacak biaya, merencanakan ke depan, dan tetap efisien. Gunakan template-template ini untuk melihat ke mana uang Anda mengalir dan berapa lama uang tersebut akan bertahan. Pilih template yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda dan mulailah membuat anggaran!

1. Template Anggaran Sederhana ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak pendapatan, pengeluaran, dan arus kas bersih dengan Template Anggaran Sederhana ClickUp

Jika Anda memulai dari nol, Template Anggaran Sederhana ClickUp memberikan cara yang sederhana untuk membangun anggaran startup Anda tanpa memperumit hal-hal. Template ini membagi keuangan Anda menjadi tiga bagian utama: pendapatan, pengeluaran, dan total bulanan.

Tambahkan Bidang Kustom ClickUp untuk detail seperti jumlah anggaran, pengeluaran aktual, informasi vendor, dan tanggal pembayaran, sehingga Anda selalu tahu persis ke mana uang Anda mengalir

Gunakan templat ini untuk:

Bangun anggaran yang rapi dari awal menggunakan lima tampilan kustom yang terfokus—Rencana Anggaran, Pendapatan, Pengeluaran, Kas Bersih, dan Memulai

Edit 16 bidang kustom untuk pelacakan pendapatan dan pengeluaran di seluruh bisnis Anda

Pantau arus kas aktual versus proyeksi untuk tetap mengontrol pengeluaran bulanan

Organisir dan lacak tugas dengan status kustom 'Selesai' dan 'Entri Baru'

Perbarui status untuk menjaga agar pemangku kepentingan tetap terinformasi

🔑 Ideal untuk: Pendiri yang membutuhkan templat anggaran dasar yang dapat diedit untuk tetap mengontrol keuangan sejak hari pertama.

2. Template Anggaran Pemasaran ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan, lacak, dan sesuaikan kampanye Anda dengan Template Anggaran Pemasaran ClickUp

Setiap kampanye pemasaran membutuhkan biaya. Template Anggaran Pemasaran ClickUp membantu Anda tetap terorganisir dengan membagi anggaran Anda berdasarkan jenis, tujuan, dan pengembalian. Template ini adalah cara Anda untuk melihat apa dan bagaimana setiap kampanye berjalan.

Gunakan templat ini untuk:

Lacak pengeluaran di lima tampilan: Garis Waktu, Pelacak Biaya, Pengeluaran Jenis Kampanye, Tujuan Pemasaran, dan Memulai

Kategorikan item anggaran berdasarkan platform, jenis kampanye, dan dampaknya menggunakan Bidang Kustom

Perbarui status anggaran—Selesai, Berjalan, Ditunda, Belum Aktif—sehingga tim Anda tahu apa yang sedang aktif

Identifikasi kampanye mana yang melebihi atau di bawah anggaran sebelum hasilnya keluar

Sesuaikan setiap dolar dengan Tujuan ClickUp untuk menghindari penyimpangan anggaran

🔑 Ideal untuk: Startup yang menjalankan kampanye dengan anggaran terbatas di berbagai kanal dan perlu fokus pada ROI.

💡Bonus: ClickUp for Finance Teams menawarkan solusi terintegrasi untuk mengelola dan meramalkan anggaran. Anda dapat membuat dasbor ClickUp kustom untuk melihat gambaran umum aliran dana, melacak alokasi anggaran, memantau pengeluaran aktual, dan melihat keuntungan secara real-time dalam satu platform.

3. Template Anggaran Proyek ClickUp dengan WBS

Dapatkan templat gratis Pecah tugas, alokasikan biaya, dan tetap dalam anggaran dengan templat anggaran proyek ClickUp dengan WBS

Menjalankan proyek tanpa struktur yang jelas sangat berisiko—biaya menumpuk, jadwal molor, dan tidak ada yang tahu kondisi proyek saat ini. Template Anggaran Proyek ClickUp dengan WBS memberikan struktur yang Anda butuhkan untuk mengelola anggaran tanpa kehilangan jejak pekerjaan.

Gunakan templat ini untuk:

Bagi tujuan proyek Anda menjadi tugas-tugas ClickUp yang lebih kecil dan dapat dilacak menggunakan Struktur Pembagian Kerja (WBS)

Tetapkan setiap tugas dengan biaya tetap atau biaya variabel, jadwal, dan pemiliknya, sehingga tidak ada yang terlewat

Gunakan Bidang Kustom untuk fase proyek, jenis tugas, dan rincian anggaran agar tetap terorganisir

Selaraskan tim dengan status seperti To Do, In Progress, dan Done

Diskusikan ide-ide bersama pemangku kepentingan dan ubah menjadi tindakan terkoordinasi menggunakan ClickUp Whiteboards

🔑 Ideal untuk: Pendiri startup dan manajer proyek yang ingin mengontrol biaya dan memenuhi tenggat waktu tanpa memperumit proses.

👀 Tahukah Anda? Hanya 29% proyek yang berhasil diselesaikan. Kebanyakan gagal karena perluasan ruang lingkup, ketidakselarasan, atau tujuan yang tidak jelas—risiko yang dapat dengan mudah mengganggu stabilitas startup yang masih baru. Ruang lingkup proyek yang jelas mengatasi hal itu. Ia menetapkan ekspektasi, mendefinisikan apa yang termasuk atau tidak, dan menjaga tim Anda tetap fokus pada hal yang penting. Itulah cara Anda menyelesaikan apa yang Anda mulai. Butuh bantuan untuk membuatnya? Baca panduan lengkap ClickUp tentang cara mendefinisikan dan mengelola ruang lingkup proyek.

4. Template Anggaran Bisnis ClickUp

Dapatkan templat gratis Rinci biaya, lacak pendapatan, dan identifikasi celah dengan Template Anggaran Bisnis ClickUp

Template Anggaran Bisnis ClickUp dirancang untuk pendiri yang membutuhkan gambaran jelas tentang pendapatan, pengeluaran, dan keterlambatan. Template ini memungkinkan Anda melacak pengeluaran yang diproyeksikan dan aktual di seluruh tim, toko, atau departemen.

Gunakan templat ini untuk:

Tentukan berapa banyak dana yang perlu dialokasikan ke berbagai bidang bisnis Anda di ClickUp Docs

Lacak anggaran berdasarkan toko, departemen, atau tim dengan tampilan prasetel seperti Panduan Memulai, Pelacak Anggaran, dan Anggaran Total

Kategorikan entri dengan Bidang Kustom untuk Jenis Pengeluaran, Jenis Produk, Jenis Ketenagakerjaan, dan Status Proyeksi

Pantau kinerja dengan status seperti Terbuka, Untuk Ditinjau, dan Disetujui

Deteksi celah keuangan sejak dini dengan melihat total biaya per tim, produk, dan kategori

Perbaiki pelacakan anggaran dengan fitur seperti tanggapan komentar , pengingat otomatis, dan pelacakan multi-lokasi

🔑 Ideal untuk: Pemilik bisnis yang membutuhkan cara sederhana untuk mengelola keuangan perusahaan tanpa harus mengutak-atik spreadsheet.

💡 Bonus: Jika Anda ingin mempercepat dan mempermudah pekerjaan tim Anda dengan— Cari file secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan web

Gunakan Talk to Text untuk bertanya, mendikte, dan mengendalikan pekerjaan Anda dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja

Ganti alat AI yang terpisah seperti ChatGPT, Claude, dan Perplexity dengan solusi tunggal, LLM-agnostik, dan siap untuk perusahaan Coba ClickUp Brain MAX —aplikasi AI Super yang benar-benar memahami Anda, karena ia memahami pekerjaan Anda. Ini bukan sekadar alat AI lain yang perlu Anda tambahkan ke koleksi Anda. Ini adalah aplikasi AI Kontekstual pertama yang menggantikan semuanya.

5. Template Anggaran Acara ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak setiap biaya—dari lokasi acara hingga vendor—dengan Template Anggaran Acara ClickUp

Acara dapat menguras dana jika tidak dikelola dengan hati-hati. Template Anggaran Acara ClickUp membantu Anda tetap terkendali dengan melacak biaya secara rinci. Template ini dirancang untuk perencana yang perlu melihat gambaran keseluruhan secara makro dan mikro—apa yang telah dibelanjakan, apa yang masih tertunda, dan apa yang tersisa.

Gunakan templat ini untuk:

Catat setiap pengeluaran dalam tampilan daftar yang rapi—baik yang direncanakan maupun yang sebenarnya

Kategorikan item anggaran berdasarkan jenisnya—katering, logistik, lokasi, pemasaran

Tandai entri dengan Bidang Kustom untuk mengelola pengeluaran dan memvisualisasikan anggaran

Lacak status dengan label yang jelas seperti To Do, In Progress, dan Complete untuk memantau kemajuan

Tetap waspada terhadap biaya yang akan datang agar tidak ada yang mengejutkan Anda

🔑 Ideal untuk: Tim startup atau perencana solo yang mengelola acara dengan margin ketat dan tidak ada ruang untuk kejutan.

6. Template Pengelolaan Proyek Berbasis Anggaran ClickUp

Dapatkan templat gratis Strukturkan fase proyek Anda, pantau biaya, dan jaga kendali dengan Template Manajemen Proyek Beranggaran ClickUp

Mengelola proyek tanpa kontrol anggaran yang ketat? Berisiko. Template Manajemen Proyek Beranggaran ClickUp memberikan struktur untuk mengelola biaya, jadwal, dan tugas tanpa kehilangan kendali.

Gunakan templat ini untuk:

Atur tugas sebagai Terbuka atau Selesai untuk melacak kemajuan

Lacak sisa anggaran yang dapat dibelanjakan menggunakan kolom seperti Sisa Anggaran, Anggaran Proyek , dan Dalam Anggaran

Tandai detail penting dengan Bidang Kustom untuk Catatan, Anggota Tim, dan Fase Proyek

Visualisasikan jadwal proyek dengan diagram Gantt dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan

Beralih antara lima tampilan yang jelas: Panduan Memulai, Anggaran, Jadwal Proyek, Fase Proyek, dan Status Aktivitas

🔑 Ideal untuk: Manajer proyek yang perlu menjaga pengawasan keuangan sambil memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana.

7. Template Pengelolaan Biaya Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Perkirakan, setujui, dan lacak setiap pengeluaran proyek dari awal hingga akhir dengan Template Pengelolaan Biaya Proyek ClickUp

Setiap proyek memiliki komponen yang bergerak, dan masing-masing membutuhkan biaya. Template Pengelolaan Biaya Proyek ClickUp membantu Anda tetap unggul dengan melacak setiap pengeluaran, status persetujuannya, dan posisinya dalam proses. Template ini dirancang untuk tim yang mengelola beberapa anggaran dan persetujuan, yang perlu mencegah penundaan dan menjaga pengeluaran tetap terkendali.

Gunakan templat anggaran startup ini untuk:

Catat setiap biaya di Tabel Biaya Proyek dengan kolom untuk Biaya Perkiraan, Biaya Aktual, dan Selisih

Pantau status persetujuan di papan khusus—Menunggu, Disetujui, atau Perlu Perubahan

Rencanakan awal dan akhir Tugas Anda dengan Tampilan Kalender

Buat tugas berulang ClickUp yang disesuaikan untuk membantu Anda tetap mengontrol tenggat waktu pembayaran (setelah Anda menandai tagihan sebagai telah dibayar, ClickUp secara otomatis membuat tugas untuk bulan berikutnya)

Pantau item biaya dari pengajuan hingga persetujuan, sehingga tidak ada yang menghambat kemajuan

🔑 Ideal untuk: Manajer proyek yang membutuhkan kontrol yang lebih ketat atas pengeluaran, terutama saat beberapa pemangku kepentingan perlu meninjau setiap item.

💡 Tips Pro: Ingin menjaga proyek Anda tetap dalam anggaran dan menghindari kejutan keuangan? Perangkat lunak anggaran proyek dapat membantu Anda melacak pengeluaran, meramalkan biaya, dan tetap terorganisir secara finansial dari awal hingga akhir.

8. Template Proposal Anggaran ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat proposal anggaran yang jelas dan tanpa basa-basi untuk tim dan pemangku kepentingan Anda dengan Template Proposal Anggaran ClickUp

Template Proposal Anggaran ClickUp dirancang untuk tim yang perlu mengajukan biaya proyek dengan struktur dan kecepatan. Template ini mencakup setiap pos anggaran—mulai dari biaya satu kali hingga biaya overhead—dan mempermudah proses persetujuan.

Gunakan templat ini untuk:

Rincikan pengeluaran anggaran startup secara detail menggunakan Tampilan Daftar untuk kejelasan

Visualisasikan jadwal dan ketergantungan dengan Tampilan Diagram Gantt

Pantau kemajuan proposal melalui Status Kustom seperti Draft, Dalam Proses Review, dan Disetujui

Sesuaikan bidang untuk menyertakan perkiraan biaya, pengeluaran aktual, dan selisih untuk pelacakan yang akurat

Bekerja sama dengan pemangku kepentingan dengan menugaskan Tugas dan menetapkan batas waktu untuk memastikan semua pihak tetap sejalan

🔑 Ideal untuk: Pemimpin proyek dan tim startup yang membuat permintaan anggaran yang harus akurat, cepat, dan siap untuk disetujui.

9. Template Laporan Pengeluaran Bulanan ClickUp

Dapatkan templat gratis Catat, kategorikan, dan tinjau pengeluaran bisnis Anda dengan Template Laporan Pengeluaran Bulanan ClickUp

Di startup, biaya kecil bisa cepat menumpuk. Pembelian kopi, langganan perangkat lunak, bukti pengeluaran perjalanan—jika Anda tidak melacaknya, Anda akhirnya akan kehilangan jejaknya. Template Laporan Pengeluaran Bulanan ClickUp membantu Anda mencatat semuanya di satu tempat.

Gunakan templat ini untuk:

Catat setiap biaya dengan kolom untuk tanggal, jumlah, karyawan, kategori, dan catatan

Kategorikan pengeluaran secara instan menggunakan Tag Tugas yang sudah disiapkan seperti Transportasi, Makanan, dan Perangkat Lunak

Lacak siapa yang menghabiskan apa dan mengapa dengan rincian terperinci per karyawan

Tandai tagihan ganda atau berulang agar Anda dapat memotong pemborosan sebelum membesar

Periksa total pengeluaran berdasarkan kategori atau per orang di akhir setiap bulan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik

🔑 Ideal untuk: Pendiri dan pemimpin keuangan yang membutuhkan cara yang bersih dan dapat diulang untuk melaporkan pengeluaran tim.

👀 Tahukah Anda? Penggunaan pertama istilah "anggaran" dalam konteks perencanaan keuangan berasal dari pamflet tahun 1733 berjudul The Budget Opened, karya William Pulteney, Earl of Bath yang pertama. Pulteney menggunakan istilah "anggaran" untuk mengkritik kebijakan fiskal pemerintah terkait anggur, di antara hal-hal lain.

10. Template Laporan Anggaran ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak pendapatan, pengeluaran, dan selisih anggaran dengan Template Laporan Anggaran ClickUp

Angka tidak berbohong—tetapi mereka bisa disembunyikan. Template Laporan Anggaran ClickUp mengungkapkannya secara transparan. Template ini dirancang untuk mengevaluasi bagaimana anggaran startup Anda dibandingkan dengan kinerja nyata di lapangan.

Gunakan templat ini untuk:

Catat pendapatan dan pengeluaran aktual di berbagai kategori utama, semuanya dalam satu tempat

Bandingkan pengeluaran yang direncanakan dengan pengeluaran aktual untuk mengidentifikasi celah sebelum celah tersebut membesar

Tandai kelebihan anggaran, target yang tidak tercapai, atau penghematan tak terduga dengan Bidang Kustom

Berikan label pada setiap item berdasarkan departemen, alasan perbedaan, atau proyek untuk menghubungkan pengeluaran dengan hasil

Lihat total di bagian atas dan rincian item di bawah—sehingga tidak ada yang terlewat

🔑 Ideal untuk: Pendiri startup dan pemimpin keuangan yang ingin cara yang praktis untuk meninjau pengeluaran dan menjaga tujuan tetap terkendali.

11. Template Pengelolaan Keuangan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak persetujuan, pembayaran, dan tugas keuangan dengan Template Manajemen Keuangan ClickUp

Saat mengelola keuangan, waktu sangat penting. Penundaan dalam satu tugas dapat menghambat belasan tugas lainnya. Template Pengelolaan Keuangan ClickUp ini membantu Anda memastikan setiap langkah berjalan lancar—dari permintaan awal hingga persetujuan akhir.

Gunakan templat ini untuk:

Pantau alur kerja keuangan dengan 28 Status Kustom seperti Telah Ditandatangani, Dalam Proses Review, dan Menunggu Persetujuan

Lihat tugas dalam format yang sesuai—Daftar, Kalender, atau papan "Mulai Di Sini" langkah demi langkah

Atur pembayaran, anggaran, dan tindak lanjut vendor dengan tag, tanggal jatuh tempo, dan kategori

Tetapkan tanggung jawab dan atur pengingat agar tidak ada yang terlewat

Kelola operasional sehari-hari dengan jelas menggunakan ClickUp Project Time Tracking , ketergantungan, dan pemberitahuan otomatis

🔑 Ideal untuk: Tim keuangan yang menangani persetujuan multiple, siklus pembayaran, dan tenggat waktu tugas—tanpa kerumitan

📮 ClickUp Insight: Lebih dari setengah karyawan kesulitan menemukan informasi yang mereka butuhkan di tempat kerja. Hanya 27% yang mengatakan hal itu mudah, sementara sisanya menghadapi tingkat kesulitan tertentu—dengan 23% menganggapnya sangat sulit. Ketika pengetahuan tersebar di email, obrolan, dan alat-alat, waktu yang terbuang akan cepat menumpuk. Dengan ClickUp, Anda dapat mengubah email menjadi tugas yang dapat dilacak, menghubungkan obrolan dengan tugas, mendapatkan jawaban dari AI, dan banyak lagi dalam satu ruang kerja. 💫 Hasil Nyata: Tim dapat menghemat 5+ jam setiap minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

12. Template Laporan Analisis Keuangan ClickUp

Dapatkan templat gratis Analisis tren, bandingkan metrik, dan buat laporan yang mendukung pengambilan keputusan dengan Template Laporan Analisis Keuangan ClickUp

Template Laporan Analisis Keuangan ClickUp membantu Anda mengurai kekacauan keuangan. Template ini dirancang untuk tim yang perlu mengumpulkan data, mengidentifikasi pola, dan menjelaskan maknanya tanpa harus membuat laporan dari awal.

Gunakan templat ini untuk:

Pantau pendapatan, pengeluaran, margin, dan arus kas dalam tampilan Daftar yang bersih dan dapat diedit

Tampilkan perubahan kinerja menggunakan Bidang Kustom seperti Bagian Laporan, Jenis Tren, dan Indikator Kunci

Dokumentasikan wawasan, kesimpulan, dan tindakan yang perlu dilakukan di satu tempat—tidak lagi catatan yang tersebar

Kelola siklus pelaporan dengan Tampilan Kalender dan Gantt, sehingga tidak ada tenggat waktu yang tiba-tiba mendekat

Organisasikan analisis mendalam dengan menandai temuan berdasarkan periode waktu, tim, atau tujuan keuangan

🔑 Ideal untuk: Analis keuangan dan tim startup yang perlu menyajikan wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti kepada pimpinan atau investor.

13. Template Pengelolaan Akun ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau hubungan dengan klien, identifikasi risiko, dan jaga agar akun tetap berjalan dengan Template Manajemen Akun ClickUp

Template Manajemen Akun ClickUp membantu Anda memantau klien yang puas dan yang berpotensi berhenti. Lacak proses onboarding, perpanjangan, dan tanda-tanda churn dalam satu tampilan. Prioritaskan akun yang paling penting dan pastikan tidak ada hubungan yang terlewat. Ini adalah manajemen klien proaktif—terintegrasi dalam alur kerja harian Anda.

Gunakan templat ini untuk:

Lacak status setiap akun dengan Status Kustom seperti Onboarding, Nurturing, Renewed, dan Churned

Catat detail penting menggunakan 10 Bidang Kustom—informasi kontak, tanggal penutupan, catatan demo, aktivitas email, dan lainnya

Identifikasi klien berisiko sejak dini dengan tampilan khusus seperti Akun Prioritas dan Berisiko

Standarkan proses Anda dengan Client Success Playbook bawaan sehingga setiap anggota tim mengikuti langkah yang sama

Temukan dan ringkas informasi klien penting—seperti status klien, komunikasi terbaru, atau perpanjangan yang akan datang—dengan hanya bertanya kepada ClickUp Brain dalam bahasa yang sederhana

🔑 Ideal untuk: Tim keberhasilan pelanggan dan manajer akun yang membutuhkan cara yang jelas dan dapat diulang untuk mengelola hubungan dengan klien.

14. Template Buku Besar ClickUp

Dapatkan templat gratis Catat transaksi, urutkan entri, dan jaga keseimbangan akun Anda dengan Template Buku Besar Umum ClickUp

Template Buku Besar ClickUp adalah buku besar digital Anda—lebih rapi daripada spreadsheet dan dirancang untuk tim yang mengutamakan akurasi. Catat setiap debit, kredit, dan referensi di satu tempat. Baik Anda sedang mencocokkan laporan atau mempersiapkan musim pajak, template ini menjaga catatan Anda tetap jelas, dapat dicari, dan siap untuk audit.

Gunakan templat ini untuk:

Catat setiap transaksi dengan kolom untuk Judul Akun, Debit, Kredit, Referensi, dan Bukti Pembayaran

Pantau aktivitas akun secara real-time menggunakan status seperti Terbuka dan Selesai

Lihat ringkasan keuangan utama di Transaksi, Laba Rugi, Neraca, dan Laporan Umum

Identifikasi entri yang tidak sesuai, tagihan ganda, atau celah dalam catatan Anda dengan cepat

Tetapkan entri untuk ditinjau atau ditindaklanjuti agar tim Anda tetap sejalan

🔑 Ideal untuk: Pemimpin keuangan dan akuntan yang membutuhkan cara andal untuk melacak arus kas tanpa harus membangun sistem dari awal.

15. Template Jurnal Akuntansi ClickUp

Dapatkan templat gratis Catat transaksi, jaga buku besar, dan lacak setiap gerakan keuangan dengan Template Jurnal Akuntansi ClickUp

Jika pembukuan Anda tidak rapi, inilah tempat pertama yang harus Anda periksa. Template Jurnal Akuntansi dari ClickUp memberikan tempat terstruktur untuk mencatat transaksi—tanggal, akun, jumlah, dan catatan—semua dalam satu tampilan.

Gunakan templat ini untuk:

Catat setiap entri dengan kolom untuk tanggal, jenis jurnal, bukti penerimaan, nomor entri, dan debit

Catat item-item transaksi dengan detail yang jelas dan siap diaudit—debit, kredit, deskripsi, dan referensi

Bekerja dalam tampilan Tabel untuk entri cepat bergaya spreadsheet

Lacak kemajuan dengan status seperti Terbuka dan Selesai

Beralih ke Tampilan Jurnal untuk melihat gambaran lengkap dan mendeteksi kesalahan dengan cepat

Minta ClickUp Brain untuk ringkasan entri jurnal terbaru Anda, identifikasi tren dalam debit dan kredit Anda, atau buat ringkasan cepat kinerja keuangan Anda

🔑 Ideal untuk: Akuntan dan tim keuangan yang ingin cara andal untuk melacak transaksi harian dan menjaga catatan akuntansi proyek tetap rapi.

Jika Anda terbiasa dengan Excel, Anda juga dapat menggunakan ClickUp Formula Fields, yang terasa familiar seperti Excel tetapi memungkinkan Anda menghitung angka langsung di dalam tugas Anda! Lihat video di bawah ini! 👇🏼

16. Template Neraca ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak aset, liabilitas, dan ekuitas dengan Template Neraca ClickUp

Anda tidak perlu seorang CFO hanya untuk memahami posisi keuangan Anda. Template Neraca ClickUp membantu Anda mencatat aset, liabilitas, dan ekuitas dalam satu tampilan terstruktur—sehingga Anda dapat mengambil keputusan yang terinformasi tanpa kebingungan. Template ini cepat digunakan, mudah diperbarui, dan dirancang untuk tim yang membutuhkan gambaran yang jelas.

Gunakan templat ini untuk:

Daftar aset lancar dan tetap bersama dengan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, semuanya dalam tampilan terstruktur yang terorganisir

Pecah data keuangan berdasarkan departemen, lokasi, atau periode waktu untuk mengidentifikasi tren dan membimbing pengambilan keputusan

Jaga data tetap rapi dengan status seperti Draft, Dalam Review, dan Disetujui untuk membedakan pekerjaan yang sedang berlangsung dengan laporan yang sudah final

Atur pengingat berulang untuk meninjau dan memperbarui neraca Anda secara berkala dengan ClickUp Automations

🔑 Ideal untuk: Pemilik usaha kecil dan tim keuangan yang mencari cara sederhana untuk mengelola dan meninjau posisi keuangan.

💡 Tips Pro: Pengusaha sebaiknya secara rutin meninjau dan memverifikasi neraca keuangan mereka untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya, tidak hanya pada akhir tahun tetapi sepanjang tahun. Ini berarti memeriksa kesalahan matematis, memastikan semua aset dan liabilitas diklasifikasikan dengan benar, serta mencocokkan dengan laporan keuangan lainnya untuk konsistensi. Dengan demikian, Anda dapat mendeteksi ketidaksesuaian sejak dini dan mempertahankan pemahaman yang jelas tentang kesehatan keuangan bisnis Anda.

17. Template Anggaran Startup Spreadsheet oleh Coefficient

melalui Coefficient

Template Anggaran Startup Spreadsheet ini dari Coefficient membantu Anda merinci semuanya—biaya startup, pendapatan yang diproyeksikan, sumber pendanaan, dan pengeluaran aktual—sehingga Anda dapat melihat ke mana uang Anda mengalir dan berapa lama uang tersebut akan bertahan.

Gunakan templat ini untuk:

Otomatiskan alokasi anggaran, peramalan keuangan, dan perhitungan

Lacak sumber pendanaan, pengeluaran, dan pendapatan

Sesuaikan kategori dan bidang untuk mencerminkan kebutuhan keuangan spesifik startup Anda

🔑 Ideal untuk: Pendiri yang sedang membangun anggaran bisnis pertama mereka dan membutuhkan model yang jelas dan dapat diedit untuk meramalkan arus kas dan tetap berada di jalur yang benar.

18. Template Biaya Startup Bisnis Excel oleh Vertex42

melalui Vertex42

Biaya tak terduga dapat menghancurkan peluncuran bisnis Anda. Template Biaya Startup Excel ini membantu Anda merencanakan segala hal sejak awal—peralatan, lisensi, pemasaran, persediaan, dan lainnya—sehingga Anda tidak kaget saat tagihan datang.

Dirancang untuk fleksibilitas dan kejelasan, baik Anda memulai dari dapur Anda sendiri atau membuka toko fisik.

Gunakan templat ini untuk:

Kelola pengeluaran sekali pakai dan berulang dengan kategori yang sudah diisi sebelumnya yang dapat Anda edit sesuai dengan rencana Anda

Lacak sumber pendanaan untuk melihat bagaimana modal Anda dibandingkan dengan kebutuhan aktual

Sesuaikan item-item anggaran untuk industri tertentu, termasuk lembar kerja yang disesuaikan untuk restoran

Hindari pengeluaran yang tidak relevan—seperti sewa kantor—jika Anda memulai bisnis dari rumah

Bangun gambaran yang jelas tentang fondasi keuangan startup Anda untuk membimbing keputusan awal

🔑 Ideal untuk: Pengusaha yang ingin cara sederhana untuk merencanakan dan mengelola biaya peluncuran bisnis mereka.

19. Template Rencana Anggaran Startup oleh Template. Net

Setiap startup membutuhkan anggaran dasar sebelum melakukan langkah besar. Template Anggaran Startup ini memberikan struktur yang cukup untuk merencanakan pengeluaran awal tanpa membuatnya terlalu rumit. Template ini tersedia dalam berbagai format, termasuk Word, Excel, Google Docs, dan Google Sheets.

Gunakan templat ini untuk:

Daftar biaya startup yang esensial—peralatan, sewa, izin, biaya hukum, dan gaji awal

Sesuaikan setiap item anggaran sesuai dengan industri, produk, atau lokasi Anda

Lacak perkiraan pengeluaran dan estimasi bulanan dalam satu halaman

Identifikasi celah pendanaan atau pengeluaran berlebihan sebelum menjadi masalah

Gunakan templat ini di Excel, Word, Google Docs, atau Google Sheets—sesuai dengan alur kerja Anda

🔑 Ideal untuk: Pendiri pertama kali yang sedang membangun anggaran bisnis dari nol dan mencari tempat yang dapat dicetak dan diedit untuk memulai.

20. Template Anggaran Keuangan Startup oleh Template. Net

Meluncurkan startup membutuhkan perencanaan keuangan yang jelas. Template Anggaran Keuangan Startup ini memberikan Anda kanvas kosong untuk merinci pengeluaran awal, biaya operasional, dan pendapatan yang diproyeksikan. Dirancang untuk kesederhanaan, template ini memungkinkan Anda menyesuaikan entri sesuai dengan model bisnis spesifik Anda.

Template ini tersedia dalam format Word, Excel, Google Docs, dan Google Sheets, dan dapat dengan mudah diedit dan disesuaikan dengan platform pilihan Anda.

Gunakan templat ini untuk:

Lacak pengeluaran satu kali seperti biaya setup dan biaya hukum

Proyeksikan biaya operasional bulanan, termasuk sewa, utilitas, dan gaji

Perkirakan aliran pendapatan potensial dan hitung laba yang diharapkan

Identifikasi sumber pendanaan untuk menutupi biaya awal dan berkelanjutan Anda

🔑 Ideal untuk: Pengusaha yang membutuhkan alat ringan untuk mengatur anggaran mereka dan tetap fokus pada hal-hal yang penting.

Bangun Anggaran yang Lebih Cerdas sejak Hari Pertama—dengan ClickUp

Anggaran yang solid bukan hanya sekadar hal yang baik untuk dimiliki—itu adalah masalah kelangsungan hidup, terutama jika Anda adalah sebuah startup. Dengan ClickUp, Anda tidak perlu membuatnya dari awal. Anda mendapatkan templat anggaran startup siap pakai untuk melacak pengeluaran, memperkirakan masa depan, dan memantau arus kas—tanpa harus repot dengan spreadsheet.

ClickUp mengintegrasikan perencanaan, pelacakan, dan pelaporan Anda dalam satu platform. Anda dapat menandai pengeluaran, menandai kelebihan anggaran, dan membandingkan proyeksi dengan kenyataan—dengan cepat. Baik Anda sedang membuat anggaran untuk proyek, tim, atau seluruh perusahaan, ClickUp membantu Anda tetap efisien dan mengambil keputusan dengan percaya diri.

Dengan lebih dari 1.000 templat gratis, Anda pasti akan menemukan yang sesuai dengan gaya Anda, tim Anda, dan pertumbuhan bisnis Anda.

Siap untuk mengendalikan keuangan Anda? Daftar gratis di ClickUp hari ini.