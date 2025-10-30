11 Alternatif Terbaik Trainual untuk Pelatihan Tim & Dokumentasi Proses pada Tahun 2025

Memperluas bisnis berarti memperluas cara Anda melatih orang. Di sinilah Trainual berperan—sistem manajemen pelatihan yang dirancang untuk dokumentasi, onboarding, dan konsistensi proses. Sistem ini sederhana dan terstruktur, tetapi seiring pertumbuhan tim, fleksibilitas platform mulai menunjukkan kelemahannya.

Saat mencari alternatif Trainual, Anda akan membutuhkan platform yang menggabungkan dokumentasi yang mudah dengan otomatisasi, analitik, dan pengiriman konten yang lancar. Bonus jika platform tersebut juga berfungsi sebagai sistem manajemen tugas atau sistem informasi sumber daya manusia (HRIS) Anda.

Saat mencari alternatif Trainual, Anda akan membutuhkan platform yang menggabungkan dokumentasi yang mudah dengan otomatisasi, analitik, dan pengiriman konten yang lancar. Bonus jika platform tersebut juga berfungsi sebagai sistem manajemen tugas atau sistem informasi sumber daya manusia (HRIS).

Kami telah melakukan riset untuk Anda dan mengumpulkan alternatif terbaik Trainual untuk pelatihan tim dan dokumentasi proses.

Mengapa Memilih Alternatif Trainual?

Berikut beberapa alasan mengapa Anda mungkin ingin mempertimbangkan alternatif Trainual untuk pelatihan karyawan dan onboarding:

Fungsi pencarian bisa jadi rumit: Fitur pencarian memang berguna secara teori, tetapi tidak selalu berfungsi sebaik yang diharapkan. Jika konten Anda tidak terorganisir dengan baik atau tidak diberi tag dengan jelas, hasil pencarian bisa jadi tidak teratur.

Keterbatasan kustomisasi dan fleksibilitas desain: Pengguna melaporkan keterbatasan dalam opsi tata letak konten—misalnya, format seringkali dasar dan tidak memiliki gaya bullet berlevel atau kemampuan branding lanjutan.

Laporan dasar dan analitik: Meskipun laporan berfungsi dengan baik, namun kurang dalam hal analitik mendalam. Anda tidak akan dapat memperoleh wawasan lebih lanjut tentang kinerja kuis, waktu yang dihabiskan per topik, atau log aktivitas real-time seperti yang terlihat di alat seperti Google Docs.

Tidak mendukung impor dokumen: Mengimpor dokumen besar atau kompleks mungkin memerlukan reformat, dan tidak ada sinkronisasi Google Docs bawaan—salin-tempel masih diperlukan.

Tidak ada eksekusi tugas secara real-time: Trainual berfokus pada modul pelatihan dan SOP, tetapi tidak termasuk daftar periksa tugas langsung atau pelacakan eksekusi di lapangan. Anda memerlukan sistem manajemen tugas atau HRIS untuk kepatuhan operasional dan kebutuhan pelatihan.

Batasan harga: Harga disesuaikan dengan jumlah pengguna dan memerlukan add-on seperti Trainual+ untuk dukungan multibahasa, domain kustom, dan tanda tangan elektronik, sehingga menjadi mahal bagi tim kecil.

Halaman konten yang berantakan: Seiring pertumbuhan perpustakaan pelatihan Anda, halaman Konten mulai terasa seperti tumpukan yang berantakan. Semua konten terdaftar dalam tampilan panjang yang mungkin terasa membingungkan.

Mari kita jelajahi alternatif Trainual yang mengatasi batasan-batasan ini dan menawarkan fleksibilitas lebih, serta antarmuka pengguna yang intuitif.

Alternatif Trainual Sekilas

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang platform terbaik untuk pelatihan, onboarding, dan dokumentasi proses.

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Pelatihan, dokumentasi, dan operasional yang didukung AI dalam satu platform Ukuran tim: Ideal untuk startup, UKM, dan perusahaan yang sedang berkembang ClickUp Docs, Basis Pengetahuan, Asisten AI (ClickUp Brain), Otomatisasi, Template, Izin Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Document360 Basis pengetahuan internal dan eksternal yang terstruktur Ukuran tim: Ideal untuk tim dukungan pelanggan dan pelatihan produk Chatbot AI (Ask Eddy), versi artikel, domain kustom, analisis detail Harga kustom Absorb LMS Manajemen pembelajaran tingkat perusahaan dengan alat AI Ukuran tim: Ideal untuk organisasi besar dengan kebutuhan kepatuhan. Absorb Create AI, Intelligent Assist, dukungan SCORM/xAPI, portal multibahasa Harga kustom Scribe Dokumentasi proses langkah demi langkah dengan tangkapan layar Ukuran tim: Ideal untuk tim operasional, IT, dan dukungan SOP otomatis, Halaman Scribe, pembuat manual, berbagi dengan satu klik Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $15 per pengguna per bulan. TalentLMS Pelatihan korporat yang gamifikasi dan mudah diakses Ukuran tim: Ideal untuk tim HR dan pengembangan sumber daya manusia Pembuat seret dan lepas, TalentCraft AI, gamifikasi, sertifikasi Mulai dari $149/bulan Lessonly by Seismic Pelatihan interaktif untuk tim penjualan dan keberhasilan pelangganUkuran tim: Ideal untuk program pemberdayaan pendapatan dan pembinaan. Penilaian video AI, integrasi konten Seismic, pelajaran interaktif Harga kustom Process Street Otomatisasi proses tanpa kode dan pelacakan kepatuhan Ukuran tim: Ideal untuk tim HR, operasional, dan kepatuhan Pembuat daftar periksa, agen AI (Cora), persetujuan, dan analisis alur kerja. Harga kustom 360Learning Pelatihan korporat kolaboratif berbasis rekan Ukuran tim: Ideal untuk program pembelajaran dan pengembangan perusahaan Pembelajaran sosial, rekomendasi AI, analisis kelompok, akademi yang dapat disesuaikan Mulai dari $8 per pengguna per bulan Guru Pusat pengetahuan internal yang didukung AI dengan jawaban kontekstual Ukuran tim: Ideal untuk tim yang tersebar dan lingkungan kerja hybrid Kartu pengetahuan, Guru GPT, integrasi browser/Slack, analitik Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $18 per pengguna per bulan. Coassemble Pelatihan mikro visual yang cepat dan kursus interaktifUkuran tim: Ideal untuk tim kecil dan program pelatihan kreatif Lebih dari 40 templat, mode headless, kuis interaktif, dan analitik. Gratis; Paket berbayar mulai dari $100/bulan Docebo Otomatisasi pembelajaran perusahaan yang didukung AI Ukuran tim: Ideal untuk organisasi global dan pelatihan pelanggan Penulisan AI, Pelatihan Virtual, Pencarian Mendalam, Integrasi CRM/HRIS Harga kustom

Alternatif Trainual Terbaik yang Dapat Digunakan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Berikut adalah alternatif Trainual yang dirancang untuk tim modern seperti tim Anda.

1. ClickUp (Terbaik untuk pelatihan dan operasional berbasis AI dalam satu platform)

Buat SOP, panduan onboarding, dan wiki yang terintegrasi secara mulus dengan alur kerja Anda menggunakan ClickUp Docs.

Jika platform pelatihan Anda saat ini membuat sulit untuk menjaga SOP tetap selaras dengan tugas atau mengharuskan tim Anda berpindah antara wiki, dokumen, dan papan proyek hanya untuk menyelesaikan pekerjaan, ClickUp menyelesaikan masalah itu dalam satu tempat.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, menggabungkan dokumentasi, manajemen proyek, dan bantuan pengetahuan AI dalam satu ruang kerja. Fitur ClickUp Docs yang kaya memungkinkan Anda membuat SOP dinamis, panduan onboarding, dan wiki internal yang terhubung langsung dengan tugas dan alur kerja. Untuk menambah keunggulan, ClickUp juga mendukung kolaborasi dan pengeditan real-time.

Buat dokumen kolaboratif dan mudah dinavigasi dengan ClickUp Docs

Anda dapat menugaskan tugas dari dalam dokumen, melacak kemajuan secara real-time, menyematkan widget visual seperti dashboard atau timeline, dan bahkan mengunci bagian tertentu untuk akses berdasarkan izin.

Tugaskan tugas, lacak kemajuan, sematkan dasbor, dan kunci bagian untuk akses aman di dalam ClickUp Docs.

📌 Tips Cepat: Ingin membuat wiki secara instan? Buka Docs Hub, klik Buat Dokumen di pojok kanan atas, dan pilih Wiki Kosong dari opsi yang tersedia. Buat wiki secara instan di dalam ClickUp Docs

Untuk melangkah lebih jauh, ClickUp Knowledge Management hadir sebagai lapisan untuk mengubah cara tim Anda mencari informasi. Misalnya, jika seseorang mengetik, ‘Apa kebijakan cuti melahirkan kami?’— ClickUp Brain, mitra AI yang terintegrasi dalam ruang kerja Anda, secara instan memindai dokumen, tugas, wiki, dan bahkan integrasi eksternal yang terhubung untuk memberikan jawaban yang paling akurat dan terkini.

Gunakan ClickUp Knowledge Management untuk memudahkan akses informasi.

Selain itu, ClickUp Brain juga membantu Anda menyusun SOP baru dari awal, merangkum daftar periksa onboarding yang sudah ada menjadi tindakan yang mudah dilakukan, dan secara otomatis menghasilkan pengetahuan internal dari tugas-tugas sebelumnya, komentar, dan dokumen.

Buat dokumen pengetahuan dengan ClickUp Brain secara instan.

Anda bahkan dapat meminta sistem ini untuk merombak kebijakan dengan nada yang berbeda, membuat panduan langkah demi langkah berdasarkan alur kerja yang telah selesai, atau menyarankan pembaruan dokumentasi saat tugas berubah, menghemat berjam-jam waktu pemeliharaan manual.

Pengetahuan dan Otomatisasi Berbasis AI ClickUp meningkatkan pelatihan dan dokumentasi dengan AI yang terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja Anda: Fitur AI ini mengubah ClickUp dari alat dokumentasi sederhana menjadi pusat pelatihan otomatis—di mana pengetahuan tidak hanya disimpan, tetapi terus bekerja untuk Anda.

Pengetahuan dan Otomatisasi Berbasis AI

ClickUp meningkatkan pelatihan dan dokumentasi dengan AI yang terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja Anda:

ClickUp Brain MAX: Cari di seluruh dokumen ClickUp, tugas, papan tulis, dan aplikasi terhubung seperti Google Drive, Slack, dan Figma untuk segera menemukan konteks yang tepat—bahkan dalam konten yang kompleks atau lama dengan perintah Talk-to-Text yang sederhana.

Brain MAX menampilkan jawaban detail dengan mencari di seluruh dokumen, tugas, dan aplikasi terhubung—membuat pengetahuan yang kompleks atau tersembunyi pun dapat diakses secara instan.

ClickUp AI Agent:s Tanyakan pertanyaan dalam bahasa Inggris yang sederhana (seperti “Apa daftar periksa onboarding kita?”) dan dapatkan jawaban instan yang terverifikasi, diambil dari pengetahuan di ruang kerja Anda.

ClickUp AI Agents memberikan jawaban instan dan bersumber untuk pertanyaan dalam bahasa alami, mengubah ruang kerja Anda menjadi basis pengetahuan yang hidup.

Fitur AI ini mengubah ClickUp dari alat dokumentasi sederhana menjadi pusat pelatihan otomatis—di mana pengetahuan tidak hanya disimpan, tetapi terus bekerja untuk Anda.

Ingin tahu lebih lanjut tentang cara menggunakan AI untuk menulis dokumentasi? Klik video di bawah ini 👇

Untuk memulai dokumentasi Anda, Anda dapat menggunakan Template Basis Pengetahuan ClickUp. Template ini sudah terstruktur dengan folder, halaman, dan Bidang Kustom untuk membantu Anda mengorganisir SOP, kebijakan internal, dokumen onboarding, dan FAQ dalam satu tempat.

Dapatkan templat gratis Organisir SOP, kebijakan, dokumen onboarding, dan FAQ di satu tempat dengan Template Basis Pengetahuan ClickUp.

Anda dapat menghubungkan Dokumen ke tugas, menugaskan pemilik, dan bahkan melacak halaman mana yang memerlukan pembaruan sehingga basis pengetahuan Anda tetap up-to-date dan dapat diterapkan.

⚡ Arsip template: Perlu meluncurkan program pelatihan Anda tanpa melewatkan langkah apa pun? Gunakan template Rencana Peluncuran Pelatihan ClickUp untuk memetakan jadwal, menugaskan tugas, dan melacak setiap tahap, dari uji coba hingga peluncuran penuh.

Fitur terbaik ClickUp

Tugas untuk pelatihan yang siap dijalankan: Tetapkan langsung dari dokumen Anda, tambahkan daftar periksa, ketergantungan, dan tanggal jatuh tempo untuk mengubah setiap pengetahuan menjadi alur kerja dengan Tetapkan langsung dari dokumen Anda, tambahkan daftar periksa, ketergantungan, dan tanggal jatuh tempo untuk mengubah setiap pengetahuan menjadi alur kerja dengan ClickUp Tasks

Tampilan untuk setiap gaya belajar: Gunakan Gunakan Tampilan ClickUp untuk SOP bergaya daftar, alur proses Kanban, dan lainnya.

Kontrol akses dengan izin berdasarkan peran: Kelola pengeditan, berbagi, dan visibilitas berdasarkan peran atau departemen untuk melindungi konten sensitif atau yang kritis bagi kepatuhan.

Kolaborasi terintegrasi: Berikan komentar, tandai rekan tim, tetapkan tugas, dan kelola thread diskusi di dalam setiap dokumen atau tugas dengan Berikan komentar, tandai rekan tim, tetapkan tugas, dan kelola thread diskusi di dalam setiap dokumen atau tugas dengan ClickUp Collaboration Detection

Lindungi data dengan keamanan tingkat perusahaan: Andalkan SSO, izin granular, dan privasi data AI yang ketat—tidak ada data ruang kerja yang digunakan untuk pelatihan AI.

Rekam pengetahuan secara otomatis dengan ClickUp AI Notetaker: Rekam, transkrip, dan ringkas sesi onboarding atau pelatihan untuk wawasan yang dapat dicari dan dibagikan. Rekam, transkrip, dan ringkas sesi onboarding atau pelatihan untuk wawasan yang dapat dicari dan dibagikan.

Batasan ClickUp

Mungkin memerlukan sedikit waktu untuk membiasakan diri karena banyaknya fitur yang tersedia.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 mengatakan,

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah fleksibilitasnya dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan tim saya. Saya menggunakannya setiap hari untuk mengorganisir siklus pengujian QA, mendokumentasikan bukti, mengotomatisasi tugas-tugas berulang, dan melacak kemajuan tiket di berbagai tim. Otomatisasi dan templat kustom menghemat banyak waktu dan membantu menjaga konsistensi dalam proses kami.

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah fleksibilitasnya dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan tim saya. Saya menggunakannya setiap hari untuk mengorganisir siklus pengujian QA, mendokumentasikan bukti, mengotomatisasi tugas-tugas berulang, dan melacak kemajuan tiket di seluruh tim. Otomatisasi dan templat kustom menghemat banyak waktu dan membantu menjaga konsistensi dalam proses kami.

2. Document360 (Terbaik untuk basis pengetahuan terstruktur dengan pencarian AI)

melalui Document360

Document360 dirancang untuk tim yang perlu mendokumentasikan proses yang dapat diulang, konten pelatihan, dan pengetahuan produk dalam format yang dapat dicari.

Anda dapat membuat basis pengetahuan pribadi atau publik, mengorganisir konten ke dalam kategori hierarkis, dan berkolaborasi menggunakan alur kerja ulasan dan versi artikel. Untuk kasus penggunaan yang berfokus pada pelatihan, tim dapat menyematkan artikel panduan, SOP, dan alur pohon keputusan langsung ke dalam aplikasi web atau portal yang sudah ada.

Fitur terbaik Document360

Gunakan domain kustom dengan SSL, branding melalui CSS/JS, meta data otomatis, dan analitik konten untuk melacak kata kunci pencarian, kinerja artikel, dan umpan balik pengguna.

Dapatkan chatbot bertenaga AI 'Ask Eddy' untuk menjawab pertanyaan pengguna dengan saran artikel yang relevan.

Membimbing pengguna melalui jalur bantuan langkah demi langkah di dalam portal Anda dengan widget pohon keputusan.

Batasan Document360

Editor teks kaya terkadang terasa kurang intuitif, menyebabkan masalah format saat menyalin atau menyesuaikan gaya secara manual.

Harga Document360

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Document360

G2: 4.7/5 (450+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Document360?

Sebuah ulasan G2 mengatakan,

Mudah untuk membuat dan mempublikasikan artikel. Situs ini memungkinkan beberapa kategori yang mudah dinavigasi oleh klien kami. Alat ini mudah diimplementasikan. Tim kami telah menggunakan Doc360 selama setahun, dan kami telah membuat situs bantuan yang komprehensif yang berguna bagi pengguna kami. Kami dapat dengan mudah mempublikasikan dan memperbarui artikel dengan cepat saat meluncurkan fitur baru atau perlu memperbarui artikel bantuan yang sudah ada.

Mudah untuk membuat dan mempublikasikan artikel. Situs ini memungkinkan beberapa kategori yang mudah dinavigasi oleh klien kami. Alat ini mudah diimplementasikan. Tim kami telah menggunakan Doc360 selama setahun, dan kami telah membuat situs bantuan yang komprehensif yang berguna bagi pengguna kami. Kami dapat dengan mudah mempublikasikan dan memperbarui artikel dengan cepat saat meluncurkan fitur baru atau perlu memperbarui artikel bantuan yang sudah ada.

👀 Tahukah Anda? Sebuah laporan Forrester menemukan bahwa 97% organisasi masih beroperasi dengan proses dokumentasi digital minimal atau bahkan tidak ada sama sekali. Itu berarti hampir semua perusahaan masih menggunakan alur kerja manual yang usang.

3. Absorb LMS (Pilihan terbaik untuk sistem manajemen pembelajaran berteknologi AI tingkat perusahaan)

melalui Absorb LMS

Absorb LMS adalah sistem manajemen pembelajaran berbasis cloud yang dilengkapi dengan alat kecerdasan buatan generatif untuk pembuatan kursus cepat, jalur pembelajaran yang dapat disesuaikan, dan alur kerja admin yang cerdas.

Alternatif Trainual ini juga dilengkapi dengan fitur e-commerce untuk menjual konten pelatihan, serta penilaian, sertifikasi, dan pelacakan kepatuhan. Dukungan penuh untuk SCORM, xAPI, dan portal multibahasa memastikan pengiriman yang fleksibel, sementara kontrol berbasis peran dan kepatuhan SOC 2/GDPR mencakup kebutuhan keamanan perusahaan.

Manfaatkan fitur terbaik Absorb LMS

Gunakan pembuat kursus berbasis AI 'Absorb Create' untuk secara otomatis menghasilkan kerangka kursus dan materi dalam hitungan menit.

Aktifkan perintah bahasa alami dan laporan satu klik untuk mempermudah tugas administratif dengan alat admin Intelligent Assist.

Dapatkan dasbor pelaporan komprehensif dengan analisis terjadwal untuk melacak kemajuan peserta pelatihan, sertifikasi, dan metrik ROI.

Atasi batasan LMS

Mengelola perpustakaan kursus yang luas dapat memakan waktu, karena platform saat ini belum dilengkapi dengan opsi pengeditan massal yang kuat.

Harga Absorb LMS

Harga kustom

Lihat ulasan dan penilaian LMS Absorb

G2: 4.6/5 (lebih dari 600 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Absorb LMS?

Sebuah ulasan G2 mengatakan,

Produk ini sesuai dengan apa yang dijelaskan selama fase penjualan. Sebagai pembuat konten LMS, mudah untuk mempelajari dasar-dasarnya dan menggunakannya dalam pembuatan materi pelatihan untuk lingkungan pengguna. Tim dukungan sangat luar biasa, menjawab pertanyaan dengan cepat.

Produk ini sesuai dengan apa yang dijelaskan selama fase penjualan. Sebagai pembuat konten LMS, mudah untuk mempelajari dasar-dasarnya dan menggunakannya dalam pembuatan materi pelatihan untuk lingkungan pengguna. Tim dukungan sangat luar biasa, menjawab pertanyaan dengan cepat.

📚 Baca Lebih Lanjut: Meningkatkan Adopsi Produk: Strategi dan Wawasan untuk Kesuksesan

4. Scribe (Terbaik untuk dokumentasi proses visual langkah demi langkah)

melalui Scribe

Scribe adalah alat dokumentasi otomatis yang merekam tindakan di layar Anda, termasuk klik mouse, ketukan keyboard, dan tangkapan layar, lalu mengubahnya menjadi panduan langkah demi langkah yang dapat diedit.

Anda dapat menyesuaikan dan menambahkan anotasi pada setiap langkah, menyesuaikan merek pada hasil, menyunting informasi sensitif, dan mengekspor dalam berbagai format. Scribe terintegrasi dengan tim melalui tautan yang dapat dibagikan dan peran, serta menyediakan analitik untuk melacak dan membimbing penggunaan selama proses berlangsung.

Fitur terbaik Scribe

Memudahkan berbagi dengan opsi ekspor dan embed satu klik, memungkinkan panduan dibagikan melalui PDF, kode embed, atau platform seperti ITG atau Hudu.

Edit dan sesuaikan konten, termasuk pengeditan teks, penambahan tautan, pengurutan ulang, dan penyesuaian gaya setelah penangkapan.

Menggabungkan beberapa panduan menjadi manual lengkap , dengan kolaborasi real-time dan riwayat versi menggunakan Scribe Pages dan Gallery.

Batasan Scribe

Redaksi terkadang menyamarkan teks yang tidak sensitif, dan fitur pengaturan AI dapat diperbaiki sesuai dengan beberapa masukan.

Harga Scribe

Gratis selamanya

Pro Team : $15 per pengguna per bulan (mulai dari lima pengguna)

Pro Personal : $29 per pengguna per bulan (mulai dari satu pengguna)

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Scribe

G2: 4.8/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4.8/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Scribe?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan,

Scribe adalah alat yang sangat mudah digunakan untuk membuat manual untuk alur kerja kecil. Berkat fitur pengeditan, Anda dapat dengan cepat memperbaiki manual secara keseluruhan dan memiliki panduan berkualitas tinggi tentang produk/alur kerja Anda dalam hitungan menit. Opsi rebranding dan opsi berbagi yang mudah sangat cocok untuk berbagi pengetahuan perusahaan Anda.

Scribe adalah alat yang sangat mudah digunakan untuk membuat manual untuk alur kerja kecil. Berkat fitur pengeditan, Anda dapat dengan cepat memperbaiki manual secara keseluruhan dan memiliki panduan berkualitas tinggi tentang produk/alur kerja Anda dalam hitungan menit. Opsi rebranding dan opsi berbagi yang mudah sangat cocok untuk berbagi pengetahuan perusahaan Anda.

🧠 Fakta Menarik: Dokumen tertulis pertama yang diketahui muncul antara tahun 3400 dan 3200 SM di Mesopotamia kuno, menggunakan aksara paku Sumeria yang berkembang dari tulisan proto-gambar.

5. TalentLMS (Terbaik untuk pelatihan dengan gamifikasi bawaan)

melalui TalentLMS

TalentLMS adalah sistem manajemen pembelajaran yang dirancang untuk tim yang ingin memberikan pelatihan karyawan yang terstruktur tanpa kurva pembelajaran yang curam dan proses pengaturan yang rumit.

Platform ini mendukung berbagai jenis program pelatihan, termasuk onboarding, pemberdayaan mitra, dan pelacakan kepatuhan. Tim admin Anda dapat mengelola kursus, mengelompokkan pengguna berdasarkan departemen atau wilayah, dan memantau kemajuan dari dasbor pusat. Platform ini juga terintegrasi dengan alat seperti Zoom dan Salesforce untuk memastikan pembelajaran terintegrasi dalam operasional sehari-hari.

Fitur terbaik TalentLMS

Gunakan pembuat kursus seret dan lepas dengan dukungan untuk SCORM, xAPI, cmi5, dan konten multimedia.

Dapatkan akses ke alat AI melalui TalentCraft untuk menghasilkan ringkasan kursus, pertanyaan kuis, dan prompt penulisan.

Tambahkan elemen gamifikasi seperti badge, poin, dan papan peringkat untuk meningkatkan keterlibatan peserta pelatihan.

Batasan TalentLMS

Fitur e-commerce tidak mendukung pembelian massal oleh klien eksternal, sehingga setiap peserta atau kursus harus mendaftar secara manual.

Harga TalentLMS

Core : $149/bulan

Grow : $299/bulan

Pro : $579/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian TalentLMS

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TalentLMS?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan,

Saya menghargai kemampuan untuk membuat lingkungan pelatihan terpisah melalui cabang. Ada juga banyak opsi untuk merancang kursus di TalentLMS, terutama dengan penambahan layanan yang terintegrasi dengan AI seperti TalentCraft.

Saya menghargai kemampuan untuk membuat lingkungan pelatihan terpisah melalui cabang. Ada juga banyak opsi untuk merancang kursus di TalentLMS, terutama dengan penambahan layanan yang terintegrasi dengan AI seperti TalentCraft.

📮 ClickUp Insight: Lebih dari setengah karyawan (57%) membuang waktu mencari informasi terkait pekerjaan melalui dokumen internal atau basis pengetahuan perusahaan. Dan ketika mereka tidak bisa? 1 dari 6 orang beralih ke solusi pribadi—mencari melalui email lama, catatan, atau tangkapan layar hanya untuk menyusun informasi. ClickUp Brain menghilangkan kebutuhan pencarian dengan menyediakan jawaban instan yang didukung AI, diambil dari seluruh ruang kerja Anda dan aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi, sehingga Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan—tanpa repot.

6. Lessonly by Seismic (Terbaik untuk tim penjualan yang membutuhkan latihan berbasis video)

melalui Seismic Learning

Lessonly, kini dikenal sebagai Seismic Learning, adalah perangkat lunak pelatihan berbasis cloud yang membantu tim penjualan dan dukungan dalam membuat, mengelola, dan melacak konten pembelajaran interaktif bersama dengan aset penjualan Seismic yang mereka gunakan sehari-hari.

Dengan editor seret dan lepas, administrator dapat membuat kursus untuk kebutuhan pelatihan online tim yang berkembang. Kemudian, atur kursus tersebut ke dalam jalur berdasarkan peran, dan pantau kemajuan melalui dasbor manajer.

Di sisi lain, peserta pelatihan berlatih presentasi atau skenario layanan melalui video dan menerima umpan balik bimbingan terstruktur yang langsung terkait dengan hasil di dunia nyata.

Fitur terbaik Lessonly by Seismic

Buat simulasi latihan video dengan penilaian AI agar perwakilan dapat merekam skenario email, obrolan, atau panggilan, dan menerima umpan balik berstempel waktu dari manajer.

Gunakan integrasi konten Seismic untuk menampilkan pelatihan tepat waktu di samping panduan dan materi pendukung di dalam CRM atau alur kerja email.

Buat pelajaran interaktif dengan berbagai jenis file (video, dokumen, slide) dan kuis langsung tanpa meninggalkan lingkungan Seismic.

Lessonly oleh Seismic batasan

Pilihan kuis dan konten interaktif lebih terbatas dibandingkan dengan platform LMS yang lengkap.

Harga Lessonly oleh Seismic

Harga kustom

Lessonly by Seismic: Ulasan dan Peringkat

G2: 4.7/5 (550+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Lessonly by Seismic?

Sebuah ulasan G2 mengatakan,

Lessonly sangat membantu, terutama dalam pekerjaan saya, karena memberikan ide/informasi tentang proses agar saya dapat menjalankan tugas dengan efektif dan efisien. Ini seperti guru bagi saya, membimbing saya setiap hari tentang hal-hal yang perlu dilakukan di tempat kerja—alat yang sangat ideal bagi mereka yang kesulitan dengan proses.

Lessonly sangat membantu, terutama untuk pekerjaan saya, karena memberikan ide/informasi tentang proses agar saya dapat menjalankan tugas dengan efektif dan efisien. Ini seperti guru bagi saya, membimbing saya setiap hari tentang hal-hal yang perlu dilakukan di tempat kerja—alat yang sangat ideal bagi mereka yang kesulitan dengan proses.

⚡ Arsip Template: Template Rencana Pelatihan Karyawan Gratis

7. Process Street (Terbaik untuk kepatuhan tanpa kode dan otomatisasi proses)

melalui Process Street

Process Street adalah platform manajemen alur kerja dan proses yang dirancang untuk tim operasional, HR, dan pelatihan kepatuhan.

Dengan alat ini, Anda dapat mengubah prosedur berulang menjadi daftar periksa interaktif dengan logika kondisional, persetujuan, dan otomatisasi. Akibatnya, alternatif Trainual ini membantu Anda mengotomatisasi pelatihan dan memastikan tugas-tugas diselesaikan secara konsisten.

Meskipun sering digunakan untuk onboarding dan pelaksanaan SOP, banyak tim juga mengandalkannya sebagai perangkat lunak pelatihan ringan untuk proses internal langkah demi langkah.

Fitur terbaik Process Street

Dapatkan pembuat daftar periksa tanpa kode dengan logika kondisional, persetujuan, tanggal jatuh tempo, dan langkah-langkah sub.

Gunakan agen AI terintegrasi 'Cora' yang memantau pelaksanaan alur kerja , menandai tugas yang dilewati, dan membantu menjaga kepatuhan.

Dapatkan wawasan tentang hambatan, status penyelesaian, dan kinerja proses dengan dasbor pelaporan real-time.

Batasan Process Street

Penyesuaian tata letak terbatas, dengan batasan karakter yang ketat dan opsi format dasar.

Harga Process Street

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Process Street

G2: 4.6/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Process Street?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan,

Process Street sangat mudah digunakan. Jika Anda mencari SOP dan sistem yang tertulis dengan jelas, ini adalah aplikasi yang sangat cocok untuk itu.

Process Street sangat mudah digunakan. Jika Anda mencari SOP dan sistem yang tertulis dengan jelas, ini adalah aplikasi yang sangat cocok untuk itu.

🧠 Fakta Menarik: Ide mesin ketik pertama kali muncul pada tahun 1714 ketika Henry Mill, seorang Inggris, mematenkan mesin misterius ‘mesin buatan’ untuk mencetak huruf. Namun, mesin ketik pertama yang berfungsi baru dibangun pada tahun 1808 oleh penemu Italia Pellegrino Turri untuk temannya yang buta, Countess Carolina Fantoni, dan surat-surat yang diketiknya masih tersimpan hingga hari ini!

⚡ Arsip Template: Template Dokumentasi Proses Gratis dalam Word dan ClickUp

8. 360Learning (Terbaik untuk pelatihan korporat kolaboratif)

melalui 360Learning

360Learning adalah platform LMS kolaboratif dan pelatihan online yang dirancang untuk tim korporat dan ahli materi pelajaran untuk bersama-sama membuat dan berbagi materi pelatihan.

Ideal untuk tim yang sedang berkembang, platform ini memungkinkan pelatih untuk meluncurkan kursus menggunakan alat authoring modern. Di sisi lain, peserta pelatihan dapat menikmati pengalaman belajar interaktif, seperti umpan balik dari rekan, interaksi belajar sosial, dan fitur pengujian A/B. Dengan gamifikasi bawaan dan pelacakan sertifikasi, platform ini mendukung pembelajaran berkelanjutan, kepatuhan, dan pengembangan karyawan.

Fitur terbaik 360Learning

Dapatkan analitik bawaan dengan pelacakan kelompok, tingkat penyelesaian di atas 90%, dan integrasi dengan alat pelaporan.

Lihat rekomendasi pembelajaran yang dipersonalisasi berdasarkan peran pengguna, keterampilan, dan riwayat di halaman utama, yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI).

Gunakan fitur 'Customizable Academies' untuk mengaktifkan portal multi-merek, halaman beranda kustom, admin grup, dan dasbor coaching.

Batasan 360Learning

Peserta pelatihan tidak dapat memilih submodul individu dalam suatu kursus, sehingga mereka harus menyelesaikan seluruh modul sesuai struktur yang telah ditentukan.

Harga 360Learning

Tim: $8 per pengguna terdaftar per bulan

Bisnis: Harga kustom

Ulasan dan penilaian 360Learning

G2: 4.6/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang 360Learning?

Sebuah ulasan G2 mengatakan,

Desain platform ini sangat ramah pengguna. Menavigasi melalui berbagai fitur dan modulnya sangat intuitif, sehingga mudah menemukan apa yang saya butuhkan. Antarmuka yang bersih dan modern merupakan nilai tambah, karena meminimalkan gangguan dan memungkinkan saya fokus pada materi pembelajaran. Kemudahan penggunaan ini secara signifikan meningkatkan pengalaman pembelajaran secara keseluruhan.

Desain platform ini sangat ramah pengguna. Menavigasi melalui berbagai fitur dan modulnya sangat intuitif, sehingga mudah menemukan apa yang saya butuhkan. Antarmuka yang bersih dan modern merupakan nilai tambah, karena meminimalkan gangguan dan memungkinkan saya fokus pada materi pembelajaran. Kemudahan penggunaan ini secara signifikan meningkatkan pengalaman pembelajaran secara keseluruhan.

💡 Tips Pro: Rekam sesi pelatihan dari layar peserta pelatihan, bukan dari layar pelatih. Anda akan menangkap persis apa yang dilihat oleh karyawan baru, termasuk keraguan mereka, kesalahan yang mereka buat, dan pertanyaan nyata yang mereka ajukan, sehingga materi pelatihan di masa depan menjadi jauh lebih efektif.

9. Guru (Terbaik untuk pusat pengetahuan bertenaga AI dan jawaban langsung)

melalui Guru

Guru adalah platform manajemen pengetahuan yang menggunakan integrasi browser dan Slack untuk menampilkan kartu pengetahuan yang sadar konteks.

Tim Anda dapat membuat kartu kolaboratif yang kemudian disajikan melalui agen AI seperti Guru GPT atau Knowledge Agents yang disesuaikan dengan tim tertentu. Sistem ini juga dilengkapi dengan pelacakan pembacaan, pengingat, dan kontrol akses berbasis peran, menjadikannya cocok untuk tim yang membutuhkan pengiriman pengetahuan yang terstruktur.

Fitur terbaik Guru

Minta ahli untuk meninjau dan menyetujui konten secara berkala melalui siklus verifikasi kartu pengetahuan, memastikan keakuratan seiring waktu.

Tampilkan kartu yang relevan berdasarkan konteks, pencarian terbaru, atau halaman browser yang terbuka dengan pemicu cerdas dan jawaban yang disarankan.

Gunakan fitur 'Detail Jawaban' dan dasbor analitik untuk menunjukkan kepada pengguna alasan di balik jawaban yang diberikan, melacak konfirmasi pembacaan, celah konten, dan kinerja agen.

Batasan Guru

Opsi format dan tata letak terbatas—tabel, gambar, dan menu tarik-turun seringkali mengurangi ruang yang dapat digunakan, dan pengeditan teks tidak dilengkapi dengan gaya lanjutan.

Harga Guru

Uji coba gratis : Gratis selama 30 hari dengan akses penuh ke platform.

All-in-one : $18 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian dari para ahli

G2: 4.7/5 (2.000+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Guru?

Sebuah ulasan G2 mengatakan,

Saya sangat menghargai kecepatan dan kemudahan penggunaan Guru. Membuat dan mengedit kartu sangat sederhana dan intuitif, yang membuat dokumentasi proses dan berbagi pengetahuan antar tim menjadi jauh lebih cepat. Antarmuka pengguna bersih dan sederhana, dan kolaborasi berjalan lancar.

Saya sangat menghargai kecepatan dan kemudahan penggunaan Guru. Membuat dan mengedit kartu sangat sederhana dan intuitif, yang membuat dokumentasi proses dan berbagi pengetahuan antar tim menjadi jauh lebih cepat. Antarmuka pengguna bersih dan sederhana, dan kolaborasi berjalan lancar.

10. Coassemble (Terbaik untuk microlearning dan pembuatan kursus visual)

melalui Coassemble

Coassemble adalah perangkat lunak pelatihan yang dirancang untuk microlearning yang cepat dan menarik. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna mengubah dokumen atau ide menjadi kursus interaktif tanpa perlu coding.

Peserta pelatihan dapat mengakses konten melalui tautan atau SCORM tanpa perlu login. Platform alternatif Trainual ini menyediakan analitik keterlibatan real-time dan integrasi dengan alat seperti Zapier dan PayPal, memudahkan distribusi dan pelacakan.

Fitur terbaik Coassemble

Dapatkan pembuat kursus seret-dan-lepas dengan lebih dari 40 templat interaktif—kuis, kartu flash, video, dan daftar periksa.

Perluas jangkauan dengan mode Headless dan tautan pembayaran yang dapat dibagikan untuk menjual kursus di luar lingkungan LMS normal.

Lihat analitik pada dasbor keterlibatan real-time untuk tingkat drop-off, waktu yang dihabiskan, dan pelacakan sentimen.

Batasan Coassemble

Pembuatan kursus dapat terasa lambat atau rumit, terutama saat mengatur tata letak atau mengunggah media.

Harga Coassemble

Gratis selamanya

Tim : $100/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Coassemble

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Coassemble?

Sebuah ulasan G2 mengatakan,

Anda dapat menduplikasi atau mencerminkan tile, pelajaran, kuis, dll. Fitur penghemat waktu yang memudahkan pembuatan kursus baru. Fitur analitik yang hebat. Suka integrasi Paperform.

Anda dapat menduplikasi atau mencerminkan tile, pelajaran, kuis, dll. Fitur penghemat waktu yang memudahkan pembuatan kursus baru. Fitur analitik yang hebat. Suka integrasi Paperform.

11. Docebo (Terbaik untuk otomatisasi pembelajaran perusahaan yang didorong oleh AI)

melalui Docebo

Docebo adalah LMS yang siap digunakan oleh perusahaan, dirancang untuk mendukung pelatihan korporat skala besar bagi karyawan, mitra, dan pelanggan. Platform ini menawarkan penulisan konten berbasis AI, pendaftaran otomatis, dukungan multibahasa, dan jalur pembelajaran adaptif.

Dengan antarmuka pengguna yang ramah dan pelacakan kemajuan bawaan, platform ini memungkinkan peserta pelatihan untuk mengembangkan keterampilan teknis secara efisien. Docebo juga berfungsi sebagai basis pengetahuan yang kuat, terintegrasi dengan CRM, HRIS, alat konferensi, dan lainnya untuk mengotomatisasi pelatihan dan menjaga kelancaran alur kerja.

Fitur terbaik Docebo

Buat kerangka kursus, penilaian, terjemahan, dan bahkan presenter video AI berdasarkan prompt sederhana dengan AI.

Analisis teks dan ucapan di seluruh konten untuk menampilkan hasil yang relevan secara kontekstual dengan kemampuan pencarian mendalam.

Tawarkan latihan berbasis skenario dengan umpan balik cerdas yang terintegrasi dalam jalur pelatihan menggunakan 'AI Virtual Coaching'.

Batasan Docebo

Tidak dioptimalkan untuk microlearning; konten kursus disusun secara terstruktur, tidak cocok untuk modul-modul berukuran kecil.

Harga Docebo

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Docebo

G2: 4.3/5 (650+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Docebo?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan,

Kemampuan untuk mengelola katalog yang berbeda, rencana pembelajaran, dan jenis konten telah menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan beragam audiens kami. Kami sangat puas dengan komunitas ini, yang menjadi sumber inspirasi dan solusi masalah yang sangat berguna.

Kemampuan untuk mengelola katalog yang berbeda, rencana pembelajaran, dan jenis konten telah menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan beragam audiens kami. Kami sangat puas dengan komunitas ini, yang menjadi sumber inspirasi dan solusi masalah yang sangat berguna.

Modernisasi Cara Tim Anda Belajar dan Bekerja dengan ClickUp

Hal yang lebih buruk daripada melatih karyawan Anda dan mereka pergi adalah tidak melatih mereka dan mereka tetap tinggal.

Hal yang lebih buruk daripada melatih karyawan Anda dan mereka pergi adalah tidak melatih mereka dan mereka tetap tinggal.

Sebagian besar alat pelatihan dan onboarding melakukan pekerjaan yang cukup baik di awal.

Namun, seiring pertumbuhan bisnis Anda, proses yang berkembang, dan tim yang semakin spesialis, alat-alat yang sama seringkali menjadi hambatan. Pembaruan konten terasa rumit. Informasi tersembunyi. Orang-orang berhenti menggunakan sistem sama sekali.

ClickUp mengubah persamaan tersebut. Platform ini menggabungkan dokumentasi, tugas, dan pengetahuan yang didukung AI menjadi satu tempat—sehingga pembelajaran secara alami terhubung dengan tindakan. Tim Anda tidak hanya menyelesaikan pelatihan; mereka menerapkannya secara real-time.

Siap untuk melampaui panduan statis dan mencoba alternatif Trainual yang lebih interaktif? Daftar sekarang di ClickUp.