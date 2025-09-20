Cara Menjadwalkan Instagram Stories: Alat &amp; Praktik Terbaik

Anda memiliki ide cerita yang sempurna, penawaran terbatas, dan audiens Anda sedang aktif. Namun, saat Anda memposting, setengah dari penonton Anda sudah log out.

Jeda waktu itu? Di situlah peluang-peluang menghilang secara diam-diam—kecuali Anda menjadwalkan Instagram Stories lebih awal untuk menyesuaikan dengan aktivitas puncak audiens.

Instagram Stories sangat penting dalam meningkatkan interaksi dan konversi, tetapi hanya jika konten Anda muncul saat audiens target Anda sedang online dan aktif.

Itulah mengapa mengetahui cara menjadwalkan Instagram Stories dapat membuat perbedaan yang signifikan. Hal ini memungkinkan Anda untuk tetap konsisten, merencanakan dengan tujuan yang jelas, dan menghindari kebingungan terakhir menit yang melemahkan pesan Anda. Jadi, mari kita lihat bagaimana Anda dapat menjadwalkan Stories tepat saat visibilitas berada di puncaknya! 📈

Bisakah Anda Menjadwalkan Instagram Stories?

Ya, Anda bisa menjadwalkan Instagram Stories!*

Alat bawaan Instagram (seperti Facebook Business Suite) memungkinkan pengguna akun bisnis dan akun kreator untuk menjadwalkan posting dan merencanakan Stories secara提前.

Tergantung pada platform dan jenis akun Anda, Anda juga dapat menggunakan platform pihak ketiga untuk mempublikasikan secara otomatis atau menerima notifikasi push saat waktunya untuk memposting Stories.

Ini berarti Anda dapat:

Hemat waktu dengan mengelompokkan, menjadwalkan, dan dengan mengelompokkan, menjadwalkan, dan mengotomatisasi pembuatan konten secara提前

Tetap konsisten tanpa harus terburu-buru mencari ide di menit-menit terakhir

Rencanakan dan tinjau Stories Anda sebagai bagian dari strategi konten yang lebih besar

Pantau Stories Anda dan kinerjanya dengan alat analitik Instagram bawaan

📌 Jenis konten Instagram yang sebaiknya Anda jadwalkan: Jangan batasi strategi Anda hanya pada Stories saja—pertimbangkan kombinasi ini: Posting di feed: Konten yang abadi, promosi, atau bernilai tinggi

Stories: Di balik layar, jajak pendapat, tanya jawab

Reels: Tren, demo produk, atau tips

Carousels: Panduan langkah demi langkah atau testimoni Gunakan templat atau tampilan kalender untuk merencanakan kapan akan membuat posting dan mengunggah media!

⭐ Template Terpilih Template Penjadwalan Posting Instagram ClickUp dirancang untuk siapa saja yang mengelola kalender media sosial, terutama yang melibatkan berbagai format, tahap persetujuan, dan tanggal publikasi. Tampilan visual di kalender langsung menunjukkan bagaimana template ini membantu Anda memberikan struktur dan visibilitas pada alur kerja pemasaran Anda. Dapatkan template gratis Rencanakan dan jadwalkan posting Instagram Anda sebelumnya dengan templat penjadwalan posting Instagram ClickUp Setiap blok kalender adalah kartu tugas yang lengkap, memberikan semua informasi secara sekilas: tanggal publikasi, tema (Fitur Produk atau Tips dan Saran), tahap saat ini (QA atau Publikasi), format konten, tautan posting, dan status persetujuan. Anda bahkan memiliki indikator visual untuk tindakan spesifik seperti Bagikan ke Akun Lain atau Persetujuan Menunggu.

Cara Menjadwalkan Instagram Stories Langkah demi Langkah

Menjadwalkan Instagram Stories memungkinkan Anda untuk merencanakan konten sebelumnya, sehingga Anda dapat menjangkau audiens Anda bahkan saat Anda tidak sedang bekerja.

Anda dapat menggunakan alat bawaan Instagram atau aplikasi pihak ketiga untuk melakukannya.

Begini cara memulai penjadwalan Instagram Stories. ✔️

Gunakan Meta Business Suite

Metode #1: Di desktop

Versi desktop Meta Business Suite berfungsi sebagai penjadwal Instagram Stories Anda, memberikan Anda kendali penuh atas waktu tayang Stories Anda. Berikut cara menggunakannya. 💻

Langkah #1: Masuk ke Meta Business Suite

Kunjungi business.facebook.com dan masuk menggunakan akun Facebook dan Instagram yang terhubung. Kemudian, navigasikan ke dasbor utama di bawah alat konten Anda dan temukan tombol Buat Cerita.

melalui Hootsuite

Langkah #2: Pilih akun

Cari ikon Instagram di samping tombol Bagikan ke untuk memastikan Anda menjadwalkan untuk platform dan profil yang benar. Anda dapat menambahkan hingga 10 gambar atau video dengan menyeret, melepas, atau mengunggah dari komputer Anda.

melalui Hootsuite

⚡ Tips Cepat: Anda dapat mengedit Stories yang dijadwalkan sebelum dipublikasikan dengan mengakses tampilan kalender. Gunakan alat AI untuk caption jika Anda kesulitan.

Langkah #3: Sesuaikan cerita Anda

Jika diperlukan, tambahkan teks overlay, potong gambar, dan gunakan stiker, termasuk tautan yang dapat diklik, menggunakan tombol Edit.

Setelah itu, di bagian bawah, ubah dari Bagikan Sekarang menjadi Jadwalkan. Anda dapat memilih waktu secara manual atau menggunakan opsi Waktu Aktif, yang menyarankan waktu berdasarkan perilaku audiens. Klik Jadwalkan dan Anda sudah siap!

melalui Hootsuite

💡 Tips Pro: Meta memungkinkan penjadwalan hingga 29 hari sebelumnya, yang sempurna untuk perencanaan kampanye media atau peluncuran produk.

Metode #2: Di perangkat seluler

Berikut cara menjadwalkan Instagram Stories melalui aplikasi seluler Meta. 📱

Langkah #1: Unduh dan buka aplikasi Meta Business Suite

Jika Anda belum melakukannya, kunjungi App Store atau Google Play untuk mengunduh aplikasi Meta Business Suite. Setelah diunduh, masuk menggunakan kredensial yang terhubung dengan akun bisnis atau kreator Instagram Anda.

Langkah #2: Ketuk 'Story' untuk memulai

Dari layar utama, ketuk opsi Story untuk mulai membuat Instagram Story Anda. Ini akan meminta Anda untuk mengunggah konten Anda.

Langkah #3: Unggah media Anda

Pilih foto atau video yang ingin Anda bagikan dalam cerita Anda. Anda dapat mengunggah beberapa slide sekaligus, sehingga memudahkan pembuatan urutan cerita yang lengkap.

Langkah #4: Sesuaikan cerita Anda

Tambahkan teks overlay, stiker, GIF, atau elemen desain lainnya untuk membuat konten Anda lebih menarik dan sesuai dengan merek. Anda juga dapat menggunakan alat untuk memotong atau mengubah ukuran file media jika diperlukan.

Langkah #5: Ketuk ‘Selanjutnya’ untuk melanjutkan

Setelah Stories Anda terlihat sesuai keinginan, ketuk tombol Next di sudut untuk melanjutkan ke opsi publikasi. Di sini, Anda dapat memilih di mana akan membagikan Stories: Instagram, Facebook, atau keduanya. Anda dapat memposting ke keduanya secara bersamaan jika akun Anda terhubung.

⚡ Template Archive: Template Penulisan Konten Terbaik untuk Mempercepat Proses

Langkah #6: Jadwalkan Stories Anda untuk nanti

Jika Anda menggunakan iOS, ketuk Jadwalkan untuk nanti. Jika Anda menggunakan Android, ketuk Selesai, lalu pilih tanggal dan waktu yang diinginkan untuk mempublikasikan Stories.

Setelah semuanya diatur, ketuk untuk mengonfirmasi jadwal. Cerita Anda akan diterbitkan secara otomatis pada waktu yang Anda pilih.

💡 Tips Pro: Setelah menjadwalkan, periksa bagian Story Insights di Meta Business Suite untuk melihat bagaimana Stories Anda sebelumnya berkinerja. Metrik seperti tampilan, balasan, dan keluar memungkinkan Anda melakukan analisis tren, yang membantu Anda memahami konten apa yang resonansi dengan audiens Anda dan apa yang mungkin perlu disesuaikan下次.

📮 ClickUp Insight: 18% responden survei kami ingin menggunakan AI untuk mengatur kehidupan mereka melalui kalender, tugas, dan pengingat. 15% lainnya ingin AI menangani tugas rutin dan pekerjaan administratif. Untuk melakukannya, sebuah AI perlu mampu: memahami tingkat prioritas untuk setiap tugas dalam alur kerja, menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat tugas atau menyesuaikan tugas, dan mengatur alur kerja otomatis . Sebagian besar alat hanya memiliki satu atau dua langkah dari proses ini. Namun, ClickUp telah membantu pengguna mengintegrasikan hingga 5+ aplikasi menggunakan platform kami! Nikmati penjadwalan berbasis AI, di mana tugas dan pertemuan dapat dengan mudah dialokasikan ke slot kosong di kalender Anda berdasarkan tingkat prioritas. Anda juga dapat mengatur aturan otomatisasi kustom melalui ClickUp Brain untuk menangani tugas rutin. Selamat tinggal pekerjaan rutin!

Banyak alat pihak ketiga yang membantu dalam penjadwalan langsung Instagram Stories. Namun, Anda akan membutuhkan alat manajemen proyek media sosial untuk mengorganisir dan mengelola alur kerja konten Anda di balik layar.

ClickUp hadir dengan beragam fiturnya. 🤩

Solusi Manajemen Proyek Pemasaran ClickUp berfungsi sebagai pusat komando visual. Anda dapat merencanakan Stories Anda di kalender bersama, menugaskan tugas kepada tim Anda, melampirkan aset kreatif, menjadwalkan pertemuan, memblokir waktu, dan menetapkan batas waktu untuk setiap tahap proses konten.

Tapi bagaimana caranya?

Kenalkan ClickUp Calendar! ☑️ Tonton videonya untuk mempelajari cara menggunakan ClickUp Calendar agar Anda tidak pernah ketinggalan dalam perjalanan perencanaan konten Anda.

Kalender ini adalah tempat di mana semua hal bersatu bagi kreator konten dan pemasar yang harus mengelola Instagram Stories, kampanye, pertemuan, dan proyek klien.

Anda dapat merencanakan seluruh minggu Instagram Stories Anda sebelumnya, memasukkan masing-masing ke dalam perangkat lunak kalender konten Anda dengan tugas ClickUp yang diberi kode warna, tautan rapat tim, draf yang dilampirkan, dan file desain, sehingga Anda tahu dengan pasti siapa yang bertanggung jawab atas apa dan kapan.

Keunggulan platform ini terletak pada kecerdasannya. Dibangun dengan fokus pada otomatisasi, sehingga jadwal Anda sebenarnya beradaptasi dengan kebutuhan Anda.

Misalkan tinjauan kreatif tim Anda melebihi waktu dan menunda desain akhir Stories. ClickUp Calendar secara otomatis menyesuaikan tenggat waktu, mengatur ulang prioritas, dan bahkan memblokir waktu sehingga tim Anda dapat fokus tanpa gangguan!

Ikuti rapat Anda langsung dari ClickUp Calendar, bersama dengan asisten catatan AI yang khusus

Selain itu, semuanya terintegrasi. Anda tidak perlu berpindah tab untuk memeriksa undangan rapat, lalu beralih ke alat lain untuk melihat tugas, dan kembali lagi untuk meninggalkan komentar. Dengan ClickUp Calendar, Anda dapat mengklik acara, memeriksa agenda, membuka rencana konten yang terhubung, bergabung dalam rapat, dan menandai rekan tim Anda, semuanya dari tempat yang sama.

Jika Anda sudah menggunakan Google Calendar, sinkronisasinya berjalan lancar dua arah, jadi jika Anda memindahkan panggilan tim di Google, perubahan tersebut juga akan diperbarui di ClickUp. Selain itu, ClickUp AI Notetaker secara otomatis membuat catatan rapat yang dapat dicari untuk Anda referensikan nanti. Prosesnya terasa mulus karena memang demikian.

Manfaat tambahan lainnya? Setelah pertemuan Anda selesai, ClickUp Brain langsung bertindak. Alat AI media sosial ini mengubah poin pembicaraan menjadi tugas, menugaskan tugas tersebut, memperbarui dokumen, dan memastikan semuanya berjalan lancar.

Dan jika Anda melewatkan pertemuan apa pun, cukup tanyakan kepada Brain untuk poin pembahasan (dia selalu selangkah lebih maju 😉).

Dapatkan catatan rapat instan dari panggilan sinkronisasi sebelumnya Anda dengan ClickUp Brain

Biarkan otomatisasi dan agen AI Autopilot menangani pekerjaan berat

Jawab pertanyaan berulang di saluran obrolan ClickUp, otomatiskan laporan harian dan mingguan, prioritaskan dan alokasikan pesan, tambahkan pengingat, dan lebih banyak lagi dengan ClickUp Autopilot Agents

ClickUp bukan hanya cerdas, tapi juga proaktif. Dengan otomatisasi bawaan, Anda dapat mengatur aturan yang secara otomatis mengalokasikan tugas, memperbarui status, mengirim pengingat, dan memindahkan konten melalui alur kerja Anda tanpa perlu repot.

Tapi ada yang lebih baik lagi. Agen AI Autopilot ClickUp bekerja di belakang layar untuk memastikan proyek Anda terus berjalan. Mereka memantau alur kerja Anda, mengidentifikasi hambatan, dan bahkan dapat menyesuaikan tenggat waktu atau mengalihkan tugas saat situasi berubah. Butuh pembaruan cepat atau ingin mengotomatisasi proses yang berulang? Cukup tanyakan kepada agen Anda. Ini seperti memiliki anggota tim tambahan yang tidak pernah tidur.

Dengan otomatisasi dan agen AI, alur kerja konten Anda beradaptasi secara real-time—sehingga Anda dapat fokus pada pekerjaan kreatif, sementara ClickUp menangani sisanya.

💟 Bonus: Kenalkan Brain MAX — aplikasi desktop AI mandiri dari ClickUp yang dirancang untuk tim dan pembuat konten yang ingin bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Dengan Brain MAX, Anda dapat menjadwalkan hari Anda, mengelola proyek, dan mengotomatisasi posting media sosial — semuanya dengan instruksi sederhana langsung dari desktop Anda. Ini terintegrasi dengan mulus dengan alat media sosial favorit Anda, sehingga Anda dapat merencanakan, mengatur pengingat, dan menjalankan alur kerja penjadwalan secara otomatis, tanpa repot manual. Cukup beritahu Brain MAX apa yang Anda butuhkan, dan ia akan menangani pekerjaan rutin. Selain itu, Anda dapat memanfaatkan berbagai model AI di MAX untuk brainstorming dan menyempurnakan ide kreatif untuk posting atau kampanye besar Anda berikutnya.

⚡ Template Arsip: Ingin brainstorming ide kreatif, membuat konten yang menarik, dan mengoordinasikan desain tanpa kehilangan jejak? Gunakan Template Posting Media Sosial ClickUp untuk mengorganisir konten yang menarik dan relevan dengan audiens Anda di aplikasi Instagram dan platform lainnya.

Tips dan Praktik Terbaik untuk Menjadwalkan Instagram Stories

Instagram Stories menghilang dengan cepat (sekejap mata, dan mereka akan hilang dalam 24 jam). Namun, meskipun bersifat sementara, mereka tidak boleh diabaikan dalam strategi konten Anda.

Faktanya, Stories meningkatkan keterlibatan, meningkatkan visibilitas, dan memicu percakapan langsung di berbagai platform media sosial.

Mari kita lihat beberapa praktik terbaik yang telah teruji untuk meningkatkan strategi pemasaran konten Anda. 🧰

Posting pada waktu yang tepat: Ingin lebih banyak tampilan? Coba posting antara pukul 11 siang dan 2 siang, terutama pada hari Rabu, hari-hari dengan interaksi tertinggi. Hari Senin? Kurang menarik. Sesuaikan jadwal Anda dengan kebiasaan audiens Anda berdasarkan Instagram Insights 📅

Tetap konsisten: Targetkan satu hingga tujuh Stories per hari untuk tetap berada di radar pengikut Anda. Tidak apa-apa untuk mencoba dan menyesuaikan ini hingga Anda menemukan frekuensi yang sesuai dengan respons audiens Anda 🔁

Jaga agar tetap menyenangkan dan sesuai merek: Tetaplah pada gaya merek Anda dengan menggunakan templat dan warna yang konsisten. Jangan lupa tambahkan elemen menyenangkan seperti jajak pendapat, kuis, stiker, tagar, dan geotag untuk membuatnya lebih interaktif dan mudah ditemukan 🎨

Campur dan daur ulang: Gunakan kombinasi 80% konten asli dan 20% konten yang dikurasi untuk menjaga kesegaran. Punya testimoni atau tips yang bagus? Jadikan konten tersebut abadi dan posting ulang sesekali untuk pengikut baru ♻️

Pikirkan mobile-first: Cerita Anda harus terlihat menakjubkan di layar ponsel. Jaga teks singkat, visual kuat, dan mulailah dengan hook yang menarik perhatian dalam detik pertama 📳

Tetap relevan: Manfaatkan liburan, topik tren, dan peristiwa terkini untuk tetap relevan. Dan jika terjadi sesuatu yang besar? Siap untuk menyesuaikan konten Anda agar tetap selaras 🔀

🤝 Pengingat Ramah: Pantau apa yang berhasil. Jangan hanya mengunggah postingan Instagram Stories dan menghilang. Pantau alat analitik Instagram Anda, uji berbagai format dan waktu, tanyakan pada diri sendiri, sesuaikan pendekatan Anda berdasarkan data nyata, dan Anda akan melihat semua perbedaan yang perlu Anda lakukan untuk membuat strategi Instagram Anda sukses.

Bangun Kisah Kesuksesan Anda dengan ClickUp

Menerapkan strategi pemasaran konten Anda melibatkan banyak aspek, mulai dari memilih waktu posting terbaik hingga menambahkan stiker interaktif. Dan ini tidak hanya berlaku untuk profil Instagram Anda—tetapi juga untuk semua akun media sosial Anda.

Itulah mengapa Anda perlu menggabungkan strategi Anda dengan sistem inovatif yang memberikan ruang lebih untuk berkreasi dan mengembangkan ide.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, membantu Anda membuat kalender konten yang sempurna. Rencanakan ke depan dengan kalender konten visual, kolaborasi dengan tim Anda menggunakan komentar dan persetujuan bawaan, dan sesuaikan alur kerja yang sesuai dengan proses Anda.

Mengapa menunggu? Daftar di ClickUp secara gratis hari ini! ✅