Cara Masuk ke Notion dan Memperbaiki Masalah Masuk

Apakah Anda mengalami kesulitan masuk ke Notion akhir-akhir ini? Anda tidak sendirian.

Banyak pengguna Notion melaporkan mengalami masalah login yang mengganggu alur kerja mereka, dengan masalah umum meliputi:

Terjebak di layar loading yang tak kunjung selesai

Mendapatkan pesan kesalahan "email tidak valid" meskipun menggunakan kredensial yang benar

Tidak menerima kode login di kotak masuk Anda

Tiba-tiba keluar dari akun, terutama di perangkat seluler

Mengalami masalah saat beralih antara login Google, Apple, atau email?

Tapi jangan khawatir, kami siap membantu Anda!

Dalam panduan ini, kami akan memandu Anda langkah demi langkah cara masuk ke Notion (terlepas dari perangkat yang digunakan), mengatasi masalah login yang paling umum, dan kembali ke ruang kerja Anda dengan cepat. Mari kita perbaiki bersama.

Apa itu Notion dan mengapa orang menggunakannya?

Notion adalah aplikasi produktivitas all-in-one yang menggabungkan pencatatan, manajemen tugas, basis data, situs web publik, basis pengetahuan, dan alat kolaborasi menjadi satu ruang kerja yang dapat disesuaikan. Dengan lebih dari 100 juta pengguna di seluruh dunia, hal ini mencerminkan fleksibilitas dan desain yang ramah pengguna.

Berikut adalah beberapa alasan populer mengapa orang menggunakan Notion:

Sangat dapat disesuaikan : Dari daftar tugas hingga dasbor kompleks, seret, lepas, dan desain halaman Anda sesuai keinginan

Dibuat untuk kolaborasi : Bagikan halaman, tugaskan tugas, dan berikan komentar pada dokumen secara real-time

Template untuk segala hal: Template siap pakai untuk hampir segala hal, seperti Template siap pakai untuk hampir segala hal, seperti template manajemen proyek Notion , pelacak proyek, perencana perjalanan, catatan bacaan, dan lain-lain

melakukan pekerjaan berat: Ringkas, brainstorming, dan menyempurnakan teks, sehingga Anda menghabiskan lebih sedikit waktu mengetik dan lebih banyak waktu untuk melakukan hal lain Notion AImelakukan pekerjaan berat: Ringkas, brainstorming, dan menyempurnakan teks, sehingga Anda menghabiskan lebih sedikit waktu mengetik dan lebih banyak waktu untuk melakukan hal lain

Database terstruktur : Buat dan kelola database dengan berbagai tampilan (tabel, daftar, kalender, papan kanban) untuk mengorganisir informasi Anda

Kelola waktu dengan Notion Calendar: Gunakan Notion Calendar untuk merencanakan minggu Anda, mengelola tugas, dan melihat tugas dan komitmen mendatang Anda dalam satu ruang yang rapi

👀 Tahukah Anda? Sejak Juni 2020, layanan login dan akun pengguna Notion telah mengalami lebih dari 327 gangguan.

Bagaimana cara masuk ke Notion?

Masuk ke Notion sangat mudah, dengan berbagai metode yang tersedia. Berikut panduan langkah demi langkah untuk opsi masuk yang populer di web dan desktop.

1. Masuk menggunakan Akun Google

Menggunakan akun Google Anda adalah salah satu cara tercepat untuk mengakses Notion.

Kunjungi notion.so/login, lalu klik “Lanjutkan dengan Google”. Pilih akun Google Anda, selesaikan verifikasi jika diminta, dan Anda akan diarahkan ke ruang kerja Notion Anda.

2. Masuk dengan Akun Apple

Buka notion.so/login dan klik “Lanjutkan dengan Apple”. Masuk menggunakan Apple ID Anda, baik dengan kata sandi atau passkey (jika menggunakan iOS 17 atau versi terbaru). Lengkapi verifikasi jika diperlukan, dan Anda akan diarahkan ke ruang kerja Notion Anda.

Jika Anda menggunakan Apple untuk pertama kali masuk ke Notion, Anda akan melihat dua opsi:

🔓 Bagikan alamat email saya: Hubungkan ID Apple Anda ke Notion menggunakan alamat email yang sama—ideal untuk mengakses ruang kerja yang sudah ada

🙈 Sembunyikan alamat email saya: Membuat akun Notion baru menggunakan alamat email relay pribadi (misalnya, abc123@privaterelay.apple.id), sehingga alamat email asli Anda tetap tersembunyi. Akun ini tidak akan terhubung dengan akun yang sudah ada, tetapi email tetap akan sampai ke kotak masuk Anda. Masuk dengan Apple juga mendukung Face ID dan Touch ID

📌 Catatan: Beberapa pengguna melaporkan masalah saat menggunakan Chrome untuk metode ini. Jika Anda mengalami masalah, pertimbangkan untuk menggunakan Safari atau browser lain.

3. Masuk dengan Akun Microsoft

Jika ruang kerja Anda menggunakan kredensial Microsoft, opsi Masuk dengan Microsoft adalah cara termudah untuk mengakses Notion. Kunjungi notion.so/login, pilih ‘Lanjutkan dengan Microsoft’, dan ikuti petunjuk untuk masuk dengan aman menggunakan akun Microsoft Anda.

4. Masuk dengan Passkeys

Passkeys memungkinkan Anda masuk ke Notion tanpa perlu mengetik kata sandi. Sebagai gantinya, Anda dapat menggunakan Face ID, sidik jari, atau PIN perangkat Anda. Ini cepat, aman, dan sangat praktis. 😌

Notion mendukung dua jenis passkey:

Kunci Akses yang Disinkronkan: Disimpan di pengelola kredensial sistem operasi Anda (seperti iCloud Keychain atau Google Password Manager) atau alat seperti 1Password dan Bitwarden

Kunci Akses Terikat Perangkat: Disimpan secara lokal di satu perangkat dan tidak dibagikan ke perangkat lain

Namun, sebelum Anda dapat masuk menggunakan passkey, Anda perlu mengaturnya terlebih dahulu:

Di Desktop atau Web: Buka Pengaturan → Keamanan Akun → Tambahkan Kunci Akses. Pilih tempat penyimpanan (seperti iCloud atau Chrome).

Di Ponsel: Buka aplikasi Notion → Buka Pengaturan → Pengaturan Saya → Tambahkan Kunci Akses. Pilih tempat untuk menyimpan kunci akses Anda.

💡 Tips Pro: Anda dapat menambahkan hingga lima passkey ke akun Anda.

Berikut ini cara masuk menggunakan passkey:

Kunjungi notion.so/login dan pilih “Masuk dengan passkey.” Gunakan fitur masuk biometrik perangkat Anda (seperti Face ID atau Touch ID) atau masukkan kata sandi/PIN perangkat Anda. Setelah diverifikasi, Anda akan langsung masuk ke ruang kerja Notion Anda.

📌 Catatan: Passkeys tidak tersedia untuk pengguna di organisasi yang memerlukan login melalui penyedia identitas seperti Okta, Microsoft Azure, atau Google Workspace. Pastikan perangkat Anda mendukung autentikasi biometrik atau telah mengaktifkan metode keamanan (seperti PIN).

5. Masuk dengan alamat Email Anda

Masuk ke Notion juga bisa dilakukan hanya dengan alamat email Anda. Cara ini sederhana dan berfungsi di semua perangkat. Berikut cara melakukannya:

Buka notion.so/login, masukkan alamat email Anda, dan klik ‘Lanjutkan’

Periksa email Anda untuk kode login 4 kata atau tautan ajaib. Masukkan kode atau klik tautan ajaib untuk mengakses akun Anda. Anda akan masuk ke ruang kerja Notion Anda.

6. Masuk melalui Aplikasi Desktop

Jika Anda menggunakan aplikasi desktop Notion di Mac atau Windows, proses masuk sangat cepat dan lancar—sama seperti menggunakan browser, tetapi lebih cepat, dengan fitur tambahan seperti mode gelap, pintasan keyboard, dan akses offline.

Cukup unduh aplikasi dari notion.so/desktop, lalu instal dan buka aplikasinya.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Anda Tidak Dapat Masuk ke Notion?

Masalah login di Notion?

Mulai dari kata sandi yang terlupa hingga pesan kesalahan, berikut cara mengatasi masalah umum secara bertahap:

1. Reset kata sandi Anda

Jika Anda lupa kata sandi Anda, jangan khawatir. Mengatur ulang kata sandi sangat mudah:

Kunjungi notion.so/login dan klik 'Lupa kata sandi?'

Masukkan alamat email Anda dan pilih ‘kirim tautan reset’

Periksa email Anda untuk tautan reset. Mengklik tautan tersebut akan membawa Anda ke pengaturan ruang kerja Notion Anda, di mana Anda dapat mengatur kata sandi baru

Setelah mengatur kata sandi baru, masuk kembali

Jika Anda tidak mengatur kata sandi baru pada tahap ini, kata sandi Anda akan dihapus, dan Anda dapat masuk menggunakan kode sementara yang dikirim ke email Anda.

2. Periksa pengaturan jaringan dan browser Anda

Jika Anda mengalami masalah saat masuk ke Notion, pengaturan jaringan atau browser Anda mungkin mengganggu proses tersebut.

Berikut cara mengatasi masalah:

Matikan VPN/firewall : Mereka dapat memblokir Notion. Nonaktifkan sementara untuk menguji akses

Periksa batasan penyedia layanan internet (ISP) : Pastikan penyedia layanan internet Anda tidak memblokir domain so atau : Pastikan penyedia layanan internet Anda tidak memblokir domain so atau notion.so

Ubah DNS : Coba gunakan DNS publik seperti Google (8.8.8.8) atau Cloudflare (1.1.1.1)

Ganti browser/perangkat : Gunakan browser atau perangkat yang berbeda untuk mengesampingkan masalah kompatibilitas

Hapus cache : Cache browser Anda mungkin mengganggu—hapus cache dan coba lagi

Periksa status Notion: Kunjungi : Kunjungi Halaman Status Notion atau profil X mereka untuk pembaruan real-time apakah Notion sedang down atau berfungsi normal

3. Tidak menerima email atau kode login?

Terkadang, email login dengan kode sementara tidak muncul di kotak masuk Anda. Hal ini bisa disebabkan oleh filter email, kesalahan ketik saat memasukkan alamat email, atau keterlambatan server.

Berikut ini yang dapat Anda lakukan:

Periksa folder spam/junk/promosi: Kode mungkin tersembunyi di sana

Verifikasi email Anda: Bahkan kesalahan ketik kecil pun dapat menghalangi pengiriman

Tunggu beberapa menit: Penundaan bisa terjadi—berikan sistem beberapa menit

Coba metode login lain: Gunakan akun Google, Apple, atau Microsoft Anda, jika sudah terhubung

Tambahkan Notion ke daftar putih: Tambahkan no-reply@notion. so ke kontak Anda untuk memastikan pesan terkirim

4. Hilang akses ke email Anda?

Jika Anda tidak dapat mengakses email yang digunakan untuk mendaftar di Notion, Anda masih dapat memperbarui alamat email tersebut, tetapi hanya jika Anda sudah mengatur kata sandi untuk akun Anda. Berikut langkah-langkahnya:

Buka 'Pengaturan' dari bilah sisi kiri

Klik pada 'Nama' Anda

Buka ‘Keamanan Akun’ → klik ‘Ubah Email’

Masukkan kata sandi Anda saat ini dan klik ‘Lanjutkan’

Masukkan alamat email baru Anda, lalu klik ‘Kirim kode verifikasi’

Periksa kotak masuk email baru Anda untuk kode tersebut dan masukkan ke dalam Notion

Klik ‘Ubah email’

Masuk kembali menggunakan email baru Anda

Jika Anda belum menetapkan kata sandi permanen sebelum kehilangan akses ke email Anda, opsi ini tidak akan berfungsi. Dalam hal itu, Anda perlu menghubungi dukungan Notion secara langsung.

5. “Ada yang Salah” atau “Hmm… Ada yang Tidak Beres”

Pesan-pesan yang tidak jelas ini bisa sangat mengganggu. Biasanya muncul karena masalah browser, sesi yang rusak, atau masalah jaringan. Berikut cara mengatasinya:

Segarkan halaman: Terkadang, menyegarkan halaman saja sudah cukup

Coba mode penyamaran: Buka Notion di jendela pribadi untuk menghindari data yang disimpan dalam cache atau ekstensi yang bertentangan

Nonaktifkan ekstensi: Ekstensi browser seperti pemblokir iklan atau alat privasi mungkin mengganggu fungsi Notion. Nonaktifkan ekstensi tersebut dan coba lagi

Keluar dan masuk kembali: Jika Anda sudah masuk dan melihat kesalahan ini di dalam ruang kerja Anda, keluar dan masuk kembali mungkin akan mereset sistem

6. Tidak dapat mengakses halaman atau ruang kerja yang pernah Anda gunakan sebelumnya?

Jika Anda menggunakan Notion untuk manajemen proyek dan halaman atau ruang kerja yang sebelumnya dapat diakses tiba-tiba menghilang atau menampilkan pesan "Tidak ada akses", mungkin ada beberapa alasan di baliknya:

Dihapus dari ruang kerja : Anda akan kehilangan akses ke semua halamannya.

Izin telah diubah : Halaman tersebut masih ada, tetapi Anda tidak lagi memiliki akses.

Halaman dihapus atau dipindahkan : Mungkin halaman tersebut telah dihapus atau dipindahkan ke folder pribadi.

Akun salah: Anda mungkin masuk dengan akun yang berbeda—beralihlah ke akun yang benar

Jika Anda merasa ini adalah kesalahan atau halaman ini penting, hubungi orang yang awalnya membagikannya kepada Anda; mereka mungkin dapat mengundang Anda kembali atau memulihkan akses Anda.

7. Coba reset aplikasi

Jika Notion terasa bermasalah atau tidak bisa dimuat dengan benar, melakukan reset cepat dapat membantu.

Di desktop: Tutup aplikasi sepenuhnya, lalu buka kembali menggunakan Ctrl+Shift+R (Windows) atau Cmd+Shift+R (Mac)

Di perangkat seluler: Keluar, hapus aplikasi, instal ulang, dan masuk kembali

Di browser: Hapus cache dan cookie Anda, lalu muat ulang

8. Cara lain

Selain masalah biasa, Anda mungkin terkadang terjebak di layar login Notion—seringkali karena verifikasi bot. Untuk memperbaikinya, kunjungi https://www.notion.so/api/v3/getLoginOptions, selesaikan CAPTCHA, lalu kembali ke halaman login.

Mengalami masalah dengan Apple ID di Chrome? Masuk melalui aplikasi web Notion, buka "My Account," dan pertimbangkan untuk beralih ke alamat email standar untuk akses yang lebih lancar.

Masih mengalami kesulitan? Hubungi tim dukungan Notion untuk bantuan. Email : support@getnotion. com

Telepon: (877) 668-4660

Masuk ke Notion untuk Tim dan Perusahaan

Akses aman ke aplikasi kritis bisnis sangat penting bagi tim besar. Fitur SAML Single Sign-On (SSO) Notion memungkinkan karyawan masuk menggunakan kredensial perusahaan yang sudah ada melalui penyedia seperti Okta, Azure AD, atau Google Workspace. Tidak diperlukan kata sandi Notion terpisah.

SAML SSO tersedia untuk ruang kerja di paket Business dan Enterprise Notion. Untuk mengaktifkannya, Anda memerlukan:

Domain terverifikasi yang terkait dengan organisasi Anda

Penyedia Identitas yang mendukung standar SAML 2.0

Izin pemilik ruang kerja untuk mengonfigurasi pengaturan SAML SSO

Berikut cara mengatur SAML SSO untuk rencana Bisnis dan Enterprise secara terpisah:

Buka ‘Pengaturan’ → ‘Umum’ Di bagian ‘Domain email yang diizinkan’, hapus semua domain email Buka tab ‘Identitas’ di ‘Pengaturan’ Verifikasi domain Anda Aktifkan 'Enable SAML SSO'

Di jendela konfigurasi SAML SSO:

Masukkan 'Assertion Consumer Service (ACS) URL' ke portal IdP Anda.

Berikan URL IdP atau metadata XML IdP di Notion

Untuk organisasi yang menggunakan paket Enterprise:

Buka pengalih ruang kerja dan pilih ‘Kelola organisasi’ Di tab 'Umum', aktifkan 'Aktifkan SAML SSO' Pilih metode pengaturan (URL atau metadata XML), tempelkan informasi yang diperlukan dari IdP Anda, dan pilih ‘Simpan & aktifkan’

📌 Catatan: Organisasi Enterprise hanya dapat mengonfigurasi SAML SSO dengan satu IdP

Setelah mengonfigurasi SAML SSO, anggota dapat masuk menggunakan SAML SSO bersama dengan metode lain.

Untuk membatasi login hanya melalui SAML SSO, buka pengaturan SAML SSO Anda dan ubah metode login menjadi Hanya SAML SSO.

Batasan Notion

Notion adalah ruang kerja all-in-one, tetapi saat berbicara tentang manajemen proyek skala besar, ia memiliki beberapa batasan yang mendorong pengguna untuk menjelajahi alternatif lain.

Ketergantungan tugas terbatas: Notion tidak mendukung ketergantungan tugas secara native. Anda perlu menggunakan solusi alternatif dengan database tertaut atau logika manual, yang dapat gagal pada proyek yang kompleks

Tidak ada otomatisasi tugas berulang: Tugas berulang memerlukan duplikasi manual atau templat. Tidak ada cara bawaan untuk mengotomatisasi pengulangan tugas berdasarkan waktu atau status

Visibilitas lintas proyek yang lemah: Tidak ada tampilan beban kerja, Gantt, atau garis waktu yang terpadu di antara tim atau ruang yang berbeda, berbeda dengan Tidak ada tampilan beban kerja, Gantt, atau garis waktu yang terpadu di antara tim atau ruang yang berbeda, berbeda dengan alat manajemen proyek lain seperti ClickUp

Penghubungan pengetahuan secara manual: Meskipun Notion unggul dalam dokumentasi, menghubungkan tugas dengan pengetahuan adalah proses manual. Tidak ada AI yang sadar konteks yang secara otomatis menghubungkan pembaruan, dokumen, atau orang

Tidak ada AI untuk tindakan alur kerja: Notion AI berfokus pada bantuan penulisan dan ringkasan. Ia tidak dapat membantu dengan alur kerja lengkap seperti penjadwalan proyek, perencanaan sprint, atau pembaruan otomatis status tugas

📚 Baca Lebih Lanjut: Tantangan Utama di Tempat Kerja Digital dan Cara Mengatasinya

Bagi pengguna Notion, masalahnya mungkin bukan hanya fitur yang hilang atau masalah login berulang—melainkan beban penyebaran pekerjaan. Tugas yang tersebar di dokumen, obrolan, spreadsheet, dan alat yang tidak terintegrasi membuat tim harus bolak-balik antara konteks alih-alih membuat kemajuan.

Jika Anda mencari alternatif Notion yang lebih andal yang menggabungkan fitur manajemen proyek yang kuat dengan otomatisasi proses, alat kolaborasi, tampilan multi, dan pelaporan mendalam, Anda berada di tempat yang tepat.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, dirancang untuk menghilangkan fragmentasi. Alih-alih menghadapi penyebaran pekerjaan (“Di mana pembaruan itu?”), penyebaran proses (setiap SOP dimulai dari nol), atau bahkan penyebaran AI (alat untuk menulis di sini, alat lain untuk kode di sana), ClickUp menggabungkan semuanya—Tugas, Dokumen, Papan Tulis, Tujuan, Obrolan, dan AI—ke dalam satu tempat.

ClickUp dirancang untuk tim yang membutuhkan lebih dari sekadar aplikasi pencatat catatan. Aplikasi ini menyatukan struktur, skalabilitas, dan koordinasi tim yang efektif dalam satu platform tanpa perlu beralih alat atau masuk ke aplikasi pihak ketiga.

Mari kita bahas bagaimana ClickUp mengatasi manajemen proyek modern, fitur demi fitur.

💡 Tips Pro: Sebelum menjelajahi fitur-fitur ClickUp, luangkan waktu sejenak untuk menyelaraskan tim dan tujuan Anda dengan pendekatan yang tepat. Mulailah dengan mempelajari cara menggunakan perangkat lunak manajemen proyek untuk mengorganisir tugas, mengonsolidasikan pembaruan, dan meningkatkan kolaborasi. Kemudian, terapkan tips manajemen proyek ini untuk mengoptimalkan alur kerja, menghilangkan hambatan, dan mencapai tenggat waktu dengan lebih sedikit stres.

Bekerja lebih cerdas dengan ClickUp AI

ClickUp Brain adalah kecerdasan buatan (AI) kerja paling lengkap dan sadar konteks di dunia yang terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja Anda. Berbeda dengan Notion AI yang memiliki kasus penggunaan terbatas seperti merangkum halaman, mencari jawaban, atau menyusun konten, ClickUp Brain membantu Anda dalam manajemen proyek berbasis AI dari awal hingga akhir.

Ia memahami tugas, konteks, dan alur kerja Anda di seluruh Docs, Tasks, dan Goals di ClickUp. Ia dapat menulis email, membuat ringkasan proyek, menghasilkan tugas dan subtugas untuk proyek, secara otomatis menugaskan dan memprioritaskan pekerjaan Anda, serta mengonsolidasikan metrik kunci menjadi laporan yang mudah dipahami—tanpa perlu berpindah tab.

Minta ClickUp Brain untuk menyarankan tenggat waktu tugas yang optimal dan memprioritaskan pekerjaan Anda dengan lebih baik

Brain membantu Anda beralih dari ide → struktur → eksekusi tanpa hambatan. Anda akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pekerjaan repetitif dan lebih banyak waktu untuk memikirkan dan mengeksekusi tugas-tugas yang memberikan dampak nyata.

Inilah yang membedakan ClickUp Brain dari Notion AI:

Fitur ClickUp Brain Notion AI Kontekstual antar aplikasi Ya—pindai ClickUp + aplikasi terhubung + web Tidak—hanya berlaku di dalam Notion Pilihan model AI yang beragam Ya—GPT, Claude, Gemini, dll., semuanya dalam satu aplikasi Tidak—model tunggal di dalam Notion Pemahaman mendalam tentang ruang kerja Ya—sepenuhnya memahami proyek, tim, dan tenggat waktu Tidak—hanya berlaku untuk dokumen Notion

🧠 Fakta Menarik: Berbeda dengan Notion AI yang terbatas pada konten Anda di Notion, ClickUp Brain MAX adalah asisten AI desktop Anda yang menghubungkan konteks dari semua aplikasi Anda. Tidak hanya menulis—ia memahami alur kerja Anda, mengambil data dari tugas, dokumen, dan aplikasi terhubung seperti Google Drive, Slack, dan GitHub, untuk memberikan jawaban yang disesuaikan. Selain itu, Anda dapat menggunakannya untuk mengakses berbagai model AI seperti GPT, Claude, dan Gemini dalam satu tempat!

Dengan fitur pencatatan berbasis AI di ClickUp, Anda juga dapat mengubah rapat dan diskusi menjadi ringkasan yang jelas, tindakan yang harus dilakukan, dan langkah selanjutnya.

ClickUp AI Notetaker bergabung dalam panggilan Anda, merekam pertemuan, dan menerjemahkan setiap kata untuk Anda referensikan nanti.

Fokus pada mendengarkan dengan penuh perhatian selama panggilan kerja sementara ClickUp AI Notetaker mencatat

Dokumen yang benar-benar membantu menyelesaikan pekerjaan

Jika Anda menyukai Notion karena fitur dokumennya, Anda akan lebih menyukai ClickUp Docs. Fitur ini tidak hanya sekadar pencatatan sederhana, tetapi juga terintegrasi dengan alur kerja Anda. Anda dapat:

Tulis, format, dan kolaborasi pada Dokumen seperti di Notion, tetapi dengan fitur yang lebih canggih

Hubungkan bagian mana pun dari dokumen ke tugas dan berikan tugas kepada anggota tim

Ubah catatan rapat menjadi tugas nyata menggunakan templat seperti ClickUp Meeting Notes Template

Gunakan ClickUp untuk menghubungkan Tugas dan Dokumen di seluruh ruang kerja Anda untuk konteks yang lebih baik dan kolaborasi yang lebih efisien

Dengan fitur pengeditan real-time, halaman bertingkat, dan pembuatan tugas yang terintegrasi, Docs menjadi bagian dari alur kerja Anda, bukan hanya tempat untuk brainstorming dan mencatat ide-ide di atas kertas.

⚡ Arsip Template: Ingin mempercepat alur kerja dan memulai proyek lebih cepat? Coba template manajemen proyek siap pakai untuk merencanakan tugas, melacak kemajuan, dan menjaga tim tetap sejalan, tanpa harus memulai dari nol.

Tugas, Tampilan, dan Otomatisasi—semuanya dalam satu tempat

Saat berbicara tentang pelaksanaan proyek, ClickUp Tasks dilengkapi dengan tanggal jatuh tempo, prioritas, perkiraan waktu, ketergantungan, dan Bidang Kustom untuk melacak tepat apa yang dibutuhkan tim Anda.

Dengan 15+ Tampilan di ClickUp, Anda dapat melihat pekerjaan Anda sesuai dengan cara yang Anda sukai—Papan Kanban, Daftar, Tampilan Kalender, Diagram Gantt, Garis Waktu, Peta Pikiran, dan lainnya.

Tetapkan tanggal jatuh tempo, buat tugas berulang, dan kolaborasi dengan anggota tim menggunakan ClickUp Tasks

Selain itu, Anda dapat menghemat waktu berjam-jam setiap minggu dengan otomatisasi bawaan ClickUp yang menangani pembaruan berulang seperti mengubah status, menugaskan rekan tim, atau menetapkan tanggal jatuh tempo.

💡 Tips Pro: Tingkatkan otomatisasi dengan ClickUp Autopilot Agents. Berbeda dengan otomatisasi standar, Autopilot Agents tidak hanya mengikuti aturan—Anda dapat melatihnya untuk beradaptasi dengan alur kerja Anda. 📌 Misalnya, mereka dapat secara proaktif mengalihkan tugas saat bandwidth berubah, merangkum kemajuan untuk pembaruan mingguan Anda, atau bahkan mengidentifikasi hambatan sebelum menghambat proyek Anda. Bayangkan mereka sebagai asisten cerdas yang tidak hanya menangani tugas-tugas rutin tetapi juga memprediksi langkah selanjutnya. Gunakan ClickUp Autopilot Agents untuk menyelesaikan tugas sehari-hari Anda dengan cepat

Dibuat untuk kolaborasi yang sesungguhnya

Komunikasi di ClickUp tidak berada di alat terpisah; semuanya terintegrasi.

Dengan ClickUp Chat, tim Anda dapat berkolaborasi langsung di dalam ruang kerja Anda. Saluran obrolan dapat dibuat langsung di dalam proyek Spaces, Folder, dan Daftar untuk menjaga konteks tetap mudah diakses. Selain itu, komentar bertingkat, Komentar yang Ditujukan, Tindak Lanjut, dan percakapan real-time membuat diskusi lebih berorientasi pada tindakan.

Bekerja sama secara real-time dengan ClickUp Chat; bagikan pembaruan, posting pesan, dan atur percakapan dengan thread

Dan jika Anda ingin meningkatkan sesi brainstorming tim Anda, beralihlah ke ClickUp Whiteboards. Dapatkan kanvas digital tak terbatas di mana Anda dapat menggambar ide-ide Anda dan mengubahnya menjadi tindakan dalam satu klik!

Gunakan ClickUp Whiteboards untuk brainstorming ide, memetakan alur kerja, dan menghubungkan tugas secara visual

📮 ClickUp Insight: 37% pekerja mengirim catatan tindak lanjut atau notulen rapat untuk melacak tindakan yang perlu dilakukan, tetapi 36% masih mengandalkan metode lain yang terfragmentasi. Tanpa sistem terpadu untuk mencatat keputusan, wawasan penting yang Anda butuhkan mungkin tersembunyi di obrolan, email, atau spreadsheet. Dengan ClickUp, Anda dapat dengan cepat mengubah percakapan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti di semua tugas, obrolan, dan dokumen Anda—memastikan tidak ada yang terlewat.

📖 Baca Juga: Contoh Pengelolaan Proyek Nyata untuk Tim Anda

Pantau hal-hal yang penting: Tujuan dan Dashboard ClickUp

Di Notion, melacak tujuan seringkali berarti membangun sistem sendiri dari awal; membuat tabel, dan memperbarui kemajuan secara manual. Ini berfungsi, tetapi memakan waktu dan rentan.

ClickUp Goals memudahkan pelacakan dan terhubung langsung dengan pekerjaan nyata. Tetapkan tujuan yang dapat diukur, bagi menjadi milestone, dan hubungkan langsung ke tugas. Saat tim Anda menyelesaikan pekerjaan, progres tujuan akan diperbarui secara otomatis.

Pantau kemajuan tujuan tim, pantau pembaruan, dan pastikan semua orang tetap sejalan dengan ClickUp Goals

Jika Anda membutuhkan visibilitas yang lebih baik, Dashboard ClickUp menawarkan wawasan real-time dengan grafik, ringkasan tugas, peta beban kerja, dan kartu kustom. Berbeda dengan dashboard manual Notion, dashboard ClickUp didukung oleh data tugas real-time, sehingga selalu terupdate.

Berikut perbandingan singkat antara ClickUp dan Notion:

Fitur Notion ClickUp Obrolan Real-time ❌ Tidak asli ✅ Terintegrasi Integrasi Dokumen + Tugas ❌ Penghubungan manual ✅ Satu klik dari Docs Asisten AI 🟡 Terbatas pada penulisan, ringkasan, dan pengambilan jawaban ✅ Sadar tugas & siap digunakan, dengan konteks lengkap dari ruang kerja Anda Otomatisasi ❌ Sebagian besar eksternal 🟡 Terbatas pada penulisan, ringkasan, dan pengambilan jawaban Tampilan proyek 🟡 4–5 tampilan dasar ✅ 15+ tampilan termasuk Gantt, Mind Map Pelacakan tujuan ❌ Pengaturan manual ✅ Terintegrasi & terhubung dengan progres

🔍 Ringkasan visual ini dengan cepat menunjukkan mengapa tim beralih dari Notion ke ClickUp untuk skalabilitas dan fleksibilitas.

📚 Baca Lebih Lanjut: Praktik Terbaik untuk Mengoptimalkan Alur Kerja Manajemen Dokumen

Beralih ke ClickUp untuk alur kerja yang lebih cerdas dan lancar

Notion sangat bagus untuk catatan dan perencanaan sederhana. Namun, jika Anda siap mengelola proyek yang kompleks, ClickUp menawarkan lebih banyak. ClickUp menggabungkan dokumen, tugas, tujuan, AI, obrolan, dasbor, alur kerja, dan otomatisasi, semuanya dalam satu tempat.

ClickUp membantu Anda merencanakan, melacak, dan benar-benar menyelesaikan pekerjaan tanpa perlu menggunakan solusi alternatif atau alat pihak ketiga. Aplikasi ini dirancang untuk tim yang ingin segala sesuatunya terorganisir, sinkron, dan terus berkembang, terutama bagi tim yang menghadapi tantangan umum di tempat kerja digital seperti kelebihan alat, kurangnya visibilitas, atau komunikasi yang terpecah-pecah.

Jika Anda sudah bosan dengan batasan di Notion, saatnya mendaftar ke ClickUp sekarang.