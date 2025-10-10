Manajemen Siklus Hidup Perangkat Lunak: Tahapan, Alat, dan Praktik Terbaik

Pernahkah Anda merasa bahwa proses perangkat lunak Anda hanya satu sprint buruk lagi dari kekacauan total?

Satu tim sedang mengimplementasikan hotfixes, tim QA sedang sibuk dengan uji regresi dari kuartal lalu, dan tidak ada yang benar-benar yakin siapa yang bertanggung jawab atas fitur di produksi yang baru saja rusak… lagi.

Faktanya, membangun dan memelihara perangkat lunak yang hebat tidak hanya terbatas pada penulisan kode yang bersih.

Manajemen siklus hidup perangkat lunak (SLM) memainkan peran krusial dalam proses ini.

Dalam posting blog ini, kami akan memaparkan tahapan kunci SLM dan menyoroti alat (seperti ClickUp!) untuk membantu Anda mengatasi kompleksitas. Mari kita mulai! 🧰

Apa Itu Manajemen Siklus Hidup Perangkat Lunak?

Manajemen siklus hidup perangkat lunak (SLM) adalah proses terstruktur dalam mengelola aplikasi perangkat lunak mulai dari perencanaan awal, pengembangan, implementasi, pemeliharaan, hingga penghentian operasional.

Hal ini memastikan keselarasan antara tujuan bisnis dan pelaksanaan teknis dengan mengintegrasikan kontrol versi, manajemen rilis, pelacakan konfigurasi, dan protokol kepatuhan di seluruh lingkungan.

Proses ini memastikan sistem tetap aman, stabil, dan skalabel sambil meminimalkan utang teknis dan memaksimalkan nilai jangka panjang di ekosistem perangkat lunak yang kompleks dan lingkungan produksi yang dinamis.

⭐ Template Terpilih Template Pengembangan Perangkat Lunak ClickUp memberikan tim keunggulan awal dengan folder, status, dan otomatisasi yang selaras dengan siklus hidup, memungkinkan pengaturan instan yang selaras dengan praktik terbaik agile. Dengan tampilan bawaan seperti Gantt charts, Roadmap by Initiatives, dan Timeline by Squad, tim dapat melacak kemajuan rilis, mengelola ketergantungan, dan memprioritaskan pekerjaan dengan jelas. Template pengembangan perangkat lunak mengorganisir tugas berdasarkan status rilis, inisiatif, dan prioritas MoSCoW, memastikan setiap item terhubung dengan tujuan bisnis. Dapatkan Template Gratis Beralih dari roadmap ke rilis dengan Template Pengembangan Perangkat Lunak ClickUp

Manfaat Pengelolaan Siklus Hidup Perangkat Lunak yang Efektif

Manajemen siklus hidup perangkat lunak mengstandarkan cara perangkat lunak direncanakan, dikembangkan, dirilis, didukung, dan dihentikan.

Hal ini memastikan setiap fase selaras secara strategis dengan tujuan bisnis, standar kualitas, dan efisiensi operasional. Berikut adalah beberapa manfaat yang memudahkan kehidupan pengembang perangkat lunak. ⚓

Perencanaan yang jelas: Menetapkan tujuan yang jelas, tonggak pencapaian, dan tanggung jawab di seluruh fase pengembangan perangkat lunak untuk pelaksanaan yang terkoordinasi

Pelacakan terpusat: Meningkatkan visibilitas terhadap kemajuan, risiko, dan hasil kerja melalui alat pemantauan dan pelaporan yang terintegrasi

Perencanaan terstruktur: Memungkinkan peramalan yang akurat melalui kerangka kerja perkiraan, metode penjadwalan, dan prioritas strategis

Penegakan kualitas: Memastikan hasil yang konsisten dengan menerapkan standar, memvalidasi fungsionalitas, dan meminimalkan cacat menggunakan alat manajemen siklus hidup aplikasi (ALM)

Alur kerja pengujian terintegrasi: Mendukung manajemen pengujian validasi, regresi, dan kepatuhan melalui koordinasi lintas fase yang lancar

Kolaborasi lintas fungsi: Memperlancar kerja sama antara tim pengembangan, operasional, Memperlancar kerja sama antara tim pengembangan, operasional, pengujian QA , dan pemangku kepentingan bisnis dalam satu platform

Alokasi sumber daya yang cerdas: Meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi, penyeimbangan beban kerja, dan distribusi tugas yang cerdas

🔍 Tahukah Anda? Pada abad ke-19 (ya, sebelum listrik menjadi umum), Ada Lovelace menulis program komputer pertama di dunia untuk mesin yang bahkan belum sepenuhnya ada! Dia pada dasarnya telah mengkodekan masa depan pada tahun 1843.

Tahap-tahap Utama dalam Siklus Hidup Perangkat Lunak

Daur hidup perangkat lunak modern tentu saja bukan jalan satu arah.

Ini adalah sistem yang terus berkembang dan berulang, di mana setiap tahap dibangun di atas tahap sebelumnya. Itulah mengapa Anda membutuhkan ClickUp Agile Project Management Software.

Ini adalah ruang kerja fleksibel yang dirancang untuk mendukung seluruh siklus hidup, membantu Anda menghubungkan strategi produk, pelaksanaan sprint, alur kerja jaminan kualitas, dan manajemen rilis perangkat lunak dalam satu tempat.

Mari kita bahas setiap tahap proses dan bagaimana perangkat lunak manajemen siklus hidup membantu. ⚒️

Tahap #1: Perencanaan dan pengumpulan persyaratan

Tahap ini menetapkan dasar untuk semua aktivitas selanjutnya.

Inti dari hal ini adalah untuk mendapatkan kejelasan yang sangat tajam tentang apa yang Anda bangun, untuk siapa, dan mengapa hal itu penting. Jika Anda melewatkan hal ini, Anda akan langsung terjebak dalam utang teknis dan cakupan yang tidak terkendali.

Inilah yang perlu Anda lakukan: Tentukan kriteria penerimaan dan logika prioritas

Identifikasi tujuan bisnis , batasan teknis, dan kebutuhan pengguna melalui workshop lintas fungsi atau sprint penemuan

Ubah tujuan menjadi cerita pengguna, kasus penggunaan, dan , kasus penggunaan, dan dokumen desain perangkat lunak*

Untuk mencatat semua hasil utama pada tahap ini, gunakan ClickUp Docs untuk menyusun persyaratan langsung di dalam folder proyek yang relevan. Anda dapat menempatkan Docs di dalam Folder atau Daftar, misalnya menempatkan Dokumen Persyaratan di bawah Sprint ‘Q3 Release’, untuk konteks dan jejak audit yang instan.

Bekerja dengan lancar di ClickUp Docs Sentralisasikan alur kerja Anda dengan ClickUp Docs untuk bertindak berdasarkan sumber informasi yang terpusat

Di dalam sebuah dokumen, setiap persyaratan atau bagian dapat diubah menjadi Tugas ClickUp, lengkap dengan prioritas, tanggal jatuh tempo, dan ketergantungan. Bidang Kustom ClickUp menambahkan lapisan struktur tambahan, memungkinkan Anda menandai tugas berdasarkan jenis fitur (UI, API, Keamanan) atau prioritas strategis (MVP, Fase 2), sehingga tidak ada yang terlewat dalam detail.

💡 Tips Pro: Terapkan matriks ‘Responsible, Accountable, Consulted, and Informed’ (RACI) untuk setiap fase siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC). Buat diagram bersama untuk setiap siklus rilis guna menghindari hambatan dalam pengambilan keputusan.

Tahap #2: Desain dan arsitektur

Di sinilah kelayakan teknis, interoperabilitas sistem, dan kelangsungan jangka panjang direncanakan. Selain antarmuka pengguna (UI/UX), hal ini juga mencakup model data, kontrak API, dan pola skalabilitas.

Tahap ini biasanya melibatkan: Menentukan pola interaksi layanan dan persyaratan non-fungsional (misalnya, latensi, ketersediaan)

Mengubah persyaratan menjadi wireframe, diagram arsitektur, dan skema basis data*

Pengambilan keputusan terkait bahasa pemrograman, kerangka kerja, dan batas sistem

Untuk memvisualisasikan semua ini, ClickUp Whiteboards sangat berguna. Mereka memungkinkan tim untuk menggambar diagram arsitektur, alur API, atau peta layanan secara real-time untuk pengembangan perangkat lunak kolaboratif.

Ubah konsep menjadi hasil nyata dengan ClickUp Whiteboards

Setiap bentuk, alur, atau elemen diagram dapat langsung diubah menjadi tugas, dan fitur seret-dan-lepas untuk menghubungkan tugas memudahkan peralihan dari desain tingkat tinggi ke eksekusi yang dapat dilaksanakan dalam manajemen proyek perangkat lunak.

Misalnya, tim perangkat lunak yang mengembangkan sistem penjadwalan kesehatan dapat menggunakan papan tulis untuk secara kolaboratif memetakan interaksi layanan antara modul penjadwalan, otentikasi pengguna, dan integrasi kalender pihak ketiga. Saat mereka menyelesaikan arsitektur, mereka mengubah komponen perangkat lunak, seperti ‘Desain Skema Profil Pasien’ atau ‘Tentukan Kontrak API Otentikasi’, menjadi tugas. Anda dapat menggunakan model waterfall untuk menghubungkan ketergantungan tugas secara visual.

Tahap #3: Pengembangan

Tahap pengembangan mengubah rancangan arsitektur menjadi perangkat lunak yang berfungsi, dengan manfaat terbesar dari otomatisasi, penegakan kualitas kode, dan siklus umpan balik yang ketat.

Anda perlu: Manfaatkan strategi cabang (misalnya, GitFlow, trunk-based) untuk meminimalkan konflik penggabungan

Implementasikan fitur menggunakan kode modular dan dapat diuji

Lakukan tinjauan rekan sejawat dan integrasikan pengujian unit otomatis, pengujian integrasi, dan pengujian keamanan

ClickUp Sprints memberikan tim pengembangan perangkat lunak cara terstruktur untuk merencanakan siklus sprint dengan dukungan bawaan untuk koreksi backlog, penugasan poin cerita, dan pelacakan kecepatan.

Dengan kartu sprint dan dasbor yang didukung AI dari ClickUp, wawasan yang Anda butuhkan selalu tersedia

Anda dapat menggunakan Automations di ClickUp untuk memindahkan tugas yang belum selesai, memulai sprint baru secara otomatis, dan bahkan menandai sprint sebagai selesai saat waktu habis. Dengan cara ini, setiap commit, branch, dan pull request secara otomatis terhubung ke tugas ClickUp yang relevan.

Misalnya, jika seorang pengembang atau editor kode membuka PR untuk fitur login baru, otomatisasi dapat langsung memindahkan tugas ke 'Code Review' dan memberitahu pemimpin QA secara real-time.

🧠 Fakta Menarik: Brendan Eich menciptakan JavaScript dalam waktu 10 hari pada tahun 1995 saat bekerja di Netscape. Awalnya, JavaScript hampir didasarkan pada Scheme, bahasa pemrograman minimalis. Namun, atasan Eich ingin agar JavaScript lebih mirip dengan Java, sehingga ia menggabungkan kedua ide tersebut.

Tahap #4: Pengujian dan Jaminan Kualitas (QA)

Fase pengujian memastikan bahwa apa yang dibangun berfungsi sesuai harapan, tidak merusak fungsi yang sudah ada, dan memenuhi persyaratan non-fungsional seperti kecepatan, ketahanan, dan keamanan.

Fase siklus hidup pengujian perangkat lunak ini biasanya mencakup: Pengujian regresi: Metode ini memastikan bahwa pembaruan baru atau perbaikan bug tidak secara tidak sengaja merusak fungsi yang sudah ada

Pengujian manual: Penguji menggunakan perangkat lunak secara langsung untuk memeriksa fungsionalitas, kegunaan, dan mendeteksi masalah visual atau pengalaman pengguna

Pengujian otomatis: Alat menjalankan skrip pengujian yang telah ditulis sebelumnya untuk memverifikasi fitur dengan cepat dan konsisten, meningkatkan akurasi

Bersama-sama, metode pengujian ini memastikan produk stabil, andal, dan siap untuk dirilis.

Dapatkan Template Gratis Pantau dan selesaikan bug lebih cepat dengan templat pelacakan bug dan masalah ClickUp

Pada tahap ini, Template Pelacakan Bug dan Masalah ClickUp menjadi alat yang esensial untuk memastikan segala sesuatunya tetap terkendali. Template ini mencakup tiga daftar utama: Defect Master, Reported Bugs, dan Limitations and Workarounds, memudahkan pengorganisasian masalah berdasarkan tingkat keparahan, dampak, dan status perbaikan.

📮 ClickUp Insight: 43% orang mengatakan bahwa tugas-tugas berulang memberikan struktur yang berguna untuk hari kerja mereka, tetapi 48% merasa tugas-tugas tersebut melelahkan dan mengganggu pekerjaan yang bermakna. Meskipun rutinitas dapat memberikan rasa produktivitas, seringkali hal itu membatasi kreativitas dan menghambat Anda untuk mencapai kemajuan yang berarti. ClickUp membantu Anda lepas dari siklus ini dengan mengotomatisasi tugas rutin melalui agen AI cerdas, sehingga Anda dapat fokus pada pekerjaan mendalam. Otomatisasi pengingat, pembaruan, dan penugasan tugas, dan biarkan fitur seperti Automated Time Blocking dan Task Priorities melindungi jam kerja produktif Anda. 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations—mengakibatkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

Tahap #5: Deployment dan rilis

Setelah perangkat lunak dibangun dan diuji, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya dan menjaga kestabilannya. Di sinilah proses deployment dan rilis berperan, dan mengapa CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) dan protokol rollback sangat penting.

Alih-alih menunggu persetujuan manual dan unggahan, perubahan secara otomatis diuji, dibangun, dan diterapkan setiap kali pengembang melakukan pembaruan dalam SDLC Agile.

Begini cara kerjanya:

Integrasi Berkelanjutan (CI) berarti pengembang secara rutin menggabungkan kode mereka ke dalam ruang kerja bersama, sehingga bug terdeteksi lebih awal

Continuous Deployment (CD) memastikan bahwa setelah semua tes lulus, kode akan diterapkan secara otomatis

Namun, tidak selalu semuanya berjalan lancar setiap kali. Itulah mengapa protokol rollback sangat penting. Jika suatu rilis menimbulkan masalah, rollback memungkinkan Anda untuk dengan cepat kembali ke versi stabil terakhir tanpa downtime yang berkepanjangan atau kerusakan.

Rollback cerdas mencakup: Pemantauan dan peringatan* untuk mendeteksi masalah dengan cepat dan memicu rollback saat diperlukan

Rollback otomatis yang terpicu ketika terjadi masalah selama atau setelah deployment

Strategi kegagalan untuk menentukan tindakan yang harus diambil ketika terjadi masalah

Di sinilah ClickUp berperan

ClickUp Automations dan agen AI memungkinkan Anda menggunakan alur kerja berbasis pemicu untuk secara otomatis mengubah status tugas, menugaskan rekan tim, atau mengirim notifikasi saat kode digabungkan atau proses deployment dimulai.

Gunakan ClickUp AI Agents untuk mengotomatisasi tugas, menjawab pertanyaan, dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan

Namun, otomatisasi cerdas tidak berhenti di situ. ClickUp Brain menambahkan lapisan kecerdasan buatan ke dalam alur kerja Anda. Fitur ini:

Mengambil konteks dari tugas, Dokumen, dan obrolan untuk menjawab pertanyaan tim secara real-time

Menggunakan instruksi bahasa alami untuk membantu Anda membangun otomatisasi kompleks tanpa perlu coding menggunakan AI Automation Builder

Menyusun catatan rilis, merangkum perubahan kode, dan mengotomatisasi komunikasi dengan pemangku kepentingan, sehingga pembaruan produk Anda dapat dikomunikasikan dengan jelas di seluruh organisasi

Ingin tahu di mana posisi Anda dalam sprint? Tanyakan kepada Brain untuk ringkasan cepat

Misalnya, setelah deployment, ClickUp Brain menghasilkan ringkasan rilis, memperbarui changelog, dan secara otomatis memberitahu saluran atau pemangku kepentingan yang relevan.

Anda juga dapat meminta ClickUp Brain untuk menghasilkan potongan kode, menjawab pertanyaan teknis, meninjau kode, dan bahkan membantu memperbarui dokumentasi secara otomatis saat kode berubah.

Minta ClickUp Brain untuk menghasilkan potongan kode sehingga Anda dapat membangun perangkat lunak berkualitas tinggi

Tahap #6: Pemeliharaan dan dukungan

Layanan pemeliharaan dan dukungan memastikan KPI pengembangan perangkat lunak Anda tetap optimal dengan memperbaiki masalah, meningkatkan kinerja, dan membantu pengguna melalui sistem helpdesk yang terstruktur.

Langkah-langkah utama pada fase ini adalah: Tiket helpdesk: Sentralisasikan pelacakan masalah pengguna, permintaan, dan umpan balik

Perbaikan bug: Atasi kesalahan dan gangguan untuk memastikan semuanya berjalan lancar

Optimasi kinerja: Tingkatkan kecepatan dan efisiensi untuk pengalaman pengguna yang lebih baik

Sistem helpdesk yang baik mengintegrasikan semua aspek tersebut, menawarkan pelacakan tiket, komunikasi yang terintegrasi, otomatisasi tugas berulang, dan wawasan untuk mengantisipasi masalah yang berulang.

Namun, mengumpulkan tiket hanyalah setengah dari perjuangan; memahami gambaran besar adalah yang mendorong perbaikan nyata. Di situlah Dashboard ClickUp berperan.

Pantau tren masalah dan beban tim dengan wawasan dukungan real-time melalui Dashboard ClickUp

Dengan Dashboard yang sepenuhnya dapat disesuaikan, Anda dapat mengubah data dukungan menjadi wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Lihat dengan tepat berapa banyak bug yang terbuka, berapa lama masalah memakan waktu untuk diselesaikan, dan di mana waktu tim Anda dihabiskan.

Misalnya, jika beberapa pengguna melaporkan aplikasi crash saat login, tim dukungan dapat mencatatnya sebagai tiket helpdesk, pengembang dapat memprioritaskan masalah tersebut dalam sprint mereka, dan manajer produk dapat melacak perbaikan melalui Dashboard di ClickUp.

📖 Baca Juga: Alat Deployment Berkelanjutan untuk Tim Perangkat Lunak

Tahap #7: Pensiun

Penghentian perangkat lunak jarang diprioritaskan, tetapi hal ini sangat penting untuk mengurangi biaya, kompleksitas, dan risiko. Baik itu API warisan atau sistem keseluruhan, penghentian yang terstruktur menghindari ketergantungan yang tidak terkelola dan memastikan konteks historis tetap terjaga.

Bagian ini dari proses pengembangan perangkat lunak berfokus pada: Membebaskan sumber daya cloud dan mencabut kredensial akses

Memberitahu pengguna atau layanan yang terdampak tentang penghentian dukungan yang akan datang

Menyimpan dokumentasi dan kode yang relevan*

Menghapus pemantauan, penagihan, dan pemberitahuan yang terikat pada sistem

Begini cara ClickUp membantu dalam tahap ini:

Buat Daftar Penonaktifan dengan dengan daftar tugas ClickUp yang terstandarisasi untuk pengarsipan aset, penonaktifan sistem, dan pemberitahuan kepada pemangku kepentingan

Simpan riwayat versi di ClickUp Docs untuk merujuk pada konfigurasi atau keputusan sebelumnya

Tugaskan tugas kepada tim hukum, keamanan, dan TI untuk mencabut akses, membebaskan sumber daya, dan memperbarui repositori dokumentasi

Atur ClickUp Tugas Berulang untuk tinjauan lisensi, audit kedaluwarsa kunci API, atau konfirmasi penghentian kontrak

Tantangan dalam Manajemen Siklus Hidup Perangkat Lunak

Bahkan dengan model siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang jelas, Anda mungkin menghadapi titik gesekan yang dapat mengganggu jadwal, mengorbankan kualitas, dan meningkatkan beban pemeliharaan jangka panjang.

Mari kita jelajahi beberapa tantangan pengembangan perangkat lunak untuk pengiriman yang berkelanjutan. 💁

Dokumentasi dan pelacakan yang terpisah: Tim produk, pengembangan, pengujian kualitas (QA), dan dukungan sering bekerja menggunakan alat yang terpisah, menyebabkan kesenjangan komunikasi dan penundaan dalam proses serah terima

Kurangnya visibilitas: Tugas-tugas tertahan di status 'Dalam Proses' tanpa pembaruan real-time atau permintaan pull yang terhubung, sehingga statusnya tidak jelas

Praktik QA yang tidak konsisten: Cakupan pengujian yang terbatas, pelacakan bug yang terfragmentasi, dan build yang tidak stabil mengurangi efisiensi dan keandalan pengujian regresi

Peluncuran manual yang rentan kesalahan: Langkah-langkah deployment seringkali tidak terstandarisasi, dengan protokol rollback yang tidak jelas dan lingkungan yang belum tervalidasi

Pemeliharaan reaktif: Tiket dukungan jarang dikaitkan dengan daftar tugas pengembangan, yang mengakibatkan bug terlewat, pekerjaan berulang, dan masalah akar yang tidak terselesaikan

Sistem warisan yang diabaikan: Infrastruktur lama tetap beroperasi tanpa rencana penonaktifan atau dokumentasi, meningkatkan risiko keamanan dan biaya

Mengapa ClickUp adalah Alat All-in-One untuk Manajemen Siklus Hidup Perangkat Lunak

Salah satu hambatan terbesar dalam mengelola siklus hidup produk adalah penyebaran alat, di mana tim produk, teknik, QA, dan DevOps bergantung pada platform yang terpisah untuk perencanaan, pelacakan, pengujian, dan deployment.

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh kecerdasan buatan (AI) yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Setelah kita membahas bagaimana ClickUp terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja Anda, mari kita telusuri bagaimana Perangkat Lunak Manajemen Proyek Tim ClickUp melampaui alat tradisional untuk mendukung setiap tahap pengiriman perangkat lunak modern. 📦

Status khusus untuk presisi siklus hidup

Berbeda dengan alur kerja kaku pada alat tradisional, tim dapat menggunakan Status Tugas Kustom ClickUp untuk membuat status yang lebih rinci seperti ‘Review Kode,’ ‘Dalam Staging,’ atau ‘Menunggu Persetujuan QA’ untuk setiap fase siklus hidup.

Fleksibilitas ini mendukung kepemilikan yang jelas, memperlancar serah terima, dan mencerminkan alur proses pengiriman Anda secara tepat.

Buat alur kerja yang presisi dengan Status Tugas Kustom ClickUp yang sesuai dengan proses pengembangan Agile Anda

Manajemen sprint dan pemeliharaan backlog

Dengan ClickUp Sprints, tim perangkat lunak mendapatkan sistem manajemen sprint yang lengkap dan dapat disesuaikan, yang menggantikan kebutuhan akan alat-alat terpisah atau plugin eksternal.

Visualisasikan poin cerita yang telah diselesaikan sepanjang siklus perangkat lunak dengan ClickUp Sprints

Tugaskan dan sesuaikan Sprint Points ke tugas dan subtugas, gabungkan ke tugas induk, dan bagi berdasarkan penugas. Selain itu, Anda dapat memantau kinerja sprint dengan visualisasi siap pakai seperti:

Grafik Burndown: Pantau pekerjaan yang tersisa dibandingkan dengan jadwal sprint

Grafik burnup: Visualisasikan kemajuan yang telah dicapai dan perubahan ruang lingkup seiring waktu

Diagram aliran kumulatif: Identifikasi titik penyumbatan dan analisis efisiensi aliran

Laporan kecepatan: Pahami seberapa banyak tim Anda dapat secara konsisten menghasilkan

Integrasi Git dan komunikasi yang mulus

Integrasi ClickUp mendukung koneksi langsung dengan GitHub, GitLab, Bitbucket, Slack, dan Google Drive. Anda dapat menghubungkan commit dan pull request ke tugas, memperbarui status melalui pesan commit, dan melihat aktivitas pull request di dalam ruang kerja Anda.

Hubungkan kode dengan alat manajemen proyek menggunakan integrasi GitHub ClickUp untuk pelacakan pengembangan secara real-time

🔍 Tahukah Anda? Lebih dari 62% pengembang menggunakan JavaScript, diikuti oleh HTML/CSS dengan 53%, dan Python, SQL, serta TypeScript melengkapi lima besar.

Kami menggunakan ClickUp untuk melacak proyek pengembangan perangkat lunak kami secara internal; mengelola beberapa proyek dan tim membuat pekerjaan saya lebih mudah, ini adalah salah satu alat terbaik yang pernah saya gunakan sejauh ini untuk menangani proyek Scrum dan Agile modern saya.

Percepat Pengembangan Perangkat Lunak dengan ClickUp

Meskipun manajemen siklus hidup perangkat lunak bisa terasa menakutkan, hal itu tidak harus terfragmentasi.

ClickUp mengintegrasikan setiap fase, mulai dari perencanaan dan pengembangan hingga pengujian, peluncuran, dan pemeliharaan, ke dalam satu sistem terintegrasi.

Dengan solusi ClickUp Software dan Agile Management, tim Anda mendapatkan visibilitas real-time, alur kerja yang dapat disesuaikan, dan serah terima yang lancar. Gunakan ClickUp Automations untuk mengurangi pekerjaan manual yang membosankan dan ClickUp Brain untuk secara instan menghasilkan PRD, rencana sprint, atau dokumentasi pengujian.

Siap untuk mengintegrasikan siklus hidup perangkat lunak Anda? Daftar ke ClickUp hari ini!

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Manajemen siklus hidup perangkat lunak adalah proses mengawasi aplikasi perangkat lunak mulai dari konsep awal hingga pengembangan, implementasi, pemeliharaan berkelanjutan, dan akhirnya penonaktifan. Pendekatan ini memastikan bahwa perangkat lunak direncanakan, dibangun, diuji, dirilis, dipelihara, dan akhirnya dihentikan secara terstruktur dan efisien, membantu organisasi memaksimalkan nilai dan meminimalkan risiko sepanjang masa pakai perangkat lunak.

Tujuh tahap siklus hidup perangkat lunak, yang umumnya dikenal sebagai Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak (SDLC), meliputi perencanaan, analisis kebutuhan, desain, pengembangan (atau implementasi), pengujian, implementasi, dan pemeliharaan. Setiap tahap mewakili fase kritis dalam penciptaan dan pengelolaan perangkat lunak, memastikan bahwa produk akhir memenuhi tujuan bisnis, standar kualitas, dan kebutuhan pengguna.

Perangkat lunak manajemen siklus hidup merujuk pada alat atau platform yang membantu organisasi mengelola setiap fase dalam siklus hidup produk atau aplikasi perangkat lunak. Solusi ini umumnya menawarkan fitur untuk perencanaan, pelacakan kemajuan, kolaborasi tim, pengelolaan dokumentasi, pengujian, deployment, dan pemeliharaan perangkat lunak. Dengan menggunakan perangkat lunak manajemen siklus hidup, tim dapat mengoptimalkan alur kerja, meningkatkan komunikasi, dan memastikan kepatuhan sepanjang perjalanan perangkat lunak.

Perbedaan antara SDLC dan ALM terletak pada cakupannya. SDLC, atau Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak, berfokus pada proses terstruktur dalam pengembangan perangkat lunak, mencakup tahap-tahap dari perencanaan hingga pemeliharaan. ALM, atau Pengelolaan Siklus Hidup Aplikasi, adalah konsep yang lebih luas yang mencakup SDLC tetapi juga meliputi tata kelola, manajemen proyek, kolaborasi, dan dukungan berkelanjutan untuk aplikasi sepanjang siklus hidupnya. Pada dasarnya, SDLC merupakan bagian dari ALM, sementara ALM mencakup seluruh spektrum aktivitas yang diperlukan untuk mengelola aplikasi dari awal hingga penghentian.