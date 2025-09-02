11 Alternatif Terbaik TimeHero pada Tahun 2025

Pukul 9 pagi dan daftar tugas Anda sudah terasa menumpuk. Anda memiliki rapat yang bertabrakan, tenggat waktu yang mendekat, dan tugas yang selalu ditunda hingga besok.

Jika Anda sudah mencoba TimeHero, Anda mungkin menyukai pendekatan penjadwalannya. Namun, apakah Anda membutuhkan sesuatu yang sedikit lebih inovatif, fleksibel, dan dapat disesuaikan?

Dalam posting blog ini, kami telah mengumpulkan alternatif terbaik TimeHero, masing-masing menawarkan otomatisasi tugas yang cerdas, penjadwalan yang efisien, dan manajemen waktu yang optimal. 🕰️

Mengapa Memilih Alternatif TimeHero?

Ketika sebuah alat mulai lebih mengganggu daripada membantu, itu adalah tanda jelas untuk mempertimbangkan opsi lain. Berikut adalah apa yang dibagikan oleh pengguna nyata tentang di mana TimeHero kurang memadai. 📈

Terlalu kaku dalam otomatisasi: Mesin penjadwalan sering kali mengatur ulang tugas-tugas dengan cara yang tidak sesuai dengan cara kerja yang sebenarnya diinginkan oleh pengguna

Kurang fleksibel: Pengguna tidak dapat dengan mudah menyesuaikan tampilan kalender atau tata letak proyek sesuai dengan alur kerja mereka

Kurangnya integrasi penting: Beberapa pengguna menyebutkan ketidakhadiran sinkronisasi dua arah dengan Google Calendar dan iCalendar

Notifikasi yang tidak konsisten: Pengingat tidak selalu tepat waktu, yang dapat mengganggu prioritas harian

Kurva pembelajaran yang curam: Meskipun tampilan antarmukanya bersih, menjelajahi fitur-fitur lanjutan dapat terasa rumit atau membingungkan

🧠 Fakta Menarik: Sebelum kalender menjadi sesuatu yang bisa Anda ketuk di ponsel, orang-orang di Skotlandia prasejarah sudah melacak waktu menggunakan bulan. Sekitar 8.000 SM, mereka menggali 12 lubang di tanah di Warren Field, sejajar dengan fase bulan, menciptakan kalender tertua yang diketahui di dunia.

Alternatif TimeHero dalam Sekilas

Berikut ini adalah tabel untuk membantu Anda memilih dari alternatif TimeHero terbaik. 📊

Alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp • Kalender Bertenaga AI & Tampilan Kalender • Agen Brain + Autopilot untuk penjadwalan cerdas • Tampilan Beban Kerja untuk perencanaan kapasitas • Otomatisasi, tugas berulang, dan AI Notetaker Terbaik untuk semua tim (individu → perusahaan) yang membutuhkan perencanaan tugas cerdas, penjadwalan, dan kolaborasi Rencana gratis tersedia; Enterprise: Harga disesuaikan Motion • Penjadwalan otomatis AI & penyesuaian real-time • Blok waktu kerja mendalam • Email perencanaan harian • Sinkronisasi Google/Outlook Terbaik untuk pengguna yang menginginkan penjadwalan AI dinamis yang beradaptasi secara instan dengan perubahan Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $49 per pengguna per bulan; Perusahaan: Harga disesuaikan Todoist • Pembuatan tugas dengan bahasa alami • Sistem Karma untuk gamifikasi produktivitas • Tingkat prioritas & pelacakan kemajuan • Sinkronisasi multi-platform Terbaik untuk individu & freelancer yang menginginkan pelacakan tugas pribadi yang sederhana Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $5 per pengguna per bulan Kembalikan • Rapat Cerdas dengan waktu cadangan • Pengatur Kebiasaan untuk rutinitas • Penjadwalan ulang otomatis • Integrasi dengan Google dan Outlook Terbaik untuk profesional yang membutuhkan perlindungan kalender cerdas & perlindungan waktu fokus Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $10 per pengguna per bulan; Perusahaan: Harga disesuaikan TickTick • Pelacakan kebiasaan + tugas • Timer Pomodoro bawaan • Tampilan multi (daftar, Kanban, kalender) • Konversi memo suara menjadi tugas Terbaik untuk orang yang mengelola tugas dan membangun kebiasaan dalam satu alat Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar tahunan seharga $35,99 per tahun Taskade • Alur kerja visual dengan peta pikiran & Kanban • Obrolan video dan komentar bawaan • Pembuat Alur Kerja AI & Agen AI • Tugas anak tak terbatas & daftar bersarang Terbaik untuk tim jarak jauh yang membutuhkan pemetaan tugas/ide visual dengan kolaborasi Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $20/bulan; Perusahaan: Harga disesuaikan Trello • Papan Kanban & alur kerja berbasis kartu • Otomatisasi Butler • Power-Ups untuk ekstensi • Integrasi (Slack, Drive, Jira) Terbaik untuk tim yang mengelola alur kerja sederhana dan berorientasi visual Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $6 per pengguna per bulan; Perusahaan: Harga disesuaikan Things3 • Penjadwalan dengan bahasa alami • Tombol Magic Plus untuk pencatatan cepat • Buku log dan alat pengorganisasian • Sinkronisasi mulus dengan ekosistem Apple Terbaik untuk pengguna Apple (individu, freelancer, profesional) yang membutuhkan pengelolaan tugas tanpa gangguan Tidak ada rencana gratis; Pembelian sekali bayar per perangkat Wrike • Izin granular & alur kerja kepatuhan • Alokasi sumber daya & manajemen beban kerja • Dashboard yang dapat disesuaikan • Pelacakan waktu dengan bantuan AI Terbaik untuk perusahaan besar & organisasi kompleks yang membutuhkan pengendalian proyek & kepatuhan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $10 per pengguna per bulan; Perusahaan: Harga disesuaikan Sunsama • Ritual perencanaan harian yang terarah • Mengambil tugas dari berbagai alat • Integrasi kalender dan tugas • Pelacakan waktu untuk wawasan Terbaik untuk pekerja pengetahuan yang mencari perencanaan harian yang sadar dan fokus Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $16 per bulan Akiflow • Pusat perintah berbasis keyboard • Pembagian waktu berdasarkan tugas • Kotak masuk universal & notifikasi cerdas • Integrasi mendalam antar alat Terbaik untuk pengguna produktivitas tingkat lanjut yang lebih menyukai pengelolaan waktu terblokir dan pengelolaan tugas terpadu. Tersedia uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $19 per bulan

🔍 Tahukah Anda? Ukuran pasar aplikasi kalender diperkirakan akan mencapai $16,37 miliar pada tahun 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 10,4% selama periode perkiraan.

11 Alternatif Terbaik TimeHero yang Dapat Digunakan

TimeHero adalah pilihan utama untuk mengotomatisasi jadwal tugas dan memblokir waktu di kalender. Aplikasi ini membantu individu merencanakan hari mereka berdasarkan pekerjaan nyata. Namun, TimeHero seringkali tidak cukup untuk tim yang membutuhkan kontrol yang lebih mendalam atas tugas, otomatisasi yang lebih kuat, dan dukungan AI bawaan.

Apakah Anda membutuhkan alat yang lebih visual, lebih mahir dalam menangani tugas berulang, atau hanya…kurang ketat dalam mengatur jadwal Anda, daftar ini memiliki sesuatu untuk Anda. 🎯

1. ClickUp (Terbaik untuk perencanaan tugas dengan manajemen waktu terintegrasi dan otomatisasi)

Dapatkan Kalender Bertenaga AI ClickUp secara gratis Buat dan sesuaikan jadwal harian Anda sesuai dengan prioritas, komitmen, dan preferensi Anda menggunakan ClickUp Calendar

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh kecerdasan buatan (AI) yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan efisien.

Fitur-fitur ini mencakup penambahan lapisan visibilitas tambahan, kolaborasi tim, dan pengambilan keputusan berbasis AI ke dalam alur kerja harian Anda.

Jadwalkan dengan ClickUp Calendar

Saat merencanakan hari Anda untuk efisiensi maksimal, mulailah dengan ClickUp Calendar. Aplikasi ini membuat jadwal harian Anda berdasarkan masukan real-time, termasuk batas waktu tugas, rapat, beban kerja, dan ketersediaan tim.

Misalkan Anda sedang merencanakan kampanye pemasaran produk di tiga wilayah. Anda membutuhkan waktu untuk meninjau desain kampanye, melakukan pengecekan harian dengan pemimpin regional, dan mengoordinasikan umpan balik. Kalender AI secara otomatis memblokir slot waktu tersebut berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan dan menyesuaikan tugas Anda jika ada perubahan.

Setiap pertemuan terhubung langsung ke dan dari Google Calendar Anda, serta mendukung semua alat pertemuan online utama seperti Google Meet, Zoom, atau Teams. Mengapa ini penting? Ini memungkinkan Anda bergabung dalam pertemuan tersebut langsung dari ruang kerja ClickUp Anda, tanpa perlu beralih antar tab.

💡 Tips Pro: Ingin mencatat catatan secara otomatis selama pertemuan kickoff klien? Aktifkan ClickUp AI Notetaker di Kalender Anda. Fitur ini akan bergabung dengan pertemuan yang diizinkan secara otomatis, mencatat dan merekam diskusi, mengekstrak poin tindakan, dan secara otomatis membuat tugas tertaut, sehingga Anda tidak perlu mengetik ulang atau melacak apa pun secara manual.

Optimalkan dengan ClickUp Brain dan ClickUp Autopilot Agents

Struktur pola kerja mingguan menggunakan perencanaan AI cerdas ClickUp Brain

Sekarang tambahkan ClickUp Brain untuk mengoptimalkan jadwal Anda. Asisten AI ini tidak menebak apa yang penting; ia mempelajari cara Anda bekerja untuk memastikan rekomendasinya sesuai dengan kebutuhan Anda, bukan sebaliknya.

Misalkan hari-hari Anda meliputi pekerjaan desain yang terfokus di pagi hari, panggilan telepon di sore hari, dan sesi tinjauan mendalam dua kali seminggu. ClickUp Brain menggunakan pola-pola ini, durasi tugas, dan tenggat waktu saat ini untuk mengatur minggu Anda.

Kemudian, ClickUp Autopilot Agents melangkah lebih jauh. Alih-alih Anda terus-menerus mengatur ulang tugas saat proyek berubah, buat Custom Autopilot Agents untuk secara otomatis menyesuaikan prioritas, mengalihkan pemilik, dan bahkan menjadwal ulang tenggat waktu untuk tugas-tugas kunci Anda.

Misalnya, jika pertemuan dengan klien diundur, agen Anda akan secara otomatis menyesuaikan perubahan tersebut pada tugas-tugas terkait, membebaskan blok waktu fokus, dan menjadwal ulang pengiriman hasil—tanpa Anda perlu repot.

Laksanakan dengan ClickUp Tasks

Bagi proyek menjadi bagian-bagian yang dapat dieksekusi menggunakan ClickUp Tasks

Anda sudah merencanakan hari Anda, dan saatnya mulai bekerja. Gunakan ClickUp Tasks, tempat setiap penugasan tugas berada. Setiap tugas mendukung Perkiraan Waktu dan Pelacakan Waktu, Bidang Kustom, subtugas, Ketergantungan, dan komentar berurutan untuk konteks tambahan.

Misalnya, jika Anda sedang mengkoordinasikan peluncuran situs web baru. Anda dapat membuat tugas untuk desain UX, draf konten, serah terima pengembangan, pengujian kualitas (QA), dan peluncuran akhir, serta menandai masing-masing dengan pemilik, batas waktu, dan prioritas.

Visualisasikan garis waktu dengan tampilan kalender ClickUp

Sesuaikan jadwal tugas dan seimbangkan beban kerja dengan tampilan kalender ClickUp

Semua data sinkronisasi secara visual di tampilan kalender ClickUp, di mana Anda dapat memindahkan garis waktu tugas dan proyek serta mengidentifikasi hambatan dengan sekilas. Anda dapat melihat tugas Anda berdasarkan hari, blok 4 hari, minggu, atau bulan. Menjadwal ulang dan memperbarui tanggal jatuh tempo secara instan semudah menyeret dan melepas garis waktu tugas.

Anda dapat memberi kode warna pada tugas berdasarkan penugas atau prioritas, menampilkan Bidang Kustom, menyaring tugas berdasarkan status, dan bahkan menyertakan Tugas Berulang atau hari libur nasional untuk merencanakan proyek dengan lebih baik.

💡 Tips Pro: Meskipun Tampilan Kalender membantu Anda memvisualisasikan dan merencanakan garis waktu tugas, Tampilan Beban Kerja di ClickUp ideal untuk merencanakan kapasitas tim Anda. Misalnya, jika desainer Anda memiliki tiga tenggat waktu yang harus dipenuhi dalam minggu yang sama, Tampilan Beban Kerja akan menyoroti kelebihan beban ini secara instan, sehingga Anda dapat mengalihkan atau mendistribusikan ulang pekerjaan sebelum semuanya terlambat.

Fitur terbaik ClickUp

Otomatisasi pembaruan tugas: Memicu tindakan seperti menugaskan pemilik, mengubah status, dan memindahkan tenggat waktu tanpa usaha manual dengan Memicu tindakan seperti menugaskan pemilik, mengubah status, dan memindahkan tenggat waktu tanpa usaha manual dengan ClickUp Automations

Dapatkan saran tugas cerdas: Biarkan ClickUp Brain merekomendasikan waktu terbaik untuk mengerjakan tugas tertentu berdasarkan upaya, prioritas, dan ketersediaan

Atur Tugas Berulang: Jaga agar pekerjaan rutin seperti sinkronisasi mingguan, laporan bulanan, atau tinjauan kuartalan tetap terkendali tanpa perlu mengatur ulang setiap kali

Visualisasikan beban kerja tim: Identifikasi siapa yang sudah mencapai kapasitas maksimal dan siapa yang dapat menangani lebih banyak tugas dengan melihat distribusi tugas melalui Identifikasi siapa yang sudah mencapai kapasitas maksimal dan siapa yang dapat menangani lebih banyak tugas dengan melihat distribusi tugas melalui tampilan Beban Kerja ClickUp

Tulis lebih cepat dengan AI: Minta ClickUp Brain untuk menyusun deskripsi tugas, balasan email, ringkasan proyek, atau catatan tindak lanjut langsung di ruang kerja Anda

Rencanakan hari Anda dengan perintah suara: Gunakan : Gunakan Talk to Text di ClickUp Brain MAX , aplikasi AI super desktop Anda, untuk mendikte rencana harian Anda, menjadwalkan pertemuan, dan bahkan mengeksekusi pekerjaan menggunakan perintah suara

Batasan ClickUp

Penundaan sesekali atau kinerja yang lebih lambat di ruang kerja besar

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.450+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Begini cara seorang pengguna Reddit menggambarkan pengalamannya:

ClickUp benar-benar worth it! Maksud saya, selain sebagai alat manajemen proyek, ClickUp memiliki begitu banyak kegunaan. Favorit saya adalah tampilan kalender. Tidak ada yang bisa mengalahkan kemampuan melihat semua pekerjaan dan komitmen saya dalam satu tempat. Jadi, tugas kerja saya? Cek. Janji kopi? Cek. Ulang tahun ibu? Juga sudah! Ada satu hal yang lebih hebat dari itu. ClickUp Brain. Teman-teman, saya bisa bertanya kapan saya bisa menjadwalkan pertemuan atau apakah anggota tim saya bisa mengambil lebih banyak pekerjaan, dan semuanya ada di sana! Pikiran? Terpesona.

ClickUp benar-benar worth it! Maksud saya, selain sebagai alat manajemen proyek, ClickUp memiliki begitu banyak kegunaan. Favorit saya adalah tampilan kalender. Tidak ada yang bisa mengalahkan kemampuan melihat semua pekerjaan dan komitmen saya dalam satu tempat. Jadi, tugas kerja saya? Cek. Janji kopi? Cek. Ulang tahun ibu? Juga sudah! Ada satu hal yang lebih hebat dari itu. ClickUp Brain. Teman-teman, saya bisa bertanya kapan saya bisa menjadwalkan pertemuan atau apakah anggota tim saya bisa mengambil lebih banyak pekerjaan, dan semuanya ada di sana! Pikiran? Terpesona.

📮 ClickUp Insight: Survei keseimbangan kerja-hidup kami menemukan bahwa 46% pekerja bekerja 40-60 jam per minggu, sementara 17% yang mengejutkan melebihi 80 jam! Namun, beban kerja tidak berhenti di situ—31% kesulitan untuk secara konsisten meluangkan waktu pribadi. Ini adalah resep sempurna untuk kelelahan. 😰 Tapi tahukah Anda? Keseimbangan di tempat kerja dimulai dengan transparansi! Fitur bawaan ClickUp seperti Workload View & Time Tracking memudahkan Anda untuk memvisualisasikan beban kerja, mendistribusikan tugas secara adil, dan melacak jam kerja yang sebenarnya—sehingga Anda selalu tahu cara mengoptimalkan pekerjaan dan kapan melakukannya. 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations—mengakibatkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

2. Motion (Terbaik untuk penjadwalan dan otomatisasi tugas yang didukung AI)

melalui Motion

Merasa kewalahan mencoba menjadwalkan hari kerja Anda? Motion mengatasi masalah ini secara langsung. Platform berbasis AI ini menghilangkan tebak-tebakan dalam memprioritaskan tugas, secara otomatis menjadwalkan tugas berdasarkan tenggat waktu, perkiraan durasi, dan jam kerja Anda.

Ketika rapat mendadak muncul atau tenggat waktu berubah, alat penjadwalan tugas beradaptasi secara instan, menghilangkan kebutuhan untuk penjadwalan manual yang merepotkan. Alat ini belajar dari pola kerja Anda untuk menyarankan waktu optimal untuk fokus mendalam dan mempermudah kerja kolaboratif melalui penugasan tugas yang sederhana dan pelacakan kemajuan.

Fitur terbaik Motion

Buat proyek tanpa batas dan atur tugas ke dalam ruang kerja kustom untuk klien atau inisiatif yang berbeda

Blokir waktu secara otomatis untuk pekerjaan mendalam berdasarkan prioritas tugas dan kedekatan tenggat waktu

Integrasikan dengan mulus ke Google Calendar, Outlook, dan berbagai alat lainnya untuk sistem terpusat

Dapatkan email perencanaan harian dengan rekomendasi tugas yang disesuaikan berdasarkan proyek yang sedang berjalan dan tenggat waktu yang akan datang

Batasan gerakan

Pilihan penyesuaian yang terbatas dibandingkan dengan alat yang lebih mapan

Fungsi aplikasi seluler tertinggal dibandingkan dengan versi web

Harga dinamis

Pro AI: $49/bulan per pengguna

Business AI: $69/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Motion

G2: 4. 1/5 (115+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (75+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Motion?

Langsung dari ulasan G2:

Saya suka fitur pengisian waktu otomatis AI. Jika saya perlu membatalkan pertemuan atau memiliki waktu luang, fitur ini akan mengisi ruang kosong dengan proyek/tugas yang perlu diselesaikan… Satu-satunya kelemahan adalah perlu mengatur semuanya dengan benar di proyek dan templat untuk penggunaan yang tepat. Otomatisasi tugas dan langkah-langkahnya sederhana, tetapi tidak sekompleks yang saya inginkan dalam hal penulisan variabel untuk nama atau memulai proyek secara otomatis di tingkat perusahaan daripada tingkat pribadi.

Saya suka fitur pengisian waktu otomatis AI. Jika saya perlu membatalkan pertemuan atau memiliki waktu luang, fitur ini akan mengisi ruang kosong dengan proyek/tugas yang perlu diselesaikan… Satu-satunya kelemahan adalah perlu mengatur semuanya dengan benar di proyek dan templat untuk penggunaan yang tepat. Otomatisasi tugas dan langkah-langkahnya sederhana, tetapi tidak sekompleks yang saya inginkan dalam hal penulisan variabel untuk nama atau memulai proyek secara otomatis di tingkat perusahaan daripada tingkat pribadi.

3. Todoist (Terbaik untuk pengelolaan tugas pribadi yang terorganisir dengan baik)

melalui Todoist

Todoist menyeimbangkan dengan sempurna antara kesederhanaan dan keandalan. Antarmuka yang bersih memudahkan pencatatan tugas, sementara kemampuan AI-nya mengubah frasa bahasa alami seperti ‘Kirim laporan setiap Senin pukul 9 pagi’ menjadi tugas terjadwal.

Sistem 'karma' menambahkan unsur persaingan yang ramah di lingkungan kerja, memberikan poin untuk tugas yang diselesaikan dan mengubah produktivitas menjadi permainan. Banyak pengguna memulai dengan aplikasi planner harian ini untuk tugas pribadi, tetapi segera menemukan diri mereka menggunakannya untuk proyek kerja yang kompleks pula.

Fitur terbaik Todoist

Organisasikan proyek dengan bagian, subtugas, dan tingkat prioritas yang diwarnai untuk kejelasan hierarki visual

Pantau tren produktivitas melalui laporan kemajuan visual, termasuk pencapaian harian dan mingguan

Akses tugas dengan lancar di semua perangkat dan platform dengan sinkronisasi real-time

Batasan Todoist

Fitur pelaporan dan analitik yang terbatas dibandingkan dengan alat manajemen proyek lainnya

Tidak memiliki fitur pelacakan waktu tanpa integrasi pihak ketiga dan fungsi diagram Gantt bawaan

Harga Todoist

Pemula: Gratis

Pro: $5 per bulan per pengguna

Bisnis: $8/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Todoist

G2: 4. 4/5 (800+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Todoist?

Salah satu ulasan G2 mengatakan hal ini:

Saya menggunakan Todoist sejak 2016. Hingga saat ini, saya telah menyelesaikan 57.500 tugas. Dalam beberapa tahun terakhir, saya melihat banyak perkembangan dalam program ini. Menurut saya, ini adalah program yang mudah digunakan dengan banyak alat dan opsi yang berguna. Saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa alat seperti Todoist. Baik dalam kehidupan profesional maupun pribadi saya. Jika seseorang ingin mengatur ratusan tugas harian, Todoist adalah pilihan terbaik! Saya menggunakannya setiap hari.

Saya menggunakan Todoist sejak 2016. Hingga saat ini, saya telah menyelesaikan 57.500 tugas. Dalam beberapa tahun terakhir, saya melihat banyak perkembangan dalam program ini. Menurut saya, ini adalah program yang mudah digunakan dengan banyak alat dan opsi yang berguna. Saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa alat seperti Todoist. Baik dalam kehidupan profesional maupun pribadi saya. Jika seseorang ingin mengatur ratusan tugas harian, Todoist adalah pilihan terbaik! Saya menggunakannya setiap hari.

💡 Tips Pro: Ketika semuanya terasa mendesak, memiliki sistem prioritas yang dapat diandalkan sangatlah penting. Gunakan Matriks Eisenhower untuk memilah apa yang benar-benar mendesak dan penting—dan apa yang bisa ditunda, didelegasikan, atau bahkan diabaikan sepenuhnya.

4. Reclaim (Terbaik untuk pengelolaan kalender yang cerdas)

melalui Reclaim

Reclaim AI adalah asisten kalender cerdas yang secara aktif menangani tugas-tugas berat untuk Anda, termasuk penjadwalan tugas, kebiasaan, dan istirahat di antara pertemuan. Ia beradaptasi dengan perubahan jadwal yang tidak terduga, menjaga prioritas Anda tetap utuh bahkan ketika rencana berubah.

Perangkat lunak manajemen rapat ini terintegrasi dengan alat yang mungkin sudah Anda gunakan, seperti Google Calendar dan Outlook, dan bekerja di latar belakang untuk menyesuaikan semuanya tanpa membebani hari Anda. Ada rapat mendadak? Alat ini akan menyesuaikan jadwal Anda secara instan. Ketinggalan dalam menyelesaikan tugas? Ia akan menjadwal ulang untuk Anda. Dan ya, ia juga menyertakan waktu buffer dan waktu istirahat.

Kembalikan fitur terbaik

Biarkan Smart Meetings menjadwalkan pertemuan dengan waktu buffer berdasarkan ketersediaan, preferensi, potensi konflik, dan bahkan zona waktu

Alokasikan waktu untuk tugas-tugas berulang dan rutinitas dengan Habit Scheduler

Lacak alokasi waktu di berbagai proyek dan prioritas pribadi, dapatkan wawasan tentang cara Anda menghabiskan waktu

Atasi batasan

Fitur manajemen tugas yang terbatas dibandingkan dengan aplikasi manajemen tugas khusus

Kurang memiliki fitur kolaborasi tim yang komprehensif

Harga yang kompetitif

Gratis

Starter: $10/bulan per pengguna

Bisnis: $15/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom (ditagih secara tahunan)

Klaim ulasan dan penilaian

G2: 4.8/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Reclaim?

Seorang pengulas G2 berbagi umpan balik ini:

Saya senang bahwa rapat tim internal saya bisa menjadi lebih fleksibel sehingga saya bisa menawarkan lebih banyak waktu luang saat saya memiliki rapat penting dengan klien atau prospek. Sangat mudah untuk mengimplementasikannya dengan tim, dan saya sangat menyukai integrasinya ke dalam rutinitas kerja saya.

Saya senang bahwa rapat tim internal saya bisa menjadi lebih fleksibel sehingga saya bisa menawarkan lebih banyak waktu luang saat saya memiliki rapat penting dengan klien atau prospek. Sangat mudah untuk mengimplementasikannya dengan tim, dan saya sangat menyukai integrasinya ke dalam rutinitas kerja saya.

5. TickTick (Terbaik untuk pelacakan kebiasaan dengan manajemen tugas)

melalui TickTick

Ingin menyelesaikan tugas-tugas dan membangun kebiasaan yang lebih baik sambil melakukannya? TickTick secara cerdas menggabungkan kedua hal ini. Berbeda dengan manajer tugas khusus, TickTick membantu Anda mengembangkan rutinitas yang konsisten, memantau kebiasaan harian bersamaan dengan tugas-tugas rutin.

Pengatur waktu Pomodoro bawaan mendorong sesi kerja yang terfokus diikuti dengan istirahat yang menyegarkan. Tugas menjadi lebih hidup dengan opsi format yang kaya, lampiran file, dan catatan suara. Banyak pengguna beralih dari aplikasi lain khusus untuk pemrosesan bahasa alami TickTick yang mengubah kalimat sederhana menjadi tugas terjadwal dengan pengingat dan tanggal jatuh tempo.

Fitur terbaik TickTick

Lacak kebiasaan bersama tugas dengan statistik bawaan dan tren yang menampilkan konsistensi Anda

Lihat tugas dalam berbagai format, termasuk tampilan daftar, Kanban, dan kalender, sesuai dengan gaya kerja Anda

Buat catatan suara yang secara otomatis diubah menjadi tugas berbasis teks, ideal untuk mencatat ide saat bepergian

Batasan TickTick

Fitur premium hanya tersedia dengan berlangganan berbayar

Tampilan kalender kurang kuat dibandingkan dengan aplikasi kalender khusus

Harga TickTick

Paket tahunan: $35,99/tahun

Ulasan dan peringkat TickTick

G2: 4.6/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (120+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TickTick?

Menurut salah satu pengulas Capterra:

Menyalin daftar tugas dari email sangat mudah. Semua baris akan dipisahkan menjadi tugas terpisah secara otomatis. Timer Pomodoro juga sangat berguna. Tentu saja ada juga tampilan kalender. Beberapa pintasan keyboard agak sulit digunakan karena letaknya, seperti simbol ~. Pemrosesan bahasa alami tidak sebaik Todoist, tetapi sudah cukup memadai.

Menyalin daftar tugas dari email sangat mudah. Semua baris akan dipisahkan menjadi tugas terpisah secara otomatis. Timer Pomodoro juga sangat berguna. Tentu saja ada juga tampilan kalender. Beberapa pintasan keyboard agak sulit digunakan karena letaknya, seperti simbol ~. Pemrosesan bahasa alami tidak sebaik Todoist, tetapi sudah cukup memadai.

🤝 Pengingat Ramah: Ingin menyelesaikan lebih banyak pekerjaan tanpa merasa kelelahan? Mulailah dengan menjadwalkan tugas-tugas terpenting Anda saat Anda berada dalam kondisi terbaik—baik itu pagi hari, sore hari, atau di ketenangan malam. Ini seperti memanfaatkan waktu terbaik otak Anda dengan baik.

6. Taskade (Terbaik untuk kolaborasi tim visual)

melalui Taska de

Taskade menggabungkan manajemen tugas dengan komunikasi tim real-time dalam paket yang menarik secara visual. Aplikasi ini menekankan organisasi visual melalui mind maps, diagram organisasi, dan papan Kanban. Selain itu, fitur obrolan video dan komentar bawaan menghilangkan kebutuhan untuk berpindah antar aplikasi saat melakukan diskusi tim.

Alat ini juga menawarkan pembangkitan tugas dan pemetaan proyek yang didukung AI, artinya Anda dapat menggambarkan tujuan dan biarkan Taskade membangun struktur yang diperlukan untuk mencapainya. Ditambah dengan pengeditan kolaboratif secara real-time, sinkronisasi otomatis di semua perangkat, dan pelacakan tenggat waktu yang cerdas, Anda mendapatkan ruang kerja terpadu untuk perencanaan, komunikasi, dan pelaksanaan pekerjaan.

Fitur terbaik Taskade

Buat templat jadwal yang dapat digunakan ulang untuk proyek atau proses berulang, menghemat waktu pengaturan yang signifikan

Organisasikan pekerjaan secara hierarkis dengan subtugas tak terbatas dan daftar bersarang untuk memperjelas ketergantungan tugas

Buat daftar tugas terstruktur dan alur kerja secara otomatis dari deskripsi proyek tingkat tinggi menggunakan AI Workflow Generator dan templat prompt AI

Gunakan Agen AI yang memahami konteks, belajar dari dokumen dan proyek Anda, dan menangani tugas secara mandiri

Batasan Taskade

Masalah kinerja sesekali pada proyek yang kompleks

Kemampuan pelaporan yang kurang kuat dibandingkan dengan alat-alat enterprise

Harga Taskade

Gratis

Pro: $20/bulan

Tim: $100/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Taskade

G2: 4.5/5 (50+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (60+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Taskade?

Seorang pengguna G2 yang puas mengatakan:

Taskade telah berkembang dari alat manajemen proyek dasar menjadi alat otomatisasi AI yang kuat, memungkinkan Anda membuat beberapa agen AI yang dapat beroperasi secara mandiri dalam tim. Anda juga dapat membuat alur kerja yang mencakup opsi seperti transkripsi konten tanpa menggunakan alat eksternal. Karena Taskade berbasis cloud, implementasinya mudah. Dukungan pelanggan tersedia secara langsung atau melalui siaran langsung reguler. Integrasi dengan alat lain relatif mudah, meskipun tidak banyak digunakan dalam situasi kami.

Taskade telah berkembang dari alat manajemen proyek dasar menjadi alat otomatisasi AI yang kuat, memungkinkan Anda membuat beberapa agen AI yang dapat beroperasi secara mandiri dalam tim. Anda juga dapat membuat alur kerja yang mencakup opsi seperti transkripsi konten tanpa menggunakan alat eksternal. Karena Taskade berbasis cloud, implementasinya mudah. Dukungan pelanggan tersedia secara langsung atau melalui siaran langsung reguler. Integrasi dengan alat lain relatif mudah, meskipun tidak banyak digunakan dalam situasi kami.

🤝 Pengingat Ramah: Jangan biarkan pekerjaan merembes ke malam atau akhir pekan Anda. Tetapkan batas yang jelas antara waktu Anda 'bekerja' dan waktu Anda 'tidak bekerja'. Kalender Anda juga harus mencerminkan waktu pribadi Anda, bukan hanya pertemuan dan tenggat waktu. 26% pekerja dalam survei ClickUp mengatakan bahwa cara terbaik untuk melepaskan diri dari pekerjaan adalah dengan menekuni hobi!

7. Trello (Terbaik untuk manajemen proyek Kanban yang intuitif)

melalui Atlassian

Trello membuat manajemen tugas visual dapat diakses oleh semua orang. Alat berbasis papan ini menampilkan pekerjaan sebagai kartu yang bergerak melalui kolom-kolom yang dapat disesuaikan, mewakili tahap-tahap penyelesaian yang berbeda. Kesederhanaannya menyembunyikan fitur-fitur kuat seperti aturan otomatisasi, bidang kustom, dan tampilan kalender.

Anda juga dapat mengintegrasikan platform ini dengan alat seperti Slack, Google Drive, dan Jira untuk menjaga alur kerja tetap terhubung. Bagi tim, Trello menawarkan papan bersama, pelacakan tenggat waktu, dan @mentions untuk kolaborasi yang lancar. Selain itu, Trello dapat disesuaikan dengan berbagai kasus penggunaan, seperti pelacakan kalender konten, sprint pengembangan perangkat lunak, perencanaan pernikahan, dan lainnya.

Fitur terbaik Trello

Sesuaikan papan dengan label berwarna, tanggal jatuh tempo, daftar periksa, dan lampiran untuk informasi yang dapat dipindai

Otomatiskan tindakan berulang yang disesuaikan dengan Butler, alat otomatisasi bawaan Trello

Perluas fungsionalitas melalui Power-Ups untuk menambahkan pelacakan waktu, tampilan kalender, dan bidang kustom ke alur kerja Anda

Batasan Trello

Rencana gratis dasar membatasi Power-Ups menjadi satu per papan

Tidak memiliki fitur pelacakan waktu bawaan

Harga Trello

Gratis

Standar: $6 per bulan per pengguna

Premium: $12,50/bulan per pengguna

Enterprise: $17,50 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Trello

G2: 4. 4/5 (13.670+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (23.430+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Trello?

Seorang pengulas Capterra berbagi umpan balik ini:

Trello mungkin adalah perangkat lunak manajemen proyek yang paling mudah dipelajari dan digunakan di antara semua perangkat lunak manajemen proyek yang umum digunakan di perusahaan… Saya tidak suka bahwa semua orang harus menggunakan paket yang sama. Saya menggunakan Trello di berbagai organisasi dan saya lebih suka menggunakan keanggotaan premium, namun, beberapa tim yang saya kerjakan tidak memiliki langganan berbayar…

Trello mungkin adalah perangkat lunak manajemen proyek yang paling mudah dipelajari dan digunakan di antara semua perangkat lunak manajemen proyek yang umum digunakan di perusahaan… Saya tidak suka bahwa semua orang harus menggunakan paket yang sama. Saya menggunakan Trello di berbagai organisasi dan saya lebih suka menggunakan keanggotaan premium, namun, beberapa tim yang saya kerjakan tidak memiliki langganan berbayar…

🤝 Pengingat Ramah: Rapat berturut-turut bukanlah hal yang patut dibanggakan. Tambahkan jeda 10–15 menit antara rapat agar Anda bisa meregangkan tubuh, merenung, atau sekadar bernafas. Diri Anda di masa depan akan berterima kasih.

8. Things3 (Terbaik untuk manajemen tugas di perangkat Apple)

melalui Things3

Things 3 menjaga manajemen tugas tetap bersih, sederhana, dan fokus secara menyegarkan. Dengan fitur seperti penjadwalan dengan bahasa alami, batas waktu proyek, dan Logbook untuk melacak tugas yang telah diselesaikan, aplikasi ini dirancang untuk membantu Anda tetap terorganisir tanpa membebani Anda.

Jika Anda berada dalam ekosistem Apple, Anda akan menghargai seberapa mulusnya sinkronisasi di seluruh perangkat Anda. Fitur Quick Find memudahkan Anda untuk langsung menuju ke apa pun dengan cepat, dan tombol Magic Plus memungkinkan Anda menambahkan tugas tepat di tempat yang Anda butuhkan. Anda mendapatkan alat struktur cerdas seperti header bagian dan planner 'This Evening' untuk pemblokiran waktu ringan, semua dibungkus dalam antarmuka minimalis.

Fitur terbaik Things3

Catat tugas secara instan dengan pintasan keyboard atau tombol Magic Plus untuk input yang lancar

Berikan label kustom pada tugas untuk menyaring berdasarkan konteks, prioritas, atau tahap alur kerja

Jadwalkan tenggat waktu dan pengingat menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk perencanaan yang intuitif

Cari secara global menggunakan kata kunci untuk menampilkan tugas, proyek, atau catatan secara instan

Batasan Things3

Pengguna harus membayar untuk setiap perangkat yang ingin mereka gunakan

Anda tidak dapat berbagi daftar dan tugas dengan orang lain, dan Anda juga tidak dapat melampirkan file ke tugas

Harga Things3

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Things3

G2: 4. 4/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (140+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Things3?

Menurut salah satu pengulas G2:

Desain minimalis dan terintegrasi dengan baik dengan banyak alat berguna. Hal ini membuat saya lebih produktif dari sebelumnya… Sayangnya, tidak didukung oleh platform seperti Make. Itu akan sangat membantu jika memungkinkan saya untuk membuat alur kerja produktif yang luar biasa.

Desain minimalis dan terintegrasi dengan baik dengan banyak alat berguna. Hal ini membuat saya lebih produktif dari sebelumnya… Sayangnya, tidak didukung oleh platform seperti Make. Akan sangat luar biasa jika memungkinkan saya untuk membuat alur kerja produktif yang luar biasa.

🔍 Tahukah Anda? Orang Mesir Kuno menciptakan kalender cerdas. Mereka membuat kalender matahari berdurasi 365 hari dengan 12 bulan masing-masing 30 hari, dan menambahkan lima hari ekstra 'epagomenal' di akhir tahun. Inovasi ini membantu menyelaraskan kalender mereka dengan banjir tahunan Sungai Nil, yang sangat penting bagi pertanian.

9. Wrike (Terbaik untuk perencanaan proyek tingkat perusahaan)

melalui Wrike

Wrike menyediakan fitur manajemen proyek yang kuat, dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Platform ini mengelola alokasi sumber daya yang kompleks, ketergantungan antar tugas, dan kolaborasi antar tim.

Dashboard yang dapat disesuaikan pada platform ini mengubah data kompleks menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi manajer operasional. Banyak tim perusahaan memilih Wrike khususnya karena kontrol izin yang detail dan alur kerja persetujuan yang fleksibel. Wrike unggul dalam mengelola proyek dengan persyaratan kepatuhan regulasi atau ketergantungan tim yang kompleks.

Fitur terbaik Wrike

Buat laporan detail tentang status proyek, pemanfaatan sumber daya, dan kinerja tim untuk mengidentifikasi hambatan

Kelola beban kerja secara visual dengan alat alokasi sumber daya yang mencegah kelelahan tim dan memastikan distribusi tugas yang seimbang

Otomatiskan pelacakan waktu dan biarkan pengguna mencatat jam yang dihabiskan untuk tugas tanpa input manual melalui saran AI

Batasan Wrike

Pelacakan waktu hanya tersedia untuk paket berbayar

Tidak memiliki fitur prioritas yang komprehensif

Harga Wrike

Gratis

Tim: $10/bulan per pengguna

Bisnis: $25/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Pinnacle: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Wrike

G2: 4. 2/5 (3.760+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (2.785+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike?

Langsung dari ulasan Capterra:

Saya suka bagaimana Wrike membantu meningkatkan transparansi dan kolaborasi di seluruh organisasi kami. Dalam sebuah proyek, data dalam bidang hanya "menyalin/menggandakan" di dalam tingkat tugas/proyek yang sama. Satu-satunya cara untuk menyalin data dari tugas tingkat atas ke tugas anak adalah dengan membayar untuk mengaktifkan integrasi dan membayar agar insinyur solusi mereka menulis kode untuk membuat "Integrasi Wrike ke Wrike" atau secara manual mentransfer data ke tugas anak.

Saya suka bagaimana Wrike membantu meningkatkan transparansi dan kolaborasi di seluruh organisasi kami. Dalam sebuah proyek, data dalam bidang hanya "menyalin/menggandakan" di dalam tingkat tugas/proyek yang sama. Satu-satunya cara untuk menyalin data dari tugas tingkat atas ke tugas anak adalah dengan membayar untuk mengaktifkan integrasi dan membayar agar insinyur solusi mereka menulis kode untuk membuat "Integrasi Wrike ke Wrike" atau secara manual mentransfer data ke tugas anak.

10. Sunsama (Terbaik untuk perencanaan harian yang terarah)

melalui Sunsama

Mimpi memiliki hari kerja yang lebih tenang dan terarah? Sunsama membantu Anda mewujudkannya. Alat produktivitas yang dirancang dengan cermat ini menggabungkan manajemen tugas dengan ritual perencanaan harian yang mendorong kesadaran akan pekerjaan. Ia meminta Anda memilih tugas untuk hari Anda, dengan sengaja menghormati batas kognitif.

Aplikasi ini mengirimkan prompt refleksi harian untuk membantu Anda mengembangkan kebiasaan perencanaan yang lebih baik seiring waktu. Selain itu, integrasi kalendernya menunjukkan bagaimana daftar tugas Anda berkorelasi dengan komitmen waktu, sehingga mencegah kelebihan beban dan stres.

Fitur terbaik Sunsama

Rencanakan setiap hari dengan ritual terarah yang membantu Anda memprioritaskan tugas berdasarkan tingkat kepentingannya

Impor tugas dari berbagai sumber, termasuk email, Asana, Trello, dan GitHub, ke dalam satu rencana harian terpadu

Lacak waktu yang dihabiskan pada proyek dan kategori yang berbeda untuk mengidentifikasi pola dan meningkatkan perkiraan waktu di masa depan

Batasan Sunsama

Harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengelola tugas

Aplikasi ini dirancang terutama untuk penggunaan individu, bukan untuk tim atau bisnis kecil

Harga Sunsama

Langganan bulanan: $20/bulan

Langganan tahunan: $16/bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan peringkat Sunsama

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.7/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sunsama?

Seorang pengulas Capterra berbagi umpan balik ini:

Sunsama perlu meningkatkan lingkungan kolaboratif real-time mereka. Tim kami menggunakan Sunsama untuk mengelola rapat—terutama rapat scrum dua kali seminggu yang biasanya memiliki agenda yang panjang…. Halaman rapat sering kali dimuat ulang; terkadang konten hilang; kadang-kadang kolaborator tidak dapat melihat informasi baru yang ditambahkan atau tidak dapat menambahkan informasi sendiri. Tentu saja situasinya sudah membaik—dan masalah kami menjadi lebih jarang—tetapi masih ada ruang untuk perbaikan.

Sunsama perlu meningkatkan lingkungan kolaboratif real-time mereka. Tim kami menggunakan Sunsama untuk mengelola rapat—terutama rapat scrum dua kali seminggu yang biasanya memiliki agenda yang panjang…. Halaman rapat sering kali dimuat ulang; terkadang konten hilang; kadang-kadang kolaborator tidak dapat melihat informasi baru yang ditambahkan atau tidak dapat menambahkan informasi sendiri. Tentu saja situasinya sudah membaik—dan masalah kami menjadi lebih jarang—tetapi masih ada ruang untuk perbaikan.

11. Akiflow (Terbaik untuk manajemen tugas terpadu)

melalui Akiflow

Akiflow mengintegrasikan email, acara kalender manajemen proyek, dan tugas dari aplikasi populer ke dalam satu pusat kendali. Pendekatan berbasis keyboard ini menarik bagi profesional yang mengutamakan efisiensi dan lebih memilih mengetik perintah daripada mengklik ikon.

Fitur blok waktu mengubah daftar tugas menjadi blok kalender yang konkret. Akiflow juga dilengkapi dengan notifikasi cerdas yang mencegah tumpang tindih tugas, kotak masuk universal untuk mengumpulkan tugas dari berbagai platform, dan pintasan penangkapan cepat untuk menambahkan tugas secara instan dari mana saja.

Fitur terbaik Akiflow

Buat blok waktu langsung dari tugas dengan pintasan keyboard yang sederhana

Proses email langsung di Akiflow dengan mengubah pesan menjadi tugas atau menjadwalkan untuk ditinjau nanti

Sesuaikan tampilan untuk menampilkan tepat apa yang Anda butuhkan tanpa elemen yang mengganggu, sehingga Anda mendapatkan pusat kendali yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda

Batasan Akiflow

Membutuhkan waktu pengaturan awal untuk menghubungkan dan memverifikasi berbagai akun

Penundaan sinkronisasi sesekali dengan platform terhubung

Harga Akiflow

Pro Bulanan: $34/bulan

Pro Tahunan: $19/bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Akiflow

G2: 5/5 (30+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Akiflow?

Salah satu ulasan di Reddit mengatakan hal ini:

Slot Waktu sangat berguna. Saya suka bisa membagi waktu menjadi slot-slot tertentu di mana saya bisa memasukkan beberapa tugas yang direncanakan, dan slot-slot tersebut bisa berulang. […] Saya juga akan kesulitan hidup tanpa slot "Upcoming", yang memungkinkan Anda menjadwalkan tugas dan proyek ke minggu atau bulan mendatang, daripada menumpuk semuanya di dalam folder menunggu untuk dijadwalkan. […] Fitur ritual dan pelacakan statistik juga sangat bagus, dan saya benar-benar menyukai kemampuan untuk menyoroti tujuan harian atau mingguan.

Slot Waktu sangat berguna. Saya suka bisa membagi waktu menjadi slot-slot tertentu di mana saya bisa memasukkan beberapa tugas yang direncanakan, dan slot-slot tersebut bisa berulang. […] Saya juga akan kesulitan hidup tanpa slot "Upcoming", yang memungkinkan Anda menjadwalkan tugas dan proyek ke minggu atau bulan mendatang, daripada menumpuk semuanya di dalam folder menunggu untuk dijadwalkan. […] Fitur ritual dan pelacakan statistik juga sangat bagus, dan saya benar-benar menyukai kemampuan untuk menyoroti tujuan harian atau mingguan.

Saatnya Beralih ke ClickUp

Setiap tim memiliki ritme tersendiri, dan alat yang tepat harus selaras dengannya. Daftar ini menyoroti alternatif TimeHero yang dirancang untuk tim modern. Mulai dari prioritas berbasis AI, koordinasi kalender, hingga visibilitas tugas yang mendalam, setiap alat menawarkan keunikan tersendiri.

Namun, hanya satu yang menggabungkannya dalam sistem yang dapat diskalakan tanpa hambatan.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, menggabungkan struktur dengan fleksibilitas. Aplikasi ini menawarkan manajemen proyek berlapis, penjadwalan cerdas, dan kolaborasi real-time dalam satu platform. Baik Anda mengelola alur kerja klien atau prioritas pribadi, alat ini memberikan kendali tanpa kerumitan.

Daftar sekarang di ClickUp! ✅