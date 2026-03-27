11 Perangkat Lunak Manajemen Sumber Daya Berbasis AI Terbaik untuk Meningkatkan Produktivitas Tim

Ini hari Senin pagi, dan kotak masuk Anda sudah dipenuhi tiga pembaruan proyek yang ‘mendesak’, satu permohonan cuti, dan sebuah spreadsheet yang memberitahukan bahwa pengembang andalan Anda sudah terjadwal ganda untuk minggu ini.

Huh, klasik. 🤦

Anda kembali memindahkan-mindahkan sumber daya, menghubungi tiga orang untuk menanyakan ketersediaan mereka, dan entah bagaimana tetap melewatkan satu tugas.

Mungkin (pasti), sudah waktunya kecerdasan buatan (AI) mengambil alih tugas-tugas berat.

Dalam postingan blog ini, kita akan membahas 11 perangkat lunak manajemen sumber daya berbasis AI untuk membantu Anda mengalokasikan, menjadwalkan, dan mengelola sumber daya secara efektif. 🧰

Saat memilih alat AI untuk manajemen sumber daya, Anda perlu melihat lebih jauh dari sekadar penjadwalan otomatis atau pemesanan ganda. Alat yang tepat harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, membantu Anda merespons dengan cepat terhadap prioritas yang berubah, dan memungkinkan Anda merencanakan pertumbuhan dengan percaya diri.

Inilah yang seharusnya dilakukan oleh alat yang hebat. 👀

Perkiraan kapasitas: Cari alat yang dapat memprediksi ketersediaan sumber daya manusia, peran, dan jadwal menggunakan data real-time

Sesuaikan talenta dengan pekerjaan: Gunakan fitur AI yang merekomendasikan orang yang paling sesuai berdasarkan keterampilan, lokasi, dan beban kerja

Beradaptasi dengan perubahan: Prioritaskan alat yang mendukung penjadwalan seret dan lepas, perencanaan skenario, serta tempat penanda untuk sumber daya yang belum dikonfirmasi

Pantau beban kerja dan pemanfaatan secara visual: Pilih platform yang dilengkapi dengan peta panas dan grafik untuk segera mengidentifikasi pemanfaatan berlebihan atau kapasitas yang tidak terpakai

Selaraskan perencanaan dengan hasil keuangan: Pilih alat yang Pilih alat yang dapat memprediksi sumber daya , pendapatan, biaya, dan laba sejalan dengan jadwal proyek

Berikan wawasan: Pilih platform yang menyediakan laporan mendalam mengenai pemanfaatan, jam kerja yang dapat ditagih, dan kebutuhan perekrutan di masa depan

🧠 Fakta Menarik: Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, orang-orang Mesopotamia dan Mesir kuno sudah mengelola tenaga kerja dan perdagangan. Bayangkan saja sebagai penjadwalan sumber daya awal, hanya saja menggunakan tablet tanah liat.

Alat Fitur Terbaik Kasus Penggunaan Utama Harga ClickUp ClickUp Brain untuk wawasan beban kerja, Tampilan Beban Kerja, pelacakan waktu terintegrasi, dan templat sumber daya Manajemen proyek dan sumber daya terpusat dengan penjadwalan, pembaruan, dan penyeimbangan beban kerja yang didukung AI Gratis selamanya; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Scoro Peramalan keuangan, perencanaan kapasitas, pelacakan jam kerja yang dapat ditagih, dan penjadwalan ulang yang cerdas Perencanaan bisnis dan sumber daya terintegrasi untuk agensi, konsultan, dan perusahaan jasa Core: $23,90/bulan; Growth: $38,90/bulan; Performance: $59,90/bulan Kerja Sama Tim Perencanaan proyek sementara, Perencana beban kerja, Penagihan berbasis peran, dan ekonomi sumber daya Tim yang berorientasi pada klien yang membutuhkan perkiraan kapasitas dan pelacakan waktu yang dapat ditagih Paket Deliver: $13,99/bulan; Paket Grow: $25,99/bulan; Paket Scale: Harga disesuaikan Resource Guru Perencana seret dan lepas, bilah ketersediaan, penyaringan berdasarkan keterampilan, dan persetujuan pemesanan Penjadwalan visual yang cepat untuk sumber daya manusia, peralatan, dan ruang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) serta tim yang beroperasi di zona waktu yang berbeda Paket mulai dari $5 per bulan per pengguna Mosaic AI Team Builder, Perencanaan jumlah karyawan, Peta beban kerja real-time Perencanaan tenaga kerja dan alokasi sumber daya yang cerdas di seluruh tim layanan yang terus berkembang Penetapan harga khusus Forecast Penjadwalan berbasis AI, peramalan anggaran, perencanaan tempat kosong, dan perencanaan probabilitas kemenangan Perusahaan yang membutuhkan perencanaan prediktif yang terintegrasi dengan kinerja sumber daya dan profitabilitas Penetapan harga khusus Float Pemantauan kapasitas secara real-time, penandaan peran dan tarif biaya, serta pengelolaan cuti yang cerdas Lembaga dan departemen yang mengelola perkiraan kapasitas real-time dengan penjadwalan visual Paket Pemula: $8,50/bulan; Paket Pro: $14/bulan Runn Peta panas kapasitas, Perencanaan tempat penampungan, Pencarian cerdas, dan peramalan keuangan Tim layanan yang melakukan perencanaan skenario, pelacakan pendapatan, dan penyeimbangan beban kerja secara real-time Paket Pemula: $10/bulan; Paket Profesional: $14/bulan Kantata Rekomendasi penempatan staf berbasis AI, inventarisasi keterampilan, serta pemantauan sentimen dan suasana hati tim Perusahaan jasa profesional yang mengelola sumber daya manusia, kinerja, dan penyampaian layanan secara besar-besaran Penetapan harga khusus Wrike Grafik beban kerja, pembuatan tugas berbasis AI, pemesanan sumber daya, dan dasbor Tim perusahaan yang membutuhkan transparansi, otomatisasi, dan alur kerja yang dapat diskalakan Paket gratis; Paket berbayar mulai dari $10/bulan Paymo Pemesanan hantu, Pelacakan waktu pasif, Perencana cuti dengan tampilan garis waktu UKM yang membutuhkan fitur pelacakan waktu, penagihan, dan penjadwalan tim yang terintegrasi Paket Pemula: $5,90/bulan; Kantor Kecil: $10,90/bulan; Bisnis: $16,90/bulan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Setelah penerapan AI generatif secara global, perusahaan mulai beralih ke teknologi untuk menangani tugas-tugas yang berulang. Alat manajemen sumber daya AI mengotomatiskan penjadwalan, memprediksi ketersediaan, dan mengoptimalkan beban kerja secara real-time.

Mari kita lihat solusi-solusi terbaik yang dirancang untuk membantu Anda mengelola sumber daya dengan presisi. ⚒️

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk pengelolaan sumber daya dan tugas terpusat)

Bekerja saat ini terasa tidak lancar.

Proyek, pengetahuan, dan komunikasi terpisah-pisah—tersebar di terlalu banyak aplikasi, file, dan pesan. Alih-alih bergerak lebih cepat, tim justru menghabiskan berjam-jam hanya untuk tetap selaras.

ClickUp mengubah hal itu. Ini adalah Aplikasi Serba Guna untuk Bekerja yang menyatukan proyek, dokumen, dan percakapan Anda di satu tempat—dan dilengkapi dengan AI sehingga pekerjaan benar-benar berjalan lancar.

Yang paling menonjol? ClickUp Brain, asisten AI bawaan yang mengubah data yang tersebar menjadi jawaban instan, ringkasan, dan pembaruan.

ClickUp Brain: Asisten AI Anda untuk manajemen sumber daya

Minta ClickUp Brain untuk memberikan ringkasan beban kerja tim mingguan agar Anda dapat mengantisipasi kemacetan

ClickUp Brain adalah asisten cerdas Anda untuk mengelola sumber daya tanpa perlu menelusuri tugas atau spreadsheet secara manual. Ingin tahu siapa yang kelebihan beban atau apa yang harus diselesaikan hari ini oleh tim desain Anda? Cukup tanyakan saja.

Serius, cukup ketik ‘Siapa yang memiliki tugas yang jatuh tempo hari ini?’ dan perangkat lunak ini akan langsung menampilkan informasi dari ruang kerja Anda.

ClickUp Brain Max: Perencanaan sumber daya dengan fitur ubah suara menjadi teks yang praktis

Catat ide, bagikan instruksi, dan selesaikan tugas 4 kali lebih cepat dengan fitur Talk to Text di ClickUp Brain MAX

Perencanaan sumber daya bisa menjadi rumit dengan cepat—pemesanan ganda, jadwal yang tidak jelas, dan pengeditan spreadsheet yang tak ada habisnya. Dengan ClickUp Brain Max , Anda tidak perlu lagi melakukan pekerjaan manual. Gunakan fitur Talk-to-Text untuk menugaskan ulang tugas, mencatat waktu, atau membuat item tindakan secara instan—cukup ucapkan, dan Brain Max akan memasukkannya ke dalam ruang kerja Anda. Padukan fitur tersebut dengan Enterprise Search , dan Anda dapat mengajukan pertanyaan seperti “Siapa yang tersedia untuk mengerjakan proyek baru minggu depan?” atau “Tugas mana yang berisiko terlambat?”—dan dapatkan jawabannya dalam hitungan detik, langsung dari tugas, Dokumen, dan obrolan Anda.

Alih-alih hanya merespons masalah sumber daya setelah terjadi, Anda akan mendapatkan wawasan real-time untuk menyeimbangkan beban kerja dan mencegah kemacetan sebelum hal tersebut menggagalkan proyek Anda.

Apakah ini membantu dalam manajemen tugas? Ya, tentu saja. Misalnya, Anda menulis, ‘Siapkan laporan penjualan kuartal kedua paling lambat Jumat depan.’ Brain akan mengubahnya menjadi tugas ClickUp yang lengkap, termasuk tenggat waktu, penanggung jawab, dan konteks apa pun yang dapat ditemukan. Selain itu, pengelola tugas AI ini merangkum pembaruan proyek, sehingga Anda selalu tahu apa yang terjadi tanpa perlu rapat status yang terus-menerus.

🎥 Ingin melihat sekilas bagaimana ClickUp Brain bekerja? Video singkat ini menunjukkan bagaimana asisten AI ini membantu Anda mengelola tugas, dokumen, dan pengetahuan tim di satu tempat. Tonton videonya →

Atur beban kerja dengan ClickUp Workload View

Untuk menyeimbangkan beban kerja di antara beberapa tim, ClickUp Workload View memberikan gambaran yang jelas dan real-time mengenai kapasitas tim sehingga Anda dapat mengalihkan tugas sebelum tim mengalami kelelahan.

Lihat gambaran visual bagaimana tugas-tugas didistribusikan di seluruh tim Anda dengan ClickUp Workload View

Tentukan kapasitas masing-masing anggota tim dan lihat secara real-time siapa yang kewalahan dan siapa yang santai-santai. Kemudian, cukup seret dan lepas untuk mengalokasikan ulang tugas dan menjaga keseimbangan.

Misalnya, desainer utama Anda sudah kewalahan, tetapi desainer lepas masih memiliki kapasitas. Anda dapat mengalihkan beban kerja berlebih dalam hitungan detik dan menjaga proyek tetap berjalan sesuai rencana.

⚙️ Bonus: Pilih Template Matriks Sumber Daya Proyek ClickUp untuk menyelaraskan anggota tim, alat, dan jadwal pada setiap fase proyek, sehingga perencanaan sumber daya menjadi lebih mudah dan cerdas.

Lacak waktu dan buat perkiraan dengan lebih cerdas menggunakan ClickUp Time Tracking

Tambahkan perkiraan waktu ke setiap tugas dengan ClickUp Project Time Tracking

Jika Anda ingin memastikan tugas-tugas sesuai dengan batas waktu tim dan tenggat waktu, ClickUp Project Time Tracking memungkinkan Anda memvisualisasikan berapa lama waktu yang sebenarnya dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Gunakan timer atau catat waktu secara manual; semuanya tercatat.

Misalkan editor video Anda mencatat enam jam kerja untuk video teaser yang seharusnya hanya memakan waktu tiga jam. Kini Anda tahu ke mana waktu itu terbuang, dan Anda dapat mengalihkan pekerjaan ke seorang freelancer sebelum situasi memburuk.

Gunakan templat untuk mengelola sumber daya dengan lebih efisien

Dapatkan templat gratis Kelola waktu, kapasitas, dan prioritas tim Anda dengan Template Perencanaan Sumber Daya ClickUp

Gunakan Template Perencanaan Sumber Daya ClickUp untuk memvisualisasikan tugas dan sumber daya dalam alur kerja terpadu, mengoptimalkan beban kerja, mengantisipasi risiko potensial, serta menyelaraskan tim dengan prioritas dan tujuan bisnis.

Selain itu, Anda dapat mengelola jam kerja, subkontraktor, dan ketersediaan dengan bidang yang dapat disesuaikan.

⚙️ Bonus: Gunakan Template Manajemen Sumber Daya ClickUp untuk merencanakan dan membagikan pekerjaan kepada setiap individu, melacak ketersediaan, serta memastikan tidak ada yang kelebihan beban.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Fitur yang lengkap dan opsi penyesuaian yang beragam dapat membingungkan bagi pengguna baru

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.080 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ini adalah ulasan G2 tentang perangkat lunak manajemen sumber daya AI ini:

…Akhirnya saya menemukan sesuatu yang terasa seperti rumah…Yang membedakan ClickUp bagi saya adalah bagaimana perangkat lunak ini menggabungkan manajemen tugas dengan pesan dan kolaborasi real-time secara mulus…Saya cukup mengklik sebuah tugas dan langsung memulai diskusi di sana. Setiap komentar, file, dan pembaruan berada tepat di tempatnya, tertaut langsung ke tugas tersebut.

📮 ClickUp Insight: 88% responden survei kami menggunakan AI untuk tugas pribadi mereka, namun lebih dari 50% enggan menggunakannya di tempat kerja. Tiga hambatan utama adalah kurangnya integrasi yang mulus, kesenjangan pengetahuan, dan kekhawatiran terkait keamanan. Tapi bagaimana jika AI sudah terintegrasi ke dalam ruang kerja Anda dan sudah aman? ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, mewujudkan hal ini. Mulai dari memprediksi keterbatasan kapasitas hingga memperbarui jadwal secara otomatis dan menyeimbangkan beban kerja secara real-time, ClickUp Brain membantu Anda mencapai kejelasan dengan mudah.

2. Scoro (Pilihan terbaik untuk manajemen bisnis dan keuangan terintegrasi)

melalui Scoro

Scoro adalah alat manajemen sumber daya untuk bisnis jasa profesional seperti konsultan dan agensi. Perangkat lunak ini mengintegrasikan manajemen proyek, perencanaan sumber daya, penganggaran, penjualan, dan keuangan ke dalam satu sistem terintegrasi, sehingga Anda dapat memantau kinerja dan profitabilitas bisnis Anda secara real-time.

Yang membedakan Scoro adalah kedalaman fitur pengendalian keuangannya. Alat-alatnya, seperti pelacakan profitabilitas secara real-time, pengelolaan biaya tingkat proyek, dan penawaran harga yang terperinci, menjadikannya sangat berharga bagi bisnis yang mengutamakan margin. Selain itu, Scoro sangat handal dalam menyeimbangkan beban kerja—ia memprediksi kebutuhan sumber daya dan mendistribusikan tugas berdasarkan ketersediaan, sehingga membantu Anda mencegah kelelahan.

Fitur terbaik Scoro

Lacak jam kerja yang dapat ditagih dan yang tidak dapat ditagih, serta manfaatkan wawasan tersebut untuk meningkatkan profitabilitas dan perencanaan

Jadwalkan ulang tugas secara cerdas untuk menyesuaikan prioritas yang berubah dengan penyesuaian jadwal otomatis di seluruh ketergantungan

Sesuaikan tenggat waktu dengan kapasitas tim yang sebenarnya untuk menghindari janji berlebihan atau kegagalan dalam memenuhi target pengiriman

Gunakan templat perencanaan sumber daya untuk memulai proyek baru dengan tugas dan tonggak pencapaian yang telah ditentukan dengan cepat

Batasan Scoro

Antarmuka secara default menggunakan format alamat Inggris/Eropa, yang mungkin membingungkan pengguna di luar Uni Eropa

Kurangnya otomatisasi atau logika kondisional seperti IFTTT (‘if this then that’) untuk formulir dan bidang

Harga Scoro

Core: $23,90/bulan per pengguna

Biaya: $38,90 per bulan per pengguna

Harga: $59,90 per bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Scoro

G2: 4,5/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 230 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Scoro?

Berikut ini adalah ulasan Capterra tentang perangkat lunak manajemen sumber daya berbasis AI:

Scoro memiliki integrasi yang terbatas dengan solusi lain. Meskipun API tersedia, API tidak akan berfungsi untuk semua hal. Kolom kode pos, negara, dan alamat surat di Scoro diatur untuk menggunakan format berbasis Inggris dan Eropa, yang membuatnya sedikit membingungkan saat memasukkan detail kontak.

🔍 Tahukah Anda? Manajemen sumber daya berkembang seiring dengan munculnya alat-alat seperti diagram Gantt (tahun 1900-an) dan Metode Jalur Kritis (tahun 1950-an), yang memungkinkan pengelolaan proyek dan alokasi sumber daya yang lebih baik.

3. Teamwork (Pilihan terbaik untuk kolaborasi proyek yang berorientasi pada klien)

melalui Teamwork

Teamwork adalah platform manajemen proyek yang komprehensif dan unggul dalam manajemen sumber daya. Platform ini sangat cocok untuk agensi dan tim yang berfokus pada klien yang ingin mengoptimalkan operasional mereka. Platform manajemen proyek yang didukung AI ini secara langsung menghubungkan perencanaan sumber daya manusia dengan profitabilitas tanpa memperumit proses.

Perangkat lunak ini juga membantu Anda memantau perluasan ruang lingkup, melacak setiap jam kerja yang dapat ditagih, dan mendeteksi masalah kapasitas sejak dini. Dengan alat seperti Resource Scheduler dan Tentative Projects, Anda dapat memprediksi permintaan dan merencanakan ke depan.

Fitur terbaik Teamwork

Gunakan perencana beban kerja untuk mengalokasikan tugas berdasarkan kapasitas tim dan menghindari kelelahan

Rencanakan ke depan dengan proyek sementara dan sumber daya sementara untuk menghindari beban kerja yang berlebihan

Pindahkan tugas menggunakan pengaturan waktu perkiraan dan waktu tidak tersedia untuk perencanaan yang lebih cerdas dengan fitur seret dan lepas

Tentukan peran, keterampilan, dan jam kerja yang dapat ditagih per orang menggunakan tarif biaya dan jam kerja untuk mengelola aspek keuangan tim

Batasan kerja tim

Anda hanya dapat menetapkan tanggal jatuh tempo, bukan waktu spesifik, sehingga membuat penetapan prioritas harian menjadi lebih sulit

Sulit untuk melihat tugas dari beberapa papan klien di satu tempat tanpa harus menduplikasi tugas

Harga Teamwork

Gratis selamanya

Harga: $13,99/bulan per pengguna

Grow: $25,99/bulan per pengguna

Skala: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Teamwork

G2: 4,4/5 (lebih dari 1.100 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 900 ulasan)

🔍 Tahukah Anda? Revolusi Industri telah mengubah paradigma manajemen sumber daya. Garis perakitan, studi waktu, dan ‘manajemen ilmiah’ Frederick Taylor menjadikan produktivitas sebagai prioritas utama.

4. Resource Guru (Pilihan terbaik untuk penjadwalan sumber daya yang efisien)

melalui Resource Guru

Resource Guru adalah perangkat lunak manajemen sumber daya berbasis AI dan alat penjadwalan yang membantu tim mengalokasikan tenaga kerja, peralatan, dan ruang rapat. Dikenal karena antarmuka yang intuitif dan kemampuan penjadwalan yang andal, perangkat lunak ini dirancang untuk tim kecil dan menengah di berbagai industri.

Perangkat lunak ini memudahkan penjadwalan harian dengan interaksi seret dan lepas, indikator beban kerja visual, serta deteksi konflik yang intuitif. Custom Fields mengelola orang, peralatan, dan ruang rapat dari kumpulan sumber daya terpusat, dan Anda dapat menyaring talenta berdasarkan keterampilan, departemen, dan lokasi.

Fitur terbaik Resource Guru

Gunakan alur kerja persetujuan untuk menunjuk penanggung jawab persetujuan pemesanan dan melindungi waktu anggota tim yang sangat sibuk

Gunakan Bidang Kustom untuk menandai dan menyaring sumber daya berdasarkan atribut unik seperti keterampilan, alat, atau wilayah

Akses wawasan real-time dengan ‘Availability Bar’ untuk mengoptimalkan beban kerja dan menghindari pemesanan berlebihan

Jadwalkan kegiatan di berbagai zona waktu dengan percaya diri berkat dukungan zona waktu bawaan yang menghilangkan kebingungan antar lokasi

Batasan Resource Guru

Tidak ada peringatan yang jelas untuk waktu yang belum terisi, dan pengguna harus mengarahkan kursor secara manual untuk melihat sisa jam

Menu tarik-turun tidak efisien, merepotkan, dan rentan terhadap kesalahan, terutama ketika opsi kosong dipilih secara tidak sengaja

Harga Resource Guru

Paket Grasshopper: $5 per bulan per pengguna

Paket Blackbelt: $8 per bulan per pengguna

Paket Master: $12 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Resource Guru

G2: 4,6/5 (lebih dari 390 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 530 ulasan)

Apa kata pengguna nyata tentang Resource Guru?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Tidak ada kerugian nyata dalam menggunakan Resource Guru itu sendiri. Namun, perangkat lunak ini tidak terlalu berguna jika pengguna tidak memperbarui informasi mengenai proyek apa yang sedang mereka kerjakan dan kapan.

🔍 Tahukah Anda? Pada Abad Pertengahan (476-1450 M), perkumpulan dagang muncul sebagai asosiasi para pengrajin dan pedagang yang mengelola sumber daya untuk memproduksi barang-barang seperti roti dan baju zirah. Usaha-usaha kecil ini bergantung pada pengrajin ahli untuk mengawasi produksi, sehingga membentuk bentuk awal manajemen sumber daya di tingkat organisasi.

5. Mosaic (Pilihan terbaik untuk perencanaan tenaga kerja berbasis AI)

melalui Mosaic

Mosaic adalah alat manajemen sumber daya berbasis AI yang mengubah paradigma penggunaan spreadsheet usang dan perencanaan yang terpisah-pisah. Alat ini mengambil data real-time dari sistem Anda dan memberikan gambaran jelas tentang siapa yang sedang mengerjakan apa, kapan, dan mengapa hal itu penting. Mosaic menawarkan kalender sumber daya visual untuk merencanakan dan melacak penugasan proyek, sehingga meningkatkan transparansi tim.

Alat ini secara otomatis terintegrasi dengan alat yang sudah Anda miliki, memberikan perkiraan beban kerja secara instan, dan menyajikan laporan visual yang informatif. Anda dapat memantau kinerja tanpa penundaan menggunakan laporan dan dasbor pemanfaatan yang membantu Anda menganalisis perbandingan antara waktu yang direncanakan dan waktu aktual, anggaran, serta hasil kerja tim secara real-time.

Fitur terbaik Mosaic

Cocokkan keterampilan, peran, dan ketersediaan dalam hitungan detik dengan AI Team Builder

Manfaatkan ‘Perencanaan Jumlah Karyawan Berbasis AI’ untuk mengetahui dengan tepat kapan harus memperluas tim Anda berdasarkan permintaan yang akan datang

Buat peta beban kerja untuk segera mengidentifikasi staf yang kelebihan beban atau kurang dimanfaatkan di seluruh departemen

Gunakan fitur pergeseran jadwal dan manajemen ketergantungan untuk memindahkan tenggat waktu dan rencana tanpa mengganggu alur kerja

Batasan Mosaic

Tim pengembangan lambat dalam mengimplementasikan permintaan fitur dan cenderung memberikan janji yang berlebihan terkait jadwal rilis

Pengguna yang tidak ditugaskan ke suatu proyek tidak dapat melihatnya, sehingga menimbulkan masalah visibilitas dalam penjadwalan dan perencanaan

Harga Mosaic

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Mosaic

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 40 ulasan)

6. Forecast (Terbaik untuk analisis prediktif proyek)

melalui Forecast

Dengan lembar waktu yang didukung AI, Forecast menghilangkan kerumitan pencatatan waktu dan memberi Anda wawasan yang jelas dan real-time tentang perkembangan proyek, sumber daya manusia, dan laba Anda. Ini seperti memiliki analis bawaan yang mengidentifikasi di mana margin Anda berkurang, tugas mana yang menghabiskan sumber daya, dan apa yang perlu diperbaiki, sebelum hal itu menjadi masalah.

Forecast juga mengotomatiskan pekerjaan di balik layar sehingga tim Anda dapat bekerja lebih cepat dan cerdas. Jika tujuan Anda adalah tetap menguntungkan dan proaktif, alat ini siap membantu Anda.

Fitur unggulan Forecast

Otomatiskan penjadwalan tugas dengan tampilan ‘People Schedule’ yang secara instan mencocokkan orang yang tepat dengan tugas yang tepat berdasarkan keterampilan dan ketersediaan

Rencanakan proyek baru lebih awal dengan menggunakan ‘pemesanan sementara’ dan ‘perkiraan peluang keberhasilan’ untuk merencanakan dengan percaya diri sejak dini

Pantau kondisi proyek secara instan melalui pelacakan anggaran berbasis AI yang didasarkan pada biaya real-time, pendapatan yang diperoleh, dan status margin per proyek

Bagikan wawasan sesuai permintaan menggunakan laporan pemanfaatan yang mengumpulkan data kinerja sumber daya dan proyek secara real-time

Batasan perkiraan

Beberapa fitur, seperti sinkronisasi GitLab dan pengatur waktu tugas, berjalan lambat dan sering mengalami gangguan

Pengguna menginginkan fleksibilitas yang lebih besar, seperti menghubungkan subtugas dengan tonggak pencapaian dan memastikan hal itu tercermin dalam perhitungan jam

Perkiraan harga

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Forecast

G2: 4,2/5 (lebih dari 120 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 80 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Forecast?

Sebuah ulasan Capterra menyebutkan:

Saya dapat dengan mudah melihat kartu-kartu yang akan datang dan yang sudah berlalu, tenggat waktu, jadwal proyek, rencana tonggak pencapaian, serta anggota tim. Saya dapat dengan mudah mengubah status kartu dari "Tugas" menjadi "Sedang dikerjakan" hingga "Selesai".

💡 Tips Pro: Gunakan aturan 80/20 atau matriks keputusan untuk memprioritaskan sumber daya dan proyek yang berdampak tinggi. Hal ini membantu Anda tetap fokus dan menghindari kelelahan. Gunakan penilaian objektif untuk menghindari keputusan yang didasarkan pada emosi dalam alokasi sumber daya.

7. Float (Pilihan terbaik untuk perencanaan kapasitas tim secara visual)

melalui Float

Float membuat perencanaan sumber daya menjadi sederhana dan sangat visual. Perangkat lunak ini dirancang untuk memberikan gambaran real-time dan tanpa tebak-tebakan mengenai siapa yang sedang mengerjakan apa, siapa yang kelebihan beban, dan bagaimana kondisi anggaran Anda.

Anda dapat menyeret dan meletakkan tugas di Jadwal, mengalokasikan jam kerja atau persentase, dan bahkan menandai orang berdasarkan keahlian atau departemen. Perangkat lunak manajemen sumber daya berbasis AI ini langsung menampilkan bagaimana perubahan memengaruhi perkiraan Anda. Lebih baik lagi? Perangkat lunak ini memperhitungkan cuti, hari libur, dan tarif penagihan sehingga Anda tidak melakukan pemesanan ganda atau mengalokasikan sumber daya secara salah.

Fitur terbaik Float

Deteksi masalah sejak dini dengan pemantauan kapasitas secara real-time dan dapatkan pemberitahuan untuk jadwal yang terlalu padat, sumber daya yang kurang dimanfaatkan, serta konflik cuti

Tentukan peran standar, tarif tagihan/biaya, dan label keterampilan untuk dengan mudah mencocokkan orang yang tepat dengan setiap pekerjaan

Buat kebijakan cuti yang disesuaikan, otomatiskan penugasan hari libur, dan kelola cuti dengan sistem persetujuan bawaan

Jadwalkan dan atur data berdasarkan klien, departemen, atau proyek dengan tampilan yang difilter

Batasan float

Tidak ada opsi untuk dengan mudah melihat rekan tim yang ditugaskan ke proyek yang sama

Penggunaan filter mungkin terasa tidak intuitif saat mencari tugas yang terkait

Harga fleksibel

Paket Pemula: $8,50 per bulan per pengguna

Pro: $14 per bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Float

G2: 4,3/5 (lebih dari 1.600 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 1.600 ulasan)

8. Runn (Terbaik untuk peramalan kapasitas secara real-time)

via Runn

Runn menghilangkan stres dalam mengelola orang, proyek, dan perkiraan dengan memberikan tampilan yang jelas dan interaktif. Fitur penjadwalan seret-dan-lepas serta visualisasi real-time-nya memudahkan Anda untuk menyesuaikan jadwal atau mengalokasikan ulang sumber daya secara instan.

Punya proyek yang masih belum pasti atau perekrutan yang belum dikonfirmasi? Anda juga bisa merencanakan hal tersebut dengan menggunakan placeholder dan proyek sementara untuk mempersiapkan diri sebelum semuanya ditetapkan. Peta Kapasitas (Capacity Heatmap) memberikan gambaran cepat dengan kode warna mengenai pemanfaatan tim dan alokasi sumber daya. Di saat yang sama, Laporan Tim (People Reports) memaparkan rincian pendapatan, jam kerja yang dapat ditagih, dan siapa saja yang masih memiliki kapasitas kosong.

Fitur terbaik Runn

Saring kumpulan talenta Anda berdasarkan peran, keterampilan, lokasi, atau tag khusus menggunakan ‘Smart Search’

Simulasikan beban kerja di masa depan dengan perencanaan "what-if" dan perkirakan tingkat pemanfaatan dalam berbagai skenario

Rencanakan berdasarkan hal-hal yang belum pasti dengan menggunakan ‘placeholder’ untuk menentukan kebutuhan kapasitas tanpa perlu menentukan nama

Pantau pendapatan, biaya, dan laba secara real-time dengan ‘laporan perkiraan keuangan’ per proyek atau portofolio

Batasan Runn

Masalah konsistensi data, seperti penampilan karakter yang salah pada nama yang mengandung tanda diakritik

Ketidakmampuan untuk menyaring proyek berdasarkan penanda tempat untuk tampilan perencanaan yang lebih terfokus

Harga Runn

Paket Pemula: $10/bulan per pengguna

Profesional: $14/bulan per pengguna

Premium: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Runn

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 25 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Runn?

Berikut ini adalah ulasan dari Capterra:

Saya ingin ada fitur tambahan di bidang manajemen SDM terkait orang dan keterampilan mereka agar dapat memanfaatkan bagian alokasi waktu dengan lebih baik bersamaan dengan proses menjawab RFI/RFP.

🧠 Fakta Menarik: Kekaisaran Romawi berjalan dengan sangat teratur berkat deskripsi pekerjaan dan rantai komando. Bahkan Gereja pun memiliki versi awal dari bagan organisasi.

9. Kantata (Pilihan terbaik untuk pemantauan kinerja layanan profesional)

melalui Kantata

Kantata dirancang untuk tim di mana sumber daya manusia adalah produk utamanya, seperti firma konsultan, agensi, dan perusahaan jasa profesional. Perangkat lunak ini jauh melampaui fitur penjadwalan dasar. Anda akan mendapatkan rekomendasi penempatan tenaga kerja yang cerdas, pembaruan proyek secara langsung, dan perkiraan real-time, semuanya dalam satu platform.

Fitur seperti Inventaris Keterampilan dan Perkiraan Sumber Daya memudahkan Anda untuk mencocokkan orang yang tepat dengan proyek yang tepat secara cepat. Alih-alih dasbor statis, Anda mendapatkan apa yang pengguna sebut sebagai ‘pandangan kaca depan’, yaitu rencana yang selalu diperbarui dan beradaptasi dengan perkembangan bisnis Anda.

Fitur terbaik Kantata

Buat rencana penempatan tenaga kerja yang fleksibel dengan alokasi sumber daya secara real-time yang menyesuaikan seiring perkembangan proyek

Kelola kontributor internal dan eksternal secara lancar melalui ‘Manajemen Jaringan Talenta’

Hasilkan saran penempatan staf yang paling sesuai secara otomatis dengan ‘Rekomendasi Sumber Daya yang Dapat Disesuaikan’

Deteksi dan cegah risiko pengiriman sejak dini dengan menggunakan ‘Kantata Pulse’ untuk memantau suasana hati tim dan kesehatan proyek

Batasan Kantata

Pengguna terkadang merasa tingkat detailnya terlalu berlebihan dan dasbornya sulit disesuaikan

Menyelesaikan tugas-tugas dasar mungkin memerlukan beberapa kali klik, yang dapat memperlambat produktivitas

Harga Kantata

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Kantata

G2: 4,2/5 (lebih dari 1.400 ulasan)

Capterra: 4,2/5 (lebih dari 600 ulasan)

🔍 Tahukah Anda? Ukuran pasar perangkat lunak kecerdasan buatan (AI) global diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 30%. Ini berarti pasar tersebut akan mencapai $1,43 miliar pada tahun 2030.

10. Wrike (Pilihan terbaik untuk visibilitas proyek tingkat perusahaan)

melalui Wrike

Jika Anda menginginkan lebih dari sekadar melacak jam kerja dan menugaskan pekerjaan, Wrike mungkin adalah alat yang tepat untuk Anda. Perangkat lunak ini menghubungkan perencanaan, kolaborasi, dan pelaksanaan, serta menyesuaikan diri dengan alur kerja tim Anda, bukan memaksa Anda untuk menyesuaikan diri. Grafik beban kerja dan pemesanan sumber daya memberikan gambaran langsung mengenai beban kerja, upaya, dan pemesanan, sehingga perencanaan kapasitas menjadi akurat.

Wrike juga memudahkan proses penerimaan dan pelaksanaan tugas melalui otomatisasi alur kerja, berkat Dynamic Request Forms dan Custom Item Types. Semua proses berjalan dalam satu ruang kerja, tanpa perlu serah terima manual atau spreadsheet. Selain itu, integrasi Klaxoon mengubah sesi brainstorming menjadi tindakan nyata, langsung di dalam Wrike.

Fitur terbaik Wrike

Buat pemesanan menggunakan fitur ‘pemesanan sumber daya’ untuk mengalokasikan waktu bagi individu atau peran tertentu, serta memantau perbandingan antara upaya aktual dan yang direncanakan

Seimbangkan beban kerja antar tim dengan grafik beban kerja real-time dan alokasikan ulang tugas hanya dengan beberapa klik

Impor data yang relevan ke dalam otomatisasi, dasbor, dan laporan menggunakan ‘Wrike Datahub’

Ubah masukan menjadi tugas menggunakan fitur pembuatan tugas berbasis AI, yang secara otomatis mengubah catatan acak menjadi subtugas yang terstruktur

Batasan Wrike

Pengaturan notifikasi default dapat menyebabkan kelelahan akibat notifikasi kecuali disesuaikan secara manual

Fitur-fiturnya yang kompleks mungkin terasa berlebihan untuk pelacakan tugas dasar atau alur kerja yang sederhana

Harga Wrike

Gratis

Tim: $10/bulan per pengguna

Bisnis: $25 per bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Pinnacle: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Wrike

G2: 4,2/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 2.700 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike?

Seorang pengulas G2 mengatakan hal ini tentang perangkat lunak manajemen sumber daya AI:

Organisasi kami sangat memanfaatkan fitur pembuatan tugas langsung dari email. Kami sering menerima permintaan melalui email dan ingin menyimpan isi permintaan awal tersebut dalam tugas untuk referensi di masa mendatang. Fitur email ini memungkinkan kami melakukannya dengan cepat dan konsisten.

🤝 Pengingat Ramah: Lakukan pelatihan silang jika memungkinkan. Hal ini memberi Anda opsi cadangan saat sumber daya utama sedang kewalahan.

11. Paymo (Pilihan terbaik untuk pelacakan waktu dengan integrasi penagihan)

melalui Paymo

Paymo dirancang untuk tim yang membutuhkan gambaran jelas tentang siapa yang melakukan apa, kapan, dan bagaimana hal itu memengaruhi laba bersih. Perangkat lunak ini menggabungkan pelacakan waktu, perencanaan proyek, penjadwalan sumber daya, dan penagihan.

Apa yang praktis? Anda dapat beralih antara tampilan proyek dan karyawan pada garis waktu yang sama, sehingga mengoptimalkan alokasi sumber daya di seluruh tim menjadi sangat mudah. Dan karena Paymo menggabungkan data operasional dan keuangan, Anda dapat dengan mudah memantau margin laba serta mendeteksi jika ada anggota tim yang kelebihan beban kerja atau kurang dimanfaatkan sebelum hal itu menjadi masalah.

Fitur terbaik Paymo

Ubah data tugas menjadi blok waktu yang telah dijadwalkan sebelumnya dengan ‘ghost bookings’ untuk mengisi rencana sumber daya secara otomatis

Kelola beban kerja secara visual melalui penjadwal tim, dengan indikator berwarna untuk anggota tim yang terlalu sibuk atau kurang dimanfaatkan

Lacak waktu secara pasif menggunakan ‘Paymo Track,’ yang secara otomatis membuat lembar waktu berdasarkan aktivitas pengguna

Sentralisasikan perencanaan cuti menggunakan perencana cuti bawaan yang terintegrasi langsung ke dalam garis waktu penjadwalan

Batasan Paymo

Ketidakmampuan untuk mencatat waktu kerja saat offline atau dalam perjalanan, yang memengaruhi pengguna yang membutuhkan catatan waktu yang lengkap

Keterlambatan dalam mentransfer pembayaran klien ke rekening bank pengguna

Harga Paymo

Gratis

Paket Pemula: $5,90 per bulan per pengguna

Kantor Kecil: $10,90/bulan per pengguna

Bisnis: $16,90 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Paymo

G2: 4,6/5 (lebih dari 580 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 650 ulasan)

💡 Tips Pro: Buatlah peta keterampilan yang dinamis untuk tim Anda di dalam alat manajemen sumber daya. AI dapat mengidentifikasi kekuatan tersembunyi—seperti seorang desainer yang berpengalaman dalam visualisasi data atau pengembang yang mahir dalam berbagai kerangka kerja—sehingga Anda dapat menugaskan pekerjaan berdasarkan bakat, bukan hanya ketersediaan. Perbarui inventaris ini secara rutin untuk menghindari kesenjangan keterampilan, merencanakan pelatihan, dan membuat keputusan penempatan tenaga kerja yang lebih cerdas saat proyek baru datang.

Raih Efisiensi dengan ClickUp

Semua alat manajemen proyek digital ini menawarkan fitur-fitur berharga bagi manajer proyek, seperti penjadwalan cerdas, perencanaan kapasitas, serta pelacakan waktu dan kemajuan proyek. Namun, sebagian besar di antaranya unggul dalam satu bidang, bukan semuanya.

Di situlah ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, menonjol.

Mulai dari ClickUp Brain, yang menghasilkan ringkasan, menjawab pertanyaan secara real-time, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien, hingga ClickUp Workload View untuk manajemen sumber daya yang efektif, Anda dapat mengoptimalkan cara kerja tim Anda.

Daftar di ClickUp secara gratis hari ini! ✅