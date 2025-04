Harga Zoom: Paket dan Fitur untuk Memilih yang Tepat

Pada bulan Juni 2024 saja, situs web Zoom menerima 11,2 juta kunjungan melalui desktop dan seluler. Mengesankan, bukan?

Tetapi dengan popularitas, muncul pula variasi. Zoom menawarkan beberapa paket harga untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan. Memilih paket Zoom yang tepat itu penting, terutama untuk bisnis. Jika sebuah startup kecil mulai membayar paket bisnis premium dengan fitur yang tidak perlu, biaya tersebut akan menggerogoti anggarannya.

Dalam blog ini, kita akan membahas Zoom sebagai platform konferensi video terkemuka. Kami akan menjelajahi paket harganya, fitur-fitur utama, pro dan kontra, dan apakah ada alternatif Zoom yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Paket Pro : Durasi rapat yang diperpanjang, integrasi AI, dan penyimpanan awan

Paket Bisnis : Mendukung hingga 300 peserta dengan alat kolaborasi yang disempurnakan

Paket Perusahaan: Harga khusus untuk rapat berskala besar dengan keamanan canggih dan alat bantu AI Pro dan kontra dari harga Zoom Kelebihan: Integrasi tanpa hambatan, penyimpanan awan tak terbatas (paket yang lebih tinggi), dan keamanan yang kuat

Kekurangan: Keterbatasan Paket Gratis, biaya per pengguna bertambah, dan fitur-fitur canggih memerlukan kurva pembelajaran ClickUp sebagai alternatif Zoom ClickUp menawarkan lebih dari sekadar konferensi video-mengintegrasikan manajemen proyek, obrolan tim, otomatisasi tugas, catatan rapat bertenaga AI, dan papan tulis ke dalam satu platform Paket harga dan manfaat ClickUp Paket gratis dengan tugas dan pengguna tak terbatas

Paket berbayar yang menawarkan otomatisasi alur kerja, keamanan tingkat lanjut, dan integrasi tanpa batas dengan Zoom, Slack, dan Microsoft Teams

ClickUp mengkonsolidasikan komunikasi, manajemen proyek, dan kolaborasi ke dalam satu platform

Apa itu Zoom?

melalui Zoom

Zoom adalah platform konferensi video yang dilengkapi dengan fitur-fitur untuk rapat video, webinar, dan obrolan tim yang lancar. Baik Anda mengelola tim jarak jauh atau menyelenggarakan acara virtual, platform ini memudahkan kolaborasi.

Jika Anda perlu menyelenggarakan rapat besar dengan video HD dan latar belakang virtual, Zoom siap membantu Anda. Perangkat lunak manajemen rapat ini juga menawarkan penyimpanan awan tak terbatas dan berbagi file untuk mengadakan webinar.

Zoom menyederhanakan komunikasi bisnis dengan fitur-fitur canggih seperti Zoom Room, ruang rapat, ID rapat pribadi khusus, dan integrasi tanpa batas dengan aplikasi penting seperti Google Calendar.

Popularitas globalnya berasal dari antarmuka yang ramah pengguna, pengaturan keamanan, dan berbagai paket harga, mulai dari paket dasar gratis Zoom hingga solusi perusahaan dengan manajer kesuksesan pelanggan yang berdedikasi.

๐Ÿง Fakta Menarik: Ingatkah Anda saat popularitas Zoom meledak? ๐Ÿ“ˆ Sayangnya, hal ini juga menyebabkan munculnya pengeboman Zoom, di mana tamu yang tidak diinginkan mengacaukan rapat dengan konten yang mengganggu.

Paket Harga Zoom

Zoom menawarkan berbagai paket harga yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Mari kita jelajahi:

1. Paket Gratis

Jika Anda seorang wirausahawan yang baru saja memulai, paket dasar Zoom merupakan pilihan yang tepat. Paket ini juga cocok untuk perorangan yang menginginkan fitur dasar Zoom seperti berbagi layar, integrasi obrolan, dan kemampuan berbagi catatan.

Anda mendapatkan tampilan profesional dengan fitur-fitur seperti latar belakang virtual dalam rapat Anda, semuanya tanpa perlu khawatir dengan langganan Zoom.

๐Ÿ“ Fitur-fitur utama

Waktu rapat: Selenggarakan rapat Zoom hingga 40 menit dengan mudah

Jumlah peserta: Undang hingga 100 peserta untuk konferensi video tanpa hambatan

Obrolan dan kolaborasi: Berkomunikasi dengan mudah dengan obrolan tim bawaan

Buat video: Buat hingga 5 video pendek berdurasi dua menit dengan Clips Basic

Penjadwalan rapat: Jadwalkan rapat dengan mudah dengan Mail dan Kalender (Klien)

Berbagi dokumen: Berbagi hingga 10 dokumen menggunakan Docs Basic

Papan tulis: Bertukar pikiran secara kreatif dengan 3 papan tulis yang dapat diedit

๐ŸŽฏ Untuk siapa? Individu, pekerja lepas, dan tim kecil yang membutuhkan perangkat lunak konferensi video penting tanpa biaya tambahan untuk paket berbayar

๐Ÿ“ฎ Wawasan ClickUp: 83% pekerja pengetahuan mengandalkan email dan obrolan untuk komunikasi tim. Namun, hampir 60% dari hari kerja mereka hilang karena beralih di antara alat ini dan mencari informasi. Dengan aplikasi untuk segala hal seperti ClickUp, manajemen proyek, pesan, email, dan obrolan Anda semuanya menyatu di satu tempat! Saatnya memusatkan dan memberi energi!

2. Paket Pro

Jika Anda memiliki tim kecil, fitur-fitur dasar mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan Anda. Dalam hal ini, Paket Pro adalah ide yang bagus untuk membawa akun Zoom Anda ke tingkat berikutnya. Paket ini menawarkan fitur yang lebih menyeluruh untuk menjaga bisnis Anda tetap berjalan dengan lancar.

Paket ini dilengkapi dengan perekaman awan yang membantu seluruh tim Anda tetap mendapatkan informasi terbaru tentang semua perubahan baru di setiap proyek.

๐Ÿ“ Fitur-fitur utama

Mencakup semua yang ada dalam Paket Dasar, plus fitur tambahan:

Perpanjang waktu rapat: Perpanjang durasi rapat hingga 30 jam per rapat

Jumlah peserta: Mengadakan hingga 100 peserta per rapat dengan mudah

Integrasi AI: Tingkatkan rapat dengan AI Companion untuk bantuan cerdas

Penyimpanan awan: Menyimpan rekaman dengan aman dengan penyimpanan awan sebesar 5GB

Dokumentasikan dengan lancar: Berkolaborasi dengan lancar dengan Dokumen tanpa batas

Buat video tanpa batas: Buat video tanpa batas dengan Clips Plus

Bantuan penjadwalan : Jadwalkan dan kelola dengan Mail dan Kalender (Klien & Layanan)

Dukungan aplikasi tambahan: Akses aplikasi penting gratis selama satu tahun

๐ŸŽฏ Untuk siapa? Bisnis kecil hingga menengah dan tim jarak jauh yang membutuhkan fitur-fitur canggih, waktu rapat yang diperpanjang, dan penyimpanan awan yang andal

๐Ÿ’ธ Harga

$15,99/bulan per pengguna (ditagih setiap bulan)

$13,33/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)

3. Rencana Bisnis

Lihat Paket Bisnis untuk memberdayakan rapat Zoom Anda. Ini adalah solusi sempurna untuk tim besar yang membutuhkan fitur canggih tanpa menguras kantong.

Paket ini mencakup semua fitur Zoom yang tercakup dalam paket Bisnis dan menawarkan beberapa spesialisasi tambahan yang mungkin sesuai dengan bisnis yang sedang berkembang.

๐Ÿ“ Fitur-fitur utama

Jumlah peserta yang lebih banyak: Tampung hingga 300 peserta untuk rapat yang lebih besar

Kolaborasi papan tulis: Berkolaborasi dengan papan tulis tanpa batas untuk curah pendapat

Jadwalkan saat bepergian: Jadwalkan rapat Zoom dengan mudah menggunakan Penjadwal bawaan

Keamanan tinggi: Amankan platform Anda dengan SSO, domain terkelola, dan banyak lagi

๐ŸŽฏ Untuk siapa? Bisnis kecil hingga menengah yang mencari perangkat lunak konferensi video yang dapat diskalakan dengan kapasitas dan alat yang lebih besar untuk integrasi dan komunikasi bisnis yang lancar

๐Ÿ’ธ Harga

$21,99 (ditagih setiap bulan)

$18. 32/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)

4. Paket Perusahaan

Ketika organisasi Anda membutuhkan platform konferensi video terbaik, Paket Enterprise menawarkan kekuatan, fleksibilitas, dan dukungan yang tak tertandingi.

Paket ini sangat cocok untuk organisasi yang sangat berfokus pada konferensi video dan membutuhkan solusi yang mencakup beragam kebutuhan tim besar mereka.

๐Ÿ“ Fitur-fitur utama

Jumlah peserta terbanyak: Menghadirkan hingga 1000 peserta untuk rapat berskala besar

Kolaborasi tanpa hambatan: Berkolaborasi dengan papan tulis tanpa batas, penyimpanan awan, dan berbagi dokumen

Zoom Phone: Tingkatkan komunikasi dengan Zoom Phone (sistem PBX) berfitur lengkap

Bantuan AI: Tingkatkan produktivitas dengan AI Companion untuk kolaborasi yang lebih cerdas

Produktivitas yang Ditingkatkan: Tetap terorganisir dengan Penjadwal, Ruangan, Webinar, dan Reservasi Ruang Kerja

Keamanan yang kuat: Memastikan keamanan terbaik dengan pengaturan tingkat lanjut, SSO, domain terkelola, dan banyak lagi

๐ŸŽฏ Untuk siapa? Perusahaan besar dengan 250+ pengguna yang membutuhkan platform yang efisien untuk komunikasi global, webinar, dan operasi bisnis dengan fitur premium dan dukungan khusus

๐Ÿ’ธ Harga

Harga khusus

Pro dan Kontra Harga Zoom

Harga Zoom menawarkan fleksibilitas, tetapi bagaimana Anda tahu apakah itu layak untuk Anda? Mari kita uraikan beberapa pro dan kontra utama untuk membantu Anda memutuskan.

Keunggulan harga zoom

Integrasi tanpa hambatan dengan Alat lain: Sinkronisasi dengan Google Kalender, Zoom Phone, dan lainnya untuk alur kerja yang lancar

Penyimpanan awan tak terbatas: Paket Bisnis dan Enterprise menyediakan penyimpanan yang cukup untuk rekaman dan file

Keamanan yang kuat: Pengaturan tingkat lanjut seperti SSO dan domain terkelola melindungi data sensitif

Tingkat yang lebih tinggi yang kaya fitur: Paket yang lebih tinggi mencakup alat bantu canggih seperti Zoom Whiteboard, AI Companion, Zoom Room, Zoom Webinar, dan rapat tanpa batas

Integrasi VOIP dan telepon: Zoom Phone menyediakan layanan VOIP yang mulus untuk panggilan bisnis

Fleksibilitas tambahan: Pilih fitur tambahan seperti Zoom Contact Center, perekaman cloud, dan lainnya untuk kebutuhan yang disesuaikan

๐Ÿ” Tahukah Anda? Panggilan video pertama kali terjadi pada tahun 1964! ๐Ÿ˜ฒ Jauh sebelum Zoom ada, orang-orang sudah bereksperimen dengan obrolan video di Pameran Dunia 1964. ๐ŸŒŽโœจ

Jangan abaikan juga keterbatasannya. Berikut ini beberapa kekurangan harga Zoom yang perlu dipertimbangkan:

Kekurangan harga zoom

Keterbatasan paket gratis: Rapat yang dibatasi hingga 40 menit bisa membuat frustrasi

Biaya per pengguna bertambah: Lebih banyak pengguna berarti biaya yang lebih tinggi, terutama untuk tim besar

Kurva pembelajaran untuk fitur-fitur tingkat lanjut: Beberapa alat bantu seperti Zoom Whiteboard atau AI Companion membutuhkan waktu untuk dikuasai

Tingkat yang lebih rendah yang terbatas: Paket tingkat yang lebih rendah tidak memiliki alat bantu canggih seperti AI Companion dan penyimpanan tak terbatas

Pengaya dikenakan biaya tambahan: Zoom Phone, Zoom Webinar, rapat besar, dan pengaya penyimpanan awan meningkatkan biaya keseluruhan

Penyiapan yang rumit untuk perusahaan: Kustomisasi untuk kebutuhan perusahaan dapat menunda penerapan

Mengapa Mempertimbangkan Alternatif Selain Zoom?

Meskipun Zoom menawarkan banyak fitur dengan paket harga yang menarik, Zoom bukannya tanpa kekurangan. Biaya per pengguna bisa dengan cepat membengkak, terutama untuk tim yang lebih besar. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, paket gratis membatasi rapat Zoom Anda hingga 40 menit, dan alat penting seperti Zoom Phone dan Zoom Webinars merupakan pengaya.

Fitur-fitur canggih platform Zoom mungkin sangat banyak untuk pemula, dan berbagi file tanpa hambatan atau penyimpanan awan tanpa batas diperuntukkan bagi tingkatan yang lebih tinggi.

Jadi, jika Anda mencari solusi konferensi video dengan fitur yang sama atau lebih baik dan dengan fleksibilitas yang lebih tinggi, harga yang kompetitif, serta layanan yang disesuaikan, menjelajahi alternatif perangkat lunak Zoom mungkin layak untuk Anda coba.

ClickUp: Alternatif Komprehensif untuk Zoom

Jika Anda mencari alat yang lebih dari sekadar menyelenggarakan rapat video, ClickUp adalah jawabannya. Sebagai aplikasi segalanya untuk bekerja, aplikasi ini mengintegrasikan kolaborasi video dengan manajemen proyek, obrolan tim, curah pendapat, dan banyak lagi-semuanya dalam satu atap.

Mengapa ClickUp adalah alternatif yang lebih baik

Zoom berfokus terutama pada panggilan video dan fitur-fitur dasar seperti ruang rapat dan latar belakang virtual, tetapi ClickUp lebih dari itu. Menawarkan panggilan tanpa gangguan, transisi yang mulus antara rapat dan tugas, dan alat manajemen proyek yang komprehensif.

Tidak perlu beralih antar aplikasi untuk rapat, tugas, dan catatan-ClickUp membuat tim Anda selalu mendapatkan informasi yang sama. Mulai dari mengelola rapat dan melacak akun pengguna hingga mengoptimalkan pengaturan keamanan dan merekam sesi di awan, ClickUp melampaui poin-poin penting Zoom.

Fitur-fitur tambahannya memungkinkan Anda menangani segala sesuatu mulai dari wawasan negosiasi hingga jadwal proyek, menjadikannya sepadan dengan paket bisnis atau langganan tahunan Anda.

Fitur-fitur utama ClickUp

ClickUp bukan sekadar alternatif Zoom - ini adalah platform terbaik untuk kolaborasi dan produktivitas yang lebih cerdas. Berikut ini beberapa fitur ClickUp yang patut diperhatikan untuk dijelajahi:

1. ClickUp Chat: Hub Anda untuk komunikasi tim

Mengobrol dengan tim Anda dengan percakapan berulir, melampirkan file, dan memberikan komentar menggunakan ClickUp Chat

Tidak seperti Zoom, ClickUp Chat menawarkan percakapan berulir, pesan langsung, dan komentar dalam tugas-semuanya di satu tempat. Anda bisa mengirim pembaruan cepat, berbagi file, dan memetakan percakapan tertentu ke tugas yang relevan-semuanya dalam ruang kerja proyek Anda.

Merencanakan peluncuran produk? Buat saluran obrolan khusus, tetapkan tugas langsung dari pesan, dan jangan pernah kehilangan konteks lagi. Tidak perlu lagi menyulap akun Zoom dan aplikasi obrolan tim yang terpisah-ClickUp melakukan semuanya.

2. Klip ClickUp: Tunjukkan, jangan beritahukan

Rekam dan sematkan klip di Obrolan dan Tugas dengan lancar menggunakan Klip ClickUp

Perlu menjelaskan tugas yang rumit tanpa menjadwalkan pertemuan tatap muka? Gunakan Klip ClickUp untuk merekam layar dan suara Anda, memandu tim Anda melalui proses langkah demi langkah.

Baik itu demo singkat untuk orientasi atau umpan balik tentang desain, Clips menawarkan sentuhan pribadi tanpa perlu durasi rapat yang diperpanjang pada paket Zoom.

3. Papan Tulis ClickUp: Curah pendapat menjadi mudah

Curah pendapat dengan tim dan berkolaborasi mengerjakannya menggunakan Papan Tulis ClickUp

Papan Tulis ClickUp memungkinkan Anda berkolaborasi secara visual, memetakan ide, dan menghubungkan tugas langsung dari papan tulis secara real time. Kini, Anda bisa memetakan kampanye pemasaran Anda secara visual dan mengubah setiap catatan tempel menjadi tugas dengan satu klik.

Ini adalah alat yang sempurna untuk sesi kreatif, perencanaan proyek, dan curah pendapat tim-tidak perlu layanan Zoom. Selain itu, semuanya terhubung kembali ke alur kerja Anda.

4. ClickUp Brain + ClickUp AI Notetaker: Transkripsi cerdas dan otomatisasi tugas

Sederhanakan rapat Anda dengan pencatat rapat AI ClickUp. Cukup tambahkan pencatat ke panggilan Zoom terjadwal Anda, dan pencatat akan secara otomatis bergabung untuk menangkap setiap detail. Pencatat akan mentranskrip diskusi Anda secara real time, dan menyimpan catatan langsung ke dalam Dokumen ClickUp pribadi untuk referensi yang mudah.

Namun tidak berhenti sampai di situ. Pencatat AI melangkah lebih jauh dengan mengekstrak item tindakan utama dan wawasan dari percakapan.

Item tindakan ini kemudian dapat diserahkan ke ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, yang mengubahnya menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dengan langkah selanjutnya yang jelas. Baik itu menugaskan tugas, menetapkan tenggat waktu, atau meringkas pembaruan proyek, ClickUp Brain memastikan tidak ada yang terlewatkan.

Dari transkripsi dan terjemahan suara-ke-teks hingga pembuatan tugas otomatis, ClickUp Brain dan pencatat rapat AI bekerja sama untuk menghemat waktu berjam-jam kerja manual, meningkatkan produktivitas, dan menjaga proyek Anda tetap pada jalurnya.

Dapatkan transkrip yang dapat dicari dan tugas yang dapat ditindaklanjuti dengan kombo ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain

5. Integrasi tanpa hambatan dengan Zoom, Slack, dan Microsoft Teams

ClickUp juga terintegrasi dengan semua alat rapat favorit Anda dan membantu mengelola tugas, melacak pembaruan, merampingkan komunikasi video asinkron, dan berbagi rekaman layar di semua platform tanpa ketinggalan.

Gunakan Integrasi Zoom ClickUp untuk penjadwalan rapat langsung, Integrasi Slack ClickUp untuk obrolan tim, dan Integrasi Tim Microsoft ClickUp untuk kolaborasi yang lebih baik.

6. Manajemen tugas dan proyek untuk alur kerja yang lebih lancar

Dengan ClickUp Meetings, sederhanakan cara Anda mengelola dan mengatur diskusi tim Anda. Jadwalkan rapat langsung dari kalender Anda dan pastikan semua orang memiliki agenda rapat yang jelas. Setelah rapat, gunakan alat rapat ClickUp yang didukung AI untuk membuat catatan, menetapkan item tindakan, dan melacak tindak lanjut, sehingga diskusi Anda tetap terkait dengan hasil yang dapat ditindaklanjuti.

7. Pengguna dan tugas tanpa batas - gratis

Anggaran terbatas? Paket gratis ClickUp menawarkan pengguna dan tugas tak terbatas-sempurna untuk penggunaan pribadi, pekerja lepas, dan tim yang sedang berkembang tanpa perlu paket berbayar.

Ini berarti Anda bisa merasakan fitur dan manfaat yang sama seperti yang Anda harapkan dari alat produktivitas tingkat atas tanpa perlu paket berlangganan.

Ikhtisar harga ClickUp

Paket harga ClickUp menawarkan fleksibilitas yang sesuai dengan setiap kebutuhan-apakah Anda mengelola tugas pribadi atau memimpin proyek tim yang dinamis.

1. Paket Gratis Selamanya

Mulailah dengan paket Gratis Selamanya dari ClickUp tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Paket ini menawarkan fitur-fitur penting untuk meningkatkan produktivitas pribadi dan mengelola proyek-proyek kecil secara efisien tanpa komitmen finansial apa pun.

๐Ÿ“ Fitur-fitur utama

Menyimpan file hingga 100MB untuk akses dan pengelolaan yang mudah

Buat tugas tanpa batas agar pekerjaan Anda tetap teratur

Tambahkan anggota paket gratis tanpa batas untuk kolaborasi tim yang lancar

Amankan akun Anda dengan autentikasi dua faktor untuk keamanan tambahan

Berkolaborasi dengan anggota tim melalui ClickUp Docs dan ClickUp Whiteboards untuk menyederhanakan komunikasi dan perencanaan

Lihat semuanya di satu tempat dengan Tampilan Semuanya untuk gambaran umum yang lebih baik

Visualisasikan alur kerja dengan papan Kanban agar tetap teratur dan memprioritaskan tugas

Kelola sprint untuk proyek yang lincah dan lacak kemajuan secara efisien

Jadwalkan tugas dengan Tampilan Kalender untuk merencanakan dan mengelola tenggat waktu

Sesuaikan bidang agar sesuai dengan kebutuhan Anda dengan manajer dasar untuk organisasi yang disesuaikan

๐ŸŽฏ Untuk siapa? Individu yang mengelola tugas pribadi, pelajar, pekerja lepas, atau siapa pun yang mencari alat gratis untuk tetap teratur

2. Paket Tak Terbatas

Paket Unlimited dirancang untuk tim kecil yang mencari fitur-fitur canggih untuk meningkatkan produktivitas dan menyederhanakan alur kerja.

Dengan penyimpanan tak terbatas, integrasi, dan alat bantu yang canggih, layanan ini menawarkan semua yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan proses kerja dan mendorong kolaborasi-peningkatan yang sangat penting bagi tim yang sedang berkembang.

๐Ÿ“ Fitur-fitur utama

Semua sudah termasuk dalam paket Gratis Selamanya, plus:

Simpan semua file Anda dengan aman dan mudah diakses tanpa batas penyimpanan

Integrasikan dengan alat bantu pihak ketiga tanpa batas untuk menyempurnakan alur kerja Anda

Buat Dasbor ClickUp tanpa batas untuk wawasan proyek yang jelas

Undang tamu dengan izin yang dapat disesuaikan

Kelola proyek secara visual dengan Bagan Gantt ClickUp

Tambahkan Bidang Khusus tanpa batas untuk menyesuaikan ruang kerja Anda

Jaga tim Anda tetap terhubung dengan pesan obrolan tanpa batas

Atur penghitungan otomatis di dalam kolom untuk menghemat waktu dan mengurangi kesalahan

Gunakan ClickUp untuk mengelola dan merespons email untuk komunikasi terpusat

Mengatur pengguna ke dalam tim untuk manajemen yang lebih baik

๐ŸŽฏ Untuk siapa? Tim kecil yang membutuhkan manajemen proyek yang tangguh, bisnis yang sedang berkembang, dan perusahaan rintisan yang mencari alat yang ramah anggaran dengan fitur-fitur premium

๐Ÿ’ธ Harga

$7 per pengguna per bulan (ditagih setiap tahun)

$10 per pengguna per bulan (ditagih setiap bulan)

3. Rencana Bisnis

Paket Bisnis menawarkan alat bantu canggih untuk meningkatkan efisiensi dan mendongkrak produktivitas bagi organisasi yang sedang berkembang. Paket ini sangat ideal untuk tim skala menengah yang ingin merampingkan alur kerja manajemen proyek dan meningkatkan kolaborasi dengan pelaporan dan otomatisasi tingkat lanjut.

๐Ÿ“ Fitur Utama

Semua yang disertakan dalam Paket Tak Terbatas, sebagai tambahan:

Akses akun Anda dengan mudah dengan integrasi Google SSO Berkolaborasi secara efisien dengan membuat tim tanpa batas Ekspor data proyek dengan opsi ekspor khusus Mengotomatiskan tugas dan alur kerja untuk menghemat waktu Buat dasbor yang penuh wawasan dengan fitur-fitur canggih Melacak waktu secara akurat di seluruh proyek Memperkirakan waktu secara terperinci untuk perencanaan yang tepat Kelola lembar waktu untuk pelacakan waktu yang lebih baik Mengawasi beban kerja untuk menghindari kelelahan Visualisasikan proyek dengan garis waktu dan Peta Pikiran ClickUp

๐ŸŽฏ Untuk siapa? Tim menengah yang mengelola proyek dengan otomatisasi, pelaporan tingkat lanjut, penyeimbangan beban kerja, dan komunikasi yang efisien di seluruh departemen

harga ๐Ÿ’ธ Harga

$12 per pengguna per bulan (ditagih setiap tahun)

$19 per pengguna per bulan (ditagih setiap bulan)

4. Paket Perusahaan

Paket Enterprise ClickUp menawarkan dukungan khusus dan fitur-fitur canggih untuk organisasi dan tim besar yang mengelola banyak proyek dan alur kerja yang kompleks, dan dengan keamanan tinggi.

Bisnis Anda bisa menyederhanakan operasi, meningkatkan kolaborasi, dan memastikan keamanan data terbaik dengan layanan orientasi dan layanan terkelola yang dipersonalisasi.

๐Ÿ“ Fitur Utama

Beri label putih pada ruang kerja Anda untuk pengalaman yang dipersonalisasi

Tetapkan izin terperinci untuk kontrol akses yang aman

Mengotomatiskan alur kerja formulir dengan logika bersyarat

Integrasikan sistem Anda menggunakan API perusahaan

Buat peran khusus tanpa batas untuk akses yang disesuaikan

Berbagi ruang dengan tim tertentu dengan mudah

Menyimpan tampilan pribadi default untuk preferensi individual

Kirim pembaruan dan pesan tanpa batas

Memastikan kepatuhan terhadap standar MSA & HIPAA

Gunakan Sistem Masuk Tunggal (SSO) untuk akses yang disederhanakan

๐ŸŽฏ Untuk siapa? Organisasi besar dengan banyak tim yang membutuhkan penyesuaian tinggi, keamanan tingkat perusahaan, dukungan khusus, dan skalabilitas

๐Ÿ’ธ Harga

Harga khusus - Hubungi bagian penjualan untuk demo

Pengaya

ClickUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan harga $7 per anggota per bulan ClickUp AI Notetaker: *Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan harga mulai dari $6 per bulan

Gunakan ClickUp dan Pindah dari Rapat Zoom Anda!

Zoom adalah alat yang fantastis untuk panggilan video, tidak diragukan lagi. Namun, dalam hal mengelola proyek, alur kerja, dan komunikasi tim, ClickUp membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Ini lebih dari sekadar rapat-ini adalah pusat produktivitas yang lengkap.

Khawatir untuk beralih? Tidak masalah! ClickUp terintegrasi secara mulus dengan Zoom. Anda bisa melanjutkan panggilan sambil mengelola semua yang lain di satu tempat.

ClickUp adalah semua yang Anda butuhkan dan masih banyak lagi. Aplikasi ini menyederhanakan proses kerja Anda-manajemen tugas, penetapan tujuan, pengaturan dokumen, komunikasi tim, curah pendapat, dan kolaborasi-semuanya di satu tempat.

Jadi, daftarlah dengan ClickUp hari ini dan tingkatkan produktivitas Anda!