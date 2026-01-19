Ulasan Manajemen Proyek Airtable 2026 (Fitur, Kelebihan, Kekurangan, Harga)

Airtable adalah alat basis data relasional yang menempatkan dirinya di antara Google Sheets, perangkat lunak basis data, dan platform manajemen proyek modern. Dan alat ini tidak memerlukan beban proses yang berat.

Namun, ketika Anda menelusuri ulasan pelanggan, Anda akan menemukan beberapa masalah dan keterbatasan, terutama jika Anda mempertimbangkannya sebagai solusi manajemen proyek.

Sebagai permulaan, alur kerja yang terlihat sederhana di antarmuka pengguna (UI) memerlukan pengaturan teknis di bagian belakang (backend).

Selain itu, membuat basis data yang terstruktur dengan baik dan mudah dipelihara bukanlah hal yang mudah. Ulasan G2 menjelaskan:

Jika Anda tidak menetapkan konvensi sejak awal (penamaan kolom, perancangan hubungan, pengaturan otomatisasi), basis data dapat menjadi berantakan dan lebih sulit dikelola.

Jika Anda tidak menetapkan konvensi sejak awal (penamaan kolom, perancangan hubungan, pengaturan otomatisasi), basis data dapat menjadi berantakan dan lebih sulit dikelola.

Ulasan ini membahas di mana Airtable bekerja dengan baik—dan di mana alat manajemen proyek lain atau alternatif Airtable dengan fitur lanjutan mungkin lebih cocok.

Apa Itu Airtable?

Didukung oleh basis data relasional, Airtable memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan alur kerja manajemen proyek yang paling penting.

Anda dapat menggunakan alat manajemen proyek ini untuk menghubungkan tujuan perusahaan secara keseluruhan, sehingga Anda tidak hanya mengelola tugas, tetapi juga mendorong manajemen portofolio proyek yang strategis.

Dengan AI bawaan, Anda dapat menerapkan peramalan cerdas untuk mengidentifikasi dan menghilangkan risiko proyek, menyusun rencana proyek, serta menyelaraskan pemangku kepentingan melalui pembaruan proyek otomatis.

Fitur yang paling menonjol adalah kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan cara kerja Anda yang paling efektif. Anda memiliki berbagai tampilan, termasuk papan Kanban, diagram Gantt, tampilan garis waktu, dan masih banyak lagi.

Airtable juga memungkinkan Anda mengatur dan memvisualisasikan data dengan cara yang fleksibel menggunakan basis data, yang terdiri dari tabel, catatan, dan bidang yang mendukung konten kaya seperti lampiran, menu tarik-turun, kotak centang, dan lainnya.

Desainer antarmuka mengubah data mentah menjadi aplikasi kustom dengan formulir, tombol, dan logika kondisional untuk membentuk dasbor proyek.

Fitur Utama Airtable

Berikut adalah fitur-fitur utama Airtable yang mendukung manajemen proyek berbasis data yang fleksibel. 👇

Tabel dan struktur basis data yang fleksibel

"Base" merupakan inti dari Airtable. Anggaplah ini sebagai ruang kerja untuk setiap proyek atau fungsi. Anda dapat membuat satu atau lebih tabel di dalam akun Airtable Anda.

Setiap tabel terdiri dari:

Catatan (baris): Setiap baris mewakili satu item yang Anda lacak (seperti tugas, hasil kerja, kampanye, vendor, permintaan klien, dll.)

Kolom: Setiap kolom berisi jenis informasi tertentu tentang item tersebut

Karena struktur Airtable bersifat relasional, Anda dapat menghubungkan catatan antar tabel untuk proyek yang kompleks.

💡 Tips: Salah satu fitur terbaru di Airtable adalah Omni, asisten AI yang difokuskan pada pembuatan aplikasi berbasis percakapan dan interaksi data. via Airtable Dengan Omni, Anda dapat melakukan hal-hal berikut menggunakan perintah bahasa alami: Bekerja sesuai dengan izin Airtable, memastikan akses data tetap terkendali

Buat tabel, antarmuka, dan otomatisasi melalui obrolan

Ajukan pertanyaan dan dapatkan wawasan dari data dasar Anda

Buat atau perbarui catatan tanpa perlu menyentuh rumus atau skrip

📌 Contoh: Hubungkan klien dengan proyek, tugas dengan tonggak pencapaian, atau aset dengan kampanye. Kemudian tarik informasi terkait ke dalam ringkasan, ringkasan data, atau tampilan yang difilter. Hasilnya, Anda mendapatkan sistem data yang terhubung, bukan sekadar daftar yang terpisah-pisah. Fitur ini sangat berguna ketika hubungan antarelemen menjadi penting dalam manajemen proyek, seperti tugas yang terkait dengan tanggal, pemilik, dan status.

📮 Wawasan ClickUp: Tim dengan kinerja rendah 4 kali lebih mungkin menggunakan 15+ alat , sementara tim dengan kinerja tinggi menjaga efisiensi dengan membatasi alat yang mereka gunakan hingga 9 platform atau kurang. Namun, bagaimana jika menggunakan satu platform saja? Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, ClickUp menyatukan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan dalam satu platform, dilengkapi dengan alur kerja yang didukung AI. ClickUp cocok untuk setiap tim, membuat pekerjaan menjadi transparan, dan memungkinkan Anda fokus pada hal-hal yang penting sementara AI menangani sisanya.

Berbagai tampilan (Grid, Kanban, Kalender, Garis Waktu, Galeri)

Anda dapat menggunakan tampilan yang berbeda untuk memvisualisasikan tugas dan catatan yang sama dengan berbagai cara.

Misalnya, gunakan tampilan Kanban untuk melacak status, tampilan Kalender untuk tenggat waktu, serta tampilan Timeline atau Gantt untuk memahami urutan tugas dan ketergantungan.

Karena semua tampilan menggunakan data dasar yang sama, perubahan yang dilakukan di satu tampilan akan langsung tercermin di semua tampilan lainnya.

Selain itu, Anda dapat membuat tampilan sebanyak yang diperlukan untuk satu tabel dan menyesuaikannya untuk peran atau alur kerja tertentu. Tampilan yang difilter dapat menampilkan:

Tugas yang ditugaskan kepada seseorang

Catatan dalam status atau tahap tertentu

Pekerjaan yang berkaitan dengan departemen tertentu atau fase proyek tertentu

Dengan izin tingkat tampilan, pengguna hanya dapat berinteraksi dengan tampilan yang mereka miliki izin aksesnya. Mereka tidak perlu mengakses atau mengubah seluruh basis data.

Mencari cara yang lebih baik untuk tetap terorganisir di tempat kerja? Video ini menawarkan tips berguna 👇

💡 Tips: Alih-alih memberikan akses penuh ke basis data kepada semua orang, gunakan Airtable Interfaces untuk berbagi tampilan yang disesuaikan dengan peran kepada rekan tim atau pemangku kepentingan eksternal. via Airtable

Fitur AI Airtable

Airtable AI menambahkan bantuan AI bawaan langsung di dalam basis data Anda untuk membantu tim bekerja lebih cepat dengan data. Berikut cara Airtable AI membantu Anda bekerja lebih cepat:

Ringkas dan ambil wawasan dari teks panjang, catatan, atau tampilan untuk mengidentifikasi pola atau poin penting

Buat konten atau draf, seperti deskripsi, ringkasan, catatan, atau teks lainnya, dalam hitungan detik

Kategorikan dan beri label data secara otomatis, mengubah teks mentah menjadi bidang yang dapat Anda gunakan dalam alur kerja

Atur pekerjaan yang sedang berlangsung dengan menyarankan hubungan, tag, atau bahkan orang/tim yang tepat untuk langkah selanjutnya

Agen AI

Selain AI bergaya obrolan dan pembuatan aplikasi, Airtable telah memperkenalkan AI Agents yang berada di dalam aplikasi Airtable Anda dan mengambil tindakan atas nama Anda.

Mereka adalah agen otonom, yang berarti mereka tidak memerlukan perintah dari Anda. Mereka bekerja secara otomatis berdasarkan perubahan pada data Anda atau aturan yang Anda tentukan.

Kemampuan AI Agents meliputi:

Menganalisis data, membuat konten, melakukan penelitian, dan mengungkap wawasan dari ribuan catatan secara bersamaan

Meninjau dokumen, mencari informasi di web, dan menganalisis wawasan dari teks dan data terstruktur

Memperbarui kolom, mengelompokkan catatan, mengisi informasi yang hilang, dan menanggapi entri baru seiring perubahan data

👀 Tahukah Anda? 52% eksekutif mengatakan bahwa organisasi mereka secara aktif menggunakan agen AI, dan lebih dari 39% melaporkan bahwa perusahaan mereka telah meluncurkan lebih dari 10 agen.

Alur kerja otomatis

Otomatisasi Airtable dibangun berdasarkan model pemicu dan tindakan tanpa kode yang kuat, yang memungkinkan Anda mengotomatiskan tugas dan alur kerja berulang di seluruh basis data Anda tanpa perlu menulis skrip atau kode apa pun. Anda cukup menentukan pemicu (peristiwa yang terjadi) dan satu atau beberapa tindakan (yang terjadi selanjutnya), dan Airtable akan mengurus sisanya.

Setelah Anda mengatur otomatisasi, Airtable dapat menangani hal-hal seperti:

Meningkatkan status catatan saat batas waktu tercapai

Mengirim pemberitahuan ke Slack, Teams, atau email saat tugas diperbarui

Membuat catatan baru secara otomatis berdasarkan peristiwa tertentu

Membuat dokumen atau memperbarui tabel terkait tanpa langkah manual

Jika dipadukan dengan AI, alur kerja otomatisasi Airtable dapat melampaui pemicu tugas sederhana.

Airtable juga mendukung logika bersyarat dan tugas berulang. Artinya, Anda dapat mengatur otomatisasi untuk dijalankan berdasarkan pemicu tertentu atau untuk melakukan tindakan yang sama pada daftar catatan.

Dasbor Airtable

Buat laporan Anda sendiri dengan antarmuka dasbor tanpa kode dari Airtable. Gunakan dasbor ini untuk mengelompokkan atau menyortir data Anda.

Airtable juga menyediakan ekstensi siap pakai untuk membuat dasbor yang berisi bagan, grafik, dan metrik lainnya sesuai dengan kebutuhan pelaporan tim Anda.

Template siap pakai untuk manajemen proyek

Di dalam Airtable, Anda memiliki perpustakaan templat siap pakai yang juga dapat disesuaikan. Templat-templat tersebut mencakup templat Airtable untuk manajemen proyek, pemasaran, manajemen produk, dan banyak lagi.

Airtable juga mendukung templat catatan yang memungkinkan pengguna menentukan struktur catatan yang sering digunakan di dalam basis data Airtable. Templat ini membantu Anda membuat catatan yang konsisten (seperti format tugas standar atau acara yang berulang) hanya dengan satu klik.

Harga Airtable

Airtable menawarkan beberapa tingkatan harga, termasuk:

Paket Gratis Airtable

Paket Tim: $24 per pengguna/bulan

Paket Bisnis: $54 per pengguna per bulan

Skala Perusahaan: Harga khusus

Airtable AI: Termasuk dalam paket langganan melalui kredit AI bulanan

Kelebihan Menggunakan Airtable

Bagi manajer proyek, keunggulan terbesar Airtable adalah kemampuannya untuk beradaptasi — Anda dapat membuat antarmuka khusus dan menghubungkannya ke ekosistem Anda yang lebih luas tanpa perlu penyesuaian yang rumit atau beban teknis. Airtable terasa mudah digunakan bagi mereka yang terbiasa bekerja dengan spreadsheet.

Manajemen kunci perusahaan dan pencegahan kehilangan data tersedia dalam paket Enterprise.

Ringkasan kelebihan Airtable berdasarkan ulasan G2:

Yang paling saya sukai dari Airtable adalah cara platform ini menggabungkan kemudahan penggunaan spreadsheet dengan kekuatan database yang lengkap. Hal ini memungkinkan saya mengatur informasi yang kompleks dengan cara yang tetap sangat intuitif. Saya juga sangat menghargai fleksibilitasnya, dan kemampuan untuk menyesuaikan bidang, membuat tampilan yang berbeda, serta mengatur otomatisasi memudahkan saya menyesuaikan sistem dengan alur kerja apa pun yang saya kelola. Fitur kolaborasinya juga merupakan nilai tambah yang besar karena semua orang dapat melihat pembaruan secara real-time tanpa menimbulkan kebingungan. Secara keseluruhan, Airtable menghemat waktu, menjaga semuanya tetap terorganisir, dan membuat proses saya berjalan jauh lebih lancar.

Yang paling saya sukai dari Airtable adalah cara platform ini menggabungkan kemudahan penggunaan spreadsheet dengan kekuatan database yang lengkap. Hal ini memungkinkan saya mengatur informasi yang kompleks dengan cara yang tetap sangat intuitif. Saya juga sangat menghargai fleksibilitasnya, dan kemampuan untuk menyesuaikan bidang, membuat tampilan yang berbeda, serta mengatur otomatisasi memudahkan saya menyesuaikan sistem dengan alur kerja apa pun yang saya kelola. Fitur kolaborasinya juga merupakan nilai tambah yang besar karena semua orang dapat melihat pembaruan secara real-time tanpa menimbulkan kebingungan. Secara keseluruhan, Airtable menghemat waktu, menjaga semuanya tetap terorganisir, dan membuat proses saya berjalan jauh lebih lancar.

Masalah Umum yang Dihadapi Pengguna Airtable

Meskipun Airtable sangat dihargai karena fleksibilitasnya, pengguna jangka panjang sering kali menyoroti beberapa tantangan yang sering muncul, seperti:

Kurva pembelajaran yang curam dan antarmuka pengguna yang rumit membuat proses adaptasi menjadi sulit

Integrasi yang terbatas dengan alat manajemen proyek lainnya

Kemampuan rumus dan analisis lanjutan yang terbatas dibandingkan dengan Excel

Pelacakan perubahan yang tidak jelas dan visibilitas riwayat pengeditan

Dukungan yang tidak konsisten, terutama terkait masalah penagihan

Pengalaman mobile yang kurang lancar dibandingkan dengan versi desktop

Tidak ada sandbox atau staging, sehingga melakukan perubahan pada basis data yang aktif berisiko

Ulasan Airtable di Reddit

Berikut ini adalah pendapat pengguna nyata tentang Airtable di berbagai platform.

Di r/Airtable, seorang pengguna menjelaskan bahwa Airtable menawarkan fitur berbagi yang fleksibel dan hemat biaya melalui pengguna dengan akses baca saja dan tampilan publik:

Pengguna dengan akses baca saja tidak dikenakan biaya. Jadi, Anda dapat memberikan akses yang cukup luas ke akun login. Anda juga dapat membagikan tampilan basis data dan halaman antarmuka secara publik. Akses ini juga bersifat baca saja dan hanya memerlukan URL. Hal ini membatasi akses hanya pada data tertentu.

Pengguna dengan akses baca saja tidak dikenakan biaya. Jadi, Anda dapat memberikan akses yang cukup luas ke akun login. Anda juga dapat membagikan tampilan basis data dan halaman antarmuka secara publik. Akses ini juga bersifat baca saja dan hanya memerlukan URL. Hal ini membatasi akses hanya pada data tertentu.

Seorang pengguna di G2 merasa frustrasi dengan keterbatasan saat mengelola data dalam jumlah besar (meskipun Airtable adalah perangkat lunak basis data).

Satu hal yang saya tidak sukai dari Airtable adalah bahwa seiring bertambahnya basis data Anda, terkadang aplikasi ini bisa menjadi lambat atau sedikit berantakan. Mengelola data dalam jumlah besar atau beberapa tabel yang saling terhubung mungkin memerlukan pengorganisasian ekstra. Selain itu, beberapa fitur, seperti batasan otomatisasi tingkat lanjut dan opsi antarmuka, dibatasi kecuali jika Anda menggunakan paket premium.

Satu hal yang saya tidak sukai dari Airtable adalah bahwa seiring bertambahnya basis data Anda, terkadang aplikasi ini bisa menjadi lambat atau sedikit berantakan. Mengelola data dalam jumlah besar atau beberapa tabel yang saling terhubung mungkin memerlukan pengorganisasian ekstra. Selain itu, beberapa fitur, seperti batasan otomatisasi tingkat lanjut dan opsi antarmuka, dibatasi kecuali jika Anda menggunakan paket premium.

Seorang pengguna di r/Airtable juga menyoroti tantangan yang sering muncul saat menggunakan Airtable dalam skala besar:

Dalam hal harga per pengguna, saya biasanya mulai dengan meninjau siapa saja yang membutuhkan akses edit dan siapa yang cukup menjadi pembaca “hanya komentar”, tetapi begitu jumlah editor mencapai 10–20 orang, rasanya seperti Anda harus membayar ekstra hanya untuk bernapas. Beberapa klien saya bahkan meminta untuk membuat front-end Next.js kustom, hanya untuk menemukan bahwa API REST Airtable sulit untuk di-paging, dibatasi kecepatan, dan terus menampilkan kesalahan 401 pada pencarian yang kompleks. Kami menunda ide itu dengan cepat.

Dalam hal harga per pengguna, saya biasanya mulai dengan meninjau siapa saja yang membutuhkan akses edit dan siapa yang cukup menjadi pembaca “hanya komentar”, tetapi begitu jumlah editor mencapai 10–20 orang, rasanya seperti Anda harus membayar ekstra hanya untuk bernapas. Beberapa klien saya bahkan meminta untuk membuat front-end Next.js kustom, hanya untuk menemukan bahwa API REST Airtable sulit untuk di-paging, dibatasi kecepatan, dan terus menampilkan kesalahan 401 pada pencarian yang kompleks. Kami menunda ide itu dengan cepat.

Alternatif Airtable: Perangkat Lunak Manajemen Proyek yang Layak Dipertimbangkan

Bagi tim yang membutuhkan pemodelan data yang fleksibel, Airtable berfungsi dengan baik. Namun, keterbatasan mulai muncul ketika proyek berkembang melampaui alur kerja yang sederhana.

Di sinilah ClickUp menonjol sebagai alternatif Airtable.

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia yang menggabungkan manajemen proyek, kolaborasi, otomatisasi, dan tumpukan teknologi Anda dalam satu platform terpadu.

Simak pendapat seorang pengguna ClickUp di G2 mengenai fitur manajemen proyek:

Hal terbaik tentang ClickUp adalah fleksibilitas dan kemampuannya untuk disesuaikan yang luar biasa. Anda benar-benar dapat menyesuaikannya agar sesuai dengan alur kerja atau gaya manajemen proyek apa pun. Kemampuan untuk membuat tampilan, dasbor, dan bidang kustom sungguh luar biasa. Saya juga menyukai beragam fitur yang ditawarkannya, mulai dari manajemen tugas dan pelacakan waktu hingga kolaborasi dokumen dan penetapan tujuan. Ini benar-benar ruang kerja serba guna.

Hal terbaik tentang ClickUp adalah fleksibilitas dan kemampuannya untuk disesuaikan yang luar biasa. Anda benar-benar dapat menyesuaikannya agar sesuai dengan alur kerja atau gaya manajemen proyek apa pun. Kemampuan untuk membuat tampilan, dasbor, dan bidang kustom sungguh luar biasa. Saya juga menyukai beragam fitur yang ditawarkannya, mulai dari manajemen tugas dan pelacakan waktu hingga kolaborasi dokumen dan penetapan tujuan. Ini benar-benar ruang kerja serba guna.

Perbandingan Airtable vs. ClickUp secara sekilas

Sebelum kita membahas fitur-fitur ClickUp secara mendetail, berikut adalah perbedaan utama antara Airtable dan ClickUp.

Aspek Airtable ClickUp Paling cocok untuk Pemodelan data yang fleksibel, alat bawaan, alur kerja yang ringan Pelaksanaan proyek dari awal hingga akhir, kolaborasi lintas tim, operasi yang dapat diskalakan Kurva pembelajaran Cukup rumit bagi pengguna non-teknis karena desain dasar dan logika bidangnya Sedang, dengan struktur yang terarah dan proses onboarding yang lebih cepat Tugas & kepemilikan Catatan harus dirancang dan dikelola sebagai tugas Tugas bawaan dengan pemilik, prioritas, status, dan ketergantungan Tampilan Grid, Kanban, Kalender, Garis Waktu, Galeri Tabel, Kanban, Kalender, Gantt, Garis Waktu, Beban Kerja, dan lainnya AI Kontekstual AI terintegrasi dalam basis data untuk ringkasan dan interaksi data AI kontekstual yang mencakup seluruh ruang kerja, melintasi tugas, dokumen, dan alat Otomatisasi alur kerja Alur kerja pemicu-tindakan yang dibatasi pada basis Otomatisasi alur kerja lintas proyek yang berfokus pada tugas Kolaborasi secara real-time Komentar dan pandangan yang dibagikan; bergantung pada alat obrolan eksternal Fitur obrolan bawaan, komentar, dokumen, klip, dan sinkronisasi asinkron Pengalaman seluler Fungsional namun terbatas untuk alur kerja yang kompleks Pengalaman seluler yang lebih lengkap dan berorientasi pada tugas Integrasi Ekosistem integrasi yang solid; kompatibel dengan Zapier/Integromat/Make Integrasi yang luas ditambah sinkronisasi dua arah bawaan dengan kalender, Slack, GitHub, dan lain-lain.

Tampilan Tabel ClickUp

Kerjakan tugas dengan Tampilan Tabel bergaya spreadsheet yang sudah familiar

Tampilan Tabel ClickUp adalah tempat di mana pengguna Airtable biasanya merasa paling nyaman.

Airtable menawarkan tata letak bergaya spreadsheet yang familiar, di mana setiap tugas merupakan baris, dan setiap Bidang Kustom merupakan kolom.

Baris-baris ini bukan sekadar catatan. Mereka adalah tugas yang sepenuhnya fungsional yang terhubung dengan penugas, ketergantungan, komentar, dokumen, tujuan, dan otomatisasi.

Di Tampilan Tabel, Anda dapat:

Tampilkan atau sembunyikan Bidang Kustom seperti prioritas, status, tag, atau anggaran

Edit data tugas secara langsung, layaknya spreadsheet

Arahkan kursor untuk melihat pratinjau deskripsi tugas tanpa membuka halaman baru

Tampilkan subtugas secara terpisah atau disematkan di bawah tugas induk

Dapatkan deskripsi tugas dan daftar tindakan yang didukung AI dalam Tampilan Tabel

Yang terpenting, Bidang Kustom merupakan bagian bawaan dari tugas, bukan objek basis data terpisah. Anda tidak perlu mengelola ID catatan, batasan tipe bidang yang ketat, atau logika backend hanya untuk memastikan data Anda tetap dapat digunakan.

⭐ Bonus: Gunakan AI Fields untuk menstandarkan informasi tugas, menghilangkan entri data yang berulang, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Fitur ini memberikan ringkasan yang padat tentang tugas-tugas Anda. Gunakan ClickUp AI Fields untuk merangkum atau menerjemahkan tugas, menerima pembaruan kemajuan, membuat daftar tindakan, dan banyak lagi

ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT adalah asisten AI kontekstual yang menjembatani kesenjangan antara hasil AI dan konteks dunia nyata.

BrainGPT beroperasi langsung di dalam ruang kerja ClickUp Anda, dengan akses ke tugas, dokumen, komentar, garis waktu, tujuan, dan izin. Dengan demikian, BrainGPT dapat membantu merangkum tugas dan dokumen, menghasilkan daftar tindakan, serta menjelaskan status proyek.

Airtable dapat memberikan jawaban yang disesuaikan dengan konteks untuk pertanyaan seperti: “Apa yang terhambat?”, “Apa yang sudah lewat batas waktu?”, atau “Apa yang berubah minggu ini?”—semua didasarkan pada data ruang kerja yang real-time.

Dapatkan jawaban yang sesuai konteks dari Workspace Anda dengan BrainGPT

Pencarian perusahaan di seluruh pekerjaan Anda (dan di luar itu)

Salah satu kemampuan terkuat BrainGPT adalah Enterprise Search.

Cari di ClickUp, web, atau file dari aplikasi yang terhubung seperti GitHub, Google Drive, SharePoint, dan banyak lagi menggunakan BrainGPT

Cari di seluruh tugas, dokumen, komentar, lampiran, dan alat terhubung menggunakan bahasa alami. Alih-alih mencari di folder atau tampilan, pengguna dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban yang mencerminkan bagaimana pekerjaan sebenarnya terstruktur.

Hal ini menjadi sangat berguna saat skala operasional semakin besar, di mana informasi tersebar di berbagai proyek, tim, dan alat.

Akses ke berbagai model AI

ClickUp BrainGPT juga menyediakan akses ke berbagai model AI eksternal dalam antarmuka yang sama. Anda tidak perlu beralih ke alat lain atau mengelola langganan terpisah untuk bereksperimen dengan hasil keluaran model yang berbeda.

📌 Contoh: ChatGPT untuk pekerjaan operasional sehari-hari. Claude untuk analisis dan sintesis yang mendalam. Gemini untuk tugas yang melibatkan banyak informasi dan referensi silang.

Gunakan fitur "Talk to Text" untuk mencatat ide tanpa mengganggu alur kerja

Fitur Talk to Text dari ClickUp memperluas kemampuan BrainGPT melampaui perintah yang diketik. Ucapkan ide, catatan rapat, atau pembaruan tugas, dan ubah secara instan menjadi teks terstruktur, tugas, atau dokumen. BrainGPT kemudian dapat menyempurnakan, merangkum, atau mengubah masukan tersebut menjadi langkah-langkah konkret selanjutnya.

Ubah suara Anda menjadi tindakan dengan fitur Talk-to-Text di ClickUp

Super Agents: rekan tim AI Anda

Super Agents dari ClickUp adalah asisten AI otonom yang memantau perubahan di seluruh ruang kerja Anda dan bertindak atas nama pengguna berdasarkan aturan, pola data, dan konteks.

Meskipun BrainGPT unggul dalam menjawab pertanyaan dan menghasilkan wawasan, Super Agents melakukan tindakan ketika kondisi terpenuhi.

Misalnya, seorang Super Agent dapat:

Deteksi tugas yang terlambat dan alihkan kembali atau beri tahu pemiliknya secara proaktif

Pantau kemajuan proyek dan buat laporan status

Memicu tugas tindak lanjut saat ketergantungan telah diselesaikan

Ringkas sesi retrospeksi sprint dan temukan wawasan risiko

Percepat alur kerja Anda dengan Super Agents

⭐ Bonus: Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Super Agents.

🚀 Keunggulan ClickUp: Dasbor ClickUp menyatukan semuanya dalam satu pusat kendali real-time. Dasbor memungkinkan tim memvisualisasikan kesehatan proyek di seluruh tugas, jadwal, beban kerja, sasaran, dan risiko—tanpa perlu mengimpor data ke alat BI eksternal atau spreadsheet. Kartu AI dalam Dasbor menganalisis data ruang kerja secara langsung dan menampilkan wawasan secara otomatis. Kartu ini dapat merangkum kemajuan, menyoroti hambatan, menandai risiko, dan menguraikan langkah-langkah selanjutnya.

Berikut cara menggunakan kombinasi ini 👇

Otomatisasi ClickUp

Otomatisasi ClickUp tanpa kode dirancang untuk tim yang sedang beralih dari proses serah terima manual ke sistem operasional yang dapat diulang.

Beberapa kemampuan otomatisasinya meliputi:

Urutan tindakan ganda (satu pemicu dapat menjalankan beberapa hasil)

Logika bersyarat (jalur if/else)

Penundaan waktu dan otomatisasi terjadwal

Tindakan integrasi dengan alat eksternal melalui integrasi bawaan

Atur Otomatisasi ClickUp agar alur kerja Anda tetap sinkron setiap kali data baru masuk

Hal ini memudahkan Anda untuk mengotomatiskan tugas-tugas berulang seperti memperbarui status tugas, menetapkan pemilik, menindaklanjuti pekerjaan yang terhambat, atau memicu tindakan tindak lanjut saat tenggat waktu semakin dekat.

ClickUp Automations juga mendukung contoh otomatisasi alur kerja yang lebih canggih, yang melampaui pembaruan tugas sederhana.

📌 Contoh: Tim dapat secara otomatis mengalokasikan pekerjaan berdasarkan prioritas atau nilai Bidang Kustom, memicu tugas-tugas terkait saat tonggak pencapaian selesai, atau memastikan tim lintas fungsi tetap selaras saat data berubah di seluruh proyek.

✏️ Catatan: Meskipun Airtable menawarkan alur kerja pemicu-dan-tindakan di dalam basis data, mesin otomatisasi ClickUp mencakup tugas, proyek, garis waktu, tujuan, dan kolaborasi tim dengan cara yang terasa alami, bukan sekadar ditambahkan belakangan.

Kolaborasi real-time dengan ClickUp Chat

55% pekerja pengetahuan mengatakan sulit untuk melacak informasi, dan 50% di antaranya tanpa sadar telah mengerjakan sesuatu yang sebenarnya sudah ditangani oleh tim lain.

ClickUp Chat membawa komunikasi tim langsung ke ruang kerja proyek Anda, sehingga diskusi tetap terhubung dengan pekerjaan yang sedang dilakukan.

Gabungkan percakapan dan pekerjaan di satu tempat menggunakan ClickUp Chat

Berikut cara menggunakan ClickUp Chat untuk kolaborasi real-time:

Atur percakapan menggunakan saluran berdasarkan proyek, tim, atau topik

Berbincang secara pribadi melalui pesan langsung untuk diskusi yang cepat atau sensitif

Jaga agar percakapan tetap terfokus dengan thread dan balasan berurutan

Gunakan @mentions untuk memberi tahu orang tertentu atau seluruh tim

Buat tugas langsung dari pesan obrolan, ubah diskusi menjadi tindakan

Hosting pembaruan audio atau video asinkron dengan ClickUp SyncUps , tanpa perlu menjadwalkan rapat

✏️ Catatan: Airtable sangat bergantung pada alat eksternal seperti Slack atau email untuk komunikasi real-time. Fitur komentar memang ada, tetapi terikat pada catatan individu dan tidak berfungsi sebagai lapisan kolaborasi langsung. ClickUp Chat menyatukan diskusi dan pengiriman dalam satu platform.

Template ClickUp yang sudah jadi

Sama seperti di Airtable, ClickUp menyediakan templat siap pakai yang dapat Anda gunakan untuk mengintegrasikan data Anda.

Misalnya, Template Manajemen Proyek ClickUp memberi Anda ruang kerja lengkap tempat Anda dapat merencanakan proyek, menetapkan tanggung jawab, dan memantau kemajuan hingga penyelesaian.

Dapatkan templat gratis Kelola alur kerja yang besar, kompleks, dan lintas fungsi dari awal hingga akhir dengan Template Manajemen Proyek ClickUp

Tambahkan detail penting seperti Fase Proyek, Metrik Keberhasilan, Departemen, dan lainnya menggunakan Bidang Kustom ClickUp, serta lacak tugas menggunakan Status Kustom seperti Berisiko, Terhambat, dll.

Otomatisasi bawaan membantu memindahkan tugas melalui berbagai tahap, memposting komentar, dan menandai anggota tim yang relevan.

Berikut adalah beberapa templat lain yang dapat Anda gunakan segera:

💡Tips Pro: Gabungkan semua alat Anda ke dalam satu alur kerja dengan Integrasi ClickUp Dengan Integrasi ClickUp, Anda tidak perlu berpindah-pindah antar aplikasi untuk menyelesaikan pekerjaan. ClickUp terhubung dengan alat yang sudah digunakan tim Anda, seperti Slack, Google Workspace, GitHub, Email, HubSpot, Calendly, dan Office 365, sehingga semuanya tetap terhubung dengan tugas dan proyek Anda. Hubungkan alat-alat Anda melalui Open API ClickUp atau sematkan aplikasi web apa pun langsung di dalam ClickUp dengan fitur Embed View Dengan integrasi, Anda dapat: Picu pembaruan dan pemberitahuan secara otomatis menggunakan ClickUp Automations

Ubah pesan Slack menjadi tugas dan dapatkan pembaruan tugas langsung di saluran Anda

Lampirkan dan cari file Google Drive, sinkronkan acara Google Calendar, dan periksa Gmail tanpa perlu keluar dari ClickUp

Hubungkan commit, cabang, dan permintaan pull GitHub ke tugas untuk visibilitas penuh atas pekerjaan pengembangan

Harga ClickUp

Dengan ClickUp, Anda akan menemukan paket gratis dan berbayar yang sesuai untuk setiap anggaran:

Haruskah Anda Memilih Airtable atau ClickUp untuk Manajemen Proyek?

Jika manajemen proyek melibatkan pengorganisasian data, Airtable berfungsi dengan baik. Jika Anda membutuhkan tabel yang fleksibel, aplikasi kustom, atau alat internal, pendekatan basis data sudah cukup.

Namun, seiring dengan semakin kompleksnya alur kerja—yang melibatkan ketergantungan, kepemilikan, otomatisasi, dan kolaborasi lintas tim—Anda perlu mulai mencari alternatif Airtable. Aktivitas sederhana seperti menjaga basis data tetap rapi, mencegah duplikasi, dan menyesuaikan izin akses di Airtable sering kali memerlukan pengawasan teknis.

Perkenalkan: ClickUp, platform manajemen proyek kontekstual yang didukung oleh AI.

Airtable mengurangi beban pengaturan sambil tetap memberikan fleksibilitas melalui berbagai Tampilan, Bidang Kustom, Otomatisasi, dan AI kontekstual. Alih-alih hanya mengelola data seperti Airtable, ClickUp menyediakan ruang kerja terpadu yang menyatukan semua data, proses, dan orang-orang Anda.

