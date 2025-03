15 Alternatif & Pesaing Airtable Terbaik di Tahun 2025

Apakah Anda merasa terjebak dalam bidang tabel atau mencari fleksibilitas yang lebih besar dalam alat manajemen proyek Anda? Jika Airtable tidak cukup sesuai dengan kebutuhan tim Anda, mungkin ini saatnya untuk mencari alternatif lain.

Airtable adalah alat manajemen proyek yang populer spreadsheet-database hibrida yang menyediakan antarmuka yang ramah secara visual dan berbagai fitur canggih untuk tim. Namun, sama seperti alat lainnya, ini mungkin bukan solusi yang sempurna untuk semua orang. Entah itu harganya, kurangnya fungsi tertentu atau pengalaman ramah pengguna yang rumit, Anda mungkin akan mencari alternatif lain yang sesuai.

Dalam daftar ini, saya akan membahas lebih dalam tentang apa yang membuat masing-masing perangkat ini unik, menjelajahi fitur-fitur, harga, dan nilai jual utamanya. Apakah Anda tim kecil atau bisnis yang sedang berkembang, baca terus untuk menemukan perangkat lunak manajemen proyek terbaik untuk tim Anda!

Namun pertama-tama, mari kita bahas dasar-dasarnya.

Apa Itu Airtable?

Berkolaborasi dengan tim Anda menggunakan basis data bersama dengan Airtable Airtable adalah alat manajemen yang memungkinkan Anda menambahkan angka, gambar, dan rumus seperti yang Anda lakukan di spreadsheet biasa, tetapi ada twist-Anda juga bisa menambahkan gambar, PDF, kotak centang, dan tag di sel spreadsheet (dikenal sebagai bidang Airtable)

Hal ini dapat membantu Anda dengan mudah meningkatkan entri data sederhana atau daftar tugas Anda dengan fitur media dan organisasi untuk menambahkan konteks dan bahkan sedikit tambahan produktivitas pada spreadsheet biasa.

Selain itu, Anda bahkan dapat membuat formulir Airtable dan menangkap ke dalam basis data Anda .

Berikut ini yang dapat dilakukan oleh pengguna Airtable:

**Menyimpan semua file proyek Anda di basis (ruang kerja) Airtable

Melihat semua data Airtable Anda dalam kisi-kisi (mirip dengan Microsoft Excel), kalender, atau papan Kanban

(mirip dengan Microsoft Excel), kalender, atau papan Kanban Membuat dan menggunakan template spreadsheet yang keren dari dunia Airtable

spreadsheet yang keren dari dunia Airtable Perluas fungsionalitasnya dengan integrasi Airtable atau gunakan API Airtable

Catatan: Airtable terintegrasi dengan beberapa alat seperti Evernote, Slack, dan beberapa opsi perangkat lunak lain dari daftar ini, seperti Basecamp.

15 Alternatif Airtable Terbaik untuk Manajemen Proyek 2024

1. ClickUp

Terbaik untuk Manajemen Proyek dan Kolaborasi Tugas

Beralih antara tampilan Tabel ClickUp 3.0 yang serbaguna dan tampilan Kalender untuk memvisualisasikan semua pekerjaan Anda dengan lebih baik

ClickUp adalah aplikasi perangkat lunak manajemen proyek lengkap yang dirancang untuk semua pengguna di seluruh industri-dari pengusaha perorangan hingga perusahaan besar, tidak seperti Airtable, ClickUp memiliki banyak sekali manajemen tugas bawaan dan fitur kolaborasi yang memungkinkan tim menyelesaikan pekerjaan dengan cepat

Mari kita lihat mengapa ClickUp adalah alternatif Airtable gratis terbaik:

Fitur Utama Tampilan Tabel ClickUp Meskipun ada banyak cara efektif lainnya untuk mengelola proyek, terkadang, Anda hanya menginginkan spreadsheet untuk mengelola data Anda. Perkenalkan tampilan Tabel bawaan ClickUp yang kuat.

Pada tampilan Tabel, setiap baris memiliki tinggi yang sama dan setiap bidang adalah kolom. Selain itu, tidak ada pemisahan berdasarkan Daftar atau status - memastikan Anda mendapatkan tampilan yang ringkas dan mudah diakses dari segala sesuatu!

Berikut adalah beberapa tampilan lain yang bisa Anda dapatkan:

Tampilan daftar: mengatur beberapa tugas dalam daftar tugas yang rapi Tampilan papan: melihat semua tugas proyek Anda dengan rapi Scrum atau Papan Kanban Tampilan kalender: melihat jadwal sibuk Anda seperti yang Anda lakukan di kalender Airtable Tampilan kotak: mengawasi pekerjaan dan tugas anggota tim Anda Tampilan Gantt: membuat dan mengelola proyek AndaBagan Ganttatau garis waktu Tampilan aktivitas: melacak pembaruan status proyek secara real-time Mode Saya: melihat tugas yang ditugaskan kepada Anda Klik AI ClickUp Brain adalah solusi AI berbasis peran yang unik yang menggunakan saran yang didukung oleh penelitian untuk mempercepat pencapaian hasil yang optimal. Teknologi AI dari ClickUp tertanam secara menyeluruh di dalam platform, memungkinkan fungsinya hampir di mana saja di dalam Ruang Kerja Anda. Akan tetapi, teknologi ini benar-benar bersinar di Dokumen ClickUp . Cukup tentukan peran dan kasus penggunaan Anda, dan biarkan ClickUp AI menangani sisanya!

Merangkum aktivitas tugas dengan cepat selama periode waktu tertentu dan mengajukan pertanyaan spesifik tentang pemilik tugas, tanggal jatuh tempo, komentar, dan banyak lagi ClickUp Komentar yang Ditugaskan Tentu saja, basis Airtable memungkinkan Anda untuk berbagi umpan balik melalui komentar, tetapi apakah anggota tim Anda benar-benar memperhatikannya?

Dengan ClickUp, pastikan tim Anda mengambil tindakan pada komentar.

Ubah komentar menjadi tugas, dan tetapkan tugas tersebut ke tim. Mereka akan langsung diberi tahu setiap kali mereka menerima komentar, jadi tidak ada alasan untuk mengabaikannya.

Pastikan komentar Anda terlihat dengan memberikan komentar kepada pengguna secara langsung di tugas, dan dapatkan tampilan cepat dari komentar yang diberikan di Daftar Periksa Tampilan Obrolan ClickUp Semua komentar dan percakapan ClickUp Anda disimpan dalam tampilan Obrolan, sehingga Anda tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari satu komentar.

Berkolaborasi dari kantor ke lokasi kerja dengan tampilan Chat ClickUp, di mana Anda bisa menambahkan komentar, menandai tim, dan mengobrol secara real-time dari perangkat apa pun Dasbor ClickUp Anda tidak perlu rapat status mingguan untuk melihat apa yang terjadi dalam proyek.

Cukup tarik data penting seperti grafik kecepatan , grafik burndown , grafik pembakaran dan lebih banyak lagi metrik Agile dalam satu layar.

Ungkap wawasan yang lebih dalam dan dapatkan gambaran umum tingkat tinggi tentang kampanye Anda dengan Dasbor yang dapat disesuaikan sepenuhnya di ClickUp Otomatisasi ClickUp Otomatiskan tugas-tugas Anda yang berulang hanya dengan beberapa klik.

ClickUp menawarkan ratusan templat otomatisasi alur kerja dan Anda bahkan dapat membuat sendiri otomatisasi khusus .

Gunakan resep otomatisasi yang telah dibuat sebelumnya di ClickUp atau sesuaikan berdasarkan kebutuhan Anda, sehingga tim Anda bisa fokus pada hal yang paling penting

Kelebihan

Antarmuka pengguna yang dinamis dan intuitif

Versi gratis yang kaya fitur

Fitur-fitur kolaborasi tim tingkat lanjut seperti deteksi kolaborasi pengeditan waktu nyata, dan banyak lagi

Dapat membuat basis pengetahuan yang bergaya dan komprehensif dengan ClickUp Docs (mirip dengan Google Doc)Izin KhususJira adalah alat manajemen proyek yang ditujukan khusus untuk Agile dan Tim pengembangan perangkat lunak Scrum .

Awalnya dibuat sebagai alat pelacakan bug, Jira berevolusi selama bertahun-tahun menjadi perangkat lunak manajemen yang sangat mudah disesuaikan.

Fitur

Tampilan Agile yang fleksibel dengan papan Scrum dan Kanban yang dapat disesuaikan

Laporan terperinci termasuk grafik kecepatan, grafik burn up, grafik burndown, dll.

Dasbor proyek yang dapat disesuaikan

Pencarian daya untuk menemukan tugas tertentu

Kelebihan

Fitur peta jalan memungkinkan tim untuk menangani proyek berskala besar

Bagus untuk pengembangan perangkat lunak dan pelacakan masalah

Templat otomatisasi alur kerja tingkat lanjut

Menawarkan 3000+ integrasi asli termasuk Evernote, Slack, dan Google sheet

Kekurangan

Tidak cocok untuk tim non-teknis

Antarmuka pengguna yang rumit dan proses orientasi yang sulit

Kurangnya fitur kolaborasi bawaan

Tidak ada fitur manajemen ide bawaan seperti notepad atau dokumen

Harga

Jira menawarkan 1 paket gratis dan 2 paket berbayar:

Paket gratis : termasuk paket dasar Manajemen proyek yang gesit untuk hingga 10 anggota tim

: termasuk paket dasar Manajemen proyek yang gesit untuk hingga 10 anggota tim Paket Standar ($7/bulan per pengguna): termasuk penyimpanan cloud 250 GB untuk hingga 5.000 pengguna

($7/bulan per pengguna): termasuk penyimpanan cloud 250 GB untuk hingga 5.000 pengguna Paket Premium ($14/bulan per pengguna): memiliki fungsionalitas tambahan dan penyimpanan tak terbatas

Catatan: Jira gratis untuk digunakan oleh proyek sumber terbuka apa pun.

Peringkat pelanggan

G2: 4.2/5 (3.600+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (8.900+ ulasan)

Inilah kami ulasan mendalam tentang Jira jika Anda ingin melihat lebih dekat.

5. Lembar Zoho

Terbaik untuk Manajemen Data Berbasis Spreadsheet

Via: Lembar Zoho Zoho Sheet adalah bagian dari paket Zoho yang berisi alat SaaS lainnya seperti perangkat lunak CRM, Zoho Books (untuk akuntansi), dll.

Zoho Sheet Zoho Sheet memungkinkan Anda mengotomatiskan spreadsheet dan mengimpor data dari berbagai sumber, termasuk Excel.

Fitur

Daftar tugas, subtugas, dan komentar untuk manajemen tugas yang mudah

Fitur bagan Gantt untuk mengelola ketergantungan

Lembar waktu memungkinkan Anda melacak dan membuat laporan jam kerja tim Anda

Penyimpanan awan untuk dokumen proyek

Kelebihan

Mudah untukmenjadwalkan tugas dan proyek

Fitur pelacakan waktu dan faktur yang canggih, cocok untuk tim jarak jauh Laporan dan dasbor proyek yang sangat terperinci

Terjangkau untuk tim kecil

Kekurangan

Kurva pembelajaran yang curam

Fitur manajemen proyek Agile yang terbatas

Antarmuka pengguna yang kompleks dan kikuk

Mahal untuk tim besar

Harga

Hubungi untuk harga

Peringkat pelanggan

G2: 4.0/5 (150+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (200+ ulasan)

6. Google Sheets

Terbaik untuk Kolaborasi dan Analisis Data Waktu Nyata

Via: Google SpreadsheetGoogle Spreadsheet adalah program spreadsheet gratis yang tersedia untuk semua pengguna yang memiliki akun Google pribadi atau untuk bisnis menggunakan Google Workspace . Google Spreadsheet adalah perangkat lunak yang cukup terkenal yang berisi pengeditan langsung yang mudah digunakan, tanpa tombol penyimpanan, dan fitur yang dapat dibagikan yang akan Anda kenali dari produk berbasis web Google Doc Editor lainnya.

Fitur

Tindakan online real-time yang dapat diakses dari mana saja secara virtual

Menyimpan pekerjaan Anda secara otomatis-mengingat Google Spreadsheet berbasis cloud alternatif untuk Microsoft Excel Fitur jelajah Google Spreadsheet memungkinkan Anda untuk mengakses fungsi tambahan dengan mengajukan pertanyaan yang akan dipecahkan oleh Google Spreadsheet untuk Anda

Mengintegrasikan Google Spreadsheet dengan aplikasi Google lainnya seperti Formulir, Keuangan, Gambar, dll.

Kelebihan

Cepat untuk mengambil dan mulai menggunakan Google Spreadsheet

Mudah dibagikan melalui URL dan menambahkan kolaborator ke dalam spreadsheet Anda

Tersedia ekstensi mode offline

Dapat diakses dan gratis bagi siapa saja yang memiliki akun Google

Kekurangan

Sulit untuk mengelola proyek dan tugas secara efisien di Google Spreadsheet saja

Perlu beberapa klik untuk mengakses dasbor pelaporan atau tampilan lain seperti Gantt

Tidak ada tampilan papan Kanban

Tidak ada fitur pelacakan waktu, sasaran, atau ketergantungan

Harga

Google Spreadsheet menawarkan empat opsi paket

Gratis untuk pribadi: Penyimpanan 15 GB per pengguna di Google Drive

Penyimpanan 15 GB per pengguna di Google Drive Pemula Bisnis ($6/pengguna per bulan): Penyimpanan awan 30GB per pengguna, email bisnis khusus, dukungan standar

Penyimpanan awan 30GB per pengguna, email bisnis khusus, dukungan standar Business Standard ($12/pengguna per bulan): Penyimpanan awan 2TB per pengguna, email bebas iklan, papan tulis digital

Penyimpanan awan 2TB per pengguna, email bebas iklan, papan tulis digital Business Plus ($18/pengguna per bulan): Penyimpanan awan 5TB per pengguna, menerima undangan secara otomatis, pembuat situs web

Google Workspace juga menawarkan paket Enterprise berdasarkan permintaan.

Peringkat pelanggan

G2: 4.6/5 (39.750+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (119.990+ ulasan)

7. Trello

Terbaik untuk Organisasi Proyek bergaya Kanban

Via TrelloTrello adalah manajemen proyek bergaya papan kanban untuk manajemen tugas dan kolaborasi. Cara mempelajarinya juga cukup mudah. Bayangkan sekumpulan catatan tempel di papan tulis di mana setiap catatan tempel mewakili tugas yang bisa Anda pindahkan dan atur berdasarkan status, tanggal jatuh tempo, dll. - itulah Trello .

Aplikasi ini juga menawarkan tampilan Tabel yang menghubungkan pekerjaan Anda di seluruh papan untuk melihat pekerjaan Anda ke tampilan seperti spreadsheet.

Fitur

Membuat perintah ke mengotomatiskan tindakan berulang dengan Trello's Butler Templat prasetel gratis yang tersedia untuk umum untuk disalin untuk desain dan penjualan,manajemen timpemasaran, dan banyak lagi

Tambahkan deskripsi, lampiran, subtugas, tanggal jatuh tempo, dan penerima tugas ke kartu tugas

Tingkatkan kemampuan manajemen proyek Trello dengan beberapa add-on aplikasi "power-up"

Kelebihan

Antarmuka yang bersih dan pendekatan kanban yang mudah dipelajari untuk alur kerja yang lincah

Mampu mengatur dan memecah tugas-tugas yang lebih besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil

Berbagai tampilan termasuk tampilan Papan, Garis Waktu, Tabel, Kalender, Dasbor, atau Peta

Berbagai cara untuk berkomunikasi dan melacak umpan balik dengan tim, bahkan menampilkan tenggat waktu yang akan datang untuk diketahui

Kekurangan

Jika Anda menginginkan atau membutuhkan integrasi untuk membuat Trello bekerja untuk Anda, Anda akan membutuhkan banyak peningkatan yang akan memojokkan Anda ke salah satu paket berbayar Trello

Paket gratis Trello membatasi Anda pada tampilan papannya, jadi untuk mengakses fitur-fitur yang menjadikan Trello sebagai alternatif Airtable yang kompetitif, Anda juga perlu melihat paket berbayar Trello

Trello tidak ideal untuk proyek besar

Sedikit terlalu sederhana untuk kolaborasi tim yang sesungguhnya

Harga

Trello menawarkan empat paket:

Paket gratis: Kartu tak terbatas, hingga 10 papan, Power-Up, log aktivitas

Kartu tak terbatas, hingga 10 papan, Power-Up, log aktivitas Paket standar ($5/bulan per pengguna yang ditagih per tahun): papan tak terbatas, Bidang Khusus, daftar periksa tingkat lanjut

papan tak terbatas, Bidang Khusus, daftar periksa tingkat lanjut Paket premium ($10/bulan per pengguna yang ditagih setiap tahun): beberapa tampilan, templat, pengamat

beberapa tampilan, templat, pengamat Paket Enterprise ($17,50/bulan per pengguna yang ditagih per tahun): ruang kerja tak terbatas, administrasi Power-Up, izin

Peringkat pelanggan

G2: 4.5/5 (20.400+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (12.400+ ulasan) Pelajari lebih lanjut tentang alternatif Trello nomor satu !

8. Asana

Terbaik untuk Otomatisasi Alur Kerja

Melalui AsanaAsana adalah alat manajemen proyek bagi tim untuk mengoordinasikan tugas, tetap berada di atas tenggat waktu, dan mendelegasikan tanggung jawab. Asana menawarkan banyak sekali integrasi dan antarmuka yang ramping untuk mengatur pekerjaan Anda seperti layaknya spreadsheet-tetapi dengan opsi tambahan untuk melihat, memprioritaskan, dan memantau kemajuan bagi tim yang sudah menggunakan Airtable.

Fitur

Berbagai tampilan untuk memvisualisasikan tugas Anda termasuk daftar, papan Kanban, garis waktu, dan kalender

Fitur pelaporan untuk melihat kemajuan Anda

Aturan khusus untuk mengotomatiskan tugas-tugas umum dan mengurangi kesalahan

50+ templat proyek untuk membantu Anda memulai

Kelebihan

Mengintegrasikan Asana dengan alat bantu seperti Basecamp dan Microsoft Teams

Hindari kelelahan dengan sistem manajemen beban kerja Asana

Cepat dipahami dengan UI yang sederhana dan intuitif

Melacak tujuan Anda dan mengelola kemajuan pribadi

Kekurangan

Tidak ada tampilan garis waktu dalam versi gratis

Format ekspor file terbatas

Tidak bisa menugaskan banyak orang untuk tugas yang sama

Tidak ada fitur pelacakan waktu asli

Harga

Asana menawarkan tiga paket:

Dasar (gratis): proyek, pesan, dan tugas tanpa batas

proyek, pesan, dan tugas tanpa batas Premium ($10,99/pengguna per bulan ditagih setiap tahun): templat khusus, tonggak pencapaian, pelaporan di seluruh proyek tanpa batas

templat khusus, tonggak pencapaian, pelaporan di seluruh proyek tanpa batas Bisnis ($24,99/pengguna per bulan yang ditagih setiap tahun): Integrasi cloud & server Jira, kustomisasi formulir, sasaran

Asana juga menawarkan paket Enterprise berdasarkan permintaan

Peringkat pelanggan

G2: 4.3/5 (8.150+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (10.400+ ulasan)

Baca lebih lanjut tentang alternatif terbaik Asana .

9. Bagus

Terbaik untuk Kolaborasi Tim Jarak Jauh

via BagusNifty adalah perangkat lunak manajemen proyek yang memungkinkan Anda mengerjakan proyek berskala besar dengan banyak anggota tim. Nifty menawarkan ruang kerja kolaboratif bagi Anda dan tim untuk mengatur tugas, melacak waktu, dan mengelola dokumen.

Seperti Airtable, Nifty memungkinkan Anda untuk melihat tugas-tugas Anda dalam sebuah daftar atau di papan kanban dan dilengkapi dengan kemampuan penyimpanan file. Tetapi untuk fungsionalitas Airtable yang sama dengan faktur atau tugas-tugas back-office, Nifty menyarankan untuk menggunakan integrasi Airtable mereka.

Fitur

Tonggak pencapaian untuk perencanaan proyek

Fitur manajemen portofolio dengan ikhtisar kemajuan otomatis, jadwal, status, dan pemberitahuan terlambat

Pelacakan dan pelaporan waktu

Peran dan izin pengguna yang berbeda

Kelebihan

Bagus untuk kolaborasi tim

Tampilan berbeda yang memungkinkan Anda bekerja dengan data

Banyak sekali impor dan integrasi

Beberapa level untuk akses kontrol yang disesuaikan

Kekurangan

Tidak dapat menyesuaikan atau membangun otomatisasi Anda sendiri

Kurang dalam fitur manajemen ide seperti Peta Pikiran

Paket gratis terbatas

Paket berbayar yang mahal untuk mengakses beberapa fitur penting

Harga

Nifty menawarkan lima opsi harga berdasarkan jumlah anggota tim dan fitur yang dibutuhkan:

Gratis: anggota tim tak terbatas, penyimpanan 100MB, terbatas untuk dua proyek

anggota tim tak terbatas, penyimpanan 100MB, terbatas untuk dua proyek Starter ($39 per bulan, ditagih setiap tahun): 10 anggota, penyimpanan 100GB, 40 proyek, klien tak terbatas

10 anggota, penyimpanan 100GB, 40 proyek, klien tak terbatas Pro ($79 per bulan, ditagih per tahun): 20 anggota, penyimpanan 500GB, proyek tak terbatas

20 anggota, penyimpanan 500GB, proyek tak terbatas Bisnis ($124 per bulan, ditagih per tahun): 50 anggota, penyimpanan 1TB

50 anggota, penyimpanan 1TB Tak Terbatas ($ 399 per bulan, ditagih setiap tahun): penggunaan fitur tak terbatas

Peringkat pelanggan

G2: 4.7/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (120+ ulasan)

10. Mogok

Terbaik untuk Manajemen Proyek Perusahaan

via MogokWrike adalah perangkat lunak manajemen tugas yang membantu Anda mengatur proyek, berkolaborasi dengan tim, dan melacak kemajuan pekerjaan. Ini adalah pilihan yang bagus untuk agensi kecil yang mencari ruang kerja yang dapat disesuaikan untuk mengatur kalender bersama dengan mudah, dan alat bantu markah visualnya sangat membantu untuk mempercepat umpan balik.

Tetapi tidak memiliki fitur manajemen ide seperti pembuatan catatan dan peta pikiran.😕

Fitur

Membuat formulir dengan logika bersyarat

Berbagi tugas, file, dan laporan dengan mudah

Dasbor unik dengan tampilan tiga panel

Bagan Gantt interaktif untuk pelacakan proyek

Kelebihan

Mengintegrasikan Wrike dengan lebih dari 400Aplikasi SaaS dengan add-on Integrasi Wrike

Lacak waktu yang dihabiskan untuk tugas dan proyek dengan pelacak waktu bawaan

Alat yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan tim Anda

Berbagai tampilan termasuk tampilan tabel seperti Airtable

Kekurangan

Kurva pembelajaran yang curam untuk pengguna baru

Fitur dan integrasi terbatas dalam versi gratis

Kurang dalam beberapa fitur kolaborasi dan obrolan

Tidak ada fitur pencatatan independen

Harga

Wrike menawarkan tiga opsi harga:

Paket Gratis: daftar tugas untuk tim kecil hingga lima orang, manajemen tugas dan sub-tugas, aliran aktivitas real-time

daftar tugas untuk tim kecil hingga lima orang, manajemen tugas dan sub-tugas, aliran aktivitas real-time Paket Profesional ($9,80/pengguna per bulan) : dasbor yang dapat dibagikan, integrasi tingkat lanjut, fungsionalitas bagan Gantt

: dasbor yang dapat dibagikan, integrasi tingkat lanjut, fungsionalitas bagan Gantt Paket Bisnis ($24,80/pengguna per bulan): pelacakan waktu, ruang kerja bermerek, bidang khusus

Peringkat pelanggan

G2: 4.2/5 (2.360+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (1.700+ ulasan)

Periksa kami Ulasan Wrike untuk detail lebih lanjut tentang caranya Wrike bersaing dengan ClickUp .

11. Freedcamp

Terbaik untuk Manajemen Tugas Gratis

via FreedCamp Freedcamp adalah sebuah alat manajemen proyek gratis yang bisa mengatur jadwal, tugas, wiki, dan banyak lagi untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran. Alat ini juga memiliki dinding untuk komunikasi sosial dan tugas-tugas pribadi, bersama dengan pelabelan putih untuk ruang klien, faktur, dan kemampuan CRM.

Dikombinasikan dengan integrasi pihak ketiga, Freedcamp memberikan gambaran besar pada pengguna tentang prioritas utama mereka.

Fitur

Penyimpanan dan pengaturan file

Beberapa templat proyek

Papan widget khusus

Pelacakan waktu dalam aplikasi

Kelebihan

Akses tugas, proyek, dan penyimpanan tak terbatas di semua paket

Kelola proses penagihan dengan fitur CRM dan faktur

Akses pekerjaan Anda hampir setiap saat dengan mode offline

Didesain untuk bisnis kecil hingga menengah

Kekurangan

Tidak ideal untuk manajemen ide atau portofolio

Kurang dalam fungsionalitas manajemen yang terbatas

Paket gratis terbatas

Fitur-fitur canggih hanya tersedia dengan biaya tambahan

Harga

Freedcamp menawarkan empat opsi harga:

Gratis: proyek, tugas, penyimpanan, dan pengguna tanpa batas

proyek, tugas, penyimpanan, dan pengguna tanpa batas Pro ($1,49/pengguna per bulan, ditagih per tahun): email dalam aplikasi, integrasi tambahan

email dalam aplikasi, integrasi tambahan Bisnis ($7,49/pengguna per bulan, ditagih per tahun): wiki, pelacakan masalah, laporan, CRM

wiki, pelacakan masalah, laporan, CRM Enterprise ($16,99/pengguna per bulan, ditagih setiap tahun): semua fitur

Peringkat pelanggan

G2: 4.5/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4,6/5 (450+ ulasan)

12. Gagasan

Terbaik untuk Mencatat

via GagasanNotion adalah manajemen proyek yang populer dan alat kolaborasi yang terkenal karena menguraikan tugas, membuat catatan, dan membuat wiki serta dokumen yang diformat dengan baik. Dengan antarmuka papan Kanban yang bersih, Notion menyederhanakan proses pembuatan, penyimpanan, dan kolaborasi atas dokumen proyek yang terperinci.

Namun, beberapa pengguna merasa agak rumit berdasarkan variasi cara yang bisa digunakan.

Fitur

Fitur catatan, daftar periksa, dan dokumen untuk mengatur detail proyek

Komentar dan sebutan untuk membantu Anda menyelesaikan lebih banyak hal dengan orang lain, di mana pun Anda berada

Fitur admin membantu mengelola beberapa izin

Kolaborasi waktu nyata pada halaman Notion dan basis datanya

Kelebihan

Pencatatan yang kuat dengan pengeditan teks yang kaya untuk membuat halaman sedetail dan seisi data yang Anda inginkan

Buat wiki tim sehingga tim Anda dapat mengakses semua yang perlu mereka ketahui tentang perusahaan atau proyek Anda

Gunakan templat untuk memulai catatan, basis pengetahuan, blog, dan banyak lagi

Beberapa tampilan seperti daftar yang menyerupai tampilan daftar dari atas ke bawah di Airtable

Kontra Penggunaan Gagasan * Tidak adanya fitur-fitur utama seperti sasaran, pelacakan waktu, dan bagan Gantt agar benar-benar efektif sebagai alat manajemen proyek

Beberapa fitur kustomisasi Notion rumit dan sulit dipelajari

Tidak terintegrasi denganKalender Google Alat bantu admin dan keamanan hanya ditawarkan pada paket berbayar



Harga

Notion memiliki tiga opsi harga:

Personal Plan (gratis): halaman tak terbatas, blok tak terbatas, berbagi dengan lima tamu

halaman tak terbatas, blok tak terbatas, berbagi dengan lima tamu Personal Pro Paket ($ 5/bulan): unggahan file tak terbatas, tamu tak terbatas, riwayat versi

unggahan file tak terbatas, tamu tak terbatas, riwayat versi Paket Tim ($10/pengguna per anggota): anggota tim tak terbatas, ruang kerja kolaboratif

Notion menawarkan paket Enterprise berdasarkan permintaan.

Peringkat pelanggan

G2: 4.6/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (490+ ulasan)

13. Basecamp

Terbaik untuk Manajemen Proyek Sederhana

Via BasecampBasecamp adalah manajemen proyek yang sangat sederhana dan perangkat lunak kolaborasi tim. Tidak seperti alat manajemen lain dalam daftar ini, Basecamp berfokus pada desain minimal. Hal ini berguna untuk tim kecil yang hanya membutuhkan satu atau dua fitur utama, tetapi untuk semua orang, Basecamp mungkin tidak cocok.

Fitur

Daftar tugas yang harus dilakukan membantu Anda menetapkan tugas dan menetapkan tanggal jatuh tempo

Diagram bukit menawarkan cara unik untuk memvisualisasikan kemajuan proyek dari waktu ke waktu

Obrolan grup dan pesan langsung (mirip dengan Slack)

Laporan sederhana yang menunjukkan apa yang sedang dikerjakan oleh tim Anda

Kelebihan

Alat kalender yang tangguh yang dapat membantu mengatur acara dan rapat

Bilah pencarian praktis yang memungkinkan Anda menemukan data proyek dalam sekejap

Antarmuka pengguna yang dapat disesuaikan dengan berbagai tampilan dan tema warna

Kotak masuk terpisah untuk notifikasi

Kekurangan

Tidak ada prioritas tugas

Tidak ada fitur pelacakan waktu asli

Aplikasi Basecamp memiliki fungsionalitas terbatas dalam hal daftar tugas dan notifikasi

Hanya ada satu fitur pelacakan proyek: grafik bukit

Harga

Basecamp hanya menawarkan satu paket: $99/bulan untuk pengguna tak terbatas, proyek tak terbatas, dan penyimpanan awan 500MB.

Peringkat pelanggan

G2: 4.1/5 (4.400+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (11.900+ ulasan)

Ingin mengetahui lebih lanjut tentang Basecamp? Baca kami ulasan lengkap Basecamp .

14. Microsoft Excel

Terbaik untuk Analisis Data, Pelaporan, dan Pemodelan Keuangan

Gunakan Microsoft Excel dan 450+ formula untuk mengatur dan mengelola data Anda serta melakukan perhitungan Microsoft Excel kemungkinan besar adalah anak poster yang Anda bayangkan ketika seseorang mengucapkan kata ~spreadsheet.~

Ini adalah aplikasi spreadsheet yang kuat dengan perhitungan dan kemampuan analisis data dan dokumentasi yang kuat. Plus, Excel menawarkan alat grafik bahasa pemrograman makro yang disebut Visual Basic for Applications (VBA), dan tabel pivot yang banyak dicari.

Fitur

Efisiensi offline yang sangat baik

Bilah alat Akses Cepat Excel dapat menyematkan fungsi yang paling sering Anda gunakan untuk menghemat waktu dengan akses yang mudah

Add-in fitur yang sangat canggih termasuk kueri daya, pivot daya, dan power BI

Mengotomatiskan tugas yang berulang, pembuatan laporan, dan add-in khusus

Kelebihan

Analisis dan visualisasi data tingkat lanjut

Baik untuk menangani penghitungan yang rumit

Berbagai pintasan keyboard

Dapat melihat kemajuan dan laporan berdasarkan membuat dasbor Kekurangan

Sulit untuk berkolaborasi pada spreadsheet Excel

Memiliki banyak fungsionalitas tetapi juga kehilangan beberapa fitur utama seperti perintah formulir

Bukan pengelola tugas yang ideal

Tidak ada pelacakan waktu, sasaran, atau ketergantungan

Harga

Microsoft Excel merupakan bagian dari MS 365 yang menawarkan enam paket harga.

Untuk penggunaan pribadi:

Microsoft 365 Personal ($6,99/bulan per satu orang): Penyimpanan awan 1TB, email bebas iklan, Microsoft Editor

Penyimpanan awan 1TB, email bebas iklan, Microsoft Editor Microsoft 365 Family ($9,99/bulan untuk hingga 6 orang): Alat-alat kreatif bertenaga AI, keamanan tingkat lanjut OneDrive

Untuk penggunaan bisnis:

Microsoft 365 Business Basic ($5/pengguna per bulan): aplikasi Office versi web dan seluler, perlindungan email,Formulir Microsoft untuk umpan balik Microsoft 365 Business Standard ($12,50/pengguna per bulan): lebih dari 1.000 kontrol privasi, kotak surat email 50GB, aplikasi Office premium

aplikasi Office versi web dan seluler, perlindungan email,Formulir Microsoft untuk umpan balik Microsoft 365 Business Premium ($ 20/pengguna per bulan): Pemesanan Microsoft, penyimpanan OneDrive 1TB

Pemesanan Microsoft, penyimpanan OneDrive 1TB Aplikasi Microsoft 365 ($8,25/pengguna per bulan): hanya mencakup aplikasi Office Suite premium, penulisan bersama secara real-time, sinkronisasi file di PC atau Mac

Peringkat pelanggan

G2: 4.7/5 (2.160+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (16.840+ ulasan)

Periksa ini Alat-alat basis data Mac !

15. Pipefy

Terbaik untuk Otomasi Proses Bisnis dan Manajemen Alur Kerja

melalui Pipefy

Pipefy adalah alat manajemen proyek yang mudah digunakan yang dapat merampingkan proses bisnis Anda. Dengan sedikit atau bahkan tanpa keahlian pengkodean yang diperlukan, Pipefy memungkinkan pengguna untuk menggunakan alur kerja digital, menyederhanakan manajemen permintaan, dan mengurangi kesalahan dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang manual atau berulang.

Fitur

Integrasi khusus dari aplikasi obrolan ke ERP

Portal layanan untuk memusatkan dokumen, kebijakan, dan formulir permintaan

Email otomatis bersama dengan templat

Laporan tingkat lanjut menyaring dan menggabungkan informasi dari proses

Kelebihan

Membuat formulir dengan logika bersyarat untuk mengotomatiskan pembuatan tugas

Pelaporan terperinci untuk melacak status proyek

Menghubungkan berbagai proses dalam platform

Kekurangan

Tidak ada komentar yang diberikan

Fungsionalitas seluler terbatas

Kurangnya fitur pelacakan tim utama

Bisa jadi sedikit mahal

Harga

Pemula (gratis): hingga 10 pengguna, hingga 50 kartu per bulan, satu sambungan alur kerja, 15 otomatisasi

hingga 10 pengguna, hingga 50 kartu per bulan, satu sambungan alur kerja, 15 otomatisasi Bisnis ($24/pengguna per bulan): hingga 30 pengguna, alur kerja tak terbatas, 500 panggilan otomatisasi, pemulihan data

Pipefy juga menawarkan opsi Enterprise dan opsi Unlimited khusus berdasarkan permintaan.

Peringkat pelanggan

G2: 4.6/5 (180+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (260+ ulasan)

Mengapa Anda Membutuhkan Alternatif Airtable?

1. Kurangnya fitur manajemen tugas

Secara teknis, basis Airtable memang memungkinkan Anda untuk membuat kisi-kisi spreadsheet di mana Anda bisa menugaskan tugas, tetapi itu bukan fitur bawaan.

Jadi, ketika Anda ingin memberikan tugas, Anda harus menggunakan dan mengedit kisi-kisi Airtable secara manual. Dan jika Anda adalah pengguna yang harus memberikan tugas kepada tim Anda secara teratur, hal ini bisa menjadi sangat membosankan, dengan sangat cepat.

Untuk membuat satu subtugas, Anda harus membuat dan menautkan tabel atau spreadsheet lain yang berisi tugas-tugas tersebut, yang bisa menjadi sangat rumit

2. Kurangnya fitur komunikasi

Dengan maraknya tim yang beralih secara permanen ke bekerja dari rumah sejak dimulainya pandemi, Kelelahan yang luar biasa sekarang menjadi perjuangan sehari-hari. 🥵 Itulah mengapa Anda harus memprioritaskan untuk menemukan perangkat lunak manajemen proyek yang menawarkan berbagai cara bagi tim Anda untuk berkomunikasi dan berkolaborasi

Namun sejauh ini, satu-satunya cara untuk berkolaborasi di Airtable adalah melalui komentar.

Komentar dapat membantu untuk berbagi umpan balik dasar, tetapi untuk diskusi yang kompleks, Anda harus mengandalkan alat kolaborasi lain, atau lebih buruk lagi-email. 😳

Tanpa memiliki fitur komunikasi khusus, pesan-pesan Anda akan tersebar di mana-mana. Dan percayalah, Anda tidak ingin bermain 'Di mana Waldo?' dengan obrolan tim Anda.

3. Alat otomatisasi alur kerja yang terbatas

Otomatisasi alur kerja adalah fitur utama yang harus dimiliki oleh setiap alat manajemen proyek. Sayangnya dengan Airtable, otomatisasi semacam itu tidak tersedia. Alat otomatisasi dapat secara drastis mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas dan memiliki alat seperti Airtable yang tidak mendukung otomatisasi alur kerja benar-benar dapat membuat Anda mundur.

4. Tidak ada laporan bawaan

Airtable tidak memiliki fitur pelaporan gratis, tetapi tidak apa-apa.

Namun, Airtable memang menawarkan beberapa laporan dan grafik dasar melalui Airtable Blocks, tetapi tidak tersedia dalam versi gratis. Itu berarti Anda pada dasarnya harus membayar untuk mengetahui apakah proyek Anda berjalan sesuai rencana.

5. Biaya

Paket Tim Airtable mulai dari $20 per bulan per pengguna. Per pengguna!

Misalkan Anda memiliki tim beranggotakan 10 orang, maka Anda harus mengeluarkan biaya $200 per bulan.

Dan paket Bisnis juga tidak murah, karena biayanya $45/bulan/pengguna dan akan menguras kantong Anda.

Secara keseluruhan, saya mendapati bahwa Airtable tidak sebanding dengan alat seperti ClickUp dalam hal manajemen proyek. Meskipun Airtable mungkin tampak seperti alat serbaguna dan nyaman untuk mengatur data dan mengelola proyek, eksplorasi saya terhadap alternatif lain telah mengungkapkan beberapa kekurangan yang membuatnya kurang ideal untuk pengguna dan skenario tertentu. Terlepas dari antarmukanya yang ramah pengguna dan fitur-fitur yang dapat disesuaikan, Airtable gagal dalam hal fleksibilitas harga, pelaporan, dan fungsi-fungsi manajemen proyek tingkat lanjut.

Alternatif Airtable mana yang lebih baik? 🎂

TL;DR: Airtable mungkin terdengar keren di atas kertas, tetapi sama sekali bukan solusi manajemen proyek yang sempurna.

Meskipun berkembang sebagai perangkat lunak spreadsheet, Airtable tidak memiliki fitur tugas bawaan, hanya menawarkan komunikasi melalui komentar, dan terbatas pada alat otomatisasi alur kerjanya - membuatnya kurang ideal untuk manajemen proyek yang efektif secara keseluruhan.

Untungnya, Anda memiliki seluruh daftar alternatif untuk dicoba sebelum memutuskan perangkat lunak yang paling sesuai dengan Anda, dan tempat mana yang lebih baik untuk mulai menguji pilihan Anda selain di bagian paling atas?

ClickUp adalah alat produktivitas yang ampuh bagi tim di seluruh industri untuk mengelola proyek, berkolaborasi dengan lebih cerdas, dan menyatukan semua pekerjaan Anda di satu tempat.

Dengan berbagai kemampuan kustomisasi, ClickUp dapat disesuaikan dengan ukuran tim apa pun dan pengalaman yang kaya fitur untuk mengelola beban kerja Anda, memantau pembaruan proyek dan berkomunikasi dengan tim - apa pun gaya proyek yang Anda gunakan.

Tampilan Tabel ClickUp dengan mudah menyaingi Airtable dan juga menawarkan banyak fitur lain seperti Prioritas ClickUp , a Integrasi Webhook , dan memiliki sebuah aplikasi seluler di berbagai platform.

Yang terbaik dari semuanya? ClickUp bukan hanya alternatif terbaik untuk Airtable berdasarkan fitur, tetapi juga yang paling terjangkau!

Akses semua alat ini ditambah anggota dan tugas tak terbatas, dan dapatkan penyimpanan 1.000 MB di ClikcUp secara gratis, selamanya.

Impor pekerjaan Anda dari Airtable dalam hitungan menit dan mulailah meningkatkan produktivitas Anda ke tingkat berikutnya dengan mendaftar ke ClickUp hari ini!