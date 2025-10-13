Template Slack Terbaik untuk Memperlancar Alur Kerja (Dengan Contoh & Alternatif)

Slack adalah nama yang sudah tidak asing lagi di dunia aplikasi pesan instan.

Namun, selain memudahkan komunikasi, Slack juga dapat membantu Anda meningkatkan alur kerja.

Baik Anda sedang menyederhanakan alur kerja pengembangan perangkat lunak atau melacak bug dan permintaan fitur, templat Slack dapat membantu Anda melakukan semuanya.

Postingan ini membahas daftar templat Slack yang dapat Anda gunakan untuk mengatur alur kerja yang mudah dan tanpa kode (hampir). Selain itu, Anda juga akan mendapatkan daftar templat alternatif Slack!

Apa yang Membuat Template Slack yang Baik?

Template Slack dapat membantu mengotomatiskan proses rutin sehingga Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugas-tugas strategis yang bernilai tinggi. Berikut adalah beberapa faktor yang membuat sebuah template Slack menjadi baik:

Struktur yang jelas : Pilih templat yang memiliki bagian-bagian yang jelas dengan alur yang logis, tujuan yang terdefinisi, serta panduan memulai dengan instruksi yang jelas tentang cara menggunakannya

Aksesibilitas : Dapatkan templat yang mudah diakses secara gratis atau dengan harga terjangkau. Pastikan juga templat tersebut tidak memerlukan kode (no-code) sehingga tim non-teknis pun dapat menggunakannya dengan mudah

Fleksibilitas : Pastikan templat Slack Anda cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan berbagai skenario. Anda harus dapat menyesuaikannya sesuai kebutuhan Anda. Selain itu, templat tersebut harus dapat diskalakan untuk mengakomodasi kebutuhan tim yang terus berkembang

Ramah pengguna: Pilih templat Slack yang mudah digunakan dan memiliki format yang responsif di perangkat seluler sehingga Anda dapat menggunakannya di mana saja

Template Slack untuk Alur Kerja

Pernahkah Anda mempertimbangkan untuk menggunakan Slack dalam manajemen proyek? Jika belum, berikut ini cara alur kerja Slack dapat membantu Anda dalam proyek-proyek IT.

Template Slack dapat mengotomatiskan apa saja, mulai dari rapat mingguan hingga pengingat. Ini adalah salah satu fitur terbaik Slack, yang membantu insinyur dan pengembang fokus pada pemecahan masalah yang lebih kompleks.

melalui Slack

Jika Slack adalah aplikasi komunikasi resmi tim Anda dan Anda ingin mengotomatiskan pertemuan mingguan tim, yang perlu Anda lakukan hanyalah memilih alur kerja "Weekly check-in" dari jendela Slack Automations.

Inilah tampilan alur kerja Anda. Cukup perbarui detailnya, klik Simpan, dan Anda siap untuk memulai!

melalui Slack

Dengan cara ini, Anda dapat mengatur alur kerja khusus yang mencakup detail seperti pesan, saluran, dan percakapan tempat respons akan dikirim. Berikut adalah kumpulan templat alur kerja Slack untuk meringankan beban kerja Anda.

Dapatkan umpan balik tanpa perlu rapat singkat

melalui Slack

Meskipun mengumpulkan umpan balik sangat penting, pertemuan Slack yang sering dapat mengganggu alur kerja individu. Gunakan templat Slack untuk membuat formulir di saluran mana pun tempat rekan tim Anda mendiskusikan proses, ide, potensi bug, dan saran.

Jaga agar tetap sederhana—cukup tambahkan dua atau tiga pertanyaan singkat, dan Anda dapat secara otomatis menerapkan praktik terbaik atau saran ke dalam proses pengembangan Anda.

Berikut adalah urutan alur kerja yang perlu Anda buat untuk membuat formulir umpan balik: Kirim ringkasan masukan ke saluran Slack tertentu

Mulailah dengan tautan formulir

Kumpulkan umpan balik tentang suatu proses, ide, atau bug

melalui Slack

Setujui permintaan dalam hitungan detik

Baik itu permintaan perubahan, permintaan pelaporan, fitur, atau permintaan klien, penundaan sekecil apa pun dalam persetujuan dapat menggeser tenggat waktu keseluruhan. Jadi, mengapa tidak membuat alur kerja persetujuan yang memungkinkan Anda melacak dan menyetujui permintaan dengan cepat?

melalui Slack

Yang perlu Anda lakukan hanyalah membuka pembuat alur kerja Slack dan memilih yang berikut ini:

Mulailah dengan tautan di Slack

Kumpulkan informasi melalui tautan formulir—permintaan fitur, permintaan perubahan, atau permintaan pelaporan

Kirim pesan di saluran untuk memberitahu tim dan kirim pesan langsung (DM) kepada orang yang mengajukan permintaan, untuk mengonfirmasi penerimaan

Kumpulkan suara untuk sebuah proposal

melalui Slack

Salah satu cara paling cerdas untuk menggunakan pembuat alur kerja Slack: mengatur sistem pemungutan suara untuk memilih ide, desain, dan pemenang terbaik.

Misalkan Anda membuat beberapa proposal desain teknis dan ingin memilih yang terbaik dengan mempertimbangkan saran dari tim Anda.

Mulailah dengan memposting desain Anda di saluran Slack yang relevan. Kemudian, beritahu tim tentang penggunaan emoji dalam proses pemungutan suara. Anggota tim yang bereaksi dengan emoji akan menerima formulir pemungutan suara di DM Slack mereka. Untuk merangkum hasil pemungutan suara, Anda dapat mengunduh hasilnya sebagai file CSV.

Berikut cara membuat alur kerja:

Dimulai saat emoji 👍 diterima di saluran

Kirim formulir pemungutan suara melalui DM

Tambahkan baris Google Sheet dengan data formulir

Berikan pengingat untuk sinkronisasi

melalui Slack

Ketika tim pengembangan sibuk dengan tugas-tugas, rapat koordinasi diperlukan agar semua orang tetap berada di halaman yang sama. Alih-alih panggilan video, jadwalkan rapat koordinasi di dalam saluran Slack menggunakan templat.

Dengan templat Slack ini, Anda dapat mengirimkan pengingat singkat kepada tim Anda untuk memposting pembaruan mereka di saluran. Anda dapat membuat utas untuk mengumpulkan semua tanggapan agar saluran Slack tetap teratur dan rapi. Selain itu, Anda dapat mencari apa yang sedang dikerjakan oleh setiap orang untuk menghindari kebingungan dan memastikan tidak ada yang mengerjakan tugas yang sama.

Ikuti langkah-langkah berikut untuk mengatur alur kerja:

Mulai pada waktu dan tanggal yang dijadwalkan

Kirim pesan di saluran agar tim Anda dapat membagikan pembaruan dalam sebuah utas

Memicu fungsi dengan emoji

melalui Slack

Dengan menggunakan templat Slack ini, Anda dapat memulai alur kerja saat seseorang bereaksi terhadap pesan dengan emoji. Ketika seorang anggota tim menggunakan emoji tertentu, Anda dapat mengirimkan pesan yang menyebutkan siapa yang menggunakan emoji tersebut dan mengirimkan formulir kepada orang tersebut untuk mengisi permintaan.

Sama seperti mengumpulkan suara dan meluncurkan fungsi, Anda dapat menggunakan pemicu ini untuk membangun alur kerja yang cukup kompleks. Untuk meluncurkan alur kerja dengan emoji, ikuti urutan yang sama:

➡️ Mulai saat emoji 👋 digunakan sebagai reaksi di saluran

➡️ Kirim pesan di utas obrolan untuk memberi tahu orang yang menggunakan emoji tersebut.

Buat dan lacak laporan bug baru

Anda pasti sudah pernah menggunakan saluran Slack, pesan langsung, panggilan, @mentions, dan sebagainya. Namun, inilah cara menggunakan Slack secara lebih efektif untuk melaporkan bug dan memperlancar proses pengembangan Anda.

Dengan templat Slack ini, Anda dapat menghubungkan pelanggan dan karyawan yang menemukan bug dengan alat pelacakan bug tim Anda. Untuk melakukannya, buat saluran khusus, seperti #app2.0-bugs, dan publikasikan alur kerja pelaporan bug standar. Ini akan membantu Anda menambahkan ‘Buat masalah’ sebagai tindakan otomatis dalam alur kerja.

Ikuti urutan berikut untuk mengatur alur kerja pelaporan bug:

Mulailah dengan tautan di Slack

Kumpulkan detail yang diperlukan untuk melaporkan bug melalui formulir

Buat masalah di alat pelacakan bug, seperti masalah Jira menggunakan formulir input

Kirim pesan konfirmasi ‘bug telah dilaporkan’

Keterbatasan Penggunaan Template Slack untuk Pengembangan Perangkat Lunak

Penting untuk menyadari fitur-fitur tambahan Slack dan bagaimana fitur-fitur tersebut telah membantu para pengguna.

Misalnya, bot Slack dapat membantu tim mengotomatiskan pengingat, pemberitahuan @mention, mengirim respons khusus, dan banyak lagi. Demikian pula, pembuat alur kerja dan templat Slack siap pakai tersedia untuk mengotomatiskan aspek-aspek tertentu dari alur kerja Anda dan membuat operasional menjadi lebih efisien.

Namun, ada beberapa batasan dalam menggunakan templat Slack.

Fitur berbayar : Template Slack hanya tersedia di paket berbayar. Selain itu, Anda dapat menggunakan template alur kerja bawaan yang sangat terbatas : Template Slack hanya tersedia di paket berbayar. Selain itu, Anda dapat menggunakan template alur kerja bawaan yang sangat terbatas —pesan terjadwal , pengingat rapat, orientasi, pelaporan insiden, pujian tim, umpan balik, dll.

Pengaturan yang rumit : Pembuat alur kerja ini bergantung pada penyesuaian per bagian, bukan solusi terpadu. Meskipun mengatur umpan balik dan pengingat rapat cukup sederhana, fitur ini tidak cocok untuk mengatur alur kerja yang rumit guna meningkatkan alur kerja pengembangan

Fungsi dasar : Template Slack memiliki format standar yang membatasi penggunaannya. Anda hanya dapat menggunakan template tersebut untuk mengotomatisasi alur kerja sederhana seperti pelaporan, pengumpulan umpan balik, orientasi karyawan baru, pengiriman pesan, atau memposting pembaruan

Terbatas pada ruang kerja Slack : Pembuatan alur kerja yang dimulai dengan tautan atau reaksi emoji terbatas pada ruang kerja Slack Anda. Anda tidak dapat membagikan tautan tersebut melalui email atau saluran lain untuk memicu alur kerja

Kolaborasi yang tidak efisien: Meskipun Anda dapat menambahkan kolaborator ke alur kerja, templat Slack membatasi fitur komentar. Misalnya, kolaborator eksternal tidak dapat berkomunikasi melalui alur kerja Slack

Alternatif untuk Template Slack

Meskipun templat Slack memiliki fungsi dan aksesibilitas yang terbatas, kami memiliki daftar templat yang bebas dari masalah Slack. Templat-templat ini sepenuhnya gratis, didukung oleh lebih dari 100 otomatisasi kustom, serta menawarkan kolaborasi real-time dan peningkatan produktivitas.

Berikut daftarnya.

1. Template Agenda Rapat ClickUp

Rencanakan agenda rapat Anda secara kolaboratif menggunakan Template Agenda Rapat ClickUp

Baik itu diskusi pengembang atau rapat awal proyek, Template Agenda Rapat ClickUp memberi Anda tata letak yang diperlukan untuk mencantumkan detail rapat—jenis, ruang lingkup, lokasi, tautan rapat video, tanggal, waktu, peserta, dan topik. Singkatnya, template ini membantu memastikan bahwa rapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan jelas.

Berikut adalah manfaat yang dapat Anda peroleh dari templat ini:

Pecah tugas dan tetapkan tanggung jawab

Bahas semua topik rapat

Bantu tim Anda mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk rapat dengan ringkasan topik

Pastikan rapat berlangsung terstruktur

Yang kami sukai: Template ClickUp Doc ini memiliki tampilan khusus, termasuk Gantt, Daftar, Beban Kerja, dan Kalender, yang membantu Anda merencanakan agenda (topik, jadwal, aktivitas) bersama tim Anda. Selain itu, Anda dapat mengotomatiskan pembagian agenda melalui email tanpa perlu berpindah tab.

2. Template Daftar ClickUp

Rencanakan, atur, dan prioritaskan tugas alur kerja dengan Template Daftar ClickUp

Daftar merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pengembangan perangkat lunak. Insinyur dan tim pengembangan menggunakan daftar untuk mengorganisir dan melacak permintaan fitur, bug, tugas, tenggat waktu, cerita pengguna, dan sebagainya. Dan di sinilah Template Daftar ClickUp sangat berguna.

Template ini merupakan kombinasi fitur dasar dan lanjutan yang membantu Anda:

Pecah tugas yang rumit menjadi subtugas yang lebih mudah dikelola

Atur dan prioritaskan tugas

Gunakan format standar saat membuat daftar

Lacak tugas, bug, dan permintaan fitur

Bagian terbaiknya? Anda dapat menggunakan kembali templat ini untuk proses berulang kapan saja.

Yang kami sukai: Template ini menawarkan opsi ‘Video Embed’ yang memungkinkan Anda mengunggah video untuk menambahkan detail tambahan ke tugas Anda.

💈Tips Tambahan: Anda dapat menggunakan Tugas Berulang ClickUp untuk mengotomatiskan tugas agar berulang pada frekuensi tertentu, sehingga Anda dapat menyesuaikan daftar Anda secara berkala.

Gunakan Tugas Berulang di ClickUp untuk tetap mengontrol daftar tugas mingguan atau bulanan Anda

3. Template Rencana Komunikasi ClickUp

Sederhanakan komunikasi dengan pemangku kepentingan menggunakan Template Rencana Komunikasi ClickUp

Baik saat mengelola permintaan pemangku kepentingan, menerapkan masukan pelanggan, atau mendiskusikan ide fitur baru dengan tim Anda, rencana komunikasi yang solid adalah suatu keharusan. Dan untuk itu, Anda memerlukan templat rencana komunikasi yang baik.

Template Rencana Komunikasi ClickUp memungkinkan Anda membuat rencana komunikasi yang dapat ditindaklanjuti yang membantu Anda:

Meningkatkan komunikasi internal dan eksternal

Tentukan tujuan komunikasi, pemangku kepentingan, dan jadwal

Pastikan komunikasi yang konsisten

Tentukan saluran komunikasi terbaik

Lacak dan ukur upaya komunikasi Anda

Yang kami sukai: Template ini memungkinkan Anda membuat Bidang Kustom untuk melacak setiap saluran komunikasi—email, media sosial, platform komunikasi, atau kombinasi dari semuanya.

💡Tips Pro: Manfaatkan Tugas ClickUp untuk merinci tugas-tugas terkait komunikasi pemangku kepentingan dalam rencana komunikasi Anda. Hal ini juga akan membantu Anda mengelola rencana tersebut dan meningkatkan transparansi.

Catat konteks penting, sub-tugas, dan lampiran yang relevan di satu tempat menggunakan ClickUp Tasks

4. Template Wiki Perusahaan ClickUp

Sentralisasikan dokumentasi teknis Anda dengan templat Company Wiki dari ClickUp

Template Wiki Perusahaan ClickUp adalah tempat yang aman untuk menyimpan semua konten perangkat lunak Anda—mulai dari dokumen teknis dan proses hingga potongan kode, kerangka kerja, dan struktur data.

Tidak hanya itu, templat ini memiliki halaman khusus untuk mencatat informasi perusahaan—tujuan dan misi, nilai-nilai inti, buku panduan karyawan, serta halaman departemen untuk mengonsolidasikan informasi terkait TI, penjualan, pemasaran, SDM, dan lainnya.

Dengan menggunakan templat ini, Anda dapat:

Sentralisasikan dokumentasi TI

Lacak sumber daya pengembangan

Simpan detail tentang alat dan sistem

Jadikan konten mudah diakses sambil menerapkan kontrol akses

Yang kami sukai: Template ini memiliki bagian ‘Formulir dan Sumber Daya yang Sering Digunakan’ yang berisi templat permintaan formulir, seperti templat Permintaan Dukungan TI, yang dapat Anda gunakan untuk mengatur dan melacak permintaan terkait TI.

5. Template Pesan Instan ClickUp

Satukan percakapan Anda dalam satu tempat dengan Template Pesan Instan ClickUp

Saat membahas kelebihan dan kekurangan Slack, salah satu kelemahan terbesar dari alat ini adalah: Hilangnya pesan-pesan penting.

Dengan begitu banyak saluran, utas, dan pesan langsung, informasi penting mudah hilang di tengah lautan percakapan — misalnya, ide fitur terbaik. Di sinilah Template Pesan Instan ClickUp berperan untuk mengatur pesan Anda di satu tempat.

Template ini dapat membantu Anda:

Prioritaskan percakapan

Buat dan simpan pesan untuk menghemat waktu

Temukan kesalahan ketik dan kesalahan tata bahasa

Tanggapi permintaan dengan cepat

Standarkan pesan dan gaya bahasa merek

Yang kami sukai: Dengan menggunakan templat ini, Anda dapat membuat ruang obrolan internal, menjelajahi aplikasi pesan Anda, dan menerapkan praktik-praktik pesan yang disertakan dalam templat ini.

6. Template Formulir Umpan Balik ClickUp

Kumpulkan umpan balik karyawan untuk meningkatkan proses dan alur kerja dengan Template Formulir Umpan Balik ClickUp

Baik itu umpan balik tim Anda mengenai kebijakan TI baru atau umpan balik karyawan mengenai budaya perusahaan, templat umpan balik sangat diperlukan untuk membangun sistem umpan balik yang lancar.

Template Umpan Balik Karyawan ClickUp memungkinkan Anda mengumpulkan, melacak, dan menindaklanjuti umpan balik karyawan. Template ini membantu Anda:

Buat sistem umpan balik yang terstruktur dan konsisten

Pantau sentimen karyawan

Pastikan transparansi antara karyawan dan pimpinan

Menyediakan platform terbuka untuk mendorong percakapan yang jujur

Yang kami sukai: Slack menawarkan tampilan yang berguna, seperti Tampilan Daftar Semua Responden, Tampilan Daftar Tanggapan, dan Tampilan Tabel Survei Umpan Balik Karyawan, untuk mengakses data dengan mudah.

💡Tips Pro: Gunakan ClickUp Automations, yang mirip dengan otomatisasi Slack, untuk mengotomatiskan pengiriman survei umpan balik kepada karyawan melalui email, platform survei online, atau pertemuan tatap muka.

Atur alur kerja otomatis menggunakan ClickUp Automations

7. Template Laporan Mingguan ClickUp

Rencanakan tugas mingguan Anda dengan Template Laporan Mingguan ClickUp

Salah satu cara terbaik untuk memastikan proyek diselesaikan tepat waktu adalah dengan memantau sprint dan memastikan semua orang tetap selaras dengan kemajuan yang dicapai. Dan Template Laporan Mingguan ClickUp dapat membantu Anda memantau kemajuan tujuan sprint dengan cermat.

Dengan demikian, Anda dapat menyoroti tonggak teknis, menandai cerita pengguna sebagai selesai/sedang berlangsung, memeriksa pembaruan alokasi sumber daya, dan mendapatkan gambaran lengkap mengenai pengembangan proyek.

Dengan menggunakan templat ini, Anda dapat:

Pantau kemajuan terhadap target

Kumpulkan data dari berbagai sumber

Berbagi pembaruan antar tim

Dapatkan gambaran tentang pencapaian

Identifikasi hambatan potensial

Bantu rekan tim tetap fokus pada gambaran besar

Yang kami sukai: Template ini menawarkan tampilan Papan Mingguan di mana Anda dapat melihat semua tugas mingguan Anda yang disusun dengan label status agar mudah dipahami.

💡Tips Pro: Saat laporan sudah siap, analisis data menggunakan ClickUp Dashboards. Hal ini akan membantu Anda mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan tetap berada di jalur yang benar.

Pantau indikator kinerja dari waktu ke waktu menggunakan Dasbor ClickUp

8. Template Rapat Harian

Rencanakan rapat harian Anda dengan benar menggunakan Template Rapat Harian ClickUp

Rapat harian sangat penting, tetapi tidak mudah untuk direncanakan. Di sinilah Template Rapat Harian ClickUp memainkan peran penting.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Sentralisasikan catatan, rencana, dan lacak kemajuan

Buat daftar periksa untuk setiap rekan tim agar mereka tidak melewatkan tugas apa pun

Kumpulkan pembaruan real-time di satu tempat agar semua orang tetap terinformasi

Pastikan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih terinformasi

Selesaikan masalah dengan lebih cepat

💡Tips Pro: Manfaatkan ClickUp Brain untuk membuat catatan dan ringkasan rapat sehingga Anda dapat langsung mulai mengerjakan tugas setelah rapat harian tanpa perlu membuang waktu untuk menyiapkan ringkasan rapat.

Karena ini adalah templat ClickUp gratis terakhir kami, daftar templat kami pun berakhir. Namun, jika membandingkan ClickUp dengan Slack, kami dapat mengatakan bahwa templat ClickUp menawarkan lebih banyak fitur—mulai dari tampilan dan status kustom hingga otomatisasi dan fitur untuk kolaborasi real-time.

Dan bagian terbaiknya adalah kami belum selesai. ClickUp memiliki beberapa fitur komunikasi yang membuatnya lebih unggul daripada Slack—karena menggabungkan komunikasi real-time dengan fitur produktivitas.

ClickUp vs. Slack: Gambaran singkat

Berikut ini adalah ulasan lebih mendalam mengenai fitur-fitur ClickUp yang menjadikannya salah satu pesaing utama Slack 👇

Obrolan ClickUp

ClickUp Chat yang baru ini berfokus pada komunikasi real-time. Seperti Slack, Anda dapat menggunakannya untuk membuat beberapa saluran untuk proyek dan mengumpulkan tim lintas departemen untuk berkolaborasi secara real-time. Namun, keunggulannya adalah percakapan dan manajemen proyek Anda berlangsung di platform yang sama.

Benar sekali. Tidak perlu lagi berpindah-pindah antar alat!

Selain itu, Anda dapat mengakses AI langsung di dalam obrolan dan mendapatkan saran jawaban dari AI, ringkasan percakapan, tugas yang dibuat otomatis, dan masih banyak lagi.

Jaga koneksi tim, akses AI, dan ubah pesan menjadi tugas menggunakan ClickUp Chat

Saat Anda ingin tindakan segera terhadap suatu tugas, gunakan Fitur Penugasan Komentar dan Sebutan di ClickUp. Dengan menggunakan komentar dan @sebutan di ClickUp, Anda dapat menarik perhatian seseorang dan menugaskan tindakan spesifik, memastikan akuntabilitas setiap saat.

Tugaskan tindakan kepada rekan tim menggunakan Fitur Tugaskan Komentar dan @Sebutan di ClickUp

Clip ClickUp

Hilangkan kebingungan yang disebabkan oleh banyaknya pesan dan utas dengan ClickUp Clips. Fitur ClickUp ini memungkinkan Anda merekam layar dan membagikan videonya untuk penjelasan yang jelas. Anda juga dapat mentranskripsikan klip tersebut dengan AI, termasuk cuplikan dan cap waktu.

Bagian terbaiknya? Transkrip tersebut dapat dicari dan akan muncul dalam hasil pencarian apa pun yang Anda lakukan melalui Connected Search di ClickUp.

Ambil tangkapan layar dan jelaskan ide serta alur kerja dengan ClickUp Clips

Pengingat ClickUp

Sama seperti pengingat Slack, Anda dapat mengatur Pengingat ClickUp untuk apa saja—tanggal, rapat, dan tugas. Tambahkan pengingat ini dari mana saja di ClickUp dan sertakan lampiran atau jadwal berulang. Anda juga dapat membuat pengingat dari tugas dan komentar, sehingga tim Anda tahu di mana harus menindaklanjuti.

Tetap pantau tugas-tugas Anda dengan Pengingat ClickUp

Rapat ClickUp

Kelola semua rapat Anda—mulai dari rapat harian, rapat mingguan, peluncuran proyek, hingga diskusi ide fitur—dengan ClickUp Meetings. Gunakan fitur ini untuk membuat catatan, mengelola agenda, dan menetapkan tugas di satu tempat.

Kalender ClickUp

Lacak rapat, visualisasikan pekerjaan, jadwalkan tugas, dan kelola jadwal proyek dengan Tampilan Kalender ClickUp. Hal ini akan memberi tahu rekan tim Anda tentang rencana proyek, tenggat waktu yang akan datang, dan jadwal tugas.

Visualisasikan pekerjaan dan jadwalkan/ubah jadwal tugas dengan ClickUp Calendar

Selain fitur-fitur hebat ini, ClickUp menawarkan lebih dari 1.000 integrasi bawaan. Anda dapat menghubungkan alat ini dengan aplikasi favorit Anda, termasuk Slack. Mengintegrasikan ClickUp dengan Slack akan membantu Anda mengelola tugas ClickUp tanpa harus meninggalkan obrolan.

Dengan integrasi ini, Anda dapat:

Buat tugas ClickUp dari umpan Slack Anda

Akses tautan tugas di Slack beserta semua detail dan konteksnya sehingga Anda dapat menindaklanjutinya

Kelola tenggat waktu, status, dan prioritas dari saluran Slack

Buat tugas dan komentar dari pesan

Dapatkan pemberitahuan tugas di Slack

Optimalkan Alur Kerja Anda dengan ClickUp

Template Slack sangat berguna untuk mengotomatisasi alur kerja Anda. Namun, Anda tidak dapat menyangkal keterbatasan fungsinya. Template ini tidak memungkinkan Anda membuat alur kerja khusus dan berperan sebagai pendukung dalam membangun alur kerja manajemen proyek.

Di sinilah kebutuhan akan platform produktivitas all-in-one seperti ClickUp muncul.

Dengan ClickUp, Anda mendapatkan templat gratis yang sangat mudah digunakan dan mendukung semua jenis alur kerja—mulai dari rapat hingga pelacakan permintaan fitur—serta serangkaian fitur manajemen proyek yang kuat.

Jadi, jika Anda ingin menghemat waktu saat berpindah antar aplikasi dan membangun proses pengembangan yang lancar, daftar ke ClickUp hari ini!