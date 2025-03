Cara Membuat Slack Bot dari Awal

Ruang kerja virtual seperti Slack telah menjadi bagian besar dari budaya kerja kami.

Perlu berkomunikasi dengan rekan tim Anda? Kirimkan saja pesan langsung ke mereka di Slack. Ingin berkolaborasi dalam sebuah proyek? Slack siap membantu Anda dengan saluran, integrasi, dan berbagi file yang mudah.

Salah satu kemampuan terbaik Slack adalah bot otomatisnya, yang menjalankan tiga peran utama ketika diintegrasikan ke dalam grup atau saluran Slack-mengotomatiskan tugas, mengirim pemberitahuan, dan menjawab pertanyaan.

Kedengarannya seperti penyelamat, bukan? Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi cara membuat bot Slack yang sempurna yang sesuai dengan kebutuhan tim Anda.

catatan: Sebelum memulai, Anda harus menginstal Slack CLI dan mengotorisasi ruang kerja baru Anda. Jalankan daftar penulis Slack untuk memverifikasi ini.

Cara Membuat Chatbot Slack Anda Sendiri Mari kita telusuri langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat dan

mengintegrasikan bot Slack .

Untuk memudahkan Anda, kami akan memberikan contoh-contoh cara menulis bot Slack yang mengirimkan teks selamat datang kepada pengguna baru Perhatikan bahwa prosesnya kurang lebih mirip dengan fungsi bot lainnya.

Setiap langkah memerlukan beberapa pengkodean. Tapi jangan khawatir-panduan ini akan memandu Anda melalui setiap detail untuk memastikan Anda dapat membuat chatbot tanpa kesulitan.

Langkah 1: Buat aplikasi Slack menggunakan CLI

Sebelum Anda terjun ke dalam pembuatan bot Slack Anda, Anda memerlukan alat yang tepat. Langkah pertama melibatkan pembuatan aplikasi Slack Anda menggunakan antarmuka baris perintah (CLI).

Mulailah dengan menyiapkan aplikasi kosong dengan CLI Slack menggunakan perintah ini:

slack create welcome-bot-app -template https://github.com/slack-samples/deno-welcome-bot

Menjalankan perintah ini akan membuat folder aplikasi yang ditautkan ke akun Slack Anda. Di dalam folder aplikasi baru Anda, buat tiga direktori utama yang akan berfungsi sebagai fondasi bot Slack Anda:

fungsi

alur kerja

pemicu

Dengan folder dan izin ini, Anda siap untuk mulai membangun aplikasi Slack Anda!

Atau, alih-alih menulis semua kode sendiri, Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk membuat aplikasi Welcome Bot secara langsung:

slack create welcome-bot-app --template https://github.com/slack-samples/deno-welcome-bot

Setelah proyek Anda dibuat, buka direktori proyek Anda untuk menyesuaikan bot Slack Anda.

Langkah 2: Buat mandat aplikasi

Manifes aplikasi adalah cetak biru Anda untuk bot Slack. Untuk Bot Selamat Datang, manifes Anda akan mencakup:

Alur kerja:

Alur Kerja Penyiapan Pesan

Alur Kerja KirimPesanSambutan

Penyimpanan data:

PesanSambutanPenyimpananDatastore

Cakupan:

chat:write

chat:write.public

datastore:read

datastore:write

channels:read

pemicu:write

pemicu:baca

Ketika Anda menyatukan semua komponen ini, file manifest.ts Anda akan terlihat seperti ini:

// /manifest.ts

import { Manifes } from "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { WelcomeMessageDatastore } dari "./datastores/messages.ts";

import { MessageSetupWorkflow } dari "./workflows/create_welcome_message.ts";

import { SendWelcomeMessageWorkflow } dari "./workflows/send_welcome_message.ts";

export default Manifes({

nama: "Bot Pesan Selamat Datang",

deskripsi:

"Cara cepat untuk menyiapkan pesan selamat datang otomatis untuk saluran di ruang kerja Anda.",

ikon: "assets/default_new_app_icon.png",

alur kerja: [Alur Kerja Penyiapan Pesan, Alur Kerja Kirim Pesan Selamat Datang],

outgoingDomains: [],

datastores: [WelcomeMessageDatastore],

botScopes: [

"chat:write", "chat:write.public", "datastore:read", "datastore:write", "channels:read", "triggers:write", "triggers:read",

],

});

Langkah 3: Buat alur kerja untuk menyiapkan pesan selamat datang

Pertama, kita mulai dengan menentukan alur kerja:

Buat file : Tambahkan file baru bernama create_welcome_message.ts di folder alur kerja

: Tambahkan file baru bernama create_welcome_message.ts di folder alur kerja Tentukan alur kerja: Di dalam berkas ini, tentukan alur kerja MessageSetupWorkflow untuk mengizinkan pengguna bot menyiapkan pesan selamat datang melalui formulir

Berikut tampilan definisi alur kerja:

// /workflows/create_welcome_message.ts

import { DefineWorkflow, Schema } dari "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { WelcomeMessageSetupFunction } dari "../functions/create_welcome_message.ts";

/

MessageSetupWorkflow membuka sebuah formulir di mana pengguna membuat sebuah

pesan selamat datang. Pemicu alur kerja ini dapat ditemukan di

/ pemicu/pemicu_pesan_selamat.ts */

export const MessageSetupWorkflow = DefineWorkflow({

callback_id: "message_setup_workflow",

title: "Buat Pesan Selamat Datang",

deskripsi: "Membuat pesan untuk menyambut pengguna baru ke saluran.",

input_parameter: {

properti: { interaktivitas: { tipe: Skema.slack.jenis.interaktivitas, }, channel: { tipe: Schema.slack.types.channel_id, }, }, diperlukan: ["interaktivitas"],

},

});

Selanjutnya, kita tambahkan sebuah formulir:

Gunakan OpenForm: Menambahkan formulir menggunakan fungsi OpenForm untuk mengumpulkan masukan pengguna bot

Berikut ini cara menambahkan fungsi OpenForm ke alur kerja create_welcome_message.ts:

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

Langkah ini menggunakan fungsi OpenForm Slack. Formulir ini memiliki dua

masukan - pesan selamat datang dan id saluran untuk pesan tersebut ke

untuk diposting. */

const SetupWorkflowForm = MessageSetupWorkflow.addStep(

Schema.slack.functions.OpenForm,

{

judul: "Formulir Pesan Selamat Datang", submit_label: "Kirim", deskripsi: ":gelombang: Buat pesan selamat datang untuk saluran!", interaktivitas: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity, bidang: { required: ["channel", "messageInput"], elemen: [ { nama: "messageInput", judul: "Pesan selamat datang Anda", tipe: Schema.types.string, panjang: benar, }, { nama: "saluran", judul: "Pilih saluran untuk mengirim pesan ini", tipe: Schema.slack.types.channel_id, default: MessageSetupWorkflow.inputs.channel, }, ], },

},

);

Kemudian, kita tambahkan konfirmasi.

Tambahkan langkah berikut ini ke alur kerja create_welcome_message.ts Anda:

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

Langkah ini mengambil keluaran formulir dan meneruskannya ke sebuah kustom

yang mengatur pesan selamat datang.

Lihat /functions/setup_function.ts untuk informasi lebih lanjut. */

MessageSetupWorkflow.addStep(WelcomeMessageSetupFunction, {

pesan: SetupWorkflowForm.outputs.fields.messageInput,

saluran: SetupWorkflowForm.outputs.fields.channel,

penulis: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.id,

});

/

Langkah ini menggunakan fungsi SendEphemeralMessage Slack.

Pesan konfirmasi singkat akan dikirim ke pengguna

membuat pesan selamat datang, setelah pengguna mengirimkan pesan di atas

formulir di atas. */

MessageSetupWorkflow.addStep(Schema.slack.functions.SendEphemeralMessage, {

channel_id: SetupWorkflowForm.outputs.fields.channel,

user_id: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.id,

pesan:

`Pesan selamat datang Anda untuk saluran ini berhasil dibuat! :tanda_centang_putih:`,

});

mengekspor MessageSetupWorkflow default;

Langkah 4: Gunakan datastore untuk menyimpan pesan selamat datang

Mulailah dengan membuat datastore.

Buat file : Di folder penyimpanan data Anda, buat file bernama messages.ts

: Di folder penyimpanan data Anda, buat file bernama messages.ts Tentukan struktur: Mengatur struktur penyimpanan data untuk menyimpan pesan selamat datang

Dalam file ini, Anda akan menentukan struktur datastore tempat penyimpanan pesan selamat datang bidang teks:

// /datastores/messages.ts

import { DefineDatastore, Schema } dari "deno-slack-sdk/mod.ts";

/

Datastore adalah lokasi yang dihosting oleh Slack untuk menyimpan

dan mengambil data untuk aplikasi Anda.

https://api.slack.com/automation/datastores */

export const WelcomeMessageDatastore = DefineDatastore({

nama: "pesan",

primary_key: "id",

atribut: {

id: { tipe: Schema.types.string, }, channel: { tipe: Schema.slack.types.channel_id, }, pesan: { tipe: Schema.types.string, }, penulis: { tipe: Schema.slack.types.user_id, },

},

});

Langkah 5: Buat fungsi khusus untuk menyimpan pesan selamat datang di datastore

Pertama, tentukan fungsi kustom.

Buat file : Di folder fungsi, buat file bernama create_welcome_message.ts

: Di folder fungsi, buat file bernama create_welcome_message.ts Tentukan fungsi: Tambahkan kode berikut untuk menentukan fungsi untuk menyimpan pesan selamat datang

Berikut adalah kode untuk menentukan fungsi kustom:

// /functions/create_welcome_message.ts

import { DefineFunction, Schema, SlackFunction } dari "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { SlackAPIClient } dari "deno-slack-sdk/types.ts";

import { SendWelcomeMessageWorkflow } dari "../workflows/send_welcome_message.ts";

import { WelcomeMessageDatastore } dari "../datastores/messages.ts";

/

Fungsi kustom ini akan mengambil input formulir awal, menyimpannya

di dalam datastore dan membuat pemicu peristiwa untuk mendengarkan

peristiwa user_joined_channel di saluran yang ditentukan. */

export const WelcomeMessageSetupFunction = DefineFunction({

callback_id: "welcome_message_setup_function",

title: "Pengaturan Pesan Selamat Datang",

deskripsi: "Mengambil pesan selamat datang dan menyimpannya di datastore",

sumber_file: "functions/create_welcome_message.ts",

input_parameter: {

properti: { pesan: { tipe: Schema.types.string, deskripsi: "Pesan selamat datang", }, saluran: { tipe: Schema.slack.types.channel_id, deskripsi: "Saluran untuk memposting", }, penulis: { tipe: Schema.slack.types.user_id, deskripsi: "ID pengguna dari orang yang membuat pesan selamat datang", }, }, diperlukan: ["pesan", "saluran"],

},

});

Selanjutnya, tambahkan fungsionalitas yang Anda perlukan.

Menyimpan data: Sertakan kode untuk menyimpan detail pesan selamat datang di penyimpanan data Anda dan menyiapkan pemicu peristiwa bot

// /functions/create_welcome_message.ts

mengekspor SlackFunction default(

Fungsi Penyiapan Pesan Selamat Datang,

async ({ input, client }) => {

const { saluran, pesan, penulis } = masukan; const uuid = crypto.randomUUID(); // Menyimpan informasi tentang pesan selamat datang ke datastore const putResponse = await client.apps.datastore.put< typeof WelcomeMessageDatastore.definition >({ datastore: WelcomeMessageDatastore.name, item: { id: uuid, saluran, pesan, penulis }, }); if (!putResponse.ok) { return { error: `Gagal menyimpan pesan selamat datang: ${putResponse.error}` }; } // Mencari pemicu yang ada untuk alur kerja selamat datang const pemicu = menunggu findUserJoinedChannelTrigger(client, channel); if (triggers.error) { return { error: `Gagal mencari pemicu yang ada: ${pemicu.error}` }; } // Membuat pemicu user_joined_channel baru jika tidak ada if (!pemicu.exists) { const newTrigger = await saveUserJoinedChannelTrigger(client, channel); if (!newTrigger.ok) { return { kesalahan: `Gagal membuat pemicu selamat datang: ${newTrigger.error}`, }; } } return { keluaran: {} };

},

);

Kemudian, integrasikan bot Slack ke dalam alur kerja Anda.

Perbarui alur kerja: Di file create_welcome_message.ts Anda, tambahkan langkah untuk memanggil fungsi kustom

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

Langkah ini mengambil keluaran formulir dan meneruskannya ke sebuah kustom

yang mengatur pesan selamat datang.

Lihat /functions/setup_function.ts untuk informasi lebih lanjut. */

MessageSetupWorkflow.addStep(WelcomeMessageSetupFunction, {

pesan: SetupWorkflowForm.outputs.fields.messageInput,

saluran: SetupWorkflowForm.outputs.fields.channel,

penulis: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.id,

});

mengekspor alur kerja MessageSetupWorkflow default;

Dengan langkah ini, alur kerja Anda sekarang sudah dapat digunakan:

Mengizinkan pengguna bot untuk memasukkan dan mengirimkan pesan selamat datang melalui formulir

Menyimpan informasi pesan selamat datang dalam penyimpanan data

Menyiapkan pemicu untuk memastikan pesan selamat datang terkirim ketika pengguna baru bergabung dengan saluran yang ditentukan

Langkah 6: Membuat pemicu untuk mengaktifkan alur kerja

Pertama, buat pemicu tautan.

Buat file : Di folder pemicu, buat create_welcome_message_shortcut.ts

: Di folder pemicu, buat create_welcome_message_shortcut.ts Tambahkan kode: Tentukan pemicu tautan untuk memulai MessageSetupWorkflow ketika pengguna bot mengklik tautan tertentu

Kode Anda akan terlihat seperti ini.

// pemicu/pemicu/buat_pintasan_pesan_selamat.ts

import { Trigger } from "deno-slack-api/types.ts";

import MessageSetupWorkflow dari "../workflows/create_welcome_message.ts";

import { TriggerContextData, TriggerTypes } dari "deno-slack-api/mod.ts";

/

Pemicu tautan ini meminta alur kerja MessageSetupWorkflow. */

const welcomeMessageTrigger: Pemicu = {

tipe: TriggerTypes.Shortcut,

nama: "Menyiapkan Pesan Selamat Datang",

deskripsi: "Membuat pesan selamat datang otomatis untuk saluran tertentu.",

alur kerja: #/workflows/${MessageSetupWorkflow.definition.callback_id} ,

masukan: {

interaktivitas: { nilai: TriggerContextData.Shortcut.interactivity, }, saluran: { nilai: TriggerContextData.Shortcut.channel_id, },

},

};

ekspor default welcomeMessageTrigger;

Sekarang, buat pemicu peristiwa. Pada dasarnya ini adalah tempat Anda mengaktifkan peristiwa yang mengaktifkan bot. Dalam contoh ini, pemicu peristiwa pengguna bot adalah pengguna baru yang bergabung dengan saluran.

Perbarui file: Tambahkan pemicu peristiwa ke create_welcome_message.ts untuk mengirim pesan selamat datang saat pengguna baru bergabung dengan saluran

Berikut kode yang harus ditambahkan.

// /functions/create_welcome_message.ts

/

findUserJoinedChannelTrigger mengembalikan jika pemicu user_joined_channel

ada untuk alur kerja "Kirim Pesan Selamat Datang" di sebuah saluran. */

export async function findUserJoinedChannelTrigger(

client SlackAPIClient,

channel: string,

): Janji <{ error?: string; ada?: boolean }> {

// Kumpulkan semua pemicu yang ada yang dibuat oleh aplikasi

const allTriggers = await client.workflows.triggers.list({ is_owner: true });

if (!allTriggers.ok) {

return { error: allTriggers.error };

}

// Temukan pemicu user_joined_channel untuk "Kirim Pesan Selamat Datang"

// alur kerja di saluran yang ditentukan

const joinedTriggers = allTriggers.triggers.filter((trigger) => (

trigger.workflow.callback_id === SendWelcomeMessageWorkflow.definition.callback_id && trigger.event_type === "slack#/events/user_joined_channel" && trigger.channel_ids.includes(channel)

));

// Kembalikan jika ada pemicu yang cocok ditemukan

const exists = joinedTriggers.length > 0;

mengembalikan { ada };

}

/

saveUserJoinedChannelTrigger membuat pemicu user_joined_channel baru

untuk alur kerja "Kirim Pesan Selamat Datang" di saluran. */

ekspor fungsi asinkronisasi saveUserJoinedChannelTrigger(

klien SlackAPIClient,

channel: string,

): Janji<{ ok: boolean; error?: string }> {

const triggerResponse = await client.workflows.triggers.create<

typeof SendWelcomeMessageWorkflow.definition

({

tipe "event", nama: "Pengguna bergabung dengan saluran", deskripsi: "Kirim pesan ketika pengguna bergabung dengan saluran", alur kerja: `#/alurkerja/${KirimPesanSambutanAplikasi.definisi.callback_id}`, event: { event_type: "slack#/events/user_joined_channel", channel_ids: [channel], }, masukan: { saluran: { nilai: saluran }, pengguna yang dipicu: { value: "{{data.user_id}}" }, },

});

if (!triggerResponse.ok) {

return { ok: false, error: triggerResponse.error };

}

return { ok: true };

}

Hasil:

Pemicu tautan : Memungkinkan pengguna bot untuk menyiapkan pesan selamat datang dengan mengeklik tautan, memulai Alur Kerja MessageSetupWorkflow

: Memungkinkan pengguna bot untuk menyiapkan pesan selamat datang dengan mengeklik tautan, memulai Alur Kerja MessageSetupWorkflow Pemicu peristiwa: Mengirimkan pesan otomatis ketika pengguna baru bergabung dengan saluran yang ditentukan, menggunakan pesan yang tersimpan dan detail saluran

Langkah 7: Buat alur kerja untuk mengirim pesan selamat datang

Navigasi ke folder : Buka folder alur kerja

: Buka folder alur kerja Buat file : Buat file baru bernama send_welcome_message.ts

: Buat file baru bernama send_welcome_message.ts Tambahkan kode: Tentukan alur kerja untuk mengambil dan mengirim pesan selamat datang dari penyimpanan data

// /workflows/send_welcome_message.ts

import { DefineWorkflow, Schema } dari "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { SendWelcomeMessageFunction } dari "../functions/send_welcome_message.ts";

/

Alur kerja SendWelcomeMessageWorkFlow akan mengambil pesan selamat datang

dari datastore dan mengirimkannya ke saluran yang ditentukan, ketika

pengguna baru bergabung dengan saluran tersebut. */

export const SendWelcomeMessageWorkflow = DefineWorkflow({

callback_id: "send_welcome_message",

title: "Kirim Pesan Selamat Datang",

deskripsi:

"Mengirimkan pesan selamat datang singkat ketika pengguna baru bergabung dengan saluran.",

input_parameter: {

properties: { saluran: { tipe: Schema.slack.types.channel_id, }, pengguna yang dipicu: { tipe: Skema.slack.types.user_id, }, }, diperlukan: ["channel", "triggered_user"],

},

});

Alur kerja ini mengambil pesan selamat datang yang tersimpan dan mengirimkannya ke saluran yang sesuai ketika pengguna baru bergabung, meningkatkan keterlibatan dan mengotomatiskan proses orientasi.

Langkah 8: Buat fungsi khusus untuk mengirim pesan selamat datang

1. Tentukan fungsi khusus:

Navigasi ke folder: Buka folder fungsi

Buka folder fungsi Buat file: Buat file baru bernama send_welcome_message.ts

2. Tambahkan definisi fungsi:

// /functions/send_welcome_message.ts

import { DefineFunction, Schema, SlackFunction } dari "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { WelcomeMessageDatastore } from "../datastores/messages.ts";

/

Fungsi kustom ini akan menarik pesan yang tersimpan dari datastore

dan mengirimkannya ke pengguna yang bergabung sebagai pesan singkat di dalam

saluran yang ditentukan. */

export const SendWelcomeMessageFunction = DefineFunction({

callback_id: "send_welcome_message_function",

title: "Mengirim Pesan Selamat Datang",

deskripsi: "Menarik pesan selamat datang dan mengirimkannya ke pengguna baru",

sumber_file: "functions/send_welcome_message.ts",

input_parameter: {

properti: { saluran: { tipe: Schema.slack.types.channel_id, deskripsi: "Saluran tempat peristiwa dipicu", }, pengguna yang dipicu: { tipe: Skema.slack.types.user_id, deskripsi: "Pengguna yang memicu peristiwa", }, }, diperlukan: ["channel", "triggered_user"],

},

});

3. Menambahkan fungsionalitas:

Implementasikan Kode: Tambahkan kode berikut di bawah definisi fungsi di send_welcome_message.ts:

// /functions/send_welcome_message.ts

export default SlackFunction(SendWelcomeMessageFunction, async (

{ masukan, klien },

) => {

// Mengajukan kueri penyimpanan data untuk pesan yang tersimpan

const messages = await client.apps.datastore.query<

typeof WelcomeMessageDatastore.definition

({

datastore: WelcomeMessageDatastore.name, ekspresi: "#channel = :mychannel", ekspresi_atribut: { "#channel": "saluran" }, nilai_ekspresi: { ":mychannel": inputs.channel },

});

if (!messages.ok) {

return { error: `Gagal mengumpulkan pesan selamat datang: ${pesan.error}` };

}

// Mengirim pesan yang tersimpan secara singkat

for (const item of messages["items"]) {

const message = await client.chat.postEphemeral({ saluran: item["saluran"], teks: item["pesan"], pengguna: masukan.pengguna yang dipicu, }); if (!message.ok) { return { error: `Gagal mengirim pesan selamat datang: ${pesan.error}` }; }

}

kembali {

keluaran: {},

};

});

4. Mengintegrasikan fungsi khusus:

Tambahkan ke alur kerja: Kembali ke file alur kerja send_welcome_message.ts dan tambahkan fungsi kustom sebagai langkah:

// /workflows/send_welcome_message.ts

SendWelcomeMessageWorkflow.addStep (SendWelcomeMessageFunction, {

saluran: SendWelcomeMessageWorkflow.inputs.channel,

triggered_user: SendWelcomeMessageWorkflow.inputs.triggered_user,

});

Dengan fungsi khusus ini, pengaturan aplikasi Slack Anda sekarang akan mengirim pesan ke setiap pengguna yang bergabung dengan saluran pribadi atau publik dengan saluran tertentu.

Langkah 9: Gunakan aplikasi Slack Anda

1. Jalankan aplikasi Slack Anda secara lokal

Instal secara lokal: Buka terminal Anda dan arahkan ke folder root aplikasi Anda

Jalankan: slack run

Ikuti petunjuk terminal untuk menyiapkan server lokal Anda Memanggil Pemicu Tautan: Buka tab terminal baru

Buat pemicu tautan: slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut.ts

Instal pemicu di ruang kerja Anda dan pilih lingkungan Lokal

Salin URL Pintasan yang disediakan

Posting URL ini di saluran Slack untuk memulai alur kerja dan membuat pesan selamat datang

📚 Manifes Aplikasi Membuat manifes aplikasi untuk "welcomebot (lokal)" di ruang kerja "myworkspace"

⚠️ Domain keluar Tidak ada domain keluar yang diizinkan dikonfigurasi Jika fungsi Anda membuat permintaan jaringan, Anda harus mengizinkan domain keluar Pelajari lebih lanjut tentang perubahan yang akan datang pada domain keluar: https://api.slack.com/changelog

🏠 Instalasi Ruang Kerja Menginstal aplikasi "welcomebot (lokal)" ke ruang kerja "myworkspace" Selesai dalam 1,5 detik

⚡ Pemicu dibuat ID pemicu: Ft0123ABC456 Jenis Pemicu: pintasan Nama Pemicu: Menyiapkan Pesan Selamat Datang URL Pintasan: https://slack.com/shortcuts/Ft0123ABC456/XYZ123 ...

2. Luncurkan aplikasi Slack Anda

Penyebaran Slack: Jalankan:* penyebaran slack membuat ulang pemicu:* Membuat ulang pemicu: * Buat pemicu untuk aplikasi yang digunakan: slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut.ts Pilih opsi yang digunakan

Buat pemicu untuk aplikasi yang digunakan: slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut.ts Gunakan di Lingkungan yang Diterapkan: Salin URL Pintasan yang baru

Gunakan di dalam ruang kerja Slack Anda

Langkah 10: Bot Slack Anda sudah siap!

Selamat karena Anda telah mencapai langkah terakhir dalam membangun bot Slack Anda! Bot Anda sekarang akan secara otomatis mengirim pesan ke pengguna baru. Uji coba untuk memastikan bot berfungsi dengan baik di saluran publik.

Keterbatasan Penggunaan Slack Bot untuk Komunikasi

Sekarang, Anda pasti telah menyadari kenyamanan yang dibawa oleh bot Slack ke komunikasi di tempat kerja . Lagipula, siapa yang tidak suka sedikit bantuan dengan otomatisasi?

Tetapi ada beberapa batasan yang harus Anda waspadai.

Dengan mengetahui keterbatasan ini, Anda akan dapat membuat keputusan yang tepat tentang platform komunikasi di tempat kerja yang paling efisien untuk Anda.

1. Bot yang kendur dapat mengganggu

Slack bot dapat menjadi pedang bermata dua dalam hal fokus.

Tentu saja, bot ini memberikan informasi cepat dan membantu tugas-tugas dengan kueri sederhana. Tetapi bot ini juga dilengkapi dengan rentetan pemberitahuan, dari pembaruan token bot hingga pesan tim.

Gangguan yang terus-menerus ini dapat menghambat pekerjaan. Sering kali menyulitkan karyawan Anda untuk memprioritaskan pekerjaan dengan adanya gangguan bot tambahan.

2. Kelonggaran bisa jadi mahal, begitu juga dengan botnya

Ini mungkin masalah terbesar dalam hal alat komunikasi seperti Slack bisa menjadi sangat mahal dengan cepat.

Slack menawarkan berbagai paket, masing-masing dengan fitur-fiturnya sendiri, tetapi seiring dengan pertumbuhan tim Anda, begitu juga dengan total biaya kepemilikan produk SaaS.

Sebagai contoh, paket Pro berharga $7,25 per pengguna per bulan, yang mungkin terlihat masuk akal pada awalnya. Namun, ketika Anda memiliki tim yang besar, biaya ini bisa dengan cepat meningkat, yang mengarah ke pengeluaran bulanan yang signifikan. Dengan harga tersebut, Anda bisa mendapatkan Alternatif yang lebih murah yang menawarkan fitur yang lebih baik.

3. Bot yang kendur membutuhkan pemeliharaan

Slack bot, seperti halnya chatbot lainnya, bergantung pada data yang telah dilatih. Jika pengguna bot meminta informasi yang belum diintegrasikan ke dalam sistem bot, kemungkinan besar bot akan gagal memberikan respons yang memuaskan.

Ini berarti bahwa bot Slack Anda akan membutuhkan pembaruan terus-menerus agar tetap relevan dan berguna.

Anda harus melacak pertanyaan paling umum yang ditanyakan dan secara teratur memberi makan bot Slack Anda dengan informasi baru yang relevan. Pemeliharaan berkelanjutan ini dapat menjadi beban kerja yang signifikan, terutama ketika ruang kerja Slack Anda berkembang.

4. Bot dapat menghabiskan ruang

Slack memiliki kapasitas penyimpanan minimal, dan ketika batas ini tercapai, Slack secara otomatis menghapus file dan pesan yang lebih lama untuk memberi ruang bagi yang baru.

Proses ini dapat menyebabkan hilangnya dokumen penting atau riwayat komunikasi secara tidak sengaja, terutama jika Anda menggunakan bot untuk mengotomatiskan tugas yang menghasilkan banyak data.

5. Bot yang kendur tidak kreatif

Ini adalah hal yang tidak perlu dipikirkan lagi, tetapi bot biasanya bukanlah alat yang paling cerdas. Mereka tidak memiliki pemikiran kritis dan kemampuan untuk mendekati situasi dari perspektif yang berbeda.

Oleh karena itu, dalam situasi sulit yang membutuhkan pemecahan masalah, Anda tidak dapat mengandalkan bot Slack Anda untuk memberikan solusi yang unik.

Meningkatkan Komunikasi Tim dengan ClickUp dan Slack

Jika menurut Anda Slack adalah alat komunikasi yang efisien, tunggu sampai Anda mengintegrasikannya dengan ClickUp .

Bersama-sama, Slack dan ClickUp membentuk tim impian terbaik dalam lingkungan yang kolaboratif.

Mari jelajahi bagaimana tim yang berbeda dapat memperoleh manfaat dari integrasi ini dengan tetap memperhatikan etika Slack.

Mengaktifkan sinkronisasi aktivitas ClickUp dengan Slack

Setelah Anda mengintegrasikan ClickUp dengan Slack anda bisa menyinkronkan semua aktivitas ClickUp dengan ruang kerja Slack Anda untuk ruang, folder, dan daftar tertentu.

Aktivitas ClickUp Anda akan secara otomatis dikirim sebagai pesan ke saluran Slack Anda. Anda dapat memilih saluran publik atau pribadi di mana ClickUp dapat mengakses pemberitahuan ini.

sinkronkan ClickUp ke saluran Slack Anda dan pilih jenis teks yang ingin Anda terima_

Untuk memberikan akses ClickUp ke saluran pribadi, gunakan perintah /invite @ClickUp.

cari ClickUp di bagian 'tambahkan aplikasi' di halaman integrasi Slack untuk memberikan akses ke saluran pribadi_

Apa manfaatnya?

Bayangkan Anda adalah bagian dari tim pemasaran yang mengerjakan kampanye berisiko tinggi dengan tenggat waktu yang ketat. Integrasi ini menghilangkan kebutuhan untuk memperbarui anggota tim Anda tentang kemajuan Anda secara manual.

Sebagai gantinya, ClickUp secara otomatis mengirimkan pembaruan ke saluran Slack Anda, memberikan semua orang pandangan 360 derajat tentang di mana proyek saat ini berada.

Demikian pula, pembaruan penting dari tim teknologi-seperti perbaikan bug, peluncuran fitur, atau tugas pemeliharaan server-segera dibagikan dengan tim secara real time.

Tugas, komentar, dan dokumen, semuanya ada di layar Slack Anda

Ketika Anda menautkan tugas, komentar, atau dokumen di Slack, Anda akan melihat pratinjau setiap item, sebuah proses yang disebut sebagai "membentangkan." Fitur ini memungkinkan tim Anda melihat detail seperti status tugas, penerima tugas, prioritas, dan lainnya secara langsung di Slack.

Lihat deskripsi, topik, dan anggota yang ditugaskan sekaligus dengan ClickUp di Slack

Misalnya, katakanlah tim penjualan telah membuat saluran Slack untuk mendiskusikan akun utama. Ketika tugas yang terkait dengan akun ini dibagikan di Slack, semua orang dapat segera melihat siapa yang ditugaskan, apa prioritasnya, dan status saat ini.

Kini, perwakilan penjualan (atau tim lainnya) dapat merespons kebutuhan klien dengan cepat tanpa harus membuka banyak aplikasi.

Ubah pesan menjadi tugas

ketik /clickup new pada saluran Slack untuk membuat dan menyimpan tugas_

Anda dapat membuat tugas ClickUp langsung dari Slack dengan menggunakan perintah /Slash seperti /clickup new atau menambahkan pesan Slack sebagai komentar pada tugas yang sudah ada.

Ini sangat membantu ketika mendelegasikan tugas. Bayangkan kepala pemasaran menyukai ide kreatif yang dibagikan dalam obrolan Slack; mereka dapat langsung mengubah pesan tersebut menjadi tugas di ClickUp tanpa harus meninggalkan Slack.

Baca juga: Hal yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan dalam Menggunakan Waktu Luang di Tempat Kerja

ClickUp Melakukan Apa yang Bisa Dilakukan Slack, dan Banyak Lagi

Pada akhirnya, Anda menggunakan Slack untuk berkomunikasi secara efektif dengan tim Anda dan lintas departemen. Tetapi komunikasi lebih efisien, efektif, dan intuitif di ClickUp. Mari jelajahi lebih lanjut.

Percakapan real-time dengan tampilan obrolan

Tampilan Obrolan ClickUp memungkinkan tim Anda terlibat dalam percakapan waktu nyata tanpa meninggalkan platform.

Baik Anda adalah tim TI yang sedang memecahkan masalah mendesak atau tim penjualan yang sedang mendiskusikan prospek baru, Chat View membuat semua komunikasi Anda terpusat.

Tim pemasaran terutama kesulitan dengan percakapan yang tersebar di berbagai aplikasi. Di ClickUp, Anda bisa bertukar ide, berbagi arahan kreatif, dan membuat keputusan cepat-semuanya dalam ruang kerja yang sama.

Dan ketika tiba waktunya untuk mengubah ide-ide tersebut menjadi tindakan, ClickUp memungkinkan Anda melakukannya langsung dari obrolan. Tetapkan tugas, tetapkan tenggat waktu, dan lanjutkan proyek tanpa meninggalkan percakapan.

Kolaborasi, curah pendapat, dan papan tulis

visualisasikan tugas Anda dengan Papan Tulis ClickUp_

Perlu melakukan curah pendapat tentang strategi atau merencanakan proyek? Papan Tulis ClickUp menawarkan ruang virtual di mana tim dapat berkolaborasi secara visual.

Sementara Slack memungkinkan Anda bertukar pikiran dengan rekan tim Anda melalui diskusi berbasis teks, Whiteboard ClickUp membawa proyek Anda ke tingkat berikutnya dengan mengizinkan tim Anda menggambar, membuat anotasi, dan mengubah ide menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti di papan tulis.

Jika Anda adalah bagian dari tim teknik yang perlu memetakan alur kerja atau manajer proyek yang menangani jadwal proyek yang kompleks, ini akan menjadi alat favorit baru Anda.

Manajemen tugas dengan Komentar yang Ditugaskan

atasi masalah dengan segera dengan memberikan tugas dalam komentar di Tampilan Obrolan ClickUp_

Salah satu fitur unggulan ClickUp adalah kemampuan untuk memberikan komentar kepada anggota tim tertentu menggunakan @mentions. Jika Anda mendiskusikan pembaruan penting di Chat View, Anda bisa langsung menandai anggota tim dan mengubah komentar tersebut menjadi tugas.

Misalnya, selama rapat pengembangan produk, pimpinan teknisi dapat menugaskan perbaikan bug secara langsung dari obrolan, memastikan tidak ada yang terlewat.

Komunikasi visual dengan Klip ClickUp

rekam peristiwa penting dan ubah menjadi sumber daya dengan Klip ClickUp_

Apakah Anda seorang pembelajar visual? Jika ya, Klip ClickUp akan meningkatkan pengalaman Anda sepuluh kali lipat dengan memungkinkan Anda merekam dan berbagi rekaman layar .

Bayangkan sebuah tim TI merekam panduan langkah demi langkah untuk memecahkan masalah umum-anggota tim dapat mengakses klip ini kapan saja, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk memahami dan mengimplementasikan perubahan.

Menyusun strategi tindakan dengan templat

Templat Strategi Komunikasi Internal dan Rencana Aksi ClickUp

Pada akhirnya, alat bantu seperti ClickUp dan Slack adalah pendukung komunikasi. Agar alat bantu ini berguna dan benar-benar menertibkan komunikasi internal Anda, Anda memerlukan strategi. Dan di situlah Templat Strategi Komunikasi Internal dan Rencana Aksi ClickUp bisa sangat berguna.

Dengan templat ini, Anda dapat menilai strategi komunikasi yang ada, memetakan pendekatan baru dan tujuan terkait, menetapkan tujuan dan sasaran untuk strategi Anda, dan membuat rencana aksi yang koheren.

Bonus: 15 Template Rencana Komunikasi Proyek Gratis

Anda Hanya Perlu Sekali Klik untuk Komunikasi yang Lebih Baik dengan ClickUp

Slack adalah alat bantu hebat yang menjadi lebih baik lagi dengan integrasi ClickUp.

Namun, alih-alih menyulap pesan Slack dan teks ClickUp pada saat yang sama, memiliki satu platform yang dapat melakukan semuanya lebih masuk akal.

Percakapan real-time ClickUp, kemudahan mengubah satu pesan langsung menjadi tugas yang terperinci, dan kemampuan untuk memvisualisasikan diskusi-semuanya membuat ClickUp menjadi aplikasi manajemen proyek yang menyeluruh jika dibandingkan dengan Manajemen proyek Slack kemampuan.

Cobalah sendiri untuk melihat perbedaannya. Buat akun ClickUp gratis Anda hari ini dan sederhanakan alur kerja Anda!