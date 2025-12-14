A 10 legjobb WritingMate AI alternatíva a jobb tartalomkészítéshez

A világos írás a világos gondolkodás. Még ha az írás nem is az Ön elsődleges területe, a koherencia és a helyes nyelvtan ma már alapvető elvárás a modern munkahelyeken.

Az AI-alapú írási asszisztensek, mint például a WritingMate AI segítségével sokkal könnyebb lesz világosan kifejezni magát.

Ennek ellenére a felhasználók úgy érzik, hogy

A WritingMate végterméke jelentős szerkesztést igényel, hogy megfeleljen a kívánt hangvételnek és stílusnak.

Ezért tartalomkészítők, marketingesek és kisvállalkozások gyakran keresnek fejlettebb lehetőségeket. Ebben a cikkben bemutatjuk a legjobb WritingMate AI alternatívákat, összehasonlítjuk azok funkcióit, és segítünk megtalálni a legmegfelelőbbet az Ön írási igényeinek.

🧠 Tudta? A „tartalom a király” kifejezést nem egy marketinges találta ki. Bill Gates alkotta meg 1996-ban, amikor egy esszében azt jósolta, hogy az internet valódi értéke a tartalomban rejlik. Közel három évtizeddel később ez a jóslat még mindig olyan próféciának tűnik, amely az egész digitális korszakot meghatározta.

A 10 legjobb WritingMate alternatíva egy pillantásra

Íme egy gyors összehasonlítás a legjobb WritingMate alternatívákról, hogy segítsen kiválasztani a legmegfelelőbbet néhány kulcsfontosságú funkció, kiegészítő funkciók, árak és felhasználói értékelések alapján.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* Értékelések ClickUp AI-alapú tartalomtervezés és csapatmunka ClickUp Brain vázlatok és tervezetek készítéséhez, BrainGPT több LLM modellhez, valamint Talk to Text, Docs valós idejű közös íráshoz. Ingyenes csomagok; testreszabás vállalatok számára G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Grammarly Business Professzionális írási konzisztencia a csapatok között Nyelvtani és hangnembeli javaslatok, stílusútiasítás és márkahangnemek, kivonatok, tudásmegosztás, elemzési műszerfal, több mint 500 000 alkalmazásban működik. 15 USD/hó felhasználónként G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Notion AI All-in-one termelékenység a Notion-ban Összefoglalók, fordítás, hangnemjavítás, ötletelés és vázlatkészítés, adatbázis automatikus kitöltése Ingyenes; 12 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,6/5 (7000+) • Capterra: 4,7/5 (2600+) Jasper AI Marketingcsapatok, amelyeknek méretre és sebességre van szükségük Több mint 50 tartalom sablon, Brand Voice, Surfer SEO mód, Image Suite, Jasper Chat Ingyenes; 59 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5 Writesonic Tartalomkészítés beépített SEO-támogatással Hosszú szövegek írása, kulcsszavak és témák csoportosítása, hiányosságok elemzése, ChatSonic, több mint 100 sablon, Chrome-bővítmény Ingyenes; 49 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5 TextCortex AI Kis csapatok és egyéni alkotók, akik gyors segítségre vágynak Átírás és fordítás, rövid formátumú generálás, személyiségek, tudásbázisok, több mint 500 prompt sablon Ingyenes; 6,99 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 MailMaestro E-mail és értekezletek termelékenysége Írjon, válaszoljon, javítson e-maileken, szálakon és mellékletek összefoglalóin, nyomon követési emlékeztetőken, intelligens címkéken és TeamsMaestro cselekvési tételeken. Ingyenes; 15 USD/hó/felhasználó áron Capterra: 4,3/5 Koala AI Hosszú formátumú SEO-tartalom nagy léptékben Teljes cikkek egy kulcsszóból, valós idejű SERP-elemzés, belső linkek és sémák, Amazon összefoglaló készítő, tömeges + WordPress Ingyenes; 9 USD/hó/felhasználó áron G2: 5,0/5 Capterra: 4,6/5 Evercopy Márkaközpontú hirdetések méretezése AI segítségével Több mint 30 hirdetési formátum képek és videók, AI-remixek, egyedi sablonok, márka személyre szabása, drag-and-drop stúdió Ingyenes; 185 USD/hó/felhasználó áron Capterra: 4,7/5 Szójáték Egy kattintással hosszú SEO-tartalom 5000+ szavas cikkek egy kattintással, tömeges generátor, WordPress-közzététel, SEO-barát GYIK Ingyenes; 99 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,7/5

Mit kell keresnie a WritingMate AI alternatíváiban?

Lehet, hogy úgy gondolja, hogy a feltűnő funkciók biztosítják a legjobb megtérülést, de ez gyakran nem így van. Bár a stílusához és hangjához leginkább illő tökéletes AI-eszköz megtalálása egy kis kísérletezéssel jár, az ideális eszköz leveszi a terhet a kis részletekről, miközben hagyja, hogy hangja érvényesüljön.

Így azonosíthatja ezeket a rendszereket:

Kíméletes javításokat javasol a nyelvtan és a szövegfolyás tekintetében, hogy üzenete természetesnek hatjon.

Ötleteket ad, ha elakad, és segít könnyedén megalkotni a vázlatot.

A hangnemet a megosztani kívánt hangulathoz igazítja.

Zökkenőmentesen működik azokon a felületeken, amelyeken már eddig is írt, legyen az e-mail, órai jegyzetek vagy blogok.

Segít finomítani a saját hangját, ahelyett, hogy helyettesítené, így az írás továbbra is önmagára jellemző hangvételű marad.

💡 Profi tipp: Ne csak hosszú esszékkel vagy cikkekkel tesztelje az AI eszközt. Próbálja ki kisebb, mindennapi feladatokkal is, például gyors válaszok megfogalmazásával, szövegek finomításával vagy címsorok kitalálásával. Így sokkal gyorsabban megérti az eszköz valódi erősségeit, és megláthatja, hogy valóban megfelelő-e az Ön számára.

A 10 legjobb WritingMate AI alternatíva

Íme a 10 legjobb WritingMate AI alternatíva, amelyek mindegyike a maga módján teszi az írást könnyebbé, érthetőbbé és egy kicsit élvezetesebbé.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú tartalomtervezéshez és csapatmunkához)

A WritingMate segít az AI-val történő írásban, de miután elkészült a vázlat, azt manuálisan kell áthelyeznie a munkafolyamatába – külön kell másolnia a szöveget a projekteszközökbe, fel kell adnia a felülvizsgálatokat és nyomon kell követnie a határidőket.

A legtöbb AI írási asszisztens a tartalom generálásánál megáll. Nem kapcsolódnak ahhoz a helyhez, ahol a munkája valójában zajlik – a feladatlistákhoz, naptárakhoz és csapatmunkához, amelyek a vázlatokat publikált munkává alakítják.

A ClickUp megoldja ezt a problémát, mint a világ első konvergált AI munkaterülete. A ClickUp beépített AI-je a munkaterületén belül működik, ahol a tartalmakat hozzárendelik, felülvizsgálják, szerkesztik és elküldik.

Készítsen újrafelhasználható sablont, hogy a jövőbeli megbeszéléseket a ClickUp Brain segítségével megvalósítható feladatokká alakítsa

Nincs több munkaterhelés a kutatás, az írás, a koordináció és a végrehajtás között. A tartalomalkotók és marketingesek számára, akiknek elegük van a különálló eszközökkel való ügyeskedésből, a ClickUp Brain felülmúlja az önálló írási asszisztenseket.

Nézzük meg, hogy a ClickUp miért alkalmas minden típusú csapat számára világszerte.

Írjon a hangneméhez és stílusához illő tartalmakat a ClickUp Brain segítségével

Szerezze be ingyen a ClickUp Brain alkalmazást Alakítsa át a durva ötletet tiszta vázlattá, majd egyetlen kattintással hozza létre a feladat vázlatát a ClickUp Brain segítségével.

Az írás nem csak a szavakról szól – hanem arról, hogy az ötleteket hatással bíróvá tegyük. Akár tartalmakat, jelentéseket vagy kampányokat készít, a ClickUp Brain segít zökkenőmentesen eljutni a koncepciótól a megvalósításig, megértve a munkakörnyezetét és összekapcsolva a kreativitást a cselekvéssel.

Így teheti meg:

Az ötlettől a vázlatig pillanatok alatt: Írja le, mit szeretne írni, és a ClickUp Brain létrehoz egy strukturált, márkájához illeszkedő első vázlatot – az Ön céljaihoz és hangjához igazítva.

Írjon világosan, anélkül, hogy elveszítené a hangnemét: Kapjon javaslatokat, amelyek javítják a szöveg folyását, kijavítják a kínos megfogalmazásokat és finomítják az üzenetét, miközben megőrzik az eredeti stílusát.

Kutasson és írjon egy helyen: Tények, jegyzetek és hivatkozások közvetlenül a csatlakoztatott dokumentumokból és projektekből

Könnyed együttműködés és végrehajtás: Összegezze a visszajelzéseket, írja át a szakaszokat a megjegyzések alapján, és alakítsa a kész vázlatokat feladatokká vagy kampányokká – mindezt a ClickUp segítségével.

És csakúgy, mint a WritingMate AI, a Brain is több LLM erejét kínálja egyetlen alkalmazásban. Így elkerülheti az AI-k szétszóródását, és egy helyen hozzáférhet a Claude, Gemini, GPT-4o és másokhoz.

📌 Példa: Egy dokumentumba beír egy alapötletet. A ClickUp AI ezt vázlatba bontja, címsorokat javasol, és létrehoz egy feladatot az első vázlat elkészítéséhez, határidővel és felelőssel.

Ha mélyebb kutatást és kontextust szeretne, próbálja ki a ClickUp BrainGPT-t

A ClickUp BrainGPT még tovább megy . Ez egy teljesen összekapcsolt asztali AI-alkalmazás, amely megérti a munkakörnyezetét, egységesíti az eszközeit, és segít a zökkenőmentes átmenetben az írásból a végrehajtásba.

Összefoglalja a megbeszélést, sorolja fel a döntéseket, és hozzon létre nyomon követési feladatokat a felelősökkel a ClickUp BrainGPT segítségével

Képzelje el, hogy blogbejegyzést vagy marketingkampányt készít, és ehhez különböző alkalmazásokban szétszórt kutatási eredményekre, korábbi eszközökre vagy tervezési fájlokra kell hivatkoznia.

A BrainGPT segítségével nem kell lapokat váltogatnia, hanem azonnal kereshet a ClickUp, a Google Drive, a GitHub, az OneDrive, a SharePoint és akár az interneten is, így minden szükséges információt egy helyen talál. Írása tájékozottabb, pontosabb és sokkal kevésbé fragmentált lesz.

Aztán ott van a Talk to Text, amely valódi rugalmasságot biztosít kreatív folyamatainak. Akár egy bekezdés ötletét diktálja utazás közben, akár hangosan ötletel a címsorokról, a BrainGPT rögzíti a hangját, és strukturált tartalommá alakítja.

Rögzítsd kreatív ötleteidet valós időben a ClickUp Talk to Text segítségével, amely hangodat strukturált tartalommá alakítja.

Ezen túlmenően a BrainGPT egy helyen több AI-modellhez is hozzáférést biztosít a felhasználóknak, például a Gemini, a Claude és a ChatGPT modellekhez. Ez azt jelenti, hogy többé nem kell több lapot vagy előfizetést kezelnie az írás, a kutatás és a tervezés külön-külön történő elvégzéséhez. Egyetlen, vállalati szintű környezetet kap, amely megérti, min dolgozik és miért.

🎥 A ClickUp beépített AI-jét többféle módon is felhasználhatja a marketing területén. Íme egy rövid útmutató:

Írjon együtt a ClickUp Docs-ban valós idejű szerkesztéssel, kedves megjegyzésekkel és teendőkkel. Bármelyik sort feladattá alakíthat tulajdonosokkal és dátumokkal, és mindent összekapcsolhat a Docs Hubbal a könnyű keresés érdekében.

Írja meg közösen a cikket, jelölje meg a szerkesztőt, és alakítsa át a megjegyzését határidővel ellátott feladattá a ClickUp Docs segítségével

Egyszerű widgetek hozzáadásával frissítheti az állapotot anélkül, hogy elhagyná az oldalt, és dokumentumokat kapcsolhat feladatokhoz, így terve rendezett marad. Ez a megközelítés ötvözi a tervezést és a végrehajtást, lehetővé téve az emberek számára, hogy egy pillantással gyorsan megértsék a következő lépéseket. Csökkenti az oda-vissza mozgást, és minden oldal a befejezés felé halad.

📚 Olvassa el még: A legjobb AI szövegegyszerűsítők az egyszerű és világos íráshoz

A ClickUp Chat segítségével a beszélgetéseket feladatokká alakíthatja.

Alakítsd át az üzenetet feladattá, adj hozzá egy rugalmas határidőt, és tartsd a csevegést a ClickUp Chat segítségével a kontextushoz kapcsolva

Brainstormingozzon kollégáival a ClickUp Chatben, ossza meg gyors megjegyzéseit, és csatolja a beszélgetést a munkához. Egyetlen kattintással bármely üzenetet feladattá alakíthat, és megkérheti az AI-t, hogy foglalja össze a hosszú szálakat, hogy mindenki tisztában legyen a feladataival.

Tartsa szem előtt a feladat és a dokumentum kontextusát, hogy semmi ne vesszen el az alkalmazások között. A folyamat könnyed marad, mert a csevegés elhagyása nélkül hozhat létre, rendelhet hozzá és követhet nyomon feladatokat.

A ClickUp legjobb funkciói

Írjon együtt másokkal a ClickUp Docs-ban, és alakítsa át a megjegyzéseket feladatokká, hogy a szerkesztések és jóváhagyások a oldal elhagyása nélkül haladjanak előre.

Készítsen vázlatot és tisztítsa meg a szöveget a ClickUp Brain segítségével, majd rendelje hozzá a következő lépést ugyanazon a dokumentumon vagy feladaton belül.

Keresse meg a korábbi összefoglalókat és fájlokat az Enterprise Search & Ask segítségével, és kapcsolja össze őket a mai munkájával az azonnali kontextus érdekében.

Készítsen jegyzeteket a ClickUp Brain Notetaker segítségével, amely rögzíti, leírja és közvetlenül feladatokként hozza létre a teendőket.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók számára ez túlnyomó lehet, mert sok mindent be kell állítani és meg kell tanulni.

Egyes felhasználók lassú betöltésről vagy késleltetésről számolnak be nagy nézetek és irányítópultok esetén.

A mobil eszközök gyors ellenőrzésekhez megfelelőek, de a nagyobb munkák elvégzése asztali számítógépen zökkenőmentesebb.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (10 450+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról

Az automatizálás, az AI írási asszisztens és a megújult naptár funkciók valódi időmegtakarítást jelentenek. És a legjobb az egészben? A program velünk együtt növekszik – függetlenül attól, hogy új kampányt indítunk, vagy hosszú távú műveleteket kezelünk.

Az automatizálás, az AI írási asszisztens és a megújult naptár funkciók valódi időmegtakarítást jelentenek. És a legjobb az egészben? A program velünk együtt növekszik – függetlenül attól, hogy új kampányt indítunk, vagy hosszú távú műveleteket kezelünk.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók több mint 50%-a naponta három vagy több eszközbe gépel, küzdve az „alkalmazások elszaporodásával” és a szétszórt munkafolyamatokkal. Bár ez produktívnak és elfoglaltnak tűnhet, a kontextus egyszerűen elveszik az alkalmazások között, nem is beszélve a gépelésből származó energiafogyasztásról. A BrainGPT mindent összefog: egyszer beszél, és a frissítései, feladatait és jegyzetei pontosan oda kerülnek, ahová tartoznak a ClickUp-ban. Nincs több váltogatás, nincs több káosz – csak zökkenőmentes, központosított termelékenység.

2. Grammarly Business (A legjobb megoldás a csapatok közötti professzionális írási konzisztencia biztosításához)

via Grammarly Business

Gondoljon vissza arra, amikor utoljára írt egy fontos e-mailt, és elgondolkodott, hogy vajon túl formálisnak vagy talán nem elég kifinomultnak hangzik-e. Szorozza meg ezt a pillanatot az egész csapattal, és láthatja, hogy az írásban megjelenő apró bizonytalanságok hogyan eredményeznek időveszteséget és félreérthető üzeneteket.

A Grammarly Business segít a csapatoknak elkerülni ezt. Csendesen beavatkozik, javaslatokat tesz a megfelelő hangnemre, simítja a durva mondatokat, és gondoskodik arról, hogy vállalatának hangja minden üzenetben érvényesüljön.

A Grammarly Business legjobb funkciói

Valós idejű nyelvtani, hangnem- és stílusjavításokat biztosít, amelyek segítenek a csapatoknak az e-mailekben, dokumentumokban és csevegésekben történő egyértelmű kommunikációban.

Használja a stílusútimutatót és a márka hangnemét, hogy minden írása összhangban legyen vállalatának hangvételével.

Egyszerűsítse az együttműködést a Knowledge Share és a Snippets segítségével, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a megfelelő kifejezéseket újra felhasználják anélkül, hogy azokat teljesen újra kellene írniuk.

Integrálja több mint 500 000 alkalmazással és webhelyekkel, beleértve a Google Docs, Outlook, Slack, Salesforce és LinkedIn alkalmazásokat a zökkenőmentes írási támogatás érdekében.

Kövesse nyomon az előrehaladást és azonosítsa a fejlesztendő területeket a csapatelemző műszerfalon, amely világos jelentéseket nyújt az írás minőségéről és hatékonyságáról.

A Grammarly Business korlátai

Nagyobb csapatok számára költségessé válhat, mivel az egy felhasználóra eső ár emelkedik.

Esetenként pontatlan javaslatok, amelyek emberi felülvizsgálatot igényelnek

Nagyon nagy dokumentumok esetén a teljesítmény lelassulhat.

Egyes felhasználók kompatibilitási problémákról számolnak be bizonyos CMS platformokkal, például a WordPress-szel.

Grammarly Business árak

Üzleti : 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Grammarly Business értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 11 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7200+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Grammarly Businessről?

Rendkívül hasznos a csapat íráskészségének fejlesztéséhez, a hibák kiszűréséhez és annak biztosításához, hogy üzeneteink világosak és professzionálisak legyenek.

Rendkívül hasznos a csapat íráskészségének fejlesztéséhez, a hibák kiszűréséhez és annak biztosításához, hogy üzeneteink világosak és professzionálisak legyenek.

3. Notion AI (A legjobb az all-in-one termelékenységhez a Notion ökoszisztémáján belül)

via Notion AI

Egy Reddit-felhasználó leírta, hogyan változtatta meg a Notion AI az utazási helyszínek hatalmas adatbázisával való munkamódszerét. Minden alkalommal, amikor új hely nevet adtak hozzá, az AI csendben kitöltötte a részleteket – kedvenc ételek, Tripadvisor rangsorok, sőt, olyan apró titkok is, amelyeket csak a helyiek ismerhetnek.

A Notion AI akkor érzi magát leginkább otthon, ha már a Notion-t használja a világának szervezésére. Szerkezetet ad a rendezetlen projekteknek és könnyíti az információterhelést, amely egyébként elárasztaná Önt.

Mégis, sokan rámutatnak, hogy bár funkciói hatékonyak, a magasabb költségek miatt érdemes meggondolni a vásárlást, különösen, ha csak könnyebb feladatokra van szüksége.

A Notion AI legjobb funkciói

Összefoglalja a hosszú jelentéseket, cikkeket vagy e-mail láncokat rövid, világos jegyzetekké, amelyek alapján cselekedhet.

Fordítsa le dokumentumait több nyelvre a globális csapatokkal való zökkenőmentesebb együttműködés érdekében.

Javítsd a nyelvtan, a helyesírás és a hangnemet közvetlenül a Notion Docs-ban, anélkül, hogy elhagynád a tartalomkészítési munkafolyamatot

Készítsen első vázlatokat vagy ötleteljen egyszerű utasításokkal, és alakítsa az üres oldalt kiindulási ponttá.

Automatikus adatbázis-kitöltés összefoglalásokkal és betekintésekkel, így a projektek szervezettek maradnak, manuális adatbevitel nélkül.

A Notion AI korlátai

Csak a Notionon belül működik, ezért el kell kötelezned magad az ökoszisztéma mellett.

A fizetős csomagok drágának tűnhetnek azoknak a csapatoknak, amelyek csak könnyű AI-használatra szorulnak.

Esetenként általános eredményeket adhat, amelyeket még kézzel kell finomítani.

Notion AI árak

Ingyenes

Plus : 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion AI értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 7000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2600 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Notion AI-ról?

Az AI Writing Assistant segít gyorsan ötleteket kifinomult szöveggé alakítani, a Knowledge Management eszközök mindent egy helyen rendszereznek, az Enterprise Search pedig azt jelenti, hogy másodpercek alatt megtalálhatom, amire szükségem van.

Az AI Writing Assistant segít gyorsan ötleteket kifinomult szöveggé alakítani, a Knowledge Management eszközök mindent egy helyen rendszereznek, az Enterprise Search pedig azt jelenti, hogy másodpercek alatt megtalálhatom, amire szükségem van.

4. Jasper AI (A legjobb megoldás a méret és a sebesség iránti igényt támasztó marketingcsapatok számára)

via Jasper AI

A Jasper az egyik legkorábbi, kifejezetten marketingesek számára fejlesztett AI írási platformként tett szert hírnévre. Ahelyett, hogy csak egy üres vásznat kínálna, úgy tervezték, hogy egy folyamatosan működő tartalomgeneráló motor érzetét keltsen.

Sok felhasználó szereti, hogy a sablonok és a márkaeszközök kiküszöbölik a találgatásokat, különösen akkor, ha egyszerre több kampány is fut. Beállíthat márka hangprofilokat, amelyek biztosítják a hangnem következetességét a blogbejegyzésekben, e-mailekben és hirdetésekben, így nem kell minden alkalommal újraírnia ugyanazt a pozicionálást.

SEO módjával és tartalomösszefoglaló integrációjával a Jasper segít abban, hogy írása már eleve a keresési szándékot tükrözze, és ne csak utólagosan illessze be azt.

A Jasper AI legjobb funkciói

Hirdetések , blogok és e-mail kampányok létrehozása több mint 50 előre elkészített sablon segítségével, amelyek időt takarítanak meg és csökkentik a kreatív blokkot.

Személyre szabhatja a hangnemet és a stílust a Jasper Brand Voice segítségével, így minden tartalom összhangban marad a márka identitásával.

Optimalizálja cikkeit közvetlenül írás közben a Surfer SEO integráció segítségével.

Készítsen nagyméretű vizuális elemeket a Jasper AI Image Suite segítségével, amely a parancsokat kiváló minőségű grafikákká alakítja.

Használja a Jasper Chat szolgáltatást természetes beszélgetésekhez, amelyek segítenek ötleteket gyűjteni, szerkeszteni vagy finomítani a vázlatokat.

A Jasper AI korlátai

Az ára drágának számít más WritingMate AI alternatívákhoz képest, mint például a ChatGPT vagy a Copy. ai.

Egyes felhasználók szerint az eredmények általánosnak tűnhetnek, és további szerkesztésre szorulnak az eredetiség érdekében.

Ha nem ismeri az AI írási platformokat, akkor a tanulási görbe meredekebb lesz.

Jasper AI árak

7 napos ingyenes próba

Pro : 69 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Jasper AI-ról

A Jasper egy egyszerű, forradalmian új eszköz, amely segített racionalizálni tartalomkészítési folyamatunkat. Folyamatosan olyan első vázlatokat szállít, amelyek tökéletesen illeszkednek hangvételünkhöz, ezzel időt és energiát takarítva meg nekünk.

A Jasper egy egyszerű, forradalmian új eszköz, amely segített racionalizálni tartalomkészítési folyamatunkat. Folyamatosan olyan első vázlatokat szállít, amelyek tökéletesen illeszkednek hangvételünkhöz, ezzel időt és energiát takarítva meg nekünk.

5. Writesonic (A legjobb tartalomkészítéshez beépített SEO támogatással)

via Writesonic

Egyre több tartalom-marketinges támaszkodik az AI-ra, mint korábban. Felmérések szerint jelenleg valamivel több mint a fele használja ötletek kitalálására, de csak kevesen bízzák rá teljes cikkek megírását. Ez egy fontos dolgot mutat: a legtöbb ember az AI-t útmutatóként, nem pedig szellemíróként szeretné használni.

A Writesonic remekül működik ebben a területen. Segít ötletelni, vázlatokat készíteni és SEO-elemzésekkel finomítani a munkáját, miközben teret hagy a saját hangjának is. Freelancerek és kisvállalkozások számára megkönnyíti a tervezést és a vázlatkészítést, anélkül, hogy elvonná a figyelmet.

A Writesonic legjobb funkciói

Hosszú blogcikkeket, hirdetési szövegeket és közösségi média bejegyzéseket hozhat létre AI írási sablonokkal, amelyek órákat spórolnak meg Önnek.

Optimalizálja a tartalmat integrált SEO eszközökkel, beleértve a kulcsszó-kutatást , a téma-csoportosítást és a tartalomhiány-elemzést.

Használja a ChatSonic mesterséges intelligenciával működő csevegő asszisztenst ötletek kidolgozásához, versenytársak elemzéséhez vagy vázlatok finomításához valós időben.

Hozzáférés több mint 100 tartalmi sablonhoz, amelyek hirdetéseket, e-maileket, termékleírásokat és szkripteket tartalmaznak több platformra.

A Writesonic Chrome-bővítmény segítségével közvetlenül olyan alkalmazásokban, mint a LinkedIn vagy a Gmail, készíthetsz szövegtervezeteket, hogy gyorsan válaszolhass és posztolhass.

A Writesonic korlátai

Számos fejlett funkció, például a SEO-optimalizálás és a ChatSonic, csak fizetős csomagok esetén érhető el.

Az ingyenes kreditek száma korlátozott, ezért nehéz teljes mértékben tesztelni a platformot.

Egyes eredmények általánosnak tűnhetnek, és finomításhoz emberi szerkesztésre lehet szükség.

Writesonic árak

Lite : 49 USD/hó

Standard : 99 USD/hó

Professzionális : 249 USD/hó

Haladó : 499 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Writesonic értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (2100+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Writesonicról?

A Writesonic kiemelkedik könnyű használatával és rugalmasságával, amelynek köszönhetően kiváló minőségű tartalmakat hozhat létre többféle formátumban. Különösen értékelem a sablonok sokszínűségét és a hangnem és stílus finomhangolásának lehetőségét.

A Writesonic kiemelkedik könnyű használatával és rugalmasságával, amelynek köszönhetően kiváló minőségű tartalmakat hozhat létre többféle formátumban. Különösen értékelem a sablonok sokszínűségét és a hangnem és stílus finomhangolásának lehetőségét.

6. TextCortex AI (A legjobb kis csapatok és egyéni alkotók számára, akik gyors tartalomtámogatást szeretnének)

via TextCortex AI

Néha a legnagyobb kihívás egyszerűen az, hogy elinduljunk. Sok felhasználó praktikusnak tartja a TextCortexet, mert segít a durva utasításokat használható szöveggé alakítani. Böngészőbővítménye olyan platformokon működik, mint a Gmail, a Google Docs és a közösségi média, így tabok közötti váltás nélkül, bárhol is dolgozik éppen, létrehozhat tartalmat.

A TextCortexet a „Zeno Chat” funkciója teszi egyedivé, amely lehetővé teszi, hogy oda-vissza beszélgetéseket folytasson az AI-vel a kimenetek finomítása érdekében, ahelyett, hogy új parancsokkal kezdené elölről.

A TextCortex AI legjobb funkciói

Írja át és fordítsa le dokumentumokat több nyelvre

Készítsen rövid tartalmakat blogokhoz, termékleírásokhoz, e-mailekhez és képaláírásokhoz.

Készítsen egyedi AI-személyiségeket, amelyek illeszkednek az Ön hangvételéhez és stílusához.

Használja a tudásbázisokat , hogy megtanítsa az AI-nek a márkáját vagy az iparágát.

Hozzáférés több mint 500 sablonhoz a gyors tartalomgeneráláshoz

A TextCortex AI korlátai

Az ingyenes csomag korlátozza a kimenet hosszát és a funkciókat.

Nincsenek eszközök a címsorok, vázlatok és SEO támogatáshoz

Nehézségek a hosszú cikkek generálásával

A TextCortex AI árai

Ingyenes

Prémium : 6,99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

TextCortex AI értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (830+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (230+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a TextCortex AI-ról?

Ez egy remek eszköz, amely segít nekem a regényem megírásában. Nagyszerű visszajelzéseket ad, és izgatottá tesz, hogy vajon mit fognak gondolni az olvasóim.

Ez egy remek eszköz, amely segít nekem a regényem megírásában. Nagyszerű visszajelzéseket ad, és izgatottá tesz, hogy vajon mit fognak gondolni az olvasóim.

📮 ClickUp Insight: A felmérésben résztvevők körülbelül 1/5-e naponta több mint 50 azonnali üzenetet küld. Ez ugyan gyorsítja a dolgok menetét, de túlterheléshez és részletek elmulasztásához is vezethet. A ClickUp beépített eszközeivel, mint például a Csevegés és a Hozzárendelt megjegyzések, minden beszélgetés a megfelelő feladathoz kapcsolódik, így az együttműködés átláthatóbbá válik, és ritkábban kell utánajárni a dolgoknak.

7. MailMaestro (A legjobb e-mail és értekezletek hatékonyságához)

via MailMaestro

Ha valaha is nyomasztónak érezte a zsúfolt beérkező levelek mappáját vagy a végtelenül hosszú értekezletjegyzeteket, a MailMaestro könnyebb megoldást ígér. Ahelyett, hogy minden választ nulláról kellene begépelnie, ez az AI írási eszköz csendben megfogalmazza Önnek a kifinomult e-maileket, összefoglalja a hosszú levelezéseket, és még az értekezleteken elhangzott beszélgetéseket is rendezett cselekvési pontokká alakítja.

A MailMaestro kiemelkedő tulajdonsága, hogy pontosan ott működik, ahol Ön is tartózkodik: az Outlookban, a Gmailben és a Teamsben. Új e-maileket írhat, kontextusérzékeny vázlatokkal válaszolhat, vagy egyetlen kattintással javíthatja szövegét.

A MailMaestro legjobb funkciói

A Compose, Reply és Improve eszközökkel pillanatok alatt több nyelven is kidolgozott e-maileket készíthet.

Összefoglalja a hosszú e-mail szálakat és mellékleteket világos következtetésekbe.

Automatikusan észlelje és jelezze a nyomon követéseket, határidőket és emlékeztetőket.

Rendezze be a beérkező leveleket intelligens címkékkel és szűrőkkel a gyorsabb prioritás meghatározás érdekében.

A TeamsMaestro segítségével alakítsa át a zavaros értekezleteket kijelölt következő lépésekké.

A MailMaestro korlátai

A vázlatokat néha kézzel kell szerkeszteni, hogy személyesebb hangvételűek legyenek.

Adatvédelmi aggályok azok számára, akik óvatosak az e-mail hozzáférés megadásával kapcsolatban

A fejlettebb eszközökhöz képest korlátozott írásstílus-testreszabási lehetőségek

MailMaestro árak

Ingyenes

MailMaestro: 12 dollártól

TeamMaestro: 17 dollártól

MaestroDuo: 25 dollártól

MailMaestro értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,3/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a MailMaestro-ról?

Imádom, hogy a MailMaestro mennyivel könnyebbé teszi az e-mailek kezelését. Az AI segítségével gyorsan elkészíthetek személyre szabott válaszokat, ami rengeteg időt takarít meg, miközben a professzionális megjelenés is megmarad.

Imádom, hogy a MailMaestro mennyivel könnyebbé teszi az e-mailek kezelését. Az AI segítségével gyorsan elkészíthetek személyre szabott válaszokat, ami rengeteg időt takarít meg, miközben a professzionális megjelenés is megmarad.

8. Koala AI (A legjobb hosszú formátumú SEO-tartalmakhoz nagy mennyiségben)

via Koala AI

Az írók és a marketingesek gyakran vitatják meg, hogy mennyi időt töltenek hosszú formátumú tartalmak összeállításával. A vázlatok készítése, a kulcsszavak kutatása és a belső linkek hozzáadása már a gépelés megkezdése előtt is túlterhelő lehet.

A Koala AI más megközelítést alkalmaz. Nem csak szöveget generál, hanem strukturált, SEO-barát cikkeket hoz létre, amelyek gyakran már szinte publikálásra készek. Sok alkotó szerint ez az első olyan eszköz, amelyet használtak, amelynek eredménye kevésbé tűnik vázlatnak, hanem inkább olyasvalaminek, amit magabiztosan meg lehet osztani.

A Koala AI legjobb funkciói

Készítsen teljes hosszúságú, SEO-optimalizált cikkeket egyetlen kulcsszó megadásával.

Automatizálja a belső linkeket és a sémamarkupokat a webhely SEO-jának erősítése érdekében.

Használja a valós idejű SERP-elemzést, hogy igazodjon a jelenlegi rangsorhoz.

Készítsen affiliate termékösszefoglalókat élő Amazon-adatokkal

Skálázza tartalmi stratégiáját tömeges írás és WordPress integráció segítségével.

A Koala AI korlátai

A minőség tovább javul az emberi szerkesztéssel és személyre szabással

A fejlett modellek gyorsan felhasználják a krediteket, ami megnöveli a gyakori felhasználók költségeit.

Az interfész eleinte túlterhelőnek tűnhet a sok beállítás miatt.

Koala AI árak

Essentials : 9 USD/hó

Professzionális : 49 USD/hó

Boost : 99 USD/hó

Növekedés : 179 USD/hó

Elite : 350 USD/hó

Haladó : 500 USD/hó

I. szint : 750 USD/hó

Scale II : 1250 USD/hó

III. szint: 2000 USD/hó

Koala AI értékelések és vélemények

G2 : 5,0/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Koala AI-ról?

A marketingcsapat nagy értéket lát a Koala tartalmi jelentéseinek használatában, amelyek segítségével képet kapnak arról, hogy milyen tartalom segít leginkább a potenciális ügyfeleket a marketingcsatornában előrehaladni.

A marketingcsapat nagy értéket lát a Koala tartalmi jelentéseinek használatában, amelyek segítségével képet kapnak arról, hogy milyen tartalom segít leginkább a potenciális ügyfeleket a marketingcsatornában előrehaladni.

9. Evercopy (A legjobb AI-alapú hirdetési kreatívok méretezéséhez)

via Evercopy

A márkavezérelt marketing ismét reneszánszát éli. A marketingesek 37,52%-a a márkájukkal kapcsolatos ügyfélélményt helyezi előtérbe, és közel háromtizedük az értékeikhez hű tartalmakra koncentrál.

Ez azt jelenti, hogy nagy a nyomás, hogy olyan hirdetéseket hozzanak létre, amelyek egyszerre konzisztensek és kreatívak. Ez az a terület, ahol az Evercopy igazán kiemelkedik. Ahelyett, hogy végtelen tervezési módosításokban és szétszórt eszközökben fulladnának el, a csapatok az AI-alapú tartalomstúdiót használhatják olyan bannerek, termékfotók és videohirdetések létrehozására, amelyek minden alkalommal a márka arculatához illeszkednek.

Az Evercopy legjobb funkciói

Több mint 30 multimédiás hirdetési formátumot hozhat létre, beleértve bannereket, termékfotókat és videohirdetéseket.

Használja fel újra a legjobban teljesítő kreatív anyagokat az új kampányokhoz szabott AI-remixekkel.

Szigorú márkaegységességet biztosíthat az egyedi sablonok és személyre szabási lehetőségek segítségével.

Szerkessze és finomítsa szövegeit drag-and-drop eszközökkel és AI-támogatott beállításokkal.

Hozzáférés a beépített téma- és inspirációs könyvtárhoz a gyors kreatív iránymutatáshoz

Az Evercopy korlátai

Az árak kisebb csapatok vagy egyéni alkotók számára magasak lehetnek.

Egyes fejlett funkciók leginkább vállalati felhasználók számára alkalmasak.

A versenytársakhoz képest korlátozott ingyenes próbaidőszak

Evercopy árak

Starter : 185 USD/hó

Pro : 710 USD/hó

Egyedi: Egyedi árazás

Evercopy értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (140+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Evercopy-ról

Megjegyzés:

Tetszik, hogy milyen produktív az AI-val történő tartalomírás, és hogy az abszolút hatékony eredményeket hoz. A hosszú és rövid válaszoktól kezdve mindent lefed, anélkül, hogy túl mechanikus lenne. Tetszenek a többi funkciói is, mint például a fájlkeresés és az adatok valós idejű elemzése.

Tetszik, hogy milyen produktív az AI-val történő tartalomírás, és hogy az abszolút hatékony eredményeket hoz. A hosszú és rövid válaszoktól kezdve mindent lefed, anélkül, hogy túl mechanikus lenne. Tetszenek a többi funkciói is, mint például a fájlkeresés és az adatok valós idejű elemzése.

👀 Érdekesség: Shakespeare több mint 1700 szót talált ki, amelyek ma is használatosak. Megváltoztatta a meglévő szavakat, főneveket igékké alakított, és új kifejezéseket alkotott, hogy érzéseket és történeteket fejezzen ki.

10. Wordplay (A legjobb egy kattintással létrehozható hosszú SEO-tartalmakhoz)

via Wordplay

Senki sem beszél eleget arról, hogy mennyi időbe telik egy ötletet kifinomult, hosszú formájú művé alakítani. A Wordplay pontosan ezt a kihívást szem előtt tartva lett kifejlesztve. Ahelyett, hogy apró részleteket állítana elő, amelyeket még órákig kell összefűzni, a Wordplay egyetlen kattintással blogbejegyzések vázlatát és teljes hosszúságú cikkeket hoz létre, a SEO-t pedig már a DNS-ébe építette.

Sok felhasználó kiemeli, hogy a Wordplay mennyire különbözik más AI íróktól, mivel SEO szakemberek fejlesztették ki, és nem utólagosan bővítették hosszú formátumú opciókkal. Az eredmény egy természetesebb, kevesebb szerkesztést igénylő tartalom, amely megfelel a Google hasznos, pontos írásra vonatkozó szabványainak.

A Wordplay legjobb funkciói

Készítsen több mint 5000 szavas cikkeket egyetlen kattintással

Készítsen másodpercek alatt 95%-ban kész vázlatokat!

Időt takaríthat meg a tömeges cikkgenerátorral

Integrálja a WordPress-szel az ütemezés és a közzététel érdekében.

Tegyen bele keresési kivonatokra és a „Mások is kérdezik” részre optimalizált GYIK-eket.

A szójátékok korlátai

Magas előlegfizetést igényel, de életre szóló megállapodást kínál.

A kimenet továbbra is tényellenőrzést és finomítást igényelhet.

Wordplay árak

Starter : 99 dollárért életre szóló hozzáférés

Silver : 399 dollárért életre szóló hozzáférés

Gold : 999 dollárért életre szóló hozzáférés

Platinum: 2800 dollárért életre szóló hozzáférés

Wordplay értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (60+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Wordplayről?

Imádom a Wordplay-t – könnyen használható – a tartalom hiteles!! Különböző stílusokat és változatokat tudok készíteni – szó szerint 90%-kal csökkenti az írási időmet!!!

Imádom a Wordplay-t – könnyen használható – a tartalom hiteles!! Különböző stílusokat és változatokat tudok készíteni – szó szerint 90%-kal csökkenti az írási időmet!!!

👀 Érdekesség: Wendy játékos Twitter-személyisége véletlenül született. Egy közösségi menedzser humoros válaszokat kezdett adni a merev vállalati nyelv helyett. Ez a „hang” olyan erős visszhangot keltett, hogy virális esettanulmány lett belőle arról, hogyan segítheti a következetes hangnem a márka növekedését.

1. Copy. ai

A Copy.ai marketingesek számára készült. Több mint 90 használatra kész sablonnal rendelkezik, így hirdetéseket, blogbevezetőket, termékleírásokat vagy közösségi média bejegyzéseket hozhat létre anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

A csapatok különösen értékelik a márka hangja funkciót, amely biztosítja, hogy az összes tartalom összhangban legyen a vállalat stílusával, valamint az együttműködési eszközöket, amelyek lehetővé teszik több felhasználó zökkenőmentes együttmûködését. A gyakori kampányokat szervező vállalatok számára a Copy. ai segít csökkenteni a vázlatok készítésével és az ötleteléssel töltött idõt.

Ennek ellenére van néhány korlátozás, amelyet érdemes megjegyezni. Az eredmények néha ismétlődőnek tűnhetnek, ha túlzottan támaszkodik a tartalomírási sablonokra, ami azt jelenti, hogy finomítania kell a szöveget, hogy az illeszkedjen a hangvételéhez. A nagyobb csapatok is szeretnének mélyebb integrációt a projektmenedzsment eszközökkel.

2. Rytr

A Rytr népszerű a szabadúszók és a kis csapatok körében, akik megfizethető AI írási eszközt keresnek. Több mint 30 nyelvet és 20 hangnemet támogat, így rugalmasságot biztosít e-mailek, feliratok vagy blogvázlatok készítésekor.

A beépített plágiumellenőrző biztosítja az eredetiséget, a felület pedig könnyen megtanulható, így akkor is könnyen használható, ha még nem ismeri az AI-alapú írást.

Másrészt a Rytr nem tűnik ki a hosszú formátumú tartalmak generálásában a magasabb kategóriájú AI-eszközökhöz képest. Bár rövid részletek és kisebb projektek esetén hasznos, teljes cikkekhez használva az eredmények kissé felszínesnek tűnhetnek. Szerkesztőeszközei is alapszintűbbek, mint a versenytársaké.

3. INK

Az INK ötvözi az AI-alapú írást a SEO-optimalizálással, így a bloggerek és a tartalommarketingesek kedvence. A platform segít finomítani a kulcsszavak sűrűségét, a meta-címkéket és az olvashatóságot a szöveg megírása közben, így tartalma már a közzététel előtt optimalizálva lesz.

Úgy tervezték, hogy egy irányítópulton egyesítve az AI-generálást és a SEO-pontozást, így nincs szükség több eszköz használatára.

Az INK azonban eleinte túlnyomó lehet a rendelkezésre álló SEO-mutatók száma miatt. Egyes felhasználók azt is tapasztalják, hogy bár az AI-írás megbízható, néha általános tartalmat hoz létre, amelyet finomítani kell, hogy összhangba kerüljön a márka hangjával.

Az első vázlattól az utolsó vázlatig a ClickUp Brain segítségével

Az írás mindig is több volt, mint csak szavak leírása egy papírra. Ön tudja ezt, az olvasói is tudják, de sok AI írási asszisztens nem.

A többszörös vázlatok gyakran a kontextus és a részletek elvesztéséhez vezetnek. Pontosan ebben jeleskedik a ClickUp: egyetlen felületet biztosít a tervezéshez, íráshoz, szerkesztéshez és együttműködéshez, anélkül, hogy szétaprózott eszközökkel és végtelen számú lappal kellene bajlódnia.

Míg más platformok csak a puzzle egy darabját kezelik, a ClickUp mindent egybefog. A dokumentumok, feladatok, naptárak és AI egy helyen találhatóak, így az írási folyamat kevésbé tűnik küzdelemnek, inkább természetes ritmusnak.

A WritingMate AI alternatíváinak összehasonlításakor nem csak a funkciók számítanak, hanem a hozzáférés és az ár-érték arány is. Számos eszköz ma már mobilalkalmazásokat is kínál, hogy bárhol folyamatosan írhasson, de a valódi különbséget gyakran a megfizethető ár és a jobb ármodellek jelentik.

A ClickUp segítségével rugalmasan írhat és kezelhet projekteket anélkül, hogy túl sokat költené, miközben továbbra is élvezheti a prémium funkciókat egy platformon.

Ha készen áll arra, hogy megszabaduljon az írás okozta stressztől, és a legfontosabb munkára koncentráljon, akkor itt az ideje regisztrálni a ClickUp-ra!