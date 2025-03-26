A 10 legjobb AI mondatbővítő eszköz az írás egyértelműségének javításához

A vázlat tökéletesen összeállt – egészen addig, amíg rá nem jöttél, hogy a mondataid rövidek és szárazak, hiányzik belőlük a szükséges mélység.

A megfelelő eszközökkel megoldhatja ezt a tipikus írásbeli problémát.

Az AI mondatbővítő eszközök segítségével az alapvető ötleteket világos, hatásos kijelentésekké alakíthatja. Míg sokan a hagyományos írási segédeszközökre támaszkodnak, ezek az eszközök a nyelvtanon túlmutatnak, és néhány apró módosítással világosabbá és hatásosabbá teszik írását.

Ebben a blogban bemutatjuk a 10 legjobb AI mondatbővítő eszközt, amelyek segítségével könnyedén javíthatja mondatait. 📝

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 10 legjobb ajánlatunk a következő AI mondatbővítő eszközhöz: ClickUp (A legjobb projektmenedzsment és tartalomkészítés csapatok számára) ContentDetector. ai (Legalkalmasabb azoknak az íróknak, akik az AI-felismerés szempontjából biztonságos tartalmakra koncentrálnak) Originality. ai (A legjobb tartalomalkotók számára, akik biztosítani szeretnék az eredetiséget és a SEO-t) Humanize AI Text Sentence Expander (A legjobb marketingesek számára, akik AI által generált tartalmakat finomítanak) Junia AI Text Expander (A legjobb azoknak a szakembereknek, akik gyors, pontos bővítésekre van szükségük) WriterBuddy. ai mondatbővítő (A legjobb bloggerek és diákok számára, akik egyszerű fejlesztésekre szorulnak) Musely. ai mondatbővítő (A legjobb választás közösségi média menedzserek és influencerek számára) Edit Pad AI mondatbővítő (A legjobb választás azoknak az általános felhasználóknak, akik egyszerű tartalomkibővítést keresnek) HyperWrite mondatbővítő (A legjobb megoldás azoknak a szakembereknek, akik személyre szabott írási segítséget keresnek) Typli. ai mondatbővítő (A legjobb választás szabadúszók és vállalkozók számára, akiknek változatos tartalmi hangnemekre van szükségük)

A megfelelő AI mondatbővítő eszköz kiválasztása egyszerűsítheti az írási folyamatot. Annak érdekében, hogy az eszköz az Ön számára is hatékony legyen, összpontosítson a pontosságot, a sebességet és az olvashatóságot javító kulcsfontosságú funkciókra.

Nézzük meg, mire kell figyelnie, hogy a legtöbbet hozza ki az eszközéből⚒️

AI-alapú bővítés: Fejlett algoritmusokat használ a mondatok bővítéséhez, miközben megőrzi az eredeti jelentést és kontextust.

Plagizálás-ellenőrző: Beépített plágiumellenőrzővel rendelkezik, hogy tartalma eredeti és duplikációmentes maradjon.

Pontosság: A mondatokat az eredeti kontextus megváltoztatása nélkül bővíti, biztosítva az írás pontosságát.

Sebesség: Néhány kattintással gyors bővítést biztosít, így időt takaríthat meg a kézi átíráshoz képest.

Olvashatóság: A komplex mondatok átalakítására összpontosít, hogy azok világos, könnyen érthető tartalommá váljanak.

Sokoldalúság: Számos tartalomhoz alkalmas, beleértve az akadémiai írásokat, kreatív írásokat, szakmai jelentéseket, blogbejegyzéseket és még sok mást.

Testreszabható hangnem: Lehetővé teszi, hogy a kibővített tartalom hangnemét a célközönségéhez igazítsa.

Többnyelvű támogatás: Több nyelvet támogat, így nemzetközi és sokszínű közönség számára is hasznos.

📖 Olvassa el még: A 10 legjobb AI-alapú korrektúrazási eszköz a jobb szerkesztésért

Nem tudja, melyik AI mondatbővítő eszköz javítja leginkább a tartalmát?

Az olvashatóság javításától a kreativitás fokozásáig ezek az eszközök egyedi funkciókat kínálnak, amelyek az Ön igényeinek megfelelnek. Íme egy rövid áttekintés, amely segít kiválasztani a legjobbat. 💁

Eszköz Legalkalmasabb Kiemelkedő funkció ClickUp A tartalomkészítést és a kapcsolódó feladatokat és projekteket kezelő csapatok Integrálható feladat- és projektkezelő eszközökkel a zökkenőmentes munkafolyamat-kezelés és tartalomkészítés érdekében. ContentDetector. ai Írók, akik az AI-felismerés szempontjából biztonságos tartalomra koncentrálnak Biztosítja, hogy a kibővített szöveg emberies maradjon és AI-biztonságos legyen. Originality. ai Az eredetiséget és a SEO-t előtérbe helyező tartalomalkotók Plagizálás-felismerés és szövegbővítés egyaránt elérhető. Humanize AI Text Sentence Expander Marketingesek finomítják az AI által generált tartalmakat Javítja az AI által generált szöveget, hogy természetesebb és vonzóbb legyen. Junia AI szövegbővítő Gyors, pontos bővítésekre szoruló szakemberek Kontextusérzékeny bővítéseket kínál, rugalmas hangnemben és stílusban. WriterBuddy. ai Mondatbővítő Bloggerek és diákok, akik egyszerű fejlesztésekre szorulnak Felhasználóbarát felület gyors szövegjavítási javaslatokkal Musely. ai Mondatbővítő Közösségi média menedzserek és influencerek Optimalizálja a kibővített tartalmat a közösségi média elkötelezettségének növelése érdekében. Editpad AI mondatbővítő Általános felhasználók, akik egyszerű tartalomkiterjesztést keresnek Egyszerű bővítés alapvető átírási funkciókkal HyperWrite mondatbővítő Személyre szabott írásbeli segítséget kereső szakemberek AI-alapú javaslatok az egyéni írásstílusokhoz Typli. ai Mondatbővítő Freelancerek és vállalkozók, akiknek változatos tartalmi hangnemekre van szükségük AI testreszabási lehetőségek különböző tartalmi igényekhez

Annyi AI mondatbővítő eszköz közül nehéz megtalálni a legmegfelelőbbet. Egyesek a világosságra, mások a kreativitásra koncentrálnak, és néhányuk mindkettőt tökéletesen ötvözi. Összegyűjtöttük a 10 legjobb eszközt, hogy megkönnyítsük a döntését, kiemelve azok legfontosabb jellemzőit és hátrányait.

Találjuk meg az írási igényeinek leginkább megfelelőt! 👀

1. ClickUp (legalkalmasabb projektmenedzsment és tartalomkészítéssel foglalkozó csapatok számára)

Unod már az alkalmazások közötti váltogatást? Ismerd meg a ClickUp-ot, a munka mindenre kiterjedő alkalmazását! 🤩

Akár feladatokat kezel, következő blogbejegyzését írja, vagy digitális marketingkampányokhoz kívánja felhasználni az AI-t ( ), a ClickUp mindent egy helyen tart.

A beépített ClickUp Brain segítségével okosabban és gyorsabban dolgozhat, mint valaha. Finomítania kell egy mondatot vagy hozzá kell adnia részleteket? A Brain AI Writer a tartalom kontextusa alapján javasol javításokat. A világ első neurális hálózataként, amely összeköti a feladatokat, a dokumentumokat, az embereket és a vállalati tudást, lehetővé teszi, hogy a munkafolyamaton belül közvetlenül finomítsa a tartalmat a feladat vagy dokumentum kontextusa alapján.

Finomítsa és optimalizálja tartalmát a ClickUp Brain segítségével

Ezenkívül a ClickUp Docs megkönnyíti a közös szövegszerkesztést és -szerkesztést azáltal, hogy összes dokumentumát, wikijét és ötletét egy központi munkaterületen egyesíti. Használja a „/” perjel parancsokat vagy a „Write with AI” gombot a ClickUp Docs-ban a tartalom létrehozásához vagy szerkesztéséhez. Csak írja be a mondatát, és az AI egyértelműség és hangnem-kiigazításokkal bővíti azt.

Készítsen gyorsabban kiváló minőségű tartalmakat a ClickUp Brain AI Writer for Work segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A kezdőknek lehet, hogy tanulási görbe lesz szükséges.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp valóban egyetlen eszközzel helyettesíti a többet. A ClickUpnak köszönhetően egy helyen kezeljük tartalomkészítésünket, marketingünket, termékfejlesztésünket, vállalati dokumentumainkat és még sok mást. Vállalatunk részlegei sokkal könnyebben megérthetik és naprakészek maradhatnak abban, hogy a többi csapat min dolgozik, mivel mindent egy helyen tudunk tárolni.

A ClickUp valóban egyetlen eszközzel helyettesíti a többet. A ClickUpnak köszönhetően egy helyen kezeljük tartalomkészítésünket, marketingünket, termékfejlesztésünket, vállalati dokumentumainkat és még sok mást. Vállalatunk részlegei sokkal könnyebben megérthetik és naprakészek maradhatnak abban, hogy a többi csapat min dolgozik, mivel mindent egy helyen tudunk tárolni.

🔍 Tudta? A marketingesek 41%-a jelenti, hogy az AI használata magasabb bevételt generált e-mail kampányaikból.

2. ContentDetector. ai (Legalkalmasabb azoknak az íróknak, akik az AI-felismerés szempontjából biztonságos tartalmakra koncentrálnak)

A ContentDetector.ai egy sokoldalú platform, amely AI-generált szövegeket azonosít, beleértve a ChatGPT, Claude, Gemini és más modellek kimeneteit is, az AI Content Detector segítségével. Ezen túlmenően a Sentence Expander segít javítani írásait és tartalomkészítését.

A platform fejlett nyelvfeldolgozó algoritmusokat használ, hogy a kibővített tartalom informatív, vonzó és kifinomult maradjon, anélkül, hogy az érthetőség vagy a szándék sérülne.

A ContentDetector.ai legjobb funkciói

Bontsa le a komplex ötleteket világos, részletes magyarázatokra a jobb megértés érdekében.

Tegye cikkét még érdekesebbé átfogó betekintéssel és vonzó részletekkel, hogy magával ragadja az olvasókat.

Futtassa át tartalmát több AI-felismerő eszközön, például az Originality.ai és a Turnitin eszközökön, hogy az eredményeket összesítve nagyobb pontosságot érjen el.

A ContentDetector.ai korlátai

Nincs önálló asztali, Android és iOS alkalmazás, ami korlátozza az eszközök közötti hozzáférhetőséget.

Korlátozott lehetőségek az elemzés és a visszajelzések testreszabására

ContentDetector. ai árak

Ingyenes

ContentDetector. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a ContentDetector.ai-ról a valódi felhasználók?

Ez itt nem igazán egyedülálló, de az eredményeket validálni kell. A kreatív eredmények könnyen megkülönböztethetők, de a technikai tartalom gyakorlatilag egy érmédobás.

Ez itt nem éppen egyedülálló, de az eredményeket validálni kell. A kreatív eredmények könnyen megkülönböztethetők, de a technikai tartalom gyakorlatilag egy érmédobás.

🔍 Tudta? A mondatbővítés varázslatos működésének hátterében a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) áll. Az NLP algoritmusok segítenek az AI-nek a mondatszerkezetek, a nyelvtani szabályok és a kontextus jelentésének elemzésében, biztosítva, hogy a bővítések értelmesek legyenek és megőrizzék a koherenciát.

3. Originality. ai (A legjobb tartalomalkotók számára, akik biztosítani akarják az eredetiséget és a SEO-t)

Az Originality.ai mondatbővítője szétszórt gondolatokat jól strukturált, vonzó tartalommá alakít. Segít gond nélkül ötleteket kifinomult bekezdésekké alakítani.

Ez az szövegírási eszköz számos lehetőséget kínál, amelyek segítségével testreszabhatja, finomíthatja és javíthatja a tartalmat, hogy az megfeleljen egyedi írásstílusának és igényeinek. Kivonhat tartalmat feltöltött fájlokból vagy URL-ek elemzésével, így rugalmasságot és pontosságot biztosít.

Az Orginality.ai legjobb funkciói

Töltsön fel fájlokat vagy kivonjon szöveget közvetlenül URL-ekből, hogy gyorsan bővített tartalmat generáljon manuális beviteli műveletek nélkül.

Válassza ki, hogyan szeretné, hogy az eszköz bővítse mondatait – folytassa gondolatait, vagy tegye azokat részletesebbé és átfogóbbá.

Kövesse nyomon a korábbi bővítéseket az eredmények előzményeinek segítségével, hogy összehasonlíthassa a különböző verziókat, és idővel finomítsa írásait.

Originality. ai korlátai

Gyakran jelöli az ember által írt tartalmakat AI által generáltként.

A felhasználók naponta csak 20 ingyenes bővítésre jogosultak, ami korlátozhatja a széles körű használatot.

Originality. ai árak

Ingyenes

Fizessen használat szerint: 30 USD felhasználónként (egyszeri, igény szerinti ár)

Pro: 14,95 USD/hó

Vállalati: 179 USD/hó

Originality. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Originality.ai-ról a valódi felhasználók?

A felhasználóbarát felület és a részletes jelentések megkönnyítik a használatát és megértését, így ez az eszköz elengedhetetlen a tartalomalkotók és az oktatók számára. Amit nem szeretek az Originality. AI-ban, az az, hogy néha téves pozitív eredményeket ad, amikor az ember által írt tartalmat tévesen AI-generáltként jelöli meg. Ez felesleges aggodalmakat okozhat, és további ellenőrzést igényel...

A felhasználóbarát felület és a részletes jelentések megkönnyítik a használatát és megértését, így elengedhetetlen eszközzé válik a tartalomalkotók és az oktatók számára. Amit nem szeretek az Originality. AI-ban, az az, hogy néha téves riasztásokat ad, amikor az ember által írt tartalmat tévesen AI-generáltként jelöli meg. Ez felesleges aggodalmakat okozhat, és további ellenőrzést igényel...

🔍 Tudta? Az AI mondatbővítő képessége gyakran tükrözi azt, ahogyan az emberek több réteget adnak gondolataikhoz. A legfontosabb elemeket veszi alapul, majd azokat bővíti vagy kidolgozza, hasonlóan ahhoz, ahogyan mi természetesen bővítjük beszélgetéseinket.

4. Humanize AI Text Sentence Expander (legalkalmasabb marketingesek számára, akik AI által generált tartalmakat finomítanak)

via Humanize AI Text Sentence Expander

A Humanize AI mondatbővítő rövid, egyszerű mondatokat gazdag, jól felépített, figyelemfelkeltő tartalommá alakít. Segít megkülönböztetni az AI által generált tartalmat az emberi tartalomtól, és számos testreszabási lehetőséget kínál, amelyek alkalmazkodnak az Ön konkrét tartalmi céljaihoz.

A ChatGPT-be beépített kiegészítő eszközként a Humanize AI javítja írásait – legyen szó rövid szövegekről vagy terjedelmes dokumentumokról. A szövegbővítésen túl tartalmazza a Humanize File funkciót is, amelybe dokumentumokat tölthet fel bővítés és finomítás céljából.

A Humanize AI Text legjobb funkciói

Bővítse és finomítsa szövegeit több mint 26 nyelven, biztosítva ezzel globális elérhetőségét.

Töltse le kibővített tartalmát különböző formátumokban további szerkesztés vagy közzététel céljából.

Bonyolult fogalmakat könnyen érthető szöveggé alakíthat, kiegészítve kontextussal és magyarázattal.

Az AI szövegkorlátozások humanizálása

A rosszul felépített vagy nem egyértelmű bevitelek feldolgozás után további szerkesztést igényelhetnek.

Az eszköz elsősorban az AI-szövegek humanizálására összpontosít, és előfordulhat, hogy hiányoznak belőle olyan fejlett funkciók, mint a kontextusérzékeny írás és a tényellenőrzés.

Humanize AI Text árak

Ingyenes

Grow: 18,40 USD/hó felhasználónként

Ár: 32,80 USD/hó felhasználónként

Humanize AI Text értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: 3 prompt a tartalom konkrét stílusainak generálásához: Hozzon létre barátságos, beszélgető hangnemet ehhez a blogbejegyzéshez Készítsen egy professzionálisabb és kifinomultabb változatot ebből az e-mailből Alakítsa ezt a bekezdést meggyőző érvvé, egyértelmű cselekvésre ösztönző felhívással!

5. Junia AI Text Expander (A legjobb azoknak a szakembereknek, akik gyors, pontos bővítésekre van szükségük)

via Junia AI Text Expander

A Junia AI Text Expander eszköze az első gondolatokat részletes, vonzó szöveggé alakítja.

Csak annyit kell tennie, hogy beírja a kiinduló szöveget és megadja a háttérinformációkat a kontextus megadásához. Ez segít az AI-nek pontosabb és relevánsabb javaslatokat generálni, biztosítva, hogy a kibővített tartalom összhangban legyen a kívánt üzenettel és hangnemmel.

Egyedi képzéssel ellátott AI modellel készült, ez az AI szöveggenerátor segít Önnek a tartalmát több mint 40 nyelven nemzetközi közönséghez igazítani. Ráadásul akár 6000 szavas cikkeket is képes generálni, így ideális mélyreható vitákhoz és magas rangú SEO-tartalmakhoz.

A Junia AI legjobb funkciói

Bővítse tartalmát releváns kulcsszavakkal, hogy növelje láthatóságát és online jelenlétét.

Hozzon létre újrafelhasználható sablonokat, hogy biztosítsa az egységességet minden írásbeli projektjében.

Kiemelje a szöveget, és egyetlen kattintással bővítse ki, majd használja az intuitív kezelőfelületet a bővítéshez szükséges kulcsszavak és gondolatok beviteléhez.

A Junia AI korlátai

A felhasználói felület javítható lenne a jobb felhasználói élmény érdekében.

Korlátozott lehetőségek a különböző érzelmek és hangnemek kiválasztásához

Junia AI árak

Ingyenes

Alkotó: 34 USD/hó felhasználónként

Pro: 59 USD/hó felhasználónként

Junia AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Junia AI-ról a valódi felhasználók?

Nagyszerű lett volna, ha beépített AI-tartalomdetektorral rendelkeztek volna. Manapság ugyanis könnyű felismerni, ha egy egész cikket AI írt.

Nagyszerű lett volna, ha beépített AI-tartalomdetektorral rendelkeztek volna. Manapság ugyanis könnyű felismerni, ha egy cikk teljes egészében AI által íródott.

💡 Profi tipp: Az AI-t arra lehet ösztönözni, hogy figuratív nyelvet vezessen be az írásába, ami segít kreatív módon bővíteni és változatossá tenni a mondatokat. Ez különösen hasznos lehet vonzó, leíró írások létrehozásához.

6. WriterBuddy. ai Sentence Expander (A legjobb bloggerek és diákok számára, akik egyszerű fejlesztésekre szorulnak)

WriterBuddy. AI egy sokoldalú írási asszisztens, amely segít a felhasználóknak a mondataik érthetőségének és mélységének javításában. Fejlett AI algoritmusaival kontextus szerint bővíti a mondatokat.

A testreszabási lehetőségek, a hangnemválasztás és a célközönség megcélzása segítségével mindent megírhat, az akadémiai cikkektől a kötetlen blogbejegyzésekig.

Az mesterséges intelligencia tartalomgenerátor Essay Writer, Paragraph Generator és Conclusion Generator funkciókat kínál, amelyek megkönnyítik az írást. Miután beírta a szöveget, a WriterBuddy két-három változatot kínál a kibővített mondatból, amelyek közül kiválaszthatja a legmegfelelőbbet.

A WriterBuddy.ai legjobb funkciói

Válasszon több mint 40 sablon közül, amelyek különböző írási igényeknek felelnek meg, és használja a Co-Writer funkciót íráshoz, szerkesztéshez, összefoglaláshoz, nyelvtani ellenőrzéshez és hivatkozásokhoz.

Használja az Acronym Generator alkalmazást releváns és kreatív rövidítések javaslataihoz.

Készítsen meggyőző tézist tudományos cikkekhez a Thesis Generator, a Thesis Statement Generator és a Title Generator segítségével.

WriterBuddy. ai korlátai

Rövidebb szövegek esetén hatékony, de 2000 szót meghaladó hosszabb tartalmak írásakor gyakran ismételgeti az ötleteket.

Gyakran sablonokat használ a tartalom generálásához, ami az eredetiség és az érdeklődés hiányához vezethet.

WriterBuddy. ai árak

Ingyenes

WriterBuddy. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: 3 tipp a tartalom finomításához: Bontsa le ezt a bonyolult mondatot egyszerűbb, érthetőbb nyelvre Bővítse ezt az ötletet vonzóbb, cselekvésre ösztönző nyelvezettel Finomítsa ezt a bekezdést, hogy javítsa annak folyékonyságát és olvashatóságát

7. Musely. ai Sentence Expander (A legjobb közösségi média menedzserek és influencerek számára)

A Musely.ai egy AI-alapú szövegjavító eszköz, amely segít blogbejegyzések írásában, jelentések készítésében, valamint AI-tartalmak vagy kreatív művek szerkesztésében ( ).

Különböző bővítési típusok közül választhat, többek között Részletek hozzáadása, Példák beillesztése, Bizonyítékok hozzáadása és Statisztikai alátámasztás. Adjon hozzá speciális utasításokat, hogy kiemeljen bizonyos pontokat, és több lehetőség közül válasszon a különböző célokhoz.

A Musely.ai legjobb funkciói

Bővítse és fordítsa a szöveget több nyelvre zökkenőmentesen, miközben biztosítja a kontextus pontosságát a többcélú bővítési módokkal, mint például a „Hosszabbítsd meg” és a „Folytasd az írást”.

Akadémiai vagy kutatási célokra megfelelően formázott hivatkozásokat illessz be közvetlenül a kibővített tartalomba.

Válasszon az Alap (egyszerű kidolgozás), Közepes (részletes magyarázat) és Haladó (mélyreható elemzés) közül, hogy az Ön igényeinek megfelelő bővítési mélységet válassza.

Musely. ai korlátai

Az AI alkalmanként kontextusban nem megfelelő vagy ténylegesen helytelen mondatokat generálhat.

Az eszköznek nehézséget okozhat a nagyon speciális témákhoz kapcsolódó mondatok hatékony bővítése.

Musely. ai árak

Ingyenes

Musely. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Állítson be speciális ClickUp sablonokat, amelyek ChatGPT utasításokat tartalmaznak konkrét feladatokhoz, például blogbejegyzésekhez, e-mail kampányokhoz vagy közösségi média frissítésekhez.

8. Editpad AI Sentence Expander (A legjobb általános felhasználók számára, akik egyszerű tartalomkiterjesztést keresnek)

via Editpad AI mondatbővítő

Az EditPad AI mondatbővítője egy AI-alapú cikkátíró eszköz, amelynek célja, hogy könnyedén javítsa és kidolgozza írásait.

Eszköztárának részeként az AI Email Writer és az AI Paragraph Generator segítségével néhány kattintással bővítheti írásait különböző kontextusokhoz.

Intuitív, felhasználóbarát felülete megkönnyíti a valós idejű együttműködést és az azonnali visszajelzéseket. Ráadásul ingyenes hozzáféréssel és több nyelv támogatásával ez az eszköz segít Önnek a világos írásban.

Az Editpad legjobb funkciói

Válasszon a „Hosszabbítás” és a „Írás folytatása” között, hogy mélységet adjon a szöveghez, vagy a meglévő ötletekre építsen.

Az AI Essay Writer segítségével másodpercek alatt narratív, meggyőző, érvelő és leíró esszéket hozhat létre.

Bővítse és írjon lenyűgöző fikciós és nem fikciós történeteket természetes nyelvű promptok alapján az AI Story Generator segítségével.

Az Editpad korlátai

Az eszköz 200 szóra korlátozza a bővítésenkénti bevitel mennyiségét, ami hosszabb szövegek felbontását teheti szükségessé.

A felhasználók számos nyelvtani és helyesírási hibát panaszoltak a generált tartalomban.

Editpad árak

Ingyenes

Editpad értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Editpadről a valódi felhasználók?

Az egyetlen dolog, ami nem tetszik az Editpadben, hogy néha a parafrazálás használata során teljesen más jelentést adott a mondatnak, ezért azt javaslom, hogy mielőtt továbbhaladna, ellenőrizze újra, hogy a mondat értelmes-e vagy sem. Ettől eltekintve minden tetszik az Editpadben.

Az egyetlen dolog, ami nem tetszik az Editpadben, hogy néha a parafrazálás használata során teljesen más jelentést adott a mondatnak, ezért azt javaslom, hogy mielőtt továbbhaladna, ellenőrizze újra, hogy a mondat értelmes-e vagy sem. Ettől eltekintve minden tetszik az Editpadben.

💡 Profi tipp: Az AI hatékony eszköz a brainstorminghoz is. Kérje meg, hogy bővítse ki az Ön által kidolgozott témát vagy koncepciót, és így olyan új szempontokat kaphat, amelyekre eddig nem gondolt.

9. HyperWrite Sentence Expander (A legjobb azoknak a szakembereknek, akik személyre szabott írási segítséget keresnek)

via HyperWrite mondatbővítő

A HyperWrite mondatbővítője segítségével az egyszerű mondatok könnyedén részletes, kerek tartalommá alakíthatók. Olyan, mint egy interaktív csevegőrobot, amely végigvezeti Önt a bővítési folyamaton. Miután kibővítette a szöveget, elmagyarázza, hogyan jutott el a válaszhoz, hogy a jövőben is hivatkozhasson rá!

Az eszköz a kontextus alapján automatikusan felajánlja: „Szeretné, ha kibővíteném egy másik mondatot?”

A HyperWrite legjobb funkciói

Szerkessze dokumentumát vagy üzenetét, hogy javítsa annak érthetőségét, hangvételét és stílusát a Magic Editor* segítségével.

Egyszerűsítse a technikai vagy elvont fogalmakat könnyen érthető magyarázatokká az „Explain like I’m 5” funkcióval.

Használja a rugalmas AutoWrite funkciót és a bekezdésbővítő eszközt hosszú és rövid formátumú tartalmak létrehozásához, valamint írásának bővítéséhez.

A HyperWrite korlátai

Hiányoznak belőle azok a mélyebb szerkesztési funkciók, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a stílust, a formázást vagy a szerkezetet a szerszámon belül részletesebben módosítsák.

Használatához minden alkalommal be kell jelentkezni, ellentétben más ingyenes eszközökkel, amelyek hitelesítés nélkül azonnali hozzáférést biztosítanak.

HyperWrite árak

Prémium: 19,99 USD/hó felhasználónként

Ultra: 44,99 USD/hó felhasználónként

HyperWrite értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a HyperWrite-ról a valódi felhasználók?

Nem jelzi, hogy mikor ér véget a mondat vagy a bekezdés. Néhány másodpercet kell várnia, hogy lássa, kap-e további javaslatokat az előző mondatok alapján.

Nem jelzi, hogy mikor ér véget a mondat vagy a bekezdés. Néhány másodpercet kell várnia, hogy lássa, kap-e további javaslatokat az előző mondatok alapján.

📮ClickUp Insight: Az AI-használatról szóló felmérésünk válaszadóinak 37%-a használja az AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írást, a szerkesztést és az e-maileket. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomgeneráló eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kaphat a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket – mindezt a munkaterület egészének kontextusának megőrzése mellett.

10. Typli. ai mondatbővítő (legalkalmasabb szabadúszóknak és vállalkozóknak, akiknek változatos tartalmi hangnemekre van szükségük)

A Typli. ai egy hatékony mondatbővítő eszközt kínál, amely a tömör mondatokat részletes kijelentésekké alakítja. A platform átfogó csomagot kínál, amely több mint 184 AI írási eszközt tartalmaz, beleértve egy e-mail író, cikkgenerátor és átfogalmazó eszközöket a magas színvonalú tartalom létrehozásához.

Például a Sentence Rewriter segítségével friss, egyedi szöveget hozhat létre a tartalma alapján, míg az AI Text to Human Text Convertor humanizálja a bevitt szöveget. Emellett SEO-funkciókat is kínál a tartalom láthatóságának javításához, valamint ingyenes plágiumellenőrzőt.

A Typli.ai legjobb funkciói

Írjon mondatokat és hosszabb szövegeket, például esszéket, jelentéseket és kutatási cikkeket, akár 10 000 szóig a beviteli mezőben.

Kövesse nyomon az eredeti mondat és a kibővített szöveg szókészletét, hogy teljesíthesse a hosszúsági célokat vagy korlátozásokat.

Használja az AI írási eszközeit különböző célokra, például az AI beszédíró, az AI vita generátor, az AI összefoglaló, a passzív-aktív hang konverter és a ChatGPT átíró eszközökkel.

A Typli. ai korlátai

Az ingyenes verzióban a kibővített tartalom legfeljebb 1000 szóból állhat.

Korlátozott rugalmasság a kibővített tartalom hangnemének vagy szándékának módosításában

Typli. ai árak

Ingyenes

Alap: 12,99 USD/hó felhasználónként

Plusz: 19,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 49,99 USD/hó felhasználónként

Typli. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: A mondatok bővítésekor használjon változatos mondatszerkezeteket. Az AI segíthet a tartalom diverzifikálásában azáltal, hogy egyszerű állításokat bonyolultabbá alakít, vagy olyan elemeket vezet be, mint a párhuzamosság, hogy a szöveg folyékonyabbá váljon.

Maradjon a helyes úton a ClickUp segítségével

A tökéletes AI mondatbővítő megtalálása kincskereséshez hasonlítható, különösen, hogy olyan sok eszköz áll rendelkezésre. Az általunk bemutatott lehetőségek remek funkciókat kínálnak, a világosság javításától az írás mélységének növeléséig.

De miért elégedjen meg csak a mondatok javításával, amikor az egész munkafolyamatát fejlesztheti?

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, nem csupán íráskészségét javítja. A ClickUp Docs segítségével zökkenőmentesen hozhat létre mindent a blogbejegyzésektől a jelentésekig, miközben valós időben együttműködhet másokkal. Ráadásul a ClickUp Brain segít átalakítani durva ötleteit világos, tömör tartalommá, így írása még jobb lesz.

De ez még nem minden: a ClickUp központi munkaterületet biztosít a feladatok kezeléséhez, a csapattal való kommunikációhoz a csevegőn keresztül, valamint több mint 1000 alkalmazás integrálásához, hogy az egész folyamatot racionalizálhassa.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅