A 10 legjobb AI szövegegyszerűsítő 2025-ben az egyszerű és világos íráshoz

Néha úgy tűnik, hogy az emberek figyelme napról napra csökken!

Ha írása nem kristálytiszta és nem hatékony, az olvasók gyorsan elveszítik érdeklődésüket és továbbállnak, ami alacsony közönség-elkötelezettséget eredményez. Az olvasók számára érthető, világos és tömör tartalom írása egy készség.

De mi lenne, ha lenne egy módszer, amellyel komplex mondatait olvasóbarát tartalommá alakíthatná? Ebben segít az AI szövegegyszerűsítő. Olyan, mint egy személyes írási tanácsadó, aki átírja a szövegét a maximális érthetőség érdekében.

Ez az útmutató bemutatja a 10 legjobb AI szövegegyszerűsítő eszközt, amelyek segítségével olyan tartalmakat hozhat létre, amelyek lekötik az olvasók figyelmét.

Mit kell keresnie egy AI szövegegyszerűsítőben?

Minden mondat kézi szerkesztése a jobb olvashatóság érdekében unalmas és időigényes lehet. Itt jönnek segítségül az AI szövegegyszerűsítők.

Íme a kiváló AI mondat-egyszerűsítő programok jellemzői:

Természetes nyelvfeldolgozás (NLP) : Egy robusztus AI szövegegyszerűsítőnek fejlett NLP algoritmusokat kell használnia. Ez segít a komplex mondatok pontos elemzésében és átírásában, miközben megőrzi az eredeti üzenetet. A legtöbb NLP-barát eszköz integrált : Egy robusztus AI szövegegyszerűsítőnek fejlett NLP algoritmusokat kell használnia. Ez segít a komplex mondatok pontos elemzésében és átírásában, miközben megőrzi az eredeti üzenetet. A legtöbb NLP-barát eszköz integrált AI szöveggenerátorral is rendelkezik.

Szókincs-módosítások: Válasszon olyan eszközt, amely eltávolítja a szakzsargont, és helyette világos, értelmes szöveget használ. A túlzott egyszerűsítés, amely a homályosságig vezet, visszaüthet. Keressen olyan eszközöket, amelyek beépített szótárral vagy kontextusfüggő Válasszon olyan eszközt, amely eltávolítja a szakzsargont, és helyette világos, értelmes szöveget használ. A túlzott egyszerűsítés, amely a homályosságig vezet, visszaüthet. Keressen olyan eszközöket, amelyek beépített szótárral vagy kontextusfüggő átírási képességekkel rendelkeznek.

Testreszabási lehetőségek : Próbálja ki azokat az eszközöket, amelyekkel a közönség igényei alapján beállíthatja az egyszerűsítés mértékét. Egyes eszközök különböző olvasási szintekhez megfelelő beállításokat vagy különböző egyszerűsítési stílusok közül való választási lehetőséget kínálnak.

Visszacsatolási mechanizmus : Használjon olyan AI szöveggenerátort, amely visszajelzést ad az olvashatósági pontszámokról vagy javaslatokat tesz a további egyszerűsítésre, hogy javítsa íráskészségét.

Gazdag formázási lehetőségek: A jól felépített szöveg már félúton van a megértéshez. Keressen olyan AI-eszközöket, amelyek gazdag formázási lehetőségeket támogatnak, például a szöveg pontokká vagy táblázatokká alakítását.

Nyelvi támogatás: A több nyelvet és dialektust támogató eszközök elengedhetetlenek. Segítenek az íróknak és a marketingeseknek abban, hogy üzeneteiket úgy alakítsák, hogy azok hatékonyan elérjék a különböző kultúrák és régiók sokszínű közönségét.

A 10 legjobb AI szövegegyszerűsítő

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú tartalomegyszerűsítő)

Javítsd tartalmaidat egy kattintással a ClickUp Docs AI-jével

Képzelje el a következő helyzetet: órákat töltött azzal, hogy tökéletes landing page szöveget írjon új termékéhez. A szöveg vonzó, tele van kreativitással, és tartalmazza az összes megfelelő kulcsszót. De amikor eljut az értékesítési csapatig, megkérik, hogy dolgozza át.

Miért? Mert az ügyfelei nem fogják megérteni. A szakzsargon zavaros, és az ügyfeleket csak a termék előnyei érdeklik. Most pedig visszatért a kiindulási pontra, és az egészet újra kell írnia.

ClickUp Brain

Itt jön be a ClickUp Brain. Az AI szövegegyszerűsítőjével órákat spórolhat meg. Csak másolja be a szöveget, illessze be a Brainbe, és adjon hozzá egy utasítást az egyszerűsítéshez. Pár másodperc alatt világos változatot kap.

Íme egy példa arra, hogyan egyszerűsíti a ClickUp Brain a szöveget:

Próbálja ki a ClickUp Brain-t! Használja a ClickUp Brain alkalmazást a bonyolult szövegek egyszerűsítéséhez, hogy írása világosabb és hatékonyabb legyen.

A ClickUp Brain gondoskodik arról, hogy üzenete tömör legyen és a megfelelő hangot üsse meg. Bízzon benne, mint személyes szerkesztőjében, és búcsút inthet a végtelen átírásoknak!

ClickUp Docs

A ClickUp Docs segítségével is írhatja és szerkesztheti tartalmát AI segítségével. Egyszerűen nyissa meg a ClickUp AI-t a Docs szövegszerkesztő eszköztárából, és írjon, szerkesszen, hozzon létre és foglaljon össze tartalmakat közvetlenül a Docs-ban.

Használja a ClickUp Docs programot és annak gazdag formázási lehetőségeit a tartalom írásához és szerkesztéséhez

A meglévő tartalom egyszerűsítéséhez jelölje ki a szöveget, és használja az AI ikont a szöveg eszköztáron. A ClickUp Brain javítja az írásmódot, kijavítja a nyelvtani hibákat, meghosszabbítja vagy lerövidíti a szöveget, egyszerűsíti azt, vagy cselekvésre ösztönöz. Igen, ennyire egyszerű!

A ClickUp Docs legjobb tulajdonsága a valós idejű együttműködés. A szöveget egyszerre szerkesztheti a csapattagjaival, és a legújabb verzió minden tag munkaterületén frissül.

Szeretné még jobban egyszerűsíteni a tartalmát? Ne feledkezzen meg a formázásról! A ClickUp Docs alkalmazásban címekkel, szalagcímekkel, listákkal és egyéb elemekkel formázhatja a szövegét, hogy vizuálisan vonzó dokumentumokat hozzon létre. A megfelelő formázás megkönnyíti a tartalom olvasását, segít kiemelni a fontos információkat, és zökkenőmentesen végigvezeti az olvasókat az ötletein.

Az AI és az együttműködési eszközök közötti szinergia biztosítja, hogy mindenki szó szerint és átvitt értelemben is ugyanazon az oldalon álljon.

A ClickUp legjobb funkciói

Könnyedén hozhat létre tartalmat a /AI parancs beírásával a ClickUp Docs-ban.

Szerezzen be több mint 100 kutatásokon alapuló, azonnal használható sablonokat, amelyek segítségével a mesterséges intelligencia segítségével a legjobb eredményeket érheti el.

Személyre szabhatja tartalmának hangvételét, biztosítva, hogy az szélesebb közönséget is megszólítson.

AI-korrektúrával keresse meg a nyelvtani hibákat, és javasoljon világosabb alternatívákat!

Fordítson szöveget különböző nyelvekre a ClickUp Brain segítségével, így könnyebben lokalizálhatja tartalmát a személyre szabott kommunikáció érdekében.

A ClickUp korlátai

A kezdetekben ez nyomasztó lehet, mivel rengeteg funkcióval rendelkezik.

A ClickUp Brain nem szerepel az ingyenes csomagban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Nemcsak cikkek írásába kezdtünk, hanem úgy döntöttünk, hogy ezt nagy léptékben tesszük, ezért szükségünk volt egy robusztus platformra, amely könnyen alkalmazkodik a növekvő számú teljesítményünkhöz. A ClickUp volt a legjobb választás.

2. Junia. AI (A legjobb technikai tartalmak egyszerűsítéséhez)

A Junia. AI ingyenes AI szövegegyszerűsítő programot kínál, amely egyszerre akár 500 szót is képes feldolgozni. Szinonimákat generálhat és hivatkozásokat hozhat létre technikai cikkekhez. A mesterséges intelligencia segítségével összefoglalhatja, átfogalmazhatja, lefordíthatja és megváltoztathatja a tartalom hangnemét.

A Junia AI-alapú automatikus kiegészítései megkönnyítik a technikai tartalmak létrehozását. Be kell írnia a kulcsszavakat, és az AI generálja a kontextusnak megfelelő releváns tartalmat. A Junia AI segít a GYIK generálásában is, hogy javítsa szövegének olvashatóságát.

Junia. AI legjobb funkciói

Engedélyezze a GPT-4-et, hogy jobb kontextusértéssel írjon, ami pontos válaszokat biztosít.

Adjon hozzá egy egyedi márka hangot, amelyet minden tartalomban használhat.

Többnyelvű támogatást kaphat tartalmának lokalizálásához.

Junia. AI korlátai

Ha cikket ír, előfordulhat, hogy a képek alternatív szövege összekeveredik a tartalommal, ami miatt az olvasók elveszítik a kontextust.

A szerszám kipróbálásához nem áll rendelkezésre ingyenes tervezet.

Junia. AI árak

Ingyenes

Alkotó : 34 dollár havonta

Pro: 59 dollár havonta

Junia. AI értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

Nagyon szeretem a Junia-t. Jó tartalmakat ír, és méghozzá ingyen. A legtöbb AI-eszköz havi korlátja nagyon alacsony, de a Junia 5000 szót engedélyez, ami nekem elegendő, mivel hirdetések címsorához és leírásához használom. A legtöbb funkciója tetszik, de a felhasználói felületük sokkal jobb lehetne, mint a jelenlegi verzió.

🧠 Tudta? A 2010-es Plain Writing Act (Egyszerű Í rásról szóló Törvény) előírja az amerikai szövetségi ügynökségeknek, hogy a nyilvános kommunikációban, beleértve a nyilvánosság számára szánt űrlapokat, utasításokat és szabályozásokat, világos, egyértelmű nyelvet használjanak. Ez rávilágít az egyszerű kommunikáció fontosságára az elérhetőség biztosítása és a zavarok csökkentése érdekében.

3. ProWritingAid (A legjobb valós idejű szerkesztéshez)

via ProWritingAid

A ProWritingAid egy írási asszisztens, amely túlmutat az alapvető nyelvtani ellenőrzésen. AI-alapú átfogalmazó eszköze segít kontextushoz illő kifejezéseket hozzáadni, így nem kell bajlódnia nehézkes írásmóddal vagy kínos kifejezésekkel.

Ráadásul a ProWritingAid átfogalmazó eszköze egyszerűsítheti írását a tartalom kibővítésével, releváns részletek hozzáadásával vagy az olvashatóság javításával. Valós idejű nyelvtani és stilisztikai visszajelzéseket kap, hogy írás közben kijavíthassa a hibákat. Emellett rendelkezik egy kritikai jelentés funkcióval is, amely megmutatja írásának erősségeit és gyengeségeit.

A ProWritingAid legjobb funkciói

Egyszerűsítsen akár 250 szót az ingyenes szövegegyszerűsítővel!

Ismerje meg az írási javaslatok mögötti logikát, hogy jobban tudjon írni!

Testreszabhatja stílusúti mutatóit és szótárait, hogy személyre szabott javaslatokat kapjon.

Integrálja a ProWritingAid alkalmazást kedvenc platformjával, például a Docs, a Word vagy a Scrivener programmal, anélkül, hogy megzavarná a mindennapi munkamenetét.

A ProWritingAid korlátai

A plágiumellenőrzőért külön díjat kell fizetnie.

Néha lassan működhet.

ProWritingAid árak

Ingyenes

Prémium: 30 dollár havonta

Premium Pro: 36 dollár havonta

ProWritingAid értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

A sok kipróbált szerkesztőprogram közül a PWA-t találtam a legkönnyebbnek és a legátfogóbbnak. Minden kéziratomat átengedem rajta, és a PWA-ra bízom a hibáim és kihagyásaim kiszűrését. Gyorsan működik, megbízható, és nemcsak kijavítja az írásomat, hanem a tippjeiből is tanulok.

4. Dumb It Down (A legjobb szakzsargon magyarázására)

via Dumb It Down

Az egyszerű tartalom írásának egyik legjobb technikája, ha először megértjük egy kifejezés vagy szakszó eredeti jelentését. Ha teljes mértékben megérted a szakszavak jelentését, és azokat könnyen érthető nyelven magyarázod el, az olvasóid is meg fogják érteni.

A Dumb It Down AI Explainer segít a bonyolult kifejezéseket egyszerűbbé tenni. Megkérheted, hogy magyarázza el a kifejezéseket, idézeteket, fogalmakat vagy idiómákat, így könnyebben megértheted a kontextust és világosabban írhatod meg szövegeidet.

A Dumb It Down legjobb funkciói

Az Explainer eszközzel bármely szó jelentését megmagyarázhatja.

Az Origin eszközzel bármely szó, idézet vagy kifejezés eredetét megtalálhatja.

Hosszú cikkekről gyors, AI által generált összefoglalásokat kaphat, ha beilleszti a szöveget vagy megadja az URL-t.

A PDF Chat funkcióval könnyedén áttekintheti a bonyolult vagy technikai dokumentumokat.

A Dumb It Down korlátai

Az ingyenes csomagok csak 20 kreditet kínálnak havonta.

Az ingyenes csomaggal egyszerre akár 200 szót is egyszerűsíthet.

Dumb It Down árak

Ingyenes

Pro: 2,99 dollár havonta

Dumb It Down értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

5. MyCleverAI (A legjobb AI-alapú tartalomfejlesztéshez)

via MyCleverAI

Bár a MyCleverAI elsősorban AI webdesignok létrehozására szolgál, kiváló írási és SEO funkciókkal is rendelkezik. Egyszerűsítheti, összefoglalhatja és rövidítheti szövegét. Emellett AI eszközökkel is rendelkezik, amelyekkel nyelvtani és helyesírási ellenőrzéseket végezhet.

Szeretne megérteni egy komplex fogalmat, mielőtt írna róla? A MyCleverAI AI-tutorral és interaktív chatbottal segít a technikai témák elsajátításában.

A MyCleverAI legjobb funkciói

Az AI helyesírás-ellenőrzőjével kontextus szerinti javításokat végezhet írásstílusán.

Szerezzen szinonimákat bármely szóhoz, hogy szövege egyszerűbb és hatásosabb legyen.

Készítsen webhelyéhez szabott marketingtervet AI segítségével!

A MyCleverAI korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az AI SEO audit funkció nem működik megfelelően.

Az AI kulcsszógenerátor eszköz véletlenszerű kulcsszavakat generál, anélkül, hogy további információkat adna meg, például a kulcsszó nehézségét, a keresési volument stb.

MyCleverAI árak

Ingyenes

Teljes hozzáférés: 25 dollár havonta

MyCleverAI értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

💡Profi tipp: Használja a Flesch Reading Ease Score-t, hogy megbizonyosodjon arról, hogy tartalma könnyen olvasható. Célja legyen egy 60-70 közötti pontszám, amely egyértelmű, hozzáférhető szöveget jelent, amelyet a legtöbb ember könnyen megérthet. Ez a tartomány általában a 8-9. osztályos olvasási szintnek felel meg, így írása szélesebb közönség számára lesz érthetőbb.

6. Writecream (A legjobb többnyelvű tartalmakhoz)

via Writecream

A Writecream elsősorban egy AI szövegíró eszköz, amely ingyenes szövegegyszerűsítővel rendelkezik. Csak be kell illesztenie a tartalmat, és a Writecream egyszerűsíti a szöveget, majd beszéddé alakítja, hogy könnyebben bemutathassa. Lehetővé teszi továbbá a kívánt hangnem (pl. professzionális vagy informális) és stílus (pl. informatív) kiválasztását a szöveg egyszerűsítéséhez.

A Writecream segítségével különféle típusú tartalmakat hozhat létre, beleértve blogcikkeket, közösségi média bejegyzéseket, e-maileket, hirdetési szövegeket és akár podcastokat is. Ezenkívül a Writecream segít egyszerű nyelven megírni szakmai cikkeket és folyóiratcikkeket is.

A Writecream legjobb funkciói

Egyszerűsítse a tartalmat több mint 75 nyelven

Tegyen fel kérdéseket a „Genie” nevű írási asszisztensnek, amely hasonló a ChatGPT-hez.

Készítsen blogbefejezéseket másodpercek alatt a befejezésgenerátor segítségével!

Gyorsan készíts cikkeket a 4 lépéses cikkgenerátor segítségével!

A Writecream korlátai

Az ingyenes csomagban csak 1 kredit használható fel.

A Writecream árai

Ingyenes

Korlátlan: 9 dollár havonta

Writecream értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

A Writecream képes gyorsan és hatékonyan olyan szövegeket generálni, amelyek mind nyelvtanilag helyesek, mind tartalmilag relevánsak. Ezenkívül képes alkalmazkodni különböző írásstílusokhoz és témákhoz, ami értékes eszközzé teszi írók, újságírók és marketingesek számára. Nagyon sajnálatos, hogy csak 300 karakterig lehet használni.

7. Semantic Pen AI (a legjobb cikkíráshoz)

via Semantic Pen AI

A Semantic Pen AI kiemelkedik a legjobb AI szövegegyszerűsítők közül, mivel lehetővé teszi a kimenet testreszabását a kívánt szintnek megfelelően. Az AI mondatíró segítségével módosíthatja tartalmának hangvételét.

Lehetővé teszi továbbá, hogy bármely YouTube-videót cikké alakítson. A legjobb az egészben, hogy egyetlen kattintással közvetlenül közzéteheti a cikkeket a WordPressen vagy a Webflow-n.

A Semantic Pen AI legjobb funkciói

Az AI-alapú tartalomgenerátor segítségével egyszerre akár 5 cikket is létrehozhat.

Hozza létre cikkét a robusztus testreszabási funkciók segítségével!

Adjon hozzá belső és külső linkeket a tartalmához az előre beállított és a téma hozzáadásával.

A Semantic Pen AI korlátai

Lehet, hogy nehezen érti a finom árnyalatú vagy összetett kontextusokat, például az idiomatikus kifejezéseket vagy a szarkazmust.

A Semantic Pen AI árai

Alapvető : 17 dollár havonta

Starter : 37 dollár havonta

Professzionális: 47 dollár havonta

Semantic Pen AI értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

💡Gyors tipp: Ha különböző közönségek számára készít tartalmat, kérje meg az AI eszközöket, hogy több, különböző komplexitású változatot generáljanak. Például kérjen három változatot ugyanabból a tartalomból: egyet szakértőknek, egyet általános közönségnek és egyet kezdőknek. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a tartalmat az adott tudásszinthez igazítsa.

8. Textbuddy (A legjobb az olvashatóság javításához)

via TextBuddy

A Textbuddy egy egyszerű AI szövegegyszerűsítő és átírási szoftver. Ez az eszköz mondatokat bont, szövegérzelmeket elemz és bekezdéseket ír át.

Olvashatósági pontszámot ad és értékeli a CEFR (Közös Európai Nyelvi Referenciakeret) szintjét. A pontszámok a következők:

AI, A2: Alapszintű felhasználó/egyszerű nyelv

B1, B2: Független felhasználó/egyszerű nyelv

C1, C2: jártas felhasználó/bonyolult nyelv

Ezek a pontszámok segítenek megérteni a szöveg olvashatóságát és világosabb mondatokat írni.

A Textbuddy legjobb funkciói

A szövegszerkesztő segítségével azonosítsa a szövegben előforduló potenciális problémákat, például a hosszú mondatokat, a bonyolult nyelvet, a passzív hangnemet, az adverbiumokat, a töltelékszavakat és a formázási hibákat.

Egyetlen kattintással szinonimákat kaphat a bonyolult szavakhoz, ami megkönnyíti a szavak kiválasztását és javítja az érthetőséget.

Tekintse meg szövegének olvasási és beszédidejét

A Textbuddy korlátai

Nincs ingyenes próbaverzió a funkciók teszteléséhez.

A Textbuddy árai

Prémium: 19 dollár havonta

Textbuddy értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

9. QuestGenius (A legjobb a szöveg bővítéséhez)

via QuestGenius

A QuestGenius egy AI-alapú platform, amely szövegszerkesztő eszközök sorozatát kínálja, amelyek célja, hogy segítsék a felhasználókat különböző írásbeli feladatok elvégzésében. Egyszerre akár 300 szót is egyszerűsíthet, és 5 ingyenes kredit áll rendelkezésére, hogy kipróbálhassa az eszköz legfontosabb funkcióit. Emellett lehetővé teszi a szövegek különböző hangnemben történő átfogalmazását is.

Egyedülálló funkciója a kvízgenerátor eszköz. Ön megad egy szöveget, kiválasztja a nehézségi szintet és a kvíz típusát, és az eszköz automatikusan létrehoz egy, az Ön tartalmához igazított kvízt. Ez segít felmérni, hogy a közönsége megértette-e a legfontosabb fogalmakat és tanulságokat, vagy tovább kell egyszerűsítenie a tartalmát.

A QuestGenius legjobb funkciói

Bővítse szövegét, hogy hatékonyan egyszerűsítse a komplex témákat

Válasszon a szövegéhez a különböző hangnemek listájából!

Gyors AI-összefoglalók létrehozása technikai tartalmakhoz

A QuestGenius korlátai

Nincs valós idejű szerkesztési és nyelvtani ellenőrzési funkciója.

QuestGenius árak

Ingyenes

Prémium: 12 dollár havonta 200 kreditért

QuestGenius értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

10. HyperWrite (A legjobb írási visszajelzések megszerzéséhez)

via HyperWrite

A HyperWrite „Explain Like I’m 5” innovatív eszköze fejlett AI modelleket, többek között a GPT-4-et használja a technikai témák egyszerűsítésére. Könnyen érthető analógiákat és példákat használ, hogy a különböző korosztályok és olvasási szintű emberek is könnyen megértsék a tartalmát.

Próbálja ki a HyperWrite-ot, hogy leegyszerűsítse egy tudományos elméletet, vagy laikusok számára is érthetővé tegye a bonyolult jogi és pénzügyi rendelkezéseket. A Magic Editor funkciója pedig segít a szöveg tisztázásában, folyékonyságának és olvashatóságának javításában.

A HyperWrite legjobb funkciói

Valós idejű szerkesztési javaslatokat kapsz a szöveg egyszerűsítéséhez.

Alkalmazzon stílusútimutatókat, hogy a különböző dokumentumokban egységes hangnemet tartson fenn.

Ismerje meg bármely szöveg legfontosabb pontjait vagy információit az AI-összefoglalóval!

A HyperWrite korlátai

A felhasználói felülete nem túl intuitív.

A tartalom generálásának sebessége más AI eszközökhöz képest lassú.

HyperWrite árak

Ingyenes

Prémium : 19,99 USD havonta

Ultra: 44,99 dollár havonta

HyperWrite értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

🧠 Tudta? Az amerikai kormány egyszerű nyelvű képzéseket kínál, amelyek eszközökkel és forrásokkal segítik az írás egyszerűsítését és a világos kommunikációt.

Használja a ClickUp-ot a szöveg egyszerűsítéséhez

A szöveg egyszerűsítése nem csak azt jelenti, hogy megszabadul a szakzsargontól. A jobb érthetőség érdekében strukturálnia kell a tartalmat, vizuális elemeket kell hozzáadnia, és olyan releváns kifejezéseket vagy analógiákat kell használnia, amelyeket a célközönsége megért.

Mindez azonban sok kézi munkát és időt igényel. Az AI szövegegyszerűsítők megkönnyítik az életét azzal, hogy automatikusan lebontják a technikai szövegeket világos tartalmakra. Egyes eszközök valós idejű javaslatokat is adnak a világosság érdekében. Bár az ezen a listán szereplő összes eszköz vonzóbbá teszi az írásait, a ClickUp kiemelkedik mint a végső megoldás.

A ClickUp Brain másodpercek alatt egyszerűsíti a tartalmát, hogy az egyértelműbb legyen. Ráadásul a egyszerűsített szövegből feladatokat hozhat létre, csapat tagokat rendelhet hozzá, és még sok mást tehet! Használja a ClickUp-ot a valós idejű együttműködéshez, írásbeli visszajelzések adásához és projektjeinek zökkenőmentes kezeléséhez – mindezt egyetlen platformon.

Készen állsz a ClickUp varázslatos világának felfedezésére? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra!