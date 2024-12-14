A 10 legjobb AI e-mail író program szakemberek és marketingesek számára

A hatékony e-mailes kommunikáció jelentősen megváltoztatja a helyzetet, függetlenül attól, hogy ügyfelekkel lép kapcsolatba, potenciális ügyfeleket ápol vagy kollégákkal együttműködik.

A marketingesek 89%-a az e-mailt használja elsődleges csatornaként a potenciális ügyfelek megszerzéséhez! 🚀

De legyünk őszinték. Hatékony e-mailek írása nem mindig egyszerű feladat. A hagyományos e-mailírás időigényes, pontosságot igényel, és gyakran jár olyan kihívásokkal, mint a helyesírási hibák, a nem egyértelmű üzenetek vagy a nem megfelelő hangnem.

Nehézséget okozott számomra a figyelemfelkeltő tárgy sorok megírása, illetve a professzionális és személyes hangnem tökéletes egyensúlyának megtalálása az e-mailekben.

A jó hír? Az AI e-mail író eszközökkel az e-mail írása már nem okoz stresszt. Segítenek (pár perc alatt) kifinomult, személyre szabott e-maileket írni, hibákat kiszűrni és biztosítani, hogy a hangnem megfelelő legyen. 🙌

A ClickUp csapatának kiterjedt tesztelései és tapasztalatai alapján összeállítottam egy listát a legjobb eszközökről, amelyek segítségével profi módon írhat e-maileket. Olvassa el!

Mit kell keresnie egy AI e-mail író eszközben?

A legjobb AI e-mail generáló szoftver kiválasztásakor bizonyos e-mail írási funkcióknak kell szerepelniük a legfontosabb szempontok között.

Íme a hatékony AI e-mail írási eszközök legfontosabb funkciói:

Személyre szabási lehetőségek: Válasszon olyan Válasszon olyan e-mail-küldő eszközöket , amelyek konkrét részletekhez igazodó e-maileket generálnak, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy személyes hangvételű üzleti kommunikációt folytassanak. Ez biztosítja, hogy üzenetei visszhangra találjanak a címzetteknél, és javítsák az elkötelezettséget.

Nyelvtani és hangnemellenőrzés: Válasszon olyan Válasszon olyan AI írási eszközt , amely biztosítja, hogy e-mailjei hibátlanok legyenek és a professzionális e-mail kommunikációhoz megfelelő hangnemet közvetítsenek.

AI-alapú javaslatok: Keressen olyan e-mail generátorokat, amelyek javaslatokat adnak a tárgy sorokhoz, a mondatszerkezethez és a tartalomhoz, hogy könnyedén legyőzhesse az írói blokkot. Ezek az eszközök segíthetnek abban, hogy e-mailjei vonzóbbak és hatékonyabbak legyenek.

Nyelvi támogatás : Győződjön meg arról, hogy az AI e-mail írási eszköz több nyelven is képes e-maileket írni, hogy a különböző ügyfelek és közönségek igényeit kielégíthesse. Ez a funkció felbecsülhetetlen értékű a globális piacokon működő vállalkozások számára.

Mobil hozzáférhetőség: Válasszon olyan e-mail generátorokat, amelyek kompatibilisek a mobil eszközökkel, így automatizálhatja az időigényes e-mail írási feladatokat, és útközben is hozzáférhet a generált tartalomhoz. Ez a rugalmasság biztosítja, hogy utazás közben is produktív maradjon.

Számos e-mailkezelő szoftver tesztelése után jelentős javulást tapasztaltunk e-mailjeink minőségében és hatékonyságában.

Íme a legjobb AI e-mail írási eszközök, amelyeket professzionális, kiváló minőségű e-mailek létrehozásához ajánlunk:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú e-mail projektmenedzsmenthez)

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi eszköz, amelynek célja a munkafolyamatok optimalizálása, az együttműködés javítása és a munkák egyetlen egységes platformba történő összevonása.

Akár szabadúszó, projektmenedzser vagy marketingcsapat tagja, a ClickUp eszközei bármilyen munkafolyamathoz alkalmazkodnak. Egyszerűsítik a projektek kezelését, a feladatok nyomon követését, a dokumentumok létrehozását és a csapatokkal való együttműködést.

ClickUp Brain

Készítsen hatékony e-maileket néhány utasítással a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain mesterséges intelligenciája egyszerűsíti az e-mail írás folyamatát azáltal, hogy kifinomult, küldésre kész válaszokat generál. Csapatommal együtt ezt használjuk professzionális, mégis barátságos e-mailek következetes megírásához, ami időt takarít meg és javítja a kommunikációm minőségét.

Gyorsan kell válaszolnia egy ügyfél kérdésére? A ClickUp Brain elemzi a beszélgetés kontextusát, és személyre szabott tartalmat generál, amely illeszkedik az Ön hangneméhez és céljához. Ez különösen hasznosnak bizonyult forgalmas időszakokban, amikor nem lehet e-maileket írni a semmiből.

A ClickUp csökkentette az e-mailes kommunikáció szükségességét és egyszerűsítette a tartalomkészítő csapatunk együttműködését. Most már 2-3-szor gyorsabban tudunk eljutni az ötletelés/brainstorming fázistól az első vázlatig.

ClickUp Docs

Kössön dokumentumokat a munkafolyamatokhoz a termelékenység növelése érdekében a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs segítségével könnyedén elkészítheti és rendszerezheti az e-mail sablonokat egy helyen. Ahelyett, hogy több eszközt használna az egyes sablonokhoz, azokat közvetlenül a Docs-ban tárolhatja és kezelheti. Ráadásul a Docs zökkenőmentesen kapcsolódik a munkafolyamatokhoz, így biztosítva, hogy a generált e-mailből létrehozott feladatok összekapcsolva maradjanak.

A csapatmunka elősegítése érdekében lehetővé teszi, hogy a dokumentum bizonyos részeit a csapat tagjaihoz rendelje. Ez megkönnyítette a csapatom számára a dokumentumok megosztását és a valós idejű együttműködést.

Akár e-mail-szövegek finomításáról, akár stratégiák tervezéséről van szó, mindenki egyszerre hozzájárulhat, megjegyzéseket fűzhet és frissítheti a dokumentumot.

Küldjön és fogadjon e-maileket, hozzon létre feladatokat, állítson be automatizálásokat, és csatoljon e-maileket a feladatokhoz a ClickUp segítségével

A ClickUp e-mailkezelő megoldása integrálja az e-mail tartalmat a feladatkezeléssel. Lehetővé teszi a Gmail, Outlook, Office 365 vagy IMAP e-mail fiókok szinkronizálását.

A feladat neve automatikusan kivonásra kerül az e-mail tárgyából, míg az e-mail szövege a feladat leírásaként szolgál.

Feladatokat rendelhet hozzá a tárgy sorában olyan címkék használatával, mint például „ ” (feladat), „ ” (megbeszélés) vagy „ ” (megbeszélés). Mellékleteket, beleértve képeket is, feladatfájlként lehet hozzáadni, és a tárgy sorában a „ ” (megbeszélés) címkével lehet feladat határidőket beállítani.

ClickUp sablonok

A ClickUp emellett számos testreszabható sablont is kínál az e-mailkezelési munkafolyamatok javításához.

Például a ClickUp e-mail marketing sablon automatizálja a feladatokat, személyre szabja az üzeneteket és nyomon követi a teljesítménymutatókat, így erősítve az ügyfélkapcsolatokat. Ez lehetővé teszi, hogy erősebb ügyfélkapcsolatokat építsen ki, miközben optimalizálja e-mailkezelési stratégiáit és javítja a kampányok általános hatékonyságát. 📈

Ezenkívül a minta marketing e-mail sablonok segítségével könnyedén készíthet hatékony marketing e-maileket, amelyek vonzzák a közönséget, ösztönzik a konverziókat és növelik az eladásokat. Ez különösen hasznos volt a csapatom számára az e-mail kampányok optimalizálásában és az általános eredmények javításában.

A ClickUp legjobb funkciói

Szervezze, tárolja és szerkessze e-mail vázlatokat, hozzon létre e-mail sablonokat, és kezelje az összes tartalmat a ClickUp Docs-ban

Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 alkalmazással, beleértve a Gmail, Outlook, Slack, Google Drive, Microsoft Teams és Zoom alkalmazásokat a ClickUp Integrations segítségével.

Írjon e-mail válaszokat, hírleveleket és blogbejegyzéseket, és generáljon ötleteket marketingkampányokhoz a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Chat segítségével valós időben együttműködhet, és az összes kommunikációt a platformon belül tarthatja, így nem kell az alkalmazások között váltogatnia.

Hozzáférhet előre elkészített, testreszabható sablonokhoz, hogy maximalizálja e-mailjeinek sikerét.

A ClickUp korlátai

Bár a ClickUp mobilalkalmazás tartalmazza a legfontosabb funkciókat, nem kínálja a desktop verzióban elérhető teljes funkcionalitást.

Az eszköz kiterjedt funkciói túlnyomóak lehetnek az új felhasználók számára, különösen azok számára, akik kevésbé ismerik a technológiát.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, tagonként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Jasper AI (A legjobb optimalizált, hosszú formátumú, SEO-barát tartalom létrehozásához)

via Jasper AI

A Jasper AI egy hatékony szöveggeneráló platform, amely segít e-mailek, blogok, hirdetések szövegének és egyebek létrehozásában. Számos AI-sablont, hosszú formátumú tartalom-munkafolyamatot és Surfer SEO-integrációt kínál az írás optimalizálása érdekében, ami felbecsülhetetlen értékű eszközzé teszi.

Az e-mail generátor segítségével gyorsan elkészítheti személyre szabott, professzionális üzleti e-mailjeit. A Jasper testreszabható sablonokkal segíti a marketing csapatot abban, hogy az összes e-mail kommunikációban konzisztens márkaimázst tartson fenn.

A Jasper AI legjobb funkciói

Az AI-alapú javaslatok segítségével könnyedén készítheti el e-mail vázlatait.

Készítsen olyan hirdetési szöveget, amely a meggyőző nyelvhasználatra összpontosítva növeli a konverziókat.

Optimalizálja a tartalom SEO-ját a beépített Surfer integrációval a jobb láthatóság érdekében.

A tartalom hangvételének módosításával, különböző nyelvekre történő fordításával és nagy felbontású képek létrehozásával sokoldalúan használható minden típusú kreatív projekthez.

A Jasper AI korlátai

Korlátai vannak a tényszerű pontosság terén, különösen a valós idejű események tekintetében.

Az összes funkció eléréséhez magasabb árú csomagokat kell választania, ami nem feltétlenül ideális a korlátozott költségvetéssel rendelkező felhasználók számára.

Jasper AI árak

Alkotó : 49 USD/hó felhasználónként

Pro: 69 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

3. SaneBox (A legjobb a beérkező levelek hatékonyságának javításához)

via SaneBox

A SaneBox egy hatékony eszköz, amellyel könnyedén rendet tehet és kezelheti e-mail fiókját. Segít a fontos e-mailek prioritásainak meghatározásában, miközben kiszűri a figyelmet elterelő elemeket. Megismerve e-mail szokásait, automatikusan releváns mappákba rendezi a beérkező leveleket, például a SaneLater vagy a SaneNews mappákba, így racionalizálva a munkafolyamatot.

A SaneBox segítségével a régi e-maileket dátum szerint archiválhatja, így helyet szabadíthat fel anélkül, hogy fontos információkat veszítene el. Emellett segít abban is, hogy a fontos feladatok elvégzése közben koncentrált maradjon, mivel a felesleges értesítéseket felfüggeszti, így a beérkező levelek kezelése szervezettebb és hatékonyabb lesz.

A SaneBox legjobb funkciói

Kapjon prioritást élvező e-maileket, amelyek az Ön interakciós szokásaihoz igazodnak.

Engedélyezze a Ne zavarjanak módot, amely felfüggeszti a nem kritikus e-maileket és korlátozza a zavaró tényezőket.

Legyen naprakész az e-mail trendekről, és kezelje hatékonyan az e-mailek mennyiségét a napi vagy heti beérkező levelek összefoglalójával.

A SaneBox korlátai

Az eszköz nem rendelkezik fejlett funkciókkal a beérkező levelek alapos tisztításához vagy bizonyos e-mail csoportok kezeléséhez.

A fejléc alapú rendezés néha tévesen kategorizálja az e-maileket, ezért manuális beállításokra van szükség.

SaneBox árak

Snack : 7 USD/hó 1 e-mail fiókért

Ebéd: 12 dollár/hónap 2 e-mail fiókért

Dinner: 36 USD/hó 4 e-mail fiókért

SaneBox értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (70+ értékelés)

4. Lavender (A legjobb e-mailek elemzéséhez és fejlesztéséhez)

A Lavender egy AI e-mail írási eszköz, amelynek célja az e-mail kommunikáció javítása. Segítségével könnyedén készíthet kiváló minőségű, eredményorientált e-maileket, míg a személyre szabási asszisztens integrálja a potenciális ügyfelek adatait a beérkező levelek mappájába.

A csapatomnak a Lavender valós idejű coaching funkciója segített. Ez a funkció az e-maileket olvashatóság, személyre szabottság és hatékonyság szempontjából értékeli. Emellett jelzi a spam jellegű kifejezéseket, és tömör, vonzó alternatívákat kínál az általános minőség javítása érdekében.

A Lavender legjobb funkciói

Finomítsa e-mailjeit valós időben, hogy javítsa azok olvashatóságát és a válaszadási esélyeket.

Készítsen e-mail-vázlatokat AI segítségével, ezzel időt takaríthat meg és ösztönözheti kreativitását.

Jelölje meg a spam-t kiváltó tényezőket, hogy elkerülje azokat a gyakori hibákat, amelyek miatt az e-mailek a levélszemét mappába kerülhetnek.

A Lavender korlátai

A Lavender korlátozottan foglalkozik az e-mailes illemtan kérdéseivel, de nem nyújt útmutatást komplex helyzetek kezeléséhez, amelyekhez további források szükségesek lehetnek.

A fejléc alapú rendezés néha tévesen osztályozza az e-maileket, ami zavarokat okozhat a szervezésben.

Lavender árak

Örökre ingyenes

Starter : 29 USD/hó felhasználónként

Egyéni Pro: 49 USD/hó felhasználónként

Csapatcsomag: Egyedi árazás

Lavender értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Writer (A legjobb a zavaró tényezőktől mentes környezetben történő koncentrált íráshoz)

via Writer

A Writer egy népszerű online eszköz, amelynek célja az írási folyamat optimalizálása, függetlenül attól, hogy gyors jegyzeteket vagy részletes dokumentumokat szerkeszt. Minimalista felülete eltávolítja a figyelemelterelő tényezőket, így teljes mértékben a tartalomra koncentrálhat.

A Writerben leginkább az tetszett, hogy zavartalanul tudok koncentrálni, köszönhetően a figyelemelterelő elemek nélküli felületének és a Hemingway módnak. Ezek a funkciók sokkal könnyebbé tették a produktív munkát és a kifinomult tartalom létrehozását.

A Writer legjobb funkciói

Kövesse nyomon az előrehaladást a munkamenet alapú szó- vagy karakter számlálási célokkal.

Folyamatosan mentse a módosításokat, és könnyedén hívja elő a korábbi verziókat.

Kapcsolja ki a Backspace gombot a zavartalan szövegszerkesztéshez a Hemingway módban.

Írói korlátozások

A fejlett funkciók, például a Hemingway mód, csak fizetős csomaggal érhetők el.

Az eszköz nem kínál offline módot, ami kényelmetlen lehet azoknak a felhasználóknak, akik nem rendelkeznek állandó internet-hozzáféréssel.

Írói árak

Writer Basic: örökre ingyenes

Writer PRO havi előfizetés: 5 USD/hó felhasználónként

Writer PRO éves előfizetés: 48 USD/év felhasználónként

Writer PRO Lifetime: 99 dollár egyszeri díj

Írói értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Google Gemini (a legjobb ügyfélkommunikációk megfogalmazásához)

via Google Gemini

A Google Gemini segítségével zökkenőmentesen integrálhatja a Gmailbe, és másodpercek alatt készíthet kifinomult e-maileket. Intuitív felülettel rendelkezik, és mind a weben, mind a mobil eszközökön elérhető.

Csapatommal kipróbáltuk a Help Me Write és a Polish funkciókat, és ezek nagyon hasznosnak bizonyultak olyan feladatoknál, mint az ügyfelek kérdéseinek megválaszolása vagy személyre szabott marketing e-mailek készítése e-mail kampányok kezeléséhez.

Ezzel az eszközzel gyorsan finomíthatja marketing e-mailjeit, vagy személyes hangulatot adhat köszönőleveleinek, miközben elkerülheti a nyelvtani hibákat ezzel az ingyenes AI e-mail íróval.

A Google Gemini legjobb funkciói

Minimális bevitellel teljes e-mail vázlatokat hozhat létre.

Csiszolja meg a meglévő vázlatokat, hogy azok világosabbak és professzionálisabbak legyenek.

Alkalmazkodjon a formális vagy informális stílushoz

A Google Gemini korlátai

Az eszköz teljesítménye korlátozott lehet a nagyon speciális vagy technikai témák esetében.

Adathiány miatt pontatlan vagy elfogult válaszokat adhat, ami befolyásolhatja az eredmények minőségét.

A Google Gemini árai

Örökre ingyenes

Gemini Business: 24 USD/hó felhasználónként

Gemini Enterprise: 36 USD/hó felhasználónként

AI Meetings and Messaging: 12 USD/hó felhasználónként

AI Security: 12 USD/hó felhasználónként

Google Gemini értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

7. SmartWriter (A legjobb e-mail marketing kampányok személyre szabásához)

via SmartWriter

A SmartWriter egy népszerű AI e-mail író program marketingesek, értékesítési szakemberek és vállalkozók számára. Kiválóan személyre szabott tartalmakat készít a címzett adatainak, például szakmai életrajzának és közösségi média aktivitásának felhasználásával.

A gépi tanulás segítségével a SmartWriter optimalizálja az e-mailek írásának folyamatát. Segít személyre szabott e-mailek létrehozásában álláspályázatokhoz, marketingkampányokhoz, tájékoztatási tevékenységekhez, B2B értékesítéshez és személyes kommunikációhoz, így hatékony eszközzé válik a különböző e-mailes igények kielégítéséhez.

A SmartWriter legjobb funkciói

Hasznos javaslatok segítségével könnyedén hozhat létre figyelemfelkeltő tárgyakat.

Testreszabhatja az e-mailek tartalmát formális hangnemmel vagy specifikus üzenetstílussal.

Élvezze a felhasználóbarát felületet, amely egyszerűsíti az e-mailek írását, anélkül, hogy technikai ismeretekre lenne szükség.

A SmartWriter korlátai

Az eszköz hasonló funkciókkal rendelkező versenytársaihoz képest magasabb árat kínál.

A felhasználók alkalmanként e-mailek kézbesítési problémáiról számoltak be, ami befolyásolhatja a tájékoztatás hatékonyságát.

A SmartWriter árai

Alapcsomag: 59 USD/hó felhasználónként

Népszerű csomag: 149 USD/hó felhasználónként

Pro csomag: 359 USD/hó felhasználónként

SmartWriter értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Rytr (A legjobb marketingkampány-e-mailek fejlesztéséhez)

via Rytr

A Rytr egy népszerű írási asszisztens, amely egyszerűsíti az e-mailek írását számos felhasználási esetben, a marketingkampányoktól a személyes kommunikációig. Percek alatt elkészítheti mind a marketing ügyfelek számára szánt formális e-maileket, mind a tömör, meggyőző értékesítési szövegeket.

Akár álláspályázati e-maileket, értékesítési ajánlatokat vagy hírleveleket ír, a Rytr mesterséges intelligenciája releváns, vonzó tartalmat generál, amelynek hangvételét és stílusát finomhangolhatja. Többnyelvű támogatással és testreszabási lehetőségekkel rendelkezik, így globális közönségnek szóló tartalom létrehozására is alkalmas.

A Rytr legjobb funkciói

Készítsen kiváló minőségű, konkrét célokra szabott tartalmakat, például tárgyakat vagy részletes e-mail szövegeket.

Személyre szabott tartalmi javaslatokkal javítsa e-mail kampányait

Integrálja e-mail kliensekkel és CRM-ekkel, így racionalizálva a munkafolyamatokat és javítva a termelékenységet.

A Rytr korlátai

A valós idejű támogatás csak prémium felhasználók számára elérhető.

Az ingyenes verzió nem tartalmaz plágiumellenőrzést vagy tartalomhangnem-ellenőrzést.

Rytr árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 9 USD/hó

Prémium: 29 USD/hó

Rytr értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. MailMaestro (A legjobb személyre szabott e-mailek írásának és válaszadásának automatizálásához)

via MailMaestro

A MailMaestro mögött álló Maestro Labs felvásárolta a Flow AI mesterséges intelligenciával működő e-mail írási részlegét, a Flowrite-ot, hogy javítsa e-mail automatizálási képességeit.

A MailMaestro egy kiváló minősítésű e-mail asszisztens, amely az OpenAI ChatGPT technológiáját használja, hogy gyorsan kiváló minőségű e-maileket generáljon, amelyek az Ön által preferált hangnemhez, nyelvhez és hosszúsághoz igazodnak. A Flowrite AI-vezérelt személyre szabási funkciójának integrálásával a MailMaestro még hatékonyabb e-mail automatizálási funkciókat kínál.

A MailMaestro legjobb funkciói

Másodpercek alatt hozzon létre személyre szabott e-mail vázlatokat, amelyek hangneme, hossza és nyelvezetükben is személyre szabottak.

Hosszú szálakat vagy fájlokat összefoglalhat a gyors megértés érdekében.

Válaszoljon egyetlen kattintással, ezzel jelentősen egyszerűsítve az e-mailek kezelését

A MailMaestro korlátai

Az eszköz a Gmail és az Outlook mellett korlátozott integrációs lehetőségeket kínál.

Az AI e-mail író eszköz ingyenes csomagja hetente csak 3 kérést engedélyez szövegek írására, javítására és e-mailekre való válaszadásra.

MailMaestro árak

Örökre ingyenes

Professzionális : 15 USD/hó

Csapat : 15 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

MailMaestro értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,3/5 (50+ értékelés)

10. ChatGPT (A legalkalmasabb személyre szabott és professzionális e-mail tartalom létrehozására)

Via ChatGPT

Akár üzleti e-maileket ír, ügyfelekkel lép kapcsolatba, vagy személyes levelezést kezel, a ChatGPT alkalmazkodik az Ön írásstílusához és az e-mail tartalmi követelményeihez. Segít világos és professzionális e-mailek megírásában, és javaslatokat tesz a hangnem, a szerkezet és a világosság javítására.

Készíthet követő leveleket, hírleveleket, sőt, meggyőző e-maileket is az ügyfelek megszólításához. Nagyra értékelem, hogy milyen könnyű finomítani a tartalmat, hogy az megfeleljen a konkrét hangvételnek vagy szándéknak, így biztosítva, hogy e-mailjeim mindig hatékonyak és vonzóak legyenek.

A ChatGPT legjobb funkciói

Írjon e-maileket különböző formátumokban és hangnemben, a formálisaktól a barátságosakig.

Ötleteljen tartalmi ötleteket e-mail kampányokhoz

Személyre szabhatja az írásokat az Ön által megadott információk alapján testreszabott hangnemmel.

A ChatGPT algoritmusa különböző nyelvű szövegek alapján lett kiképezve, így több mint 80 nyelven, például angolul, kínaiul, spanyolul és sok más nyelven hozhat létre vele tartalmakat.

A ChatGPT korlátai

Egyes felhasználók megjegyezték, hogy a generált tartalom néha nem adja vissza a kívánt hangnemet vagy érzelmi árnyalatokat.

Nincs fejlett e-mail automatizálási funkciója, például ütemezés és nyomonkövetés kezelése.

ChatGPT árak

Örökre ingyenes

Plusz : 20 USD/hó felhasználónként

Csapat : 30 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Javítsa e-mail optimalizálási folyamatait a ClickUp segítségével!

A hatékony e-mailek írása jelentősen befolyásolhatja termelékenységét és kommunikációját. Akár személyre szabott, akár professzionális e-maileket készít, az AI használata az e-mail írásban javíthatja a folyamatot és értékes időt takaríthat meg. ✨

A fentebb bemutatott eszközök egyedi funkciókkal segítik az e-mailek hatékony megírását.

Ha azonban többet keres, mint egyszerű e-mail írás, akkor a ClickUp a legjobb megoldás. Ez egy all-in-one platform, amely segít a feladatok kezelésében, az e-mailek automatizálásában és a termelékenység növelésében. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és egyszerűsítse munkafolyamatát az e-mail kezelés és a feladat automatizálás kombinálásával, hogy növelje termelékenységét! 🚀