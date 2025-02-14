A 10 legjobb AI hirdetésszöveg-készítő eszköz, amely fellendíti marketingkampányait

Unod már, hogy küszködsz a hirdetéseid szövegének feltűnővé tételével? A mesterséges intelligenciával működő hirdetésszöveg-készítő eszközök segítségével gyorsan elkészítheted a figyelemfelkeltő hirdetések szövegét.

A Dentsu CMO legutóbbi jelentése szerint a CMO-k 79%-a egyetért azzal, hogy „egy olyan világban, ahol a reklámokat könnyebb figyelmen kívül hagyni, minden eddiginél fontosabb a szórakoztatás és a figyelemfelkeltés”.

Az évek óta tartó digitális túlterhelés annyira elzsibbasztotta idegpályáinkat, hogy egyre újszerűbb hirdetési tartalmakra van szükség ahhoz, hogy ugyanazt a „dopaminlöketet” (olvassa: „közönség elkötelezettségét”) elérjük.

Ez a változás arra készteti a marketingeseket és a szövegírókat, hogy olyan innovatív hirdetési szövegeket alkossanak, amelyek gyorsan felkeltik a figyelmet. Az AI szövegírási eszközök pontosan erre a igényre lettek kialakítva. Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a 10 legjobb AI szövegírási eszközt, amelyekkel időt takaríthat meg a meggyőző, magas konverziós arányú hirdetési szövegek és közösségi média bejegyzések írásánál.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 10 legjobb AI hirdetésszöveg-írási eszköz összefoglalása: ClickUp (A legjobb AI-integrált tartalom és kampányok projektmenedzsmentjéhez) Jasper (a legjobb a meglévő tartalmak átalakításához és újrafelhasználásához) Copy. ai (A legjobb a hangnem és stílus egyedi beállításához, hogy biztosítsa a márka hangjának következetességét) Anyword (A legjobb teljesítményorientált hirdetési tartalomhoz) Wordtune (A legjobb meglévő hirdetések átírásához és finomításához) Writesonic (A legjobb hirdetésszövegek és céloldalak létrehozásához) AdZis (A legjobb az e-kereskedelmi hirdetések szövegírásának automatizálásához) Smart Copy by Unbounce (A legjobb konverzióorientált hirdetésekhez) Copysmith Rytr (A legjobb kiváló minőségű rövid tartalmak létrehozásához) Jacquard (korábban Phrasee) (A legjobb a közösségi média hirdetések és üzenetek személyre szabásához)

Az AI-alapú hirdetéskezelő eszközök kiválasztásakor vegye figyelembe azokat a funkciókat, amelyek megfelelnek a modern közönség fejlett preferenciáinak.

Az AI szövegírási eszközökben az alábbiakra érdemes figyelni:

Személyre szabás és célzás : A személyre szabás bizonyos demográfiai csoportok számára a dopamin-kiváltó mechanizmusokat használja ki azzal, hogy a tartalmat relevánsnak és vonzónak érezteti.

Kreativitás az adatok segítségével : az AI marketingeszközöknek változatos kifejezéseket, hangnemeket és stílusokat kell javasolniuk, hogy megfeleljenek a mai fogyasztók magasabb elvárásainak.

Mesterséges intelligencia képességei: Keressen olyan mesterséges intelligencia szövegírási szoftvert, amely fejlett Keressen olyan mesterséges intelligencia szövegírási szoftvert, amely fejlett mesterséges intelligencia technikákat, például természetes nyelvfeldolgozást használ a magas minőségű tartalom előállításához.

Érzelmekre ható nyelv : A legjobb AI-eszközök az idegtudomány eredményeit felhasználva olyan érzelmi kiváltókat tartalmaznak, amelyek felkeltik a figyelmet. Például a „újdonság” vagy a „meglepetés” középpontba állítása dopaminreakciót vált ki, amint azt : A legjobb AI-eszközök az idegtudomány eredményeit felhasználva olyan érzelmi kiváltókat tartalmaznak, amelyek felkeltik a figyelmet. Például a „újdonság” vagy a „meglepetés” középpontba állítása dopaminreakciót vált ki, amint azt a fogyasztói elkötelezettségről szóló tanulmányok is kiemelik.

Könnyű integráció: A Google Ads vagy a Facebookhoz hasonló platformokkal zökkenőmentesen integrálódó felhasználói felület biztosítja, hogy az eszköz praktikus és hatékony legyen.

Ezekre a funkciókra összpontosítva olyan AI szövegeket hozhat létre, amelyek még a legfigyelemfelkeltőbb közönséget is magával ragadják.

👀 Tudta? Az 1970-es években az átlagos amerikai naponta 500 hirdetést látott, ma pedig akár 5000-et is!

Íme a 10 legjobb AI szövegírási eszköz, amelyek egyedülálló funkcióikkal, felhasználóbarát felületükkel és az Ön igényeire szabott, kiváló minőségű tartalom létrehozásának képességével tűnnek ki:

1. ClickUp (A legjobb AI-integrált tartalom- és projektmenedzsmenthez)

A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, hasznos azoknak a marketingcsapatoknak, amelyek egységes platformot keresnek a hirdetések szövegének, a tartalomkészítés folyamatának és a projekt munkafolyamatainak kezeléséhez, mindezt AI segítségével.

A Cartoon Network gyorsan változó közösségi média csapata a ClickUp-ot használta egyetlen megbízható forrásként, és ugyanakkora csapatmérettel 50%-kal rövidebb idő alatt kétszeresére növelte teljesítményét! Íme az általuk használt összes funkció:

A ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftvere kiváló kiindulási pont. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy zökkenőmentesen és együttműködve kezeljék hirdetési kampányaikat.

Kössd össze marketing tervedet közvetlenül azokkal a feladatokkal, amelyek előreviszik azt, a ClickUp Marketing Project Management Software összes funkciójával.

Egy központi helyen tervezhet kampányokat, nyomon követheti az előrehaladást és kezelheti az összes kapcsolódó feladatot. Ez azt jelenti, hogy a csapatok a hirdetésszöveg-készítést konkrét, nyomon követhető feladatokra bonthatják, egyértelmű határidőkkel és feladatokkal.

ClickUp Brain

A ClickUp saját AI asszisztense, a ClickUp Brain, kulcsfontosságú eszköz a marketingesek számára. Használhatja arra, hogy hatékonyan hozzon létre vonzó hirdetési tartalmakat.

Egyszerűen adja meg a lényeges részleteket, például a célközönséget, a termék jellemzőit és a kívánt hangnemet, és gyorsan elkészítheti a konkrét marketingigényeinek megfelelő, vonzó szöveget.

Készíts vonzó hirdetési szövegeket a ClickUp Brain segítségével

Az AI eszköz fejlett algoritmusokat használ, hogy vonzó és célzott hirdetési tartalmakat hozzon létre a sikeres hirdetéssablonok, a fogyasztói magatartási trendek és a nyelvi minták elemzésével. Mivel integrálva van a munkafolyamatába, felhasználhatja a meglévő dokumentumokból nyert betekintést az ügyfélkutatásokba, a versenytársak elemzésébe és egyebekbe.

ClickUp hirdetési sablonja

Ezenkívül a ClickUp hirdetési sablonjával könnyen létrehozhat hatékony, kiemelkedő hirdetéseket. Ez biztosítja azt is, hogy hirdetései összhangban legyenek márkája egyedi hangvételével.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp hirdetéssablon segítségével elkerülheti, hogy a hirdetések szövegének megírásakor a nulláról kelljen kezdenie.

Ez a sablon segít új hirdetési kampánystratégiák kidolgozásában, a fizetett tervek szervezésében és karbantartásában, a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában és a teljesítménymutatók figyelemmel kísérésében a maximális ROI biztosítása érdekében.

Az egyes hirdetések előrehaladását nyomon követheti azáltal, hogy megjelöli a feladatok állapotát, például „Végrehajtás”, „Élő”, „Új kérés”, „Kutatás” és „Befejezve”.

„Az automatizálás bevezetése előtt, amikor egy szövegíró befejezte a feladatát, manuálisan kellett értesítenünk a feletteseket, hogy a szöveg elkészült. Ez akár 36 órát is igénybe vehetett. Nagyszerű, hogy az egész csapat a ClickUp-ban követi nyomon a napi feladatait.”

„Az automatizálás bevezetése előtt, amikor egy szövegíró befejezte a feladatát, manuálisan kellett értesítenünk a feletteseket, hogy a szöveg elkészült. Ez akár 36 órát is igénybe vehetett. Nagyszerű, hogy az egész csapat a ClickUp-ban követi nyomon a napi feladatait.”

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Chat segítségével zökkenőmentes kommunikációt biztosíthat csapatán belül, hogy megvitassák a hirdetési kampány stratégiáit, megosszák a friss híreket és gyors kérdéseket tegyenek fel egymásnak.

A ClickUp Gantt-diagramjaival vizuális áttekintést kaphat a hirdetések tartalmi ütemtervéről, és nyomon követheti a határidőket, a mérföldköveket és a függőségeket az összes hirdetési kampányában.

Módosítsa és véglegesítse a marketing szöveget a ClickUp Docs segítségével, szerezzen visszajelzéseket a megjegyzések révén, és hajtsa végre a változtatásokat ugyanazon a platformon.

Optimalizálja az értékesítési és marketingmenedzsmentet a kampányok teljesítményének és a hirdetési kampányok hatásának nyomon követésével a ClickUp Dashboards segítségével.

Integrálja a Google Workspace és a közösségi média platformokhoz hasonló eszközöket a ClickUp integrációival, hogy közvetlenül figyelemmel kísérhesse és optimalizálhassa a hirdetéseket, növelve ezzel a kampány hatékonyságát.

A ClickUp korlátai

A funkciók széleskörűek, és a felhasználóknak lehet, hogy egy kis tanulási folyamaton kell átesniük.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért felhasználónként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

💡 Profi tipp: A kampánykezelés automatizálásához állítsa be a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy értesítést küldjön, amikor egy hirdetésszöveg-feladat a következő szakaszba lép. Ez biztosítja, hogy a csapat összehangoltan dolgozzon, és a határidők betartásra kerüljenek.

2. Jasper (A legjobb a meglévő tartalmak átdolgozásához és újrafelhasználásához)

A Jasper egy fejlett AI eszköz, amelyet tartalomkészítéshez terveztek. A Jasper Brand Voice memóriával rendelkezik, amelynek segítségével megtaníthatja neki termékeinek, szolgáltatásainak és közönségének részleteit, valamint hangnem- és stílusfunkcióval is rendelkezik, amelynek segítségével megtaníthatja a Jaspernek márkája hangnemét.

Marketingesként beírhat egy rövid összefoglalót a célközönségéről, a platformról és a célokról, és a Jasper több változatot is készít. A csapatok gyorsan szerkeszthetik vagy finomíthatják ezeket a vázlatokat, hogy azok illeszkedjenek a márka hangjához.

A Jasper legjobb funkciói

Használjon elemző eszközöket a tartalom teljesítményének nyomon követéséhez, és szerezzen betekintést az elkötelezettségi mutatókba és a közönség viselkedésébe.

Használja fel a meglévő tartalmakat különböző formátumokban, például alakítsa át a blogbejegyzéseket közösségi média-részletekké vagy e-mailes hírlevelekké.

Integrálja népszerű platformokkal, mint például a Meta Ads Manager és a Google Ads, a zökkenőmentes hirdetéskezelés érdekében.

A Jasper korlátai

A hangnem és a célközönség kezdeti beállítása részletes testreszabást igényelhet.

Jasper árak

Ingyenes: 7 napos próba

Creator : 49 USD/felhasználó havonta

Pro : 69 USD/felhasználó havonta

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1500+ értékelés)

3. Copy. ai (A legjobb a hangnem és stílus egyedi beállításához, hogy biztosítsa a márka hangjának következetességét)

Növelje a konverziókat a Copy.ai által generált kiváló minőségű szövegekkel. Ez az eszköz gyorsan és hatékonyan generál szövegeket a legkülönbözőbb írásos tartalmakhoz – a vonzó hirdetési szövegektől a lenyűgöző blogbejegyzésekig. Ideális rövid formátumú tartalmakhoz, mint például címsorok, szlogenek, címcímkék, meta leírások és hirdetésleírások.

A felhasználók megadhatnak konkrét paramétereket, például hangnemet, stílust és célközönséget, hogy a generált tartalom összhangban legyen a márka identitásával, és variációkat hozzon létre az A/B teszteléshez.

A Copy.ai legjobb funkciói

Automatizálja a tartalomkészítési feladatokat, racionalizálva a marketing és az értékesítési tevékenységeket.

Több mint 25 nyelven hozhat létre tartalmakat, így ideális megoldás globális közönséggel rendelkező vállalkozások számára.

Használja ki a vállalati információk központi tárolóját, amely integrálható a tartalomba.

A Copy.ai korlátai

A tartalom tömeges generálása esetenként manuális szerkesztést igényel a pontosság érdekében.

Copy. ai árak

Örökre ingyenes

Starter: 49 USD/hó

Haladó: 249 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

4. Anyword (A legjobb teljesítményorientált hirdetési tartalmakhoz)

A marketingesek számára kialakított Anyword a adatokon alapuló stratégiákat helyezi előtérbe. Hirdetési szövegeket generál és előrejelzi azok teljesítményét, lehetővé téve olyan kulcsüzenetek létrehozását, amelyek rezonálnak a célközönséggel.

Az Anyword lehetővé teszi a szegmensekre szabott szövegírásokat, és a becsült kattintási arányok (CTR) alapján rangsorolja az egyes címsorváltozatokat, így segítve a megalapozott döntéshozatalt.

Az Anyword legjobb funkciói

Testreszabhatja az üzeneteket a vásárlói személyiségek alapján, hogy a közönségre szabott hirdetéseket készítsen.

Készítsen Google, Facebook és LinkedIn számára optimalizált hirdetéseket, kihasználva az eszköz többcsatornás támogatását.

Javítsd a hirdetési kampányok eredményeit az adatalapú A/B tesztelési funkciók segítségével.

Az Anyword korlátai

Az AI által generált szövegek még mindig mesterséges hangvételűek, hiányzik belőlük az ember által írt szövegek finom árnyalatai.

Bár több nyelvet is támogat, elsősorban az angol nyelvre koncentrál, ami nem feltétlenül felel meg a nem angol nyelvű piacok igényeinek.

Anyword árak

Starter: 49 USD/hó felhasználónként

Adatvezérelt: 99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 499 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Anyword értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (350+ értékelés)

5. Wordtune (A legjobb a meglévő hirdetések átírásához és finomításához)

via Wordtune

A Wordtune a meglévő szövegek finomítására specializálódott, világos, tömör és vonzó alternatívákat kínálva. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy alapvető blogbejegyzéseket és tartalmi ötleteket kifinomult szöveggé alakítsanak.

Az összefoglaló funkció lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy a tartalmi ötleteket tömör üzenetekké sűrítsék, amelyek felkeltik a figyelmet és ösztönzik az elkötelezettséget. A böngészőbővítmények integrálhatók olyan eszközökkel, mint a Google Docs és a Gmail, biztosítva a kampányon együttműködő marketingesek zökkenőmentes munkáját.

A Wordtune legjobb funkciói

Javítsa a meglévő szöveg érthetőségét, hangvételét és stílusát, ahelyett, hogy a javasolt átírások alapján teljesen újat készítene.

Könnyedén válthatsz formális és informális hangnemek között, hogy szövegeidet különböző marketingkontextusokhoz igazítsd.

A tartalmat a konkrét közönség igényeihez igazítsa az egységes nyelvi stílus fenntartásával.

A Wordtune korlátai

Bár a Wordtune kiválóan alkalmas szövegek finomítására, hosszú formátumú tartalmakat nem hoz létre.

Wordtune árak

Örökre ingyenes

Haladó: 13,99 USD/felhasználó havonta

Korlátlan: 19,99 USD/felhasználó havonta

Csapatok: 15,99 USD/felhasználó havonta

Wordtune értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

6. Writesonic (A legjobb hirdetésszövegek és céloldalak létrehozásához)

Ne elégedjen meg sablonos szövegekkel! A Writesonic mesterséges intelligenciával működő szövegírási eszköz a konkrét kampánycélok alapján személyre szabott hirdetési szövegeket generál, segítve a marketingeseket a kreatív hirdetési szövegek gyors és egyszerű elkészítésében.

Természetes nyelvfeldolgozási funkcióval rendelkezik, és valós idejű webes adatokat használ, így biztosítva, hogy a generált tartalom releváns és ténylegesen pontos legyen.

A Writesonic egy rövid termékleírás alapján olyan lehetőségeket generál, amelyek pontosan illeszkednek kampányának céljaihoz.

A Writesonic legjobb funkciói

Válasszon több mint 80 sablon közül, amelyek különböző típusú tartalmi ötletekhez vannak igazítva, és egyszerűsítik az írási folyamatot.

Készíts hirdetéseket több mint 25 nyelven, és integráld azokat zökkenőmentesen a népszerű marketingeszközökkel.

A beépített SEO-optimalizáló eszközök segítségével biztosíthatja, hogy a generált tartalom kulcsszóban gazdag és keresőmotorbarát legyen.

A Writesonic korlátai

Egyes eredmények további szerkesztést igényelhetnek, hogy megfeleljenek a márka specifikus szabványainak.

Az új felhasználóknak a platformon elérhető sokféle funkció és szolgáltatás miatt tanulási görbe lehet tapasztalható.

A Writesonic árai

Örökre ingyenes (legfeljebb 25 kredit)

Egyéni: 20 USD/hó felhasználónként

Standard: 99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

AI + emberi tartalomszolgáltatás: 2000 USD/hó öt felhasználó számára

Writesonic értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (2000+ értékelés)

7. AdZis (A legjobb az e-kereskedelmi hirdetések szövegezésének automatizálásához)

Az óra ketyeg, és marketingkampányához több százféle hirdetésszövegre van szüksége. Ezeket manuálisan elkészíteni egyszerűen lehetetlen.

Az AdZis kiemelkedő funkciójával lép be a képbe: a Bulk Ad Content Creation (tömeges hirdetés-tartalomkészítés) funkcióval a vállalkozások több ezer termék marketing szövegéhez és termékleírásához férhetnek hozzá. A termékleírások, címsorok és promóciós üzenetek automatizálási képessége miatt ez a funkció elengedhetetlen eszköz az online kiskereskedők számára, akik digitális hirdetési tevékenységüket szeretnék fejleszteni.

Az AdZis legjobb funkciói

SEO-optimalizálja a termékleírásokat az e-kereskedelmi igényeinek megfelelően.

Biztosítsa a magasabb tartalmi minőséget az AI által generált tartalom és az emberi szerkesztés kombinációjával.

Integrálja azokat népszerű e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify és a Magento, hogy biztosítsa a zökkenőmentes munkafolyamatot.

Az AdZis korlátai

Lehet, hogy nem alkalmas az e-kereskedelemmel nem kapcsolatos tartalomtípusokhoz.

Korlátozott költségvetéssel rendelkező kisvállalkozások tulajdonosai számára az árstruktúra drágának tűnhet.

AdZis árak

2. szintű (standard) termékleírások: 60 dollár 100 termékért

3. szint (szakértői) termékleírások: 3–8 dollár/termék

DFY (Done for you) csomag menedzselt szolgáltatások: 99 USD/hó

AdZis értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs értékelés

Tudta-e: Kutatások szerint a marketingesek körülbelül 40%-a állította, hogy AI szoftvereszközöket használ a közösségi média tartalmainak előállításához.

8. Smart Copy by Unbounce (A legjobb konverzióorientált hirdetésekhez)

A Smart Copy egy átfogó könyvtárral rendelkezik, amely több mint 45 testreszabható sablont tartalmaz különböző tartalomtípusokhoz, beleértve marketing szövegeket, e-mail kampányokat és közösségi média bejegyzéseket. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan hozzanak létre magas színvonalú tartalmakat, amelyek összhangban vannak marketing céljaikkal.

A Facebook, Instagram és LinkedIn hirdetésekre kattintva a potenciális ügyfelek néhány kattintással eljutnak a kampányhoz igazított céloldalra, ami optimalizálja a konverziós arányt.

A Smart Copy zökkenőmentesen integrálódik az Unbounce céloldalakkal és más marketingplatformokkal, egyszerűsítve a hirdetési kampányok létrehozásától a közzétételig tartó munkafolyamatot, valamint a hirdetésekhez és a közösségi média bejegyzésekhez tartalmakat hoz létre.

Az Unbounce Smart Copy legjobb funkciói

A Smart Copy funkciói közvetlenül a böngészőjében érhetők el, így különböző alkalmazásokban is könnyedén készíthet tartalmakat.

Használja a Content Expander eszközt, hogy mélységet adjon a hirdetések szövegéhez, és előre elkészített sablonokat használjon különböző platformok hirdetéstípusaihoz, beleértve a Google Ads-t és a közösségi média bejegyzéseket.

Készítsen mobilbarát, webalapú céloldalt kódírás nélkül!

Az Unbounce Smart Copy korlátai

A fejlett funkciók csak az Unbounce céloldalakkal párosítva hatékonyabbak.

Unbounce Smart Copy árak

Build: 99 USD/hó

Kísérlet: 149 USD/hó

Optimalizálás: 249 USD/hó

Ügynökség: 499 USD/hó

Unbounce Smart Copy értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

9. Copysmith Rytr (A legjobb kiváló minőségű rövid tartalmak létrehozásához)

AI-asszisztensként a Copysmith Rytr elemzi az írásod mintáját, és újraalkotja az írásod hangvételét. Ez biztosítja, hogy a generált AI-tartalom illeszkedjen a stílusodhoz. Több egyedi hangvételt is létrehozhatsz, hogy azok különböző helyzetekhez, projektekhez vagy ügyfelekhez illeszkedjenek.

Ezenkívül több mint 20 lehetőség közül választhatja ki a kívánt hangnemet, így személyre szabott üzeneteket hozhat létre, amelyek a konkrét közönséget célozzák meg.

A Copysmith Rytr legjobb funkciói

A Rytr Chrome-bővítményével bárhol létrehozhat tartalmat, ahol csak ír.

Készítsen AI-tartalmakat több mint 30 különböző felhasználási esethez, és hozzon létre olyan tartalomtípusokat, amelyek túlmutatnak a hirdetések szövegírásán.

Állítsa be a generált tartalom kreativitási szintjét, így a hirdetési kampány igényeinek megfelelően egyszerűbb vagy fantáziadúsabb eredményeket kaphat.

Copysmith Rytr korlátai

A Rytr más speciális AI szövegírási eszközökhöz képest nehezebben készít mélyreható cikkeket vagy összetett narratívákat.

A generált tartalom minősége változó, ezért további szerkesztésre van szükség a finomításhoz.

Copysmith Rytr árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 9 USD/felhasználó havonta

Prémium: 29 USD/felhasználó havonta

Copysmith Rytr értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Jacquard (A legjobb a közösségi média hirdetések és üzenetek személyre szabásához)

A Jacquard.com, korábban Phrasee néven ismert, lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy személyre szabott és megfelelő üzeneteket generáljanak különböző csatornákon, nagy léptékben. A Jacquard az életciklus-marketingre összpontosítva segít abban, hogy az ügyfélkommunikáció releváns maradjon, biztosítva, hogy az üzenetek összhangban legyenek az ügyfelek preferenciáival és kontextusaival.

A Jacquard tartalmat generál, és a teljesítménymutatók alapján folyamatosan teszteli és finomítja az üzeneteket, biztosítva, hogy a kampányok relevánsak és hatékonyak maradjanak.

A Jacquard lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy dinamikusan alkalmazkodjanak az üzenetküldési stratégiákhoz, és így hosszú távú ügyfélkapcsolatokat építsenek ki.

A Jacquard legjobb funkciói

Több ezer nyelvi változatot generálhat, amelyek mindegyike részletes termékinformációkkal van kiegészítve, hogy a korábbi interakciós minták alapján kontextusban releváns hirdetési tartalmat nyújthasson az ügyfeleknek.

Az üzeneteket az egyes ügyfelek egyedi hangnempreferenciáihoz – közvetlen, kíváncsi vagy játékos – igazítsa.

Használja a beépített jóváhagyási folyamatot, hogy alaposan ellenőrizze többcsatornás üzeneteit, mielőtt azok eljutnak az ügyfeleihez.

A Jacquard korlátai

Elsősorban nagyvállalati ügyfelekre összpontosít, és az árak kisebb vállalkozások számára megfizethetetlenek lehetnek.

Az új felhasználók számára a platform kiterjedt funkciói túlnyomóak lehetnek.

Jacquard árak

Egyedi árazás

Jacquard értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

🧠 Érdekesség: A Volkswagen 1959-es kampányának „Think Small” szlogenjét gyakran emlegetik a 20. század legjobb hirdetésének. Ma az AI szövegírási eszközök ikonikus kampányok elemzésével működnek, hogy néhány másodperc alatt új, adatokkal alátámasztott szlogeneket hozzanak létre.

Válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő AI hirdetésszöveg-készítő eszközt!

A legjobb AI szövegírási eszközök kiválasztása hatással lehet marketingkampányaira – a tartalomkészítéssel töltött idő megtakarításától a jobb elkötelezettség és konverziók elősegítéséig.

Bár az itt bemutatott AI-eszközök mindegyike kiemelkedő teljesítményt nyújt bizonyos területeken – legyen az a Jasper kreativitása vagy a Jacquard nagyméretű személyre szabása –, a ClickUp kiemelkedik mint a végső, mindent magában foglaló platform. A ClickUp egyetlen platformba egyesíti a projektmenedzsmentet, a csevegést és az AI-alapú tartalomkészítést. Ez a központosított megközelítés lehetővé teszi marketing- és szövegírói csapatainak, hogy csúcsteljesítményt érjenek el.

A ClickUp lehetővé teszi a valós idejű együttműködést a közösségi média menedzserekkel, a kampányok előrehaladásának nyomon követését és az AI használatát, így a vállalkozások hatékonyan kezelhetik reklámtevékenységeik minden aspektusát.

Ne csak a szavainkat higgye el – tapasztalja meg maga a különbséget! Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra!