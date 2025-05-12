10 AI hírlevél-generátor, amelyekkel fokozhatja tartalomkészítését

A hírlevelek rendkívül hatékonyak a célközönség elérésében, de elkészítésük időigényes lehet.

Itt jönnek jól az AI hírlevél-generátorok. Automatizálják a tartalomkészítést, optimalizálják a tervezést és személyre szabják az üzeneteket, így az egész folyamat gyorsabbá és hatékonyabbá válik.

De ennyi lehetőség közül hogyan válassza ki a legmegfelelőbbet? Pontosan ebben szeretnénk segíteni Önnek! Nézzük meg, mi teszi egy AI hírlevél-generátort nagyszerűvé, és beszéljünk a 10 legjobb AI hírlevél-generátorról.

Mit kell keresni egy AI hírlevél-generátorban?

Olyan AI hírlevél-generátort keres, amely valóban megfelel az Ön igényeinek? Íme, mit érdemes figyelembe venni, hogy első osztályú tartalmat, hatékony automatizálást és az Ön céljainak megfelelő funkciókat kapjon.

🎨 Testreszabás

A hírlevél-szoftvernek lehetővé kell tennie, hogy hírleveleit márkája hangjához és stílusához igazítsa. Akár drag-and-drop szerkesztők, akár rugalmas sablonok segítségével, teljes ellenőrzést kell gyakorolnia tartalmának megjelenése és hangulata felett.

🤖 Intelligens tartalmi javaslatok

Keressen olyan AI eszközt, amely segít a személyre szabott tartalomkészítésben. Az eszköznek elemeznie kell a korábbi kampányokat, és a célközönség elkötelezettségi mintáinak alapján olyan tartalmakat kell javasolnia, amelyek rezonálnak a célközönséggel. Ez olyan, mintha egy mini stratéga állna az Ön rendelkezésére!

⚡ Automatizálás

Többet szeretne, mint egy egyszerű tömeges e-mail küldő programot? Egy jó AI eszköz a felhasználói viselkedés alapján küldi el az e-maileket – például ha valaki vásárol vagy rákattint egy linkre –, így biztosítva a pontos és személyre szabott kommunikációt anélkül, hogy Önnek bármit is tennie kellene.

📊 Elemzés és jelentések

A valós idejű adatok elengedhetetlenek a hírlevél teljesítményének optimalizálásához. A legjobb eszközök pontosan megmutatják, hogyan teljesítenek a hírlevelei, így gyorsan módosíthatja azokat, hogy fenntartsa az előfizetők érdeklődését és javítsa a jövőbeli kampányokat.

📋 Előre formázott sablonok

Egy hatékony AI hírlevél-generátor számos előre formázott, teljes mértékben testreszabható sablont kínál. Ezek a sablonok segítik a tervezési folyamat egyszerűsítését, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy gyorsan vizuálisan vonzó, márkájukhoz illeszkedő hírleveleket hozzanak létre. Akár különböző iparágakat, akár különböző közönségeket céloz meg, a testreszabható sablonok biztosítják, hogy tartalma visszhangot keltsen és kiemelkedjen a tömegből.

A 10 legjobb AI hírlevél-generátor

Nézzük meg a hírlevelek generálásához használható 10 legjobb AI-eszközt!

1. ClickUp (a legalkalmasabb az egyszerűsített AI-tartalomkészítéshez)

Kezdés Használja a ClickUp Brain alkalmazást hírlevél-ötletek kitalálásához, sablonok létrehozásához, sőt, egyszerű utasítások alapján teljes hírlevelek megírásához is.

A ClickUp egy all-in-one alkalmazás marketing célokra. A ClickUp marketing funkciói segítenek hírlevelek létrehozásában, kezelésében és közzétételében – mindezt egyetlen platformról.

Ugyanazon a platformon készítem el, szerkesztem és szervezem hírlevelem tartalmát. A ClickUp Docs segítségével részletes elrendezéseket hozhatok létre, strukturálhatom a hírlevél egyes szakaszait, és képeket vagy videókat ágyazhatok be a dokumentumba. Így minden egy helyen marad, az ötletek kidolgozásától a végső szerkesztésig.

De itt jön a legjobb rész: a ClickUp Brain mesterséges intelligenciát alkalmaz a hírlevelek létrehozásához. Elemezni tudja a Docs-ban megfogalmazott tartalmat, javaslatokat tehet, vagy akár új tartalmat is generálhat az én eredeti ötleteim alapján.

Hírlevél-ötletek és tartalom generálása a ClickUp Brain segítségével

Akár segítségre van szükségem vonzó tárgyvonalak megfogalmazásában, a közönségemnek tetsző szakaszok ajánlásában, akár a hangnem finomhangolásában, a ClickUp Brain biztosítja, hogy hírlevelem minden szempontból tökéletes legyen.

A ClickUp még olyan eszközökkel is integrálható, mint a Mailchimp és más e-mail platformok, így könnyen szinkronizálhatók az e-mail kampányok és hírlevelek küldhetők fontos bejelentésekkel anélkül, hogy el kellene hagynom a munkafolyamatomat. Így a ClickUp mindenhez biztosít erőforrásokat, a tartalomkészítéstől a terjesztésig.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Chat: Egyszerűsítse a kommunikációt, lehetővé téve a csapat tagjainak, hogy valós időben együttműködjenek, visszajelzéseket osszanak meg vagy hírleveleinek vázlatait szerkesszék anélkül, hogy elhagynák a platformot Egyszerűsítse a kommunikációt, lehetővé téve a csapat tagjainak, hogy valós időben együttműködjenek, visszajelzéseket osszanak meg vagy hírleveleinek vázlatait szerkesszék anélkül, hogy elhagynák a platformot a ClickUp Chat segítségével.

ClickUp Whiteboards: Tervezze meg hírleveleinek felépítését, dolgozza ki kampánystratégiáit, és vizualizálja hírleveleinek ötleteit Tervezze meg hírleveleinek felépítését, dolgozza ki kampánystratégiáit, és vizualizálja hírleveleinek ötleteit a ClickUp Whiteboards segítségével.

ClickUp MindMaps: Bontsa le Bontsa le a marketingkampányaihoz szükséges komplex információkat, és gondoskodjon arról, hogy hírlevele tartalma logikusan legyen felépítve a ClickUp Mind Maps segítségével. Akár több hírlevelen dolgozik, akár nagy mennyiségű információt szervez, a ClickUp Mind Maps világos, áttekinthető képet ad tartalmi stratégiájáról.

ClickUp Dashboards: A ClickUp Dashboards segítségével testreszabható widgetekkel valós időben követheted nyomon a hírlevelek teljesítményét, és nyomon követheted a legfontosabb mutatókat, mint például a megnyitási arányt, a kattintási arányt és az előfizetők számának növekedését. A ClickUp Dashboards segítségével testreszabható widgetekkel valós időben követheted nyomon a hírlevelek teljesítményét, és nyomon követheted a legfontosabb mutatókat, mint például a megnyitási arányt, a kattintási arányt és az előfizetők számának növekedését.

A ClickUp korlátai

A ClickUp kiterjedt funkciói miatt az új felhasználóknak egy kis tanulási időre van szükségük.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Visme (a legjobb testreszabható sablonokhoz)

via Visme

A Visme egy AI-alapú tervezőeszköz, amely testreszabható sablonokkal egyszerűsíti a hírlevelek készítését különböző iparágak számára. Segít vonzó hírlevelek tervezésében azáltal, hogy tervezési módosításokat javasol, például jobb színkombinációkat vagy elrendezés-javításokat.

Ezzel időt takaríthat meg, különösen akkor, ha személyre szabott, vizuálisan vonzó hírlevelet kell készítenie, de nincs ideje a nulláról kezdeni. Az AI-alapú sablonok megkönnyítik a tervezést, az automatizált ütemezés pedig biztosítja, hogy minden a tökéletes időben kerüljön kiküldésre. Ráadásul elemezheti a korábbi interakciókat, hogy finomítsa a tartalmat és javítsa a jövőbeli teljesítményt.

A Visme legjobb funkciói

Testreszabható AI-vezérelt sablonok különböző iparágak és közönségek számára

A drag-and-drop szerkesztő segítségével könnyedén beillesztheti a szöveget, képeket és egyéb elemeket.

Zökkenőmentesen integrálható e-mail platformokkal a közvetlen terjesztéshez

Kövesse nyomon az elkötelezettséget és a teljesítményt fejlett elemző eszközökkel

A Visme korlátai

A szoftver néha lassú, ha böngészőben használják.

A Visme árai

Alap: Ingyenes

Starter: 29 USD/hó

Előny: 59 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Visme értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (700+ értékelés)

3. Jasper AI (A legjobb vállalati e-mail marketing csapatok számára)

via Jasper

A Jasper AI egy népszerű AI írási asszisztens, amely segíthet hírlevelek tartalmának létrehozásában. Az egyik kiemelkedő funkciója, hogy vonzó tárgyakat és hírlevél-bevezetőket tud készíteni. Nem kell sok időt töltenie ötleteléssel – a Jasper lehetőségeket kínál, amelyeket a saját stílusához igazíthat. Emellett segít tartalmat generálni a hírlevél különböző szakaszaihoz, kulcsszavak vagy rövid vázlat alapján.

A Marketing Editor az AI által generált tartalmat a márka hangjához, stílusához és hangvételéhez igazítja. Beállíthat formázási szabályokat is, hogy idézeteket és sikertörténeteket is beépítsen, amelyek segíthetnek vállalkozásának növekedésében.

A Jasper AI legjobb funkciói

Szerezzen tárgyvonalakat és testreszabhatja a hangnemet a jobb kontextus érdekében.

Gyors módosítások és tartalomfejlesztések engedélyezése

Hírlevelek generálása több mint 25 nyelven

Fedezze fel a közönség viselkedésén alapuló dinamikus e-mail sablonokat!

A Jasper AI korlátai

Nem támogatja a kutatást vagy az ötletek kidolgozását.

Jasper AI árak

Creator: 49 USD/hó/felhasználó

Előny: 69 USD/hó/felhasználó

Üzleti: Egyedi árak

Jasper AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

4. Taskade (a legjobb hírlevelekhez egységes munkaterület létrehozásához)

via Taskade

A Taskade mesterséges intelligenciája egységes munkaterületet biztosít, amely zökkenőmentes módszert kínál a hírlevelek tervezéséhez és közös szerkesztéséhez. A hírlevél-generátor intuitív sablonokat használ, amelyek segítségével gyorsan elindulhat, időt és energiát takarítva meg.

Kezdje azzal, hogy beírja a parancsokat a hírlevél-készítőbe, és könnyedén készítsen professzionális hírleveleket az AI-alapú tartalomkészítő és szerkesztő eszközökkel. Ráadásul a zökkenőmentes integrációjának köszönhetően mindent – a brainstormingtól a végső szerkesztésig – egyetlen alkalmazásból intézhet, így a munkafolyamat zökkenőmentes és hatékony marad.

A Taskade legjobb funkciói

Valós időben együttműködhet csapattársaival a zökkenőmentes projektmenedzsment érdekében, strukturált élményt kínálva.

Váltson nézetek között (lista, tábla, művelet, gondolattérkép) a projekt igényei és a tervezési stílusok alapján.

Gyűjtsd össze a releváns információkat és betekintéseket AI segítségével, hogy vonzó tartalmat hozz létre.

A Taskade korlátai

A mobilalkalmazás kissé nehézkesnek tűnik, ami rontja a használhatóságot és a teljesítményt.

A Taskade árai

Ingyenes

Taskade Pro: 8 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Taskade for Teams: 16 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Taskade értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

5. GrowthBar (a legjobb SEO-optimalizált hírlevélkészítéshez)

via GrowthBar

A GrowthBar mesterséges intelligenciával működő írási asszisztense, amelyet elsősorban blogíráshoz forgalmaznak, hírlevelek készítéséhez is kiválóan alkalmas. A mesterséges intelligencia segít racionalizálni a tartalomkészítést azáltal, hogy gyorsan magas minőségű, SEO-optimalizált tartalmat generál, biztosítva, hogy hírlevelei jól strukturáltak, vonzóak és keresőmotorokhoz optimalizáltak legyenek.

Több mint 20 nyelven lehet vele tartalmat létrehozni, így kiválóan alkalmas olyan vállalkozások számára, amelyek sokféle közönséggel állnak kapcsolatban. AI-eszköze kvantitatív kutatásokban is segítséget nyújt, így minőségi és vonzó hírleveleket készíthet anélkül, hogy a minőség vagy az érdeklődés rovására menne.

A GrowthBar legjobb funkciói

Prompt-alapú tartalom generálása a gyors és hatékony íráshoz

Optimalizálja a tartalmat a SEO szempontjából a rangsor javítása érdekében

Exportáljon és tegye közzé közvetlenül a platformról

Integrálja a Google Chrome-mal a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében

A GrowthBar korlátai

Elsősorban hosszú formátumú tartalomkészítésre alkalmas, és kreatív íráshoz nem feltétlenül megfelelő.

GrowthBar árak

Ingyenes: 7 napig

Standard: 36 USD/hó

Pro: 74,25 USD/hó

Ügynökség: 149,25 USD/hó, éves számlázással

GrowthBar értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Junia AI (a legjobb prompt-alapú hosszú formátumú tartalomkészítéshez)

via Junia AI

A Junia AI-t blogbejegyzés-íróként hirdetik, de hosszú hírlevelek generálásához is kiváló választás. A Junia AI mélyreható testreszabhatósága és a promptok kezelésének pontossága megkülönbözteti más AI hírlevél-generátoroktól.

Mesterséges intelligenciával működő írója hatékonyan kezeli a parancsokat, és az ötleteket koherens szakaszokká alakítja. A hangnemet és a stílust a márka egyedi identitásához igazíthatja a Brand Voice segítségével. Emellett fejlett tartalomformázási lehetőségeket is kínál, hogy hírlevelei vonzóbbak legyenek.

A Junia AI legjobb funkciói

A Bulk Content Generator segítségével gyorsan több tartalmat is létrehozhat.

Az AI Text Editor segítségével valós idejű javaslatokat kaphat a tartalom áramlásának és érthetőségének javításához.

Használjon kész sablonokat a különböző formátumokhoz tartalomkészítésének felgyorsításához.

A Junia AI korlátai

Nincs fejlett személyre szabási lehetőség a testreszabott közönségszegmensek számára

A Junia AI árai

Ingyenes

Alkotó: 34 USD/hó

Előny: 59 USD/hó

Junia AI értékelések és vélemények

Nincs elég vélemény

7. HoppyCopy (A legalkalmasabb vizuálisan vonzó hírlevelekhez)

via HoppyCopy

A HoppyCopy kiemelkedik AI-alapú kép- és GIF-generáló képességével, amely a hírleveleket vizuálisan vonzóvá és dinamikussá teszi. Akár szemrevaló vizuális elemekre van szüksége a szöveg feloldásához, akár GIF-ekre, hogy szórakoztató, interaktív elemet adjon hozzá, az AI zökkenőmentesen kezeli ezeket.

Megadhatja hírlevelének adatait, például a témát, a célközönséget és a hangnemet, és a HoppyCopy létrehoz egy szerkeszthető vázlatot a releváns tartalommal, így könnyedén felépítheti a hírlevelet.

A HoppyCopy legjobb funkciói

Kísérletezzen többrészes vagy egyrészes formátumokkal, hogy javítsa a hírlevél iránti érdeklődést.

A hangnemet úgy testreszabhatja, hogy kiválaszt vagy beír egy egyéni opciót.

AI-generált vizuális elemek hozzáadásával javíthatja hírlevele tartalmát.

Javítsd hírleveled szövegét AI szerkesztési funkciókkal

A HoppyCopy korlátai

Néha pontatlan AI-tartalmat állít elő, vagy irreleváns kulcsszavakat ad hozzá.

HoppyCopy árak

Ingyenes: 7 napig

Starter : 29 USD/hó

Pro : 49 USD/hó

Pro+: 99 USD/hó

HoppyCopy értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (30 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Caboodle AI (A legjobb személyre szabott tartalmi javaslatokhoz)

via Caboodle

A Caboodle AI hírlevél-generátor segítségével a hírlevélkészítés könnyedén megy, különösen akkor, ha írói válságban van. A közönség preferenciái és ütemtervei alapján személyre szabott tartalmi javaslatokat kínál, optimalizálva a hírlevél-kampányokat.

Támogatja a dokumentumok közös szerkesztését is, így ötleteket gyűjthetsz a hírlevélhez, és visszajelzéseket kérhetsz a csapatodtól. Tetszik az is, hogy komplex témákat könnyen olvasható szakaszokra bont. Ha valami részleteset vagy technikaiat szeretnél elmagyarázni, a Caboodle hírlevél-írási funkciója segít a tartalom szervezésében és olyan módon megírni, hogy az könnyen emészthető legyen, és fenntartsa az olvasók érdeklődését.

A Caboodle AI legjobb funkciói

Személyre szabott hírlevelek az egyes előfizetők érdeklődési körének megfelelően

Könnyen testreszabható drag-and-drop szerkesztővel, kódolás nélkül.

Gyorsan beállítható, előre megtervezett sablonok segítségével, az egységes márkaépítés érdekében.

Kövesse nyomon a legfontosabb elkötelezettségi mutatókat egy elemzési irányítópulton

A Caboodle AI korlátai

A szoftver gyakran hibás, ami ronthatja az általános felhasználói élményt.

A Caboodle AI árai

Egyedi árak

Caboodle AI értékelések és vélemények

Nincs elég vélemény

9. HubSpot Email AI Tool (A legjobb a Hubspot csomaggal való zökkenőmentes integrációhoz)

via Hubspot

A HubSpot AI hírlevél-generátorával könnyedén létrehozhat személyre szabott hírleveleket, ha megad egy témát, e-mail típust és egy rövid leírást. A CRM-adatokat felhasználva testreszabott tartalmat generál a jobb ügyfél-elkötelezettség érdekében.

Előre megtervezett hírlevél-sablonokat és drag-and-drop szerkesztőt kínál marketingkampányainak bővítéséhez. Ráadásul a valós idejű elemzések betekintést nyújtanak az elkötelezettségbe, így finomíthatja jövőbeli hírleveleit.

A HubSpot Email AI legjobb funkciói

Kapjon tartalmi ajánlásokat e-mail hírlevelekhez a korábbi interakciók alapján

Kapjon ajánlásokat az optimális küldési időpontokra a jobb megnyitási arányok érdekében.

Kövesse nyomon a megnyitási és kattintási arányokat, hogy javítsa a jövőbeli kampányait.

Személyre szabott hírleveleket hozhat létre a HubSpot CRM ügyféladatainak integrálásával.

A HubSpot Email AI korlátai

Az e-mail eszközökre nem kínál külön árazást, ezért a teljes csomagot kell megvásárolnia.

HubSpot Email AI árak

Marketing Hub Starter: 15 USD/hó/felhasználó

Starter ügyfélplatform: 15 USD/hó/felhasználó

Marketing Hub Professional : 890 USD/hó 3 felhasználói helyért

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/hó 5 felhasználói helyért

HubSpot Email AI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

10. Mailchimp intelligens AI-eszköze (a legjobb viselkedésalapú hírlevél-automatizáláshoz)

via Mailchimp

A Mailchimp AI hírlevél-generáló platformja úgy lett kialakítva, hogy segítse Önt több ügyfél megszerzésében, mivel viselkedésalapú automatizálás és precíz közönségszegmentálás segítségével személyre szabott e-maileket hozhat létre.

Például beállíthat automatizált kampányokat, amelyek a felhasználói tevékenységek, például vásárlások vagy webhelylátogatások alapján aktiválódnak, így biztosítva, hogy üzenetei mindig relevánsak legyenek. Ráadásul a valós idejű jelentéskészítési funkció segít a kampányok futása közben azok optimalizálásában, így nyomon követheti, mi működik, és azonnal módosíthatja a beállításokat.

A Mailchimp Smart AI legjobb funkciói

Személyre szabott e-mail automatizálás a felhasználói tevékenységek alapján

Írjon vonzó tárgyakat hírleveleihez a Subject Line Helper segítségével

Kövesse nyomon az elkötelezettséget és optimalizálja hírleveleit az A/B tesztelő eszközzel.

Használja az intuitív drag-and-drop építőt az egyszerű tervezéshez.

A Mailchimp intelligens AI-jének korlátai

Az olyan fejlett funkciók, mint a dedikált telefonos ügyfélszolgálat és az ügyfélkapcsolati menedzser, csak a drágább csomagokban érhetők el.

A Mailchimp intelligens AI árazása

Ingyenes

Essential: 4,54 USD/hó, éves számlázással

Standard : 6,78 USD/hó, éves számlázással

Prémium: 135,56 USD/hó, éves számlázással

A Mailchimp intelligens AI értékelései és vélemények

G2: 4,4/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 17 000 értékelés)

Fokozza hírlevele hatékonyságát a ClickUp segítségével

A hírlevelek kiváló módszerek arra, hogy közvetlen kapcsolatot tarts fenn a közönségeddel, tájékoztasd őket és fenntartsd érdeklődésüket, miközben népszerűsíted márkád üzenetét.

Akár friss híreket, közelgő eseményeket, különleges ajánlatokat vagy értékes betekintéseket szeretne megosztani, egy hatékony mesterséges intelligencia hírlevél-generátor jelentősen növelheti az elkötelezettséget, elősegítheti a konverziókat és időt takaríthat meg.

A ClickUp egy all-in-one megoldás, amely segít sikeresen lebonyolítani e-mailes marketing kampányait. A ClickUp Docs segítségével egyszerűsítheti a vonzó hírlevelek létrehozásának teljes folyamatát, míg a ClickUp Brain AI-alapú tartalmi javaslatokkal segíti hírleveleinek fejlesztését.

Készen állsz arra, hogy egyszerűsítsd e-mailes marketingedet a ClickUp segítségével? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és emeld marketingtartalom-kampányaidat egy új szintre.