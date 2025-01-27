A 9 legjobb Substack alternatíva hírlevelekhez 2025-ben

Az elmúlt néhány évben a Substack olyan hírlevél-platformként szerzett magának hírnevet, amelyet bárki felhasználhat tartalmának fizetett előfizetések révén történő bevételszerzésére. De ez nem az egyetlen tartalom-tagsági platform, és sok Substack alternatíva hasonló – ha nem jobb – funkciókat és szolgáltatásokat kínál Önnek és olvasóinak.
Valószínűleg már ismeri a rengeteg tartalomkészítő alkalmazást. De mi a helyzet a kifejezetten fizetős előfizetések létrehozására szolgáló publikációs platformokkal?
Mit kell keresnie a Substack alternatíváiban?
A Substack alternatívái különböző formákban léteznek, beleértve a blogplatformokat, az e-mail marketing platformokat és egyéb üzleti eszközöket. A legjobb Substack alternatíváknak néhány közös jellemzőjük van:
- Könnyű használat: Legyen szó minimalista felületről vagy egyszerű regisztrációs folyamatról, a sikeres Substack alternatívák könnyen használhatók és fejlett funkciókkal rendelkeznek.
- Bevételszerzési lehetőségek: A Substack platformjának sikere részben annak köszönhető, hogy lehetővé teszi a fizetős tartalmak bevételszerzését – ez minden tagsági platformnak elengedhetetlen tulajdonság.
- Integráció más platformokkal: A hírlevél platformjának közvetlenül integrálódnia kell a választott írási eszközökhöz, vagy még jobb, ha a webhelyéhez is.
- Releváns sablonok: Fontolja meg egy olyan online platform előnyeit, amely sablonokat kínál tartalommarketing-stratégiájához vagy egyedi céloldalakhoz.
- Egyedi témák: Minél jobban beépíti márkáját exkluzív tartalmaiba, annál jobb promóciós és bevételszerzési eredményeket érhet el.
- Rugalmas árazás: A különböző előfizetési szintek segítenek abban, hogy a célközönség növekedésével a költségvetésnek megfelelően építse ki online jelenlétét.
A legnépszerűbb, legjobban értékelt Substack alternatívák a fenti funkciók többségét, ha nem mindegyikét tartalmazzák.
A 9 legjobb alternatíva a Substack helyett
Ha készen állsz a Substack tökéletes alternatívájának megtalálására, kezdd ezzel a legjobb üzleti eszközök listájával.
1. ClickUp
Miért szerepel egy olyan tartalomkezelő és termelékenységi platform, mint a ClickUp, a legjobb Substack alternatívák között? Az ok egyszerű: az írási és dokumentumkezelési funkciók, valamint a használatra kész hírlevél-sablonok egyszerűen olyan jók, hogy nem lehet ellenállni nekik.
Más Substack alternatíváktól eltérően a ClickUp nem csupán hírlevél- vagy blogplatform. Ez az egyetlen platform a listán, amely lehetővé teszi a csapatok számára a teljes munkafolyamat kezelését, beleértve az e-mail előfizetőknek szánt tartalomkészítést és még sok minden mást.
Ez teszi a ClickUp-ot a legjobb hírlevél-platformmá és a Substack legjobb alternatívájává.
A ClickUp legjobb funkciói:
- ClickUp Docs, egy valós idejű dokumentumkezelő megoldás intuitív létrehozási, iktatási és együttműködési funkciókkal.
- Intuitív irányítópultok és nézetek, beleértve a hírlevele vagy blogja tartalmának tervezéséhez szükséges naptárnézetet is.
- Kiterjedt sablonkönyvtár, beleértve a ClickUp hírlevél-táblasablont, amelynek segítségével elképzelheti e-mailjeit, mielőtt elküldené őket.
- AI írási eszközök, mint például a ClickUp AI Writing Assistant, a minőségi tartalom gyors és hatékony fejlesztéséhez.
- A rugalmas jogosultsági struktúra lehetővé teszi olyan nyilvános dokumentumok létrehozását és elküldését, amelyek minden fizető előfizető számára láthatóak.
- Az automatizált munkafolyamatok segítségével dinamikusan küldhet e-maileket a közönségének előre beállított időpontokban és dátumokon.
A ClickUp korlátai:
- A Substack-kel ellentétben a ClickUp több, mint egy hírlevél-platform. Számos egyéb szolgáltatása miatt a szoftver új felhasználók számára bonyolultabbá válhat.
- Nincs előre elkészített ajánlóprogram, amely idővel segítené a közönség bővítését.
ClickUp árak:
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp AI: Minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatér-tagok és belső vendégek számára.
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 8700 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)
2. Ghost
A Ghost tiszta, felhasználóbarát felülete az egyik fő oka annak, hogy a Substack legjobb alternatívái között szerepel. Még az alacsonyabb előfizetési szintek is lehetővé teszik a tartalomkészítők számára, hogy gyorsan létrehozzák és kezeljék fizetős hírleveleiket és weboldaluk tartalmát.
A Ghost legjobb funkciói:
- Egyedi weboldal-készítő a tartalom saját szerveren való tárolásához
- Hatékony publikálási munkafolyamat több felhasználó számára a céloldalak és e-mail hírlevelek tartalmának megírásához, szerkesztéséhez és jóváhagyásához.
- Az egyszerű fizetős csomagok nem számítanak fel százalékot az előfizetések után.
- Az ingyenes próba lehetővé teszi az új felhasználók számára, hogy hosszú távú elkötelezettség nélkül kezdjék el a tartalom közzétételét.
A Ghost korlátai:
- Azok a tartalomkészítők, akik többféle előfizetési szintet szeretnének használni, Stripe-fiókra van szükségük, mivel a Ghost nem támogat más fizetési platformokat.
- A kezdő csomag csak egy felhasználó számára biztosít hozzáférést néhány tervezési sablonhoz.
Ghost árak:
- Starter: 9 USD/hó, maximum 500 tag számára
- Alkotó: 25 USD/hó, maximum 500 tag számára
- Csapat: 50 USD/hó, maximum 500 tag számára
- Üzleti 199 USD/hó, maximum 500 tag számára
Ghost értékelések és vélemények:
- G2: 4,1/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)
3. Moosend
A Moosend egy e-mail marketing platform, amely egyszerűségével büszkélkedhet. Független írók és vállalkozások használhatják általános e-mail marketinghez és önálló hírlevél-előfizetésekhez, hogy idővel felépítsék és megszólítsák a közönségüket.
A Moosend legjobb funkciói:
- Az intuitív és egyszerű előfizetési widget bármely oldalon vagy webhelyen megjelenhet pop-up ablakként, lebegő modalként, beágyazott űrlapként és még sok más formában.
- Kiterjedt automatizálási lehetőségek a potenciális ügyfelek dinamikus megszerzéséhez, üdvözlő üzenetek összeállításához, valamint e-mailek és hírlevelek küldésének ütemezéséhez.
- Vonzó tanfolyamok marketingesek számára, akik szeretnék fejleszteni e-mail kampányaikat és hírlevél-szakértelmüket.
- A viszonylag hosszú ingyenes próbaidőszak lehetővé teszi a kiterjedt tesztelést, különösen a költségvetési korlátokkal küzdő független írók számára.
A Moosend korlátai:
- Nincs olyan weboldal-készítő, amely az alapvető céloldalakon túlmenően segítene egy átfogóbb tartalmi program létrehozásában.
- Az integrált bevételszerzési lehetőségek hiánya miatt ez nem életképes alternatíva a Substackhez képest a tagsági bevételek megszerzésére.
Moosend árak:
- Pro: 9 USD/hó, maximum 500 tag számára
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Moosend értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (180+ értékelés)
4. Notion
A Notion egy átfogó termelékenységi platform a munkád kezeléséhez. Hírlevél-operációs rendszere inkább egy érdekes funkció, mint egy teljes üzleti modell. A Substack-kel ellentétben a Notion a hatékonyságra összpontosít, és szinte erőfeszítés nélkül segít az íróknak fizetős hírlevelek létrehozásában.
A Notion legjobb funkciói:
- A hírlevél-operációs rendszer sablonja átfogó utasításokat és eszközöket nyújt az e-mail előfizetőkkel való rendszeres kapcsolattartás kialakításához.
- Az időkorlátozott ingyenes próba helyett a ingyenes verzió lehetővé teszi az írók számára, hogy hatékonyságukat növeljék anélkül, hogy megterhelnék a költségvetésüket.
- Az egyik legjobb dokumentumkezelő szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hatékonyan megtervezzék az e-mailek és blogok tartalmát a közzététel előtt.
- Intuitív és egyszerű naptárfelület a tartalmak és feladatok ütemezéséhez az egyes tartalmak közzétételének dátuma szerint.
A Notion korlátai:
- Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy technikai problémák miatt elvesztették tartalmaikat, és helyreállításra volt szükségük.
- Az ismétlődő feladatok funkció hiánya nehézkessé teheti a fizetős hírlevelek rendszeres közzétételét, mivel ismétlődő munkát igényel.
Notion árak:
- Ingyenes
- Plusz: 8 USD/hó felhasználónként
- Pro: 15 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Egyszeri 49 dolláros költség az e-mail hírlevél OS sablonért
Notion értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (4700+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (1800+ értékelés)
5. ConvertKit
A ConvertKit egy platform tartalomalkotók számára. A Substackhoz hasonlóan az egész üzleti modellje az e-mail előfizetők szerzésére, valamint prémium tartalmak tervezésére és közzétételére összpontosít.
Árai a középmezőnyben vannak, így talán a Substack legközvetlenebb versenytársa. Míg a Substack az összes előfizetői bevétel 10%-át levonja, a ConvertKit árait az előfizetők száma alapján határozza meg.
A ConvertKit legjobb funkciói:
- Alkotói hálózat, amelyben több mint 2500 alkotó működik együtt izgalmas fórumbeszélgetésekben, hogy növeljék közönségüket.
- Drag-and-drop szerkesztő vonzó céloldalak és értékesítési oldalak készítéséhez, amelyek több látogató regisztrációt és előfizetést eredményeznek.
- Sponsor Network: partnerprogram létrehozása olyan hirdetőkkel, akik a közönségét szeretnék elérni
- A vizuális automatizálás segít a tartalomkészítőknek a feliratkozók tartalomútjának testreszabásában. Akár opcionális kézzel írt levelet is csatolhat az új feliratkozóknak.
A ConvertKit korlátai:
- A tagsági, partneri program és szponzori lehetőségek széleskörűek, de több tanulási időt igényelnek, mint sok más listaopció.
- Az automatizálás néha hibásan működik, és a felhasználók az e-mail sorozat közepén rekednek.
ConvertKit árak:
- Ingyenes: akár 1000 előfizetőig
- Alkotó: 9 USD/hó, maximum 300 előfizetőig
- Creator Pro: 25 USD/hó, maximum 300 előfizetőig
ConvertKit értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (180+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (190+ értékelés)
6. Memberful
Akár podcastokat és hírleveleket publikál, akár online közösségeket üzemeltet, a következő Substack alternatíva, a Memberful segít bevételt generálni erőfeszítéseiből. A platform lehetővé teszi, hogy létrehozza saját weboldalát, vagy közvetlenül csatlakozzon egy meglévő CMS-hez, például a WordPresshez. Ez leegyszerűsíti a háttérmunkát, így Ön a vonzó tartalom létrehozására koncentrálhat.
A Memberful legjobb funkciói:
- Az integrált tartalom-fizetési falak ingyenes előnézeteket biztosítanak, és természetes módon segítik a fizetős előfizetések növelését.
- A más marketingeszközökkel való kiterjedt integrációk még a listán szereplő más platformokat is magukban foglalják, mint például a ConvertKit és a MailerLite.
- Az egy kattintással történő fizetési lehetőségek megkönnyítik a fizetést az előfizetők számára.
- A különböző előfizetési szintek különböző szintű tartalomterjesztést tesznek lehetővé.
A Memberful korlátai:
- Egyes videotartalom-készítők arról számoltak be, hogy problémák adódtak a tartalmaik audio-only podcast-feedekben való megjelenésével kapcsolatban.
- Nincs affiliate program lehetőség a tartalomkészítők bevételi forrásainak diverzifikálására.
Memberful árak:
- Starter: Ingyenes csomag 10% tranzakciós díjjal
- Pro: 25 USD/hó, 4,9% tranzakciós díj
- Prémium: 100 USD/hó, 4,9% tranzakciós díjjal
Memberful értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (20+ értékelés)
- Capterra: Eddig nincs értékelés
7. MailerLite
A MailerLite platformja több, mint egy egyszerű e-mail eszköz. A szoftver e-mail marketing eszközei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy fizetős hírleveleket állítsanak be, és így könnyedén létrehozzanak egy ismétlődő előfizetési díj fizetési folyamatot. A céloldal fejlesztése és a hasznos automatizálás eszközöket ad a kezébe, amelyekkel felépítheti és megőrizheti fizető közönségét.
A MailerLite legjobb funkciói:
- AI-alapú drag-and-drop e-mail szerkesztő, amellyel zökkenőmentes, szép és könnyen követhető hírleveleket hozhat létre.
- Az e-mail lista ellenőrző biztosítja, hogy a kézbesítési arányok magasak maradjanak, és az e-mail lista pontos legyen.
- Az automatizált e-mail munkafolyamatok segítségével könnyedén átvezetheti közönségét a kezdeti tudatosságtól a fizetett előfizetésekig.
- Integrált A/B tesztelés a tartalom, az üzenetek és az elrendezés idővel történő javításához.
A MailerLite korlátai:
- A listán szereplő egyéb eszközök jobb elemzési és jelentési lehetőségeket kínálnak.
- Az értékesítési oldalak sablonjainak hiánya miatt a kiváló oldalak elkészítése időigényes lehet.
MailerLite árak:
- Ingyenes: legfeljebb 1000 előfizetőig
- Növekvő vállalkozás: 9 USD/hó, maximum 500 előfizetőig
- Haladó: 18 USD/hó, maximum 500 előfizetőig
MailerLite értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (780+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (1800+ értékelés)
8. Patreon
A tagsági platformok között régóta alapvető fontosságú Patreon sokoldalúságával tűnik ki. A tartalomkészítők szinte minden típusú tartalom bevételszerzésére használhatják, beleértve az írott tartalmakat, podcastokat, művészetet, zenét, oktatást és élő közvetítéseket. Alapvető képességei a tagságra összpontosítanak, a tartalom terjesztését pedig a tartalomkészítőknek hagyja.
A Patreon legjobb funkciói:
- A Crowdcast, egy integrált élő közvetítési funkció, további tartalmat biztosít és elősegíti a kapcsolatépítést a közönségével.
- A cikkek és egyéb tartalmak integrált automatikus mentési funkciói megakadályozzák a technikai problémákkal kapcsolatos időveszteségeket.
- Az integrált privát üzenetküldési lehetőségek hozzáadott értéket jelentenek a magas szintű előfizetők számára.
- A széles körű fizetési és előfizetési lehetőségek megkönnyítik a tartalomkészítők számára a globális előfizetői bázis kiépítését.
A Patreon korlátai:
- A felhasználói felület tartalom-megosztási korlátozásokkal rendelkezik, így a tartalomkészítőknek a Patreonon kívüli eszközökre kell támaszkodniuk.
- A meglévő webes vagy online jelenléthez való integráció nehéz lehet.
Patreon árak:
- Ingyenes: terv ingyenes tartalom megosztására
- Előny: 8% díj a Patreonon keresztül szerzett bevételek után
- Prémium: 12% díj a Patreonon keresztül szerzett bevételek után
Patreon értékelések és vélemények:
- G2: 4,1/5 (60+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)
9. Benchmark
Bár nem tagsági platform, a Benchmark egy ritka e-mail eszköz, amely tökéletesen illeszkedhet fizetős hírleveleidhez. Szerkesztőjével könnyedén létrehozhatsz hírleveleket, míg az integrációk, például a Shopify, segítenek fizetős termékeid, szolgáltatásaid és tartalmaid népszerűsítésében előfizetőid körében.
A legjobb funkciók összehasonlítása:
- Integrált e-mail CRM a feliratkozókkal való kapcsolatok hatékony kezeléséhez és építéséhez.
- A Smart Content egy fejlett AI íróeszköz, amely segít izgalmas és vonzó tartalmakat generálni minden elküldött e-mailhez.
- A/B tesztelési funkciók, amelyek a tárgy soroktól a elrendezésig, sőt a küldés idejéig és dátumáig terjedő opciókat kínálnak.
- Beépített beérkező levelek ellenőrző funkció, hogy mindig tudd, hogyan jelennek meg az üzeneteid a címzetteknek.
A benchmark korlátai:
- Minimális automatizálási lehetőségek az e-mail munkafolyamatok és sorozatok számára
- Korlátozott kép tárolási kapacitás, különösen az alacsonyabb szintű csomagok esetében
Árak összehasonlítása:
- Ingyenes: havonta legfeljebb 500 névjegy és 3500 e-mail küldés
- Pro: 8 USD/hó 500 névjegy és 7500 havi névjegy esetén, 67 USD/hó 10 000 előfizető esetén.
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Benchmark értékelések és vélemények:
- G2: 4,3/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (170+ értékelés)
Tegye szuperstacké hírlevele platformját a legjobb Substack alternatívával
Ha a Substack legjobb alternatíváját keresi, akkor jó helyen jár. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint az AI-támogatott írás, a dokumentumkezelés és a tartalomnaptár-sablonok, nem lehet hibázni.
És ez még az átfogó projektmenedzsment és automatizálási funkciók hozzáadása előtt van.
Ne feledje, hogy a ClickUp minden felhasználó számára ingyenes, így saját hírlevelet és e-mail kampányokat hozhat létre, mielőtt bármilyen költségvetést elkötelezne üzleti modellje mellett. Ez egy remek platform, ahol elkezdheti kidolgozni stratégiáját a közönsége által kedvelt tartalmak közzétételére.
Készen áll a kezdésre? Hozzon létre még ma ingyenes ClickUp-fiókot, és készítse el tervét az ismétlődő bevételek megszerzéséhez!