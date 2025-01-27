A 9 legjobb Substack alternatíva hírlevelekhez 2025-ben

Az elmúlt néhány évben a Substack olyan hírlevél-platformként szerzett magának hírnevet, amelyet bárki felhasználhat tartalmának fizetett előfizetések révén történő bevételszerzésére. De ez nem az egyetlen tartalom-tagsági platform, és sok Substack alternatíva hasonló – ha nem jobb – funkciókat és szolgáltatásokat kínál Önnek és olvasóinak.

Valószínűleg már ismeri a rengeteg tartalomkészítő alkalmazást. De mi a helyzet a kifejezetten fizetős előfizetések létrehozására szolgáló publikációs platformokkal?

Mit kell keresnie a Substack alternatíváiban?

A Substack alternatívái különböző formákban léteznek, beleértve a blogplatformokat, az e-mail marketing platformokat és egyéb üzleti eszközöket. A legjobb Substack alternatíváknak néhány közös jellemzőjük van:

Könnyű használat: Legyen szó minimalista felületről vagy egyszerű regisztrációs folyamatról, a sikeres Substack alternatívák könnyen használhatók és fejlett funkciókkal rendelkeznek.

Bevételszerzési lehetőségek: A Substack platformjának sikere részben annak köszönhető, hogy lehetővé teszi a fizetős tartalmak bevételszerzését – ez minden tagsági platformnak elengedhetetlen tulajdonság.

Integráció más platformokkal: A hírlevél platformjának közvetlenül integrálódnia kell A hírlevél platformjának közvetlenül integrálódnia kell a választott írási eszközökhöz , vagy még jobb, ha a webhelyéhez is.

Releváns sablonok: Fontolja meg egy olyan online platform előnyeit, amely Fontolja meg egy olyan online platform előnyeit, amely sablonokat kínál tartalommarketing-stratégiájához vagy egyedi céloldalakhoz.

Egyedi témák: Minél jobban beépíti márkáját exkluzív tartalmaiba, annál jobb promóciós és bevételszerzési eredményeket érhet el.

Rugalmas árazás: A különböző előfizetési szintek segítenek abban, hogy a célközönség növekedésével a költségvetésnek megfelelően építse ki online jelenlétét.

A legnépszerűbb, legjobban értékelt Substack alternatívák a fenti funkciók többségét, ha nem mindegyikét tartalmazzák.

A 9 legjobb alternatíva a Substack helyett

Ha készen állsz a Substack tökéletes alternatívájának megtalálására, kezdd ezzel a legjobb üzleti eszközök listájával.

Nézze meg a ClickUp 15+ nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeinek megfelelően testreszabhassa.

Miért szerepel egy olyan tartalomkezelő és termelékenységi platform, mint a ClickUp, a legjobb Substack alternatívák között? Az ok egyszerű: az írási és dokumentumkezelési funkciók, valamint a használatra kész hírlevél-sablonok egyszerűen olyan jók, hogy nem lehet ellenállni nekik.

Más Substack alternatíváktól eltérően a ClickUp nem csupán hírlevél- vagy blogplatform. Ez az egyetlen platform a listán, amely lehetővé teszi a csapatok számára a teljes munkafolyamat kezelését, beleértve az e-mail előfizetőknek szánt tartalomkészítést és még sok minden mást.

Ez teszi a ClickUp-ot a legjobb hírlevél-platformmá és a Substack legjobb alternatívájává.

Készítsen esztétikus és informatív hírlevelet a ClickUp hírlevél-sablonjaival!

A ClickUp legjobb funkciói:

ClickUp Docs , egy valós idejű dokumentumkezelő megoldás intuitív létrehozási, iktatási és együttműködési funkciókkal.

Intuitív irányítópultok és nézetek, beleértve a hírlevele vagy blogja tartalmának tervezéséhez szükséges naptárnézetet is.

Kiterjedt sablonkönyvtár, beleértve a ClickUp hírlevél-táblasablont , amelynek segítségével elképzelheti e-mailjeit, mielőtt elküldené őket.

AI írási eszközök , mint például a ClickUp AI Writing Assistant, a minőségi tartalom gyors és hatékony fejlesztéséhez.

A rugalmas jogosultsági struktúra lehetővé teszi olyan nyilvános dokumentumok létrehozását és elküldését, amelyek minden fizető előfizető számára láthatóak.

Az automatizált munkafolyamatok segítségével dinamikusan küldhet e-maileket a közönségének előre beállított időpontokban és dátumokon.

A ClickUp korlátai:

A Substack-kel ellentétben a ClickUp több, mint egy hírlevél-platform. Számos egyéb szolgáltatása miatt a szoftver új felhasználók számára bonyolultabbá válhat.

Nincs előre elkészített ajánlóprogram, amely idővel segítené a közönség bővítését.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatér-tagok és belső vendégek számára.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 8700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. Ghost

Via Ghost

A Ghost tiszta, felhasználóbarát felülete az egyik fő oka annak, hogy a Substack legjobb alternatívái között szerepel. Még az alacsonyabb előfizetési szintek is lehetővé teszik a tartalomkészítők számára, hogy gyorsan létrehozzák és kezeljék fizetős hírleveleiket és weboldaluk tartalmát.

A Ghost legjobb funkciói:

Egyedi weboldal-készítő a tartalom saját szerveren való tárolásához

Hatékony publikálási munkafolyamat több felhasználó számára a céloldalak és e-mail hírlevelek tartalmának megírásához, szerkesztéséhez és jóváhagyásához.

Az egyszerű fizetős csomagok nem számítanak fel százalékot az előfizetések után.

Az ingyenes próba lehetővé teszi az új felhasználók számára, hogy hosszú távú elkötelezettség nélkül kezdjék el a tartalom közzétételét.

A Ghost korlátai:

Azok a tartalomkészítők, akik többféle előfizetési szintet szeretnének használni, Stripe-fiókra van szükségük, mivel a Ghost nem támogat más fizetési platformokat.

A kezdő csomag csak egy felhasználó számára biztosít hozzáférést néhány tervezési sablonhoz.

Ghost árak:

Starter: 9 USD/hó, maximum 500 tag számára

Alkotó: 25 USD/hó, maximum 500 tag számára

Csapat: 50 USD/hó, maximum 500 tag számára

Üzleti 199 USD/hó, maximum 500 tag számára

Ghost értékelések és vélemények:

G2: 4,1/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

3. Moosend

Via Moosend

A Moosend egy e-mail marketing platform, amely egyszerűségével büszkélkedhet. Független írók és vállalkozások használhatják általános e-mail marketinghez és önálló hírlevél-előfizetésekhez, hogy idővel felépítsék és megszólítsák a közönségüket.

A Moosend legjobb funkciói:

Az intuitív és egyszerű előfizetési widget bármely oldalon vagy webhelyen megjelenhet pop-up ablakként, lebegő modalként, beágyazott űrlapként és még sok más formában.

Kiterjedt automatizálási lehetőségek a potenciális ügyfelek dinamikus megszerzéséhez, üdvözlő üzenetek összeállításához, valamint e-mailek és hírlevelek küldésének ütemezéséhez.

Vonzó tanfolyamok marketingesek számára, akik szeretnék fejleszteni e-mail kampányaikat és hírlevél-szakértelmüket.

A viszonylag hosszú ingyenes próbaidőszak lehetővé teszi a kiterjedt tesztelést, különösen a költségvetési korlátokkal küzdő független írók számára.

A Moosend korlátai:

Nincs olyan weboldal-készítő, amely az alapvető céloldalakon túlmenően segítene egy átfogóbb tartalmi program létrehozásában.

Az integrált bevételszerzési lehetőségek hiánya miatt ez nem életképes alternatíva a Substackhez képest a tagsági bevételek megszerzésére.

Moosend árak:

Pro: 9 USD/hó, maximum 500 tag számára

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Moosend értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (180+ értékelés)

4. Notion

Via Notion

A Notion egy átfogó termelékenységi platform a munkád kezeléséhez. Hírlevél-operációs rendszere inkább egy érdekes funkció, mint egy teljes üzleti modell. A Substack-kel ellentétben a Notion a hatékonyságra összpontosít, és szinte erőfeszítés nélkül segít az íróknak fizetős hírlevelek létrehozásában.

A Notion legjobb funkciói:

A hírlevél-operációs rendszer sablonja átfogó utasításokat és eszközöket nyújt az e-mail előfizetőkkel való rendszeres kapcsolattartás kialakításához.

Az időkorlátozott ingyenes próba helyett a ingyenes verzió lehetővé teszi az írók számára, hogy hatékonyságukat növeljék anélkül, hogy megterhelnék a költségvetésüket.

Az egyik legjobb dokumentumkezelő szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hatékonyan megtervezzék az e-mailek és blogok tartalmát a közzététel előtt.

Intuitív és egyszerű naptárfelület a tartalmak és feladatok ütemezéséhez az egyes tartalmak közzétételének dátuma szerint.

A Notion korlátai:

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy technikai problémák miatt elvesztették tartalmaikat, és helyreállításra volt szükségük.

Az ismétlődő feladatok funkció hiánya nehézkessé teheti a fizetős hírlevelek rendszeres közzétételét, mivel ismétlődő munkát igényel.

Notion árak:

Ingyenes

Plusz: 8 USD/hó felhasználónként

Pro: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Egyszeri 49 dolláros költség az e-mail hírlevél OS sablonért

Notion értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (4700+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1800+ értékelés)

5. ConvertKit

via ConvertKit

A ConvertKit egy platform tartalomalkotók számára. A Substackhoz hasonlóan az egész üzleti modellje az e-mail előfizetők szerzésére, valamint prémium tartalmak tervezésére és közzétételére összpontosít.

Árai a középmezőnyben vannak, így talán a Substack legközvetlenebb versenytársa. Míg a Substack az összes előfizetői bevétel 10%-át levonja, a ConvertKit árait az előfizetők száma alapján határozza meg.

A ConvertKit legjobb funkciói:

Alkotói hálózat, amelyben több mint 2500 alkotó működik együtt izgalmas fórumbeszélgetésekben, hogy növeljék közönségüket.

Drag-and-drop szerkesztő vonzó céloldalak és értékesítési oldalak készítéséhez, amelyek több látogató regisztrációt és előfizetést eredményeznek.

Sponsor Network: partnerprogram létrehozása olyan hirdetőkkel, akik a közönségét szeretnék elérni

A vizuális automatizálás segít a tartalomkészítőknek a feliratkozók tartalomútjának testreszabásában. Akár opcionális kézzel írt levelet is csatolhat az új feliratkozóknak.

A ConvertKit korlátai:

A tagsági, partneri program és szponzori lehetőségek széleskörűek, de több tanulási időt igényelnek, mint sok más listaopció.

Az automatizálás néha hibásan működik, és a felhasználók az e-mail sorozat közepén rekednek.

ConvertKit árak:

Ingyenes: akár 1000 előfizetőig

Alkotó: 9 USD/hó, maximum 300 előfizetőig

Creator Pro: 25 USD/hó, maximum 300 előfizetőig

ConvertKit értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (180+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (190+ értékelés)

6. Memberful

A Memberful segítségével

Akár podcastokat és hírleveleket publikál, akár online közösségeket üzemeltet, a következő Substack alternatíva, a Memberful segít bevételt generálni erőfeszítéseiből. A platform lehetővé teszi, hogy létrehozza saját weboldalát, vagy közvetlenül csatlakozzon egy meglévő CMS-hez, például a WordPresshez. Ez leegyszerűsíti a háttérmunkát, így Ön a vonzó tartalom létrehozására koncentrálhat.

A Memberful legjobb funkciói:

Az integrált tartalom-fizetési falak ingyenes előnézeteket biztosítanak, és természetes módon segítik a fizetős előfizetések növelését.

A más marketingeszközökkel való kiterjedt integrációk még a listán szereplő más platformokat is magukban foglalják, mint például a ConvertKit és a MailerLite.

Az egy kattintással történő fizetési lehetőségek megkönnyítik a fizetést az előfizetők számára.

A különböző előfizetési szintek különböző szintű tartalomterjesztést tesznek lehetővé.

A Memberful korlátai:

Egyes videotartalom-készítők arról számoltak be, hogy problémák adódtak a tartalmaik audio-only podcast-feedekben való megjelenésével kapcsolatban.

Nincs affiliate program lehetőség a tartalomkészítők bevételi forrásainak diverzifikálására.

Memberful árak:

Starter: Ingyenes csomag 10% tranzakciós díjjal

Pro: 25 USD/hó, 4,9% tranzakciós díj

Prémium: 100 USD/hó, 4,9% tranzakciós díjjal

Memberful értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: Eddig nincs értékelés

7. MailerLite

A MailerLite segítségével

A MailerLite platformja több, mint egy egyszerű e-mail eszköz. A szoftver e-mail marketing eszközei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy fizetős hírleveleket állítsanak be, és így könnyedén létrehozzanak egy ismétlődő előfizetési díj fizetési folyamatot. A céloldal fejlesztése és a hasznos automatizálás eszközöket ad a kezébe, amelyekkel felépítheti és megőrizheti fizető közönségét.

A MailerLite legjobb funkciói:

AI-alapú drag-and-drop e-mail szerkesztő, amellyel zökkenőmentes, szép és könnyen követhető hírleveleket hozhat létre.

Az e-mail lista ellenőrző biztosítja, hogy a kézbesítési arányok magasak maradjanak, és az e-mail lista pontos legyen.

Az automatizált e-mail munkafolyamatok segítségével könnyedén átvezetheti közönségét a kezdeti tudatosságtól a fizetett előfizetésekig.

Integrált A/B tesztelés a tartalom, az üzenetek és az elrendezés idővel történő javításához.

A MailerLite korlátai:

A listán szereplő egyéb eszközök jobb elemzési és jelentési lehetőségeket kínálnak.

Az értékesítési oldalak sablonjainak hiánya miatt a kiváló oldalak elkészítése időigényes lehet.

MailerLite árak:

Ingyenes: legfeljebb 1000 előfizetőig

Növekvő vállalkozás: 9 USD/hó, maximum 500 előfizetőig

Haladó: 18 USD/hó, maximum 500 előfizetőig

MailerLite értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (780+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1800+ értékelés)

8. Patreon

A Patreon segítségével

A tagsági platformok között régóta alapvető fontosságú Patreon sokoldalúságával tűnik ki. A tartalomkészítők szinte minden típusú tartalom bevételszerzésére használhatják, beleértve az írott tartalmakat, podcastokat, művészetet, zenét, oktatást és élő közvetítéseket. Alapvető képességei a tagságra összpontosítanak, a tartalom terjesztését pedig a tartalomkészítőknek hagyja.

A Patreon legjobb funkciói:

A Crowdcast, egy integrált élő közvetítési funkció, további tartalmat biztosít és elősegíti a kapcsolatépítést a közönségével.

A cikkek és egyéb tartalmak integrált automatikus mentési funkciói megakadályozzák a technikai problémákkal kapcsolatos időveszteségeket.

Az integrált privát üzenetküldési lehetőségek hozzáadott értéket jelentenek a magas szintű előfizetők számára.

A széles körű fizetési és előfizetési lehetőségek megkönnyítik a tartalomkészítők számára a globális előfizetői bázis kiépítését.

A Patreon korlátai:

A felhasználói felület tartalom-megosztási korlátozásokkal rendelkezik, így a tartalomkészítőknek a Patreonon kívüli eszközökre kell támaszkodniuk.

A meglévő webes vagy online jelenléthez való integráció nehéz lehet.

Patreon árak:

Ingyenes: terv ingyenes tartalom megosztására

Előny: 8% díj a Patreonon keresztül szerzett bevételek után

Prémium: 12% díj a Patreonon keresztül szerzett bevételek után

Patreon értékelések és vélemények:

G2: 4,1/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

9. Benchmark

Via Benchmark

Bár nem tagsági platform, a Benchmark egy ritka e-mail eszköz, amely tökéletesen illeszkedhet fizetős hírleveleidhez. Szerkesztőjével könnyedén létrehozhatsz hírleveleket, míg az integrációk, például a Shopify, segítenek fizetős termékeid, szolgáltatásaid és tartalmaid népszerűsítésében előfizetőid körében.

A legjobb funkciók összehasonlítása:

Integrált e-mail CRM a feliratkozókkal való kapcsolatok hatékony kezeléséhez és építéséhez.

A Smart Content egy fejlett AI íróeszköz, amely segít izgalmas és vonzó tartalmakat generálni minden elküldött e-mailhez.

A/B tesztelési funkciók, amelyek a tárgy soroktól a elrendezésig, sőt a küldés idejéig és dátumáig terjedő opciókat kínálnak.

Beépített beérkező levelek ellenőrző funkció, hogy mindig tudd, hogyan jelennek meg az üzeneteid a címzetteknek.

A benchmark korlátai:

Minimális automatizálási lehetőségek az e-mail munkafolyamatok és sorozatok számára

Korlátozott kép tárolási kapacitás, különösen az alacsonyabb szintű csomagok esetében

Árak összehasonlítása:

Ingyenes: havonta legfeljebb 500 névjegy és 3500 e-mail küldés

Pro: 8 USD/hó 500 névjegy és 7500 havi névjegy esetén, 67 USD/hó 10 000 előfizető esetén.

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Benchmark értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (170+ értékelés)

Tegye szuperstacké hírlevele platformját a legjobb Substack alternatívával

Ha a Substack legjobb alternatíváját keresi, akkor jó helyen jár. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint az AI-támogatott írás, a dokumentumkezelés és a tartalomnaptár-sablonok, nem lehet hibázni.

És ez még az átfogó projektmenedzsment és automatizálási funkciók hozzáadása előtt van.

Ne feledje, hogy a ClickUp minden felhasználó számára ingyenes, így saját hírlevelet és e-mail kampányokat hozhat létre, mielőtt bármilyen költségvetést elkötelezne üzleti modellje mellett. Ez egy remek platform, ahol elkezdheti kidolgozni stratégiáját a közönsége által kedvelt tartalmak közzétételére.

Készen áll a kezdésre? Hozzon létre még ma ingyenes ClickUp-fiókot, és készítse el tervét az ismétlődő bevételek megszerzéséhez!