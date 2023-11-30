A 10 legjobb AI hírlevél, amelyet érdemes feliratkozni az utóbbi időben

Az AI (mesterséges intelligencia) villámgyorsan fejlődik – ami egy évvel ezelőtt még forradalmi volt, ma már régóta nem újdonság. Ha fel akar szállni az AI-vonatra és egész úton rajta maradni, akkor el kell merülnie a területben, és lépést kell tartania a legújabb AI-fejlesztésekkel.

Ehhez az egyik legjobb módszer az AI hírlevelek olvasása. Ezek válogatott és részletes információkat nyújtanak az AI legújabb fejleményeiről, így biztosítva, hogy mindig naprakész legyen a folyamatosan fejlődő technológiai környezetben. 🤖

Az iparág gyors fejlődésével azonban elszaporodtak az AI-re fókuszáló hírlevelek, ami megnehezíti annak eldöntését, melyiket érdemes követni a legpontosabb és legfrissebb információkért.

Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb AI hírlevelet, amelyek segítségével megbízható forrásból tájékozódhat a legfrissebb iparági hírekről és fejleményekről.

Több tucat hírlevelet átnézve kiválasztottuk a 10 legjobbat, amelyek a mesterséges intelligencia világának legfrissebb eseményeiről számolnak be. Könnyen és érdekes módon olvashatók, még akkor is, ha nem vagy nagy hírlevélrajongó. Nézd meg őket, és válaszd ki a mesterséges intelligencia híreinek kedvenc forrását! 🥰

1. A Rundown

A Rundown egy napi hírlevél (hétköznapokon érkezik meg az Ön postaládájába), amely gyors, tömör és általános áttekintést – rundownokat – nyújt a legfrissebb AI-hírekről.

A hírlevél világszerte több mint 350 000 előfizetővel rendelkezik, és számos AI-vel kapcsolatos témát érint. Áttekinti az AI világának általános híreit, a legújabb eszközökre összpontosít, és lépésről lépésre bemutatja a különböző AI-alapú platformok használatát.

Ha meg szeretné ismerni az AI világát, de nem akar túl mélyre ásni, akkor a The Rundown kiváló választás. Nem megy túlzottan a részletekbe, de releváns és érdekes információkat kínál, így szilárd alapot biztosít a témák további feltárásához, amelyek iránt érdeklődik. Ha azonban igazi AI-rajongó, és minél többet szeretne tudni, akkor a The Rundown túl felületes lehet.

A The Rundown hírlevélre való feliratkozás egyszerű: csak adja meg e-mail címét, nyomja meg a Feliratkozás gombot, és a hírlevél minden munkanap reggel megérkezik a postaládájába.

2. Big Brain

A Big Brain kiváló forrás azok számára, akik naponta néhány percet szánva a legfrissebb hírek áttekintésére fokozatosan szeretnének elmélyülni az AI világában. Minden hírlevél, amely az e-mailjeibe érkezik, élvezetes olvasmány, mert olyan szakaszokra van felosztva, mint az AI hírek, az AI karrierlehetőségek és az AI eszközök. Így a legérdekesebb részhez ugorhat, és időt takaríthat meg. ⏰

Sokan kedvelik a Big Brain hírlevelet természetes, felhasználóbarát nyelvezete miatt. A hírlevél széles témakört ölel fel, de még a legbonyolultabb témákat is könnyen érthető módon tárgyalja, így AI-újoncok és veteránok számára egyaránt alkalmas.

A hírlevél az AI-karrierekre helyezi a hangsúlyt. Megvitatja a trendi AI-állásokat, és gyakran értékes tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogyan lehet sikeres lenni ezen a területen.

A hírlevél weboldalán megadhatja e-mail címét, és csatlakozhat a több mint 100 000 előfizetővel rendelkező Big Brain közösséghez.

3. AI Breakfast

Akár vállalkozó, kutató, tudós vagy, akár csak szeretnéd elkezdeni az AI-eszközök használatát, az AI Breakfast tökéletesen illeszkedik a reggeli rutinodba! ☕

Minden hétfőn megjelenik, hogy heti AI-híreket hozza Önnek. Kiemelkedő jellemzője, hogy áthidalja a szakadékot az elmélet és a gyakorlat között. Sok más AI hírlevéllel ellentétben az AI Breakfast először az elméleti részt tárgyalja, majd elmagyarázza, hogyan alkalmazhatja ezt a tudást a való életben. Gyakran kaphat értékes információkat egy adott eszköz használatáról, sőt, lépésről lépésre bemutatókat is élvezhet.

Ha például a hírlevél egy AI-alapú termelékenységi eszközt ismertet, akkor bemutatja annak funkcióit, majd megmutatja, hogyan lehet azokat hatékonyan felhasználni, és hogyan lehet kevesebb idő alatt többet elérni.

Az AI Breakfast az AI területén végzett legújabb kutatásokat is bemutatja, ezért különösen vonzó tudósok és kutatók számára.

A heti elemző hírlevél ingyenes, de ha éves előfizetést köt 97 dollárért, olyan előnyökhöz juthat, mint:

Szerdán és pénteken extra e-maileket küldünk azoknak, akik többet szeretnének megtudni.

Kedvezmények AI-alapú eszközökre és konferenciákra, amelyek jól jöhetnek, ha új platformokat szeretne hozzáadni a munkafolyamataihoz, vagy bővíteni szeretné a szakmai kapcsolati hálóját.

Tanácsadás az AI-eszközök magán- vagy szakmai életbe való bevezetéséről (30 perc)

A platform e-könyve Decoding AI: A Non-Technical Explanation of Artificial Intelligence (Az AI dekódolása: a mesterséges intelligencia nem technikai magyarázata)

4. Az AI-forradalom

Kétféle ember létezik, akiket érdekel az AI. Az első csoport egy adott AI-niche iránt érdeklődik, legyen az AI-alapú termelékenységi platform, csúcstechnológiai fejlesztések vagy érdekes tanulmányok. A második típus nem akar semmire sem különösebben koncentrálni, hanem mindent meg akar kóstolni, és ez a célcsoportja az AI Revolution hírlevélnek.

Ez a hírlevél több mint 1000 AI-forrást elemz, hogy ingyenesen válogatott információkat nyújtson Önnek az AI világ legfrissebb eseményeiről! Minden hírlevél jól szervezett és vizuálisan vonzó, így könnyedén eligazodhat benne. Ráadásul a hírlevelekben használt nyelv egyszerű, és még a legbonyolultabb témák is könnyen érthetőek.

Mi a legjobb az AI Revolution-ben? Nincsenek hirdetések vagy zavaró tényezők, amelyek befolyásolhatnák az olvasási élményt.

Sok felhasználó, aki most lépett be az AI világába, ezt a hírlevelet választja a legfrissebb információk forrásaként. Ha azonban technológiai szakértő vagy, vagy sokat tudsz az AI-ről, akkor a tartalmát túl általánosnak találhatod.

5. Prompt Engineering Daily

Ha nem ismeri a kifejezést, a prompt engineering az a művészet, hogy olyan bemeneti adatokat hozunk létre, amelyeket az AI-alapú modellek megértenek és felhasználnak különböző műveletek végrehajtásához. Egyszerűen fogalmazva, a promptokat arra használja, hogy „beszéljen” olyan eszközökkel, mint a ChatGPT, és megfelelő válaszokat váltjon ki.

Ismerje meg a Prompt Engineering Daily-t – egy kiváló hírlevelet, amely naponta elsőrangú AI-tájékoztatókat nyújt, és megmutatja, hogyan használhatja őket a valós életben. Ezen felül értékes betekintést nyújt a területbe azáltal, hogy beszámol a legfrissebb gépi tanulási hírekről és elemzi a leginnovatívabb AI-alapú eszközöket.

A hírlevél előfizetése ingyenes. Miután megadta e-mail címét és megnyomta a Subscribe gombot, meg kell adnia a nevét és válaszolnia kell néhány kérdésre a munkájával, iparágával, vállalatával és időzónájával kapcsolatban. Ezek az információk segítik a terjesztési rendszert abban, hogy megértse preferenciáit és a megfelelő időben küldje el Önnek a hírleveleket.

Ha feliratkozik, a Prompt Engineering Daily ajándékot küld Önnek: egy Ultimate Guide to AI and ChatGPT (Az AI és a ChatGPT végső útmutatója) című kiadványt.

6. TheSequence

Ha mindent tudni szeretne az AI világában zajló eseményekről, különös tekintettel a gépi tanulásra (ML), akkor a TheSequence a legjobb választás! Ez a közösség több mint 160 000 követővel rendelkezik, és két hírlevelet kínál, amelyek közül érdeklődésének megfelelően választhat.

TheSequence Scope egy ingyenes heti hírlevél. Minden vasárnap jelenik meg, és főként a legújabb kutatási cikkekre, kiadványokra és AI-vel kapcsolatos befektetésekre összpontosít. A hírlevél elolvasása körülbelül öt percet vesz igénybe, ami különösen kényelmes, ha nincs sok szabad ideje, de szeretne naprakész maradni.

TheSequence Edge egy prémium hírlevél, amely kedden és csütörtökön jelenik meg. A keddi hírlevél a gépi tanulásról szól – bemutatja annak legfontosabb fogalmait, összefoglalja a terület legújabb tanulmányait, és javaslatokat tesz a megismerni érdemes keretrendszerekre és platformokra.

A csütörtöki hírlevél mélyebbre ás a kutatásokba – minden héten egy teljes körű elemzéssel várja Önt egy cikk vagy keretrendszer. Ha szeretné, hogy a TheSequence Edge megjelenjen a beérkező levelei között, akkor havi előfizetést kell vásárolnia 6 dollárért, vagy 50 dollárt kell fizetnie egy egész évre.

A TheSequence további ingyenes tartalmakat kínál az AI iránt érdeklődőknek. Olvassa el a gépi tanulás területén tevékenykedő neves kutatókkal és vállalkozókkal készített interjúkat, és szerezzen értékes AI-ismereteket a TheSequence Chat-ben, amely minden második szerdán jelenik meg. Olvassa el a TheSequence Guest Post-ot is, amely minden második pénteken jelenik meg, és a gépi tanulás kihívásaira és azok leküzdésére összpontosít.

7. The Neuron

Ha szeretné kihasználni az AI előnyeit és beépíteni azokat vállalkozásába, de nem tudja, hogyan fogjon hozzá, a The Neuron segíthet. Ez a kedves macska logóval ellátott napi hírlevél hétfőtől péntekig reggel 8 órakor (ET) érkezik, és a legfrissebb AI-trendekről szóló híreket, valamint azok munkahelyi felhasználására vonatkozó tanácsokat tartalmaz. 🐱

Az egyik oka annak, hogy a hírlevél népszerűsége a megjelenése után rövid időn belül az egekbe szökött, az egyszerű, kompakt felépítése. Az első dolog, amit meglát, természetesen a címsor. Ezután egy rövid felsorolás következik, amely összefoglalja a nap legfontosabb híreit. A felsorolást több címsor követi, amelyek további részleteket nyújtanak a hírekről. Minden szakasz tartalmaz egy rövid összefoglalót arról, hogy mire számíthat a továbbiakban, így még könnyebbé téve a navigációt.

Az utolsó rész mosolyt csal az arcára – a The Neuron macskája egy szórakoztató kommentet hagy a hírlevélről, hogy milyen szórakoztató volt! Az informatív tartalom mellett ezek a humoros elemek teszik a The Neuron-t szórakoztató és könnyed olvasmánnyá.

A hírlevél ingyenes, gyorsan elolvasható (kb. három percet vesz igénybe), és több mint 150 000 előfizetője van.

8. AI Ethics Brief

Az AI globális térnyerésével az etikai aggályok is egyre gyakrabban merülnek fel. Ha aggódik az AI-rendszerek méltányossága, elfogultsága, adatvédelmi kérdései, gazdasági hatása és átláthatósága miatt, érdemes elmélyülni a rendelkezésre álló kutatásokban, és tájékozott véleményt kialakítani. Az AI Ethics Brief segít ebben!

Az AI hírlevél szerzői szerint a cél az AI etikai ismeretek demokratizálása, azaz értékes és részletes ismeretek nyújtása a széles közönség számára. A heti hírlevél az AI-vel kapcsolatos különböző szabályozási és etikai kérdéseket tárgyalja, hogy rávilágítson az AI-alapú rendszerek és eszközök megfelelő és biztonságos használatára. 📣

Minden hírlevél több témával kapcsolatos tanulmányt tárgyal és összefoglal, hogy segítsen megérteni a kontextust és véleményt formálni. Egy másik vonzó rész a Living Dictionary (Élő szótár) – minden héten egy új, az AI etikával kapcsolatos kifejezés definícióját találja meg, ami segít bővíteni tudását.

A hírlevél ingyenes, de ha támogatni szeretné a szerzők munkáját, fizető előfizetővé válhat vagy adományt tehet.

9. AlphaSignal

Kutató, fejlesztő vagy technológia iránt érdeklődő szakember, aki olyan technikai hírlevelet keres, amely mélyrehatóan foglalkozik az AI-vel kapcsolatos kutatásokkal és fejlesztésekkel? Ha igen, akkor nézze meg az AlphaSignal hetilapot, amelynek több mint 150 000 előfizetője van.

A hírlevél összefoglalja a mesterséges intelligencia területén megjelenő legfontosabb híreket, adattárakat, projekteket és cikkeket, hogy Ön mindig naprakész legyen. A platform fejlett mesterséges intelligencia modelleket használ, hogy átnézze az arXiv, a GitHub, a Google Scholar és az Open Review oldalakat, és elemezze a blogokat, a közösségi médiát, a sajtót, a véleményeket és az iparági szakértőkkel készített interjúkat. Ez egy fantasztikus lehetőség azok számára, akiknek nincs elég idejük saját maguk végezni a kutatást, de szeretnének hozzáférni a mesterséges intelligencia területén történt legújabb fejleményekhez.

Az AlphaSignal az AI-vel kapcsolatos témák széles skáláját fedi le, de a gépi tanulásra összpontosít, ezért fontolja meg, hogy ez megfelel-e az Ön preferenciáinak.

Érdemes megjegyezni, hogy a hírlevél nem azoknak szól, akik még újak az AI területén. Általában technikai témákat tárgyal, és olyan kifejezéseket és fogalmakat használ, amelyekkel tisztában kell lennie, hogy teljes mértékben megértse a bemutatott információkat.

10. Superhuman

A Superhuman az egyik legnépszerűbb AI hírlevél, több mint 450 000 előfizetővel! Segít abban, hogy szuperemberré váljon (átvitt értelemben), az AI-t kihasználva javíthatja termelékenységét és kiemelkedő teljesítményt nyújthat a munkában. 🦸

A hírlevél a technológiától a művészetekig és a sportig különböző iparágakban elért legújabb AI-fejlesztéseket követi nyomon. A Superhuman könnyen érthető nyelvet használ, még azok számára is, akik újak a területen.

A hírlevél népszerűségének egyik oka, hogy szelektált tartalmat nyújt, amely megfelel az Ön preferenciáinak. A hírlevélre való feliratkozás után egy űrlapot kell kitöltenie, amelyben megadja nevét, beosztását, funkcióját, iparágát, vállalatának méretét és helyét.

A Superhuman ezeket az információkat felhasználva a legrelevánsabb ingyenes tartalmakat mutatja be Önnek, amelyek a ChatGPT-re, az írási útmutatásokra, az adattudományra és -elemzésre, az AI-alapú álláskeresésre és az ingyenes AI-eszközökre összpontosítanak. E-mailt is kap a legjobb AI-platformokról, amelyeket érdemes felfedeznie.

Érdekli az AI kipróbálása? Ismerje meg a ClickUp-ot!

Az AI-ról és annak fejlődéséről szóló cikkek elolvasása segít Önnek naprakész maradni. Az elméleti ismeretek azonban nem elegendőek ahhoz, hogy megértsük, hogyan működik az AI a gyakorlatban. Ha szeretne kipróbálni az AI-t és megnézni, mire képes a valós munkakörnyezetben, próbálja ki a ClickUp-ot!

A ClickUp elsősorban egy feladat- és projektmenedzsment platform, amely különböző folyamatfejlesztési módszertanokat támogat, és segít növelni a termelékenységet, a szervezettséget és a csapatmunkát.

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mailes válaszokat és egyebeket a legújabb AI-projekteihez.

Számos funkciója közül a ClickUp egy AI-alapú dokumentumkezelési opciót is kínál, a ClickUp Docs-ot, amelynek segítségével fájlokat hozhat létre, megoszthat, szerkeszthet, kezelhet és tárolhat. A platform natív AI-asszisztense, a ClickUp AI, egy első osztályú AI-eszköz, amely segít automatizálni a feladatokat és a munkafolyamatokat, és kiváló minőségű eredményeket biztosít, függetlenül attól, hogy CRM-mel, szoftverfejlesztés sel, ügyfélszolgálattal vagy B2B és B2C értékesítéssel foglalkozik.

A ClickUp AI személyes segédként működik, segít új ötleteket kidolgozni, ha kreatív válságba kerül, összefoglalókat készíteni, valamint bármilyen típusú tartalmat szerkeszteni és lektorálni. Ez csak a jéghegy csúcsa – a ClickUp AI segítségével e-maileket írhat, projekt ütemterveket készíthet, értekezletek napirendjét állíthatja össze, válaszolhat az ügyfeleknek és cselekvési tételeket generálhat!

A platform több tucat szakértők által összeállított prompttal rendelkezik, így nem kell időt pazarolnia mondatok megfogalmazására, hogy pontos eredményeket kapjon az eszközből. A platformon belül AI prompt sablonokat is felhasználhat, hogy több száz, különböző felhasználási esetekre kész promptot kapjon.

Sokoldalú alkalmazási lehetőségeinek köszönhetően a ClickUp AI egyaránt hasznos szabadúszók, startupok és nagyvállalatok számára. Mivel a ClickUp zökkenőmentesen működik Mac, Windows és mobil eszközökön, teljes erejét kihasználhatja akár az irodában, akár távolról dolgozik. 💪

Fedezze fel az AI erejét a ClickUp segítségével

A legjobb AI hírlevelek előfizetése elengedhetetlen lépés, ha lépést szeretne tartani a terület legújabb fejleményeivel.

Ha szeretné megtudni, hogyan működik az AI a gyakorlatban, próbálja ki a ClickUp 3.0-t és annak robusztus AI-asszisztensét. Ez átalakítja a munkafolyamatokat és segít a termelékenység növelésében.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és fedezze fel mesterséges intelligenciáját és egyéb egyedi funkcióit!