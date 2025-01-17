Hogyan írjunk blogbejegyzés vázlatot

Az elmúlt évtized nagy részében a szakértők azt hangoztatták, hogy a blog halott! Különösen az X (korábban Twitter) mikroblogok és az Instagram fotó-/videoblogok megjelenése óta a blogbejegyzések hosszú szövegei haszontalannak minősülnek.

Semmi sem állhatna távolabb az igazságtól.

Nyugodtan állíthatjuk, hogy a blogolás az egyik leghatékonyabb módszer a láthatóság (a keresőmotorok találati oldalain való megjelenés), a tekintély (releváns témákról való beszéd) és a gondolatvezetés (a jövő elképzelése) megszerzésére.

Az Ahrefs megállapítása szerint az interneten található tartalmak 96,5%-a nem kap forgalmat a Google-tól!

Ennek egyik legfőbb oka, hogy ezeknek a blogbejegyzéseknek a tartalma nem felel meg a keresési szándéknak. Más szavakkal, a tartalom nem felel meg az olvasó igényeinek.

Ma megnézzük, hogyan oldhatja meg ezt a problémát egy átfogó blogbejegyzés vázlat segítségével. Megbeszéljük, miért van szüksége blogbejegyzés vázlatra, hogyan készítsen ilyet, és milyen gyakori hibákat kell elkerülnie ennek során.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A blogbejegyzés vázlata egy keretrendszer, amely átfogó, hatékony és differenciált tartalom létrehozásával irányítja az írás folyamatát. Biztosítja a márka egyértelműségét, gyorsaságát, minőségét, következetességét és a kockázatok csökkentését. A jó blogbejegyzés vázlatának elkészítéséhez kövesse az alábbi lépéseket. Ötleteket és legfontosabb tanulságokat gyűjtsön össze.

A fő szakaszok felépítése

Töltse ki minden részt a megfelelő részletességgel.

Felülvizsgálja és finomítsa vázlatát.

Figyelje blogbejegyzéseinek teljesítményét, és idővel javítsa azt.

A blogbejegyzés vázlatának alapjainak megértése

A blogbejegyzés vázlata egy szerkezet vagy keret, amely tartalmazza az író által lefedendő összes szempontot. Segít az írónak a blogbejegyzés narratíváját a olvasó számára legérthetőbb és leghasznosabb módon megfogalmazni.

Miért van szüksége blogbejegyzés vázlatra?

Akár egyedül ír, akár egy nagy csapat tagja, a blogbejegyzés vázlatának elkészítése elengedhetetlen része a SEO projektmenedzsmentnek. Mielőtt leülne írni, a vázlat elkészítése meghatározza a tartalom határait.

Ez olyan, mint ceruzavázlatot készíteni festés előtt. Teljes képet ad arról, amit festeni fog, anélkül, hogy korlátozná kreatív folyamatát. Így segít ez.

Egyértelműség: A vázlat az egész cikk útiterve. Tudja, hol kell kezdeni, milyen mérföldköveket kell átlépnie és hová kell eljutnia. Ez teljes egyértelműséget biztosít az írónak a munkájában.

Kockázatcsökkentés: Mivel az írók tisztában vannak blogbejegyzésük céljával és felépítésével, kevésbé valószínű, hogy olyan anyagot nyújtanak be, amely messze eltér a célkitűzéstől. Ez csökkenti az átdolgozás szükségességét és minimalizálja a késedelmek/kudarcok kockázatát.

Gyorsaság: A vázlat elkészítése elválasztja a kutatási és gondolkodási fázist az írási fázistól. Ez azt jelenti, hogy ha van vázlatod, leülhetsz és gyorsabban befejezheted az írást, mint vázlat nélkül.

Minőség: Egy jó vázlat segít a blogbejegyzés színvonalának emelésében. A szerzőnek minden szükséges információt megad, beleértve a nyelvhasználatot, a SEO-t és a marketing legjobb gyakorlatait, ami jelentősen javítja a minőséget.

Következetesség: A nagy léptékű blogokat létrehozó szervezetek számára a vázlat segít a folyamat következetességének és megismételhetőségének biztosításában. Előre elkészített ellenőrzőlista segítségével gyorsítja a minőség-ellenőrzési folyamatot.

Mit tartalmaz egy blogbejegyzés vázlata?

Ha kíváncsi arra, hogy egy egyszerű vázlat hogyan tud mindezeket az előnyöket biztosítani, itt van a válasz. Egy jó blogbejegyzés vázlat tartalmaz mindent, amit az írónak tudnia kell ahhoz, hogy jól végezze a munkáját. Ez magában foglalja:

Kontextus

Ki a célközönség? Mit keresnek?

A vázlat tartalmazhat például egy rövid bekezdést, amelyben az áll: „Ez a vázlat azoknak a szoftverfejlesztőknek szól, akik meg akarják tanulni, hogyan lehet az AI-t kódoláshoz használni.”

Ez segít az írónak elképzelni azt a személyt, akinek a bejegyzést írja, és átadni neki azt, ami számára fontos.

Cím

Mi a blogbejegyzés címe?

Egy jó blogbejegyzés címe azonnal megmutatja az olvasónak, mire számíthat. Összefoglalja a cikk lényegét. Például a „Hogyan használjuk az AI-t a kódoláshoz” remek cím.

Szerkezet

Melyek a legfontosabb szakaszok, amelyeket be kell építeni? Van-e konkrét ötlet/pont, amelyet érdemes kitérni?

Ez a vázlat legnagyobb része. Szakaszról szakaszra, címsorról címsorra határozza meg, hogy mi kerüljön bele a blogbejegyzésbe. Itt a vázlat készítője a szerző képességeitől, rendelkezésre állásától stb. függően a szükséges mértékben általános vagy részletes lehet.

További elemek

Van-e link, kép, videó, sablon, eszköz stb., amelyet be kell illeszteni?

Ezek azok a SEO- vagy márkaelemek, amelyeket az írónak szem előtt kell tartania. Például érdemes lehet néhány belső linket beilleszteni, vagy hozzáadni egy képet, amely bemutatja a blogbejegyzés témáját. Ez a megfelelő hely erre.

Háztartás

Van-e stílusútiasítás vagy más irányelv, amelyet be kell tartani?

Végül, de nem utolsósorban, tájékoztassa az írót, ha van még valami, amit szem előtt kell tartania. Ez lehet bármi, az oxfordi vessző elkerülésétől kezdve egészen addig, hogy csak egy adott forrásból válasszon hivatkozásokat. Ez elősegíti az író sikerét, és minimalizálja a logisztikai problémákból adódó átdolgozási munkát!

📖 Bónusz olvasmány: Márkairányelvek példái

Ezzel a praktikus tudással lássuk, hogyan kell blogvázlatot írni.

A blogbejegyzés vázlatának megírásához szükséges lépések

A jó blogbejegyzés vázlat a szerző szuperereje. A kutatási szakaszt egy könnyen használható keretrendszerbe sűríti, amelynek segítségével a szerző hatékonyan építheti fel történetét. Ahhoz, hogy olyan vázlatot készítsen, amely szupererőt ad szerzőinek, szüksége van egy folyamatra, amelyet alább ismertetünk, és egy átfogó eszközre, mint például a ClickUp.

1. Ötletek és tanulságok összegyűjtése

A vázlat elkészítésének első lépése annak megismerése, hogy miről szól a blogbejegyzés. A szervezetétől, szakterületétől, közönségétől és a téma szakértőitől függően lesz egy kiindulási pontja. Építsen erre.

Változatos ötletelés

Tegyük fel, hogy egy szoftvercégnél dolgozik, amely AI-megoldásokat fejleszt fejlesztők számára. Az alábbi módszerekkel gyűjtheti össze ötleteit.

Internetes keresés : Keresd meg a Google-on az „AI fejlesztőknek” kifejezéshez kapcsolódó kifejezéseket, és nézd meg, mi jelenik meg; a Quora vagy a Reddit is segíthet.

Közösségi média : Kövesse a munkaterületén befolyásos személyeket, és kövesse nyomon, miről beszélnek.

Versenyzőkutatás : Nézze meg, mit publikálnak az Önéhez hasonló vagy ugyanabban az iparágban működő szervezetek.

Interjúk : Beszéljen az AI-t használó fejlesztőkkel arról, hogy mit keresnek. Ha nem használnak AI-t, kérdezze meg, miért.

Kulcsszó-kutatás : Próbálja ki a kulcsszó-eszközöket, hogy megtekintse az összes közvetlenül és közvetve kapcsolódó keresési kifejezést.

Belső adatok: Kérdezze meg ügyfélszolgálati és értékesítési csapatát, hogy milyen kérdések/aggályok merülnek fel leggyakrabban a felhasználók részéről.

Hogy ez a folyamat jelentősen egyszerűbb legyen, használjon AI eszközt. Például a ClickUp Brain segítségével pillanatok alatt ötleteket gyűjthet új blogbejegyzésekhez. Tegyen fel egy kérdést, és kapjon ötleteket, amelyekkel elindulhat! Onnan finomítsa ötleteit a ClickUp Brain segítségével vagy saját maga.

Próbálja ki ingyen a ClickUp Brain alkalmazást! Próbálja ki a ClickUp Brain alkalmazást blogbejegyzés vázlatának elkészítéséhez.

Ha már van néhány ötlete, válasszon egyet, amelynek vázlatát elkészíti. Vegyük például a „hogyan használjuk az AI-t a kódoláshoz” ötletet. Itt az ideje meghatározni a legfontosabb tanulságot az olvasó számára.

Szűkítse le a tanulságokat

A „Hogyan kell?” cikkek nagy sikert aratnak az interneten. A hátránya viszont, hogy ezekre a kulcsszavakra hatalmas a verseny. Ezért gondosan válassza ki a legfontosabb tanulságot. Ebben az esetben ez lehet például „az AI mindennapi kódolásba való integrálásának teljes folyamata”.

2. A fő szakaszok felépítése

Most, hogy már megvan a blogbejegyzés címe és célja, térjünk rá a részletekre. Az első szabály: csak azért, mert a címe „Hogyan használjuk az AI-t?”, nem kell szigorúan ragaszkodnia hozzá, vagy közvetlenül oda jutnia.

Hozzon létre több szakaszt, amelyek átfogó áttekintést nyújtanak az olvasónak a témáról. Amikor csapatként dolgoznak a vázlatokon, hasznos lehet egy vizuális koncepciótérkép-készítő eszköz, például a ClickUp Whiteboards használata. Gyűjtse össze a különböző ötleteket szöveg, jegyzetlapok, alakzatok, linkek, feladatok stb. formájában, és rendezze őket vizuálisan.

Vázolja fel blogbejegyzésének ötleteit vizuálisan a ClickUp Whiteboards segítségével

A fő szakaszok felépítésénél figyelembe veendő legfontosabb szempontok a következők:

Mi : Mi az AI? Mi az AI a kódolásban?

Kiknek : Kiknek alkalmas az AI a kódolás terén?

Miért : Milyen előnyei vannak az AI használatának a kódolás során?

Hogyan: Hogyan integrálhatja ezt a munkafolyamatába?

Az alapok mellett beépítheti a témához leginkább kapcsolódó szakaszokat is. Például hozzáadhat egy szakaszt arról, hogy milyen kihívásokkal szembesülhetnek a programozók az AI használata során. Vagy a kódoláshoz legalkalmasabb AI eszközökről.

Ennek során szervezze meg a blogtartalom szakaszait a folyékonyság és az olvashatóság érdekében.

Például, ha az AI előnyeit tárgyalná, mielőtt elmagyarázná, mi is az, az olvasó zavarba jönne.

3. A szakaszok kitöltése részletekkel

A legtöbb vázlat a szakaszok meghatározásánál megáll. Ez ugyan működik, de az íróknak még többet segít, ha minden szakaszban kitöltenek néhány részletet. Például a „Mi az AI a kódolásban?” szakaszba olyan részleteket vehet fel, mint:

Az AI meghatározása a kódolásban

A kódolás olyan területei, ahol az AI hasznos lehet

Nagyvállalatok, amelyek mesterséges intelligenciát használnak a kódoláshoz

Valós idejű együttműködés a ClickUp Docs segítségével

Ezt a lépést legjobban beágyazott pontokként lehet végrehajtani egy dokumentumban (ahelyett, hogy további csomópontokat adna a koncepciótérképéhez). Nyissa meg a ClickUp Docs alkalmazást, és kezdje el leírni a címet és a legfontosabb pontokat. Az alábbiakban felsorolunk néhányat a legérdekesebb részletek közül, amelyeket hozzáadhat a vázlat szakaszaihoz.

Példák: A jó példák a koncepciót a valóságban gyökerezik. Megmutatják az olvasónak, hogyan működik valami a való világban.

Statisztikák: A jól kutatott statisztikák hitelességet kölcsönöznek az írásnak. Emellett arányérzéket is adnak.

Például a „A fejlesztők 50%-a használja az AI-t” kifejezés sokkal sürgetőbb/közvetlenebb hatást kelt, mintha csak 5% használná!

Eszközök: A tartalom megvalósíthatóságát elősegítheti az eszközök és sablonok beépítése is. Például beépíthet AI-eszközöket kódgeneráláshoz, kódkiegészítéshez, kódfelülvizsgálathoz, dokumentáláshoz stb., amelyek segítségével az olvasó kipróbálhatja és felhasználhatja őket.

Történetek: Esettanulmányokat, interjúkat vagy akár idézeteket is beépíthet, hogy teljes történetet meséljen el az olvasónak.

Linkek: Mivel rendszeresen frissített blogról van szó, valószínűleg szélesebb körű, kapcsolódó témákról ír. Adjon meg belső linkeket a vázlatában, hogy az író azokat az egész cikkben elhelyezhesse.

Töltse le ezt a sablont ClickUp SEO tartalomvázlat-sablonja

Ha ez túl sok elemnek tűnik, ne aggódjon! Próbálja ki a ClickUp SEO tartalomvázlat-sablonját, amely előre megtervezett keretrendszert kínál mindenhez, amit a vázlatához hozzá kell adnia. Ez a blogbejegyzés-vázlat sablon tartalmazza a cím, a szószám, a cél, a célközönség, az üzenet, a kulcsszavak, az al-témák, a linkek, a hivatkozások és még sok más szakaszt!

4. Vázlatának átdolgozása és finomítása

Ezzel elkészült a vázlat első változata. Azonban még nem küldhető el az írónak. Gondosan átdolgozza és finomítsa a vázlatot.

Logikus felépítés

Győződjön meg arról, hogy a vázlat logikus sorrendben halad az elejétől a végéig. Ellenőrizze, hogy az egyes szakaszok zökkenőmentesen kapcsolódnak-e egymáshoz. Ha hiányzó információkat talál, egészítse ki azokat.

Teljesség

Ha az olvasó egy helyen megtalál mindent, amit egy témáról tudnia kell, akkor valószínűleg hosszabb ideig marad. Ezért győződjön meg arról, hogy minden lehetséges szempontot valóban figyelembe vett.

Fluff

Azonosítsa az irreleváns információkat vagy szakaszokat, és távolítsa el őket. Kutatásai során ezek a szakaszok relevánsnak tűnhettek, de később feleslegessé válhattak.

Például, ha két szakaszod van, „Miért van szükség AI-ra a kódoláshoz?” és „Milyen előnyei vannak az AI-nak a kódoláshoz?”, akkor itt az ideje az egyiket eltávolítani.

Versengőképesség

Különösen, ha SEO céljából ír blogbejegyzéseket, érdemes összehasonlítani a vázlatát azokkal az oldalakkal, amelyek jelenleg a választott kulcsszóra rangsorolódnak, hogy biztosítsa tartalmának versenyképességét.

További támogatásként kínáljon az írónak néhány tartalomírási sablont, amelyek a legjobban illeszkednek a vázlatához. Próbálja ki a ClickUp tartalomírási sablonját. Ez a teljesen testreszabható, kezdőknek is könnyen használható sablon segít az írónak hatékonyan racionalizálni a feladatait.

5. Figyelje és javítsa az idő múlásával

A cikk vázlatának alapvető célja, hogy megkönnyítse az író munkáját. Csak akkor lesz sikeres, ha az író hasznosnak, segítőkésznek és értelmesnek találja.

Tehát, szervezzen rendszeres megbeszéléseket az íróval, hogy visszajelzéseket gyűjtsön. Kérdezze meg tőlük, mi lenne hasznos, és vegye fel ezeket az információkat a következő blogbejegyzés vázlatába.

Tippek és bevált gyakorlatok a blogbejegyzések vázlatának elkészítéséhez

A fenti öt lépésben megismerkedt a blogbejegyzés vázlatának alapjaival. Nézzük meg, hogyan viheti ezt a következő szintre néhány tippel és bevált gyakorlattal.

Válasszon egy vonzó címet

Akár blogbejegyzése a Google keresési eredmények oldalon szerepel, akár a közösségi médiában van közzétéve, az olvasó először a címet látja. Minél jobban felkelti a figyelmet, annál jobb teljesítményt fog elérni blogbejegyzése.

Készítse el a címét:

Világos : Tartsa szem előtt a blogbejegyzés legfontosabb üzenetét.

Tömörség : Legyen rövid és egyszerű; kerülje a kettős mondatokat és a hosszú szavakat.

Keresésre alkalmas: Győződjön meg arról, hogy a felhasználó keresési szándékának megfelel.

Használjon tartalomnaptárt

Minden blogbejegyzés vázlata egy munkafolyamat része, amelyet legjobban egy jó tartalomnaptár-szoftver segítségével lehet kezelni. Egy olyan eszközön, mint a ClickUp, feladatok hozhatók létre minden blogbejegyzéshez, linkek adhatók hozzá a ClickUp Docs-hoz a vázlatokkal, ellenőrzőlisták és határidők is beilleszthetők, sőt, felhasználók is hozzárendelhetők.

Naptár nézet a blog munkamenetének egyszerűsítéséhez

A naptár nézet segítségével könnyebben rangsorolhatja a feladatokat a megfelelő sorrendben.

Például kezdheted a legkorábbi határidővel rendelkező blogbejegyzéssel. Vagy összpontosíthatsz azokra, amelyek függőségekkel rendelkeznek.

Állítsa be és kezelje blogtervét a ClickUp tartalomnaptár-sablonjával. Használja ezt a használatra kész, kezdőknek is megfelelő sablont, hogy a számára legmegfelelőbb módon szervezze meg munkáját.

📖 Bónusz olvasmány: Tartalomnaptár-sablonok a blog szervezéséhez

Automatizálja, amit csak lehet

Ha mindig is kreatív tevékenységnek tartotta az írást, akkor ez a tipp talán meglepő lesz Önnek. Nos, ne lepődjön meg! A blogbejegyzés vázlatának elkészítése és az írási folyamat több része hatékonyan automatizálható.

Dinamikus hozzárendelt személyek és személyek mezők a ClickUp-on

Például a ClickUp Automations segítségével automatizálhatja a következőket:

A rendelkezésre álló írók kiosztása a munkaterhelés tendenciái alapján

tartalomkészítési munkafolyamat egy adott lépésének befejezésekor a státusz megváltoztatása (például értesítse a szerkesztőt, amikor az írás befejeződött)

Küldjön e-maileket a megfelelő érdekelt feleknek a frissítésekkel (például értesítse a projektmenedzsert, ha függőségi probléma merül fel).

Ellenőrzőlisták hozzáadása a feladatokhoz

Kombinálja az AI és az automatizálás erejét

A ClickUp másik rendkívül hatékony funkciója az AI egyéni mezők. Ezzel az AI tartalomkészítő eszközzel automatikusan kitöltheti a mezőt feladatösszefoglalásokkal, frissítésekkel, adatelemzésekkel és egyebekkel.

📖 Bónusz olvasmány: Hogyan automatizálhatja a tartalomkészítést

Vessünk egy pillantást arra, hogy milyen egy jó blogbejegyzés vázlat, és miért.

Blogbejegyzés vázlat példák

Hogy mindezt egy szép kis csomagba csomagoljuk, nézzünk meg néhány blogbejegyzés vázlat példát.

1. példa: Hogyan használható az AI a kódolásban?

Cím: Hogyan használjuk az AI-t a kódolásban? Célközönség: Szoftverfejlesztők, akik az AI segítségével szeretnék javítani termelékenységüket és hatékonyságukat. Fő kulcsszó: AI a kódolásban Másodlagos kulcsszó: Hogyan használjuk az AI-t a kódolásban? Szószám: 2400-2600 szó Hivatkozások: (1-2 linket adjon meg olyan tartalmakhoz, amelyekre az írók hivatkozhatnak) Belső linkek: (A blogbejegyzésbe beillesztendő linkek) VázlatBevezetés Rövid bevezető az AI térnyeréséről

1-2 eszköz, amely a közelmúltban népszerűvé vált

Statisztikák az AI használatáról a kódolásban H2: Mi az AI? Mi az AI a kódolásban? Meghatározás

Különbségek más automatizálási eszközöktől a kódolás terén H2: Kiknek alkalmas a kódolás terén az AI? H3: Szoftverfejlesztők

H3: Tesztelők

H3: Kódellenőrök

H3: Projektmenedzserek H2: Milyen előnyei vannak az AI használatának a kódolás során? H2: Hogyan integrálhatja ezt a munkafolyamatába? Lépésről lépésre bemutatott útmutató az eszközök integrálásához példákkal H2: Az AI használatának kihívásai a kódolásban H2: A mesterséges intelligencia kódolásban való használatának bevált gyakorlata Következtetés Összegezze a legfontosabb pontokat

Cím: A 8 legjobb AI eszköz fejlesztőknek Célközönség: Szoftverfejlesztők, akik az AI segítségével szeretnék javítani termelékenységüket és hatékonyságukat. Fő kulcsszó: AI eszközök fejlesztőknek Másodlagos kulcsszó: A legjobb AI eszközök fejlesztőknek Szószám: 2400-2600 szó Hivatkozások: (1-2 linket adjon meg olyan tartalmakhoz, amelyekre az írók hivatkozhatnak) Belső linkek: (Adja meg a linkelni kívánt releváns blogbejegyzéseket) VázlatBevezetés Statisztikák az AI fejlesztéséről

A fejlesztők számára elérhető eszközök típusai H2: A 8 legjobb AI eszköz fejlesztőknek GitHub Copilot Mi ez? Kinek ajánlott? Mennyibe kerül? (Emeljen ki 1-2 véleményt nyilvánosan elérhető forrásokból, például a G2-ből) Amazon Code

Whisperer

Docify

Lineáris

JetBrains AI Assistant

ChatGPT

Tabnine

DeepCode H2: Hogyan válasszuk ki a fejlesztéshez megfelelő eszközt? Emeljen ki 5-6 kritériumot, például funkciókat, árakat, integrációkat stb. Következtetés Összegezze a legfontosabb pontokat

📖 Bónusz olvasmány: Kreatív rövid példák

Ha ez elég egyszerűnek tűnik, nézzük meg, milyen buktatókkal találkozhat a blogbejegyzés vázlatának írása során.

A blogbejegyzések vázlatának elkészítésénél elkerülendő gyakori hibák

A tartalomcsapatok legnagyobb hibája a blogbejegyzések vázlatának elkészítésében az, hogy nem készítenek ilyet. Különösen a tapasztalt írók hajlamosak arra, hogy kiválasszanak egy témát, és azonnal nekilássanak az írásnak. Ez ugyan kényelmes lehet számukra, de hatással van a publikációk következetességére, minőségére és működőképességére.

Tehát ne hagyja ki ezt a lépést. Mindig írjon vázlatot. Miután ezt megtette, íme néhány további hiba, amelyet kerülnie kell.

Túl homályos vázlatok készítése: Egyes esetekben a vázlatok csak a 2-3 főbb szakaszt említik. Különösen, ha ezt a magas szószámmal hasonlítjuk össze, ez zavaró lehet az író számára.

Adjon meg elegendő részletet az író támogatásához. A fenti példában, amely a fejlesztők számára legjobb 8 eszközről szól, az első eszköz alatti szakasz tartalmazza az egyes eszközökkel kapcsolatban tárgyalandó szempontokat. Ez biztosítja, hogy az író tudja, milyen részletességű információkra van szükség.

Túl részletes vázlatok készítése: A vázlat egyszerűen csak egy keret vagy útiterv. Túl sok részlet hozzáadása miatt úgy tűnik, mintha a blogbejegyzés korai/befejezetlen vázlata lenne, ami megnehezítheti az olvasó számára a navigációt.

Tartson egy bizonyos távolságot a részletektől, hogy az író kreatív szabadságot élvezhessen.

Hiányos kontextus megadása: Az írónak minél többet kell tudnia a mű hátteréről. Ezért a blogbejegyzés célja vagy legfontosabb tanulsága nélkül a célközönség megemlítése korlátozhatja az írót.

Az AI teljes figyelmen kívül hagyása: Előbb vagy utóbb az AI minden író eszköztárának szerves részévé válik. Az AI használatának elkerülése csak hátráltatja Önt a termelékenység és a költségek tekintetében.

Integrálja zökkenőmentesen az AI-t a blog munkamenetébe. Próbálja ki az AI írási segédleteket, vázlatgenerátorokat és egyéb hasznos eszközöket, hogy javítsa teljesítményét.

Fokozza tartalomkészítő képességeit a ClickUp segítségével

Akár startup, kisvállalkozás vagy multinacionális vállalat, a blog az egyik legfontosabb eleme a vállalat marketingstratégiájának. Ez képezi a tartalommarketing-menedzsment alapját, például a keresőmotorok optimalizálását vagy a közösségi médiában való terjesztést.

Összességében a blog növeli a webhelyed elérhetőségét és több látogatót vonz. Minden blogbejegyzés tájékoztatja a felhasználókat és ösztönzi őket a terméked/szolgáltatásod megvásárlására. Valójában minden blogbejegyzés egyénileg és együttesen is hozzájárul a cél eléréséhez.

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki ebből a marketingcsatornából, szüksége van egy robusztus blogbejegyzés vázlatkészítési folyamatra. A kutatástól és az ötleteléstől a biztonságos megosztásig, a vázlatkészítési folyamatához számos lépésre és blogszerkesztő eszközre van szükség.

A ClickUp all-in-one termelékenységi eszköze pontosan erre a célra lett kifejlesztve. Brainstorming a ClickUp Whiteboards-on, írás a ClickUp Docs-on, ellenőrzőlisták készítése, munkafolyamatok automatizálása és a tartalommotor maximális kihasználása a ClickUp segítségével.

Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp alkalmazást.