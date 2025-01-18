A 10 legjobb AI hangnem-átíró, amelyek átalakítják írásait 2025-ben

Gondolkodott már azon, hogy az AI-eszközei valóban a márkája hangját tükrözik-e? A generatív AI kétségtelenül átalakította a tartalomkészítést.

A marketingesek 85%-a már használja stratégiáikhoz, 76%-uk pedig alapvető tartalomkészítéshez.

Sok marketinges azonban egy sürgető kihívással szembesül: hogyan személyre szabhatják tartalmukat úgy, hogy közben hűek maradnak márkájuk hangjához. Vagy talán egy csoportos csatornán kell közleményt küldenie egy elmulasztott határidőről, de nem akar túl durvának tűnni.

Ez a modern kommunikátorok dilemmája: hogyan lehet a kívánt hangnemet elérni anélkül, hogy órákat kellene tölteni a bekezdések átírásával.

Az AI hangnemátírók azért vannak, hogy áthidalják ezt a szakadékot – személyre szabott, a közönségre szabott tartalmat szállítanak, miközben hűek maradnak a márka identitásához.

Ez az útmutató bemutatja azokat az eszközöket, amelyek ezt lehetővé teszik azáltal, hogy írását hatékonnyá és következetessé teszik. Nézzük meg a legjobb AI hangnem-átíró eszközöket, amelyeket mindenképpen ismernie kell. 🚀

Mit kell keresnie egy AI hangnem-átíróban?

Egy hatékony AI hangnem-átíró eszköznek hatékonyabbá kell tennie az írási folyamatot, miközben gondoskodik a kifinomult és hangnemileg megfelelő eredményről. Íme, mire kell figyelnie, ha hatékony eszközt keres:

Hangnem-beállítások: Egyetlen kattintással gyorsan átállíthatja szövegét professzionális, kötetlen vagy meggyőző hangnemre – tökéletes megoldás e-mailek, ajánlatok vagy blogok közönségéhez való igazításához.

Stílusmódosítások: Finomítsa a mondatszerkezetet és a szóválasztást, hogy azok megfeleljenek egy adott írásstílusnak, például egyszerűsítse a szakzsargonnal teli dokumentumokat, vagy tegye barátságosabbá az ügyfeleknek adott válaszokat.

Tömeges átírás: Töltsön fel több bekezdést vagy teljes dokumentumokat, hogy egyszerre átírhassa őket, és így órákat spóroljon a hosszú jelentések vagy kampányok szerkesztésén.

Integrációs lehetőségek: Használja az átíró programot közvetlenül olyan eszközökben, mint a Google Docs, a Microsoft Word vagy a Slack, így biztosítva a zökkenőmentes szerkesztést a meglévő munkafolyamatán belül.

Kiemelés és átírás: Válassza ki és írja át csak azokat a szövegrészeket, amelyek hangnemét módosítani kell, például javítsa ki a túlzottan formális mondatokat egy egyébként informális vázlatban.

Eredetiség-ellenőrző: Biztosítsa, hogy az átírt változat egyedi és plágiummentes legyen, különösen olyan tartalmak esetében, mint a blogbejegyzések vagy marketinganyagok.

Formázás megőrzése: A pontok, címsorok és egyéb szerkezeti elemek változatlanok maradnak, így elkerülhető a fárasztó újrafomázás az átírás után.

Mondatváltozatok: Egyetlen mondathoz több átírt változatot kap, hogy kiválaszthassa azt, amelyik leginkább megfelel Egyetlen mondathoz több átírt változatot kap, hogy kiválaszthassa azt, amelyik leginkább megfelel kommunikációs céljainak

🔍 Tudta? A vállalkozások 55%-a szerint 2024-ben a legtöbb ember a keresőmotorok helyett AI-t fog használni a válaszok megkereséséhez. Ez a változás azt mutatja, hogy egyre inkább támaszkodnak az AI-ra a felhasználóbarát, beszélgetésszerű információszerzés érdekében.

A 10 legjobb AI hangnem-átíró

Az AI hangnem-átíró segít a vállalkozásoknak és a kommunikációs szakembereknek javítani írásukat, miközben megőrzi a következetességet és az egyértelműséget. Az alábbiakban bemutatjuk a legjobb elérhető lehetőségeket:

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú tartalomkészítéshez)

Írjon gyorsabban és csiszolja e-mailjeit, marketing szövegeit és egyebeket a ClickUp AI segítségével

A ClickUp Brain fejlett természetes nyelvfeldolgozási technológiát használ, hogy átalakítsa a csapatok tartalomkészítési és hangnemfinomítási módszereit.

Tegyük fel, hogy egy belső jelentést ír, amelynek professzionálisnak, ugyanakkor könnyen olvashatónak kell lennie. Ahelyett, hogy órákat töltene a bekezdések finomításával, a ClickUp integrált írási asszisztense másodpercek alatt finomítja a hangnemet, így a tartalom világos és olvasóbarát lesz.

Akár egy hivatalos e-mailt szeretne barátságosabbá tenni, akár egy informális üzenetet szeretne csiszolni, az AI zökkenőmentesen alkalmazkodik az Ön igényeihez. Az új ötletek kidolgozásától a marketing anyagokig, a Brain segítségével biztosíthatja, hogy márkája hangja visszhangot keltsen a közönségében.

További információk Együttműködjön és szerkessze tartalmát a ClickUp Docs-on anélkül, hogy felületet kellene váltania.

Az együttműködés egy másik forradalmi változás a ClickUp Docs segítségével.

Tegyük fel, hogy csapata ötleteket gyűjt egy marketingkampányhoz, így több csapattag is egyszerre dolgozhat egy dokumentumon. Eközben az AI valós időben segít javításokat javasolni, jegyzeteket összefoglalni, vagy akár kreatív szövegeket generálni a megadott adatok alapján.

A tartalomkészítésen túl a ClickUp AI rugalmassága marketinges felhasználási esetekben is kiemelkedő. Segít e-mailek megírásában, miközben tökéletes egyensúlyt teremt a meggyőző és a barátságos stílus között.

Az előre elkészített sablonok és az AI által generált javaslatok megkönnyítik a szövegírás, az esettanulmányok írását és a sajtóközlemények elkészítését. Lehetővé teszik, hogy az összes csatornán egységes hangnemet és üzenetet tartson fenn.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak nehézségeket okozhat a tanulási folyamat.

A fejlett AI-eszközök csak a fizetős ClickUp Brain kiegészítővel érhetők el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Íme, miért szeretik a felhasználók a ClickUp-ot:

A ClickUp a legjobb platform feladatok, csapatok, munkafolyamatok, tartalmak stb. kezeléséhez. Még egy hitelesített power user jelvényt is kaptam a ClickUp-on. Lenyűgöz, hogy milyen könnyen lehet kártyákat létrehozni, áthelyezni és új alfeladatokat létrehozni.

🔍 Tudta? Azok a marketingesek, akik AI-t és automatizálási eszközöket, például chatbotokat használnak, jelentősen nagyobb sikert érnek el: az „hatékony” stratégiával rendelkezők 25%-a használ AI-t, míg a „hatástalan” stratégiával rendelkezőknek csak 5%-a.

2. Voilà (A legjobb all-in-one AI termelékenységhez)

via Voilà

A Voilà egy sokoldalú, AI-alapú asszisztens, amely több platformon is működik, és egyszerűsíti az írást, a brainstormingot és a kutatást.

Közvetlenül integrálható a böngészőjébe és az alkalmazásokba, így a lehető legjobban kihasználhatja dokumentumait, weboldalait, képeit és YouTube-videóit. Akár tartalmat készít, információkat foglal össze, vagy vizuális elemeket generál, a Voilà alkalmazkodik a munkamenetéhez.

A Voilà legjobb funkciói

Írja át, foglalja össze és fordítsa le a tartalmakat közvetlenül a weboldalakról vagy dokumentumokból.

Személyre szabott e-mailek és válaszok hatékony AI-alapú sablonokkal

Összefoglalja és kivonja a tartalmat YouTube-videókból és PDF-fájlokból.

Voilà korlátai

Az automatizálási képességek korlátozottak a versenytársakhoz képest.

A valós idejű nyelvtani és helyesírás-ellenőrzés nem teljesen automatizált.

Voilà árak

Ingyenes

Prémium: 8 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 16 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 16 USD/hó/felhasználó áron

Voilà értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Szeretné, hogy tartalma kiemelkedjen a többi közül? Tanulja meg az AI által generált tartalmak szerkesztésének művészetét, hogy kifinomult, emberközpontú eredményeket érjen el, amelyek rezonálnak a közönségével.

3. Galaxy. AI (A legjobb sokoldalú hangnem-átíráshoz, testreszabási lehetőséggel)

A Galaxy. ai egy kiváló AI hangnem-átíró eszközt kínál, amelynek célja, hogy a szöveg hangnemét bármilyen közönséghez vagy helyzethez igazítsa, miközben a központi üzenet változatlan marad.

Akár barátságos e-mailt ír, szakmai jelentést készít, vagy ügyfeleknek válaszol, ez az eszköz biztosítja, hogy üzenete eljusson a célközönséghez. Többféle hangnemű előre beállított profilja és fejlett testreszabási lehetőségei ideálisak azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a kommunikáció következetességét szeretnék fenntartani.

A Galaxy. AI legjobb funkciói

A szöveget azonnal átírhatja különböző hangnemekkel, például barátságos, empatikus vagy professzionális hangnemmel.

Tovább testreszabhatja a hangnemet konkrét utasításokkal a személyre szabott eredmények érdekében.

Elemezze a jelenlegi hangnemet, és állítsa be a kívánt stílushoz való zökkenőmentes átmenetet.

Galaxy. AI korlátai

Az angol nyelven kívül más nyelvek támogatása korlátozott.

Az ingyenes bekezdés-átíró verzió karakterkorlátozással rendelkezik a szöveg átírásához.

Galaxy. AI árak

Ingyenes

Prémium: 15 USD/felhasználó havonta

Galaxy. AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📈 Bónusz tipp: Fedezze fel a legjobb szövegírási eszközöket és szoftvereket, amelyekkel meggyőző, nagy hatással bíró tartalmakat hozhat létre, amelyek növelik a konverziókat.

4. Storylab. AI (A legjobb kreatív marketing hangnem-átíráshoz)

A StoryLab. ai AI hangnemváltója másodpercek alatt simábbá és vonzóbbá teszi írásait. Válasszon 13 különböző stílus közül, például professzionális, szellemes vagy kalandos, és nézze meg, ahogy szövege azonnal átalakul.

Egyszerű: másolja, illessze be, válassza ki a hangnemet, és máris kész. Tökéletes hirdetésekhez, közösségi bejegyzésekhez vagy bármilyen tartalomhoz, amely frissességre szorul. Több mint 17 nyelv támogatásával könnyen kapcsolatba léphet bármilyen közönséggel.

A Storylab. AI legjobb funkciói

Változtassa meg a tartalom hangnemét 13 előre beállított írásstílussal, beleértve a meggyőző, szellemes és történetmesélő stílusokat.

Hirdetések szövegét, blogcímeket vagy közösségi bejegyzéseket különböző platformokhoz és közönségekhez igazíthat.

Használja fel újra a meglévő tartalmakat úgy, hogy új hangnemet ad nekik az új kampányokhoz.

Storylab. AI korlátai

A ingyenes csomagban havonta 3 ingyenes futtatásra korlátozódik.

Minden átíráshoz manuálisan kell kiválasztani a hangnem-beállításokat.

Storylab. AI árak

Ingyenes

Pro: 15 USD/felhasználó/hónap

Korlátlan: 19 USD/felhasználó havonta

Storylab. AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. TextCortex (A legjobb professzionális hangnemfinomításhoz)

via TextCortex

A TextCortex egy hatékony AI hangnem-átíró, amely rugalmasságot kínál a szakmai és személyes kommunikációhoz. Egyedülálló tulajdonsága, hogy több mint 12 előre beállított hangnemmel képes finom hangnem-beállításokat végrehajtani, például „sürgős”, „vidám” vagy „hivatalos”.

A TextCortexet igazán kiemeli a többi közül az a képessége, hogy komplex feladatokat is képes kezelni. Mindent elvégez, a PDF-dokumentumok átfogalmazásától és a rövid beviteli adatok részletes kimeneti adatokká bővítésétől kezdve az írásstílusok vállalata márkájának hangjához való igazításáig.

A TextCortex legjobb funkciói

Biztosítsa a márkájához illő kommunikációt a pontos Omnipresent Writing Assistant segítségével.

Testreszabhatja az írás stílusát, hogy az illeszkedjen a vállalatra jellemző személyiségekhez vagy márkaépítéshez.

Töltsön fel PDF-fájlokat a platformon belül közvetlenül a parafrazáláshoz és a hangnem átírásához.

A TextCortex korlátai

Az iparág-specifikus tartalmakhoz nyújtott automatikus javaslatok kézi beállításokat igényelhetnek.

Korlátozott számú iparág-specifikus sablon, ezért kevésbé alkalmas niche piacokra.

A Textcortex árai

Ingyenes

Prémium: 29,99 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

TextCortex értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (640+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (180+ értékelés)

💡 Profi tipp: Nem tudja, hogyan teremtsen egyensúlyt az AI és az ember által írt tartalom között? Mérlegelje az AI által generált és az ember által létrehozott tartalom előnyeit és hátrányait, hogy megértse, hogyan működnek együtt.

6. Grammarly (A legjobb AI-támogatott hangnem-javítás és szerkesztés)

via Grammarly

A Grammarly újragondolta a hangnem és az írásminőség megközelítését. AI-alapú hangnemváltója olyan, mintha egy személyes szerkesztő állna készenlétben, hogy szövegeit bármilyen kontextushoz igazítsa.

Legyen szó meggyőző bemutatóról, őszinte bocsánatkérésről vagy hivatalos jelentésről, a szerszám hangnemfelismerő funkciója még a küldés előtt jelzi a nem megfelelő hangnemeket.

A Gmail és a Google Docs platformokba integrált valós idejű javaslatokkal illeszkedik a munkafolyamatába, így ideális mindenki számára, a diákoktól a vezetőkig.

A Grammarly legjobb funkciói

Automatikusan felismeri és módosítja a hangnemet, hogy az illeszkedjen a professzionális vagy informális környezethez.

Írja át a szöveget meghatározott hangnemre, például formálisra, magabiztosra vagy empatikusra.

Zökkenőmentesen integrálható olyan alkalmazásokkal, mint a Gmail, a Slack és a Microsoft Word.

A Grammarly korlátai

Nehézségek több nyelvet tartalmazó vagy speciális kifejezéseket tartalmazó dokumentumok esetén

Esetenként félreérti a kontextust, ami kevésbé pontos javaslatokhoz vezet.

Grammarly árak

Ingyenes

Pro: 30 USD/felhasználó havonta

Vállalatok: Egyedi árazás

Grammarly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9700+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7100+ értékelés)

📝 Bónusz tipp: Finomítsd írásodat könnyedén – fedezd fel a 10 legjobb AI nyelvtani ellenőrzőt és szerkesztő eszközt.

7. Hyperwrite (A legjobb AI-alapú kutatáshoz és sokoldalú íráshoz)

via HyperWrite

A HyperWrite ötvözi a kreatív írást a valós idejű kutatással, így kifinomult prózát és hivatkozásokkal alátámasztott betekintést nyújt. Az olyan eszközökkel, mint a Flexible AutoWrite és a Magic Editor, az Ön igényeihez igazodik.

Az a képessége, hogy testreszabható személyiségek révén utánozza a hangját, olyan érzést kelt, mintha maga írná a szöveget, csak gyorsabban.

Böngészőbővítmények segítségével zökkenőmentesen integrálható a munkafolyamatába. Ez különösen hasznos azoknak a szakembereknek, akiknek egyensúlyt kell teremteniük az írás és a kutatásigényes feladatok között.

A Hyperwrite legjobb funkciói

Testreszabhatja az AI viselkedését akár 10 személyiséggel, hogy az illeszkedjen az írásstílusához.

Végezzen valós idejű kutatást több millió forrásból származó, hivatkozásokkal alátámasztott információk segítségével.

Használjon olyan eszközöket, mint a Flexible AutoWrite az igény szerinti tartalomkészítéshez és átíráshoz.

A Hyperwrite korlátai

Az automatikus javaslatok megjelenése néha 2–3 másodpercet vehet igénybe.

A Premium és Ultra csomagok alkalmi felhasználók számára túl drágák lehetnek.

Hyperwrite árak

Prémium: 19,99 USD/felhasználó havonta

Ultra: 44,99 USD/felhasználó havonta

Hyperwrite értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Writetone (A legjobb sokoldalú hangnem-testreszabáshoz és AI-alapú segítséghez)

via Writetone

A Writetone AI hangnem-átíró eszköze újragondolja, hogyan alkalmazkodnak a felhasználók írásaik különböző közönségekhez és kontextusokhoz. Több mint 90 hangnemopcióval lehetővé teszi a professzionális, beszélgető vagy meggyőző hangnemek közötti zökkenőmentes váltást, biztosítva, hogy tartalma visszhangot keltsen.

Intuitív felülete és képessége, hogy finomítsa a hangnemet a blogoktól az üzleti prezentációkig terjedő írási feladatok során, biztosítja, hogy minden egyes szava tökéletesen illeszkedjen céljaihoz.

🧠 Érdekesség: Az AI legkorábbi ismert példája a görög mitológiára vezethető vissza. Hephaestus, a találmányok istene megalkotta Talost, egy óriási aranyrobotot, amelynek feladata Kréta szigetének védelme volt. Ez a mitológiai alak az AI egyik első koncepciójának számít, amely évszázadokkal megelőzte a modern technológiát!

A Writetone legjobb funkciói

Humanizálja az AI által generált tartalmakat a HumanGPT segítségével, hogy megkerülje az AI-detektorokat.

Azonnali nyelvtani ellenőrzés és lektorálási eszközök a hibátlan írás biztosításához.

Hosszú szövegeket vagy PDF-fájlokat tömör, könnyen emészthető tartalommá sűrítsen!

A Writetone korlátai

Az ingyenes csomag korlátozott funkciókat és hirdetéseket kínál, ami ronthatja a használhatóságot.

A prémium és fejlett eszközök alkalmi felhasználók számára drágák lehetnek.

A Writetone árai

Ingyenes

Plusz: 7,99 USD/felhasználó havonta

Writetone értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A generatív AI hatékonysága nem csak a mennyiségben rejlik – a marketingesek 84%-a szerint javítja a tartalom minőségét is. Az AI hangnemátírókhoz hasonló eszközök finomítják és emberibbé teszik az AI által generált szöveget, biztosítva, hogy minden darab összhangban legyen a kívánt hangnemmel és üzenettel.

9. Copy. AI (A legjobb vállalati szintű AI hangnemátírók nagy léptékben)

A Copy. AI egy AI mondatátíró eszköz, amely a GTM AI Platform segítségével átalakítja a hangnemet, és amelynek célja a piacra lépési stratégiád optimalizálása. A Copy. ai mélyen integrálódik az értékesítési, marketing és operatív munkafolyamatokba, hogy a tartalmat kontextusban tökéletes hangnemben írja át.

Akár meggyőző értékesítési stratégiát dolgozol ki, akár az ABM (Account-Based Marketing) stratégiát fejleszted, ez a program biztosítja, hogy minden kommunikációd összhangban legyen a márkád hangjával.

Olyan funkciókkal, mint a márka hangja és az információs bázis, ez az AI-alapú tartalomgenerátor biztosítja az összes kimenet konzisztenciáját, függetlenül a formátumtól vagy a csatornától.

A Copy. AI legjobb funkciói

AI-alapú hangnemátírás integrálva az értékesítési, marketing és operatív munkafolyamatokba.

Tartsa fenn a következetességet a testreszabható márka hangnemdefiníciókkal.

Írja át a tartalmat kontextusérzékenyen a személyre szabott kommunikáció érdekében.

Copy. AI korlátai

Az új felhasználók számára meredek tanulási görbe a kiterjedt funkciókészlet miatt.

Időre van szükség a fejlett munkafolyamatok és integrációk elsajátításához.

Copy. AI árak

Ingyenes

Starter: 49 USD/felhasználó havonta

Haladó: 249 USD/felhasználó havonta

Copy. AI értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (180+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

10. Wordtune (A legjobb rugalmas és intuitív AI hangnem-átíró)

via Wordtune

A Wordtune egy ingyenes AI-alapú bekezdés-átíró eszköz, amely egyszerűsíti a hangnem átírását, hogy írását bármilyen kontextushoz igazítsa. Akár professzionális e-mailt finomít, akadémiai tartalmat ír át, vagy egy üzenetet a közösségi médiához igazít, a Wordtune AI-je biztosítja, hogy hangneme pontosan megfelelő legyen.

Kiemelkedő tulajdonsága, hogy egyetlen kattintással többféle stílusban – formális, informális, bővebb vagy tömörebb – tudja átírni a mondatokat.

A Wordtune alternatívákat javasol és kontextusérzékeny lehetőségeket kínál, így biztosítva, hogy a hangnem megváltozása mellett a jelentés változatlan maradjon.

A Wordtune legjobb funkciói

Írja át a mondatokat különböző hangnemeken, beleértve a formális, az informális és a tömör hangnemet.

AI Humanizer az AI által generált tartalom emberhez hasonló írásmódra való átalakításához

Fordítson le más nyelvű kifejezéseket, és írja át őket angolra!

A Wordtune korlátai

Az ingyenes verzió napi átírási korlátja 10 mondat.

A komplex vagy hosszú mondatok esetében az eredmények néha kevésbé hatásosak lehetnek.

Wordtune árak

Alap : Ingyenes

Haladó : 13,99 USD/felhasználó havonta

Korlátlan: 19,99 USD/felhasználó havonta

Csapatok: 15,99 USD/felhasználó havonta

Wordtune értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

💡 Profi tipp: Szeretné csökkenteni a tartalom létrehozására fordított időt? Tanulja meg, hogyan automatizálhatja a tartalomkészítési folyamatot, és így több időt szánhat a stratégiára és a kreativitásra!

Maximalizálja írási potenciálját a ClickUp segítségével

A megfelelő AI hangnem-átíró kiválasztása nem csupán a funkciók kiválasztásáról szól; arról is, hogy a szerszámot a munkafolyamatához, a célközönségéhez és a hosszú távú céljaihoz igazítsa.

A skálázhatóság kulcsfontosságú, különösen a növekvő csapatok vagy a tartalmi stratégiájukat bővítő vállalkozások számára.

Ez az, ami megkülönbözteti a ClickUp-ot. Az átíráson túl a platform ötvözi az együttműködést, a feladatkezelést és az AI-alapú tartalomkészítést. Nem csak a hangnem javításáról van szó, hanem a csapatok alkotási és kommunikációs módjának átalakításáról.

