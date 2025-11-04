Hogyan válasszuk ki a marketing automatizálási szoftvert?

Tegyük fel, hogy kapott egy e-mailt, amelynek tárgya a következő: „Szia [FIRST_NAME], köszönjük, hogy letöltötte a vevői elkötelezettségről szóló fehér könyvünket!”

Ez a marketing automatizálás rossz oldala, és gyakrabban fordul elő, mint bárki beismerni szeretné. Az ígéret hihetetlenül hangzik: beállítod, és többet nem kell foglalkoznod vele, a potenciális ügyfelek varázslatos módon vásárlókká válnak, és a kampányok maguktól futnak, miközben te a stratégiára koncentrálhatsz.

Nos, ez azért van, mert a legtöbb marketingcsapat olyan szoftvert választ, amely vagy túl sokat, vagy túl keveset tud. A marketingautomatizálás sikere és a „miért költöttünk erre havi 500 dollárt” közötti különbség abban rejlik, hogy pontosan tudjuk, mire van szükségünk, mielőtt megkezdődnek az értékesítési bemutatók.

Ez az útmutató bemutatja, hogyan válasszon olyan marketing automatizálási szoftvert, amely illeszkedik a csapatához, a költségvetéséhez és az ésszerűséghez (például a ClickUp!). 👀

Mi az a marketingautomatizálási szoftver?

A marketing automatizálási szoftver egy olyan eszköz, amely elvégzi az ismétlődő marketing feladatokat, például e-mailek küldését, potenciális ügyfelek értékelését és a közösségi médiára való posztolást. Lehetővé teszi, hogy egyszer beállítsa a kampányokat, majd automatikusan a megfelelő üzenetet a megfelelő személynek a megfelelő időben eljuttassa.

Például, amikor valaki letölti az Ön e-könyvét, a szoftver automatikusan megjelöli, hogy az illető érdeklődik az adott téma iránt. Ezeket a címkéket felhasználhatja arra, hogy a potenciális ügyfeleket bevonja az adott témákra vonatkozó automatizált e-mail kampányaiba.

Ez lehetővé teszi, hogy egyszerre több száz potenciális ügyfelet ápoljon anélkül, hogy manuálisan kellene nyomon követnie, hogy az egyes személyek hol tartanak az értékesítési folyamatban.

🧠 Érdekesség: A B2B marketingtechnológiai vezetők 79%-a ma már marketingautomatizálási platformokat használ, ami azt mutatja, hogy ezek az eszközök mára már standard gyakorlatnak számítanak.

Miért fontos a megfelelő marketingautomatizálási szoftver kiválasztása?

Amikor a csapatok elkezdenek kutatni, hogyan válasszanak marketing automatizálási szoftvert, könnyen elragadhatják őket a funkciók és a divatos szavak. De az igazi kérdés az: segít-e elérni a megfelelő közönséget, racionalizálni a kampányokat és mérhető eredményeket elérni?

Íme, miért fontos a megfelelő marketing automatizálási szoftver kiválasztása.

Egyszerűsíti a kampányokat és csökkenti a manuális munkát

A professzionális marketingautomatizálás kiküszöböli a kampányait lassító akadályokat.

Amikor valaki letölti az árkatalógusát, a szoftver azonnal eltávolítja őket a tudatosságot növelő sorozatból, és esettanulmányokat és ROI-kalkulátorokat kezd el küldeni nekik.

A szoftver automatikusan szegmentálja az adatbázist iparág, vállalatméret és elkötelezettségi szint szerint, majd személyre szabja az üzeneteket az egyes csoportok számára.

Analitika és jelentések segítségével hasznosítható betekintést nyújt

A vállalati szintű marketingautomatizálási megoldások feltárják marketingtevékenységeinek valódi megtérülését azáltal, hogy nyomon követik a kapcsolatokat az első érintkezéstől a lezárt üzletig.

Lehet, hogy rájön, hogy a webináriumok résztvevői háromszor gyorsabban válnak ügyfelekké, mint az e-könyveket letöltők, vagy hogy a LinkedInről érkező potenciális ügyfelek 40%-kal többet költenek, mint a Google Ads-ről érkezők.

Ez az információ segít átcsoportosítani a költségvetést a jól teljesítő csatornákra és optimalizálni a folyamatokat.

Javítja a potenciális ügyfelek kezelését és a konverziós arányokat

A megfelelő AI automatizálási eszköz nyomon követi a potenciális ügyfelek teljes digitális lábnyomát. Például, ha egy vállalati potenciális ügyfél 48 órán belül meglátogatja a biztonsági irányelvek oldalát és az árkalkulátort, a rendszer felismeri, hogy 60%-kal nagyobb az esélye a konverziónak, és azonnal továbbítja őket a vezető értékesítési képviselőknek.

Emellett jelzi, ha a potenciális ügyfelek érdeklődése csökken az e-mailek alapján, és újraaktiváló kampányokat indít, mielőtt elveszítené őket.

A gyenge platformok nem veszik észre ezeket a jeleket, így a megfelelő potenciális ügyfelek elszaladnak, míg a csapata időt pazarol az érdeklődésüket nem mutató potenciális ügyfelekre.

🔍 Tudta? Az automatizált kampányok ~32%-kal jobb marketing ROI-t érnek el, mint azok, amelyek nem használnak automatizálást.

Biztosítja a csatornák és csapatok közötti konzisztenciát

A fejlett automatizálási platformok egységes ügyfélélményt teremtenek minden érintkezési ponton.

Amikor valaki részt vesz a webináriumán, a rendszer automatikusan módosítja az e-mailes kapcsolattartási sorrendet, frissíti a lead pontszámot, megváltoztatja a weboldal élményét, és értesíti a megfelelő értékesítési képviselőt az érdeklődési körrel kapcsolatos információkkal.

Ez a koordináció megakadályozza, hogy a potenciális ügyfelek egymásnak ellentmondó üzeneteket kapjanak, vagy hogy több csapattag is felvegye velük a kapcsolatot ugyanazon lehetőség kapcsán.

A marketing automatizálási szoftver kiválasztásakor figyelembe veendő legfontosabb tényezők

Minden platform azt ígéri, hogy ő a megoldás, igaz? Nos, egyes marketing automatizálási eszközök jobban megfelelnek, mint mások, és néhány apró részlet döntő jelentőségű lehet.

Íme a marketing automatizálási szoftverek legfontosabb jellemzői, amelyeket érdemes megfontolni, mielőtt döntést hozna. 🤔

Adatszinkronizálás megbízhatósága: Ellenőrizze, hogy a kapcsolattartási adatok frissülnek-e, amikor valaki kitölti az űrlapjait vagy rákattint az e-mailjeire, mert sok marketing szoftver integrációt ígér, de nem teljesíti azt.

Bevételkövetési funkciók: Keressen olyan platformokat, amelyek Keressen olyan platformokat, amelyek a marketing KPI-ket és a valódi eredményeket követik nyomon, mint például a lefoglalt találkozók és a lezárt üzletek, és nem olyan hiábavaló mutatókat, mint az e-mailek megnyitása.

A munkafolyamatok rugalmas kialakítása: Tesztelje, hogy különböző viselkedésformákhoz különböző útvonalakat tud-e létrehozni, például árakkal kapcsolatos információkat küldhet a legérdeklődőbb potenciális ügyfeleknek, míg a kezdeti érdeklődőknek oktató jellegű tartalmakat.

Pontszám-testreszabási lehetőségek: Győződjön meg arról, hogy a legfontosabb tevékenységeket, például a bemutatókéréshez képest a blogolvasást, magasabb pontszámmal tudja értékelni.

Teljesítmény csúcsidőszakban: Nézze meg, hogy minden továbbra is szinkronban van-e nagy kampányok indításakor vagy több ezer névjegy importálásakor.

Részletes jelentéskészítési funkciók: Keressen testreszabható irányítópultokat és jelentéseket, amelyekkel nyomon követheti a konverziókat, a bevételek forrásait és a kampányok megtérülését.

A támogatás minőségének fontossága: Kérdezze meg, milyen gyorsan reagál a csapatuk, ha Kérdezze meg, milyen gyorsan reagál a csapatuk, ha az AI munkafolyamat-automatizálás meghibásodik, mert a kampányok alatti leállás potenciális ügyfeleket jelent Önnek.

💡Profi tipp: Készítsen súlyozott értékelési pontkártyát minden egyes eszközhöz, amelyet értékel. Használja a ClickUp egyéni mezőit az alkalmazási esetek megfelelőségének, az integráció mélységének, a megvalósíthatóságnak, az elemzéseknek és a TCO-nak a megítéléséhez; adjon hozzá egy képlet mezőt az automatikus pontozáshoz. Minden szállítót azonos forgatókönyvekkel teszteljen, hogy elkerülje a „demo elfogultságot”.

Mennyit kell fizetnie a marketing automatizálási szoftverért?

Befektetése tükrözze kapcsolattartási volumenét, csapata méretét és ügyfélszerzési folyamatának összetettségét:

0–30 dollár havonta

Az ingyenes és belépő szintű platformok akkor működnek, ha kevesebb mint 2000 kapcsolattartót kezel, és alapvető e-mail sorozatokkal szeretne kísérletezni.

Alapvető automatizálási funkciókat kap, mint például üdvözlő sorozatok és egyszerű csepegtető kampányok, de korlátozott testreszabási lehetőségekkel és kizárólag e-mailes ügyfélszolgálattal kell számolnia. Ez a termékcsalád olyan kisvállalkozásoknak megfelelő, amelyek nagyobb beruházások előtt szeretnék ellenőrizni, hogy az automatizálás megfelel-e marketingcéljaiknak.

100–300 dollár havonta

A középkategóriás megoldások olyan csapatokat támogatnak, amelyek 5000–20 000 kapcsolattartót kezelnek, és amelyeknek fejlett szegmentálásra, A/B tesztelésre és viselkedésalapú kiváltó eseményekre van szükségük.

Hozzáférhet olyan funkciókhoz, mint a lead scoring, a landing page builders és a népszerű CRM rendszerekkel való integráció. Ez tökéletes megoldás a növekvő vállalatok számára, amelyek már bizonyították az automatizálás hatékonyságát, és kifinomultabb kampányokra van szükségük a növekvő lead-mennyiség kezeléséhez.

🧠 Érdekes tény: Azok a vállalatok, amelyek mesterséges intelligenciát alkalmaznak automatizálásukban, 3–15%-kal magasabb bevételt és 10–20%-kal magasabb értékesítési ROI-t érnek el, ami bizonyítja, hogy az okosabb célzás és a valós idejű személyre szabás valóban hatással van az eredményekre.

500–1500 dollár havonta

Azok a vállalatok, amelyek több mint 25 000 kapcsolattal rendelkeznek, és komplex ügyfélkapcsolat-ápolási folyamatokat futtatnak e-mailben, közösségi médiában és weboldalukon, ide tartoznak.

Meg fogja látni, mely kampányok hoznak valóban ügyfeleket, és nem azok, amelyek a legtöbb kattintást kapják. A marketing automatizáláshoz használt mesterséges intelligencia segít abban is, hogy jobb időpontokban küldjön e-maileket, és felismerje, mely potenciális ügyfelek készek vásárolni. Ezen a szinten az automatizálásnak közvetlen hatással kell lennie arra, hogy havonta mennyi pénzt keres.

2500 USD+ havonta

A 100 000 feletti kapcsolattal rendelkező nagyvállalatoknak fejlett biztonsági megoldásokra, több márka kezelésére és egyedi integrációkra van szükségük. Különleges ügyfélmenedzserek és elsőbbségi támogatás áll rendelkezésére, ha fontos termékbevezetések során problémák merülnek fel.

Gondoljon bele, mennyibe kerül a csapata ideje. Ha az automatizálás minden marketingesnek heti 10 órát megtakarít, és az idejük óránként 60 dollárt ér a vállalkozásának, akkor ez havi 2400 dollár megtakarított munkaerőköltséget jelent, ami megéri a szoftver árát.

💡 Profi tipp: Az elemzések döntő fontosságúak lehetnek befektetése szempontjából. Ha vezetői bevétel-hozzárendelést, CAC vs. LTV-t vagy csatorna sebességet szeretnének, győződjön meg arról, hogy az eszköz közvetlenül képes ezeket a jelentéseket előállítani, és nem kényszeríti Önt végtelen táblázatokkal való munkára.

Népszerű marketingautomatizálási szoftverek

Íme néhány a legnépszerűbb automatizálási eszközök közül, amelyekkel méretezhetővé válik a marketingkampányok kezelése.

1. ClickUp (A legjobb központosított marketingautomatizáláshoz és végrehajtáshoz)

Automatizálja a rutin feladatokat a ClickUp Automation segítségével Használja a ClickUp Automations szolgáltatást a kampánytervezés és a tartalom ütemezésének egyszerűsítéséhez.

A ClickUp egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson.

A marketingcsapatok számára a ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftvere a kampánytervezést, a tartalom munkafolyamatokat és a leadkezelést egyetlen összekapcsolt felületen egyesíti.

Tartsa mozgásban kampányait

A ClickUp Automations trigger-alapú logikát (if-this-then-that) használ az ismétlődő feladatok automatizálására és a kampányok folyamatos előrehaladására. Ezáltal csapata szabadon összpontosíthat a marketingcélokra. Például egy „Kreatív felülvizsgálat” fázisba kerülő feladat automatikusan alkalmazhat egy tervezési ellenőrzőlistát, biztosítva ezzel a struktúrát minden fázisban.

Az automatizálás egyéb módjai, amelyek egyszerűsítik a kampányok végrehajtását:

Küldjön @mention értesítést a szerkesztőnek, amint egy tartalmi feladat eléri a „Kész a felülvizsgálatra” állapotot.

Az új potenciális ügyfeleket a ClickUp űrlapról közvetlenül a folyamatba irányítsa, és a nagy értékűeket jelölje meg azonnali nyomon követés céljából.

A kampány állapotát „Élő” állapotra kell frissíteni, miután a naptárban a tervezett tartalom közzétételre került.

Fejlett e-mail sorozatok és frissített folyamatok a ClickUp Email Automations segítségével

A ClickUpban e-mail automatizálásokat is létrehozhat, hogy üzeneteket küldjön és sorozatokat továbbítson anélkül, hogy bárkinek is meg kellene mozdítania az ujját.

Például, amikor egy új potenciális ügyfél kitölti az űrlapot, a ClickUp azonnal elküldhet egy üdvözlő e-mailt, amelyben dinamikus mezőket használ, mint például a keresztnév, a cég neve vagy az üzlet állapota. Amint az e-mail feladatot befejezettnek jelölik, a sorozat következő e-mailje automatikusan aktiválódik, és a megfelelő csapattaghoz rendeli magát.

Hagyja, hogy az AI kezelje a változó prioritásokat

A naptárváltozásokat, feladatokat és kampányfigyelést bízza a ClickUp Autopilot Agents-re

A ClickUp Autopilot Agents intelligens, adaptív asszisztensek a marketing területén. Túlmutatnak a rögzített automatizálásokon, mivel megértik a kontextust és döntéseket hoznak. Például, ha egy kampány késik, az Agent automatikusan átütemezheti a kapcsolódó határidőket, értesítheti a csapatokat és újraeloszthatja a feladatokat, hogy minden a terv szerint haladjon.

Készítsen szövegeket és elemzéseket a munkaterületén belül

Írjon vonzó szövegeket és feliratokat a munkaterületének bármely pontjáról a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain egy beépített AI-asszisztens, amely közvetlenül a marketing munkaterületén belül készít, finomít és elemzi a tartalmakat. Például elkészítheti a termékbevezetés rövid leírását, javaslatokat tehet az üzenetekre, és a legfontosabb beszélgetési pontokat feladatokká alakíthatja.

Emellett tartalmaz egy AI Automation Builder funkciót is, amely egyszerű, közérthető leírások alapján azonnal konfigurálja a komplex munkafolyamatokat.

📌 Próbálja ki ezt a feladatot: Írjon egy 300 szavas kampánytervezetet egy őszi termékbevezetéshez. Tartalmazza a célokat, három fő üzenetet és egy javasolt ütemtervet.

A ClickUp legjobb funkciói

Kampányötletek vizuális ábrázolása: Vázolja fel a kampány folyamatát, és kapcsolja össze a feladatokat, hogy csapata a brainstormingtól a végrehajtásig egy helyen haladjon előre Vázolja fel a kampány folyamatát, és kapcsolja össze a feladatokat, hogy csapata a brainstormingtól a végrehajtásig egy helyen haladjon előre a ClickUp Whiteboards segítségével.

Kövesse nyomon a teljesítményt valós időben: Használja Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást a KPI-k, például a potenciális ügyfelek száma, a hirdetési kiadások vagy a kampány ROI-ja nyomon követéséhez anélkül, hogy végtelen jelentéseket kellene készítenie.

Felszíni betekintés az AI segítségével: Helyezze az AI kártyákat a műszerfalakra, hogy azonnali összefoglalásokat kapjon, például heti előrehaladási jelentéseket vagy egyéni frissítéseket, amelyek a legmarkánsabb CTR-csökkenést mutató csatornákat mutatják.

A kampányok és az eredmények összehangolása: Az olyan célokat, mint például „A természetes forgalom 20%-os növelése”, közvetlenül kapcsolja azokhoz a feladatokhoz és kampányokhoz, amelyek ezt a mutatót elősegítik.

Vizuális elemek tervezése a kampányokhoz: Készítsen képeket közösségi média bejegyzésekhez, hirdetésekhez vagy blog fejlécéhez anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét a ClickUp Brain segítségével.

Csatlakoztassa marketingeszközeit: Kezelje e-mailjeit, csatoljon márkaeszközöket, és ágyazzon be fájlokat közvetlenül a kampányfeladatokba Kezelje e-mailjeit, csatoljon márkaeszközöket, és ágyazzon be fájlokat közvetlenül a kampányfeladatokba a ClickUp integrációk segítségével a Gmail, a Google Drive és a Figma alkalmazásokkal.

Együttműködés a kampány tartalmának kidolgozásában: Készítsen vázlatokat, jelölje meg a lektorokat, és finomítsa az üzeneteket Készítsen vázlatokat, jelölje meg a lektorokat, és finomítsa az üzeneteket a ClickUp Docs-ban , hogy az írók, a tervezők és a marketingesek egy fájlban dolgozhassanak együtt.

A ClickUp korlátai

A ClickUp nagy rugalmasságot biztosít, de ez azt is jelenti, hogy az új felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy megismerjék a hierarchiát (tér, mappák, listák) és az automatizálási szabályokat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 555+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Hallgassa meg, mit mond ügyfelünk, a CEMEX a marketingközpontunkról:

Az automatizálás bevezetése előtt, amikor egy szövegíró befejezte a feladatát, manuálisan kellett jeleznünk a feletteseknek, hogy a szöveg készen áll. Ez akár 36 órát is igénybe vehetett. Nagyszerű, mert az egész csapat a ClickUp alkalmazásban követi nyomon a napi feladatait.

2. HubSpot (a legjobb integrált CRM funkciókhoz)

via HubSpot

A HubSpot ötvözi az AI-alapú munkafolyamatokat, az intelligens csevegőrobotokat, a kampányautomatizálást és a személyre szabott tartalomszolgáltatást több csatornán keresztül.

A HubSpotot az különbözteti meg a többitől, hogy marketingeszközei integrálódnak az értékesítési és szolgáltatási központokba, így egy teljes ügyfélélmény-ökoszisztémát hozva létre. A csapatok teljes áttekintést kapnak arról, hogy marketingtevékenységeik hogyan hatnak a tényleges bevételekre, ami segít igazolni a költségvetési döntéseket és a stratégiaváltásokat.

A HubSpot legjobb funkciói

Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat a vizuális munkafolyamat-készítő segítségével, hogy személyre szabott ügyfélutakon vezesse végig a potenciális ügyfeleket.

Állítson be lead scoring algoritmusokat, hogy automatikusan rangsorolja a magas értékű potenciális ügyfeleket viselkedésük és demográfiai adataik alapján.

Készítsen marketing szövegeket és ötleteket AI technológia segítségével a Campaign Assistant segítségével.

Kövesse nyomon az attribúciót az ügyfél életciklusának teljes folyamata során, az első kapcsolatfelvételtől a lezárt üzletig, a Bevételi attribúció jelentések segítségével.

A HubSpot korlátai

A fejlett marketingautomatizálási funkciók drága Professional vagy Enterprise szintű csomagokat igényelnek.

Az e-mail sablonok testreszabási lehetőségei korlátozottak a HubSpot alternatíváihoz képest.

Más platformokról a HubSpotra való áttérés kihívást jelenthet, különösen olyan vállalkozások számára, amelyek nagy mennyiségű adattal és összetett munkafolyamatokkal rendelkeznek.

HubSpot árak

Vállalkozások és nagyvállalatok számára

Marketing Hub Professional: 890 USD/hó (három alapvető felhasználói helyet tartalmaz)

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/hó-tól (öt alapvető felhasználói helyet tartalmaz)

Egyéni felhasználók és kis csapatok számára

Ingyenes eszközök (legfeljebb két felhasználó számára)

Marketing Hub Starter: 20 USD/hó/felhasználó áron

Starter ügyfélplatform: 20 USD/hó/felhasználó áron

Marketing Hub Professional: 890 USD/hó (három alapvető felhasználói helyet tartalmaz; éves számlázás)

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (13 990+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (6195+ értékelés)

3. Marketo (a legjobb vállalati szintű leadkezeléshez)

via Marketo

A Marketo Engage öt alapvető funkcióval biztosítja a marketing automatizálást: tartalom személyre szabása, csatornák közötti interakció, élmény automatizálása, értékesítési partnerség és marketing hatékonyság elemzése.

Kifejezetten B2B vállalkozások számára kifejlesztett, az Adobe tulajdonában lévő marketing munkafolyamat-kezelő eszköz komplex, többcsatornás attribúciós modelleket és hosszú értékesítési ciklusokat kezel. A platform nyomon követi az ügyfelek preferenciáit, és azok alapján releváns tartalmakat jelenít meg, így minden interakció az egyéni igényekre szabottnak tűnik.

A Marketo legjobb funkciói

Készítsen fejlett lead scoring modelleket a Lead Management modul segítségével, amely figyelembe veszi a demográfiai és viselkedési adatokat.

Target Account Management segítségével a nagy értékű potenciális ügyfelek számára. Állítson be fiókalapú marketingkampányokat segítségével a nagy értékű potenciális ügyfelek számára.

Készítsen céloldalakat és progresszív űrlapokat mobilra és webes felületekre a drag-and-drop tervező segítségével.

Készítsen részletes attribúciós jelentéseket a Revenue Cycle Analytics segítségével, amely összekapcsolja a marketingtevékenységeket a bevételekkel.

A Marketo korlátai

A platform felülete elavultnak és nehézkesnek tűnik, ami megnehezíti a tanulást és megnöveli a beállítási időt.

A felhasználók gyakori hibákról, lassú betöltési időkről és rendszerleállásokról számolnak be.

Más platformokhoz képest korlátozott közösségi média marketing lehetőségek

Marketo árak

Egyedi árazás

Marketo értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (2995+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (705+ értékelés)

🔍 Tudta? A marketingesek csupán 9%-a automatizálta teljes mértékben az ügyfelek vásárlási útját, míg a többség (59%) még mindig a „részben automatizált” szakaszban van.

4. ActiveCampaign (a legjobb az e-mail-alapú automatizálási munkafolyamatokhoz)

az ActiveCampaign segítségével

Az ActiveCampaign egyszerű e-mail eszközök és komplex vállalati platformok közötti hídként pozícionálja magát. AI Brand Kit terméke kifejezetten e-mail sablonok létrehozására összpontosít, hogy kampányra kész tartalmakat szállítson.

Az eszköz lehetővé teszi, hogy SMS-marketinget és webhelyüzenetküldést adjon hozzá munkafolyamataiba, így valóban omnichannel élményt teremtve. Ráadásul a Customer Experience Automation maps segítségével komplex ügyfélutakat vizualizálhat, mielőtt azokat megtervezné.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

Hozzon létre dinamikus e-mail tartalmakat a feltételes tartalomblokkok segítségével, amelyek a feliratkozók adatai alapján változnak.

Állítsa be a Küldési idő optimalizálás funkcióval a prediktív küldést, amely akkor juttatja el az e-maileket a címzetteknek, amikor azok a legnagyobb valószínűséggel megnyitják őket.

Készítsen átfogó ügyfélprofilokat a Kapcsolatok segítségével, hogy összevonja a viselkedési és demográfiai adatokat.

Szerezzen üzleteket és jósolja meg, mely lehetőségek zárulnak le a Win Probability funkcióval.

Az ActiveCampaign korlátai

A felhasználók problémákat tapasztaltak a kampány szerkesztővel, például formázási eltéréseket a szerkesztő és a teszt e-mailek között.

A jelentési műszerfalak nem rendelkeznek az üzleti célú ActiveCampaign alternatívákban megtalálható mélységű információkkal.

Egyes felhasználók az e-mailek kézbesítésével kapcsolatos problémákról számoltak be, ami hatással lehet az e-mail kampányok hatékonyságára.

ActiveCampaign árak

Ingyenes próba

E-mail

Starter: 15 USD/hó (éves számlázás)

Plusz: 49 USD/hó áron (éves számlázással)

Pro: 79 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: 145 USD/hó (éves számlázás)

WhatsApp

Alapcsomag: 319 USD/hó (éves számlázás)

Haladó: 319 USD/hó (éves számlázás)

Prémium: 703 USD/hó (éves számlázás)

E-mail + WhatsApp

Plusz: 81 dollártól havonta (éves számlázással)

Pro: 111 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: 215 USD/hó (éves számlázás)

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (14 405+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2530+ értékelés)

📖 Olvassa el még: A legjobb marketing AI eszközök a termelékenység fenntartásához

5. Mailchimp (A legalkalmasabb a felhasználóbarát e-mail marketinghez)

via Mailchimp

A Mailchimp egyszerűsége, tervezési jellemzői és hozzáférhetősége miatt kedvelt marketing automatizálási szoftver.

Intuitív drag-and-drop e-mail szerkesztője és előre megtervezett sablonjai eltüntetik az e-mail marketingtől való félelmet. A platform megkönnyíti a marketing műveletek kezelését a kisvállalkozások igényeinek megfelelően.

Az integrációs piactér zökkenőmentesen kapcsolódik a népszerű kisvállalkozói eszközökhöz, így olyan munkafolyamatokat hoz létre, amelyek természetesnek, nem pedig kényszerűnek tűnnek.

A Mailchimp legjobb funkciói

Tervezzen automatizált ügyfélutakat a Customer Journey Builder segítségével, előre elkészített munkafolyamat-sablonok felhasználásával.

Készítsen tartalmakat és terveket a Creative Assistant AI eszközzel több marketingcsatornára.

Rendezze előfizetőit viselkedésük és preferenciáik alapján az Audience Dashboard segítségével.

Kövesse nyomon a teljesítményt részletes jelentések és elemzések segítségével, amelyek bemutatják az e-mailek hatékonyságát és a bevételek eloszlását.

A Mailchimp korlátai

Egyes csomagok havi e-mail küldési korlátai korlátozhatják a növekvő vállalkozásokat.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a céloldalak és űrlapok esetében

A platform navigációja minden új funkcióval egyre zavarosabbá vált.

Mailchimp árak

Ingyenes

Essentials: 13 USD/hó (500 névjegy esetén)

Standard: 20 USD/hó (500 névjegy esetén)

Prémium: 350 USD/hó-tól (10 000 névjegy esetén)

Mailchimp értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (5347+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (17 435+ értékelés)

📖 Olvassa el még: A legjobb Mailchimp alternatívák az e-mail marketinghez

Marketingautomatizálási szoftverek használati esetei

A marketing automatizálási szoftver kiválasztása attól is függ, hogy hol tart a növekedési útján, és milyen kihívások tartják ébren éjszakánként. Nézzük meg közelebbről a szoftver használatának eseteit a különböző csapatokban.

Startupok és kis csapatok

Ha startup vállalkozást vezet, használja az automatizálást az ismétlődő feladatok elvégzésére, amelyek jelenleg az estéit és hétvégéit veszik igénybe. Gondoljon csak azokra a üdvözlő e-mailekre, amelyeket manuálisan küld az új előfizetőknek, vagy a nyomon követő e-mailekre, amelyeket mindig elfelejt elküldeni azoknak, akik letöltötték a lead magnetjeit.

Az automatizálás segítségével olyan sorozatokat állíthat be, amelyek az első héten bemutatják az új felhasználóknak a termék funkcióit. Egy e-kereskedelmi startup több bevételt érhet el azzal, hogy automatikusan emlékezteti az embereket a kosárban hagyott termékekre.

Ráadásul az automatizálás biztosítja, hogy minden egyes személy, aki bemutatót kér, azonnali választ kapjon a következő lépésekről, még akkor is, ha Ön egymást követő befektetői megbeszéléseken vesz részt.

🚀 ClickUp előnye: A kampányfeladatok nyomon követése folyamatos ellenőrzés nélkül. A ClickUp Automation segítségével minimális erőfeszítéssel strukturált kampányokat futtathat Például egy kétfős startup létrehozhat egy automatizálási szabályt: Amikor egy kampányfeladat a „Tartalomtervezet” szakaszba kerül, automatikusan generáljon alfeladatokat a szövegíráshoz, a tervezés felülvizsgálatához és a közzététel ütemezéséhez, mindegyikhez határidővel. Így még egy nagy csapat nélkül is a bevezetési folyamat minden lépése óramű pontossággal zajlik.

💡Profi tipp: Kerülje el a klasszikus [FIRST_NAME] hibát. Adjon hozzá egy Kötelező mező kaput: ne indítsa el a kampányt, amíg minden egyes egyesítési mezőhöz nincs tartalékérték. A ClickUp AI ügynökei beolvashatják a dokumentumokban található e-mail szövegeket, és megjegyzést fűzhetnek hozzájuk, ha a tokenek nem tartalmaznak alapértelmezett értékeket.

Növekvő kis- és középvállalkozások

Ahogy vállalkozása növekszik, egyre kifinomultabb ügyfélélményt kínálhat, és több csatornán is marketingkampányokat indíthat. Az automatizálás segít ezek zökkenőmentes együttműködésében:

A LinkedIn hirdetések a potenciális ügyfeleket a céloldalakra irányítják

A rögzített potenciális ügyfelek célzott e-mail sorozatokba kerülnek

Az érdeklődő potenciális ügyfelek a saját érdeklődési körüknek megfelelő retargeting hirdetéseket látnak.

Ezenkívül az automatizált lead scoring segít javítani az értékesítési termelékenységet.

Rendszere pontokat oszthat ki, amikor a potenciális ügyfelek olyan tartalmakkal foglalkoznak, amelyek iránt nagy érdeklődést mutatnak, például az árakkal kapcsolatos oldalak vagy esettanulmányok. Amikor elérik a küszöbértéket, automatikusan a megfelelő értékesítési képviselőhöz kerülnek, aki teljes összefoglalót kap az érdeklődésükről és az idővonalról.

💡 Profi tipp: Állítsa be a ClickUp Lead Scoring and Qualification AI Agent funkcióját, hogy figyelje azokat a potenciális ügyfeleket, akik több mint kétszer látogatják meg az árak oldalát: amint ez a feltétel teljesül, az agent „High Intent” (Erős vásárlási szándék) címkével jelöli meg a potenciális ügyfelet, átadja az értékesítési részlegnek, és létrehoz egy nyomon követési feladatot a megtekintett oldalak kontextusával.

Vállalatok

A nagy szervezetek az automatizálást felhasználhatják a több csapatot, terméket és régiót érintő komplexitás kezelésére. Az automatizálás például segíthet különböző iparágak potenciális ügyfelei számára különböző ápolási kampányok lebonyolításában, amelyek mindegyike a konkrét szabályozásokhoz, kihívásokhoz és vásárlási folyamatokhoz igazított tartalommal rendelkezik.

A fejlett AI funkciók előre jelzik, mely potenciális ügyfeleknél a legnagyobb az esély a konverzióra, automatikusan optimalizálják a kampányok hirdetési költségeit, és személyre szabják a weboldal élményét a napi több ezer látogató számára.

Az AI-t a tartalommarketingben is felhasználhatja olyan üzenetváltozatok létrehozására, amelyek egyszerre több különböző közönségszegmenshez is szólnak.

Íme néhány hasznos tipp a munkafolyamatok AI-val történő automatizálásához, hogy még több időt takaríthasson meg:

🔍 Tudta? A kimenő vállalati üzenetek körülbelül 30%-a ma már mesterséges intelligencia által generált, ami jól mutatja, hogyan változik a tartalomkészítés nagy léptékben.

Ügynökségek

Az automatizálás segítségével bővítheti ügynöksége szolgáltatásait anélkül, hogy arányosan növelné csapata méretét.

Például a sablonalapú kampánystruktúrák segítségével napok alatt elindíthat új ügyfélkampányokat, miközben megőrzi a minőséget és a következetességet.

Az ügyfelek kampányainak nyomon követése teljes áttekintést biztosít az összes fiókról. Minden ügyfél rendelkezhet saját márkás irányítópulttal, amelyen valós idejű teljesítménymutatók, ROI-számítások és a kampány előrehaladása látható.

A fehér címkés jelentéskészítés automatikusan professzionális havi jelentéseket generál minden ügyfél számára, így csapatának nem kell a hétvégéket adatok összeállításával töltenie.

Ráadásul az AI használatával több ügyfélfiók ban is optimalizálhatja a teljesítményt, miközben a fiókok teljes szétválasztását is megőrizheti.

💡Profi tipp: Engedélyezze az ügyfelek számára biztonságos jelentéstételt a ClickUp ügyfélspecifikus irányítópultjain. Tervezzen havi AI-összefoglalót, amely az ügyfél feladatának legfontosabb eseményeit és kockázatait tartalmazza. Ha az ügyfelek e-mailt preferálnak, automatikusan generáljon fehér címkés PDF-fájlt. A ClickUp Brain ezt lehetővé teszi.

🚀 ClickUp előnye: Gyorsítsa fel az ügyfeleknek szóló jelentések elkészítését a ClickUp Talk to Text funkciójával. Például egy ügyfélmenedzser a hét végén megnyithat egy kampányfeladatot, és diktálhatja a legfontosabb pontokat. A ClickUp Brain MAX ezután létrehoz egy átiratot ezekkel a frissítésekkel, amely készen áll arra, hogy kifinomult kampányösszefoglaló jelentéssé alakuljon.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők mindössze 10%-a használ rendszeresen automatizálási eszközöket, és aktívan keresi az automatizálás új lehetőségeit. Ez rámutat egy fontos, eddig kiaknázatlan termelékenységi tényezőre: a legtöbb csapat még mindig olyan manuális munkákra támaszkodik, amelyeket egyszerűsíthetnének vagy megszüntethetnének. A ClickUp AI ügynökei megkönnyítik az automatizált munkafolyamatok létrehozását, még akkor is, ha korábban még soha nem használt automatizálást. A plug-and-play sablonok és a természetes nyelvű parancsok segítségével a feladatok automatizálása mindenki számára elérhetővé válik a csapatban! 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF a ClickUp dinamikus irányítópultjaival és automatizált diagramjaival 40%-kal csökkentette a jelentések elkészítéséhez szükséges időt, így a több órás kézi munkát valós idejű betekintéssé alakította.

Bónusz tippek a megfelelő marketing automatizálási szoftver kiválasztásához

Íme néhány további szempont, amelyet érdemes szem előtt tartani, amikor a vállalkozásához legmegfelelőbb marketingautomatizálási platformot választja:

Határozza meg egyértelmű célokat: Mielőtt bármilyen szoftvert megnézne, határozza meg, mit szeretne elérni. Több potenciális ügyfelet szeretne szerezni, javítani szeretné a potenciális ügyfelek ápolását Mielőtt bármilyen szoftvert megnézne, határozza meg, mit szeretne elérni. Több potenciális ügyfelet szeretne szerezni, javítani szeretné a potenciális ügyfelek ápolását e-mail automatizálás segítségével, növelni szeretné az ügyfélmegtartást, vagy mindezt egyszerre?

Térképezze fel ügyfelei útját: Ismerje meg ügyfelei útját. Szoftverének képesnek kell lennie minden szakaszban támogatni és Ismerje meg ügyfelei útját. Szoftverének képesnek kell lennie minden szakaszban támogatni és automatizálni a kapcsolódási pontokat , a tudatosságtól a támogatásig.

Határozza meg a „szükséges” funkciókat: Készítsen listát a nem megkerülhető funkciókról (pl. „lead scoring funkció szükséges” vagy „integrálódnia kell a CRM eszközünkkel”) és a „jó, ha van” funkciókról.

Értékelje a legfontosabb funkciókat: Értékelje a főbb funkciókat és szolgáltatásokat, hogy azok megfeleljenek az Ön igényeinek, anélkül, hogy túl sok lenne. Keressen olyan funkciókat, mint a lead scoring, a lead szegmentálás, az e-mailekhez nyújtott AI-tartalom-segítség, valamint az űrlapok és céloldalak létrehozásának és tárolásának lehetősége.

Az integráció és a használhatóság fontossága: Készítsen listát a jelenlegi, alapvető eszközökről (CRM, weboldal CMS, e-kereskedelmi platform, közösségi média eszközök stb. ). A szoftvernek natív, zökkenőmentes integrációval kell rendelkeznie ezekkel.

Elemezze a teljes tulajdonlási költséget: Ismerje meg a felsorolt havi előfizetési díjon felüli költségeket. Érdeklődjön a bevezetési/beállítási díjakról, a nélkülözhetetlen kiegészítők áráról, a kapcsolattartók vagy az elküldött e-mailek számán alapuló árakról stb. Ellenőrizze, hogyan változnak az árak a növekedés során.

💡 Profi tipp: Kérjen bizonyítékot az Ön iparágában. Az Önéhez hasonló vállalkozások valós esettanulmányai sokkal többet árulnak el, mint az általános ajánlások, és reális képet adnak a platform erősségeiről és gyenge pontjairól.

🧠 Érdekes tény: A döntéshozók mintegy 58%-a állította, hogy automatizálja az e-mailes marketinget. A közösségi média és a tartalomkezelés követi ezt. Emellett közel 40% állította, hogy ügyfeleik vásárlási útja szinte vagy teljesen automatizált.

Okosabb kampányok a ClickUp segítségével

A marketing automatizálási szoftver kiválasztásának titka egy dologban rejlik: olyan eszköz megtalálásában, amely megkönnyíti csapata munkáját. Olyan platformra van szüksége, amely kezeli az ismétlődő feladatokat, összekapcsolja a különböző csatornák adatait, és támogatja a marketing folyamat minden lépését.

A ClickUp mindezt egy helyen kínálja. Akár egy startupként működik, akár kis- és középvállalkozásként kampányokat bővít, akár globális csapatokat irányít, a ClickUp mesterséges intelligenciája, automatizálási funkciói és mesterséges intelligencia ügynökei alkalmazkodnak az Ön munkamódszeréhez.

Ráadásul, mivel minden – a feladatoktól és dokumentumoktól a jelentésekig és a csapatbeszélgetésekig – központosítva van, a ClickUp egy olyan konvergált AI-munkaterületté válik, amelyrel több más eszközt is helyettesíthet.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és alakítsa kampányait növekedési motorokká. ✅

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A ClickUp-ot gyakran tartják az egyik legkönnyebben használható marketing automatizálási eszköznek. Felülete intuitív, és automatizált munkafolyamatokat, emlékeztetőket és kampánykövetést állíthat be anélkül, hogy bonyolult tanulási folyamaton kellene átesnie. Még az automatizálás terén kezdő csapatok is gyorsan el tudják kezdeni a használatát.

A marketing automatizálási eszközök költsége a csapat méretétől és a szükséges funkcióktól függ. Kis csapatok esetében a felhasználónkénti havi költség 20–100 dollár között mozoghat. Ha olyan fejlett funkciókra van szüksége, mint a részletes elemzések, a többcsatornás kampányautomatizálás vagy a CRM-integrációk, az ár magasabb lehet. A legjobb, ha olyan eszközt választ, amely egyensúlyt teremt a funkcionalitás és a költségvetés között.

Igen, a legtöbb marketingautomatizálási szoftver integrálható CRM-rendszerekkel. Ez lehetővé teszi az ügyféladatok szinkronizálását, a potenciális ügyfelek nyomon követését és a nyomon követés automatizálását közvetlenül a CRM-rendszerben.

Kis marketingcsapatok számára a legfontosabb funkciók közé tartozik az e-mail automatizálás, a kampánykövetés, a leadkezelés, az elemzés és az egyéb eszközökkel való egyszerű integráció.

Igen, a ClickUp kiválóan alkalmas marketing automatizálási munkafolyamatokhoz. Automatizálhat olyan feladatokat, mint a nyomonkövető e-mailek küldése, a kampányok állapotának frissítése vagy a feladatok kiosztása a csapat tagjai között. Emellett segít a kampányok előrehaladásának nyomon követésében, a határidők kezelésében és a csapaton belüli együttműködésben egy platformon.