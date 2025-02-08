Hogyan állítsunk fel marketingcélokat és -feladatokat (+példák)

A Gartner szerint egy átlagos szervezet éves bevételének 7,7%-át fordítja marketingre. A fiatalabb vállalkozások és a korai fázisú startupok ennél sokkal többet költenek. A legtöbb startup számára a marketing a harmadik legnagyobb kiadás a bérköltségek és a termékfejlesztés után.

Természetesen az üzleti vezetők és a befektetők megtérülést várnak el ettől a befektetéstől. Ennek mérése érdekében világos és jól meghatározott marketingcélokat tűznek ki, amelyeket el kell érni.

Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk, hogyan teheti meg ugyanezt a megfelelő eszközök és technikák segítségével.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A marketingcélok meghatározzák a marketingcsapat által végzett összes tevékenység célját és célkitűzéseit. Ezek irányítják a csapat marketingtevékenységét. Fontos a marketingcélok meghatározása, mert azok a következőket biztosítják: Egyértelműség és fókusz a csapat tagjai számára

A funkciók közötti csapatok közötti erőfeszítések koherenciája

Rugalmas alkalmazkodás a változó üzleti igényekhez

A tevékenységek és eredmények mérése

Nagyobb esély a sikerre A vállalatán belüli marketingcélok meghatározásához próbálja ki a következő keretrendszert. Ismerje meg a szervezeti célokat A szervezeti célokból vezesse le a marketingcélokat. Legyenek konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, relevánsak és időhöz kötöttek (SMART). Kövesse nyomon az előrehaladást valós idejű, KPI-alapú irányítópultokkal. A ClickUp segítségével egy rendkívül testreszabható, mesterséges intelligenciával támogatott platformon állíthatja be, kezelheti, figyelemmel kísérheti és elérheti marketingcéljait, amely Önnek és csapataiknak minden pillanatban egyértelmű áttekinthetőséget biztosít. A megfogalmazható marketingcélok és azok mérési módszereinek példáit az alábbiakban találja.

Mik a marketingcélok?

A marketingcélok egy szervezet marketingtevékenységeihez meghatározott célokra és célértékekre vonatkoznak. Ezek a célok iránytűként szolgálnak a marketingterv, a stratégia és a kampányok végrehajtása során.

A marketingcélok elsődleges célja, hogy az összes márka-, reklám-, promóciós, rendezvény-, közösségi média- és PR-tevékenységet összehangolja a szervezeti célokkal.

Például, ha a vállalat legnagyobb célja a terjeszkedés, akkor a növekedési marketingstratégiáinak a márkaismertség növelésére, a potenciális ügyfelek megszerzésére és a konverziókra kell összpontosítaniuk. Másrészt egy marketingeszköz-startup elsődleges célja lehet az ügyfélmegtartás; ebben az esetben a szervezet befektetne az ügyfelek sikerébe, új funkciók bevezetésébe, elkötelezettségbe stb.

A marketingcélok fontossága

A cél egy világos és emlékezetes kijelentés a végső célról. Ez a célpont. Ez több fontos előnnyel jár.

Egyértelműség és fókusz

A célok egyértelművé teszik a marketingcsapat számára, hogy mit kell elérniük az év során. Ez segít nekik a megfelelő döntések meghozatalában az idő és a költségvetés tevékenységek közötti elosztásával kapcsolatban.

Kohézió

A marketingcsapatok növekedésével nem mindig lehetséges, hogy mindannyian minden kérdésben együttműködjenek. A megvalósítható marketingcélok azok a kötőanyagok, amelyek összekötik őket. Ez biztosítja, hogy a közösségi marketinges és a tervező ugyanazon marketingstratégia érdekében dolgozzanak együtt, még akkor is, ha nem igazán kommunikálnak egymással.

Rugalmasság

A célokat gyakran rugalmatlannak tartják. Valójában azonban éppen az ellenkezője igaz. A világos célok nagy rugalmasságot biztosítanak a csapatoknak, hogy a legjobb eredményeket hozó tevékenységek felé mozduljanak el. A hirdetések nem hoznak eredményt? Semmi gond, akkor fordítsuk át azokat az esemény szponzorálására!

Mérés

A célok a marketingtevékenységeket a valóságban alapozzák meg. Segítenek mérni a csapat által elvégzett feladatok sikerét vagy hatását. Ezen célok teljesítménye alapján referenciaértékeket is meghatározhat, és a folyamat során finomíthatja marketingcéljait.

Nagyobb esély a sikerre

A marketingcélok segítenek a csapatoknak az összes tevékenységükre vonatkozó ütemterv kidolgozásában. Stratégiai iránymutatást adnak a döntéshozatalhoz. Lehetővé teszik a források jobb elosztását és segítik a versenyelőny kiépítését.

Lényegében a marketingcélok teremtik meg a siker alapját. Nézzük meg, hogyan nézhet ez ki a gyakorlatban.

📽️ Bónusz videó: Mint a legtöbb területen, az AI a marketingstratégiát és -tevékenységeket is átalakítja, megkönnyítve céljainak elérését. Tudjon meg többet erről a videóból:

Gyakori marketingcélok példái

A marketingcélok meghatározása számos szervezeti, iparági és környezeti tényezőtől függ.

Az üzleti tevékenység szakasza: Ha még a kezdeti szakaszban van, akkor érdemes az új ügyfelek megszerzésére koncentrálnia. Ha már egy megalapozott vállalkozásról van szó, akkor célja lehet az ügyfélkör bővítése vagy a keresztértékesítés/felértékesítés.

Szervezeti célok: Bár a leggyakoribb szervezeti cél a több értékesítés, néha a helyzet másra szorul.

Például a turisztikai ágazatnak a világjárvány után azonnal meg kellett erősítenie a fogyasztók bizalmát.

Tehát marketingcéljai a vállalat céljaitól függenek.

Iparág: Egy B2B számviteli szoftvercég kevésbé valószínű, hogy televíziós reklámokra fordítja a költségvetését, mint egy fagylaltgyártó. Tehát a termék, a célközönség, az iparág stb. kritikus szerepet játszik a marketingcélok elérésében.

Segítségre van szüksége a marketingcélok kidolgozásában? Vegye igénybe a ClickUp Brain szolgáltatásait!

Mindezeket a paramétereket figyelembe véve, íme tíz marketingcél-példa, amelyet érdemes megfontolni.

1. A márka hírnevének javítása

A márka hírneve az, ahogyan a potenciális ügyfelek érzékelik a szervezet kínálatát. Ez alapulhat a saját tapasztalataikon a termékeivel kapcsolatban, vagy a digitális marketing tevékenységének eredményén.

Például a Volkswagen már régóta ismert biztonságáról és fenntarthatóságáról. 2015-ben azonban, amikor a kibocsátási csalási botrány kirobbant, a márka alapvető hírneve megkérdőjeleződött.

A vállalat vállalta a felelősséget hibáiért, és megduplázta környezetvédelmi, fenntarthatósági és irányítási (ESG) kezdeményezéseit, hogy visszanyerje hírnevét. Éves jelentésük szerint 2020-ban az ügyfelek bizalma a márka iránt stabilizálódott az európai fő piacokon.

Akár új márkát indít, akár válságból próbál kilábalni, a márka hírnevének javítása minden szervezet számára fontos marketingcél.

Példa: Növelje 30%-kal a márka pozitív imázsát a fő ügyfélcsoportok körében az új pénzügyi évben egy új marketingkommunikációs stratégia segítségével.

Mérés: Egy ilyen kvalitatív célt a nettó ajánlói pontszám (NPS), célzott felmérések, a közösségi médiában megjelenő vélemények figyelemmel kísérése stb. segítségével kell mérni. A jelenlegi referenciaértékektől függően mindegyik mutatóhoz célokat állíthat be.

2. A márka jelenlétének növelése

A márka jelenléte és az abból fakadó láthatóság kulcsfontosságú tényezők a marketingcsatorna tetején. Segít növelni a márka ismertségét, piacot teremtve az Ön által értékesített terméknek.

Példa: Növelje a márka jelenlétét a legfontosabb ügyfélszerzési csatornákon a negyedév végéig.

Mérőszámok: A márka jelenléte számos módon növelhető.

Például egy szépségápolási vagy élelmiszer- és italipari termék új üzleteket nyithat különböző helyszíneken. Egy B2B technológiai márka tartalmakat tehet közzé blogján vagy közösségi médiáján. Egy D2C márka befektethet olyan piactereken történő hirdetésekbe, mint az Amazon.

3. A márka pozicionálásának optimalizálása

A márka pozicionálása arra utal, hogy a termék milyen helyet foglal el a fogyasztók és a potenciális ügyfelek tudatában. Lehet, hogy Ön úgy gondolja, hogy terméke a piac leginnovatívabb és leginkább átalakító terméke. Ha azonban az ügyfelek olcsóbb alternatívának tartják, akkor az is lesz.

Tehát a márkájának egy meghatározott pozícionálással rendelkező tér létrehozása kulcsfontosságú marketingcél.

Példa: Pozícionálja a márkát egy könnyen használható, könnyű, AI-alapú alkalmazásként, amely a mindennapi feladatok elvégzésére szolgál.

Mérőszámok: A pozícionálás megértésének legjobb módja, ha közvetlenül a vevőkkel beszélünk. Ehhez kiválóan alkalmasak a felmérések és a fókuszcsoportok. A közösségi médiában megjelenő vélemények elemzése és az online értékelések tanulmányozása szintén segíthet.

4. A forgalom növelése

A forgalom egy másik fontos, a vásárlási folyamat legelején mérhető mutató, amely kulcsszerepet játszik abban, hogy a vásárlók a termék vagy szolgáltatás megismerésétől a vásárlásig eljussanak. Akár a márka jelenlétének kategóriájába sorolja, akár önállóan hoz létre forgalmi célt, itt megmutatjuk, hogyan közelítheti meg ezt néhány marketing útiterv-sablon segítségével.

Példa: Növelje a webhely forgalmát 2%-kal havonta a következő év során.

Mérőszámok: Az elsődleges mérőszám természetesen maga a webhely forgalma. Azonban annak idővel történő optimalizálása érdekében felbonthatja más célokra, például:

Növelje a SEO projektmenedzsment segítségével az organikus forgalmat 30%-kal.

Növelje a weboldalra irányuló e-mail kattintási arányt 10%-kal.

Optimalizálja a fizetett marketingkampányt, hogy havonta 100 000 látogatót generáljon.

5. A potenciális ügyfelek számának növelése

A potenciális ügyfelek csatornája a márkával különböző szintű kapcsolatot ápoló ügyfeleket jelenti. Általában a potenciális ügyfelek csatornája vagy tölcsére olyan szakaszokból áll, mint a tudatosság, a mérlegelés, a szándék és a döntés.

Marketingcsatorna, amelyen keresztül a potenciális ügyfelek áramlanak (Forrás: Wikimedia Commons )

Ennek a folyamatnak a fejlesztése két dolgot jelenthet: a csatorna tetejére jutó potenciális ügyfelek számának növelését vagy a folyamat egyes szakaszaiban a konverziós arány javítását. A marketingcélok meghatározása hatással lesz a követett stratégiára.

Példa: Növelje a havi bemutatók számát 150-re értékesítési fejlesztési képviselőnként (SDR). Mérőszámok: Ez többféle módon is elérhető, például: Növelje a vásárlási szándék konverzióját 50%-kal

Növelje a potenciális ügyfelek számát 50%-kal

Növelje az átalakulási arányt minden lépésben 5%-kal.

6. A potenciális ügyfelek forrásainak diverzifikálása

Egy tipikus szervezet számos forrásból szerzi potenciális ügyfeleit, például online hirdetések, közösségi média, szájpropaganda, partnerek, leányvállalatok stb. révén. Előfordulhat, hogy egyes források koncentráltabbak, mint mások.

Például egy korai fázisban lévő startup túlzottan függhet befektetőitől vagy inkubátorától a potenciális ügyfelek megszerzésében. Ez egy kockázatos stratégia. Ezért érdemes lehet diverzifikálni a potenciális ügyfelek forrásait.

Példa: A legfontosabb csatornán kívül legalább 60% -át a potenciális ügyfeleknek 4-5 másik csatornáról szerezze meg.

Mérőszámok: Ez mérhető az új potenciális ügyfelek generálásának csatornáinak számával, az egyes csatornákból származó potenciális ügyfelek arányával, valamint a bejövő és kimenő csatornák egészséges megoszlásával. Próbálja ki ezeket a marketingterv-példákat, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő elemkombinációt.

7. Növelje bevételeit

Ez minden vállalkozás elsődleges célja, nem csak a marketingé. Egy vállalkozás túlélése attól függ, hogy képes-e évről évre bevételt generálni, megtartani és növelni.

Példa: Növelje a vállalat bevételét 10%-kal a pénzügyi év végéig.

Mérőszámok: A vezető mérőszámok lehetnek a vásárlói szám növekedése, a pénztárca nagyobb részesedése, új piacok meghódítása stb. Például, ha Ön egy B2B technológiai vállalat, a következőképpen növelheti bevételeit:

Több szoftver értékesítése

Fejlett funkciók értékesítése meglévő ügyfeleknek

Növelje az egyes ügyfélfiókok által vásárolt licencek számát

Az egyes licencek árának emelése

Piaci részesedés növelése

8. Növelje a haszonkulcsot

Annak ellenére, hogy aránytalanul nagy figyelmet kap, a bevétel csak egy eszköz a cél eléréséhez. A szervezetek számára az igazi irányadó mutató a haszonkulcs, azaz az összes költség és adó levonása után fennmaradó tényleges összeg.

Példa: Növelje a haszonkulcsot 5%-kal az év végéig.

Mérőszámok: Növelheti nyereségét úgy, hogy ugyanazon kiadások mellett növeli bevételeit, vagy csökkenti a jelenlegi bevételek kiadásait. A fenti marketingcélban láttuk, hogyan néz ki a bevételek növelése. Íme néhány mérőszám a költségek csökkentésére.

Csökkentse a bérköltségeket 20%-kal

Csökkentse az akvizíciós költséget 50 dollár alá.

Növelje az ügyfelek életre szóló értékét (LTV) 50%-kal

9. Növelje az ügyfélmegtartást

Az ügyfélmegtartás a meglévő felhasználóknak az egyes ciklusokban megújító százalékos arányát jelenti. A modern technológiai/SaaS vállalkozások lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy bármikor felmondják szerződésüket. Még a legszigorúbb szerződésekben is van egy megújítási időszak, amely alatt az ügyfél büntetés nélkül távozhat.

Ez azt jelenti, hogy minden ciklusban a szervezetnek marketingtevékenységeket kell folytatnia minden ügyfél megtartása érdekében.

Példa: Csökkentse a felhasználói lemorzsolódást a következő pénzügyi évben 5% alá. Mérőszámok: Az ügyfélmegtartás mérőszámai változatosak lehetnek. Néhány példa: Célzott digitális marketingkampányt indítson a legfontosabb ügyfelek számára.

Kezdeményezzen 100%-ban megújítási tárgyalásokat legalább 90 nappal a szerződés lejárta előtt.

Legalább havonta egyszer tartson ügyfél-sikeres megbeszéléseket az üzleti érdekelt felekkel.

Mutassa be a jelentős új funkciókat minden meglévő ügyfélnek

10. Javítsa az ügyfelek elkötelezettségét

Nagyon kevés szervezet használja ki a szájpropagandát hatékony értékesítési csatornaként. Ez hiba. A szájpropaganda olyan hitelességgel és megbízhatósággal rendelkezik, amellyel egyetlen vállalati marketingcsatorna sem rendelkezik. Az ajánlással érkező potenciális ügyfelek nagyobb valószínűséggel válnak vásárlókká, mint azok, akik feliratkoztak a hírlevelére.

Példa: Növelje az ajánlások révén generált potenciális ügyfelek számát 30%-kal a pénzügyi év során. Mérőszámok: Kérjen véleményeket az ügyfelektől nyilvános platformokon, például a G2-n.

Készítsen átfogó ügyfél-támogató programot az első negyedévre.

Készítsen egy egyszerű ajánlói nyomonkövetési mechanizmust, amelyet az ügyfelek használhatnak.

Függetlenül attól, hogy milyen marketingcélokat tűzött ki, azokat SMART-nak kell lennie. Nézzük meg, hogyan.

A SMART célok és a marketing célok összekapcsolása

A SMART célok konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, relevánsak és időhöz kötöttek. A SMART célok keretrendszere lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy céljaikat hatékonyan és sikeresen megvalósítsák.

A marketingcélok meghatározásakor érdemes azokat SMART-nak (konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött) kialakítani. Nézzük meg például, hogyan nézhet ki egy olyan cél, mint a bevétel növelése.

SMART marketingcélja az lehet, hogy „a következő pénzügyi évben 10%-kal növelje a fő termékből származó bevételt”. Ez az alábbiakat jelenti:

Konkrét : Növelje a fő termékből származó bevételt.

Mérhető : 10%

Elérhető : A múltbeli teljesítmény alapján ez egy ésszerű célkitűzés lenne.

Releváns : A szervezeti növekedés támogatása érdekében ez egy releváns célkitűzés.

Időhöz kötött: A pénzügyi éven belül

Ha még nem jártas a célok kitűzésében, próbálja ki a ClickUp SMART Goal Action Plan Template sablonját. Ez a kezdőknek is könnyen használható, testreszabható sablon lehetővé teszi, hogy célokat tűzzön ki, terveket készítsen és nyomon kövesse marketingtevékenységeinek előrehaladását.

Hogyan állítson fel és érjen el marketingcélokat

A blogbejegyzésben szereplő marketingcélok példái inspirációként szolgálhatnak a saját céljainak meghatározásához. Még ha tudja is, milyen célokat szeretne elérni, azok megfelelő meghatározása kihívást jelenthet. Mi segítünk Önnek.

1. Ismerje meg szervezete céljait

Ismerje meg az üzleti vezetéstől, hogy mik a szervezet átfogó céljai és útiterve. Ismerje meg a legfontosabb prioritásokat, a nem megkerülhető feltételeket és az azok eléréséhez rendelkezésre álló erőforrásokat.

A ClickUp Company OKRs and Goals Template(Cég OKR-ek és célok sablonja) eszközzel exponenciálisan könnyebb lesz kezelni és megérteni a szervezeti célokat. Ez a középhaladó szintű sablon hatékony eszköz a vállalat számos céljának összevonására és rendszerezésére.

2. Határozza meg marketingcéljait

A szervezeti célok alapján tervezze meg marketingcéljait. Vegye figyelembe a marketing minden aspektusát, valamint a kapcsolódó részlegeket, például az értékesítést és az ügyfélszolgálatot. Használjon célkitűzési sablonokat a folyamat felgyorsításához.

Itt találja a ClickUp marketing cselekvési terv sablonját és a ClickUp marketing terv sablonját, amelyek segítenek megtervezni az év marketingtevékenységeit. Ez a kezdőknek is könnyen használható sablon segít mindent egy helyen dokumentálni, a céloktól a tevékenységekig és az eredményekig.

3. Határozzon meg SMART célokat

Állítsa be marketingcéljait SMART célok formájában. Emellett tegye azokat láthatóvá a csapat számára.

A ClickUp Goals remek eszköz ehhez. Állítsa be marketingcéljait kulcsfontosságú eredményekként, numerikus, pénzügyi, igaz/hamis vagy feladatcélokkal. Rendezze őket mappákba, és használja a haladás összesítését, hogy egyetlen ablakban láthassa az aktuális állapotot. Ösztönözze a csapat tagjait, hogy a KPI-k részeként vállaljanak célokat.

ClickUp Goals a marketingcélok meghatározásához, nyomon követéséhez és eléréséhez

📖 Bónusz olvasmány: Példák üzleti marketing OKR-ekre.

4. Kövesse nyomon az előrehaladást

Használjon marketingelemző szoftvert, hogy átfogó irányítópultokat állítson be marketingcéljaihoz. A ClickUp Dashboards segítségével testreszabható widgeteket állíthat be bármelyik nyomon követett teljesítménymutatóhoz.

Külső forrásokat, például ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszereket, értékesítési eszközöket, közösségi média kezelő eszközöket stb. is könnyedén integrálhat, hogy teljes képet kapjon.

Valós idejű jelentések minden marketingcélhoz

Kezdje egyszerűen a ClickUp marketingjelentés-sablonnal. Vagy állítson be saját, sokoldalú irányítópultot az igényeinek megfelelően.

Érje el marketingcéljait a ClickUp segítségével

A „készítsd el a terméket, és az emberek eljönnek” korszaka már rég elmúlt. Legyen szó a szupermarket narancslé-polcáról vagy számviteli szoftverről, minden kategóriában több tucat, ha nem több száz termék található.

Mivel ezek alig különböznek egymástól, a marketing (pozícionálás, üzenetküldés, célzás stb.) jelentős szerepet játszik a termék sikerében. A marketing hatékonysága érdekében stratégiai megközelítésre van szükség, amely a megfelelő célokkal kezdődik.

A mérhető marketingcélok kitűzése csak a kezdet. Ezután egy hatékony eszközre van szükség a célok kitűzéséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez, a kiigazítások elvégzéséhez és a terv betartásához. A ClickUp for Marketing pontosan ezt a célt szolgálja.

A ClickUp egy hatékony projektmenedzsment szoftver, amely digitális marketingkampányok, tartalom, valós idejű együttműködés, marketingtervezési folyamat, jelentések és még sok más megvalósítását teszi lehetővé. Digitalizálja marketingtevékenységeit.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot.