Hogyan javíthatja értékesítési termelékenységét

Tudta, hogy a legtöbb értékesítési szakember csak idejének 30%-át fordítja tényleges értékesítésre?

A fennmaradó időben nem értékesítéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokkal vannak elfoglalva, például e-mailek írásával, találkozók ütemezésével és utazások tervezésével, amelyek nagy része nem produktív időfelhasználás.

Ha produktívabb értékesítési környezetet szeretne létrehozni, akkor csapatát fel kell szerelnie azokkal az eszközökkel, információkkal, folyamatokkal és gondolkodásmóddal, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy az értékesítési célok elérésére koncentrálhassanak. A legjobb az egészben, hogy mindez könnyebben megvalósítható, mint gondolná.

Ebben a blogbejegyzésben megmutatjuk, hogyan!

Mi az értékesítési termelékenység?

Az értékesítési termelékenység az értékesítési csapat hatékonyságát és eredményességét jelenti az értékesítési célok és célkitűzések elérésében.

Ez magában foglalja a teljesítmény maximalizálását, több feladat elvégzését kevesebb idő alatt, valamint egy olyan munkakörnyezet létrehozását, amely elősegíti az együttműködést és a hatékony időgazdálkodást.

Az értékesítési termelékenység fontossága az üzleti növekedésben

Az értékesítési termelékenység azt méri, hogy értékesítési csapata mennyire hatékonyan generál bevételt a vállalkozás számára a ráfordított időhöz és erőforrásokhoz viszonyítva. Ez lehetővé teszi az egyéni szinten és a csapat egészében fellépő szűk keresztmetszetek azonosítását és kiküszöbölését, növelve ezzel az értékesítési termelékenységet és javítva a bevételt.

Az értékesítési termelékenység megértése érdekében az értékesítési vezetők gyakran figyelembe veszik az olyan mutatókat, mint az átlagos lead-válaszidő, az első ajánlaton lezárt ügyletek aránya és az értékesítési képviselők ügyletnyereség-veszteség aránya , hogy javítsák csapataik termelékenységét.

A gyorsan fejlődő technológia azonban lehetővé teszi az értékesítési vezetők számára, hogy többet tegyenek, például gyorsabban hozzanak létre értékesítési tartalmakat az AI segítségével.

Az értékesítési termelékenység jelenlegi trendjei

Az értékesítés világa minden iparágban folyamatosan fejlődik. Ami 10 évvel ezelőtt még bevált gyakorlatnak számított, ma már elavult, különösen a technológia gyors fejlődése miatt.

Íme néhány, az értékesítési termelékenység terén figyelembe veendő trend:

Az AI elterjedtsége: Ha még mindig azt kérdezi magától, Ha még mindig azt kérdezi magától, hogy „Hogyan használhatom az AI-t az értékesítésben? ”, akkor lemaradt – az értékesítési képviselők máris kihasználják az AI-t, hogy hatékonyabban keressenek potenciális ügyfeleket, automatizálják a manuális tevékenységeket és gyorsabban elérjék céljaikat, ezzel napi két órát megtakarítva.

Több érintkezési pont: A vállalatok egyre inkább a többcsatornás megközelítés felé mozdulnak el, ami azt jelenti, hogy az értékesítési csapatnak fel kell készülnie arra, hogy az értékesítési ciklus során legalább négy-hét alkalommal lépjen kapcsolatba az ügyféllel több platformon keresztül.

Összpontosítson a kapcsolatokra: Használja Használja az értékesítési terv sablonokat kapcsolatépítésre, segítve az ügyfeleket abban, hogy jobban megértsék saját igényeiket, és ösztönözve őket a tájékozott döntések meghozatalára.

Az értékesítési termelékenység mérésének legfontosabb mutatói

Mielőtt belemennénk a mutatókba, tisztázzuk külön-külön az értékesítési hatékonyság és eredményesség fogalmát.

Mi a különbség a két kifejezés között?

Az értékesítési hatékonyság egy arány, amely méri, hogy egy vállalkozás mennyi bevételt termel minden egyes, termékeinek promóciójára és értékesítésére fordított pénzösszeg után.

Másrészt az értékesítési hatékonyság inkább kvalitatív fogalom.

Értékeli, hogy az értékesítési csapat mennyire képes kedvező eredményeket elérni az értékesítési tevékenységek minősége és azok eredményekre gyakorolt hatása alapján, például üzletek lezárása, ügyfélkapcsolatok ápolása vagy konkrét üzleti célok elérése.

Például az értékesítési folyamat rendszerezése az ügyfeleknél eltöltött idő csökkentésével (hatékonyság) több konverzióhoz vezethet. Ugyanakkor, ha időt szán arra, hogy mélyen megértse az ügyfelek igényeit, és személyre szabja az értékesítési stratégiát (hatékonyság), az magasabb értékű értékesítésekhez vagy hosszú távú partnerségekhez vezethet.

Nyilvánvaló, hogy az értékesítési hatékonyság közvetlenül befolyásolja az eredményt. A vállalat növekedésével az értékesítési csapatoknak javítaniuk kell értékesítési folyamataik és munkafolyamataik szigorúságát, hogy megfeleljenek a vevői igényeknek és nyereséges növekedési motorrá váljanak.

Most nézzük meg a termelékenység értékeléséhez használt általános értékesítési KPI-ket:

1. Árbevétel értékesítőnként

Ez az érték, más néven értékesítőnkénti értékesítés, az egyes értékesítők üzleti bevételt generáló képességét méri. Például egy értékesítő az év első negyedévében 500 000 dollár bevételt generál.

2. Az értékesítési ciklus hossza

Ez az átlagos időtartamot jelenti, amely alatt egy potenciális ügyfél végigmegy az értékesítési folyamaton, az első kapcsolatfelvételtől az üzlet lezárásáig. Például az első kapcsolatfelvételtől az üzlet lezárásáig átlagosan 90 nap telhet el.

3. Vezető konverziós arány

Ez egy alapvető mutató a potenciális ügyfelek ápolási stratégiáinak értékeléséhez. Azon potenciális ügyfelek százalékos arányát méri, akik ténylegesen fizető ügyfelekké válnak. Kiszámítása: (konverziók száma / potenciális ügyfelek száma) x 100%.

Például, ha 500 potenciális ügyfélből 50 válik fizető ügyféllé, akkor a konverziós arány (50 / 500) x 100% = 10% lesz.

4. Nyerési arány

Ez az érték az értékesítési csapat által lezárt sikeres ügyletek számát számítja ki százalékban az adott időszakban megkeresett összes lehetőséghez viszonyítva. Például, ha a csapata 100 lehetőségből 20 ügyletet zárt le, akkor a nyerési arány (20 / 100) x 100% = 20% lesz.

5. Átlagos üzletméret

Ez a mutató az egyes lezárt ügyletek átlagos bevételét követi nyomon. Segít megérteni az egyes értékesítések értékét, és azonosítani, hogy értékesítési csapata a nagy értékű lehetőségekre vagy a kisebb, gyorsabb nyereségre koncentrál-e.

Bevált stratégiák az értékesítési termelékenység növelésére

Hogyan lehet javítani az értékesítési csapat termelékenységén? Az a lényeg, hogy tudni kell, mely intézkedések lesznek a legnagyobb hatással. Íme nyolc gyakorlati értékesítési stratégia a termelékenység növelésére.

1. Határozzon meg egyértelmű és megvalósítható értékesítési célokat a csapatának

Ez magától értetődőnek tűnik, de a világos célok és célkitűzések kulcsfontosságúak ahhoz, hogy az értékesítési csapatnak irányt mutassanak. Ha mindenki megérti, mit kell tennie és miért fontos ez az üzlet számára, akkor valószínűleg motivált marad és a helyes úton halad tovább.

A célok kitűzésekor feltétlenül határozza meg a sikert egy bizonyos számú új ügyfél vagy magas értékű üzletkötés formájában. Ezután állapodjon meg a mindenki előrehaladásának nyomon követéséhez használt mutatókról.

Ha például a következő negyedévben 20%-kal szeretné növelni az értékesítési termelékenységet, akkor állítson be minden értékesítő számára egy célt, hogy legalább egy bizonyos számú üzletet kössön, vagy egy minimális bevételt érjen el.

Használhatja a ClickUp SMART Goals Template sablont is, hogy céljai egyértelműen meghatározottak (Specific), számokkal vagy mérföldkövekkel nyomon követhetők (Measurable), reálisak (Achievable), összhangban álljanak az általános céljaival (Relevant) és határidővel rendelkezzenek (Time-bound).

Töltse le ezt a sablont Állítson fel jobb célokat magának és csapatának a ClickUp SMART Goals Template segítségével.

A sablon egyszerűsíti a célok kitűzését éves, negyedéves, heti és akár napi szinten is. Lehetővé teszi az alábbiakat:

Kategorizálja és rendelje hozzá a kritikus célok metaadatait, hogy rögzíthesse a lényeges részleteket.

Becsülje meg a cél eléréséhez szükséges időt és erőforrásokat

Használja az időkövetés, címkézés, függőségi riasztások és e-mail értesítések funkciókat, hogy létrehozzon egy fókuszált „Go; Get Em!” tervet, amely összhangban áll a feladatainak prioritásaival.

Másrészt a ClickUp értékesítési projektmenedzsment szoftver lehetővé teszi, hogy mindent kezeljen – a potenciális ügyfelek nyomon követésétől az ügyfelek bevonásáig.

Hozzon létre feladatokat alfeladatokkal, hogy mindenki tudja, mit kell tenni, és ki felelős az egyes részekért. Adjon hozzá egyszerű ellenőrzőlistákat, hogy lebontsa a nagyobb feladatok elvégzésének lépéseit, megkönnyítve ezzel a haladás nyomon követését és biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

A ClickUp értékesítési projektmenedzsment szoftver segítségével egyetlen platformon kezelheti a potenciális ügyfelek nyomon követését, ápolását, az ügyfelek bevonását és az együttműködést.

A szoftver minimalizálja a manuális adatbevitelt, és a ClickUp Automation segítségével biztosítja a potenciális ügyfelek zökkenőmentes áramlását az értékesítési folyamatban.

Beállíthatja, hogy a rendszer automatikusan hozzárendeljen feladatokat a különböző szakaszokhoz, az ügyfelek tevékenységének alapján frissítéseket indítson el, és akár a prioritásokat is módosítsa.

Salesforce és HubSpot eszközöket használ? Semmi gond. Csak csatlakoztassa a megfelelő ClickUp integrációt, és máris készen áll. Bármelyik eszközben végzett művelet, beleértve a ClickUp-ot is – például új potenciális ügyfél megszerzése vagy új feladat létrehozása – automatikusan szinkronizálódik a platformok között.

Alkalmazzon több mint 100 előre elkészített sablont a ClickUp Automations segítségével, hogy automatizálja a rutinmunkát.

Végül, a ClickUp Dashboards segítségével világos képet kaphat az üzletek előrehaladásáról, arról, hogy ki zárja le őket, valamint a csapata általános teljesítményéről. Ráadásul a kumulatív áramlás, a burnup, a burndown és a sebesség diagramok segítségével gyorsan felismerheti az esetleges akadályokat, és biztosíthatja a folyamatok zökkenőmentes működését.

A ClickUp Dashboards segítségével saját személyes irányító központot hozhat létre a hatékony, szervezett munkafolyamatokhoz.

2. Tervezzen személyre szabott értékesítési képzési programokat a folyamatos növekedés érdekében

Az új munkatársak beillesztése és képzése elengedhetetlen ahhoz, hogy értékesítési képviselői azonnal munkába állhassanak. Amikor új munkatársat vesz fel, gondoskodjon róla, hogy minden szükséges erőforrást megkapjon, határozzon meg egyértelmű célokat az első néhány napra, és rendszeresen ellenőrizze, hogy hogyan boldogul.

De a képzés ezzel még nem ér véget.

Dolgozzon együtt értékesítési csapatával, hogy olyan folyamatos tanulási programot hozzon létre, amely segít nekik pótolni a hiányzó ismereteiket, és kövesse a lépésről lépésre kidolgozott, célorientált képzési tervet.

Például, ha értékesítési csapata több helyszínen dolgozik, fektessen be olyan programokba, mint a távoli coaching, és tartsa a foglalkozásokat rövidnek és interaktívnak, hogy a résztvevők végig koncentráltak maradjanak. Használjon olyan értékesítési eszközöket, mint a ClickUp képzési bevezetési terv sablonja, hogy:

Határozzon meg egy világos ütemtervet, hogy mikor és hogyan fogják lebonyolítani a képzést, akár szakaszokban, akár csoportokban.

Határozza meg, kiknek van szükségük képzésre, például konkrét csapattagok vagy munkakörök, és gondoskodjon arról, hogy a megfelelő emberek vegyenek részt benne.

Vázolja fel a legfontosabb tanulási célokat, és szervezze meg a célok eléréséhez szükséges képzési anyagokat, tanfolyamokat vagy modulokat.

Töltse le ezt a sablont Vázolja fel az értékesítési képzés bevezetésének lépéseit és ütemtervét a ClickUp képzési bevezetési terv sablonjával.

A sablon elsődleges célja annak biztosítása, hogy a képzés strukturált módon történjen, és az összes értékesítési képviselő ugyanazon az oldalon álljon, hogy megfelelően végezhesse munkáját.

3. Optimalizálja értékesítési folyamatát a maximális hatékonyság érdekében

Egy tipikus értékesítési folyamat olyan lépéseket tartalmaz, mint a potenciális ügyfelek felkutatása, a potenciális ügyfelek minősítése, a termék bemutatása, az esetleges kifogások kezelése, az üzlet lezárása és a bevétel generálása. Minden napi tevékenységének támogatnia kell egy vagy több ilyen alapvető lépést.

Az értékesítési folyamat szabványosításához jó kiindulási pont, ha áttekinti azt egészében, és felméri, hogy az egyes lépések vagy feladatok mennyire szükségesek.

Kérdezze meg magától:

Mennyi időt vesz igénybe?

Ez a legjobb módja a csapattagok idejének kihasználásának?

Van-e módja annak automatizálására értékesítési termelékenységi eszközök segítségével?

Például a ClickUp értékesítési folyamat sablonja megkönnyítheti ezt a feladatot.

A sablon lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy minden releváns adatot egy központi, kódolásmentes rendszerben szervezzenek meg, legyen szó potenciális ügyfelek nyomon követéséről, feladatok kezeléséről vagy az előrehaladás grafikonokkal történő megjelenítéséről.

A ClickUp segítségével feladatokat rendelhet a csapattagokhoz, határidőket állíthat be és megjegyzéseket fűzhet a kontextus megadásához. A folyamatok rendszeres figyelemmel kísérésével és kiigazításával gyorsan alkalmazkodhat az iparágban bekövetkező változásokhoz vagy az értékesítési stratégiájához.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp értékesítési folyamat sablonjával ápolja a potenciális ügyfeleket, amíg azok valódi ügyfelekké válnak.

Ez a sablon felkészíti Önt a következőkre:

A ClickUp Gantt-diagram nézetével vizuálisan ábrázolhatja a legfontosabb fázisokat, mint például a potenciális ügyfelek felkutatása, minősítése, bemutatás, tárgyalás és üzletkötés.

Határozza meg célpiacát, és gyűjtsön visszajelzéseket csapatától a ClickUp Docs segítségével.

Azonosítsa a folyamat azon területeit, ahol javításra van szükség.

4. Tanulja meg az időgazdálkodást az alacsony értékű feladatok kiküszöbölésével

Annak érdekében, hogy értékesítési csapata idejét a megfelelő dolgokra fordítsa, értékelje, hogy értékesítési képviselői milyen tevékenységeket végeznek, és mennyi időt szánnak az egyes tevékenységekre.

Ezután gondosan vizsgálja meg az eredményeket, hogy képet kapjon az értékesítési és nem értékesítési tevékenységek közötti megoszlásról. Az adatok segítségével megalapozott döntéseket hozhat arról, hogyan segítheti értékesítési képviselőit a munkahét optimalizálásában.

Ez magában foglalhatja a ismétlődő feladatokhoz szükséges értékesítési automatizálási szoftverekbe való befektetést vagy a folyamat felesleges lépéseinek eltávolítását, például a túlzott belső értékesítési megbeszélések vagy a túlbonyolított e-mailes nyomon követések megszüntetését.

Hozzon létre hatékony automatizálási folyamatokat a ClickUp Automations segítségével.

Ne feledje azonban, hogy a ráfordított idő nem az egyetlen mérőszám.

Az eredményeket felhasználhatja időgazdálkodási alternatívák előmozdítására, például kommunikációs workshopokba való befektetésre, hogy csapata hatékonyabban tudjon kommunikálni az ügyfelekkel (és csökkenthesse a szükséges extra interakciók számát).

5. Fejlessze kommunikációs stratégiáit, hogy gyorsabban köthessen üzleteket

A Salesforce jelentése szerint az értékesítési képviselők 81%-a úgy véli , hogy a csapatmunka elengedhetetlen a több üzlet megkötéséhez. Azonban a különböző funkciókat ellátó csapatok, például a marketing, a termékfejlesztés és az ügyfélszolgálat összehangolása bonyolult lehet a különböző nézőpontok és célok miatt.

Ehhez olyan eszközöket és folyamatokat kell használnia, amelyek támogatják a belső együttműködést. Ez megkönnyíti értékesítési képviselőinek a szükséges információk és erőforrások összegyűjtését, hogy meggyőző érveket tudjanak felhozni potenciális ügyfeleiknek.

Például a ClickUp Chat segítségével az értékesítési és marketingcsapatok azonnal feladatokká alakíthatják a beszélgetéseket, összekapcsolhatják a releváns dokumentumokat, és biztosíthatják, hogy az összes potenciális ügyféllel kapcsolatos információ könnyen elérhető legyen ugyanazon a platformon.

A @mentions funkciót feladatokban és dokumentumokban is használhatják, hogy felhívják a csapattagok figyelmét és azonnali együttműködést kezdeményezzenek.

Dolgozzon együtt másokkal az ötleteken, és hozzon létre lenyűgöző dokumentumokat vagy wikiket beágyazott oldalakkal és egyedi formázási lehetőségekkel útitervekhez, tudásbázisokhoz és egyebekhez.

De egy mozgalmas napon az üzenetek minden irányba repülhetnek, és csapata időnként túlterheltnek érezheti magát. Használja a ClickUp Brain-t, a ClickUp beépített AI-asszisztensét.

A ClickUp Brain írási asszisztense gondoskodik arról, hogy e-mailjei, ajánlatai és jegyzetei hibátlanok legyenek. Akár üzeneteket ír, akár ügyféladatokat frissít, ez a funkció segít tökéletesíteni írásait, anélkül, hogy megizzadna.

A beépített helyesírás-ellenőrzőnek köszönhetően pedig nem kell aggódnia a helyesírási hibák miatt – a rendszer automatikusan ellenőrzi az összes szöveget, miközben dolgozik, közvetlenül a feladatokon belül, külön pluginek nélkül.

Miután a belső összehangolás megvalósult, a figyelem középpontjába az értékesítési csapat hatékony kommunikációja kerülhet a potenciális ügyfelekkel. Így a hosszú kommentárszálak helyett a ClickUp Clips segítségével gyorsan megoszthatja a képernyőfelvételeket, és világosan bemutathatja ötleteit.

Bármelyik klipet feladattá alakíthat, így könnyebb lesz a felelősséget kiosztani és nyomon követni a feladatokat. Ez gyorsabb döntéshozatalt, egyértelműbb üzeneteket és több lezárt üzletet eredményez.

Ossza meg a képernyőfelvételeket, hogy pontosan közvetítse üzenetét, anélkül, hogy e-mail láncot vagy személyes találkozót kellene szerveznie a Clip by ClickUp segítségével.

Ezenkívül a ClickUp Brain, ha a Clips-szel együtt használja, új lehetőségeket nyit meg az értékesítési termelékenység javítására.

Használhatja valós idejű, AI által generált átiratokkal ellátott videók készítéséhez, ami különösen hasznos lehet, ha komplex fogalmakat magyarázó részletes bemutató videókkal szeretné megnyerni az ügyfeleket.

A ClickUp Brain az AI-alapú asszisztens, amely közvetlenül az értékesítési munkafolyamatában működik.

A ClickUp Brain automatikusan átalakítja a hangot szöveggé, és mesterséges intelligenciát használ a beszélgetései alapján a kérdések megválaszolásához, így minden dokumentálva és felhasználható marad.

💡 Profi tipp: Rendszeresen tartson képzéseket, hogy csapata elsajátítsa az aktív hallgatás és a történetmesélés technikáit. Ezek a készségek segítenek nekik empatikus, személyre szabott üzeneteket megfogalmazni, amelyek közvetlenül a vásárlók igényeire és problémáira reagálnak.

6. Fejlessze ki az értékesítési kultúrát, amely motiválja és felhatalmazza csapatát

A csapatkultúra sokkal fontosabb szerepet játszik az értékesítési termelékenység növelésében, mint gondolná, és a legjobb módja annak kialakításának, ha minden egyes értékesítési képviselőnek segít abban, hogy a legjobb teljesítményt nyújthassa.

Ösztönözze őket célok kitűzésére, és vegyen részt a jövőkép és a KPI-k meghatározásával kapcsolatos megbeszéléseken. Szervezzen peer-to-peer mentorálási lehetőségeket, hogy mindenki tanulhasson egymástól.

A verseny minden értékesítési csapat elkerülhetetlen része – miért ne osztaná meg átláthatóan a csapat mutatóit, és miért ne gamifikálná a folyamatot, hogy nem pénzügyi jutalmakat is bevonjon a nem hagyományos sikerekért?

Ne felejtse el, hogy a sikerek ünnepléséhez hasonlóan a kudarcokról is nyíltan beszéljen és tanuljon belőlük; ez elengedhetetlen a csapat növekedésének és rugalmasságának elősegítéséhez.

7. Vezessen be dinamikus teljesítményértékeléseket a fejlesztések ösztönzése érdekében

A strukturált teljesítményértékelések elengedhetetlenek az értékesítési csapat folyamatos fejlesztésére irányuló kultúra előmozdításához. Ha rendszeresen áttekinti a kijelölt KPI-ket az értékesítőkkel, segít nekik abban, hogy a fontos dolgokra koncentráljanak, és elérhető célokat tűzzenek ki maguk elé.

Tartsa nyitott párbeszédként a felülvizsgálati folyamatot. Kérdezze meg képviselőit, hogyan segíthet nekik, és milyen javaslataik vannak a piacról, ahogyan ők látják, vagy bármilyen belső folyamat javításáról.

Ez egy remek lehetőség arra, hogy pontosan meghatározza az esetleges konkrét kihívásokat, így biztosítani tudja számukra a szükséges kiegészítő képzést és támogatást.

Például rámutathatnak arra, hogy az új piac, amelyen dolgoznak, a vártnál nagyobb, ami segíthet a következő negyedév értékesítési kapacitásának tervezésében. Ehhez mindig használhatja a szabványos értékesítési jelentés sablonokat.

Például a ClickUp értékesítési nyomkövető sablonja lehet az Ön első számú eszköze az értékesítési folyamat minden elemének nyomon követéséhez.

Íme, mi teszi ezt a megoldást nagyszerűvé:

Nyomon követheti az egyéni és a csapat teljesítményét, amint az megtörténik, ami azt jelenti, hogy nem kell többé a negyedév végéig várnia a korrekcióra.

Megmutatja, hogy pontosan hol hoznak eredményt az értékesítési erőfeszítései, és hol nem, így azokra a területekre koncentrálhat, amelyek működnek.

A legjobb az egészben, hogy segít okos, adatalapú döntéseket hozni, amelyek előreviszik a folyamatot.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp értékesítési nyomkövető sablonjával vizualizálhatja az értékesítési teljesítményt és optimalizálhatja az értékesítési folyamatot.

Ez a fajta átláthatóság biztosítja, hogy értékesítési stratégiája mindig kemény adatokon alapuljon, nem pedig találgatásokon.

Ha azon töri a fejét, hogyan bővítheti értékesítési csapatát a termelékenység romlása nélkül, a technológia a megoldás. Számos eszköz áll rendelkezésre, amelyekkel egyszerűsítheti értékesítési ciklusát, például tevékenységkövetés, potenciális ügyfelek továbbítása, e-mail/LinkedIn-kapcsolatfelvétel és kimenő hívások.

A ClickUp CRM projektmenedzsment szoftver például lehetővé teszi a szilók megszüntetését és a kommunikáció felgyorsítását azáltal, hogy integrálja az e-maileket a platformba.

Egyetlen e-mail központ segítségével együttműködhet az üzletkötésekben, elküldheti a projekt frissítéseit a meglévő ügyfeleknek, és bevonhat új ügyfeleket. A szoftver lehetővé teszi továbbá, hogy fiókjait skálázható mappa- és lista hierarchiával szervezze, részletes jogosultságokkal szabályozva, hogy ki mit láthat.

Gyorsítsa fel a potenciális ügyfelek megszerzését és növelje az ügyfélelégedettséget a ClickUp CRM projektmenedzsment szoftverrel.

A ClickUp CRM sablon új szintre emeli az ügyfélkapcsolat-kezelést – függetlenül attól, hogy Ön egy induló kisvállalkozás vagy egy már megalapozott nagyvállalat.

A sablon intuitív, központi felületet biztosít, ahol könnyedén kezelheti a potenciális ügyfeleket, üzleteket, fiókokat és egyebeket, valamint kapcsolatba léphet az ügyfelekkel az ügyfélút minden szakaszában.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp CRM sablon segítségével minősítheti a potenciális ügyfeleket, nyerhet üzleteket és építhet ki kapcsolatokat ügyfeleivel.

A ClickUp CRM-sablonjával a következőket teheti:

Egy pillantással áttekintheti értékesítési folyamatát, és megtudhatja, mely ügyletek igényelnek figyelmet, és melyek állnak közel a lezáráshoz.

Kövesse nyomon az egyes potenciális ügyfelek vagy meglévő ügyfelek kommunikációs előzményeit, hogy pontosan ott folytathassa, ahol abbahagyta.

Valós időben működjön együtt a CRM-en belül a csapat tagjainak feladatok kiosztásával.

A menedzsment szerepe az értékesítési termelékenységben

Vállalkozásának vezetése fontos szerepet játszhat egy produktívabb értékesítési csapat felépítésében.

Mint a szabványok hordozói, elkötelezettségük a világos elvárások meghatározása, az együttműködés ösztönzése és lehetővé tétele, valamint az eredmények rendszeres figyelemmel kísérése nagyban hozzájárulhat az értékesítési termelékenység javításához.

Számos módszer segíti az értékesítési vezetőket ennek elérésében.

1. Példamutatás

Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy bármely új folyamat vagy gyakorlat csapat-szintű elfogadottságot nyerjen. Ha a vezetők felelősséget vállalnak a szerepükért, vagy nyíltan kérnek segítséget, amikor szükségük van rá, mások is hajlandóak lesznek követni a példájukat.

2. Coaching és mentorálás

A vezetők egyéni foglalkozásokat kínálhatnak az értékesítési képviselőknek, hogy megtanítsák nekik a szükséges készségeket, vagy hosszabb távú mentorálási foglalkozásokat kínálhatnak, hogy segítsék őket abban, hogy jobban összhangba hozzák erősségeiket és szenvedélyeiket, és megtervezzék karrierjük pályáját.

3. Az együttműködés ösztönzése

A vezetők csapatépítő gyakorlatok révén és az értékesítési képviselők bevonásával a stratégia kidolgozásába és a jövőkép kialakításába elősegíthetik a csapatszellem kialakulását és az együttműködést az értékesítési szervezeteken belül.

4. Intelligens értékesítési termelékenységi terv kidolgozása

Az értékesítési termelékenységi terv a legfontosabb eszköz mindenféle értékesítési projektmenedzsmentben. Vezetői tapasztalatával és szakértelmével központi szerepet játszhat a terv kidolgozásában, segítve a célok kitűzését.

Ezek a stratégiák javaslatokat is tartalmaznak az értékesítési technológiai eszközökhöz, amelyekkel hatékonyabbá teheti csapatát, valamint képzési programokat is tartalmaznak, amelyekkel csapata tagjai naprakészek maradhatnak a legújabb trendek és technológiák terén.

Ezenkívül aktívan értékelhetik az értékesítési teljesítményt, azonosíthatják a problémás területeket, és megalapozott döntéseket hozhatnak azok leküzdéséről.

Erősítse értékesítési csapatait a ClickUp segítségével

Az értékesítési termelékenység optimalizálása elengedhetetlen az értékesítési képviselők sikeréhez, és ezt a legjobb módja az együttműködés. Rendszeresen ellenőrizze és egyeztesse mindenkivel a céljaik elérésének előrehaladását és azt, hogy milyen támogatásra van szükségük a további eredmények eléréséhez.

A technológia jelentősen megkönnyítheti csapata munkáját, ezért érdemes befektetni az értékesítéskezelő eszközökbe. A ClickUp természetesen kiemelkedik az értékesítési projektmenedzsment minden területét lefedő, all-in-one értékesítés-támogató platformjával.

A zökkenőmentes CRM-integrációtól a hatékony valós idejű elemzésekig és az igényeinek megfelelően testreszabható sablonokig a ClickUp nem csak támogatja értékesítési munkafolyamatát, hanem átalakítja azt.

Ha készen áll stratégiájának fejlesztésére, az értékesítési termelékenység mérésére és a célok túlteljesítésére, regisztráljon ingyenesen a ClickUp szolgáltatásra.

Mindenekelőtt gondoskodjon arról, hogy fenntartsa és előmozdítsa az együttműködés, a tanulás és a jóllét kultúráját, hogy minden értékesítési képviselő úgy érezze, hogy a legjobbját tudja nyújtani. Sok sikert!