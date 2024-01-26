Hogyan építsünk erős csapatkultúrát egy magas teljesítményű csapat számára?

Mi az elsődleges? Az erős csapatkultúra vagy a magas teljesítményű csapat? Ha megnézzük a magas teljesítményű csapatokat, azt látjuk, hogy mögöttük egy erős csapatkultúra áll.

Ha olyan csapatkultúrát hoz létre, amely pozitív megerősítéssel ösztönzi a kollektív növekedést és fejlődést, akkor egy magas színvonalú, önellátó, felelősségteljes egységet kap, amely időben eredményeket szállít és más paraméterekben is kiemelkedő teljesítményt nyújt.

Az erős csapatkultúra pozitív hatással van a csapat kulcsfontosságú tagjaira és a vezetésre. A Gallup felmérése szerint a munkavállalói elkötelezettség 70%-os eltérése közvetlenül arányos azzal a környezettel, amelyet a vezető tud kialakítani.

Ezzel szemben a vezetők 46%-a állítja, hogy a csapatkultúra befolyásolja a kritikus területeken, például a termelékenység, a munkaerő-megtartás és az elkötelezettség javulását.

A vállalatán belüli csapatok erős csapatkultúrával büszkélkedhetnek? Vagy vannak még hiányosságok, amelyeket pótolni lehetne? Nézzük meg, mit jelent az erős csapatkultúra, miért kulcsfontosságú a teljesítmény javításában, és hogyan lehet azt a csapat keretein belül megvalósítani.

Mi az a csapatkultúra?

A csapatkultúra összefogja a csapattagok értékeit, meggyőződéseit, viselkedését és hozzáállását. Szinte mindent magában foglal – a közös cél elérésére irányuló stratégiáiktól kezdve egészen egymáshoz való viszonyulásukig.

A csapat kultúrája hasonló bármely más társadalmi kultúrához: tagjai a pillérei.

Ne feledje azonban, hogy a kultúra, és tágabb értelemben a csapatkultúra is, absztrakt jellege miatt nehezen megfogható. Számos változata létezik, még egy adott vállalaton belül is.

Az erős és egészséges csapatkultúra olyan kultúra, amelyben a csapat tagjai támogatják egymást, ösztönzőktől függetlenül osztják meg tudásukat, és őszintén dolgoznak egy közös cél elérése érdekében, miközben kiváló eredményeket érnek el.

Másrészt, amikor a vállalatok nem tudnak organikusan pozitív környezetet teremteni, a vezetés gyakran szigorú szabályokat és előírásokat próbál rákényszeríteni az alkalmazottakra. Ez mérgező légkört és félreértéseket szül, és nem teszi lehetővé a csapat tagjainak, hogy önállóan kibontakozzanak.

Így az erős és pozitív csapatkultúra megteremtése a csapatvezető egyik központi feladata kell, hogy legyen. Íme, hogyan segít egy erős csapatkultúra.

Az erős csapatkultúra előnyei és előnyei

A fenti előnyökön kívül a magas teljesítményű csapatkultúra számos további előnnyel jár. Nézzük meg ezeket is:

Jobb termelékenység:

Amikor a csapat tagjai összetartást és támogatást éreznek, motiváltabbak lesznek a csapatmunkára és a legjobb teljesítményükre. Ha mindenki ugyanazon az oldalon áll és a célok kristálytiszták, az csökkenti a félreértéseket és zökkenőmentesebbé teszi a munkafolyamatot.

A csapaton belüli bizalom és kölcsönös tisztelet kiváló munkakörnyezetet teremt, csökkentve a konfliktusokat és a zavaró tényezőket.

A kívánt csapatkultúra mindenki számára felelősségérzetet és elkötelezettséget kölcsönöz, ösztönözve a csapat tagjait a határidők betartására és a kiváló munkavégzésre.

Jobb egészség és jóllét:

A pozitív csapatkultúra többféle módon is javíthatja az egészséget és a jóllétet. Amikor a csapat tagjai támogatást és elismerést éreznek, csökken a stressz szintje. A nyílt kommunikáció segít abban, hogy összekapcsolódjunk, csökkenti az egyedüllét érzését és javítja mentális jóllétünket.

A kollaboratív környezet elősegíti a munka és a magánélet egészséges egyensúlyát is, csökkentve a kiégés kockázatát.

Gyorsabb ügyfél-elégedettség és megtartás:

Ha alkalmazottai egészséges munkakultúra részesei és boldogok a munkahelyükön, az tükröződik az általuk gyártott termékekben és a nyújtott szolgáltatásokban is.

Ha ügyfelei pozitív élményeket szereznek, az elkerülhetetlenül növeli márkája általános értékét, a lojalitást és az eladásokat. Tegye minden alkalmazott-ügyfél interakciót kellemes élménnyé az erős csapatkultúra részét képező alkalmazottakkal.

Több kreatív lehetőségre van hely:

Egy motivált munkaerővel, ahol minden tag inspirálja a többieket, több lehetőség nyílik a kreativitásra. Hozza össze csapatát olyan eszközökkel, mint a ClickUp. Könnyedén együttműködhetnek egy megosztott táblán, és indítsák be a brainstorming üléseket!

Hagyjon megjegyzéseket a ClickUp Docs-ban a zökkenőmentes együttműködés érdekében. Növelje a termelékenységet, egyszerűsítse a munkafolyamatokat és ösztönözze a kreatív ötleteket.

Jobb kommunikáció:

Ha a hangsúly a hatékony kommunikáción van, és nem a merev hierarchián, az azt jelenti, hogy az információ szabadabban áramlik a szervezet minden szintjén. Ez a megközelítés lebontja azokat a szilárd határokat, amelyek akkor alakulhatnak ki, ha a kommunikáció a szervezeti szintek alapján korlátozott.

Ennek eredményeként átláthatóbb és nyitottabb eszmecsere alakul ki a vezetőség, az alkalmazottak és az ügyfelek között. Ez elősegíti az együttműködésen alapuló környezet kialakulását, biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, és hozzájáruljon a csapat vagy a szervezet általános sikeréhez.

Jobb beilleszkedés:

Hagyja, hogy az új munkatársai megismerjék a szervezetében váró élénk és ígéretes csapatkultúrát azáltal, hogy lehetőséget ad nekik a jelenlegi alkalmazottakkal való interakcióra. Erős csapatkultúra esetén a beszélgetések természetesen alakulnak, és segítenek megtalálni azokat a tehetségeket, akik fejlődési lehetőségeket és kiemelkedő teljesítményt keresnek a saját területükön.

Ha egyértelmű üzenetet küld arról, hogy mit képvisel a vállalata, milyen a mindennapi élet a munkahelyén, és milyen értékeket tart fontosnak a szervezete, az új munkatársak beilleszkedési folyamata sokkal átláthatóbbá válik.

Tegye kultúráját üzenete részévé, hogy új munkatársai tudják, mire számíthatnak.

Egy másik értékes szempont az új csapattagokkal folytatott csoportos megbeszélések, amelyek során megoszthatják ötleteiket a csapatkultúra kialakításáról. Ez nem csak a csapatkultúra megosztását jelenti, hanem a megbeszélésekből származó pozitívumok megértését és átvételét is.

Megnövekedett munkavállalói megtartás:

Egy kiváló csapatkultúrában mindenki értékesnek és elismertnek érzi magát azért, amit a csapatba hoz, ami pozitív és ösztönző munkakörnyezetet teremt. Ez magasabb munkával való elégedettséghez és erősebb kötődéshez vezet a munkahelyhez.

A pozitív munkahelyi környezet megakadályozza, hogy értékes tehetségei elhagyják a hajót és átálljanak egy magasabb fizetésű álláshoz. A csapatkultúra jelentős szerepet játszik ennek meghatározásában, lehetővé téve a munkavállalók számára, hogy karrierjükön kívül más területeken is fejlődjenek. A vállalati határokat meghaladó célokkal inspirálja csapatát, ez biztos módja a megtartásnak és a stabilitásnak.

Példák egy erős, győztes csapatkultúrára

Tudja, mit hozhat Önnek egy hatékony csapatkultúra, de hogyan lehet meghatározni, mi is az a erős és kiváló csapatkultúra? Nézzünk meg néhány példát, hogy megértsük ezt:

Humanisztikus kultúra

Irányítsa csapattagjait úgy, hogy azok aktívan részt vehessenek a munkában, és mindig a beszélgetés középpontjában álljanak. Tisztázza elvárásait a csapattal. Kérjen támogatást és konstruktív kritikát, és ösztönözze a nyílt visszajelzéseket a csapat tagjai között.

Segítsen csapatának a következő tulajdonságok kialakításában a humanisztikus kultúra elérése érdekében:

Mutasson empátiát mások igényei iránt

Támogatás és bátorítás nyújtása

Konfliktusok konstruktív megoldása

Vegyen fel konzultatív, együttműködésen alapuló megközelítést

Csapatvezetőként a következőképpen járulhat hozzá ehhez:

Helyezze előtérbe a csapat növekedését és folyamatos fejlődését

Fejlessze aktív hallgatási készségeit

Fektessen időt az egyénekbe

Ösztönözze másokban a független gondolkodást

Az a csapat, amely a projekt megkezdése előtt minden tagjától véleményt kér, és nyíltan és pozitívan keresi az alkalmazottak egymásról alkotott visszajelzéseit, a humanisztikus csapatkultúra alá tartozik.

Affiliatív kultúra

Az affilitív kultúra előtérbe helyezi a konstruktív interperszonális kapcsolatokat, és elősegíti a kollégák közötti barátságosságot és érzékenységet a csapattagok iránt.

Egy összetartó kultúrájú csapatban a kollégák segítik egymást a hivatalos problémák megoldásában, és figyelmesek a személyes ügyekben is. A csapat tagjai figyelnek egymás mentális és fizikai jólétére, és gondoskodnak arról, hogy mindenki tökéletes lelkiállapotban és környezetben dolgozhasson.

Nézzük meg, hogyan lehet elősegíteni az összetartó csapatkultúrát:

Válasszon kiegyensúlyozott megközelítést: Képes vezetőként ügyesen adjon visszajelzést, ötvözve a dicséretet a dicséretre méltó teljesítményért és a konstruktív kritikát, hogy ösztönözze a folyamatos fejlődést. Ez a kiegyensúlyozott megközelítés elősegíti Képes vezetőként ügyesen adjon visszajelzést, ötvözve a dicséretet a dicséretre méltó teljesítményért és a konstruktív kritikát, hogy ösztönözze a folyamatos fejlődést. Ez a kiegyensúlyozott megközelítés elősegíti a csapat növekedését és hozzájárul a vállalat küldetésének előmozdításához.

KPI-k nyomon követése: Affiliatív vezetőként helyezze előtérbe a csapatépítést és a munkavállalók jólétét, miközben biztosítja a folyamatos termelékenységet a munkahelyi teljesítmény fenntartása érdekében. Figyelemmel kísérje az egyéni teljesítményt a problémák azonosítása, a fejlesztendő területek meghatározása és hatékony stratégiák megvalósítása érdekében – ezek a hatékony vezetés alapvető elemei.

A rugalmasság a kulcs: Adjon kreatív szabadságot és rugalmasságot csapatának. Ösztönözze az alkalmazottakat, hogy használják fantáziájukat a munkahelyi kihívások leküzdésére, és alakítson ki egy pozitív kultúrát, ahol a kölcsönös bizalom virágzik.

Ellenállási kultúra

Az ellentétes kultúra mérsékelt formában produktív lehet egy másik, pozitívabb csapatkultúra mellett. A csapat tagjai arra ösztönözve vannak, hogy kritikusak legyenek egymás ötleteivel és javaslataival szemben a jobb eredmények érdekében.

Az ezt a kultúrát követő csapatok tagjai névtelen jelentéseket nyújtanak be más csapattagokról, amelyek főként negatívumokat tartalmaznak, amelyeken hosszú távon dolgozni lehet és javítani lehet.

Versengő kultúra

Bár a win-win keretrendszer pozitív kilátásokat nyújt, a versenyképes, win-lose kultúra elősegítése is előnyös lehet. Ez arra ösztönzi a csapat tagjait, hogy egymásnál jobb teljesítményt nyújtsanak. De ügyeljen arra, hogy a verseny egészséges és ne legyen túlzottan kiélezett.

Például ösztönözheti az értékesítési csapat tagjait havi teljesítményük alapján. A legjobb értékesítőt megkérheti, hogy tanítsa meg a többieknek a trükköket és tippeket. Ez növeli az alkalmazottak általános morálját és segít a csapat növekedésében.

Önmegvalósítási kultúra

Az önmegvalósítás kultúrája nagyra értékeli a kreativitást, a minőséget, a feladatok elvégzését és az egyéni fejlődést. Ösztönöznie kell alkalmazottait, hogy élvezzék a munkájukat, szenvedélyükké tegyék azt, és fejlesszék magukat. Ez lehetővé teszi számukra, hogy újszerűen gondolkodjanak, és új, izgalmas kihívásokkal szembesüljenek.

Az önmegvalósításra ösztönző kultúrában minden csapattag szabadon dönthet arról, hogyan szeretne dolgozni vagy hozzájárulni egy projekthez. Az irodai környezet kevésbé formális, és általában olyan rekreációs területeket is magában foglal, ahol a kollégák frissítő tevékenységek közben ötletelhetnek.

A jó csapatkultúra elemei

Ideje megérteni a dinamikus csapatkultúra kialakításának legfontosabb elemeit. Ahhoz, hogy csapata jó csapatkultúrát képviseljen, a következő kritériumoknak kell megfelelnie:

1. Fiziológiai biztonság:

Gondoskodjon arról, hogy csapattagjai biztonságban érezzék magukat, amikor kifejezik véleményüket, és ne érezzék, hogy akadályok állnak előttük, amikor megszólalnak. Biztonságban kell érezniük magukat, amikor kérdéseket tesznek fel, más alkalmazottakkal kapcsolatos tapasztalataikról beszélnek, vagy hibákat követnek el.

2. Kölcsönös tisztelet:

Nyújtson tiszteletet másoknak, és így szerezzen tiszteletet magának. A tisztelet különböző formákban nyilvánulhat meg, például olyan példamutató munkahelyeken, ahol következetesen elismerik a munkavállalók hozzájárulását, értékelik véleményüket, és elismerik őket mint a munkahelyen kívüli életet élő egyéneket.

3. Autonómia és függetlenség:

Ápolja az autonómia és a bizalom kultúráját, hogy a munkavállalókban önállóság érzését keltsék. Az autonóm környezetben mindenki arra ösztönözve van, hogy hangoztassa véleményét, önállóan gondolkodjon és döntsön, valamint kezdeményezzen.

A kölcsönös bizalom elősegítése Ön és csapata között hozzájárul egy pozitív, élvezetes és kevésbé mérgező munkahelyi kultúra kialakításához.

4. Nagyobb cél:

A munkavállalók elkötelezettségének ösztönzése egy nagyobb prosociális cél szolgálatát jelenti. Ez lehet humanitárius cél, fenntartható fejlődési cél, környezeti vagy etikai cél, és még sok más.

Az egyik legjobb módszer a jelenlegi csapat ösztönzésére, megtartására és fejlesztésére, ha a munkavállalóknak nagyobb elégedettséget nyújt a vállalatnál végzett munkájuk.

5. Közös célok:

Az egységesítés az egyik legnagyobb érték, amelyet egy jó csapatkultúra kialakításához felhasználhat. A közös célok elérése lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy kibékítsék különbségeiket és csapatként működjenek együtt.

6. Akadálytalan kommunikáció:

Sok vállalatnál a kommunikációs szilók gyakran tele vannak felesleges szakzsargonnal és szükségtelen hierarchikus struktúrákkal. Ezek jelentősen lelassítják a fontos üzenetek küldésének és fogadásának folyamatát. Ezért elengedhetetlen a túlzott kommunikációs szilók lebontásával egyértelmű kommunikációs csatornák létrehozása.

7. Kreativitás és innováció:

Az innovatív keretrendszer elengedhetetlen eleme az inkluzív csapatkultúra kialakításának. A csapat tagjai ösztönözzék egymást új megoldások kidolgozására, és gyakran tartson brainstormingot, hogy kitalálják, hogyan lehet kezelni a problémákat és növelni az alkalmazkodóképességet.

8. Munka és szórakozás:

Humorral és szórakozással tegye izgalmasabbá vállalati kultúráját. A merev és szigorú munkahely nem kedvez a pozitív légkör kialakításának, ahol az emberek szívesen járnak dolgozni és új ötleteket keresnek. Ösztönözze csapatát, hogy lazítson és tiszteletteljesen szórakozzon, hogy inspirálódjon.

Ünnepelje a jóindulatú humort, ösztönözze a barátságosságot, és teremtsen kényelmes légkört. A nyugodt munkakörnyezet növeli a kényelmet és fokozza a kreativitást, új magasságokba emelve vállalkozását.

Hogyan építsünk ki erős csapatkultúrát?

A szilárd szervezeti kultúra kiépítése magában foglalja a fenti elemek integrálását a csapat napi munkájába. Vessünk egy pillantást arra, mit tehet, hogy elősegítse ezt az asszimilációt:

1. Ösztönözze az együttműködést a szervezeten belül

Az erős csapatkultúra kialakításához dokumentálja alapértékeit csapatokmányként egy olyan projektmenedzsment rendszer segítségével, mint a ClickUp, amelynek segítségével könnyen megoszthatja azokat a szervezeten belül. A ClickUp Docs dokumentumok szerkeszthetők, így szükség szerint új elemeket vagy változtatásokat is beépíthet.

Határozza meg önmagát és szervezetét. Az, amit képvisel, és az üzenet, amit közvetít, jelentősen meghatározza vállalatának lényegét. Ennek magában kell foglalnia vállalatának személyiségét, értékeit és alapvető összetevőit.

Használjon olyan projektmenedzsment szoftvert, mint a ClickUp, hogy jobb kommunikáció, tervezés és munkafolyamat-kezelés révén javítsa a csapatkultúrát.

Mindig igyekezzen a lehető leginkluzívabb lenni. Ápolja azokat az alapértékeket, amelyeket csapata is oszt, és kérje meg kollégáit, hogy többek között proaktívan járuljanak hozzá ezekhez az értékekhez.

Nézze meg ezeket a csapatok alapszabályának sablonjait !

2. Tegye a tanulást és a támogatást alapvető fontosságúvá

Függetlenül attól, hogy milyen típusú csapatkultúrát hirdet, gondoskodjon arról, hogy a tanulás és a támogatás helyet kapjon az átfogó szervezeti kultúra alapelvei között.

Hagyja, hogy alkalmazottai önállóan és közösen fejlődjenek, hogy egymást támogassák és segítsék a vállalat növekedését. Biztosítson képzési lehetőségeket és wiki-szerű tudásbázisokat, és ösztönözze a tudásmegosztást nemcsak a csapatok között, hanem a részlegek között is, hogy elősegítse a tanulás és a kölcsönös támogatás környezetét.

Tárolja a szabályzatokat, eljárásokat és kockázatértékeléseket a ClickUp Docs nézetében.

Egy olyan sokoldalú eszköz, mint a ClickUp, jelentősen megkönnyítheti a munkáját. Használja a ClickUp Docs-ot közös, megosztott adatbázisként újoncok és veteránok számára egyaránt. Könnyítse meg a tudásátadási folyamatot azáltal, hogy a ClickUp Project Hierarchy segítségével meghatározza az átadási vonalakat.

A ClickUp hierarchiája megkönnyíti az áttekintést anélkül, hogy a részletek elsikkadnának.

3. Ismerje el az eredményeket

Dicsérje meg azokat, akik jól teljesítenek a vállalatában. Ez növeli a munkavállalók morálját és ösztönzi őket a keményebb munkára. Ehhez azonban figyelnie kell a csapat KPI-jeit is.

A ClickUp itt is segítséget nyújthat, mivel rendkívül testreszabható sablonokkal rendelkezik, amelyek egyedi mezőkkel lehetővé teszik, hogy nyomon kövesse az egyes tagok által végzett munkát.

A ClickUp számos sablonnal rendelkezik, amelyek segíthetnek az Ön igényeinek kielégítésében.

Emellett részletes ClickUp-jelentéseket is készíthet, amelyek tájékoztatják Önt a sprint során elvégzett munkáról és annak elvégzőiről.

A ClickUp használatával minden csapattag figyelemmel kísérése egyszerűvé vált.

Ne felejtse el megfelelően jutalmazni a kiemelkedő teljesítményeket, hogy olyan versenykultúrát alakítson ki, amely egészséges versengést ösztönöz a csapattagok között.

4. Hozzon létre egyértelmű kommunikációs csatornákat

Határozzon meg egy egyértelmű munkafolyamatot a csapatának. Használja a ClickUp rendkívül testreszabható és megosztott munkafolyamatait, hogy a csapata a terv szerint haladjon. Ezek többféle nézettel rendelkeznek, például Kanban kártyák és tér nézet, amelyek lehetővé teszik a csapat tagjai számára, hogy zökkenőmentesen osszák meg a frissítéseket.

Ezenkívül ösztönözze a csapat tagjait, hogy habozás nélkül osszák meg visszajelzéseiket. Használja újra a ClickUp-ot, hogy Kanban kártyák, dokumentumkommentek és megosztott táblák segítségével dokumentálja a visszajelzéseket.

Használja a ClickUp Kanban tábláit, hogy egyszerűen húzással és elhelyezéssel áthelyezhesse a feladatokat kártyákként.

A Docs funkcióval valós időben láthatja, ha valaki más szerkeszti vagy kiegészíti a projektet. A valós idejű ClickUp Chat funkció csak hab a tortán, amely segít csapatának együttműködni, kommunikálni és ötleteket gyűjteni több projektben is, függetlenül azok méretétől és hatókörétől.

A ClickUp Chat nézetével könnyedén megoszthatja a frissítéseket, linkeket, reakciókat, és összefoglalhatja a fontos beszélgetéseket.

Pozitív és erős csapatkultúra építése a ClickUp segítségével

A csapatkultúra az a gyakran figyelmen kívül hagyott, mégis központi szerepet játszó tényező, amely meghatározza a csapat teljesítményét, és ezáltal a vállalat sikerét is. Ezért rendkívül fontos, hogy megfelelő eszközökkel és módszerekkel kezeljük.

Már láttad, mi is ez, miből áll, és milyen előnyökkel jár. Most itt az ideje, hogy alkalmazd a szükséges eszközöket, és elindulj az útján, amely egy tartós csapatkultúra kialakításához vezet.

A ClickUp egy kiváló kommunikációs és együttműködési eszköz, amely a csapatkultúra kialakításának minden lépésében segítséget nyújthat. Az általunk felsorolt funkciók csak egy csepp a tengerben a ClickUp által nyújtott előnyök közül.

A megosztott és egységesített tábláknak köszönhetően több csapat és osztály közötti együttműködés és kooperáció javulására számíthat. Növelje a felelősségvállalást és az erőforrás-elosztás átláthatóságát a ClickUp Tasks segítségével, amelynek köszönhetően pontosan tudni fogja, ki miért felelős.

Még mindig nem tudja, mivel dolgozzon? Integrálja a ClickUp-ot az összes rendszerébe, és tapasztalja meg a csapatok és osztályok közötti zökkenőmentes és akadálytalan kommunikáció erejét. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!