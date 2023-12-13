Hogyan hozhat létre és működtethet a legjobb munkavállalói jutalmazási programokat

Sikeres vállalkozásként a legfontosabb értéke az alkalmazottai. Kétségtelenül a legjobb alkalmazotti jutalmazási programot szeretné alkalmazottai számára.

Olyan munkavállalói jutalmazási programot kell választania, amely elősegíti vállalatának alapértékeinek népszerűsítését és előmozdítja az Ön és munkavállalói közötti egészséges kapcsolatokat.

A jutalmazási program olyan, mint egy pozitív körforgás. Amikor az alkalmazottak érzik, hogy értékelik őket, látják kemény munkájuk közvetlen eredményeit, az Ön vállalkozása megtarthatja a tehetséges munkatársakat, és a vállalatnak nagyobb esélye van arra, hogy felülmúlja a versenytársakat.

Akár azt szeretné megérteni, miért fontos a jutalmazási program, akár azt, hogyan kell beállítani, mi segítünk Önnek. Lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan hozhat létre munkavállalói jutalmazási és elismerési programokat a ClickUp segítségével, és megmutatjuk a legjobb sablonokat a teljesítményértékeléshez.

Mik azok az alkalmazotti jutalmazási programok?

Az alkalmazotti jutalmazási program egy keretrendszer, amelynek célja az alkalmazottak teljesítményének és hozzájárulásának elismerése, valamint jutalmazása és motiválása. A jutalmazási program független a fizetéstől, és pénzügyi vagy nem pénzügyi jutalmakból áll, amelyek célja a csapat jobb teljesítményének ösztönzése.

Képzelje el, hogy projektmenedzsere a határidő előtt szállította le a negyedik negyedévi projektet egyik legnagyobb külföldi ügyfelének, és ezzel egyidejűleg túlteljesítette az elvárásokat.

Az elért eredmények elismerése áhított ajándékkártyákkal vagy exkluzív hozzáférés biztosításával szakmai fejlődési lehetőségekhez alkalmazotti jutalomnak minősül.

Az alkalmazotti jutalmazási rendszer célja a csapat tagjainak motiválása és olyan ökoszisztéma létrehozása, amelyben a vállalat elismeri és méltatja a jól teljesítő alkalmazottak munkáját jelentős ösztönzőkkel. Ez kiváló teljesítményre ösztönző kultúrát alakít ki, és növeli az alkalmazottak morálját, hogy folyamatosan kiváló eredményeket érjenek el.

A HR-osztály kiindulópontja az legyen, hogy olyan munkavállalói elismerési programot tervezzen, amely összhangban áll a vállalat alapértékeivel. Legyen világos, hogy milyen viselkedést szeretne jutalmazni, és hogy miért és hogyan.

Például, ha a jövőbeli sikerhez elengedhetetlen a meglévő rendet felforgató megközelítés, gondoskodjon arról, hogy az emberek ezt nem pénzügyi vagy pénzügyi jutalommal ismerjék el.

A munkavállalói jutalmazási és elismerési programok közötti különbség

Mielőtt továbbmennénk, tisztázzuk: a jutalom és az elismerés nem ugyanaz. Ha mindkét szót egy mondatban használjuk, mindkettőnek más jelentése van, de a végső cél ugyanaz.

Bármilyen formában történő társadalmi elismerés, amely elismeri és értékeli az alkalmazott erőfeszítéseit, alkalmazotti elismerésnek minősül, de nem alkalmazotti jutalomnak. Például, amikor egy csapatértekezleten tapsol az alkalmazott erőfeszítéseinek, vagy megkapja a „Hónap alkalmazottja” címet.

Ha a dicsérethez nem kapcsolódik kézzelfogható előny, például pénzügyi ösztönző, akkor az nem tekinthető munkavállalói jutalomnak. Ha azonban a legjobb teljesítményt szeretné kihozni munkavállalóiból, akkor egy versenyképes jutalomprogram segít ebben, mivel az akár 27%-kal is növelheti a munkavállalók teljesítményét .

A munkavállalói jutalmazási programok fontossága

A boldog és motivált alkalmazottak teszik sikeressé a szervezetet. Az alkalmazotti jutalmazási program segít olyan munkahelyet teremteni, ahol elismerik az erőfeszítéseket, ünneplik az eredményeket, és minden csapattag fontosnak érzi magát.

Ez egy leegyszerűsített képet ad az alkalmazotti jutalmazás szerepéről a munkahelyen. Nézzük meg, miért nélkülözhetetlenek az ilyen programok a virágzó és motivált munkaerő kialakításához.

Növeli az alkalmazottak morálját

Az alkalmazottak hetente legalább 40 órát töltenek a munkahelyen. A munkahelyi hangulat hatalmas szerepet játszik teljesítményükben.

Ha munkájukat nem ismerik el, és a csapatvezetők természetesnek veszik őket, az közvetlenül hatással lesz a termelékenységükre. A legrosszabb az, hogy a többi alkalmazott demotiválttá válik, amikor látja, hogy kollégái elégedetlenek vagy kiégettek.

A jutalmazási és elismerési program bevezetése növeli az alkalmazottak morálját. Az alkalmazottai értékesnek és elismertnek érzik magukat. Emellett azt az érzést is megkapják, hogy valami értékeshez járulnak hozzá.

Érdekes módon a nem pénzügyi jellegű jutalmak, mint például a személyre szabott levelek vagy bármilyen más személyre szabott jutalom, javíthatják az alkalmazottak morálját.

Ösztönzi a pozitív munkakörnyezet kialakítását

A kollégák elismerése erőteljes katalizátora a pozitív vállalati kultúra kialakításának. A csapat eredményeinek ünneplésétől a heti egyéni teljesítményekig, hozzon létre valamilyen formájú munkavállalói jutalmazási programot. Tekintse az elismerési programot szervezetének kultúrájának kritikus alapköveként.

A legfontosabb, hogy a program mindenki számára elérhető legyen. Kérje meg a vezetőket és a menedzsereket, hogy aktívan vegyenek részt a programban, és méltányolják alkalmazottaik munkáját. Ez olyan egyszerű lehet, mint egy speciális „Leaders Choice Award” (Vezetői választás díj) létrehozása, amellyel elismerik a leginnovatívabb ötleteket előterjesztő alkalmazottakat.

A munkatársak közötti elismerés egy másik szempont, amelyet gyakran figyelmen kívül hagynak a munkavállalói jutalmazási rendszerekben. A csapattagok bevonása egymás munkájának elismerésébe hosszú távon együttműködési szellemet alakít ki. A csapat tagjai önként támogatják egymást a jobb teljesítmény érdekében, megkönnyítve ezzel mindenki munkáját.

Javítja az alkalmazottak megtartását

A világjárvány idején több iparágban is rájöttek az alkalmazottak, hogy nem elégedettek jelenlegi munkájukkal. Ez a „nagy lemondáshoz” vezetett, vagyis az alkalmazottak tömeges távozásához azokból a munkákból és karrierekből, amelyeket már nem akartak folytatni.

Ez azt jelenti a szervezet számára, hogy ha az alkalmazottak motivációja alacsony, akkor közelebb viszi őket ahhoz, hogy új állásajánlatokat fogadjanak el.

Egy jól felépített munkavállalói jutalmazási program ilyen esetben gátat jelenthet. A jutalmakat a legjobban úgy lehet felhasználni a érdemes munkavállalók megtartására, ha az érdeklődésüknek megfelelő karrierfejlesztési tervet kínálunk nekik. Ha ez nem lehetséges, akkor a workshopok és a szakmai továbbképzési programok remek kiindulási pontot jelentenek.

Ezeknek a jutalmazási programoknak az előnye, hogy az alkalmazottak előre láthatják a vállalat iránti lojalitásuk előnyeit. Ez túlmutat az alkalmazottak jutalmazásán, mivel elismeri az egyéni törekvéseket és befektet a hosszú távú karrierjük fejlődésébe.

Ilyen, a munkateljesítmény javítását célzó jutalmak nélkül a legtehetségesebb munkatársai előbb-utóbb fontolóra veszik a vállalat elhagyását, mivel nem látják egyértelműen a személyes fejlődésük útját.

Növeli az alkalmazottak elkötelezettségét

A munkahelyen nem elkötelezett alkalmazottak sok pénzbe kerülnek Önnek. Kevésbé kreatívak. Ezért a munkatermelékenységük alacsonyabb, ami azt jelenti, hogy a termelése is csökken. Ha az alkalmazottak motivációja továbbra is alacsony, akkor őket ki kell cserélni, ami növeli a fluktuációs költségeket.

A Gallup szerint az elkötelezett munkavállalók 21%-kal növelik a jövedelmezőséget és 17%-kal termelékenyebbek. A munkavállalók motivációja a mézeshetek után csökken, amelyek néhány hónapig tartanak az új munkába állás után.

A kérdés az, hogy hogyan lehet őket hosszú távon elkötelezetté tenni?

Vezessen be munkavállalói jutalmazási programokat. Ezek lehetnek pénzügyi vagy nem pénzügyi jutalmak. A jutalmazási rendszer, az intraneten vagy más kommunikációs csatornán való megemlítés, vagy a vezetőség személyes köszönete érzelmi hatást gyakorol, és a munkavállalók úgy érzik, hogy a szervezetben figyelnek rájuk.

Alkosson alkalmazotti visszacsatolási hurkot

Az alkalmazottak visszajelzései az egyik leginkább alulértékelt módszer az alkalmazottak jutalmazására. A legtöbb alkalmazott nem meri nyilvánosan megosztani visszajelzéseit és gondolatait. Ennek két oka van: félnek a negatív visszhangtól, és nem tudják pontosan, hogy visszajelzéseik milyen hatással vannak a szervezetre.

Ha elkezdi figyelembe venni az alkalmazottak visszajelzéseit, és létrehoz egy elismerési platformot, ahol megoszthatják javaslataikat, fantasztikus jutalmat ad nekik. Ez a megközelítés érvényesíti az alkalmazottak véleményét, és felelősségérzetet és elkötelezettséget kölcsönöz nekik.

Ahogy az alkalmazottak egyre láthatóbbá válnak, egyre többet járulnak hozzá a szervezet sikeréhez – ez visszacsatolási hurkot hoz létre.

Ez a visszacsatolási ciklus közvetlenül befolyásolja az alkalmazottak teljesítményét, mert tudják, hogy visszajelzéseiket komolyan veszik, ha jobban teljesítenek. A hab a tortán, hogy kiemelje azokat az alkalmazottakat, akik egy hónap alatt a legtöbb értékes visszajelzést osztották meg.

Példák ösztönző és jutalmazási programokra

Íme néhány ötlet, amelyet beépíthet vállalati jutalmazási programjaiba.

Bónusz

A bónusz az egyik leggyakoribb módja a pénzügyi jutalmazásnak az alkalmazotti jutalmazási programokban. Fontolja meg a bónusz éves vagy időszakos kifizetését, amikor az alkalmazottak elérnek egy meghatározott mutatót vagy célt.

Kétféle megközelítés létezik a munkavállalók teljesítményalapú ösztönzői fizetésének biztosítására: bónuszok a munkavállalók teljesítményének értékelése alapján történő jutalmazására és ösztönzésére, vagy szervezet-szintű ösztönzők, például nyereségmegosztás.

Nyereségmegosztás

A nyereségmegosztási jutalmazási terv egy hatékony jutalmazási rendszer, amely arra ösztönzi az alkalmazottakat, hogy felelősséget vállaljanak a munkájukért. Az elv egyszerű: az alkalmazottak előre meghatározott feltételek szerint részesednek a vállalat nyereségéből. Ahogy a vállalat nyereséget termel, úgy az alkalmazottak is részesülnek belőle. Ez növeli a vállalathoz való lojalitást is, mert az üzletág bővülésével magasabb nyereségrészesedésre számíthatnak.

Egészségügyi és wellness programok

Az egészségügyi és wellness program egy olyan munkavállalói jutalmazási program, amely javítja a munkavállalók általános egészségi állapotát és fizikai kondícióját. Ez elengedhetetlenül fontos lett a mai időkben, amikor minden hetedik munkavállaló panaszkodik mentális egészségügyi problémákra a munkahelyén. A helyszíni egészségügyi kampányok, a távoli irodák kialakítása, az edzőtermi tagságok és az egészséges ebédek csak néhány példa erre a programra, amelynek célja a munkavállalók motiválása, valamint fizikai kondíciójuk és termelékenységük javítása.

További szabadidő

Az alkalmazottak kiégésének egyik módja az, ha extra szabadságot biztosítunk nekik. Az alkalmazottaknak van életük a munkaen kívül is; ha további napokat adunk nekik, akkor több időt tölthetnek pihenéssel a családjukkal.

Ajánlói programok

Ennek az ösztönző programnak két célja van: kihasználni a jelenlegi alkalmazottak hálózatát és azt az üzenetet közvetíteni, hogy a vállalat értékeli az ajánlásaikat. Az alkalmazottak pénzjutalmat kapnak, ha az egyik ajánlottjuk betölti az üres álláshelyet és legalább néhány hónapig ott marad dolgozni.

Ajándékkártyák

Nehéz garantálni az alkalmazottak elégedettségét, ha ajándékot ad nekik. Az ajándéka eltérhet az elvárásaiktól. Az ajándékkártyák kitöltik ezt a rést. Ezek a kártyák előre feltöltve vannak egy meghatározott pénzösszeggel, amelyet az alkalmazottak kedvenc vásárlásaikra válthatnak be.

Pontalapú munkavállalói elismerés

Hasonlóan az ajándékkártyákhoz, de ebben a vállalati jutalmazási programban az alkalmazottaknak bizonyos számú pontot kell gyűjteniük, hogy ajándékra válthassák be azokat. Ezek a pontok különböző elismerésekhez kapcsolódnak, például havonta legalább három ügyféltől kapott 5 csillagos értékeléshez.

Ha a munkavállalók jutalmazását játékossá teszi, nagyobb eséllyel alakul ki egészséges verseny a csapatában. Mindenki hisz abban, hogy másokat is fel kell emelni, így az egész csapat nyer.

Hogyan hozhat létre munkavállalói jutalmazási programot a ClickUp segítségével?

Eddig áttekintettük a vállalati jutalmazási programok lényegét, célját és példáit. Ebben a részben bemutatjuk, hogyan segíti a Clickup, egy holisztikus termelékenységi platform, a vállalkozások tulajdonosait és HR-osztályait a jutalmazási programok létrehozásában.

ClickUp célok

A célok kitűzése a jutalmazási platform és az alkalmazotti monitoring szoftver alapvető funkciója. A célok kitűzése után rendelkezésre állnak az alkalmazottak értékeléséhez szükséges mutatók, és az alkalmazottak is tudni fogják, mit kell elérniük a jutalom megszerzéséhez.

A ClickUp Goals a célkitűzés és a teljesítménymenedzsment tökéletes kombinációja. A HR-csapat a célokat az OKR, a sprintek és a teljesítménykártyák nyomon követésére használja. Ezeket egyedi célokra bontják, hogy nyomon követhessék az egyes csapattagok sikereit.

Kövesse nyomon a célokhoz kapcsolódó előrehaladást a ClickUp célok irányítópultjával.

A célon belül határozza meg az értéket számként, igaz/hamis, pénznemként vagy feladatokként.

Ha például egy számot választ, állítsa be a kezdő és a célértéket. Az igaz és hamis értékek ideálisak olyan feladatokhoz, ahol csak azt szeretné mérni, hogy elvégezték-e őket. A pénznem a pénzügyi célok szempontjából méri az alkalmazottak termelékenységét. Végül, a feladatok automatikusan nyomon követik a folyamatban lévő projekt feladatait.

ClickUp mérföldkövek

A ClickUp Milestone egy elismerési rendszer, amely azonosítja a csapat által a projekt során elért legfontosabb eredményeket. A mérföldkövek könnyebb felismerése érdekében azok gyémánt ikonként jelennek meg, a feladat neve pedig vastag betűvel van kiemelve.

Példák a ClickUp projekt mérföldköveire

Bármilyen nézetet is választott, soha nem fogja lemaradni a projekt fontosabb pillanatairól. Egy gombnyomással bármely feladatot mérföldkővé alakíthat, és a mérföldköveket szűrheti, hogy ellenőrizze, mikor érték el őket egy naptári évben.

ClickUp HR- és vezetői csapatok számára

A HR-csapatok számára a ClickUp tökéletes alkalmazotti termelékenység-nyomkövető eszközt kínál. Más vezetői csapatok számára a ClickUp ideális alkalmazotti elkötelezettséget növelő szoftver.

A HR-csapatok az űrlap, táblázat és munkaterhelés nézetek segítségével gyorsan vizualizálják a munkafolyamatokat és szervezik az erőforrásokat.

A SMART célok cselekvési terv sablonjával biztosíthatja, hogy céljait végigkövessék egy vizuális lista nézet segítségével, amelynek köszönhetően minden szervezett és a terv szerint halad.

A ClickUp irányítópultja átfogó képet ad a mérföldkövekről, valamint magas szintű hozzáférést biztosít a KPI-khoz és a csapat által elérendő célokhoz. Bármilyen HR-célja is legyen, az irányítópult segítségével mindenki nyomon követheti az előrehaladást, és mindenki ugyanazon az oldalon állhat.

A ClickUp egy olyan, mindenre kiterjedő munkavállalói élményplatform is, amelyen a vezetői csapatok kidolgozhatják a munkavállalói fejlesztési tervet és a munkavállalói elkötelezettséget növelő tevékenységeket. A vezetői csapatok végrehajtják ezeket a terveket, hogy a munkavállalók koncentráltak maradjanak és maximális teljesítményt nyújtsanak.

A ClickUp egy átfogó platformként működik, amely lehetővé teszi a vezetői csapat számára, hogy

Tartsa fenn a munkavállalók magas motivációját

Fedezze fel és fejlessze a jövő tehetségeit

Javítsa az alkalmazottak megtartását

Egy lépéssel továbbmenve, a HR-csapat testreszabja a tervet egyéni nézetek, mezők és állapotok hozzáadásával, és a átfogó célokat kisebb, kezelhetőbb feladatokra bontja a különböző csapatok számára.

ClickUp sablonok a teljesítményértékelések kezeléséhez

Bár a ClickUp technikailag nem teljesítményértékelő szoftver, a ClickUp teljesítményértékelési sablonjai segítségével a teljesítményértékelési folyamatok beállítása gyerekjáték.

A ClickUp sablonok egy gyorsított módszert kínálnak a feladatok gyorsabb elvégzéséhez, készen használható tervekkel. Íme néhány példa a ClickUp sablonokra, amelyek rendkívül hasznosak lehetnek az alkalmazotti jutalmazási programok tervezésében.

Éves célok sablon

Az Éves célok sablon segítségével éves célokat állíthat be, azokat kisebb feladatokra bontva, és nyomon követheti az egyes projektek előrehaladását. Feladatokat oszthat ki, prioritásokat állíthat be, és mindenki felelőssé tehető a saját részéért. Az alkalmazottak ezt a sablont használják, hogy biztosak lehessenek abban, hogy a megfelelő irányba haladnak.

Használja a ClickUp éves célok sablonját az éves célok meghatározásához, azok könnyen kezelhető feladatokra bontásához és az elért eredmények méréséhez.

Teljesítményjelentés sablon

A HR-csapatok a teljesítményjelentés-sablont használják a csapat teljesítményének valós idejű nyomon követésére és a trendek vizualizációk és grafikonok segítségével történő elemzésére. A legjobb az, hogy ez a sablon lehetővé teszi a KPI-k valós idejű nyomon követését és automatizált jelentések létrehozását, amelyek megosztása az érdekelt felekkel nem igényel további erőfeszítést.

Helyezzen el mindent, ami a csapata céljaival és teljesítményével kapcsolatos, ebben a hasznos sablonban.

Munkavállalói fejlesztési terv sablon

Az alkalmazotti elismerési programnak számos alapvető eleme van. A ClickUp alkalmazotti fejlesztési terv sablonja segít nyomon követni alkalmazottai fejlődését egyedi státuszokkal, egyedi nézetekkel és projektmenedzsmenttel, időkövetési funkciók segítségével.

Az alkalmazottak fejlesztési terv sablonunk segítségével biztosítsa az alkalmazottak számára az új szerepekhez/feladatokhoz szükséges információkat és készségeket.

A sikeres munkavállalói elkötelezettségi és jutalmazási program kulcsa az, hogy a munkavállalókat a vállalati célok eléréséhez való hozzájárulásuk és előrehaladásuk alapján ösztönözzük.

Mérföldkő sablon

A Milestone Template (Mérföldkő sablon) egy egyszerű módszer a projekt mérföldköveinek vizualizálására. Ezzel a csapatvezetők gyorsan áttekinthetik a projekt kritikus mérföldköveit. A tanulságokat felhasználják a jövőbeli projektek ütemtervének előrejelzésére.

Kezdje ezzel a sablonnal, hogy együttműködő, szórakoztató és vizuálisan vonzó módon dokumentálja projektje mérföldköveit, így mindig tisztában lesz a fontosabb mérföldkövekkel.

Indítsa el első munkavállalói jutalmazási programját a ClickUp segítségével

Az alkalmazotti jutalmazási program sikeres bevezetéséhez és működtetéséhez minden munkatárs közreműködésére szükség van. A HR- és vezetői vezetőknek egy kezdőbarát felületre, például a ClickUp-ra van szükségük, hogy elindíthassák a folyamatot.

Ha először indít alkalmazotti jutalmazási és elismerési programot az alkalmazottak elkötelezettségének javítása érdekében, a ClickUp a legjobb választás. Még a HR-csapata is beállíthatja az alapvető alkalmazotti jutalmazási rendszert és nyomon követheti a program sikerét.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a fontos HR-dokumentumok kezeléséhez és a csapatmunka elősegítéséhez.

Kezdje a feladatok beállításával, és rendeljen hozzájuk megjegyzéseket, mint teendőket. Adjon hozzá irányelveket a jutalmazási programjaihoz a ClickUp Docs-ban, és kapcsolja össze őket a meglévő munkafolyamatokkal. Használja a Whiteboardot ötletek kidolgozásához és jegyzetek hozzáadásához a vállalati jutalmazási programjaival kapcsolatban.

Tartsa szem előtt céljait, állítson be egyértelmű és mérhető határidőket, és automatizálja a hosszú és rövid távú célok elérésének nyomon követését.

A ClickUp teljesen testreszabható irányítópultjainak segítségével valós időben követheti nyomon az egyes alkalmazottak előrehaladását, és egy pillanat alatt átfogó képet kaphat a helyzetről.

A ClickUp és az alkalmazotti monitoring szoftver integrációja valós idejű információkat biztosít a vezetőknek az alkalmazottak teljesítményének értékeléséhez. Takarítson meg időt, amelyet egyébként különböző forrásokból származó adatok exportálásával töltene el jutalmazási és elismerési programjaiba.

Az előre elkészített teljesítményértékelési sablonok időt takarítanak meg a leterhelt HR-csapat számára. Csak annyit kell tennie, hogy beilleszti a követelményeket a sablonba, és máris kezdheti a munkát.

Az alkalmazotti jutalmazási program létrehozása könnyebb, mint valaha!

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és hozza létre első munkavállalói jutalmazási rendszerét.