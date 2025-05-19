Hogyan használjuk a ClickUp-ot ügynökségek számára: funkciók, példák és tippek

Érezte már valaha, hogy ügynökségét csak a szerencse és a kétségbeesett Slack-üzenetek tartják össze? A projektek összehangolása, az ügyfelek elégedettségének biztosítása és a tehetséges munkatársak összehangolása olyan lehet, mintha különösen makacs macskákat terelgetne.

De mi lenne, ha létezne egy eszköz, amely rendet tudna teremteni az ügynökségek kaotikus életében? Bemutatjuk a ClickUp -ot, a termelékenységi platformot, amely ígéretet tesz arra, hogy ügynöksége zűrzavarát gyönyörűen kezelhető gépezetgé alakítja.

A ClickUp olyan megoldást kínál, amely központosítja ügynöksége működését, megszünteti a több alkalmazás közötti váltás szükségességét, csökkenti az időpazarlást, és termelékenységet növelő eszközökkel látja el.

Felejtse el az alkalmazások közötti ugrálást és az elveszett feladatokat – bemutatjuk, hogyan segíthetnek a ClickUp funkciói, valós eredményei és praktikus tippjei a munkafolyamatok egyszerűsítésében, és abban, hogy végre mindenki ugyanabba az irányba evezzen.

Ügynökségtulajdonosok, oldjuk meg ezt a problémát együtt!

Mi az a ClickUp?

Az ügynökségi munka nem működik. Ügyfeleink projektjei, tudásunk és kommunikációnk különálló eszközök között szétszóródnak, és ezeknek az eszközöknek, adatoknak és folyamatoknak a fragmentáltsága idővel egyre rosszabbá válik.

Ugyanilyen fontos, hogy a verseny fokozódásával kritikus fontosságú, hogy minden technológiai eszközt kihasználjon, hogy jobb, gyorsabb és hozzáadott értéket képviselő szolgáltatásokat nyújtson.

A ClickUp ezt a munkához szükséges összes funkciót magában foglaló alkalmazással oldja meg, amely minden fontos eszközt egy platformon egyesít. Ötvözi a projekttervezést, a tartalomkészítést, a kampánykövetést, a CRM-et, a csevegést és a belső tudásmegosztást, így mindent egy helyen kezelhet.

A ClickUp mesterséges intelligenciája támogatja az ügynökségét, hogy gyorsabban és okosabb módon dolgozzon.

Eredmények a ClickUp segítségével: 🚀 Ismerje meg, hogyan használja a ClickUp-ot az Amara, egy STEAM-vállalkozásoknak szóló bejövő értékesítési és marketing ügynökség az ügynökségi projektmenedzsmenthez. Amara Omoregie, a cég vezérigazgatója azt is elmagyarázza, hogyan állíthatja be az ügynöksége számára.

Miért érdemes a ClickUp-ot választani ügynökségek számára?

A ClickUp megoldja a digitális ügynökségek gyakori kihívásait, mint például a több ügyfél kezelése, a csapatkommunikáció javítása, a CRM, valamint a projekt hatókörének és előrehaladásának nyomon követése.

Vessünk egy pillantást a ClickUp bevezetésének egyedülálló előnyeire, amelyekkel átalakíthatja az ügynökség és az ügyfelek munkafolyamatait:

Központosított platformot biztosít, amely lehetővé teszi a digitális ügynökségek számára, hogy a Spaces, Folders és Lists intuitív hierarchiáján keresztül ügyfelek, csapatok és projektek szerint szervezzék munkájukat ✅

Javítja a csapatok együttműködését olyan funkciókkal, mint a megjegyzések, a valós idejű csevegés és a megosztott dokumentumok. Ezek elősegítik a projektekkel kapcsolatos zökkenőmentes megbeszéléseket, lehetővé téve a csapatok számára, hogy gyorsan visszajelzést adjanak és döntéseket hozzanak ✅

Lehetővé teszi a digitális ügynökségek számára, hogy valós időben figyelemmel kísérjék a feladatok állapotát, a határidőket és a csapat teljesítményét, így proaktív kiigazításokkal biztosíthatják a projektmenedzsment zökkenőmentes működését.

A beépített időkövetési funkció biztosítja, hogy pontosan számlázhassa az ügyfeleknek a nyújtott szolgáltatásokat, javítva ezzel a pénzügyi ellenőrzést ✅

A szervezetével együtt növekszik, támogatva a nagyobb, összetettebb projekteket. Versenyképes árazási modelljének köszönhetően a digitális ügynökségek kis léptékkel kezdhetik, majd üzleti igényeik fejlődésével fokozatosan bővíthetik a funkciókat ✅

A ClickUp Brain segítségével mesterséges intelligenciával támogatott keresést kínál, indexeli a feladatokat, dokumentumokat és beszélgetéseket, így a csapatok azonnal megtalálhatják a szükséges információkat ✅

Találjon meg mindent, amire szüksége van a munkaterületén néhány másodperc alatt – csak kérdezze meg a ClickUp Brain-t!

Vagy használja a ClickUp AI-t, hogy prezentációs anyagokat és egyedi képeket készítsen magának.

Szerezzen be egyedi grafikákat és prezentációs tartalmakat a ClickUp AI segítségével.

👀 Tudta? A ClickUp natív és Zapier integrációi lehetővé teszik, hogy több mint 1000 másik alkalmazással csatlakozzon. Ez azt jelenti, hogy összekapcsolhatja a ClickUp-ot a CRM-jével, e-mail marketing platformjával, sőt még a közösségi média ütemezőjével is, így zökkenőmentes információáramlást teremtve. Például megszüntetheti a kézi adatbevitelt azáltal, hogy automatikusan létrehoz ClickUp-feladatokat az új ügyfél-leadekből a CRM-ben.

Íme egy rövid összehasonlítás a ClickUp és néhány alternatívája között az ügynökségi projektmenedzsment területén:

Funkció ClickUp Trello Asana Támogatja a hierarchikus szervezést ✅ Igen Korlátozott Igen Egyéni nézetek ✅ Igen Korlátozott Igen Időkövetés ✅ Beépített Integráció szükséges Integráció szükséges Testreszabható irányítópultok ✅ Igen Nem Korlátozott Skálázhatóság ✅ Magas Moderál Moderál AI-alapú tartalomgenerálás ✅ Igen Nem Nem Árak ✅ Örökre ingyenes tervezet, testreszabási lehetőségek vállalkozások számára Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 5 USD/felhasználó/hónap* Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10,99 USD/felhasználó/hónap*

Bár minden platform értékes funkciókat kínál, a ClickUp egyedülálló kombinációjával – átfogó funkcionalitás, intuitív felület és versenyképes árak – emelkedik ki a többi közül.

📖 Olvassa el még: A legjobb marketingügynökségi szoftverek

A ClickUp ügynökségek számára legfontosabb funkciói

A ClickUp kreatív ügynökségeknek szánt projektmenedzsment szoftvere olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek kifejezetten a digitális ügynökségek egyedi igényeinek kielégítésére lettek kifejlesztve.

Fedezzük fel a leghatékonyabb eszközeit, és hogyan tudják átalakítani ügynöksége munkafolyamatait:

1. Ügyfél- és projektmenedzsment

Használja a ClickUp Spaces funkciót az osztályok vagy ügyfelek kategorizálásához. Hozzon létre mappákat az egyes ügyfelek számára ezeken a Spaces felületeken belül. Adjon hozzá listákat az egyes mappákba a konkrét projektekhez.

Használja a ClickUp Spaces szolgáltatást, hogy világos, magas szintű szervezeti felépítést hozzon létre minden csapatának, részlegének és projektjének.

Használja a ClickUp egyéni mezőit az ügyfélspecifikus információk (pl. iparág, kapcsolattartó személy) és a projekt részleteinek (pl. költségvetés, célközönség) nyomon követéséhez. Kezelje a teljesítendő feladatokat a listákon belüli feladatokként, csatoljon releváns fájlokat, és állítsa be a határidőket.

A ClickUp egyéni mezőkkel egyedi adatmezőket adhat hozzá feladatokhoz és projektekhez, így minden szükséges információ kéznél lesz.

💡Profi tipp: Több forrást szeretne a termelékenység, a jövedelmezőség és a munkaterhelés kezelésének javításához? Használja a ClickUp ügynökségi csapatok számára készült projektmenedzsment-forrásait. A kézikönyv tartalmazza az ügynökségi projektmenedzsment nagykönyvét, számos ügynökségi sablont, webináriumokat és útmutatókat.

2. Feladatok kiosztása és függőségek

Az ügynökségek ClickUp-feladatokat rendelhetnek a csapat tagjaihoz, határidőket állíthatnak be és feladatfüggőségeket hozhatnak létre a zökkenőmentes projektvégrehajtás érdekében.

A feladatok függőségei különösen hasznosak komplex projektek kezelésénél, mivel biztosítják, hogy bizonyos feladatok csak az előfeltételként megadott feladatok befejezése után hajthatóak végre.

A ClickUp Gantt-diagram nézet segít a projektek nyomon követésében a kritikus útvonalak, a laza idő és a függőségek azonosításával.

Például, ha a „Grafikák tervezése” csak a „Szövegírás” befejezése után kezdődhet, a ClickUp megkönnyíti a nyomon követést. Tekintse meg ezeket a függőségeket vizuálisan a ClickUp Gantt-diagram nézetében, hogy jobban megértse a projekt folyamatát. Beállíthatja a ClickUp automatizálásokat is, amelyek állapotváltozást indítanak el, vagy értesítik a megbízottat, ha egy adott művelet megtörténik. Ez a legjobb módszer a munkafolyamatok racionalizálására és a projektátadások kezelésére. De erről bővebben alább! 👇🏼

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küldenek, akár táblázatokat használnak, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

3. Egyedi irányítópultok

Digitális ügynökséget vezet? Használja a ClickUp Dashboards szolgáltatást, hogy egy központi helyen áttekintést kapjon a projektekről, a csapat munkaterheléséről és a legfontosabb teljesítménymutatókról.

A ClickUp Dashboards segítségével áttekinthető képet kaphat csapata és vállalata projektjeinek előrehaladásáról.

A csapatok különböző kártyák hozzáadásával, például feladatállapotok, időkövetési jelentések és projekt ütemtervek, egy központi helyen figyelemmel kísérhetik a fontos információkat. Ez a funkció lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy valós idejű adatok alapján gyors döntéseket hozzanak.

📖 Olvassa el még: Új Reach Marketing: Hogyan segítette a ClickUp ügynökségünket 800 000 dolláros éves bevételre

4. Időkövetés

A ClickUp időkövetési funkciója lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy közvetlenül a ClickUp platformon belül rögzítsék az egyes feladatokra fordított órákat. Ez a funkció segít a digitális ügynökségeknek nyomon követni az időt a költségvetések, az időbecslések és a határidők tekintetében.

Használja a ClickUp Timesheets szolgáltatást, hogy átfogó jelentést kapjon a feladatokra fordított időről, biztosítva ezzel a jobb erőforrás-elosztást és a projektek ütemterv szerinti haladását.

Használja a ClickUp Timesheet alkalmazást a projektekben eltöltött munkaórák naponkénti, heti, havi vagy bármilyen egyéni időszakra vonatkozó nyomon követéséhez.

Tudta-e? A 20. század közepén legendás reklámügynökségek és reklámszakemberek által készített ikonikus reklámkampányok jelentek meg, egy olyan időszak, amelyet a populáris kultúra gyakran romantizál, mint például a „Mad Men” című sorozat. Ez a korszak kreativitásáról és a reklámok jelentős befolyásáról volt ismert.

5. Fájlmegosztás és együttműködés

Csapata a ClickUp segítségével egyszerűsítheti a fájlmegosztást és az együttműködést. Fájlokat, frissítéseket és visszajelzéseket oszthat meg közvetlenül a feladatokon belül, dokumentumokat, képeket vagy linkeket csatolhat konkrét feladatokhoz, így nincs szükség oda-vissza e-mailekre.

Hozzárendeljen megjegyzéseket egy feladathoz a ClickUp Comments segítségével

A ClickUp Comments funkció lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy visszajelzéseket hagyjanak vagy kérdéseket tegyenek fel. Ez a központosított kommunikáció segít a beszélgetések szervezettségének megőrzésében és közvetlenül kapcsolódik a munkához.

6. Az ügynökségi folyamatok racionalizálása

A kreatív ügynökségek egyszerűsíthetik munkafolyamataikat a ClickUp Automations és a függőségek funkció segítségével. Készítsen egyedi folyamataihoz igazított intelligens automatizálásokat anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írnia kellene.

Használja az előre elkészített automatizálásokat, vagy testreszabhatja őket projektje igényeinek megfelelően a ClickUp automatizálások segítségével.

Ezenkívül a feladatok függőségének beállítása biztosítja, hogy a csapat tagjai megértsék a műveletek sorrendjét, így elkerülve a késedelmeket. A ClickUp Goals lehetővé teszi a digitális ügynökségek számára, hogy a projektmenedzsmentet szélesebb körű célokkal hangolják össze, és egy helyen kövessék nyomon a célok felé tett előrehaladást.

📖 Olvassa el még: Brand Right Marketing: Hogyan javította a ClickUp automatizálása és feladat sablonjai a munkafolyamatunkat

7. Sablonok ügynökségek számára

A ClickUp számos, kifejezetten kreatív ügynökségek számára tervezett sablont kínál. Ezek a sablonok strukturált kiindulási pontot biztosítanak, amelyeket a kreatív ügynökségek csapataik igényeiknek megfelelően testreszabhatnak:

💜 A ClickUp tartalomnaptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg tartalomhoz kapcsolódó tevékenységeit a ClickUp tartalomnaptár sablonján, hogy egész évben szervezetten követhesse nyomon a tartalmakat.

A ClickUp tartalomnaptár sablon vizuális áttekintést nyújt ügynöksége tartalomütemtervéről, segítve a tartalom hatékony tervezését, létrehozását és közzétételét. Ez az összes tartalommal kapcsolatos tevékenység központi csomópontja, amely biztosítja, hogy a csapat minden tagja összehangoltan dolgozzon és betartsa a határidőket.

Tegyük fel, hogy ügynöksége egy új ügyfél számára egy hónapos közösségi média kampányt tervez. A tartalomnaptár segítségével megtervezheti az Instagram, Facebook, Twitter és LinkedIn posztjait. A naptárban minden feladat egy bejegyzés, amely tartalmazza a szöveget, a képeket, a célközönséget és a közzététel dátumát. A naptár nézetben áttekintheti a kampányt, így könnyen észreveheti a tartalmi stratégiában lévő hiányosságokat vagy átfedéseket.

📖 Olvassa el még: Ingyenes tartalomírási sablonok a gyorsabb tartalomkészítéshez

💜 A ClickUp ügynökségkezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje értékesítési folyamatát, projektjeinek hatókörét, erőforrásait és még sok mást a ClickUp ügynökségkezelési sablonjával.

A ClickUp ügynökségkezelési sablon kész struktúrát biztosít ügynökségének az ügyfelek bevonása, a marketingtervek, a kampányok végrehajtása és a jelentések kezeléséhez.

A projektek, feladatok és erőforrások szabványosított keretrendszere biztosítja a szervezettséget és a hatékonyságot, így csapata mindig kiváló minőségű munkát tud végezni.

Érdekesség: Az első reklámügynökséget az Egyesült Államokban Volney B. Palmer alapította 1841-ben Philadelphiában. Ügynöksége, az American Newspaper Subscription and Advertising Agency, kezdetben újságokban való hirdetési felületek közvetítésére összpontosított. Palmernek tulajdonítják azt is, hogy ő használta először a „reklámügynökség” kifejezést.

A munka szervezése a ClickUp-ban az ügynöksége számára

A ClickUp segítségével jól megtervezett ügynökségi menedzsment struktúra létrehozásával időt takaríthat meg és hosszú távon növelheti a termelékenységet.

A beállítás előtt vegye figyelembe a következőket:

Határozza meg a hierarchiát: Határozza meg, hogyan épül fel az ügynöksége, beleértve az osztályokat, a csapatokat és az egyéni szerepköröket.

Névadási konvenciók egységesítése: A zavarok elkerülése érdekében hozzon létre egyértelmű és következetes névadási konvenciókat az ügyfelek, projektek, feladatok és fájlok számára. Használjon például olyan előtagokat, mint „Ügyfélnév – Projektnév – Feladatkód” vagy dátumalapú konvenciókat.

A legfontosabb munkafolyamatok azonosítása: Dokumentálja ügynöksége alapvető folyamatait, az ügyfelek bevonásától a projekt megvalósításáig.

Fontolja meg az integrációkat: Határozza meg ügynöksége eszközeit (pl. Slack, Google Drive), és tervezze meg, hogyan integrálja azokat a ClickUp-ba a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.

Ügynöksége munkájának strukturálása a ClickUp-ban a Spaces, Folders és Lists funkciók segítségével

Képzelje el ügynöksége ClickUp munkaterületét egy jól szervezett irattárként. A terek a főbb részlegek vagy funkciók nagy fiókjaiként működnek. Minden térben a mappák csoportosítják a kapcsolódó projekteket, és ezeken a mappákon belül a listák tartalmazzák a tényleges feladatokat.

A ClickUp tér, mappa és lista hierarchiájának segítségével olyan munkaterületet hozhat létre, amely az ügynöksége igényeinek megfelelően van kialakítva, és amelyben minden rendezett és könnyen áttekinthető.

Példa: Marketingügynökség

Hozzon létre három fő teret

Hozzon létre egy teret a konkrét projektjéhez

Növekedés: Értékesítési és : Értékesítési és tartalommarketing tevékenységekhez Szállítás: Ügyfélprojektek eredményeinek kezeléséhez Adminisztráció: HR- és pénzügyi feladatokhoz

A mappák a Spaces-ben találhatók, és segítenek a kapcsolódó projektek vagy folyamatok csoportosításában. A Delivery Space alatt lehetnek mappák a következőkre: Projektek: Különböző szolgáltatási kategóriákhoz, például kampányokhoz, közösségi média menedzsmenthez vagy weboldal-fejlesztéshez hozhat létre mappákat. Befejezett projektek: A befejezett munkákat archiválhatja referencia céljából. Projektek: Különböző szolgáltatási kategóriákhoz, például kampányokhoz, közösségi média kezeléshez vagy weboldal fejlesztéshez mappákat hozhat létre. Befejezett projektek: A befejezett munkákat archiválja referencia céljából.

Projektek : Különböző szolgáltatási kategóriákhoz, például kampányokhoz, közösségi média kezeléshez vagy weboldal fejlesztéshez mappákat hozhat létre.

Befejezett projektek: archiválja a befejezett munkákat referencia céljából

Hozzon létre mappákat konkrét projektekhez a ClickUp-on belül

Minden ügyfél- vagy kampánymappában hozzon létre listákat a folyamatban lévő feladatokhoz: Jelenlegi projektek és a hozzájuk tartozó feladatok Visszajelzéskérések: Feladatok, amelyekhez az ügyfél bevonása szükséges Teljesítések: A végleges eredményeket az ügyfélnek kell benyújtani Folyamatban lévő feladatok: Jelenlegi projektek és a hozzájuk tartozó feladatok Visszajelzés kérés: Feladatok, amelyekhez ügyfél-visszajelzésre van szükség Teljesítések: A végleges eredményeket az ügyfélnek kell benyújtani.

Folyamatban lévő feladatok: Jelenlegi projektek és a hozzájuk tartozó feladatok

Visszajelzés kérés: Feladatok, amelyekhez ügyfél-visszajelzésre van szükség

Teljesítések: A végleges eredményeket az ügyfélnek kell benyújtani.

Hozzon létre egy listát a feladatairól a ClickUp Space-en belül

Ezzel az egyszerű struktúrával világos hierarchiát hozott létre a folyamatban lévő projektekhez, így könnyen nyomon követheti az előrehaladást és hatékonyan együttműködhet.

📖 Olvassa el még: Hogyan lehet digitális marketing ügynökséget építeni: lépésről lépésre

Az egész ügynökségünk a ClickUp-ot használja minden projektünk, feladatunk és számlázásunk kezelésére. Ez felváltotta a régebbi rendszert, és lehetővé tette számunkra, hogy egy agilisabb projektmenedzsment folyamatra térjünk át, valamint segített javítani a belső kommunikációt.

Az egész ügynökségünk a ClickUp-ot használja minden projektünk, feladatunk és számlázásunk kezelésére. Ez felváltotta a régebbi rendszert, és lehetővé tette számunkra, hogy egy agilisabb projektmenedzsment folyamatra térjünk át, valamint segített javítani a belső kommunikációt.

A nézetek testreszabása a különböző ügynökségi szerepkörökhöz a műszerfalak és kártyák segítségével

A ClickUp műszerfalai és kártyái lehetővé teszik szerepkörspecifikus, testreszabott nézetek létrehozását, így minden csapattag pontosan azt látja, ami számára fontos.

A ClickUp műszerfalai és kártyái lehetővé teszik szerepkörspecifikus, testreszabott nézetek létrehozását, így minden csapattag pontosan azt látja, ami számára fontos.

Hogyan hozhat létre widgetet a ClickUp-ban? Hozzáférés a műszerfalakhoz : Lépjen a ClickUp műszerfalak szakaszába, és válasszon ki vagy hozzon létre egy műszerfalat. Kezdhet a nulláról, vagy használhat egy megfelelő sablont.

Kártyák hozzáadása a műszerfalhoz : Kezdéshez kattintson a „Kártya hozzáadása” gombra. Különböző kártyák közül választhat, például feladatlisták, időkövetés, diagramok stb.

Kártya testreszabása : Testreszabhatja, hogy a szükséges adatok jelenjenek meg rajta. Ez magában foglalja a szűrők beállítását, az adatforrások kiválasztását és a megjelenítési beállítások módosítását.

Mentés és megosztás: Miután beállította a kártyákat, mentse el a műszerfalat, és ossza meg a megfelelő csapattagokkal.

Nézzük meg, hogyan testreszabhatja a nézeteket a különböző ügynökségi szerepkörökhöz a ClickUp műszerfalainak és widgetjeinek segítségével.

1. Az ügynökség alapítójának átfogó áttekintése

📊 Szükséges adatok: a bevételek, a csapat teljesítménye és a legfontosabb mutatók áttekintése.

💻 Műszerfal beállítása:

Nyereség és veszteség widget → Kövesse nyomon a bevételeket és a kiadásokat

Időkövető widget → Elemezze a számlázható és a nem számlázható órákat

Csapataktivitás-widget → Lássa valós időben, ki min dolgozik

🏆 Példa: A marketingügynökség alapítója bejelentkezik, és látja, hogy a számlázható órák száma ebben a hónapban 20%-kal csökkent. Néhány kattintással ellenőrzi a munkaterhelés eloszlását, rájön, hogy túl sok időt töltenek belső megbeszélésekkel, és úgy dönt, hogy bevezeti a stand-up meeting formátumot.

2. A kreatív csapat koncentrált munkaterülete

📊 Szükséges adatok: A hozzárendelt feladatok egyszerűsített áttekintése felesleges részletek nélkül.

💻 Műszerfal beállítása:

Kijelölt feladatok widget → Csak a határidővel rendelkező feladataikat mutatja

Naptárnézet widget → A határidők megjelenítése a lapok közötti váltás nélkül

Megjegyzések és frissítések widget → Kövesse nyomon a kreatív eszközökkel kapcsolatos visszajelzéseket egy helyen

🏆 Példa: Egy grafikus bejelentkezik anélkül, hogy át kellene kutatnia az e-maileket vagy a Slack üzeneteket, és megtekintheti a héten rá osztott ügyfélmunkákat, közvetlen linkekkel a Figma fájlokhoz és az ügyfelek visszajelzéseihez.

3. Az értékesítési csapat üzletkövetője

📊 Szükséges adatok: Valós idejű lead- és ügyfél-tárgyalási folyamat.

💻 Műszerfal beállítása:

CRM táblázat widget → Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, az ügyletek állapotát és a következő lépéseket

E-mailek widget → Tekintse meg az ügyfelekkel folytatott kommunikációt közvetlenül a ClickUp-ban

Feladat előrehaladási widget → Kövesse nyomon az ajánlatok és szerződések jóváhagyását

🏆 Példa: Az értékesítési vezető gyorsan szűri a folyamatot, hogy megnézze, mely ajánlatok várnak jóváhagyásra. Észreveszi, hogy egy nagy értékű ügyfél a szerződéskötési szakaszban megakadt, és azonnal intézkedhet.

💡 Barátkozó emlékeztető: A ClickUp irányítópultjait megoszthatja a munkaterületén lévő bármely személlyel vagy csapattal. Az irányítópultok hozzáférés-vezérlési opciókkal rendelkeznek, így csak azok a érdekeltek férhetnek hozzá az adatokhoz, akikkel meg szeretné osztani azokat. Hát nem fantasztikus?

Képzés és beilleszkedés

A gyakorlati képzés és a zökkenőmentes bevezetési folyamat elengedhetetlen a ClickUp maximális kihasználásához és ahhoz, hogy vállalkozása vagy ügynöksége a lehető legtöbbet hozza ki a ClickUp bevezetéséből.

1. Képezze ki csapatát a ClickUp szoftver használatára és az elvárásokra

Mielőtt belevetné magát a projektekbe, képezze ki csapatát a ClickUp használatára.

A ClickUp University rengeteg ingyenes forrást kínál, rövid videó oktatóanyagoktól átfogó tanfolyamokig, amelyek minden témát lefednek az alapvető navigációtól a haladó funkciókig.

Kiegészítse ezt élő webináriumokkal, amelyek előre rögzítettek vagy a ClickUp által szervezettek, és az ügynökségekre jellemző felhasználási esetekre és munkafolyamatokra koncentrálnak. A webináriumokat úgy alakítsa ki, hogy azok a belső érdekelt felek, például a projektmenedzserek, a tervezők vagy az ügyfélmenedzserek speciális igényeinek megfeleljenek.

Határozzon meg egyértelmű elvárásokat a ClickUp ügynökségen belüli használatával kapcsolatban, beleértve a névadási konvenciókat, a feladatkezelési protokollokat és a kommunikációs irányelveket.

2. Zökkenőmentes bevezetési és áttérési terv kidolgozása

Válasszon ki egy kísérleti csapatot vagy projektet, hogy tesztelje a ClickUp beállításait és munkafolyamatait, mielőtt az egész ügynökségben bevezetné. Ez lehetővé teszi, hogy minden problémát kiküszöböljön.

Az adatok áttelepítése egy másik fontos szempont. Ha másik projektmenedzsment eszközről vált át, gondosan tervezze meg, hogyan importálja meglévő adatait a ClickUpba, hogy ne veszítsen el értékes információkat.

Tájékoztassa az egész ügynökséget a bevezetési tervről, ismertetve az ütemtervet, az aktív munkát, a képzési ütemtervet és a támogatási erőforrásokat. Fontolja meg a fokozatos bevezetést, kezdve a kisebb csapatokkal és az ismétlődő feladatokkal vagy projektekkel, mielőtt átállna a bonyolultabbakra.

3. A szerepkörök kiosztásával és a jogosultságok megadásával biztosítsa a felelősségvállalást a bevezetés után

A ClickUp bevezetése után elengedhetetlen a felelősségre vonhatóság biztosítása és az adatok integritásának fenntartása. Használja a ClickUp szerepkör-hozzárendelési funkcióit, hogy meghatározza, ki felelős az egyes feladatokért és projektekért.

Az ügynökség növekedésével rendszeresen ellenőrizze a felhasználói jogosultságokat, hogy azok továbbra is megfelelőek legyenek. Ez segít fenntartani az adatok minőségét és biztosítja, hogy a ClickUp-ot hatékonyan használják az ügynökség egészében.

Példák a ClickUp ügynökségek számára történő használatára

Például az „Eastern Spice” étterem projekt egy kis ázsiai étterem márkanév-megújítását és marketingkampányát foglalja magában. Az ügynökség a ClickUp segítségével kezeli a projekt minden aspektusát, a kezdeti tervezéstől a folyamatos marketingtevékenységekig.

Íme, hogyan segít a ClickUp különböző helyzetekben:

1. Kampánykezelés

Ügynöksége közösségi média kampányt indít az Eastern Spice nagy megnyitójához.

A ClickUp projektmenedzsment platformja mindent egy platformra hoz, így Ön a legjobb kampány kidolgozására koncentrálhat.

Kezelje kampányprojekteit egy helyen a ClickUp projektmenedzsment segítségével.

Csapata a ClickUp Statuses segítségével felvázolhatja az egyes szakaszokat (tervezés, tartalomkészítés, hirdetésbeállítás, influencerek megkeresése, megnyitó rendezvény promóciója), feladatokat oszthat ki a csapattagoknak (szövegíró, tervező, közösségi média menedzser, rendezvénykoordinátor) és nyomon követheti az előrehaladást.

Használhatja a ClickUp kampány- és promóciókezelési sablonját is. Ez lehetővé teszi a promóciós feladatok szervezését, az előrehaladás nyomon követését és a teljesítmény értékelését testreszabható jelentéskészítő eszközökkel.

2. Ügyféljelentések

Az ügynökségnek meg kell mutatnia az Eastern Spice tulajdonosának a kampány teljesítményét. A ClickUp CRM segítségével létrehozhat egy ClickUp Dashboardot, amelyen kártyák jelenítik meg a legfontosabb mutatókat (elérhetőség, elkötelezettség, weboldalra kattintások, online foglalások száma stb.).

A ClickUp CRM segítségével vizualizálhatja teljes projektjét és ügyfélkapcsolatainak folyamatát

Ez az élő irányítópult megosztásra kerül az ügyféllel, átlátható, valós idejű frissítéseket biztosít, így nincs szükség statikus jelentésekre, és elősegíti a nyílt kommunikációt.

A ClickUp marketingügynökségeknek készült sablonja előre elkészített teret biztosít az ügyfelek és kampányok kezeléséhez. Kövesse nyomon az összes projekt előrehaladását egy helyen.

3. Kreatív együttműködés

A tervező elkészíti és feltölti a logót és a menüterveket a megfelelő ClickUp feladathoz.

Az ügyfél ezután a ClickUp megjegyzésfunkcióját használja, hogy közvetlenül a képen adjon visszajelzést. A képen megjegyzéseket használhatnak, hogy kiemeljék a módosítandó területeket. A tervező ezután feltölti a módosított verziókat, és az ügyfél a ClickUp ellenőrzési funkcióit használja, például a feladat „Jóváhagyva” jelölésével, hogy hivatalosan is jóváhagyja a végleges tervet.

A marketingcsapat ezután a ClickUp Docs funkcióját használva együttműködhet a weboldal szövegének kidolgozásában, a megjegyzések és a verziótörténet segítségével nyomon követve a változásokat és biztosítva a márka egységességét.

Ezenkívül a ClickUp tartalomkezelési sablon segíthet egy hatékony rendszer kidolgozásában az ügynökség tartalmának tervezéséhez, szervezéséhez és nyomon követéséhez.

4. Erőforrás-kezelés

Az ügynökség projektmenedzsere kiegyensúlyozott munkaterhelést szeretne az Eastern Spice csapatában, és a ClickUp Workload View funkciójával megtekintheti az egyes csapattagokhoz rendelt feladatokat és a becsült időtartamot az Eastern Spice-hez kapcsolódó összes tevékenységre vonatkozóan.

Ez lehetővé teszi a menedzser számára, hogy olyan döntéseket hozzon, mint például a tartalomkészítési feladatok kiszervezése külső tartalomíróknak, ha a belső csapat túlterhelt, így megelőzve a kiégést és biztosítva, hogy a projekt a terv szerint haladjon.

A ClickUp segítségével más erőforrások, például felszerelések (kamerák, stúdióterület), költségvetés-elosztás és digitális eszközök, például tartalommarketing-szoftverek kezelése is egyszerűbbé válik.

5. Belső műveletek

Az ügynökség a ClickUp segítségével kezelheti belső tartalomnaptárának tervezését, blogbejegyzéseit, esettanulmányait és közösségi médiatartalmait.

A pénzügyi műveletek esetében a ClickUp segítségével nyomon követheti az egyes csapattagok számlázható óráit. A ClickUp időkövető kártyáival részletes időadatokat exportálhat, amelyek kiválóan alkalmasak az ügyfeleknek történő számlázásra is.

A HR-csapat számára a ClickUp bevezetése segíthet az új munkatársak beillesztésében, a munkavállalók teljesítményértékelésének nyomon követésében és a szabadságkérelmek kezelésében, mindezt ugyanazon a platformon belül.

Ez a belső műveletekre vonatkozó központosított megközelítés biztosítja, hogy minden zökkenőmentesen működjön, a projektmenedzsmenttől a HR-ig és a pénzügyekig.

A ClickUp lehetővé tette az integrációkat is, amelyek platformok között racionalizálják munkánkat. Vezetői csapatunk a ClickUp használatának első évében több mint 70%-kal csökkentette a projektkésedelmeket.

A ClickUp lehetővé tette az integrációkat is, amelyek platformok között racionalizálják munkánkat. Vezetői csapatunk a ClickUp használatának első évében több mint 70%-kal csökkentette a projektkésedelmeket.

Bevált gyakorlatok és a gyakori kihívások leküzdése

A következő bevált gyakorlatok alkalmazásával és a potenciális kihívások proaktív kezelésével biztosíthatja, hogy a ClickUp ügynöksége számára nélkülözhetetlen eszközzé váljon, amely növeli a hatékonyságot, javítja az együttműködést és jobb eredményeket biztosít az ügyfelek számára.

Bevált gyakorlatok

Íme néhány bevált gyakorlat, amelyet érdemes követnie: Kezdje kicsiben, majd bővítse: Kezdjen néhány kulcsfontosságú ügynökségi csapattal vagy projekttel, majd fokozatosan bővítse a ClickUp használatát, ahogy a csapata egyre jobban megismeri a platformot ✔️

Szabványosított sablonok: Használjon sablonokat ismétlődő feladatokhoz, projektekhez, ügyfelek bevonásához és ajánlatokhoz. Ez időt takarít meg, biztosítja a következetességet és racionalizálja a munkafolyamatokat ✔️

Határozzon meg egyértelmű kommunikációs protokollokat: Határozza meg, hogyan fog kommunikálni a csapata a ClickUp-on belül. Kommenteket, @említéseket vagy a csevegési funkciót fogja használni? Az egyértelmű irányelvek megakadályozzák a zavart ✔️

Használja ki az automatizálás előnyeit: Fedezze fel a ClickUp automatizálási funkcióit, amelyekkel egyszerűsítheti az ismétlődő folyamatokat, például a feladatkiosztást, az állapotfrissítéseket és a jelentések készítését, így csapata több időt fordíthat stratégiai feladatokra ✔️

A gyakori kihívások leküzdése

Így lehet leküzdeni a gyakori kihívásokat:

1. Információtúlterhelés

‼️ Ez túl sok feladat, értesítés és adatpont formájában nyilvánulhat meg, ami zavart és termelékenységcsökkenést okozhat.

✅ Ennek elkerülése érdekében használja a ClickUp Dashboards és a ClickUp Views funkciókat, hogy szűrje és csak a legrelevánsabb adatokat jelenítsen meg az egyes szerepkörökhöz.

2. Az adatok pontosságának fenntartása

‼️ A pontatlan adatok hibás döntésekhez és a projekt késedelméhez vezethetnek.

✅ Hozzon létre egyértelmű adatbeviteli protokollokat, és rendszeresen ellenőrizze a ClickUp munkaterületét az információk pontosságának biztosítása érdekében.

‼️ Az eszközintegráció magában foglalja a ClickUp és a szervezet által használt egyéb szoftverek összekapcsolását. Kihívások merülnek fel, ha az integrációk összetettek, rosszul tervezettek vagy technikai nehézségekbe ütköznek.

✅ Ennek elkerülése érdekében gondosan tervezze meg és tesztelje integrációit, hogy az adatok zökkenőmentesen áramoljanak a ClickUp API-ján keresztül más platformokra.

Alakítsa át ügynöksége munkafolyamatait a ClickUp segítségével

A blogbejegyzésben ismertetett stratégiák megvalósításával ügynöksége kihasználhatja a ClickUp előnyeit a termelékenység növelése, a kommunikáció javítása és az ügyfelek elégedettségének növelése érdekében.

A kezdeti beállítástól és a munkafolyamatok testreszabásától a műszerfalak és integrációk kihasználásáig a ClickUp minden eszközt biztosít, amire ügynökségének szüksége van a sikerhez.

Az információk központosításával, a feladatok automatizálásával és a valós idejű projektinformációk biztosításával a ClickUp lehetővé teszi csapatának, hogy a legfontosabb dolgokra koncentráljon: kiváló munkát végezzen ügyfelei számára.

Készen áll arra, hogy átalakítsa ügynöksége munkafolyamatát és megtapasztalja a ClickUp erejét? Regisztráljon még ma ingyenes ClickUp-fiókot.