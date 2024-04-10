Marketingügynökség vezetése: Hogyan növelheti ügynöksége növekedését

A marketingügynökség vezetéséhez rugalmasság, ambíció és optimista gondolkodásmód szükséges.

Vezetőként Ön lesz felelős a tartós kapcsolatok kiépítéséért, a döntések meghozataláért, a hibákból való tanulásért és a gyors növekedésért. A befolyásos vezetők egyértelmű vízióval és iránymutatással irányítják a csapatokat.

De mi jellemzi egy jó marketingügynökség vezetőjét? Hogyan alakítják át értékei a márka kultúráját?

Megvizsgáltuk a sikeres marketingügynökségek tulajdonosait, meghatároztuk a hatékony csapatvezetés legfontosabb jellemzőit, és ezeket összeállítottuk Önnek. Megbeszéljük továbbá a marketingügynökség legfontosabb szerepeit, és azt, hogy a megfelelő tulajdonságok hogyan alakítják ezeket a vezetői pozíciókat.

A marketingügynökség vezetőjének legfontosabb készségei

A marketingügynökségek vezetői számára a csapatuk hatékony irányításához a technikai és a személyes készségek megfelelő egyensúlya szükséges.

A szilárd marketing- és ügynökségi stratégiák mellett itt találhatók a marketingügynökség vezetői szerepekhez elengedhetetlen kritikus készségek, függetlenül a vezetési stílusától:

1. Kommunikáció és hálózatépítés

Marketingügynökség vezetőjeként feladata lesz a csapat tagokkal, ügyfelekkel és érdekelt felekkel való kommunikáció. Emellett szilárd szakmai kapcsolatokat kell kiépítenie, és ötleteit világosan, információhiány nélkül kell megfogalmaznia a csapat számára.

A hálózatépítési készségek kiegészítik kommunikációs képességeit. Az a vezető, aki szilárd szakmai kapcsolatokat épít ki, növeli az ügynökség hírnevét, és lehetőségeket teremt partnerségekre és üzleti növekedésre.

2. Tervezés és szervezés

Digitális ügynökség vezetőjeként különböző ügyfelekkel fog foglalkozni, és egyszerre több projekten fog dolgozni. Ez azt jelenti, hogy stratégiailag meg kell terveznie a kampányokat, hatékonyan kell elosztania az erőforrásokat, és gondoskodnia kell a feladatok zökkenőmentes végrehajtásáról.

A vezető tervezési képességei megkönnyítik az ügynökség működését, és kulcsfontosságúak a határidők betartásában, a termelékenység maximalizálásában és a kampányok általános sikerének biztosításában.

3. Döntéshozatal

A marketingstratégiák részleteinek kidolgozása kritikus és analitikus gondolkodást igényel. A helyzetek megértéséről, a kihívások felismeréséről és a hatékony megoldások megtalálásáról van szó.

A kritikus gondolkodási képességekkel rendelkező vezető képes megalapozott döntéseket hozni, alkalmazkodni a változó helyzetekhez és felismerni a lehetőségeket. Ezek a képességek segítenek kielégíteni az ügyfelek igényeit, finomhangolni a stratégiákat és leküzdeni az akadályokat a sikeres kampányok lebonyolítása érdekében.

4. Együttműködő gondolkodás

A Salesforce egyik jelentésében a vezetők több mint 80%-a a hatástalan együttműködést emelte ki az üzleti kudarcok fő okaként.

A marketingügynökségeknek különböző részlegeik vannak, például kampánymenedzsment, pénzügyek és közkapcsolatok, amelyek mindegyike más célokkal és prioritásokkal rendelkezik. A belső csapatok, az ügyfelek és még az érdekelt felek közötti együttműködés az egyetlen módja annak, hogy olyan környezetet teremtsünk, ahol az ötletek megvalósulnak és a törekvések gyümölcsözőek.

Vegyünk például egy jelentős ügyfél-pitch-et: a pénzügyi osztály bevonása nélkül a költségvetés túlléphető, a PR-osok véleménye nélkül pedig elszalaszthatók a kommunikációs lehetőségek.

Vegye figyelembe a visszajelzéseket és a felhasználói véleményeket a különböző szakaszokban, hogy biztosítsa a jobb együttműködést az összes részleg között. A csapatoknak meg kell osztaniuk szakértelmüket más csapatokkal, hogy kiegészítsék egymás erősségeit.

5. Feladatok delegálása

Az erős delegációs képességekkel rendelkező vezető kihasználja csapattagjai erősségeit a hatékony feladatkezelés biztosítása, a csapatmunka előmozdítása és a marketingkampányok stratégiai aspektusaira való összpontosítás érdekében, ami az általános sikerhez vezet.

A feladatok hatékony kiosztása optimalizálja a munkafolyamatot és lehetővé teszi az egyének számára, hogy erősségeiket kamatoztassák.

6. Analitikus gondolkodás

Marketingügynökség vezetőjeként jól kell bánnia a számokkal, legyen szó kampányának elemzéséről vagy az ügyfeleknek küldött ajánlatokról. Elengedhetetlen, hogy átlássa a számok jelentette zajt, betekintést nyerjen a jelenlegi teljesítménybe, és megtervezze a további lépéseket.

A marketing egy kreatív folyamat, amelyet szilárd adatok, elemzések és betekintések támasztanak alá.

7. A vezetői képességek fejlesztése

Vezetőként olyan kultúrát kell teremtenie, amely értékeli a vezetői tulajdonságokat és befektet a csapat tagjainak szakmai fejlődésébe. Ez természetesen elősegíti a vezetők kialakulását az ügynökségen belül.

Íme néhány módszer, amellyel ösztönözheti a tudatos vezetést marketingügynökségében:

A folyamatos tanulás kultúrájának előmozdítása

Biztosítson lehetőségeket a készségfejlesztésre és a mentorálásra

Adjon csapatának kihívásokkal teli feladatokat, amelyek ösztönzik a növekedést.

Ösztönözze a nyílt kommunikációt és az együttműködést, hagyja, hogy a csapat tagjai hangot adjanak ötleteiknek és kezdeményezzenek.

Felismerje és jutalmazza a vezetői tulajdonságokat, és hozzon létre egy támogató környezetet, amely elősegíti a feltörekvő vezetők fejlődését.

Rendszeresen ellenőrizze és ismerje el az előrehaladást, és konstruktív visszajelzéseket adjon a fejlesztéshez.

Vezetői szerepek egy marketingügynökségben

Minden szerep kulcsfontosságú a marketingügynökség ügyfélkapcsolatainak kezelésében, az üzleti növekedés előmozdításában és az ügyfelek elégedettségének biztosításában.

Vessünk egy pillantást az egyes szerepkörök konkrét feladatait:

1. Ügyfélkapcsolati menedzser (AM)

Az ügyfélkapcsolati menedzser az ügyfél elsődleges kapcsolattartója. Az ügyfelek igényeinek, céljainak és elvárásainak alapos megértése révén erős ügyfélkapcsolatokat épít ki és tart fenn.

Feladatok és felelősségek:

Az ügyfélmenedzserek szorosan együttműködnek az ügyfelekkel, hogy olyan marketingstratégiákat és kampányokat dolgozzanak ki, amelyek megfelelnek céljaiknak.

Különböző ügynökségi csapatokkal, például kreatív, stratégiai és produkciós csapatokkal együttműködnek, hogy az ügyfelek projektjei időben, a költségkereten belül és a minőségi szabványoknak megfelelően valósuljanak meg.

Az ügyfélmenedzserek kezelik a napi ügyfélkommunikációt, kezelik a kéréseket, tájékoztatnak a projektek aktuális állásáról és foglalkoznak az aggályokkal.

Az ügyfélkapcsolati menedzser tárgyalja a pénzügyi szempontokat is, beleértve a fizetési feltételeket az ügyféllel.

Az ügyfélmenedzsereknek irányítaniuk kell a csapatokat az ügyfelek elvárásainak teljesítésében, a problémák megoldásában és a projektek általános sikerének biztosításában.

Vezetői hatásaik túlmutatnak az ügyfelekkel való interakciókon, és kiterjednek a belső együttműködésre is, így kulcsszerepet játszanak a pozitív és produktív munkakörnyezet kialakításában.

2. Ügyfélkapcsolati menedzser (AE)

Az ügyfélkapcsolati vezetők segítik az ügynökséget a marketing kezdeményezések végrehajtásában. Együttműködnek az ügyfélmenedzserekkel, hogy segítsék őket az ügyfélszámlák kezelésében.

Feladatok és felelősségek:

Az ügyfélkapcsolati vezetők koordinálják a projekt feladatait és egyeztetnek a belső csapatokkal, hogy a végeredmény megfeleljen az ügyfelek elvárásainak.

Kutatásokat végeznek a potenciális ügyfelekről, ajánlatokat és prezentációkat készítenek, valamint részt vesznek az ügyfelek számára tartott bemutatókon.

Az ügyfélkapcsolati vezetők elkészítik a projektismertetőket, megtervezik a megbeszéléseket és gondoskodnak a projekt dokumentációjáról.

Összegyűjtik az ügyfelek visszajelzéseit és észrevételeit, hogy azok alapján optimalizálják a kampányokat és módosítsák a stratégiát.

Az ügyfélkapcsolati vezetők kapcsolatokat építenek, bevételt generálnak, különböző csapatokkal együttműködnek, problémákat oldanak meg, naprakészek maradnak a piaci trendek terén, és hatékonyan kommunikálnak.

3. Ügyfélkapcsolati igazgató (AD)

Az ügyfélkapcsolati igazgató az ügynökségen belül több ügyfélszámlát felügyel, és felelős azok általános stratégiai irányításáért és növekedéséért.

Az AD-k az ügynökséget a növekedés és a bevételek növelése felé terelik. Kapcsolatot tartanak az ügyfelek és az ügynökség között, biztosítva a hatékony kommunikációt és kezelve az elvárásokat.

Feladatok és felelősségek:

Az ügyfélkapcsolati igazgatók összefogják szakértelmüket és ismereteiket az ügyfélkapcsolati menedzserekkel és ügyfélkapcsolati vezetőkkel, biztosítva, hogy az ügynökség stratégiái összhangban legyenek az ügyfelek céljaival.

Ők kezelik a költségvetéseket, osztják el az erőforrásokat és biztosítják a projektek sikeres megvalósítását. Céljuk, hogy megfeleljenek és túlteljesítsék az ügyfelek elvárásait, miközben fenntartják az ügynökség jövedelmezőségét.

Az AD-k belső csapatokkal együttműködve integrált marketingkampányokat dolgoznak ki és hajtanak végre, felügyelve a teljes folyamatot a koncepció kidolgozásától a megvalósításig.

Az ügyfélkapcsolati igazgatóknak stratégiai tervezőknek és mély gondolkodóknak kell lenniük, akik hosszú távú ügyfélkapcsolatokat építenek ki, és azonosítják az ügyfélkör bővítésének és a bevételek növekedésének lehetőségeit.

Vezetői és irányító szerepük a csapatban rendkívül fontos, mivel segítik a fiatalabb munkatársak mentorálását és fejlődését.

4. Senior Account Manager (SAM)

A senior account manager több tapasztalattal és felelősséggel rendelkezik, mint egy átlagos account manager.

Ők felügyelik a bonyolultabb ügyfél- és VIP-fiókokat, és általában egy ügyfélmenedzserekből és ügyfélkapcsolati vezetőkből álló csapatot irányítanak.

Feladatok és felelősségek:

A senior account managerek felelősek az ügyfeleik stratégiai irányvonalának meghatározásáért és integrált marketingtervek kidolgozásáért.

A kampányok végrehajtásának felügyeletével a SAM-ek együttműködnek a belső csapatokkal a határidőre történő és költséghatékony megvalósítás érdekében.

Felelős a költségvetés kezeléséért, beleértve az ajánlatok elkészítését, a kiadások nyomon követését és a költséghatékony kampányok biztosítását.

A SAM-ek kezelik a kihívásokat, elemzik a kampányadatokat, hozzájárulnak az upsellinghez, az organikus növekedéshez és a sikeres szerződésmegújításokhoz, egyensúlyt teremtve az ügyfelek igényei és az ügynökség képességei között.

A senior account manager kezeli a fiókokat és hatékony vezetést biztosít a marketingügynökségen belül. Képességük, hogy megértsék az ügyfelek igényeit, koordinálják a csapatokat, hozzájáruljanak a stratégiai tervezéshez és ösztönözzék az üzleti növekedést, kulcsfontosságú vezetőkké teszi őket az ügynökség sikerében.

Szorosan együttműködnek az ügynökség vezetőivel is, hogy az ügyfelek stratégiáit összhangba hozzák az általános üzleti célokkal és célkitűzésekkel.

A marketingügynökségek vezetői előtt álló gyakori kihívások

A marketingügynökség vezetése során számos kihívással kell szembenéznie. Íme néhány közülük:

1. Ügyfélmegtartás és elégedettség

A marketingügynökségek számára az ügyfelek megtartása kihívást jelenthet a versenyképes piacon, mivel folyamatos nyomás nehezedik rájuk, hogy kiemelkedő eredményeket érjenek el.

Például egy rivális ügynökség ígérheti, hogy több potenciális ügyfelet szerez, mint Ön, és még olcsóbban is. Ügynökségének optimalizálnia kell portfólióját és kínálatát, hogy naprakész és versenyképes maradjon.

Ha nem tudja megfelelően alkalmazkodni stratégiáihoz, vállalkozása szenvedhet.

💡Tippek a kihívás leküzdéséhez:

Tartson fenn nyílt kommunikációt az ügyféllel, rendszeresen értékelje a folyamatban lévő kampányok hatékonyságát, és proaktívan javasoljon kiigazításokat a piaci változások alapján.

Mutassa meg rugalmasságát és elkötelezettségét az ügyfelei céljainak elérésében. Ez a kulcs ahhoz, hogy ügyfelei elégedettek legyenek és hosszú távon is megmaradjanak.

2. Hatékony csapatmunka:

A sokszínű csapat vezetése kihívásokkal jár, például lehetséges kommunikációs hiányosságokkal és hatékonysági problémákkal.

Vegyünk egy példát:

Ön egy branding boutique ügynökség kreatív igazgatója. Grafikusai, tartalomkészítői és digitális stratégái egy ügyfél kampányán dolgoznak. Ha a csapatok közötti kommunikációs csatornák nem egyértelműek, vagy nincsenek együttműködési eszközök, ez összehangolatlan munkavégzéshez vezethet.

Például a tartalomcsapat kidolgozhat üzeneteket anélkül, hogy figyelembe venné a tervezési szempontokat, ami következetlenségeket eredményezhet a végső eredményekben.

💡Tippek a kihívás leküzdéséhez:

Vezessen be olyan projektmenedzsment eszközöket, mint a ClickUp, alakítson ki egyértelmű kommunikációs protokollokat, és ösztönözze a rendszeres csapatértekezleteket.

Ha mindenki ugyanazon az oldalon áll, az információk zökkenőmentesen áramlanak, és a csapat hatékonyan működik együtt.

A marketing világ gyorsan változik, ezért az ügynökségek vezetői számára kihívást jelent a legújabb trendekkel és technológiákkal való lépéstartás.

Vegyük például az influencer marketing térnyerését és a közösségi média platformokon a videotartalmak felé történő elmozdulást. Ha nem igazítja stratégiáit ezekhez a trendekhez, az akadályozhatja ügynökségét abban, hogy hatékonyan megszólítsa a célközönséget.

💡Tippek a kihívás leküzdéséhez:

Folyamatosan kövesse nyomon az iparági fejleményeket, értékelje a feltörekvő trendek hatását, és ennek megfelelően módosítsa megközelítését.

Ha nem ismeri fel és nem építi be ezeket a változásokat, akkor kampányai elavultnak tűnhetnek, vagy elszalaszthatja a lehetőséget, hogy a legújabb kommunikációs csatornákat és formátumokat felhasználva kapcsolatba lépjen a közönséggel.

4. A ROI bizonyítása az ügyfelek számára:

Az ügyfelek konkrét eredményekre és egyértelmű befektetési megtérülésre (ROI) vonatkozó elvárásai közös kihívást jelentenek a digitális marketing ügynökségek számára.

Vegyünk egy példát:

Ügyfele átfogó digitális marketingkampányba fektet be, amely magában foglalja a közösségi média hirdetéseket, a tartalomkészítést és a keresőmotorok optimalizálását.

Az ügyfél a márka láthatóságának növekedését és az értékesítésre gyakorolt mérhető hatást várja. Ha ügynöksége nem állapít meg reális elvárásokat, vagy nem nyújt átlátható jelentést a legfontosabb teljesítménymutatókról (KPI-k), az ügyfél a marketingtevékenységeket hatástalannak tarthatja.

💡Tippek a kihívás leküzdéséhez:

Határozzon meg egyértelmű, mérhető célokat, amelyek összhangban állnak ügyfelei céljaival.

Figyelje a számokat, például a webhely forgalmát, a konverziós arányokat és a közösségi média aktivitást. Ezután ossza meg az eredményeket egyszerű jelentésekben, hogy bemutassa marketingtevékenységeinek tényleges értékét.

Hogyan kell irányítani egy marketingügynökséget?

Nincs olyan titkos formula, amely minden marketingügynökség számára működik. Azonban sok ügynökség hasonló munkaszervezéssel rendelkezik, így ezeket a javaslatokat különböző marketingcélokra alkalmazhatják.

1. Építsen ki egyértelmű kommunikációs csatornákat

A siker érdekében már a kezdetektől fogva építsen ki világos és stabil kommunikációs csatornákat. Válasszon ki egy elsődleges kapcsolattartót az összes tag és a vezetőség közötti hatékony kommunikáció érdekében. Íme néhány szempont, amelyre érdemes figyelni:

Tervezzen meg és hajtson végre rövid összefoglaló telefonhívásokat az ügynökségén belüli különböző csapatokkal. Ez biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen a fontos változások és döntések tekintetében.

Azonnal foglalkozzon az ügyfelek vagy az ügynökség belső problémáival!

Rendszeresen tartson brainstorming üléseket, hogy új ötleteket és jövőbeli kezdeményezéseket generáljon.

A ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment eszközök használata megkönnyíti a folyamatban lévő projektek nyomon követését és a világos kommunikáció fenntartását. A ClickUp Whiteboards és a ClickUp Docs funkciók segítségével alkalmazottai ötleteket gyűjthetnek, megoszthatják észrevételeiket és valós időben együttműködhetnek a projektekben.

Akár új kampánystratégiát vázol fel, akár kreatív eszközöket finomít, a ClickUp zökkenőmentes együttműködés és zavartalan koncentráció platformját biztosítja.

2. Készítsen marketing ütemtervet

A marketing útiterv szűkíti a koncepciók kitalálása és azok megvalósítása közötti szakadékot.

A marketing ütemterv részletesen bemutatja a marketingkampány időbeni és költségkereten belüli végrehajtásához szükséges kulcsfontosságú elemeket, mint például az ütemterv, a teljesítendő feladatok és a főbb mérföldkövek. Az ütemterv segít összehangolni céljait a víziójával, és hatékony marketingprojekt-menedzsmentet tesz lehetővé.

Sablon letöltése A ClickUp marketingterv-sablonja segít Önnek marketingprojektje tervének elkészítésében, szervezésében és nyomon követésében.

A ClickUp Marketing Roadmap sablonja tömör és részletes áttekintést nyújt ügynöksége marketingstratégiájáról, céljairól és célkitűzéseiről. Emellett kiemeli a kampány mérföldköveinek eléréséhez szükséges lépéseket.

3. Fektessen be projektmenedzsment szoftverbe

A szervezettség az egyik alapja annak, hogy a marketingügynökségen belül a feladatok időben és hatékonyan legyenek elvégezve.

Képzelje el, hogy van egy megbízható digitális asszisztense, aki néhány kattintással egyszerűsíti az ügynökség összes komplex adatát. Ez a ClickUp-hoz hasonló projektkezelő eszközök varázsa.

Szervezze meg projektjét a ClickUp egyedülálló hierarchiája alapján, majd testreszabhatja munkájának megjelenítését több mint 15 nézet segítségével.

A ClickUp feladatkezelési funkciói lehetővé teszik a marketingfeladatok egyszerű létrehozását és automatizálását. A testreszabható feladatlisták, emlékeztetők és határidők segítségével biztosíthatja, hogy a projektek a terv szerint haladjanak és a határidők betartásra kerüljenek.

A Csevegés nézet és az említések funkció lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy hatékonyan kommunikáljanak a feladatokról, megosszák a frissítéseket és valós időben megoldják a problémákat, így mindenki ugyanazon az oldalon marad.

A mai projektkezelő eszközök többsége sablonokat kínál, amelyekkel a ismétlődő feladatok könnyebben kezelhetők. Az automatizálással párosítva a marketing sablonok jelentős időmegtakarítást eredményezhetnek, amelyet a marketingügynökségén belül fontosabb feladatokra fordíthat.

Például a ClickUp marketingkampány-kezelési sablonja egy all-in-one megoldás az összes marketingkampány tervezéséhez, végrehajtásához és kezeléséhez.

Sablon letöltése A ClickUp marketingkampány-kezelési sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen a marketingkampányok kezdettől végéig történő kezelésében.

Ezenkívül az AI-alapú kiterjesztések és eszközök egyszerűsítik a redundáns feladatokat; néhányuk beépítve van a ClickUp-hoz hasonló projektfelügyeleti eszközökbe.

A ClickUp Brain egy innovatív mesterséges intelligencia eszköz, amely automatizálja a feladatokat, a haladás frissítéseit és a stand-upokat. Akár kérdéseket is feltehet a ClickUp Brainnek a projektekkel kapcsolatban, és megkérheti az eszközt, hogy segítsen az írásban, és az eszköz várakozási idő nélkül pontos válaszokat fog adni. Ez az AI ereje!

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy összefoglalókat írjon, ajánlatokat küldjön, ügyfélszerzési stratégiákat dolgozzon ki, prezentációkat készítsen és még sok mást a marketingcsapata számára.

4. Határozza meg a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket)

A csapat irányítása és a kívánt marketingcélok elérése sokkal nehezebbé válik, ha a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) nem egyértelműek.

De mik is azok a kulcsfontosságú teljesítménymutatók?

Ezek mennyiségileg értékelhető célok, amelyek segítenek nyomon követni marketingkampányai és erőfeszítései sikerességi arányát.

Íme a szükséges KPI-k, amelyeket ismernie kell:

Ügyfél-elégedettség és megtartás

Konverziós arány optimalizálás, vagy CRO

Befektetés megtérülése (ROI)

Ügyfélszerzési költség (CAC)

Közösségi média elkötelezettség

Ügyfélélettartam-érték (CLV)

Ne feledje, hogy minden iparágnak megvannak a maga egyedülállóan fontos KPI-jei. Például a reklámügynökségek a kattintási arányt tartják szem előtt, míg az e-kereskedelmi márkák az eladásokat.

Végül nézze meg ezt az útmutatót, amely részletesen bemutatja a marketingügynökség termelékenységének maximalizálására szolgáló stratégiákat.

Vegye át ma a marketingügynöksége irányítását!

Reméljük, hogy mostanra világos, hogy az erős vezetés a marketingügynökség sikerének hajtóereje. A hatékony vezetéshez számos készség és tulajdonság szükséges, hogy az ügynökség sikeres legyen.

A marketingügynökség vezetésének ki kell hoznia a legjobbakat a csapattagokból, és inspirálnia kell a következő generációs vezetőket. A marketingügynökségeknek szilárd vezetők kellenek, akik bíznak az ügynökség víziójában, jól ismerik a technológiát, és rendszeresen adat alapú döntéseket hoznak.

Vezetőként növelnie kell a csapat együttműködését, mélyebb betekintést és áttekinthetőséget kell szereznie a csapat előrehaladásáról, valamint hatékonyan kell elosztania és végrehajtania a feladatokat. A ClickUphoz hasonló, sokfunkciós, hatékony és felhasználóbarát menedzsment szoftver segíthet ebben, és új magasságokba repítheti ügynökségét.

Próbálja ki most ingyen a ClickUp-ot.

GYIK

1. Mi az a marketingvezetés?

A marketingvezetés magában foglalja a marketingcsapatok irányítását és vezetését a marketingcélok eléréséhez stratégiai tervezés, nem hagyományos gondolkodásmód, valamint időszerű és hatékony feladatvégzés révén.

2. Mi az ügynökségi vezetés?

Az ügynökség vezetése felügyeli a marketingügynökség működését, stratégiáját és általános növekedését. Feladatai közé tartozik az ügyfélkapcsolatok kezelése, az együttműködési kultúra ösztönzése és a bevételek növelése.

3. Mi a marketingügynökség szerepe?

A marketingügynökség kreatív és üzleti szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek. Segít nekik elérni marketingcéljaikat, növelni márkájuk láthatóságát és ösztönözni üzleti növekedésüket több csatorna és taktika felhasználásával.