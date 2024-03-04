Használja ki a SaaS KPI-ket a bevétel növekedésének és az ügyfelek sikerének biztosításához

Akár marketinges, értékesítő vagy menedzser, a konkrét adatok nyomon követése és elemzése segíthet abban, hogy SaaS-vállalkozása gyorsabban növekedjen.

Azonban a mérni vágyó különböző KPI-k és mutatók tengerében elengedhetetlen, hogy azonosítsa azokat, amelyek leginkább megfelelnek projektje céljainak, és hatékonyan segítik üzleti stratégiájának optimalizálását.

A megfelelő KPI-k kiválasztása különösen fontos a SaaS-vállalkozások számára, mivel ezek rendkívül versenyképes iparágakban működnek, és növekedésük és sikerük az ügyfélszerzés és -megtartás arányától függ.

A legfontosabb SaaS KPI-k közül néhány feltárja marketingkampányai sikerét, és segít azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket. Bár hatékony, a SaaS KPI-k nyomon követése csak az értékesítési és marketingtevékenységek esetében nem elegendő ahhoz, hogy biztosítsa vállalkozása folyamatos növekedését. ?

Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legfontosabb SaaS KPI-t, amelyet 2024-ben érdemes nyomon követni, és megvizsgáljuk a ezzel kapcsolatos leggyakoribb kihívásokat. Emellett bemutatunk néhány eszközt is, amelyek segítségével zökkenőmentesen nyomon követheti az összes SaaS KPI-t.

A SaaS KPI-k és mutatók megértése

Bár hasonlóan hangzanak, a SaaS KPI-k és a mutatók nem ugyanazt jelentik.

A SaaS kulcsfontosságú teljesítménymutatói (KPI-k) magas szintű mutatók, amelyek áttekintést nyújtanak a vállalat általános állapotáról. Ezek a legfontosabb mérhető mutatók, amelyek nyomon követik a vállalkozás céljaihoz viszonyított előrehaladását.

Ezek a KPI-k általában olyan területeket értékelnek, mint a bevétel növekedése, az új és meglévő ügyfelek státusza, a weboldal látogatói stb. Általában vezetők és SaaS-menedzserek, valamint a vállalat ügyfélsiker-csapata használja őket adat alapú döntések meghozatalához.

A mutatók egy gyűjtőfogalom, amely magában foglalja a KPI-ket és más, az előrehaladás és a teljesítmény mérésére szolgáló eszközöket. Más szavakkal, nem minden mutató SaaS KPI. Ezeket szélesebb körben használják a marketing- és értékesítési csapat tagjai, a termékmenedzserek és az ügyfélszolgálati csapatok a különböző üzleti területek optimalizálása érdekében.

Hogyan működik a SaaS üzleti modell, és hogyan befolyásolja a KPI-követést?

A szoftver szolgáltatásként (SaaS) működő vállalatok egy speciális üzleti modell szerint működnek: havidíj vagy éves díj ellenében biztosítják a felhasználók számára a szoftverhez való hozzáférést. Az ügyfelek addig használhatják a szoftvert, amíg fizetnek érte. Ráadásul általában bármikor felmondhatják előfizetésüket, mivel általában nem kötik őket szerződés.

Egy ilyen speciális üzleti modell alkalmazása azt jelenti, hogy a SaaS-vállalkozásoknak különleges módszereik vannak a teljesítmény mérésére. Ennek oka, hogy ezeknek a vállalatoknak a sikere az előfizetések számától és a havi felhasználók számától függ – minél több felhasználó, annál nagyobb a bevétel. ?

Összességében egy SaaS-vállalkozás számára a fő cél a havi ismétlődő bevételek magas szinten tartása. Ezért, ha azt szeretné, hogy vállalata virágozzon, akkor az egyik legfontosabb KPI-ként az ügyfélmegtartásra kell összpontosítania. Fontos továbbá nyomon követni a havi aktív felhasználókat, az ügyfélszerzési költségeket, az ügyfelek életre szóló értékét és a következő szakaszban tárgyalt egyéb alapvető KPI-ket.

Profi tipp: Alig várja, hogy azonnal elkezdje nyomon követni SaaS értékesítési és bevételi mutatóit? Használja a ClickUp értékesítési KPI sablont, hogy egyetlen ablakból figyelemmel kísérhesse a KPI-ket és javíthassa a folyamatokat az értékesítési csatorna minden szakaszában. ?

Használja a ClickUp értékesítési KPI sablont az értékesítési teljesítmény méréséhez és javításához.

10 alapvető SaaS KPI mutató, amelyet érdemes nyomon követni

Több tucat fontos mutató létezik, de mindet nyomon követni sem szükséges, sem produktív. Ehelyett a legfontosabbakra kell összpontosítania az üzleti növekedés racionalizálása érdekében.

Vessünk egy pillantást azokra a fontos SaaS KPI-kre, amelyeket cégének nyomon kell követnie.

1. Visszatérési arány

Mivel a SaaS-vállalkozások előfizetőktől függenek, az ügyfélelvándorlási arány mérése a legkézenfekvőbb első lépés. Ez a KPI megmutatja az adott időtartam alatt elvesztett előfizetők számát.

Ha vállalkozása az ügyfélmegtartáson alapul, és az ügyfélvesztési arány magas, az azt jelenti, hogy sok ügyfél elégedetlen a szoftverével. Azonban magasabb ügyfélvesztési arányra kell számítani, ha a szoftvere nem jelent állandó megoldást a felhasználók számára.

A megnövekedett ügyfélvesztési arány oka lehet a piaci trendek, a versenytársak vagy az árazás. Ha tehát SaaS-vállalkozása átlag feletti ügyfélvesztési arányt tapasztal, érdemes újraértékelnie funkcióit és árazási stratégiáit.

Így számolhatja ki az ügyfélvesztési arányt:

Elvesztett ügyfelek ÷ Az időszak elején regisztrált összes ügyfél) x 100

2. Bevételi lemorzsolódási arány

A bevételek elvándorlási arányának nyomon követése még fontosabb, mint az ügyfelek elvándorlási arányának nyomon követése. Ez tükrözi az előfizetések lemondása vagy lejjebb minősítése miatt idővel elvesztett bevételeket.

Ezen KPI negyedéves vagy havi nyomon követése segíthet jobban megérteni az ügyfelek viselkedését, és megtenni a szükséges lépéseket a lemorzsolódási arány csökkentése érdekében.

Így számolhatja ki a bevétel-elvándorlási arányt:

Az időszak alatt elvesztett ismétlődő bevétel ÷ Az időszak elején ismétlődő bevétel) x 100

3. Havi ismétlődő bevétel

A havi ismétlődő bevétel (MRR) az összes érték, amelyet SaaS-vállalkozása egy hónap alatt az aktív előfizetőktől generál. Az MRR nyomon követi az upsell-t, az új értékesítéseket, a megújításokat és az elvándorlást, segítve Önt a havi bevételi áramlás nyilvántartásában. Emellett megmutatja, hogyan növekszik vállalkozása, és segíthet döntések meghozatalában olyan területeken, mint az erőforrás-elosztás és a termékfejlesztés.

Így számolhatja ki az MRR-t:

Az MRR kiszámításának képlete az Ön által nyomon követett MRR típusától függően változhat. Az MMR kiszámításának egyszerűbb módja a következő:

MRR = (ügyfelek száma) x (az általuk generált bevétel)

Ha 10 ügyfele van, akik havonta 10 dollárt fizetnek Önnek, akkor az MRR értéke 10 x 10 = 100 dollár az adott hónapban.

A különböző méretű ügyletekkel és tervekkel rendelkező vállalkozások az alábbi képlet segítségével számolhatnak.

MRR = (ügyfelek száma) x (átlagos havi bevétel ügyfelenként)

4. Termékre minősített potenciális ügyfelek

A termékminősített potenciális ügyfelek (PQL) azoknak a vásárlóknak a számát mérik, akik ingyenes próbaidőszakban használták a termékét, és elérték az előre meghatározott küszöbértékeket, amelyek arra utalnak, hogy fizető ügyfelekké válhatnak.

Míg a marketing által minősített potenciális ügyfelek (MQL) olyan konkrét cselekvésekre épülnek, mint például egy e-mailben kapott linkre kattintás, a PQL-ek az ügyfelek viselkedését tükrözik – betekintést nyújtanak bizonyos szoftverfunkcióknak az ügyfelekre gyakorolt hatására a próbaidőszak alatt.

Ezzel az információval javíthatja azokat a funkciókat, amelyeket a meglévő ügyfelek leginkább kedvelnek, és jobban reklámozhatja őket az ingyenes próbaverzióban.

Így számolhatja ki a PQL és a fizetett konverziós arányt:

A fizető ügyfelekké konvertált PQL-ek teljes száma ÷ összes PQL x 100

5. Ügyfélkonverziós arány

A vásárlói konverziós arány (CCR) tájékoztatást nyújt termékének vásárlói elkötelezettségéről, feltárva azoknak a potenciális ügyfeleknek a számát, akik fizető ügyfelekké váltak.

Az alacsony CCR azt jelzi, hogy a potenciális ügyfelek elvesztették érdeklődésüket a termék iránt. A SaaS értékesítési folyamat alapos vizsgálatával azonosíthatja, miért veszíti el meglévő ügyfeleit. A legtöbb SaaS-vállalat esetében a veszteség általában az ingyenes próbaidőszak alatt következik be.

Alacsony CCR-értékkel is szembesülhet, ha az értékesítési csapat folyamatosan rossz ügyfeleket profiloz. Ebben az esetben a CCR elemzése potenciális megoldást kínálhat erre a problémára. Ezenkívül az egyéni konverziós arány nyomon követése segíthet több marketingkampány teljesítményének mérésében, hogy meglássa , melyik kampány a legsikeresebb.

Így számolhatja ki a CCR-t:

Teljes konverziók ÷ Teljes webhely látogatók száma

6. Ügyfélszerzési költség

Az ügyfélszerzési költség (CAC) mérése elengedhetetlen a túlzott kiadások elkerüléséhez. A CAC-t leginkább befolyásoló tényezők a kutatás, marketing és alkalmazotti költségek, amelyek felhalmozódhatnak, ha extra erőfeszítéseket tesz az új ügyfelek megszerzésére.

Ne feledje, hogy a CAC csak az ügyfelek megszerzésének költségeit veszi figyelembe, azaz azt, hogy ráveszi őket a szolgáltatás megvásárlására. Ez nem tartalmazza a szoftvergyártás költségeit.

Ezen KPI elemzése segíthet megérteni, hová megy a pénze, és mit tehet annak megtakarítása érdekében, különösen akkor, ha túl sok bevételt pazarol el nem jövedelmező területekre. A cél az, hogy több pénzt keressen, mint amennyibe egy ügyfél megszerzése kerül.

Így számolhatja ki a CAC-t:

(Értékesítési költség + marketingköltség) ÷ Új ügyfelek száma

7. Ügyfélmegtartási arány

A SaaS-vállalkozások egyik legfontosabb KPI-je a ügyfélmegtartási arány (CRR), amely megmutatja, hány aktív felhasználó van egy meghatározott időtartam alatt. A magas CRR azt jelenti, hogy az ügyfelek továbbra is használják a szolgáltatását, ami bevétel növekedéshez vezet. ?

Ha alacsony a CRR értéke, az alábbi okok lehetnek a leggyakoribbak:

Műszaki problémák

Funkciók hiánya

Gyenge ügyfélszolgálat

Nem reagál az ügyfelek visszajelzéseire

Így számolhatja ki a CRR-t:

[(Az időszak végén lévő ügyfelek – Az időszak alatt szerzett ügyfelek) ÷ Az időszak elején lévő ügyfelek] x 100

A CRR elemzése segíthet azonosítani az esetleges problémákat, és megfelelő megoldást találni a meglévő ügyfelek megtartására.

Ha például a gyenge CRR-t a SaaS-vállalat gyenge jegykiadási kultúrájával hozza összefüggésbe, akkor lépéseket tehet az ügyfélszolgálat javítása érdekében. Ha ClickUp-felhasználó, akkor könnyedén átugorhat a ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablonra, hogy a megoldásokat az elejétől a végéig kezelje, és proaktívabb erőfeszítéseket tegyen az ügyfél-elégedettség érdekében. ?

Használja a ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablont az ügyfélvisszajelzések rendszerezéséhez és az ügyfélelégedettség javításához.

8. Ügyfélélettartam-érték

Az ügyfélélettartam-érték (CLV) becsüli az egyes ügyfelektől származó teljes bevételt, amíg azok előfizetnek a szolgáltatásaira. Ez az egyik legfontosabb ügyfélsiker-KPI, mivel a meglévő ügyfelek jövedelmezőségének ismerete segíthet a funkciókkal, marketinggel és árazással kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalában.

A CLV nyomon követése mellett figyelnie kell a CAC-ra, azaz az ügyfélszerzési költségre is, hogy az új ügyfelek megszerzése ne legyen drágább, mint azok átlagos élettartama. Ideális esetben egyetlen vállalkozás sem költhet többet új ügyfelek megszerzésére, mint amennyit tőlük keres.

Így számolhatja ki az ügyfél életre szóló értékét:

Ügyfélérték x átlagos ügyfélélettartam

Bónusz tipp: A ClickUp Customer Journey Map Template segítségével vizualizálhatja az ügyfelek termékével kapcsolatos élményét az összes érintkezési ponton. Könnyedén mérheti az ügyfelek elégedettségét azáltal, hogy interaktív táblán követi nyomon a tudatosságot, a megfontolást és a konverziót, és gyorsabban azonosíthatja a potenciális súrlódási pontokat.

Használja a ClickUp ügyfélút térkép sablonját, hogy feltérképezze ügyfelei szokásait és preferenciáit, és ezeket felhasználva javítsa szolgáltatásait.

9. Átlagos bevétel felhasználónként

Az egy felhasználóra jutó átlagos bevétel mérése megmutatja, mennyit költ havonta az egyes előfizetők a szolgáltatásaira. Ez a SaaS KPI segít meghatározni, hogy mennyi pénzt keres az egyes felhasználókkal, így jobban befektetheti bevételeit.

Mivel a legtöbb SaaS-vállalkozás előfizetési szinteket és kiegészítőket is kínál, általában eltérések vannak a vásárlók kiadásai között. Ez a KPI azonban segíthet megérteni, hogy a felhasználók leggyakrabban mire fizetnek és miért.

Az ARPU kiszámításának módja:

Teljes bevétel ÷ Teljes felhasználói szám

Ezen mutató kiszámítása egyszerűbb lesz, ha a ClickUp napi értékesítési jelentés sablonját használja, amely valós idejű betekintést nyújt az ügyfelek tevékenységébe és a trendekbe, így pontosabb bevételi becsléseket kaphat.

Rögzítse értékesítési tevékenységét minden üzleti nap végén a ClickUp napi értékesítési jelentés sablonjával.

10. Nettó ajánlói pontszám

A nettó ajánlói pontszám (NPS) alapján megtudhatja, hány ügyfél elégedett szolgáltatásával. Ez egy fontos KPI, mivel megmutatja, hogy SaaS-vállalkozása mennyire jól teljesít. Ha a pontszám nem kedvező, akkor azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket, és elvégezheti a szükséges módosításokat.

Az NPS formátumban meg kell kérdeznie ügyfeleit, hogy mennyire valószínű, hogy ajánlanák cégét, termékét vagy szolgáltatását egy barátnak vagy kollégának. A válaszadók ezután 0 (egyáltalán nem valószínű) és 10 (rendkívül valószínű) közötti pontszámot adnak.

Azok, akik 9 vagy 10 ponttal válaszolnak, promótereknek vagy hűséges ügyfeleknek tekinthetők, akik másoknak is ajánlhatják a szolgáltatását. Azok, akik 0-6 pontot adnak, viszonylag elégedetlenek a szolgáltatással, és valószínűleg nem fogják ajánlani másoknak, illetve továbbra is igénybe venni a szolgáltatásait.

Így számolhatja ki a nettó ajánlói pontszámot:

A támogatók százalékos aránya – A kritikusok százalékos aránya

A SaaS KPI-k szerepe a stratégiai tervezésben

A KPI-k elengedhetetlenek a stratégiai tervezéshez, mivel a víziókat és az elvont célokat megvalósítható célokká és ismétlődő bevételekké alakítják. Segítenek azonosítani azokat a tényezőket, amelyek a legnagyobb hatással vannak az üzleti sikerre, mérni a teljesítményt ezeken a területeken, és összehasonlítani az értékeket az iparági referenciaértékekkel.

Ezen túlmenően a KPI-k a következőképpen is hozzájárulnak a stratégiai tervezéshez:

A tervezési folyamat adatvezérelté tétele

A stratégiai tervezés hatékonyságának ellenőrzésére szolgáló paraméterek nyomon követése

A kihívások és lehetőségek azonosítása, hogy módosíthassa tervét

A funkciók közötti együttműködés elősegítése azáltal, hogy a csapatokat közös célok elérése érdekében ösztönözzük

Segítünk Önnek a marketingstratégiájában a bevételt generáló elemek fontossági sorrendjének meghatározásában a jobb eredmények elérése érdekében.

Az átláthatóság elősegítése az üzleti teljesítmény számszerűsítésével a stakeholderek számára

Felfedjük a SaaS üzleti sikertényezőket, hogy ennek megfelelően tervezhesse meg jövőbeli sikereit.

Mostantól stratégiai tervezési sablonokat használhat a SaaS üzleti útitervének elkészítéséhez, anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie! Kezdje el azonnal a tervezést a ClickUp stratégiai útiterv-sablonjával, hogy megtervezze és vizualizálja a hosszú távú célokat és feladatokat, valamint meghatározza a haladás mérésére alkalmas SaaS mutatókat.

Vizualizálja stratégiai útitervét és tervezze meg csapata sikerét a ClickUp stratégiai útiterv-sablon segítségével.

A mérleg KPI-k fontossága a SaaS növekedésében

A teljesítmény mellett az üzleti tevékenység pénzügyi helyzetének nyomon követése is elengedhetetlen a vállalat növekedéséhez és a havi bevételek biztosításához. A SaaS-vállalat állapotának egy adott időpontban történő értékelésének legegyszerűbb módja a mérlegek használata. Ezek betekintést nyújtanak az üzleti tevékenység állapotába, növekedési potenciáljába és kockázati tényezőibe.

Számos mérleg KPI-t követhet, hogy jobban megértse vállalatának egészségét, hatékonyságát és likviditását.

Íme az öt legfontosabb mérleg KPI a SaaS-vállalkozások számára:

Jelenlegi arány: Összehasonlítja vállalatának forgóeszközeit a rövid lejáratú kötelezettségeivel. Gyors arány: Méri a vállalkozás likviditását és rövid lejáratú kötelezettségeinek likvid eszközökkel történő fizetési képességét. Adósság-saját tőke arány: Megmutatja, hogy mennyi adósságot használ a vállalat eszközeinek finanszírozására, összehasonlítva a vállalat teljes adósságát a részvényesek saját tőkéjével. Saját tőke arány: kiszámítja, hogy a vállalat eszközeinek mekkora részét finanszírozza a tulajdonos saját tőkéje. Kamatfedezeti arány: Méri, hogy vállalata képes-e fizetni a fennálló adósság kamatkiadásait a generált bevételek alapján.

A KPI-k nyomon követésének kihívásai és azok leküzdése

Vizsgáljuk meg a KPI-k nyomon követésének néhány gyakori kihívását, és tanuljuk meg, hogyan lehet azokat leküzdeni.

A bevétel növekedéséhez megfelelő SaaS KPI-k kiválasztása

A nyomon követhető KPI-k nagy száma miatt sok vállalkozásnak nehézséget okoz a választás, ezért végül tanácsadót kérnek fel a KPI-k kiválasztására.

A megfelelő KPI-k kiválasztásához azonban mélyreható ismeretekre van szükség az üzleti gyakorlatokról, valamint sok kísérletezésre. Figyelembe kell vennie az alábbi kérdéseket:

Melyik szakaszban van a SaaS-üzletága?

Van-e egy KPI-nek olyan potenciálja, hogy feltárja az Ön által keresett trendeket?

Mely KPI-k illeszkednek jobban a jelenlegi üzleti céljaihoz?

A megfelelő szoftver kiválasztása

A KPI-k gyűjtésére, elemzésére és megjelenítésére alkalmas legjobb üzleti intelligencia (BI) eszköz kiválasztása nem könnyű feladat, mivel a választék rendkívül széles. Ideális esetben az Ön által választott eszköznek rendelkeznie kell a következő tulajdonságokkal:

Intuitív irányítópultok az adatok egyszerű vizualizálásához

Fejlett elemzési funkciók

AI eszközök az adatelemzés felgyorsításához

A csapatai által használt egyéb elemző eszközökkel való integrálhatóság

A BI eszközök mellett kihasználhatja a ClickUp által kínált robusztus KPI-követési funkciókat is. Ez az all-in-one projektmenedzsment megoldás segít az adatok nyomon követésében, szervezésében és megosztásában egyetlen platformon belül.

Dolgozzon együtt másokkal az ötleteken, és hozzon létre lenyűgöző dokumentumokat vagy wikiket beágyazott oldalakkal és egyedi formázási lehetőségekkel útitervekhez, tudásbázisokhoz és egyebekhez.

Adatok gyűjtése

Egy adott kulcsfontosságú teljesítménymutató kiszámításához szükséges adatok megtalálása és összegyűjtése kihívást jelenthet, különösen akkor, ha több forrásból kell lekérni az adatokat. És ez egy teljesen másfajta rémálom, ha manuálisan kell elvégezni. Ebben az esetben időt és energiát kell fordítania arra, hogy megtalálja a módját az adatok könnyen hozzáférhető módon történő tárolásának.

Az online dokumentumkezelő platformok, mint például a ClickUp Docs, kiváló megoldást nyújtanak erre a problémára, mivel központi helyet biztosítanak az adatok és jelentések tárolásához. Importálja az Ön által használt egyéb elemző eszközök adatait, és egyszerű linkek segítségével ossza meg azokat a csapatával.

Tárolja az összes adatát, és szervezze meg azokat aloldalakon keresztül a ClickUp segítségével.

Ha számítástechnikai adatokat gyűjt, használja a ClickUp táblázat nézetét, hogy adatait táblázatos oszlopokba rendezze. A Custom Fields segítségével fejlett képleteket adhat hozzá adataikhoz, és kiszámíthatja a szükséges KPI-ket.

Hogyan kövessük nyomon a legfontosabb SaaS mutatókat és KPI-ket?

A SaaS KPI-k nyomon követése egyszerű lehet, ha felhasználóbarát SaaS eszközök segítségét veszi igénybe. A ClickUp ideális megoldás az összes fontos KPI nyomon követésére és szervezésére, hogy lássa, megfelelnek-e a teljesítményre vonatkozó elvárásainak. ⭐

A ClickUp Goals használata a legegyszerűbb módja a SaaS KPI-k és azok előrehaladásának nyomon követésének. Minden célját kisebb célokra bontja, amelyek üzleti céljait képviselik.

Állítson fel mérhető célokat a feladatokhoz és projektekhez, és kövesse nyomon a KPI-ket egyszerűen a ClickUp segítségével.

Ahogy minden egyes célt teljesít, egyre közelebb kerül a végső céljához, és előrehaladása valós időben frissül. ⏳

A legjobb rész? Testreszabhatja a mutatókat, hogy egyedi célokat mérjen, például:

Számok: Pontszámok és százalékokhoz hasonló numerikus adatokhoz Igaz/hamis: A befejezési arány nyomon követése a „befejezett/nem befejezett” kategóriák szerint Pénznem: Az olyan mutatók esetében, mint az ügyfélvesztési arány és a nyereség Feladatok: A teljesítmény nyomon követése a feladatok elvégzése alapján

A KPI-k nyomon követésének megkezdéséhez használja a ClickUp KPI sablont. Ez összefoglaló listát nyújt az összes KPI-ről, haladás szerint kategorizálva, így láthatja, melyek:

Jó úton

Térjen vissza a pályára

Kockázat

Befejezett

Használja a ClickUp KPI sablont, hogy hatékonyan nyomon követhesse KPI-jeit a Lista, Idővonal és Kaban tábla nézeteken keresztül.

A drag-and-drop Kanban táblázat megnyitásával vizualizálhatja az előrehaladást, a Timeline nézet segítségével pedig jobban átláthatja a KPI határidőket.

A ClickUp Dashboards alkalmazást is használhatja KPI-vezérlő központként. Testreszabhatóak és madártávlatból áttekintést nyújtanak az összes KPI-jéről. Hozzon létre egyéni kártyákat (vagy jelentéseket), amelyek a kívánt stílusban figyelik a mutatókat, legyen az vonal-, oszlop- vagy kördiagram. ?

Szerezzen átfogó képet az összes KPI-jéről, és vizualizálja azok fejlődését a ClickUp segítségével.

Kövesse nyomon a SaaS KPI-ket profi módjára a ClickUp segítségével

A megfelelő KPI-követés és a SaaS-üzleti növekedés kéz a kézben járnak – a KPI-k mérése és elemzése feltárja, hogy vállalkozása milyen teljesítményt nyújt, és segít a döntéseit a helyes irányba terelni.

Ne feledje, hogy ha azt szeretné, hogy vállalkozása egy folyamatosan változó piacon is növekedjen, akkor elengedhetetlen a KPI-k folyamatos nyomon követése és kiigazítása.

Hogy a KPI-követés gyerekjáték legyen, regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! Használja ki a praktikus KPI-sablonokat a gyors induláshoz, kövesse nyomon könnyedén a célokat, vizualizálja a KPI-előrehaladást, és használja a natív CRM-funkciókat, hogy vállalkozása virágozzon! ?

Gyakori kérdések összefoglalása

1. Mi az a KPI a SaaS-ban?

A kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) nyomon követik a vállalat teljesítményét a célkitűzéseihez képest. Mind a B2C, mind a B2B SaaS vállalatok esetében a KPI-k segítenek nyomon követni a vállalkozás piaci részesedését, vagy kiemelni a fejlesztésre szoruló területeket. Mivel a SaaS üzleti sikere az előfizetőktől és az általuk generált jövőbeli bevételektől függ, a legfontosabb SaaS KPI-k általában ügyfélkapcsolati paramétereket tartalmaznak.

2. Melyek a leggyakoribb SaaS-mutatók?

A leggyakoribb SaaS mutatók közé tartozik az ügyfél- és bevétel-elvándorlási arány, a havi és éves ismétlődő bevétel, az ügyfélkonverziós és -megtartási arány, az ügyfélszerzési költség és az ügyfél életre szóló értéke, az egy felhasználóra jutó átlagos bevétel és a nettó ajánlói pontszám.

3. Hogyan mérjük a SaaS-termékek sikerét?

A mért és elemzett KPI-kból megtudhatja, hogy vállalkozása mennyire sikeres a különböző területeken. Például a magas ügyfélmegtartási arány (CRR) nagy számú aktív előfizetőt jelez, ami valószínűleg azt is jelenti, hogy bevételei is magasak.