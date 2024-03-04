DevOps folyamatok gyors tanfolyam: legfontosabb összetevők és megvalósítási tippek

Képzelje el magát egy csúcs séfként, aki elegáns éttermekben dolgozott, és arról híres, hogy varázslatos ételeket készít. Megvan a szakértelme és a tapasztalata ahhoz, hogy kulináris csodákat varázsoljon elő, és lenyűgözze vendégeit. De itt jön a csavar: minden Michelin-csillaga értéktelen egy jó sütő, serpenyők, edények, kések és minden más eszköz nélkül, amire egy séfnek szüksége van az ízletes ételek elkészítéséhez. 🧑‍🍳

Ugyanez vonatkozik a DevOps csapatokra is. Szükségük van egyértelműen meghatározott eszközökre, folyamatokra és gyakorlatokra, hogy bemutathassák képességeiket és értéket teremthessenek, és pontosan ezt biztosítja számukra a DevOps folyamat.

Ebben az útmutatóban megnézzük egy tipikus DevOps-folyamatot, és bemutatjuk annak legfontosabb szakaszait és összetevőit, hogy segítsünk Önnek elkészíteni a saját DevOps-csapatának megfelelőt. Emellett bemutatunk egy fantasztikus szoftverfejlesztési projektmenedzsment platformot is, amely segít a DevOps-folyamatok kezelésében.

Mi az a DevOps-folyamat?

A DevOps-folyamat olyan automatizált folyamatok és automatizálási eszközök gyűjteménye, amelyek megkönnyítik a szoftvertermékek folyamatos integrációját, tesztelését és megbízható telepítését.

A DevOps-folyamat fő célja, hogy segítse a fejlesztési és üzemeltetési csapatokat a szoftverfejlesztési életciklus racionalizálásában és automatizálásában. Ezáltal a DevOps-folyamat biztosítja a hatékony szoftver szállítást a minőség romlása nélkül, miközben elősegíti az együttműködést és a következetességet.

Ahogy minden vállalat és szoftvertermék egyedi, úgy a DevOps-folyamat is az – azt a csapat dinamikájához, követelményeihez és költségvetéséhez igazítja. Ugyanakkor minden DevOps-folyamatnak ugyanaz a célja: a folyamatok automatizálása a hibák minimalizálása és az érték gyorsabb megvalósítása érdekében. Ezért nem meglepő, hogy a legtöbb folyamat hasonló összetevőkből és szakaszokból áll.

5 DevOps folyamat komponense

Vessünk egy pillantást azokra a komponensekre, amelyekre támaszkodnia kell a DevOps-folyamat felépítésekor:

1. Folyamatos integráció és folyamatos szállítás

Ez a két komponens általában kéz a kézben jár; gyakran CI/CD vagy CI/CD folyamatként hivatkoznak rájuk.

A folyamatos integráció azt a folyamatot jelenti, amikor folyamatosan kódokat (kódintegrációkat) küldünk a központi adattárba. Egyszerűen fogalmazva: ez arra ösztönöz, hogy kis kóddarabokat adjunk hozzá a megosztott alaphoz, lehetőleg naponta többször, ahelyett, hogy elszigetelt kódágakon dolgoznánk. A folyamatos integráció a megoldás a merge-pokolból való kilépésre. Lehetővé teszi:

A kódváltozások egyszerű összevonása A hibák korai felismerése – minél hamarabb észleli a hibákat, annál könnyebb lesz kijavítani őket.

A folyamatos integrációhoz szorosan kapcsolódó és attól függő folyamatos szállítás automatizálja a szoftver gyártási vagy staging gyártási környezetbe történő szállításához szükséges különböző folyamatokat. Ez magában foglalja az automatizált, folyamatos tesztelést, amely biztosítja, hogy az új kódváltozások ne befolyásolják a meglévő funkcionalitást. A folyamatos szállításnak köszönhetően mindig készen áll a termék kiadására – a termék telepítéséhez csak egy gombnyomásra van szükség.

Mivel Ön felel a DevOps-folyamatért, eldöntheti, hogy napi, heti vagy havi rendszerességgel kívánja-e kiadni a kódot. Ha azonban maximálisan ki akarja aknázni a folyamatos szállítás előnyeit, akkor a hibakeresés megkönnyítése érdekében a lehető leghamarabb telepítse a kódot.

2. Folyamatos telepítés

A folyamatos telepítést gyakran összekeverik a folyamatos szállítással, ezért tisztázzuk a kettő közötti különbséget. A telepítés automatizálja a teljes kiadási ciklust, és biztosítja, hogy az automatikus tesztelésen átesett kódfrissítések beavatkozás nélkül eljussanak a végfelhasználókhoz. Hasonlóképpen, a kódfrissítések kiadása leáll, ha a szállítás során, vagy pontosabban a tesztelés során problémát észlelnek.

A folyamatos telepítést a folyamatos szállítás kiterjesztéseként lehet elképzelni, amely kiemeli a funkciók gyors és hatékony szállításának fontosságát.

A folyamatos telepítés stabil automatizált tesztelési folyamatot, csapatkoordinációt és aprólékos tervezést igényel, de nem minden vállalatnak van rá szüksége. Ha nem naponta vagy óránként ad ki új funkciókat, akkor a folyamatos telepítés nem elengedhetetlen.

3. Folyamatos visszajelzés

A hagyományos szoftverfejlesztési modell Achilles-sarka a megfelelő időben történő visszajelzés hiánya. Hónapokba, sőt évekbe telt, mire egy ötlet megvalósult, és figyelembe véve, hogy a szoftverfejlesztés egy dinamikus iparág, a végeredmény általában nem felelt meg az elvárásoknak.

A DevOps módszertan felismeri a megfelelő időben történő és folyamatos visszajelzés fontosságát annak biztosításához, hogy a végtermék minden követelménynek megfeleljen és ne legyenek vele problémák. Ezért a DevOps csapatok az inkrementális kiadásokra koncentrálnak – az egy lépésenkénti haladás lehetővé teszi a következőket:

Azonnali módosítások 100%-os bizonyosság, hogy a termék megfelel a felhasználók elvárásainak

A fejlesztési és üzemeltetési csapatok az automatizált visszajelzésekre támaszkodnak, hogy folyamatos információkat és betekintést kapjanak, valamint korai figyelmeztetéseket problémák esetén. Így a lehető leghamarabb megkezdhetik a hibák kijavítását.

4. Folyamatos figyelemmel kísérés

A folyamatos felügyelet a projekt biztonsági aspektusára összpontosít. Ellenőrzi, hogy a projekt megfelel-e a megfelelőségi követelményeknek, és feltárja azokat a rendellenes tevékenységeket, amelyek veszélyeztethetik a stabilitást.

Meghatározza a nyomon követni kívánt KPI-ket, például a hibaarányt vagy a késleltetést, és elemzi azokat a szűk keresztmetszetek felderítése érdekében. A folyamatos monitorozás magában foglalja a naplóelemzést is – a rendszer „elmondja” Önnek, mi a probléma, ha tudja, hogyan kell figyelni.

5. Folyamatos működés

Ez a komponens a leállások minimalizálására vagy kiküszöbölésére, valamint a működés zökkenőmentességének és következetességének fenntartására összpontosít. Ha leállás történik, gondoskodnia kell arról, hogy az ne zavarja a felhasználókat – ez azt jelenti, hogy meg kell terveznie a javításokat és a karbantartást.

Különböző folyamatos működési taktikák közül választhat. Például létrehozhat egy ügyeleti csapatot, amely megoldja a problémákat, vagy egy éjszakai műszakban dolgozó csapatot. Beállíthat biztonsági rendszereket is, hogy megakadályozza a leállásokat és biztosítsa a zavartalan működést.

Hogyan hozzunk létre egy DevOps-folyamatot: 5 lépés

A szoftverfejlesztési igényeinek megfelelő, funkcionális DevOps-folyamat kialakításához speciális DevOps-eszközök és egyedi eljárások alkalmazására van szükség. Minden folyamat egyedi, de néhány általános lépés minden esetben megegyezik.

1. Válassza ki a CI/CD eszközét

A teendőlistád első pontja egy CI/CD eszköz kiválasztása, amely lehetővé teszi a fejlesztés, tesztelés és telepítés automatizálását és felgyorsítását, a hibák elkerülését és a munkafolyamatok racionalizálását.

A piacon számos kiváló CI/CD eszköz található, többek között a Jenkins, a TeamCity és a CircleCI, amelyek mindegyike egyedi funkciókkal rendelkezik. Nincs varázsrecept a legjobb eszköz kiválasztásához – mérlegelje és rangsorolja igényeit és céljait, majd válassza ki a legmegfelelőbb eszközt.

2. Vezessen be ellenőrzési környezetet

DevOps csapatának szüksége van egy otthonra, azaz egy verziókezelő rendszerre, amelyben megoszthatja és tárolhatja a különböző kód-, alkalmazás- és szoftververziókat, együttműködhet, és minimalizálhatja az összevonási konfliktusok kockázatát.

Ismétlem, hogy melyik eszközt választja, az az Ön igényeitől és prioritásaitól függ, ezért a döntés meghozatala előtt alaposan vizsgálja meg a platform funkcióit.

3. Hozzon létre egy build szervert

A folyamatos integrációs szerverként is ismert build szerver integrációs pontként működik, ahol a fejlesztők ellenőrizhetik, hogy egy adott kód működik-e, mielőtt azt a termelési fázisba telepítenék.

Miután a kód felkerült a build szerverre, átmegy a tesztelési fázisba, hogy ellenőrizze, hibátlan-e, és továbbhaladjon a folyamatban. Természetesen a csapata nem sorról sorra ellenőrzi a kódot, hanem különböző típusú automatizált teszteket használ, amelyek megvizsgálják annak funkcionalitását és stabilitását. Csak a teljesen hibátlan kód kerülhet a telepítési szakaszba.

5. Telepítés a termelésbe

Az utolsó lépésben a kódot a termelésbe továbbítja, amit manuálisan vagy automatikusan tehet meg. Az utóbbi jobb, időhatékonyabb megoldásnak tűnik. Ne feledje azonban, hogy az automatikus telepítésnél könnyebben elkerülhetik a figyelmet a problémák. Ezért sok szervezet a manuális telepítést részesíti előnyben, hogy jobban ellenőrizhesse a folyamatot.

Hogyan segíthet a ClickUp a DevOps-folyamatok racionalizálásában?

A ClickUp nem egy eszköz kód írására, tesztelésére vagy telepítésére. Nem is egy platform a szerver teljesítményének figyelemmel kísérésére vagy az IT-infrastruktúrák kezelésére. Hmmmmm... akkor miért lenne szükséged rá a DevOps-folyamatodhoz?

Nos, a ClickUp lehet a DevOps folyamat gerince, és olyan irányító központként szolgálhat, ahonnan minden DevOps folyamatot és munkafolyamatot kezelhet. Ez a szoftvercsapatok számára készült feladat- és projektmenedzsment platform olyan opciókat tartalmaz, amelyek ösztönzik az együttműködést, a kommunikációt, valamint a feladatok könnyű kiosztását és szervezését. A ClickUp bármikor fontos információkat nyújthat a DevOps folyamat állapotáról, és biztosíthatja, hogy a szoftver szállítása a tervek szerint haladjon.

Nézzük meg, mi teszi a ClickUp-ot kiváló kiegészítőjévé a DevOps folyamatának. 👇

ClickUp integrációk

Az egyik ok, amiért a ClickUp olyan jól illeszkedik a munkafolyamatokba, az az, hogy több mint 1000 eszközzel integrálható, beleértve naptárakat, kommunikációs és együttműködési alkalmazásokat, időkövető platformokat, valamint humánerőforrás- és értékesítési szoftvereket.

Böngésszen a ClickUp elérhető alkalmazásai és integrációi között, hogy egy központi platformon végezze el a munkáját.

Örömmel fogja hallani, hogy a ClickUp csatlakozni tud a GitHubhoz, egy elsőrangú fejlesztői platformhoz, amely teljes ellenőrzést biztosít a DevOps-folyamat felett. Ezzel az integrációval összekapcsolhatja a pull requesteket, commitokat és ágakat a ClickUp-feladatokkal, és nyomon követheti azok előrehaladását. Ezen felül a következőket teheti:

Értesítések fogadására a GitHub tevékenységéről

Forráskód-tárolók kezelése

A problémák azonosítása és figyelemmel kísérése a ClickUp elhagyása nélkül 😍

Kerülje el a platformok közötti ugrálást, és hozzon létre egy ágot vagy egy új pull requestet egy feladat keretében a Github integráció használatával.

Egy másik hasonló, de nem kevésbé érdekes integráció a GitLab. Ez az open source platform fantasztikus testreszabási lehetőségeket kínál, így a hibák nyomon követése, a kódok felülvizsgálata, valamint a pull requestek, commitok és ágak kezelése gyerekjáték lesz.

A ClickUp integrálható a Zapierrel is, így könnyedén összekapcsolhatja több mint 6000 alkalmazással és platformmal, beleértve olyan DevOps szupersztárokat is, mint a Jenkins, az Azure DevOps és a BasicOps.

Ha ez nem elég, van egy másik lehetőség is: egyedi integrációk létrehozása a ClickUp API segítségével.

Bármit is választ, a ClickUp-ot egy olyan all-in-one platformmá alakíthatja, amely minimalizálja a kontextusváltást, és biztosítja a DevOps-folyamat átláthatóságát és láthatóságát.

ClickUp feladatok

Kezelje feladatait és tervezze meg projektjeit a ClickUp Tasks segítségével.

A ClickUp egy feladatkezelő mester, amely lehetővé teszi, hogy a legapróbb részletekig megtervezze és megszervezze munkáját.

A ClickUp Tasks funkciócsomag segítségével könnyedén létrehozhat feladatokat és alfeladatokat, és beépítheti azokat a munkafolyamatokba. Válasszon a különböző feladat típusok közül (például Feladat, Mérföldkő, Funkció vagy Probléma), és biztosítsa a zökkenőmentes navigációt és kategorizálást.

Feladatok létrehozásakor használja az egyéni mezőket, hogy több részletet adjon meg, és biztos lehessen abban, hogy csapata tudja, mit várnak tőlük. Például a Haladás egyéni mező segítségével automatikusan nyomon követheti a feladatok és alfeladatok befejezését, és láthatja, milyen közel van a céljához.

Adjon hozzá szükséges egyéni mezőket a feladatokhoz és listákhoz, hogy a csapatok ugyanazon az oldalon álljanak és ugyanabból a nézetből dolgozzanak.

A testreszabhatóság a ClickUp alapja, és a feladatkezelés sem kivétel ez alól. Egyedi állapotokkal személyre szabhatja munkafolyamatait, egy feladatot több embernek is kioszthat, ismétlődő feladatokat állíthat be, és egyedi címkéket hozhat létre a feladatok kategorizálásához.

A megfelelő sorrend biztosítása soha nem jelent problémát, mert a ClickUp lehetővé teszi a feladatok közötti kapcsolatok és függőségek beállítását a kapcsolódó munkák összekapcsolása érdekében.

ClickUp nézetek

Használjon több mint 10 ClickUp nézetet, hogy különböző perspektívákból figyelje a DevOps projekteket és feladatokat.

A projekt különböző szögekből történő megfigyelése holisztikus képet ad a munkafolyamatokról és lehetővé teszi a potenciális problémák korai felismerését. A ClickUp ezt a filozófiát követi, és több mint 10 lehetőséget kínál a munkád megtekintésére, a te módszered szerint.

Ha klasszikus megoldást keres, használja a ClickUp List nézetet. Ez alapértelmezés szerint minden listában, mappában és térben megtalálható, és ideális a feladatok különböző kritériumok szerinti szervezéséhez és csoportosításához.

A ClickUp Board nézet segítségével figyelemmel kísérheti feladatait. Ez a Kanban táblához hasonló nézet lehetővé teszi, hogy a feladatokat a megfelelő oszlopokba húzva és elhelyezve haladjon a projektekkel. A ClickUp Board nézetben a státuszok mellett a feladatokat prioritás, felelős személy vagy bármely más kritérium alapján is rendezheti és vizualizálhatja.

Mivel a DevOps-csapatok nem tudnak együttműködés és kommunikáció nélkül sikeresen működni, imádni fogja a ClickUp Chat nézetet. Ezzel a következőket teheti:

Feladatok kiosztása

Cseréljen valós idejű üzeneteket a csapatával

Használjon megjegyzéseket és említéseket, hogy figyelmüket valami konkrét dologra irányítsa.

A ClickUp Chat nézet tökéletes helyettesítője lehet a népszerű csapatkommunikációs eszközöknek, és csökkentheti a kontextusváltást. Ahelyett, hogy az alkalmazások között ugrálna, mindent elvégezhet a ClickUp-ban. Így megőrizheti a koncentrációját és javíthatja a termelékenységét. 💪

Készítsen részletes űrlapokat a ClickUp 3.0-ban, ahol drag-and-drop funkcióval mezőket illeszthet be és feltételes logikát adhat hozzá a jobb visszajelzések gyűjtése érdekében.

Egy másik nézet, amelyet érdemes megnéznie, a ClickUp Forms. Ez egy kiváló eszköz, amely biztosítja a csapat tagjai, az érdekelt felek és a végfelhasználók folyamatos visszajelzését. Nyissa meg a nézetet, és a képernyő bal oldalán található feladatmezők segítségével testreszabhatja az űrlapot, felteheti a megfelelő kérdéseket és összegyűjtheti a releváns információkat. A ClickUp elemzi az információkat, és azokat megvalósítható feladatokká alakítja, hogy csapata a megfelelő irányba haladjon.

ClickUp táblák

Brainstorming, stratégia kidolgozás vagy munkafolyamatok megtervezése a vizuálisan együttműködő ClickUp Whiteboards segítségével.

A DevOps csapat tagjai egymásra támaszkodnak – mindenki felelős a termékért a DevOps folyamat minden szakaszában, a tervezéstől a telepítésig és a monitorozásig. Ezért a hatékony együttműködés és kommunikáció az elsődleges prioritás, és ehhez nincs jobb eszköz, mint a ClickUp Whiteboards.

A táblák digitális vásznak, amelyek ideálisak brainstorminghoz, stratégia kidolgozásához és egy bombabiztos terv elkészítéséhez az értékteremtés érdekében. Ezen a vásznon a csapata írhat, rajzolhat, alakzatokat adhat hozzá, fájlokat és linkeket csatolhat, jegyzeteket tehet közzé, és valós időben együttműködhet, hogy az ötleteket valósággá alakítsa. 🎨

Hozzon létre feladatokat közvetlenül a Whiteboards-ban, vagy linkeljen feladatokhoz, dokumentumokhoz vagy fájlokhoz, hogy több kontextust adjon hozzá.

ClickUp sablonok

Több mint 1000 kész sablonból álló könyvtárával a ClickUp minden trükköt ismer, amellyel támogatni tudja Önt céljai elérésében és időt takaríthat meg a folyamat során. ⌚

Például a ClickUp Roadmap Template DevOps Teams sablon segítségével meghatározhatja a stratégiai célokat, az ütemtervet és a mérföldköveket, és ösztönözheti a folyamatos fejlesztést. A sablon növeli csapata rugalmasságát, és segít meghatározni a prioritásokat és alkalmazkodni a változó körülményekhez.

Vizualizálja csapata stratégiai ütemtervét, és tervezze meg jobban csapata sikerét ezzel a sablonnal.

Egy másik DevOps-barát sablon a ClickUp DevOps munkamegosztási struktúra sablon. Ezzel a projektek feladatokra oszthatók, feladatok rendelhetők hozzájuk, a haladás nyomon követhető, és szükség esetén zökkenőmentesen módosítható.

Átfogó jellegének köszönhetően a sablon segít felismerni és kezelni a szűk keresztmetszeteket, mielőtt azok problémákat okoznának. 🔨

A ClickUp munkamegosztási struktúra sablonja segít a projektek kezelésében.

ClickUp műszerfalak

A DevOps folyamatok jelenlegi formájukban működőképesek, vagy fejlesztésre szorulnak? Milyen a csapat telepítési gyakorisága, a változások sikertelenségi aránya, a lead time vagy az átlagos helyreállítási idő? A ClickUp Dashboards segítségével megtalálhatja a választ ezekre és még sok más kérdésre!

Készítsen részletes irányítópultokat, és könnyedén adjon hozzá kártyákat a sprint pontok előrehaladásának, az állapotok szerinti feladatoknak és a nézetek szerinti hibáknak a megtekintéséhez.

A ClickUp irányítópultjai teljes mértékben testreszabhatók – válasszon több mint 50 kártya közül, hogy személyre szabja irányítópultjait, és betekintést nyerjen az Ön számára jelenleg érdekes mutatókba. Gondoskodjon a megfelelő erőforrás-elosztásról, áttekintse az egész projektet, és kövesse nyomon az időt, hogy csapata a megfelelő irányba haladjon.

ClickUp Brain

A ClickUp Brain válaszolhat a feladatokkal és a dokumentumokkal kapcsolatos kérdésekre, és segít csapatának a helyes irányba haladni.

A projektek és csapatok összehangolása nem könnyű feladat, és ha segítségre van szüksége, használja a ClickUp Brain szolgáltatást. 🧠

Ez a forradalmi funkció a világ első neurális hálózata. Az AI segítségével összekapcsolja a ClickUp Docs-ot, a csapatokat, a feladatokat és a vállalat teljes know-how-ját, hogy időt takarítson meg és könnyebben kezelhesse a munkát.

Lényegében a ClickUp Brain mindent megtanul a vállalatáról, és képes válaszolni mindenféle kérdésre, a „Melyek a legsürgetőbb feladatok?”-tól a „Mi a vállalat szabadságolási politikája?”-ig.

Azonnali, pontos eredményeivel a ClickUp Brains az Ön működésének agyává válik, központosítva az információkat és elősegítve a termelékenységet minden területen.

Építsen és tartson fenn stabil DevOps-folyamatot a ClickUp segítségével

A DevOps-csapatok nem tudnak kiválóan teljesíteni a munkájukban megfelelő támogatás nélkül a feladat- és projektmenedzsment terén, valamint hatékony eszközök nélkül az együttműködés, a kommunikáció, a haladás nyomon követése és a visszajelzések gyűjtése terén.

A ClickUp mindezeket a szempontokat lefedi, és segít a munkafolyamatok racionalizálásában, a hatékonysági hiányosságok feltárásában, valamint maximális támogatást nyújt a DevOps folyamatához.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és lendítsen a DevOps-folyamatán!