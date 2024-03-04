DevOps folyamatok gyors tanfolyam: legfontosabb összetevők és megvalósítási tippek

Képzelje el magát egy csúcs séfként, aki elegáns éttermekben dolgozott, és arról híres, hogy varázslatos ételeket készít. Megvan a szakértelme és a tapasztalata ahhoz, hogy kulináris csodákat varázsoljon elő, és lenyűgözze vendégeit. De itt jön a csavar: minden Michelin-csillaga értéktelen egy jó sütő, serpenyők, edények, kések és minden más eszköz nélkül, amire egy séfnek szüksége van az ízletes ételek elkészítéséhez. 🧑🍳
Ugyanez vonatkozik a DevOps csapatokra is. Szükségük van egyértelműen meghatározott eszközökre, folyamatokra és gyakorlatokra, hogy bemutathassák képességeiket és értéket teremthessenek, és pontosan ezt biztosítja számukra a DevOps folyamat.
Ebben az útmutatóban megnézzük egy tipikus DevOps-folyamatot, és bemutatjuk annak legfontosabb szakaszait és összetevőit, hogy segítsünk Önnek elkészíteni a saját DevOps-csapatának megfelelőt. Emellett bemutatunk egy fantasztikus szoftverfejlesztési projektmenedzsment platformot is, amely segít a DevOps-folyamatok kezelésében.
Mi az a DevOps-folyamat?
A DevOps-folyamat olyan automatizált folyamatok és automatizálási eszközök gyűjteménye, amelyek megkönnyítik a szoftvertermékek folyamatos integrációját, tesztelését és megbízható telepítését.
A DevOps-folyamat fő célja, hogy segítse a fejlesztési és üzemeltetési csapatokat a szoftverfejlesztési életciklus racionalizálásában és automatizálásában. Ezáltal a DevOps-folyamat biztosítja a hatékony szoftver szállítást a minőség romlása nélkül, miközben elősegíti az együttműködést és a következetességet.
Ahogy minden vállalat és szoftvertermék egyedi, úgy a DevOps-folyamat is az – azt a csapat dinamikájához, követelményeihez és költségvetéséhez igazítja. Ugyanakkor minden DevOps-folyamatnak ugyanaz a célja: a folyamatok automatizálása a hibák minimalizálása és az érték gyorsabb megvalósítása érdekében. Ezért nem meglepő, hogy a legtöbb folyamat hasonló összetevőkből és szakaszokból áll.
5 DevOps folyamat komponense
Vessünk egy pillantást azokra a komponensekre, amelyekre támaszkodnia kell a DevOps-folyamat felépítésekor:
1. Folyamatos integráció és folyamatos szállítás
Ez a két komponens általában kéz a kézben jár; gyakran CI/CD vagy CI/CD folyamatként hivatkoznak rájuk.
A folyamatos integráció azt a folyamatot jelenti, amikor folyamatosan kódokat (kódintegrációkat) küldünk a központi adattárba. Egyszerűen fogalmazva: ez arra ösztönöz, hogy kis kóddarabokat adjunk hozzá a megosztott alaphoz, lehetőleg naponta többször, ahelyett, hogy elszigetelt kódágakon dolgoznánk. A folyamatos integráció a megoldás a merge-pokolból való kilépésre. Lehetővé teszi:
- A kódváltozások egyszerű összevonása
- A hibák korai felismerése – minél hamarabb észleli a hibákat, annál könnyebb lesz kijavítani őket.
A folyamatos integrációhoz szorosan kapcsolódó és attól függő folyamatos szállítás automatizálja a szoftver gyártási vagy staging gyártási környezetbe történő szállításához szükséges különböző folyamatokat. Ez magában foglalja az automatizált, folyamatos tesztelést, amely biztosítja, hogy az új kódváltozások ne befolyásolják a meglévő funkcionalitást. A folyamatos szállításnak köszönhetően mindig készen áll a termék kiadására – a termék telepítéséhez csak egy gombnyomásra van szükség.
Mivel Ön felel a DevOps-folyamatért, eldöntheti, hogy napi, heti vagy havi rendszerességgel kívánja-e kiadni a kódot. Ha azonban maximálisan ki akarja aknázni a folyamatos szállítás előnyeit, akkor a hibakeresés megkönnyítése érdekében a lehető leghamarabb telepítse a kódot.
2. Folyamatos telepítés
A folyamatos telepítést gyakran összekeverik a folyamatos szállítással, ezért tisztázzuk a kettő közötti különbséget. A telepítés automatizálja a teljes kiadási ciklust, és biztosítja, hogy az automatikus tesztelésen átesett kódfrissítések beavatkozás nélkül eljussanak a végfelhasználókhoz. Hasonlóképpen, a kódfrissítések kiadása leáll, ha a szállítás során, vagy pontosabban a tesztelés során problémát észlelnek.
A folyamatos telepítést a folyamatos szállítás kiterjesztéseként lehet elképzelni, amely kiemeli a funkciók gyors és hatékony szállításának fontosságát.
A folyamatos telepítés stabil automatizált tesztelési folyamatot, csapatkoordinációt és aprólékos tervezést igényel, de nem minden vállalatnak van rá szüksége. Ha nem naponta vagy óránként ad ki új funkciókat, akkor a folyamatos telepítés nem elengedhetetlen.
3. Folyamatos visszajelzés
A hagyományos szoftverfejlesztési modell Achilles-sarka a megfelelő időben történő visszajelzés hiánya. Hónapokba, sőt évekbe telt, mire egy ötlet megvalósult, és figyelembe véve, hogy a szoftverfejlesztés egy dinamikus iparág, a végeredmény általában nem felelt meg az elvárásoknak.
A DevOps módszertan felismeri a megfelelő időben történő és folyamatos visszajelzés fontosságát annak biztosításához, hogy a végtermék minden követelménynek megfeleljen és ne legyenek vele problémák. Ezért a DevOps csapatok az inkrementális kiadásokra koncentrálnak – az egy lépésenkénti haladás lehetővé teszi a következőket:
- Azonnali módosítások
- 100%-os bizonyosság, hogy a termék megfelel a felhasználók elvárásainak
A fejlesztési és üzemeltetési csapatok az automatizált visszajelzésekre támaszkodnak, hogy folyamatos információkat és betekintést kapjanak, valamint korai figyelmeztetéseket problémák esetén. Így a lehető leghamarabb megkezdhetik a hibák kijavítását.
4. Folyamatos figyelemmel kísérés
A folyamatos felügyelet a projekt biztonsági aspektusára összpontosít. Ellenőrzi, hogy a projekt megfelel-e a megfelelőségi követelményeknek, és feltárja azokat a rendellenes tevékenységeket, amelyek veszélyeztethetik a stabilitást.
Meghatározza a nyomon követni kívánt KPI-ket, például a hibaarányt vagy a késleltetést, és elemzi azokat a szűk keresztmetszetek felderítése érdekében. A folyamatos monitorozás magában foglalja a naplóelemzést is – a rendszer „elmondja” Önnek, mi a probléma, ha tudja, hogyan kell figyelni.
5. Folyamatos működés
Ez a komponens a leállások minimalizálására vagy kiküszöbölésére, valamint a működés zökkenőmentességének és következetességének fenntartására összpontosít. Ha leállás történik, gondoskodnia kell arról, hogy az ne zavarja a felhasználókat – ez azt jelenti, hogy meg kell terveznie a javításokat és a karbantartást.
Különböző folyamatos működési taktikák közül választhat. Például létrehozhat egy ügyeleti csapatot, amely megoldja a problémákat, vagy egy éjszakai műszakban dolgozó csapatot. Beállíthat biztonsági rendszereket is, hogy megakadályozza a leállásokat és biztosítsa a zavartalan működést.
Hogyan hozzunk létre egy DevOps-folyamatot: 5 lépés
A szoftverfejlesztési igényeinek megfelelő, funkcionális DevOps-folyamat kialakításához speciális DevOps-eszközök és egyedi eljárások alkalmazására van szükség. Minden folyamat egyedi, de néhány általános lépés minden esetben megegyezik.
1. Válassza ki a CI/CD eszközét
A teendőlistád első pontja egy CI/CD eszköz kiválasztása, amely lehetővé teszi a fejlesztés, tesztelés és telepítés automatizálását és felgyorsítását, a hibák elkerülését és a munkafolyamatok racionalizálását.
A piacon számos kiváló CI/CD eszköz található, többek között a Jenkins, a TeamCity és a CircleCI, amelyek mindegyike egyedi funkciókkal rendelkezik. Nincs varázsrecept a legjobb eszköz kiválasztásához – mérlegelje és rangsorolja igényeit és céljait, majd válassza ki a legmegfelelőbb eszközt.
2. Vezessen be ellenőrzési környezetet
DevOps csapatának szüksége van egy otthonra, azaz egy verziókezelő rendszerre, amelyben megoszthatja és tárolhatja a különböző kód-, alkalmazás- és szoftververziókat, együttműködhet, és minimalizálhatja az összevonási konfliktusok kockázatát.
Ismétlem, hogy melyik eszközt választja, az az Ön igényeitől és prioritásaitól függ, ezért a döntés meghozatala előtt alaposan vizsgálja meg a platform funkcióit.
3. Hozzon létre egy build szervert
A folyamatos integrációs szerverként is ismert build szerver integrációs pontként működik, ahol a fejlesztők ellenőrizhetik, hogy egy adott kód működik-e, mielőtt azt a termelési fázisba telepítenék.
4. Tesztelő eszközök konfigurálása
Miután a kód felkerült a build szerverre, átmegy a tesztelési fázisba, hogy ellenőrizze, hibátlan-e, és továbbhaladjon a folyamatban. Természetesen a csapata nem sorról sorra ellenőrzi a kódot, hanem különböző típusú automatizált teszteket használ, amelyek megvizsgálják annak funkcionalitását és stabilitását. Csak a teljesen hibátlan kód kerülhet a telepítési szakaszba.
5. Telepítés a termelésbe
Az utolsó lépésben a kódot a termelésbe továbbítja, amit manuálisan vagy automatikusan tehet meg. Az utóbbi jobb, időhatékonyabb megoldásnak tűnik. Ne feledje azonban, hogy az automatikus telepítésnél könnyebben elkerülhetik a figyelmet a problémák. Ezért sok szervezet a manuális telepítést részesíti előnyben, hogy jobban ellenőrizhesse a folyamatot.
Hogyan segíthet a ClickUp a DevOps-folyamatok racionalizálásában?
A ClickUp nem egy eszköz kód írására, tesztelésére vagy telepítésére. Nem is egy platform a szerver teljesítményének figyelemmel kísérésére vagy az IT-infrastruktúrák kezelésére. Hmmmmm... akkor miért lenne szükséged rá a DevOps-folyamatodhoz?
Nos, a ClickUp lehet a DevOps folyamat gerince, és olyan irányító központként szolgálhat, ahonnan minden DevOps folyamatot és munkafolyamatot kezelhet. Ez a szoftvercsapatok számára készült feladat- és projektmenedzsment platform olyan opciókat tartalmaz, amelyek ösztönzik az együttműködést, a kommunikációt, valamint a feladatok könnyű kiosztását és szervezését. A ClickUp bármikor fontos információkat nyújthat a DevOps folyamat állapotáról, és biztosíthatja, hogy a szoftver szállítása a tervek szerint haladjon.
Nézzük meg, mi teszi a ClickUp-ot kiváló kiegészítőjévé a DevOps folyamatának. 👇
ClickUp integrációk
Az egyik ok, amiért a ClickUp olyan jól illeszkedik a munkafolyamatokba, az az, hogy több mint 1000 eszközzel integrálható, beleértve naptárakat, kommunikációs és együttműködési alkalmazásokat, időkövető platformokat, valamint humánerőforrás- és értékesítési szoftvereket.
Örömmel fogja hallani, hogy a ClickUp csatlakozni tud a GitHubhoz, egy elsőrangú fejlesztői platformhoz, amely teljes ellenőrzést biztosít a DevOps-folyamat felett. Ezzel az integrációval összekapcsolhatja a pull requesteket, commitokat és ágakat a ClickUp-feladatokkal, és nyomon követheti azok előrehaladását. Ezen felül a következőket teheti:
- Értesítések fogadására a GitHub tevékenységéről
- Forráskód-tárolók kezelése
- A problémák azonosítása és figyelemmel kísérése a ClickUp elhagyása nélkül 😍
Egy másik hasonló, de nem kevésbé érdekes integráció a GitLab. Ez az open source platform fantasztikus testreszabási lehetőségeket kínál, így a hibák nyomon követése, a kódok felülvizsgálata, valamint a pull requestek, commitok és ágak kezelése gyerekjáték lesz.
A ClickUp integrálható a Zapierrel is, így könnyedén összekapcsolhatja több mint 6000 alkalmazással és platformmal, beleértve olyan DevOps szupersztárokat is, mint a Jenkins, az Azure DevOps és a BasicOps.
Ha ez nem elég, van egy másik lehetőség is: egyedi integrációk létrehozása a ClickUp API segítségével.
Bármit is választ, a ClickUp-ot egy olyan all-in-one platformmá alakíthatja, amely minimalizálja a kontextusváltást, és biztosítja a DevOps-folyamat átláthatóságát és láthatóságát.
ClickUp feladatok
A ClickUp egy feladatkezelő mester, amely lehetővé teszi, hogy a legapróbb részletekig megtervezze és megszervezze munkáját.
A ClickUp Tasks funkciócsomag segítségével könnyedén létrehozhat feladatokat és alfeladatokat, és beépítheti azokat a munkafolyamatokba. Válasszon a különböző feladat típusok közül (például Feladat, Mérföldkő, Funkció vagy Probléma), és biztosítsa a zökkenőmentes navigációt és kategorizálást.
Feladatok létrehozásakor használja az egyéni mezőket, hogy több részletet adjon meg, és biztos lehessen abban, hogy csapata tudja, mit várnak tőlük. Például a Haladás egyéni mező segítségével automatikusan nyomon követheti a feladatok és alfeladatok befejezését, és láthatja, milyen közel van a céljához.
A testreszabhatóság a ClickUp alapja, és a feladatkezelés sem kivétel ez alól. Egyedi állapotokkal személyre szabhatja munkafolyamatait, egy feladatot több embernek is kioszthat, ismétlődő feladatokat állíthat be, és egyedi címkéket hozhat létre a feladatok kategorizálásához.
A megfelelő sorrend biztosítása soha nem jelent problémát, mert a ClickUp lehetővé teszi a feladatok közötti kapcsolatok és függőségek beállítását a kapcsolódó munkák összekapcsolása érdekében.
ClickUp nézetek
A projekt különböző szögekből történő megfigyelése holisztikus képet ad a munkafolyamatokról és lehetővé teszi a potenciális problémák korai felismerését. A ClickUp ezt a filozófiát követi, és több mint 10 lehetőséget kínál a munkád megtekintésére, a te módszered szerint.
Ha klasszikus megoldást keres, használja a ClickUp List nézetet. Ez alapértelmezés szerint minden listában, mappában és térben megtalálható, és ideális a feladatok különböző kritériumok szerinti szervezéséhez és csoportosításához.
A ClickUp Board nézet segítségével figyelemmel kísérheti feladatait. Ez a Kanban táblához hasonló nézet lehetővé teszi, hogy a feladatokat a megfelelő oszlopokba húzva és elhelyezve haladjon a projektekkel. A ClickUp Board nézetben a státuszok mellett a feladatokat prioritás, felelős személy vagy bármely más kritérium alapján is rendezheti és vizualizálhatja.
Mivel a DevOps-csapatok nem tudnak együttműködés és kommunikáció nélkül sikeresen működni, imádni fogja a ClickUp Chat nézetet. Ezzel a következőket teheti:
- Feladatok kiosztása
- Cseréljen valós idejű üzeneteket a csapatával
- Használjon megjegyzéseket és említéseket, hogy figyelmüket valami konkrét dologra irányítsa.
A ClickUp Chat nézet tökéletes helyettesítője lehet a népszerű csapatkommunikációs eszközöknek, és csökkentheti a kontextusváltást. Ahelyett, hogy az alkalmazások között ugrálna, mindent elvégezhet a ClickUp-ban. Így megőrizheti a koncentrációját és javíthatja a termelékenységét. 💪
Egy másik nézet, amelyet érdemes megnéznie, a ClickUp Forms. Ez egy kiváló eszköz, amely biztosítja a csapat tagjai, az érdekelt felek és a végfelhasználók folyamatos visszajelzését. Nyissa meg a nézetet, és a képernyő bal oldalán található feladatmezők segítségével testreszabhatja az űrlapot, felteheti a megfelelő kérdéseket és összegyűjtheti a releváns információkat. A ClickUp elemzi az információkat, és azokat megvalósítható feladatokká alakítja, hogy csapata a megfelelő irányba haladjon.
ClickUp táblák
A DevOps csapat tagjai egymásra támaszkodnak – mindenki felelős a termékért a DevOps folyamat minden szakaszában, a tervezéstől a telepítésig és a monitorozásig. Ezért a hatékony együttműködés és kommunikáció az elsődleges prioritás, és ehhez nincs jobb eszköz, mint a ClickUp Whiteboards.
A táblák digitális vásznak, amelyek ideálisak brainstorminghoz, stratégia kidolgozásához és egy bombabiztos terv elkészítéséhez az értékteremtés érdekében. Ezen a vásznon a csapata írhat, rajzolhat, alakzatokat adhat hozzá, fájlokat és linkeket csatolhat, jegyzeteket tehet közzé, és valós időben együttműködhet, hogy az ötleteket valósággá alakítsa. 🎨
Hozzon létre feladatokat közvetlenül a Whiteboards-ban, vagy linkeljen feladatokhoz, dokumentumokhoz vagy fájlokhoz, hogy több kontextust adjon hozzá.
ClickUp sablonok
Több mint 1000 kész sablonból álló könyvtárával a ClickUp minden trükköt ismer, amellyel támogatni tudja Önt céljai elérésében és időt takaríthat meg a folyamat során. ⌚
Például a ClickUp Roadmap Template DevOps Teams sablon segítségével meghatározhatja a stratégiai célokat, az ütemtervet és a mérföldköveket, és ösztönözheti a folyamatos fejlesztést. A sablon növeli csapata rugalmasságát, és segít meghatározni a prioritásokat és alkalmazkodni a változó körülményekhez.
Egy másik DevOps-barát sablon a ClickUp DevOps munkamegosztási struktúra sablon. Ezzel a projektek feladatokra oszthatók, feladatok rendelhetők hozzájuk, a haladás nyomon követhető, és szükség esetén zökkenőmentesen módosítható.
Átfogó jellegének köszönhetően a sablon segít felismerni és kezelni a szűk keresztmetszeteket, mielőtt azok problémákat okoznának. 🔨
ClickUp műszerfalak
A DevOps folyamatok jelenlegi formájukban működőképesek, vagy fejlesztésre szorulnak? Milyen a csapat telepítési gyakorisága, a változások sikertelenségi aránya, a lead time vagy az átlagos helyreállítási idő? A ClickUp Dashboards segítségével megtalálhatja a választ ezekre és még sok más kérdésre!
A ClickUp irányítópultjai teljes mértékben testreszabhatók – válasszon több mint 50 kártya közül, hogy személyre szabja irányítópultjait, és betekintést nyerjen az Ön számára jelenleg érdekes mutatókba. Gondoskodjon a megfelelő erőforrás-elosztásról, áttekintse az egész projektet, és kövesse nyomon az időt, hogy csapata a megfelelő irányba haladjon.
ClickUp Brain
A projektek és csapatok összehangolása nem könnyű feladat, és ha segítségre van szüksége, használja a ClickUp Brain szolgáltatást. 🧠
Ez a forradalmi funkció a világ első neurális hálózata. Az AI segítségével összekapcsolja a ClickUp Docs-ot, a csapatokat, a feladatokat és a vállalat teljes know-how-ját, hogy időt takarítson meg és könnyebben kezelhesse a munkát.
Lényegében a ClickUp Brain mindent megtanul a vállalatáról, és képes válaszolni mindenféle kérdésre, a „Melyek a legsürgetőbb feladatok?”-tól a „Mi a vállalat szabadságolási politikája?”-ig.
Azonnali, pontos eredményeivel a ClickUp Brains az Ön működésének agyává válik, központosítva az információkat és elősegítve a termelékenységet minden területen.
Építsen és tartson fenn stabil DevOps-folyamatot a ClickUp segítségével
A DevOps-csapatok nem tudnak kiválóan teljesíteni a munkájukban megfelelő támogatás nélkül a feladat- és projektmenedzsment terén, valamint hatékony eszközök nélkül az együttműködés, a kommunikáció, a haladás nyomon követése és a visszajelzések gyűjtése terén.
A ClickUp mindezeket a szempontokat lefedi, és segít a munkafolyamatok racionalizálásában, a hatékonysági hiányosságok feltárásában, valamint maximális támogatást nyújt a DevOps folyamatához.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és lendítsen a DevOps-folyamatán!